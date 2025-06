10 najlepszych aplikacji AI do sporządzania notatek z wykładów w 2025 roku

Robienie notatek oznaczało kiedyś gorączkowe bazgroły, skurcze dłoni i sporadyczne momenty typu "Czekaj, co oni właśnie powiedzieli?". Na szczęście na scenę wkroczyły aplikacje AI do sporządzania notatek z wykładów, które przejmują ciężar pracy — transkrybują, streszczają i organizują wszystko, abyś mógł skupić się na nauce.

Te narzędzia do sporządzania notatek oparte na sztucznej inteligencji działają na różnych platformach, takich jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kluczowych momentów wykładów online.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz transkrypcji w czasie rzeczywistym, streszczeń generowanych przez AI, czy pełnych, przeszukiwalnych transkrypcji do szybkich sesji powtórkowych, mamy dla Ciebie odpowiednią opcję. Jeśli więc jesteś gotowy, aby ulepszyć swoje notatki bez rozwijania nadludzkiej szybkości pisania, zapoznaj się z najlepszymi narzędziami AI, które pomogą Ci nadążyć za każdym wykładem.

Najlepsze aplikacje do sporządzania notatek z wykładów AI w skrócie

Oto krótki przegląd kluczowych funkcji i możliwości najlepszych programów do sporządzania notatek z wykładów AI:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Notatki oparte na sztucznej inteligencji z zarządzaniem zadaniami AI Notetaker, połączone dokumenty + zadania, podsumowania Brain, tablice, szablony dla studentów Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Otter. ai Natychmiastowe transkrypcje i streszczenia spotkań Transkrypcja w czasie rzeczywistym, podsumowania AI, sugestie zadań, integracja spotkań Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Notta Wielojęzyczne transkrypcje ponad 58 języków, streszczenia AI, integracja ze Slackiem/Salesforce/Notion Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Avoma Sprzedaż + zespoły obsługujące klientów Synchronizacja CRM, wsparcie dla ponad 40 języków, streszczenia w czasie rzeczywistym + współpraca Dostępna wersja próbna; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Fireflies Inteligentne informacje o spotkaniach Identyfikator mówcy, ponad 100 języków, podsumowania z możliwością wyszukiwania, automatyczne zadania Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Knowt Przekształcanie notatek w narzędzia do nauki Fiszki, powtórki w odstępach czasu, automatycznie generowane quizy, synchronizacja między urządzeniami Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Notion Kompleksowy system wiedzy Podsumowania AI, wsparcie szablonów, generowanie pomysłów, obszar roboczy typu "wszystko w jednym" Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Tactiq Informacje o spotkaniach w czasie rzeczywistym w przeglądarce Chrome Transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym, rozszerzenie Chrome, działania następcze Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Fathom Łatwa integracja z Zoom Natywna aplikacja Zoom, Ask Fathom AI, udostępnianie klipów, natychmiastowe streszczenia Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Rev Wysoka dokładność i bezpieczeństwo transkrypcji AI + transkrypcja wykonywana przez człowieka, niestandardowy słownik, zgodność z HIPAA, obsługa wielu języków Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

Czego należy szukać w aplikacji do sporządzania notatek z wykładów opartej na AI?

Programy do sporządzania notatek z wykładów AI różnią się jakością, dlatego tak ważne jest znalezienie odpowiedniego. Przyjrzyjmy się, co sprawia, że dana opcja jest naprawdę warta Twojego czasu, a może nawet pieniędzy.

Dokładność transkrypcji: AI powinna rejestrować mowę w czasie rzeczywistym, radząc sobie z różnymi akcentami i żargonem technicznym, nie zamieniając notatek z wykładu w bełkot

Inteligentne streszczanie: Powinno wykraczać poza transkrypcję, podkreślając kluczowe punkty i skracając długie wykłady do łatwych do przyswojenia streszczeń

Personalizacja: Każdy ma swoją unikalną metodę robienia notatek, więc narzędzie powinno umożliwiać dostosowanie formatu, organizowanie zawartości i dostosowanie do stylu nauki

Współpraca: Jeśli uczysz się z przyjaciółmi, narzędzie umożliwiające udostępnianie notatek i wspólną pracę zapewni, że wszyscy będą na bieżąco (dosłownie)

Integracje: Najlepsze aplikacje do sporządzania notatek AI synchronizują się z narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak Dokumenty Google, kalendarze i menedżery zadań, zapewniając płynny cykl pracy

Wybierz odpowiednie narzędzie, a zaoszczędzisz czas, zachowasz porządek i nigdy więcej nie przegapisz żadnego szczegółu!

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z aplikacji do sporządzania notatek AI możesz ją przetestować, przesyłając krótki plik audio z poprzedniego wykładu lub spotkania. Sprawdź jej dokładność i możliwości tworzenia podsumowań. Ta "próba" pozwoli upewnić się, że istniejące algorytmy AI odpowiadają Twoim konkretnym potrzebom i stylowi nauki.

Najlepsze aplikacje do sporządzania notatek z wykładów AI

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w idealnym narzędziu do sporządzania notatek, przyjrzyjmy się bliżej kilku idealnym opcjom.

1. ClickUp (najlepszy do sporządzania notatek z wykorzystaniem AI i zarządzania zadaniami)

Wypróbuj ClickUp AI Notetaker Twórz inteligentniejsze notatki z wykładów, organizuj je bez wysiłku i przekształcaj spostrzeżenia w działania dzięki ClickUp AI Notetaker

Jeśli potrzebujesz aplikacji do sporządzania notatek z wykładów opartej na sztucznej inteligencji, która pełni również funkcję centralnego obszaru roboczego, idealnym rozwiązaniem będzie ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko.

ClickUp może być w swej istocie narzędziem do zarządzania projektami, ale wykracza poza zarządzanie zadaniami. Łączy rozmowy i wiedzę oraz wzbogaca je o wbudowane funkcje AI.

Zautomatyzuj sporządzanie notatek z wykładów online, zapraszając ClickUp AI Notetaker do swoich dyskusji. Doskonale nadaje się do transkrypcji, organizowania i podsumowywania notatek ze spotkań, łącząc je z zadaniami i dokumentami w ClickUp, dzięki czemu nigdy nie stracisz ważnych informacji.

Integruje się z Microsoft Teams, Zoom Meetings i Google Meet. Używaj go do nagrywania i transkrypcji wykładów na różnych platformach, otrzymując kompleksowe notatki z kluczowymi wnioskami i elementami do działania bezpośrednio w skrzynce odbiorczej, bez ręcznego wpisywania.

Wszystko to jest kompilowane w dokumencie ClickUp Doc przeznaczonym dla danego wykładu, co ułatwia wyszukiwanie i dalsze formatowanie. Możesz również połączyć powiązane notatki z wykładów, łącząc jeden dokument ClickUp Doc z innym.

Przechowuj notatki i transkrypcje oraz współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Chcesz zaprosić członków zespołu projektowego lub znajomych do współpracy nad notatkami? Zrób to bezpiecznie dzięki uprawnieniom i historii wersji, dzięki czemu wszelkie zmiany w notatkach będą śledzone, a Ty zachowasz kontrolę. Aby usprawnić sporządzanie notatek i ujednolicić formatowanie w celu ułatwienia czytania, rozważ również użycie wbudowanych szablonów notatek ze spotkań w ClickUp.

🤝 Przypomnienie: Przed nagraniem wykładu online upewnij się, że masz wyraźną zgodę wykładowcy i instytucji, do której uczęszczasz. Nikt nie lubi naruszenia swojej prywatności, więc uprzejme (i konieczne) jest uszanowanie ich opinii.

ClickUp pozwala również tworzyć zadania ClickUp bezpośrednio z notatek ze spotkań i dokumentów, dzięki czemu nie musisz przełączać się między różnymi aplikacjami, aby zarządzać elementami do wykonania i działaniami następczymi. Możesz również użyć istniejących szablonów list zadań, aby przechowywać przypisane zadania w jednym miejscu i zaoszczędzić czas na śledzeniu ich wykonania!

Zmień swoje notatki w inteligentne, możliwe do śledzenia działania dzięki zadaniom ClickUp

Ale to nie wszystko. Najlepszą częścią robienia notatek w ClickUp jest wykorzystanie ClickUp Brain, asystenta opartego na sztucznej inteligencji z przetwarzaniem języka naturalnego. Dlaczego?

ClickUp Brain może natychmiast podsumować Twoje notatki, zaznaczyć elementy wymagające działania, a nawet odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianych zagadnień, bez konieczności czytania całego tekstu! Może nawet pobrać dodatkowy kontekst i odpowiedzi z niezależnej bazy wiedzy (które należy zweryfikować, aby wyeliminować halucynacje!).

Podsumowuj, organizuj i błyskawicznie odnajduj ważne informacje z notatek z wykładów dzięki ClickUp Brain

Wyszukiwanie połączone oparte na sztucznej inteligencji ClickUp pozwala szybko znaleźć odpowiedni zapis dla danej sesji (i egzaminu!) za pomocą słów kluczowych, bez konieczności przeglądania niekończących się linków pod koniec intensywnego semestru.

Szukasz czegoś bardziej tradycyjnego, na przykład poręcznej aplikacji do notatek? Notatnik ClickUp pozwala na szybkie sporządzanie notatek w podróży na laptopie, tablecie lub smartfonie, bez przerywania cyklu pracy. Jest idealny do zapisywania pomysłów, zanim uciekną.

Zapisuj pomysły, zadania i przypomnienia w locie, nie przerywając cyklu pracy dzięki ClickUp Notepad

📮ClickUp Insight: Ciche przełączanie się między zadaniami negatywnie wpływa na wydajność zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z przełączania się między platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. To samo dotyczy studentów, którzy muszą pogodzić zajęcia, zadania, projekty grupowe i wiele narzędzi do nauki. Każda zmiana rozprasza uwagę, utrudniając zapamiętywanie informacji, organizację i faktyczne wykonanie zadań. A gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne zakłócenia? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w jednej, usprawnionej platformie. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko, a funkcje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwe zarządzanie!

A jeśli potrzebujesz rozwiązania dostosowanego do Twoich wymagań dotyczących sporządzania notatek, wypróbuj szablon ClickUp Class Notes for College Students, który pomoże Ci zachować porządek i kontrolę nad pracami semestralnymi.

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj pracami semestralnymi, organizując notatki z wielu zajęć we współpracy z szablonem ClickUp Class Notes for College Students

Oto, jak ten szablon pomoże Ci poradzić sobie z ogromną presją związaną z nauką.

Organizuj swoje notatki w oddzielnych folderach dla każdej klasy za pomocą ClickUp Docs lub użyj tablic ClickUp , aby je wizualizować, tworzyć połączenia i mapy myśli oraz ułatwić ich przeglądanie

Skorzystaj z kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji, aby zaplanować czas na sporządzanie notatek i śledzić postępy

Ustaw przypomnienia, aby regularnie przeglądać notatki, co pomoże w zapamiętywaniu i zrozumieniu materiału

Współpracuj z kolegami z klasy, udostępniając swoje notatki i pomysły bezpośrednio w ClickUp

Chcesz dodatkowej organizacji podczas sporządzania notatek? Szablon notatek ClickUp Cornell dzieli notatki na łatwe sekcje — wskazówki, notatki i podsumowania — dzięki czemu nie tylko zapisujesz informacje, ale także je rozumiesz i zapamiętujesz.

Koniec z przewijaniem niechlujnych dokumentów w poszukiwaniu kluczowych punktów w noc przed egzaminem!

🧠 Ciekawostka: Walter Pauk stworzył metodę sporządzania notatek Cornell w latach 50. XX wieku. Została ona zaprojektowana z myślą o aktywnej nauce i lepszym zapamiętywaniu i może być bardzo skuteczna, nawet przy użyciu nowoczesnych aplikacji do sporządzania notatek AI.

Podsumowując, ClickUp dla studentów ma wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia, organizowania i udostępniania notatek — wszystko w ramach jednej platformy, która pomaga Ci się skupić i zwiększyć wydajność!

Najlepsze funkcje ClickUp

Transkrybuj spotkania, generuj streszczenia i twórz elementy do działania na podstawie swoich notatek dzięki ClickUp AI Notetaker

Połącz notatki i zadania, aby w razie potrzeby łatwo znaleźć potrzebne informacje

Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi z notatek i obszaru roboczego ClickUp Brain

Stwórz repozytorium notatek, które można udostępniać, korzystając z dokumentów i szablonów w ClickUp

Używaj tablic ClickUp do tworzenia notatek wizualnych i współpracy w czasie rzeczywistym

Limity ClickUp

W zestawie krzywa uczenia się

Niektóre funkcje są dostępne tylko w płatnym planie

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 mówi:

Jego funkcjonalność, wskaźniki i możliwość dostosowania sprawiają, że jest to połączenie Notion oraz Confluence i Jira firmy Atlassian… Jako student i majsterkowicz mogę efektywnie i harmonijnie śledzić swoje zadania i projekty.

Jego funkcjonalność, wskaźniki i możliwość dostosowania sprawiają, że jest to połączenie Notion oraz Confluence i Jira firmy Atlassian… Jako student i majsterkowicz mogę efektywnie i harmonijnie śledzić swoje prace semestralne i projekty.

2. Otter (najlepszy do natychmiastowych transkrypcji i streszczeń spotkań)

za pośrednictwem Otter

Czy kiedykolwiek czułeś, że przegapiasz kluczowe elementy dyskusji podczas zajęć, ponieważ jesteś zbyt zajęty upewnianiem się, że Twoje notatki są kompletne? Otter.ai zmienia to, działając jako Twój asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji.

Upraszcza sporządzanie notatek dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każdy szczegół jest uchwycony. Łatwo i szybko integruje się z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Jeśli szukasz narzędzia do transkrypcji AI, które pozwoli Ci skupić się na dyskusjach, zamiast martwić się o sporządzanie notatek, warto rozważyć Otter. ai.

Najlepsze funkcje Otter

Uzyskaj natychmiastowe notatki ze spotkań bez podnoszenia pióra dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym

Nie musisz już wysłuchiwać długich nagrań – otrzymasz zwięzłe streszczenia AI

Automatycznie przypisuj zadania na podstawie dyskusji podczas spotkań

Limity Otter

Działa głównie w przypadku dyskusji w języku angielskim

Transkrypcja może być mniej dokładna w przypadku złożonych lub niejasnych nagrań audio

Ceny Otter

Podstawowy: Free Forever

Pro: 16,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter

G2: 4,3/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

3. Notta (najlepsza do transkrypcji wielojęzycznych)

za pośrednictwem Notta

Jeśli korzystałeś już z Otter i szukasz alternatywy, oto jedna z nich: Notta.

W przeciwieństwie do Otter, Notta eliminuje kłopoty związane z robieniem notatek, oferując wsparcie transkrypcji w czasie rzeczywistym w 58 językach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz inteligentnego asystenta do spotkań, czy programu do tworzenia streszczeń AI, Notta jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ zamienia rozmowy w uporządkowane notatki z możliwością wyszukiwania.

Dzięki podsumowaniom opartym na sztucznej inteligencji, zaznaczaniu słów kluczowych i płynnej konwersji audio na tekst możesz szybko znaleźć najważniejsze informacje z wykładów bez konieczności przeglądania pełnych transkrypcji.

Najlepsze funkcje Notta

Uzyskaj natychmiastowe, przeszukiwalne notatki ze spotkań i wykładów na żywo

Twórz za pomocą jednego kliknięcia streszczenia oparte na AI, które podkreślają kluczowe punkty i elementy wymagające działania

Zintegruj z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce i Notion, aby udostępniać informacje ze spotkań na różnych platformach

Limity Notta

Plan Free obejmuje transkrypcję tylko trzech minut na plik

Nie obsługuje tworzenia notatek offline

Ceny Notta

Free Forever

Pro: 12,49 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

Business: 27,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notta

G2: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Notta prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 brzmi:

Świetne transkrypcje, dokładne streszczenia AI i przyjazne dla użytkownika narzędzia do odsłuchiwania tekstu, wprowadzania poprawek i dodawania komentarzy.

Świetne transkrypcje, dokładne streszczenia AI i przyjazne dla użytkownika narzędzia do odsłuchiwania tekstu, wprowadzania poprawek i dodawania komentarzy.

👀 Czy wiesz, że... Istnieje korelacja między robieniem notatek a średnią ocen (GPA)? Studenci, którzy robią lepsze notatki, mają wyższe średnie ocen!

4. Avoma (najlepsze rozwiązanie dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta)

za pośrednictwem Avoma

Ta aplikacja jest przeznaczona raczej dla profesjonalistów zajmujących się sprzedażą, ale mogą z niej korzystać również studenci, zwłaszcza jeśli podejmują pracę jako freelancerzy. Jeśli masz trudności z śledzeniem rozmów z klientami, Avoma jest aplikacją do sporządzania notatek, której szukasz.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym, notatki generowane przez AI i integracja z CRM zapewniają, że zawsze będziesz na bieżąco ze sprzedażą. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się notatkami ze spotkań, czy potrzebujesz informacji do podejmowania lepszych decyzji, Avoma zapewni porządek w Twoim cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Avoma

Uzyskaj dostęp do transkrypcji w czasie rzeczywistym w ponad 40 językach z rozpoznawaniem terminologii technicznej

Uzyskaj uporządkowane streszczenia AI, elementy do działania i kluczowe decyzje

Wspólnie edytuj notatki ze swoim zespołem, aby uzyskać dokładną dokumentację

Synchronizuj dane ze spotkań dzięki integracji z CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot

Ograniczenia Avoma

Użytkownicy mogą doświadczać pewnych opóźnień w transkrypcji w czasie rzeczywistym

Notatki mogą wymagać obszernej edycji ręcznej po transkrypcji, aby były spójne

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Conversation Intelligence: 69 USD/miesiąc za użytkownika

Revenue Intelligence: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

5. Fireflies (najlepsze rozwiązanie do inteligentnych spotkań)

za pośrednictwem Fireflies

Jeśli często przeglądasz nagrania ze spotkań lub notatki w poszukiwaniu kluczowych informacji, Fireflies ułatwi Ci życie. Notatnik oparty na sztucznej inteligencji sprawia, że spotkania stają się łatwiejsze do przeszukiwania, bardziej wnikliwe i praktyczne.

Transkrybuje, podsumowuje i analizuje rozmowy w Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i Webex. Dzięki 95% dokładności transkrypcji i obsłudze ponad 100 języków jest to najlepszy wybór do dokładnego zapisywania wykładów.

Najlepsze funkcje Fireflies

Skorzystaj z funkcji rozpoznawania mówcy i automatycznego wykrywania języka, aby udoskonalić swoje notatki

Natychmiast generuj szczegółowe podsumowania spotkań, elementy do działania i niestandardowe notatki

Znajdź dowolne słowo kluczowe, temat lub zagadnienie w notatkach z wykładu dzięki wyszukiwaniu opartemu na sztucznej inteligencji AI

Dodawaj komentarze, twórz fragmenty dźwiękowe i udostępniaj fragmenty wykładów, wzbogacając kontekst i upraszczając powtórki

Ograniczenia Fireflies

Szeroki zakres funkcji może wymagać pewnego czasu na opanowanie

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają płatnej subskrypcji

Ceny Fireflies

Free Forever

Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies

G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Fireflies prawdziwi użytkownicy

Recenzja TrustRadius mówi:

To doskonałe narzędzie dla studentów na całym świecie, a także dla firm i agentów sprzedaży. To najprostszy i najszybszy sposób, aby poznać szczegóły rozmów i plików audio.

To doskonałe narzędzie dla studentów na całym świecie, a także dla firm i agentów sprzedaży. To najprostszy i najszybszy sposób na poznanie szczegółów rozmów i plików audio.

za pośrednictwem Knowt

"Ucz się mądrzej, a nie ciężej" to filozofia, którą Knowt przekłada na działanie. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi AI, które tylko przechwytują informacje, Knowt przekształca slajdy z wykładów w materiały do nauki, które pomagają uczyć się we własnym tempie.

To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji pomaga eksperymentować z metodami nauczania i skuteczniej zapamiętywać informacje dzięki powtarzaniu w odstępach czasu, automatycznym testom sprawdzającym i łatwej synchronizacji między urządzeniami.

Najlepsze funkcje Knowt

Zamień notatki, wideo i pliki PDF w fiszki w kilka sekund

Twórz testy i quizy, które są ukierunkowane na konkretne braki w wiedzy

Wykorzystaj zaawansowane algorytmy powtórek rozłożonych w czasie, aby zoptymalizować powtarzanie materiału

Synchronizuj materiały do nauki na różnych urządzeniach i kontynuuj naukę od miejsca, w którym skończyłeś

Poznaj ograniczenia

Brak transkrypcji w czasie rzeczywistym dla wykładów na żywo

Ograniczone opcje dostosowywania

Ceny Knowt

Free Forever

Dodatkowo: 7,99 USD/miesiąc na użytkownika

Ultra: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Knowt

G2: Recenzje niedostępne

Capterra: Recenzje niedostępne

👀 Czy wiesz, że... Wykłady odbywają się w tempie 120-180 słów na minutę, ale studenci mogą wpisać tylko około 33 słów na minutę lub napisać ręcznie 22 słowa na minutę. Dlatego automatyczne sporządzanie notatek jest znacznie bardziej wydajne!

7. Notion (najlepszy do budowania kompleksowego systemu wiedzy)

za pośrednictwem Notion

Notion AI to jak posiadanie inteligentnego asystenta wbudowanego w obszar roboczy Notion. Może nie jest tak kontekstowy jak ClickUp Brain, ale pomaga streszczać długie dokumenty, burzę mózgów i porządkować teksty bez zakłócania przepływu pracy.

Niezależnie od tego, czy wyciągasz kluczowe punkty z wykładu, tworzysz nową treść, czy porządkujesz swoje myśli, aplikacja wykona za Ciebie najtrudniejsze zadania. Pożegnaj się z nadmiarem informacji i pozwól Notion AI zamienić chaotyczne notatki w przejrzyste, uporządkowane informacje.

Najlepsze funkcje Notion

Szybko wyodrębniaj kluczowe informacje ze spotkań dzięki AI

Twórz szkice tekstów, zbieraj pomysły i udoskonalaj swoje teksty na żądanie

Uzyskaj dostęp do konfigurowalnych szablonów notatek, aby usprawnić cykl pracy

Limity Notion

Brak transkrypcji spotkań na żywo do natychmiastowego sporządzania notatek

Ceny Notion

Free Forever

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2040 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Reddit mówi:

Moim zdaniem Notion sprawdza się najlepiej w tworzeniu notatek, porządkowaniu informacji i ogólnym cyklu pracy.

Moim zdaniem Notion sprawdza się najlepiej w tworzeniu notatek, porządkowaniu informacji i ogólnym cyklu pracy.

8. Tactiq (najlepsze rozwiązanie do uzyskiwania informacji z spotkań w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rozszerzenia Chrome)

za pośrednictwem Tactiq

W przeciwieństwie do innych narzędzi do sporządzania notatek z wykładów, Tactiq działa dokładnie tam, gdzie masz coś do zrobienia. Jeśli do spotkań korzystasz z Google Meet, Zoom lub Microsoft Teams, rozszerzenie Tactiq dla przeglądarki Chrome ułatwia sporządzanie notatek bez konieczności pobierania lub instalowania dodatkowych aplikacji.

Tactiq transkrybuje rozmowy w czasie rzeczywistym, zaznacza kluczowe punkty i generuje elementy do działania — wszystko w przeglądarce.

Najlepsze funkcje Tactiq

Transkrybuj notatki ze spotkań w czasie rzeczywistym w ponad 60 językach

Oszczędzaj czas dzięki automatycznemu tworzeniu notatek z następnych działań na podstawie notatek ze spotkań

Zautomatyzuj częste, powtarzalne zadania, takie jak tworzenie szkiców e-maili

Limity Tactiq

Plan Free jest ograniczony do 10 spotkań i 5 kredytów AI miesięcznie

Może nie być równie skuteczny w przypadku wszystkich akcentów

Ceny Tactiq

Free forever

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Team: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. Fathom (najlepszy do łatwej integracji z Zoom)

za pośrednictwem Fathom

Jeśli korzystasz z aplikacji Zoom Marketplace, to jest to idealny wybór dla Ciebie!

Fathom natychmiast zamienia Twoje rozmowy na transkrypcje z możliwością wyszukiwania, z zaznaczonymi kluczowymi momentami i praktycznymi streszczeniami dostarczanymi w ciągu kilku sekund. Dodatkowo, dzięki funkcji "Ask Fathom" możesz wchodzić w interakcję z nagraniami, generować e-maile z przypomnieniami i uzyskiwać odpowiedzi na konkretne pytania – wszystko to dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji AI.

Poznaj najlepsze funkcje

Dokładnie transkrybuj wykłady i identyfikuj mówców

Otrzymuj natychmiastowe, zwięzłe streszczenia w ciągu 30 sekund od zakończenia spotkania

Natychmiastowe udostępnianie wybranych fragmentów spotkań

Zrozum ograniczenia

Automatyczne nagrywanie może nie działać w przypadku zmiany linku do spotkania w ostatniej chwili

Poznaj ceny

Free Forever

Premium: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja Team: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4600 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 650 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Fathom AI do sporządzania notatek

10. Rev (najlepszy wybór dla przedsiębiorstw wymagających wysokiej dokładności i bezpieczeństwa transkrypcji)

za pośrednictwem Rev

Potrzebujesz absolutnie dokładnych transkrypcji? Rev wkracza do akcji z podwójną mocą AI i ludzkiej precyzji. Idealny do zastosowań prawnych, badawczych lub w każdej dziedzinie, w której dokładność ma kluczowe znaczenie, Rev zapewnia najwyższą jakość transkrypcji za każdym razem.

Niezależnie od tego, czy robisz notatki z wykładu wideo, czy transkrybujesz spotkania i wywiady, Rev zapewnia wielojęzyczne wsparcie, niestandardowe opcje słownictwa i streszczenia oparte na sztucznej inteligencji, które pomogą Ci szybko wydobyć kluczowe informacje.

Najlepsze funkcje Rev

Transkrybuj spotkania z dokładnością AI sięgającą 95%

Generuj napisy oparte na AI w 38 językach i tłumaczone przez ludzi napisy w ponad 17 językach

Popraw dokładność, dodając niestandardowy słownik do transkrypcji

Zapewnij bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniom HIPAA i SOC 2 Type II dla danych wrażliwych

Ogranicz ograniczenia

Nagrania audio z dużymi zakłóceniami w tle mogą wymagać transkrypcji przez człowieka

Niestabilne połączenie internetowe może zakłócić wyświetlanie napisów na żywo

Ceny Rev

Free Forever

Podstawowy: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 34,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceń i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Wszystko jest zauważalnie lepsze dzięki ClickUp

Debata na temat notatek cyfrowych i papierowych nie ma końca, ale narzędzia AI do sporządzania notatek ułatwiają wybór.

Dzięki AI, która przejmuje żmudne sporządzanie notatek, nie musisz już przeglądać rozrzuconych, nieuporządkowanych zeszytów, aby znaleźć to jedno streszczenie wykładu, ani męczyć się z czytaniem pośpiesznych notatek tuż przed egzaminami semestralnymi.

Ponadto, korzystając z aplikacji do sporządzania notatek z wykładów opartej na sztucznej inteligencji, takiej jak ClickUp, możesz nie tylko uporządkować swoje notatki i ułatwić ich wyszukiwanie, ale także połączyć je z zadaniami i pracować nad nimi wraz z kolegami z klasy, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Porzuć bałagan i czasochłonne ręczne sporządzanie notatek i przejdź na inteligentniejsze, zautomatyzowane notatki. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś.