Jak długo ważna jest wiza pracownicza?

Marzysz o karierze za granicą? 🌎

Znajomość czasu ważności wizy pracowniczej może zaoszczędzić Ci wielu niepotrzebnych stresów w przyszłości. Jeśli planujesz podjąć pracę w innym kraju (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) lub jeśli Twoja firma planuje zatrudnić obcokrajowców, znajomość czasu ważności wizy pracowniczej pomoże Ci uniknąć wygasłych dokumentów, opóźnień w rozpatrywaniu wniosków, niezgodności z przepisami lub przekroczenia terminów, a jednocześnie pozwoli Ci na zmianę opcji zatrudnienia, planów relokacji, a nawet długoterminowych celów.

Problem polega na tym, że oś czasu jest całkowicie zależna od miejsca docelowego, rodzaju posiadanej wizy i charakteru kwalifikującego zatrudnienia. Może to być do jednego roku w przypadku ról sezonowych lub do trzech lat w przypadku umów długoterminowych. Niektóre z nich można przedłużyć. Inne nie.

Zanim więc spakujesz walizki lub opublikujesz ofertę pracy, zapoznaj się z informacjami na temat osi czasu, przedłużania wiz i tego, jak bez paniki wyprzedzić każdy termin ważności wizy. Chociaż przepisy dotyczące wiz pracowniczych różnią się w zależności od kraju, skupimy się przede wszystkim na wizach pracowniczych w Stanach Zjednoczonych, omawiając czynniki wpływające na czas ich trwania, zasady przedłużania oraz to, czego można się spodziewać po wygaśnięciu aktualnej wizy.

Zastrzeżenie: Aby ustalić czas trwania wizy, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją odpowiedniej instytucji rządowej wydającej wizę. Niniejszy artykuł nie stanowi samodzielnego źródła informacji dotyczących wiz ani nie zastępuje porad prawnych w zakresie polityki imigracyjnej. Zebraliśmy zestaw ogólnych najlepszych praktyk i dodatkowych zasobów, dzięki którym dowiesz się, jak długo ważna jest Twoja wiza pracownicza.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Nie wiesz, jak długo faktycznie obowiązuje Twoja wiza pracownicza lub co się stanie po jej wygaśnięciu? Oto jak jasno zarządzać każdym etapem: Dowiedz się, co decyduje o czasie trwania wizy: od kategorii wizy i warunków zatrudnienia po przepisy imigracyjne obowiązujące w danym kraju

Poznaj rodzaje wiz pracowniczych: w tym wizy nieimigracyjne, imigracyjne i programy specyficzne dla poszczególnych krajów, takie jak H-2B, wizy P i wymiany kulturalne

Planuj przedłużenia z wyprzedzeniem: śledź terminy prawne, zbieraj dokumentację i konsultuj się z wykwalifikowanym prawnikiem imigracyjnym

Unikaj kar za przekroczenie terminu pobytu: potwierdzaj termin ważności wizy, ponownie oceniaj dostępne opcje wizowe i zachowaj zgodność z wymogami rządowymi Bądź o krok przed innymi dzięki odpowiednim narzędziom. Używaj ClickUp do zarządzania dokumentami, osiami czasu i przypomnieniami. Zachowaj porządek, ogranicz ryzyko i zadbaj o status swojej wizy, niezależnie od tego, gdzie zabierze Cię praca.

Czym jest wiza pracownicza?

Wiza pracownicza daje Ci prawo do życia i pracy w kraju, którego nie jesteś obywatelem. To coś więcej niż tylko pieczątka. Dokument ten wiąże Twoją zdolność do zarabiania, pobytu i przemieszczania się przez granice z konkretną ofertą pracy, pracodawcą i statusem imigracyjnym.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz się na rok w ramach umowy, czy szukasz stałej pracy, wiza pracownicza służy jednemu podstawowemu celowi: zezwoleniu na zatrudnienie na określonych warunkach w określonym czasie.

Oznacza to, że Twoja kwalifikowalność często zależy od:

Twoja rola i kwalifikacje: Od wykwalifikowanych pracowników technicznych po pracowników religijnych lub zagranicznych przedstawicieli mediów

Kto Cię zatrudnia : agencja rządowa, globalna firma lub nowe przedsiębiorstwo komercyjne

Kategoria wizy: tymczasowe zatrudnienie, szkolenie lub długoterminowa ścieżka imigracyjna

Rodzaje wiz pracowniczych

Wizy pracownicze dzielą się zasadniczo na dwie kategorie: wizy pracownicze dla osób przybywających tymczasowo (non-immigrant work visas) oraz wizy pracownicze dla osób planujących pozostać w kraju (immigrant work visas).

Następnie proces dzieli się dalej w zależności od zawodu i celu pobytu. Oto kilka przykładów rodzajów wiz:

Wizy H-2B (Stany Zjednoczone) : Dla tymczasowych pracowników nie rolniczych

Wizy P (USA) : Dla sportowców, artystów i uczestników wymiany kulturalnej

Wiza ogólna Tier 2 (Wielka Brytania) : dla wykwalifikowanych pracowników sponsorowanych przez brytyjskiego pracodawcę

Wiza Temporary Skill Shortage (TSS) (Australia) : Dla wykwalifikowanych pracowników uzupełniających braki kadrowe

Global Talent Stream (Kanada) : Dla specjalistów z branży technologicznej i STEM w ramach przyspieszonej procedury imigracyjnej

Wizy J (USA) : Często wykorzystywane w programach wymiany kulturowej lub podczas staży w szkołach medycznych

Wizy I (USA): Dla międzynarodowych dziennikarzy i pracowników zagranicznych mediów

Charakter wiz pracowniczych różni się znacznie w zależności od kraju. Niektóre są ograniczone do określonych krajów, inne wymagają sponsorowania przez pracodawcę lub formalnego zaświadczenia o zatrudnieniu. Niektóre wizy amerykańskie prowadzą do uzyskania zielonej karty, inne po prostu tracą ważność po zakończeniu projektu.

Zrozumienie kategorii wizy to pierwszy krok do uzyskania informacji o tym, jak długo możesz pozostać w kraju i co będzie dalej.

Jak długo ważna jest wiza pracownicza?

Wizy pracownicze nie mają uniwersalnej osi czasu. Niektóre są ważne tylko przez kilka miesięcy, inne pozwalają na pracę przez kilka lat, czasem z możliwością przedłużenia. Czas trwania zależy od wielu czynników, takich jak polityka wizowa danego kraju, klasyfikacja stanowiska i rodzaj wizy.

A jeśli zarządzasz wnioskami w wielu krajach, śledzisz terminy ważności lub odnawiasz wizy na czas, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko przypomnień w kalendarzu, aby zachować porządek.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z przypomnień ClickUp, aby nie przegapić ważnych terminów, niezależnie od tego, czy chodzi o przedłużenie wizy, przesłanie dokumentów, czy kontakt z zespołem prawnym.

Czynniki determinujące czas trwania wizy pracowniczej

Długość pobytu zależy od przepisów prawa, obowiązków pracodawcy i warunków zatrudnienia. Oto czynniki, które zazwyczaj wpływają na długość ważności wizy pracowniczej:

Kraj docelowy : Niektóre kraje oferują stałe terminy, podczas gdy inne umożliwiają przedłużanie wizy za pośrednictwem służb imigracyjnych

Rodzaj wizy : Wizy tymczasowe, takie jak H-2B, są ograniczone czasowo, natomiast wizy imigracyjne często zapewniają wsparcie w zakresie dłuższego pobytu lub uzyskania stałego pobytu

Szczegóły dotyczące sponsorowania : Oferta pracy, rola oraz to, czy pracujesz dla tej samej firmy, mają wpływ na okres ważności wizy

Klasyfikacja zatrudnienia: Niektóre wizy są powiązane z kwalifikującym się zatrudnieniem, określonymi wymogami kwalifikacyjnymi lub sektorami o wysokim zapotrzebowaniu na pracowników

Większość wiz wyraźnie określa termin ważności i wymaga wyjazdu lub przedłużenia przed upływem terminu ważności aktualnej wizy.

Wizy pracownicze krótkoterminowe a długoterminowe

Oto porównanie dwóch najpopularniejszych rodzajów wiz:

Kryteria Wizy krótkoterminowe Wizy długoterminowe Czas trwania Do 1–2 lat od 3 do 5 lat (w wielu przypadkach z możliwością przedłużenia) Rodzaje wiz Wizy H-2B (USA), wizy J (USA), Tier 5 Youth Mobility (Wielka Brytania), wiza TSS (Australia) EB-3 (USA), Tier 2 (Wielka Brytania), Global Talent Visa (Kanada), ENS (Australia) Przykłady zastosowania Praca sezonowa, staże, dziennikarstwo, wymiana kulturowa Role kierownicze, przeniesienia stałe, wysoko wykwalifikowana siła robocza Najpopularniejsze sektory Hotelarstwo, rolnictwo, media, szkolenia Technologia, opieka zdrowotna, finanse, STEM, przywództwo korporacyjne Typowe wymagania Oferta pracy, sponsorowanie przez pracodawcę, krótkoterminowe zapotrzebowanie na pracowników Umowa długoterminowa, sponsorowanie, udokumentowane umiejętności lub dyplom Elastyczność rozszerzenia Często ograniczona lub stała Może umożliwiać wielokrotne przedłużenia lub prowadzić do uzyskania stałego pobytu

Niektóre wizy krótkoterminowe, takie jak wizy w ramach wymiany kulturalnej lub programów szkoleniowych, są ściśle ograniczone czasowo. Opcje długoterminowe, zwłaszcza te związane z ścieżkami imigracyjnymi, często oferują możliwość przedłużenia lub uzyskania stałego pobytu, w zależności od usług wizowych obowiązujących w danym kraju.

Typowy czas trwania wizy pracowniczej w poszczególnych krajach

Różne kraje bardzo różnie interpretują pojęcie "wiza pracownicza". Oto, czego można się spodziewać w niektórych najpopularniejszych miejscach docelowych:

Stany Zjednoczone : Czas trwania różni się w zależności od kategorii wizy. : Czas trwania różni się w zależności od kategorii wizy. Wizy H-2B są ważne do jednego roku, natomiast wykwalifikowani pracownicy objęci niektórymi programami mogą pozostać w kraju do trzech lat z możliwością rozszerzenia. Niektóre ścieżki prowadzą do uzyskania zielonej karty poprzez certyfikację pracy

Niemcy : Wizy pracownicze, w tym : Wizy pracownicze, w tym niebieska karta UE , są zazwyczaj wydawane na okres do czterech lat i mogą prowadzić do uzyskania stałego pobytu po 21–33 miesiącach, w zależności od kryteriów zatrudnienia i znajomości języka. ]

Wielka Brytania : Pracownicy tymczasowi mogą otrzymać wizę na okres do dwóch lat, natomiast wizy na długoterminowe zatrudnienie oferują okres do pięciu lat z możliwością uzyskania prawa stałego pobytu

Kanada : Większość pozwoleń na pracę jest wydawana na okres do trzech lat, a pracownicy zagraniczni mogą skorzystać z programów nominacji prowincjonalnych

Francja : Większość wiz pracowniczych jest wydawana na okres od jednego do czterech lat, a programy takie jak : Większość wiz pracowniczych jest wydawana na okres od jednego do czterech lat, a programy takie jak Passeport Talent oferują przyspieszone procedury uzyskania prawa pobytu dla wykwalifikowanych specjalistów i inwestorów zagranicznych

Australia : Okres ważności wizy wynosi od 2 do 4 lat w zależności od poziomu umiejętności i statusu pracodawcy. Niektóre role wymagają nowej wizy, aby kontynuować pracę po upływie pierwotnego okresu

ZEA: Wizy pracownicze są zazwyczaj wydawane na okres od dwóch do trzech lat, a ich przedłużenie zależy od kontynuacji kwalifikującego zatrudnienia

Śledzenie tych terminów to nie tylko zadanie biurowe, ale także wymóg prawny. W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia takie jak ClickUp Brain. Możesz błyskawicznie wyszukać kategorię wizy, przejrzeć przepisy obowiązujące w danym kraju lub sprawdzić, czy przedłużenie wymaga podania danych wrażliwych lub poufnych, takich jak historia podróży lub przerwy w zatrudnieniu.

Uzyskaj pomoc w zakresie wymagań dotyczących rozszerzenia wizy dzięki ClickUp Brain

✨ Bonus: Użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym GPT-4o, o3-mini, o1 i Claude 3. 7 Sonnet, bezpośrednio z ClickUp. Możesz wybrać model AI, który najlepiej pasuje do Twojego aktualnego zadania.

Dzięki zadaniom ClickUp możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy, aby:

Monitoruj terminy ważności wiz według krajów

Wyznacz terminy przedłużenia ważności dokumentów

Przechowuj zeskanowane zatwierdzenia, pisma prawne lub dokumenty potwierdzające zatrudnienie w jednym miejscu

Cykl pracy jest szczególnie przydatny w przypadku zarządzania wieloma członkami zespołu lub wnioskami z różnych krajów, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas, uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili i zachować zgodność z przepisami.

📖 Więcej informacji: Jak wdrożyć politykę cichych wakacji?

Odnowienie i rozszerzenie wizy pracowniczej

Twoja wiza wkrótce straci ważność. Praca idzie świetnie. Zespół chce, żebyś został. Ale jest problem — Twoje dokumenty nie dbają o żadną z tych rzeczy.

Odnowienie wizy pracowniczej jest często bardziej stresujące niż jej uzyskanie. Terminy się zmieniają. Wymagania się mnożą. A jeśli pominiesz choćby jeden formularz, ryzykujesz utratę statusu prawnego.

Dobra wiadomość? Większość krajów zezwala na rozszerzenie wizy. Sztuczka polega na tym, aby wiedzieć, które z nich to robią, i rozpocząć proces przed wygaśnięciem aktualnej wizy.

Czy można przedłużyć wizę pracowniczą?

To zależy. Zazwyczaj tak, ale nie zawsze.

Niektóre wizy tymczasowe, takie jak H-2B lub krótkoterminowe programy wymiany kulturowej, są jednorazowe. Inne, zwłaszcza wizy imigracyjne, dają możliwość dłuższego pobytu, a czasem nawet otwierają drogę do uzyskania stałego pobytu.

Zazwyczaj możesz ubiegać się o przedłużenie, jeśli:

Twój rodzaj wizy podlega przedłużeniu zgodnie z krajowymi przepisami imigracyjnymi

Spełniasz wymagania dotyczące uprawnień do uzyskania wizy i nie naruszyłeś żadnych warunków

Twoja oferta pracy jest nadal aktualna i pracujesz w tej samej firmie

Wniosek należy złożyć przed upływem terminu ważności wizy

W krajach takich jak Stany Zjednoczone Twoja sprawa może zostać przekazana do urzędu ds. obywatelstwa i imigracji, gdzie zostanie rozpatrzona przez urzędnika imigracyjnego, a nawet może wyzwolić konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak zaktualizowane zezwolenie na pracę lub drugie zaświadczenie o zatrudnieniu.

Jeśli nie masz pewności, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika imigracyjnego. To, co wygląda na przedłużenie, może w rzeczywistości wymagać uzyskania nowej wizy, zwłaszcza jeśli zmieniła się Twoja rola, tytuł lub wynagrodzenie.

👀 Czy wiesz, że... W Japonii wizy pracownicze są ściśle powiązane z konkretnymi kategoriami zawodowymi. Oznacza to, że jeśli zmienisz branżę, np. z nauczania na marketing, nie wystarczy po prostu zaktualizować CV. Musisz złożyć wniosek o zupełnie nową wizę, nawet jeśli pozostajesz u tego samego pracodawcy.

Proces przedłużania wizy pracowniczej i wymagania

Odnowienie niekoniecznie oznacza powtórzenie wszystkich czynności wykonanych za pierwszym razem. W większości przypadków oznacza to po prostu konieczność udowodnienia wszystkiego i wykazania statusu legalnego pracownika zagranicznego o dobrej reputacji w danym kraju.

Możesz potrzebować:

Zaktualizowana umowa lub dowód kontynuacji kwalifikującego zatrudnienia

Dokumenty powiązane z pierwotną kategorią wizy

Potwierdzenie pieczątki potwierdzającej przyjęcie, status prawny i czas pobytu w kraju

Najnowsze pisma od kancelarii prawnej, pracodawcy lub agencji sponsorującej

I tu pojawiają się komplikacje: jedno przekroczenie terminu i nagle musisz rezerwować loty lub w pośpiechu składać odwołanie.

Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego systemu. Korzystając z szablonu terminów ClickUp, możesz uporządkować całą oś czasu odnowienia. Od zebrania dokumentów po działania następcze – nie przegapisz żadnego kroku. Każdy krok ma swoje własne zadanie, zależności, które zapewniają płynność procesu, oraz terminy, które dostosowują się do aktualizacji.

Pobierz szablon Free Śledź wszystkie terminy zadań dzięki szablonowi terminów ClickUp

Została stworzona, aby pomóc Ci:

Przydziel odpowiedzialność pracownikom działu kadr, działu prawnego i własnej liście kontrolnej

Scentralizuj wszystko, od pism zatwierdzających po dokumenty uprawniające do zatrudnienia

Wykryj przeszkody, zanim zamienią się w nagłe sytuacje awaryjne

Aby mieć pewność, że nic nie umknie Twojej uwadze, automatyzacja ClickUp może wysyłać wczesne powiadomienia, przypisywać zadania na nowo w przypadku zmiany terminów oraz uruchamiać przypomnienia, gdy zbliża się termin ważności wizy. Dzięki temu odnowienie wizy nie będzie zależało od szczęścia.

Co się dzieje po wygaśnięciu wizy pracowniczej?

Jednego dnia pracujesz legalnie. Następnie wygasa Twoja wiza i nagle wszystko się zmienia.

Wygaśnięcie wizy pracowniczej może wpłynąć na status imigracyjny, przyszłe możliwości zatrudnienia, a nawet możliwość ponownego wjazdu do kraju. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą ubiegającą się o wizę po raz pierwszy, czy też zarządzasz wieloma posiadaczami wiz transgranicznych, bardzo ważne jest, aby działać w ramach limitów określonych w wizie. Oto dlaczego:

Konsekwencje przekroczenia terminu ważności wizy pracowniczej

Przekroczenie terminu pobytu może wywołać coś więcej niż tylko ostrzeżenie. Większość krajów traktuje to jako poważne naruszenie prawa, a kary szybko rosną.

Oto, co ryzykujesz:

Utrata statusu prawnego : Nie masz już uprawnień do pracy, a w niektórych przypadkach przebywasz w kraju nielegalnie

Kary lub natychmiastowe wydalenie : Władze imigracyjne mogą wydać nakaz deportacji lub zakaz podróżowania

Zakaz ponownego wjazdu : Nawet jeśli wyjedziesz dobrowolnie, możesz otrzymać odmowę wydania wizy imigracyjnej, wizy pracowniczej lub udziału w programie zniesienia wiz

Wpływ na wnioski o zieloną kartę : Przekroczenie terminu pobytu może spowodować utratę prawa do uzyskania stałego pobytu

Napięte relacje z pracodawcą: Firmy mogą zrezygnować z sponsorowania, aby uniknąć naruszenia przepisów imigracyjnych

Im dłuższe przekroczenie terminu pobytu, tym trudniej jest go odzyskać. Nawet krótkie przerwy mogą pojawić się w wynikach sprawdzenia przeszłości lub wzbudzić podejrzenia podczas przyszłych wniosków rozpatrywanych przez urzędnika imigracyjnego.

Kroki, które należy podjąć przed wygaśnięciem wizy

Zazwyczaj nie otrzymasz powiadomienia od urzędu imigracyjnego o zbliżającym się terminie. Jeśli jednak go przegapisz, konsekwencje mogą być poważne – Twój status prawny może zmienić się z dnia na dzień.

Zachowaj 90-dniowe okno na podjęcie działań. Oto jak to zrobić.

Być może uważasz, że Twoja wiza jest ważna do końca umowy. Niekoniecznie. Termin ważności wizy podany przez urzędników imigracyjnych, data wpisana do rejestru przyjazdu oraz warunki umowy mogą się różnić.

Pominięcie tego szczegółu jest jednym z najczęstszych i najkosztowniejszych błędów. Przed zaplanowaniem kolejnych kroków potwierdź oficjalne informacje.

Zaplanuj każdy kamień milowy, zanim sprawy się nagromadzą

Musisz zaplanować wszystko wstecz od terminu ważności i nie mieszać tygodni. Oznacza to ustawienie wewnętrznych terminów dla takich spraw, jak:

Konsultacja prawna z adwokatem imigracyjnym

Zbieranie pism weryfikacyjnych od kancelarii prawnej lub działu kadr

Wnioskowanie o dokument uprawniający do zatrudnienia lub jego aktualizacja

Złożenie wniosku do urzędu ds. obywatelstwa i imigracji (co może potrwać kilka tygodni)

Skorzystaj z kalendarza ClickUp, aby wizualnie zaplanować cały przepływ odnowień, od dat złożenia wniosków po przekazywanie zadań zespołom. Gdy wszystko znajduje się na jednej osi czasu, dostrzeżesz przeszkody, zanim staną się problemami.

Śledź i zarządzaj harmonogramami bez wysiłku dzięki ClickUp

Zbierz wszystkie dokumenty, jakby to była Twoja druga praca

Przy przedłużaniu wizy nie ma znaczenia, jak dobrze wykonywałeś swoją pracę. Liczy się to, czy możesz udowodnić, że nadal spełniasz wymagania.

Zacznij gromadzić informacje:

Zaktualizowane dokumenty kwalifikujące do zatrudnienia

Dowód dochodów lub kontynuacja oferty pracy

Wszelkie wymagane certyfikaty pracy na nowy okres

Potwierdzenie statusu prawnego i czasu spędzonego w kraju

Nie jest to proces, który można przeprowadzić samodzielnie. Prawdopodobnie będziesz potrzebować pomocy działu prawnego, działu kadr i swojego przełożonego, więc daj wszystkim czas na podjęcie odpowiednich działań.

Użyj ClickUp Docs, aby przechowywać wszystkie formularze, listy i zatwierdzenia w jednym miejscu. Możesz oznaczyć współpracowników, śledzić zmiany i łączyć dokumenty bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu nic nie zgubi się w gąszczu dokumentów ani nie zostanie zapomniane w skrzynce odbiorczej.

Uporządkuj wszystkie ważne dokumenty i aktualizuj je w przestrzeni do współpracy dzięki ClickUp Docs

Przed złożeniem wniosku wyjaśnij sobie procedurę uzyskania wizy

To, że otrzymałeś jeden rodzaj wizy, nie oznacza, że musisz się jej trzymać. Niektóre wizy pracownicze dla osób niebędących imigrantami nie pozwalają na żadne rozszerzenia. Inne można zastąpić nową wizą, która oferuje długoterminowe korzyści lub prowadzi do uzyskania stałego pobytu.

W tym przypadku czas ma znaczenie. Zbyt długie zwlekanie z oceną dostępnych opcji może zmusić Cię do pośpiesznego złożenia wniosku lub, co gorsza, do uniknięcia odmowy.

Stwórz zabezpieczenie dla każdego przypomnienia

Bądź na bieżąco ze swoimi projektami dzięki przypomnieniom ClickUp

Nawet przy najlepszych intencjach zadania mogą zostać pominięte. Ludzie zapominają. Formularze giną w skrzynkach odbiorczych.

Dlatego przypomnienia ClickUp są nie tylko pomocne, ale także zapewniają ochronę. Ustaw przypomnienia o terminach składania dokumentów, zatwierdzeń oraz o 30, 15, a nawet 5 dniach przed terminem ważności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o podpowiedź dla prawnika dotyczącą dalszych działań, czy też przypomnienie działowi kadr o przesłaniu podpisanego pisma, automatyczne powiadomienia zapewniają, że wszyscy są na bieżąco i nikt nie popełnia błędów.

Ostateczna lista kontrolna przed upływem terminu ważności wizy

Zastanawiasz się, jak długo obowiązuje wiza pracownicza w Stanach Zjednoczonych? Zależy to od kategorii wizy, ale pilność sprawy pozostaje taka sama. Śledź terminy, przygotuj się z wyprzedzeniem i nie czekaj na przypomnienia od urzędu imigracyjnego.

Niezależnie od tego, czy jesteś posiadaczem wizy w ramach programu zniesienia wiz, inwestorem zagranicznym, czy członkiem międzynarodowej organizacji, ryzyko przegapienia terminu przedłużenia jest takie samo. Nawet osoby przebywające w kraju krótkoterminowo, takie jak tymczasowi goście biznesowi WB lub tymczasowi goście GB, potrzebują odpowiedniego systemu.

Wypróbuj ClickUp już dziś, aby zarządzać wszystkimi zadaniami, terminami i dokumentami związanymi z wizami, zanim skończy się czas.