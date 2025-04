10 najlepszych programów CRM dla biur podróży w 2025 roku

Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy rozpocząłeś współpracę z biurem podróży?

Wszystko wydawało się ekscytujące - pomaganie klientom w planowaniu wymarzonych wakacji, odkrywanie nowych miejsc i sprawianie, że magia podróży staje się rzeczywistością. Potem rzeczywistość uderzyła: dane klientów rozproszone w e-mailach, niekończące się działania następcze i rosnąca lista zadań administracyjnych sprawiły, że miałeś mniej czasu, aby skupić się na swoich klientach.

To właśnie tutaj pojawia się oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w biurze podróży.

Odpowiednie oprogramowanie CRM dla biur podróży porządkuje relacje z klientami, pomaga tworzyć spersonalizowane doświadczenia i ułatwia zarządzanie rezerwacjami. Bez względu na to, czy prowadzisz biuro podróży samodzielnie, czy też zarządzasz całym zespołem, solidny system CRM zapewnia ciągłość sprzedaży i niski poziom stresu.

Aby ułatwić Ci życie, zebraliśmy 10 najlepszych programów CRM dla biur podróży - ponieważ powodzenie biznesu turystycznego powinno wiązać się ze wspaniałymi wycieczkami, a nie z nieuporządkowanymi arkuszami kalkulacyjnymi.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd najlepszych CRM dla branży turystycznej wraz z ich zastosowaniami! ClickUp : Najlepszy do zarządzania relacjami z klientami i projektami : Najlepszy do zarządzania relacjami z klientami i projektami Pipedrive: Najlepszy do zarządzania sprzedażą i transakcjami HubSpot CRM: Najlepszy do zarządzania transakcjami Zoho CRM: Najlepszy do raportowania i analizy sprzedaży Agile CRM: Najlepsze kompleksowe rozwiązanie do zarządzania biznesem Salesforce: Najlepszy pod względem niestandardowych rozwiązań CRM i integracji NetHunt CRM: Najlepszy kompleksowy CRM dla teamów sprzedażowych AngageBay: Najlepsze niedrogie oprogramowanie CRM typu "wszystko w jednym" z marketingiem wielokanałowym WeTravel: Najlepsze dedykowane oprogramowanie CRM dla biur podróży Freshworks CRM: Najlepszy dla średnich Businessów

Musisz śledzić rezerwacje, zapytania klientów, przetwarzać płatności i zapamiętywać dane klientów - a wszystko to musi przebiegać sprawnie. Łatwo jest stracić śledzenie zapytania klienta lub zapomnieć o kluczowym działaniu następczym, gdy żongluje się tak wieloma szczegółami. Bycie na bieżąco z interakcjami z klientami może wydawać się niekończącym się wyzwaniem bez odpowiednich narzędzi.

Odpowiedni CRM dla biura podróży pozwala na automatyzację rutynowych zadań i bardziej efektywne zarządzanie rezerwacjami. Funkcja cyklu pracy CRM pozwala lepiej zorganizować swój dzień, dzięki czemu nie musisz ciągle pamiętać o szczegółach. Daje to więcej czasu na skupienie się na tym, co naprawdę ważne - zapewnieniu spersonalizowanej obsługi każdemu klientowi.

Jedną z najlepszych rzeczy jest to, że rozwiązanie CRM dla biur podróży zapewnia cenny wgląd w zadowolenie klientów i wskaźniki KPI, pomagając śledzić, jak dobrze obsługujesz swoich klientów. Łatwiej jest zobaczyć, co działa, a co należy poprawić.

Ponadto, dzięki integracjom takim jak planowanie podróży z wykorzystaniem AI, możesz oferować bardziej dopasowane rekomendacje, przenosząc zaangażowanie klientów w swoje usługi na nowy poziom.

👀Do zrobienia? Wiele systemów CRM dla branży turystycznej integruje się z globalnymi systemami dystrybucji (GDS ), takimi jak Amadeus, Sabre i Galileo. Połączenie to pozwala agencjom bezpośrednio pobierać dane o lotach i hotelach w czasie rzeczywistym do oprogramowania CRM dla branży turystycznej, upraszczając dokonywanie rezerwacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM dla biur podróży?

Narzędzia CRM umożliwiają przechwytywanie i przechowywanie istotnych informacji o klientach, ich preferencjach i historii komunikacji, tworząc kompleksowy profil, który pomaga w dostarczaniu usług dostosowanych do potrzeb i spersonalizowanej uwagi.

Biorąc pod uwagę wiele dostępnych opcji, wybór odpowiedniego CRM dla biznesu turystycznego może być przytłaczający.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze platformy do zarządzania podróżami, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia:

Bezproblemowa rezerwacja: System CRM dla biur podróży powinien zapewniać bezproblemowy dostęp do najlepszych ofert zakwaterowania, lotów i nie tylko

Automatyzacja komunikacji: Poszukaj narzędzi CRM, które umożliwiają automatyzację komunikacji z klientem, np. wysyłanie e-maili, przypomnień lub aktualizacji. Automatyzacja oszczędza czas i zapewnia konsekwentny kontakt z klientem

Zaawansowane narzędzia do raportowania: Twój CRM powinien oferować dogłębne możliwości raportowania. Śledzenie sprzedaży, interakcji z klientami, zarządzanie kontami i wskaźniki wydajności, aby uzyskać kompleksowy widok swojego biznesu

Integracja z innymi narzędziami: CRM musi integrować się z innymi platformami, takimi jak systemy rezerwacji czy płatności. Pozwala to zsynchronizować wszystkie narzędzia i usprawnić operacje

Opcje niestandardowe: CRM powinien oferować niestandardowe funkcje, takie jak szablony CRM, aby dostosować system do potrzeb biznesowych i zwiększyć zadowolenie klientów. Pozwala to na dostosowanie go do konkretnych cykli pracy

Dostępność mobilna: Podróże nie kończą się, gdy jesteś z dala od biurka. Przyjazny dla urządzeń mobilnych CRM pozwala zarządzać wszystkim w podróży na urządzeniach przenośnych

Rekomendacje oparte na AI: Dzięki planowaniu podróży w oparciu o AI, CRM powinien być w stanie zapewnić spersonalizowane usługi w oparciu o preferencje klientów oraz historię podróży i zachowania w przeszłości

Funkcje bezpieczeństwa danych: CRM powinien zapewniać solidne zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie i zgodność z globalnymi przepisami o ochronie danych, aby dane klientów były bezpieczne

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjny design zapewnia, że Twój Teams może z łatwością poruszać się po narzędziu, oszczędzając cenny czas

🧠 Ciekawostka: Hotel Henn-na w Nagasaki to pierwszy na świecie hotel w całości obsługiwany przez wielojęzyczne roboty, zajmujące się głównie procesami zameldowania i wymeldowania.

10 najlepszych programów CRM dla biur podróży

Oto 10 najlepszych systemów CRM dla biur podróży:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania relacjami z klientami i projektami)

Buduj i zarządzaj relacjami z klientami, śledź osobiste zadania i przyspiesz rozwój firmy i nie tylko dzięki ClickUp CRM

Na pierwszym miejscu naszej listy znajduje się ClickUp, wszystko do pracy, które podwaja się jako potężne oprogramowanie CRM dla biur podróży.

ClickUp CRM łączy zarządzanie projektami z CRM, umożliwiając zarządzanie relacjami z klientami i projektami turystycznymi z poziomu jednego, łatwego w użyciu interfejsu. ClickUp może być narzędziem do zarządzania danymi klientów, transakcjami i kontaktami.

ClickUp Insight: Blisko 42% pracowników umysłowych preferuje e-mail do komunikacji w zespole. Ma to jednak swoją cenę. Ponieważ większość e-maili dociera tylko do wybranych członków zespołu, wiedza pozostaje fragmentaryczna, utrudniając współpracę i podejmowanie szybkich decyzji. Aby poprawić widoczność i przyspieszyć współpracę, wykorzystaj aplikację do wszystkiego do pracy, taką jak ClickUp, która w ciągu kilku sekund zamienia Twoje e-maile w zadania, które można wykonać!

Jedną z wyróżniających się funkcji jest sposób, w jaki ClickUp centralizuje kontakt z klientem. Integracja z pocztą e-mail jest płynna i zachęca do współpracy między Teams. Możesz udostępniać aktualizacje projektów klientom, wdrażać niestandardowych klientów i przechowywać wszystko w jednym hubie e-mail.

Zanurz się głębiej w swoje zadania i z łatwością zarządzaj procesem sprzedaży i potencjalnymi klientami w jednym miejscu dzięki pulpitom ClickUp

ClickUp Dashboard zapewnia szczegółowy wgląd w proces sprzedaży, pomagając w powodzeniu biura podróży. Korzystaj z ponad 50 widżetów, aby wizualizować dane klientów w jednej centralnej lokalizacji. To świetny sposób, aby być na bieżąco ze swoimi potencjalnymi klientami i postępami.

Kolejną zaletą ClickUp jest szeroki zakres szablonów CRM, w tym szablonów planów podróży, które oszczędzają czas i mogą pomóc w tworzeniu niestandardowych planów podróży. Nie musisz zaczynać od zera!

Pobierz szablon Free Śledź wszystkie swoje decyzje dotyczące podróży, od miejsc docelowych po zapytania, dzięki szablonowi biura podróży ClickUp

Przykładowo, szablon dla biur podróży ClickUp może pomóc biurom podróży w organizowaniu i zarządzaniu rezerwacjami, planami podróży i niestandardowymi danymi klientów. Może również planować usługi z hotelami, liniami lotniczymi i innymi partnerami, śledzić postępy klientów na każdym etapie ich podróży i zapewniać spersonalizowane doświadczenia klientów.

Dzięki temu szablonowi będziesz zorganizowany i skoncentrowany na świadczeniu usług na najwyższym poziomie, niezależnie od tego, czy planujesz wielomiejską przygodę, czy zwykły weekendowy wypad.

Bonus: Szablon Planera Podróży ClickUp to świetny sposób na utrzymanie porządku podczas osobistych podróży. Umożliwia on tworzenie list opłacalnych opcji podróży, śledzenie plików związanych z podróżą i tworzenie list rzeczy do zrobienia dla każdej sceny podróży. Jeśli chcesz zarządzać procesem sprzedaży i usprawnić zarządzanie klientami, szablon CRM ClickUp pomoże Ci śledzić potencjalnych klientów i powiązania z klientami, ułatwiając nadzorowanie każdego kroku procesu.

ClickUp najlepsze funkcje

Organizuj szczegóły podróży i współpracuj bez wysiłku dzięki ClickUp Docs, zapewniając dostęp do wszystkich informacji i ich bezpieczeństwo

Twórz natychmiastowe plany podróży i przyciągaj potencjalnych klientów dzięki ClickUp Brain , oszczędzając czas i zwiększając wydajność

Wykorzystaj automatyzację ClickUp do kontaktu z klientem i dalszych działań

Planuj codzienne działania, ustaw przypomnienia i twórz zadania ClickUp, zmieniając ClickUp w osobistego asystenta podróży

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji, w tym Slack, Kalendarz Google, Zoom, YouTube i Arkusze Google, aby uzyskać płynne połączenie między platformami

Limity ClickUp

Użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (10,000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez licznych subskrypcji innych usług.

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez licznych subskrypcji innych usług.

2. Pipedrive (najlepszy do zarządzania sprzedażą i transakcjami)

przez Pipedrive

Prowadzenie biura podróży wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego zarządzania wieloma rezerwacjami klientów, dostawców i ofert. Korzystanie z Pipedrive może zakończyć proces śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania rezerwacjami i zapewnić, że zawsze będziesz na czele.

Pipedrive konsoliduje interakcje z klientami, plany podróży i działania następcze w jednym miejscu. Intuicyjne pulpity dają wgląd w czasie rzeczywistym w to, na jakim etapie procesu znajduje się każdy klient - niezależnie od tego, czy jest on na scenie decyzyjnej, czy finalizuje swój plan podróży.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zautomatyzuj procesy sprzedaży, aby zyskać czas na personalizację planów podróży klientów

Mierz powodzenie rezerwacji za pomocą raportowania i analiz w czasie rzeczywistym oraz dostosuj strategie w celu uzyskania lepszych wyników

Korzystaj z tablic Kanban do zarządzania potencjalnymi klientami, rezerwacjami i postępami w ramach lejka sprzedażowego

Limity Pipedrive

Brak automatycznego wykrywania zduplikowanych wpisów, więc od czasu do czasu konieczne jest ręczne czyszczenie

Ceny Pipedrive

Niezbędne: 19 USD/miesiąc za licencję

Zaawansowane: 34 USD/miesiąc za licencję

Professional: $64/miesiąc za licencję

Moc: $74/miesiąc za licencję

Enterprise: $99/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (2,000+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (3,000+ opinii)

77% organizacji planuje zwiększyć inwestycje w narzędzia do analizy sprzedaży, w tym CRM, w celu zmniejszenia liczby zadań administracyjnych i niezwiązanych ze sprzedażą, które obecnie pochłaniają 30% ich czasu.

3. HubSpot CRM (najlepszy do zarządzania transakcjami)

przez HubSpot CRM

HubSpot CRM umożliwia tworzenie i monitorowanie wielokanałowych kampanii marketingowych w ramach jednej platformy, dzięki czemu dotarcie do klienta jest bezproblemowe.

Jest łatwy w użyciu i pomimo oferowania wielu funkcji, interfejs jest niezwykle intuicyjny.

HubSpot dostosuje CRM do Twoich konkretnych potrzeb. Od dostosowania sposobu śledzenia rezerwacji po niestandardowe pola w CRM, możesz stworzyć system, który będzie naturalny dla Twojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak działania następcze i przypomnienia, pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

Monitoruj interakcje e-mail, takie jak otwarcia i kliknięcia, aby ocenić zaangażowanie potencjalnych klientów

Generuj wgląd w wyniki sprzedaży dzięki rozbudowanym narzędziom do raportowania, które pomogą Ci podejmować decyzje oparte na danych

Ograniczenia HubSpot CRM

Niestandardowy pulpit może wydawać się nieco kłopotliwy, co może spowolnić pracę użytkownika

Ceny HubSpot CRM

Free

Starter : 20 USD za licencję miesięcznie

Professional : 1300 USD/miesiąc (za 5 licencji)

Enterprise: $4,300/miesiąc (za 7 licencji)

HubSpot CRM - oceny i recenzje

G2 : 4. 4/5 (12,000+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (4,000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot CRM

HubSpot CRM jest dostawcą nienagannych usług, które pomogły nam usprawnić proces rekrutacji. Ułatwia komunikację z naszymi potencjalnymi studentami. HubSpot CRM dostarcza również bardzo ważnych informacji, które pozwalają nam poprawić nasze powiązania z potencjalnymi studentami.

HubSpot CRM jest dostawcą nienagannych usług, które pomogły nam usprawnić proces rekrutacji. Ułatwia komunikację z naszymi potencjalnymi studentami. HubSpot CRM dostarcza również bardzo ważnych informacji, które pozwalają nam poprawić nasze powiązania z potencjalnymi studentami.

4. Zoho CRM (najlepszy do raportowania i analizy sprzedaży)

przez Zoho CRM

Pomimo nieco stromej krzywej uczenia się, Zoho CRM szybko stał się popularnym narzędziem do zarządzania klientami z branży turystycznej. Wyróżnia się elastycznością. Możesz dostosować moduły, cykle pracy i procesy do swoich potrzeb, co jest fantastyczne do zarządzania wszystkim, od potencjalnych klientów po rezerwacje.

Możesz tworzyć niestandardowe raporty, które zapewniają dogłębny wgląd w wyniki sprzedaży. Różne opcje wykresów obejmują wykresy słupkowe, liniowe, kołowe, mapy cieplne, a nawet lejkowe i pączkowe.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Automatyzacja procesów sprzedaży w celu zwiększenia wydajności dzięki potężnym narzędziom do automatyzacji cyklu pracy

Uzyskaj wgląd w interakcje z klientami i połączenia w Teams, aby usprawnić współpracę

Korzystaj z narzędzi AI, takich jak Zia i ChatGPT, do zadań takich jak redagowanie e-maili i wykrywanie anomalii

Limity Zoho CRM

Platforma może czasami doświadczać spowolnień podczas wykonywania krytycznych zadań

Ceny Zoho CRM

Standard : 20 USD/użytkownika miesięcznie

Profesjonalny : 35 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise : $50/użytkownika miesięcznie

Ultimate: $65/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (2,700+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (6,500+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM

Posiada najlepszą funkcję niestandardową. Użytkownicy mogą dostosować pola zgodnie z potrzebami biznesowymi. W moich codziennych obowiązkach zajmuję się niestandardowym dostosowywaniem modułów. Recenzja zebrana przez i hostowana na G2. com.

Posiada najlepszą funkcję niestandardową. Użytkownicy mogą dostosować pola zgodnie z potrzebami biznesowymi. W moich codziennych obowiązkach zajmuję się niestandardowym dostosowywaniem modułów. Recenzja zebrana przez i hostowana na G2. com.

5. Agile CRM (najlepsze kompleksowe rozwiązanie do zarządzania biznesem)

via Agile CRM

USP Agile CRM to możliwość śledzenia sprzedaży. Funkcje automatyzacji są pomocne, zwłaszcza podczas zarządzania kampaniami e-mail i postami w mediach społecznościowych.

Kolejną funkcją jest wbudowany system telefoniczny, umożliwiający wykonywanie połączeń niestandardowych bezpośrednio z platformy.

Najlepsze funkcje Agile CRM

Zarządzaj potencjalnymi klientami i kanałami sprzedaży za pomocą narzędzi takich jak punktacja potencjalnych klientów i ranking gwiazdkowy

Uprość zarządzanie CRM dzięki intuicyjnemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Uzyskaj solidną obsługę klienta od responsywnego zespołu, który pomoże Ci zmaksymalizować możliwości oprogramowania

Ograniczenia Agile CRM

Niektóre funkcje, takie jak wyskakujące okienka i powiadomienia push, są niekompletne lub niedopracowane

Ceny Agile CRM

Free: Dla 10 użytkowników

Starter : $14. 99/użytkownika miesięcznie

Regular : $49. 99/użytkownika miesięcznie

Enterprise: 79,99 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Agile CRM

G2 : 4/5 (350+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (500+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Agile CRM

Łączy automatyzację sprzedaży, marketingu i usług w jednej platformie, zmniejszając potrzebę korzystania z wielu narzędzi. Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcją "przeciągnij i upuść", ułatwiający ustawienie i nawigację. Silne możliwości automatyzacji zadań, takich jak e-mail marketing i automatyzacja cyklu pracy.

Łączy automatyzację sprzedaży, marketingu i usług w jednej platformie, zmniejszając potrzebę korzystania z wielu narzędzi. Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcją "przeciągnij i upuść", ułatwiający ustawienie i nawigację. Silne możliwości automatyzacji zadań, takich jak e-mail marketing i automatyzacja cyklu pracy.

Porada profesjonalisty: Solidny system zarządzania komunikacją z klientem (CCM) przechowuje e-maile, wiadomości i działania następcze w jednym miejscu. Odpowiedni CRM dla biura podróży gwarantuje, że żaden klient nie zostanie pominięty, zwiększając zaangażowanie i liczbę ponownych rezerwacji!

6. Salesforce (najlepszy pod względem niestandardowych rozwiązań CRM i integracji)

przez Salesforce

Salesforce to potężny wybór dla CRM opartego na chmurze, oferujący wiele funkcji, które mogą pomóc w zarządzaniu wszystkim, od danych klientów po procesy sprzedaży.

Integruje zarządzanie potokiem sprzedaży, zarządzanie kontaktami, automatyzację marketingu, zarządzanie potencjalnymi klientami i obsługę klienta, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie do obsługi powiązań z klientami.

Najlepsze funkcje Salesforce

Automatycznie przechwytuj e-maile, wydarzenia i dane dotyczące zaangażowania bez dodatkowego wysiłku

Generuj dokładne prognozy w czasie rzeczywistym, aby podejmować świadome decyzje

Automatycznie rejestruj ważne interakcje z klientami, poprawiając komunikację w zespole

Ograniczenia Salesforce

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje prognozy i oceny szans są niedokładne, co może mieć wpływ na podejmowane decyzje

Cennik Salesforce

Starter: $25/użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie lub rocznie)

Pro: $100/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise : 165 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Unlimited : $330/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Einstein 1 Sales: $500/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce

G2 : 4. 5/5 (2,500+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (18 500+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce

Bardzo łatwy w użyciu, z dużą ilością informacji i możliwościami raportowania. Możliwość podglądu wszystkich spraw, nad którymi wszyscy pracują, jest świetna.

Bardzo łatwy w użyciu, z dużą ilością informacji i możliwościami raportowania. Możliwość podglądu wszystkich spraw, nad którymi wszyscy pracują, jest świetna.

7. NetHunt CRM (najlepszy kompleksowy CRM dla teamów sprzedażowych)

via NetHunt CRM

Zapewniając płynną integrację z Gmailem, NetHunt CRM wprowadza funkcje CRM bezpośrednio do Twojego e-maila bez konieczności zmiany platformy.

Obsługa klienta jest znacznie łatwiejsza dzięki automatycznemu tworzeniu i przypisywaniu zapytań o wsparcie, pomagając zespołowi być na bieżąco z żądaniami klientów bez konieczności żonglowania różnymi narzędziami.

Najlepsze funkcje NetHunt CRM

Twórz leady z e-maili, wiadomości na czacie i profili społecznościowych za pomocą jednego kliknięcia

Uruchom celowe kampanie e-mail i automatycznie aktualizuj dane CRM na podstawie wyników kampanii

Zarządzaj i śledź zadania i działania, przypisuj terminy i integruj z kalendarzami

Ograniczenia NetHunt CRM

Raportowanie wizualne jest podstawowe i nie oferuje takiej głębi jak inne rozwiązania CRM dla biur podróży

NetHunt CRM ceny

Podstawowy : $30/użytkownika miesięcznie

Basic Plus : $42/użytkownika miesięcznie

Business : $60/użytkownika miesięcznie

Business Plus : $84/użytkownika miesięcznie

Zaawansowane: 120 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje NetHunt CRM

G2 : 4. 6/5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (150+ opinii)

8. EngageBay (niedrogie oprogramowanie CRM typu "wszystko w jednym" z marketingiem wielokanałowym)

przez EngageBay

EngageBay jest przystępny cenowo i posiada funkcje, które upraszczają zarządzanie niestandardowymi klientami, marketingiem i sprzedażą.

Ogromną zaletą są opcje wielokanałowej komunikacji z klientami. Klienci mogą kontaktować się za pośrednictwem czatu na żywo, SMS-ów, mediów społecznościowych, połączeń telefonicznych i formularzy internetowych.

To wygodne rozwiązanie zarówno dla Business, jak i klientów. Zatoka Usług jest równie imponująca, oferując system biletowy, helpdesk, czat na żywo i autorespondery - wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje EngageBay

Pozyskuj i pielęgnuj potencjalnych klientów bezpośrednio z formularzy internetowych lub innych punktów zaangażowania

Śledzenie szans sprzedaży i planowanie spotkań za pomocą narzędzi do automatyzacji sprzedaży

Projektuj responsywne strony bez konieczności posiadania doświadczenia w tworzeniu stron internetowych

Ograniczenia EngageBay

Użytkownicy zgłaszali sporadyczne usterki, które zakłócały cykl pracy

Ceny EngageBay

Free

Podstawowy: $14. 99/użytkownika miesięcznie

Wzrost: $64. 99/użytkownika miesięcznie

Pro: $119. 99/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje EngageBay

G2 : 4. 7/5 (450+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (850+ opinii)

9. WeTravel (najlepsze dedykowane oprogramowanie CRM dla biur podróży)

via WeTravel

Jeśli szukasz dedykowanego CRM stworzonego z myślą o biurach podróży, warto rozważyć WeTravel. Umożliwia on tworzenie stron rezerwacji, które pomagają przekształcić odwiedzających w niestandardowych klientów i sprawiają, że proces rezerwacji jest płynny i intuicyjny.

Kolejną ogromną korzyścią są niskie opłaty za transakcje w inteligentnym systemie przetwarzania płatności, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych firm.

Najlepsze funkcje WeTravel

Zarządzaj rezerwacjami, dokumentami i raportowaniem z poziomu jednej platformy

Korzystaj z karty WeTravel, aby płacić dostawcom na całym świecie

Oferuj bezproblemową obsługę zarówno Tobie, jak i Twoim niestandardowym klientom

Limity WeTravel

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że brakuje zaawansowanych opcji niestandardowych dla konkretnych potrzeb

Ceny WeTravel

Podstawowy : Free

Pro : 79 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WeTravel

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 8/5 (450+ opinii)

10. Freshworks CRM (najlepszy dla średnich firm)

przez Freshworks CRM

Wcześniej nazywany Freshsales, Freshworks CRM to CRM stworzony specjalnie dla touroperatorów. Jest prosty w użyciu, a jednocześnie wyposażony w zaawansowane funkcje, które płynnie łączą automatyzację sprzedaży i marketingu.

Wspaniałe jest to, jak dobrze Freshworks CRM integruje się z innymi produktami Freshworks. Jeśli już korzystasz z ich pakietu, ten CRM idealnie do niego pasuje.

Najlepsze funkcje Freshworks CRM

Zarządzaj procesami sprzedaży bez wysiłku dzięki narzędziom wizualnym i funkcjom automatyzacji

Korzystaj z analiz w czasie rzeczywistym, aby lepiej zrozumieć zachowania klientów i optymalizować strategie

Prowadź celowe kampanie e-mail marketingowe, aby zarządzać potencjalnymi klientami i zwiększać konwersje

Ograniczenia Freshworks CRM

Niektóre integracje innych firm mogą być mylące i nie tak płynne, jak oczekiwano

Freshworks CRM ceny

Free

Wzrost : 18 USD/użytkownika miesięcznie

Pro : $47/użytkownika miesięcznie

Enterprise: $83/użytkownika miesięcznie

Freshworks CRM - oceny i recenzje

G2 : 4. 5/5 (7,500+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (600+ opinii)

Podnieś poziom zarządzania powiązaniami z klientami dzięki ClickUp

Prowadzenie biznesu turystycznego może często oznaczać pracę z ograniczonym budżetem, więc może wydawać się niemożliwe, aby pozwolić sobie na drogie oprogramowanie CRM. Istnieją jednak świetne opcje, które nie rozbiją banku.

CRM z tej listy oferują szereg funkcji dostosowanych do potrzeb branży, a jednocześnie są przyjazne dla budżetu.

Jeśli jednak szukasz czegoś więcej niż tylko funkcji CRM, ClickUp może być odpowiednim rozwiązaniem. Dzięki możliwościom CRM, sprawnemu zarządzaniu projektami, integracji i wsparciu, ClickUp może obsłużyć wszystko, od prostych zadań administracyjnych po złożone projekty.

Załóż darmowe konto ClickUp już dziś - uporządkuj dane swoich klientów i zarządzaj listami rzeczy do zrobienia w jednym miejscu!