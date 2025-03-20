Przewodnik krok po kroku, jak wyeksportować ClickUp do Excela

Czy kiedykolwiek czułeś potrzebę przeniesienia wszystkich swoich danych ClickUp do arkusza Excel?

Wiedza na temat eksportowania danych z konta ClickUp do programu Excel może być przydatna, gdy chcesz utworzyć kopię zapasową danych projektu, udostępniać informacje zewnętrznym interesariuszom lub obliczać niestandardowe wskaźniki za pomocą formuł programu Excel.

W tym przewodniku krok po kroku omówimy proces eksportowania danych z ClickUp do Excela.

60-sekundowe podsumowanie Możesz eksportować dane ClickUp w postaci list lub tabel do programu Excel, aby tworzyć ich kopie zapasowe, przeprowadzać niestandardowe analizy lub udostępniać je zewnętrznym interesariuszom

Oto kroki, które należy wykonać, aby wyeksportować dane ClickUp do programu Excel: Krok 1 : Przejdź do widoku listy lub tabeli, który chcesz wyeksportować Krok 2 : Kliknij "Dostosuj" w prawym górnym rogu wybranego widoku listy lub tabeli Krok 3 : Kliknij Eksportuj widok Krok 4 : Wybierz, co chcesz wyeksportować Krok 5: Wybierz format pliku - CSV lub Excel Krok 6 : Zależnie od kroków 4 i 5, możesz mieć Całkowity czas w Statusie oraz opcje formatu daty i godziny dla eksportu Krok 7 : Kliknij Pobierz

Zależnie od potrzeb, czasami eksport danych może nie być wcale konieczny

Możesz połączyć wbudowane pulpity ClickUp i potężne funkcje AI, aby wizualizować i analizować dane projektu tak, jak lubisz

Dlaczego eksport danych ClickUp ma znaczenie?

Podczas gdy każdy projekt ma swoje lekcje, ważne jest, aby przekształcić je w praktyczne spostrzeżenia w celu lepszego zarządzania projektami. Korzystając z eksportu ClickUp, możesz stworzyć własną ściągawkę Excel z krytycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi projektu i najlepszymi praktykami. Może to pomóc w lepszym zarządzaniu projektami i podejmowaniu decyzji opartych na danych w przyszłości.

Oto kilka powodów, dla których warto dowiedzieć się więcej o eksporcie danych ClickUp.

Zarządzanie danymi

Możesz wyeksportować dane ClickUp i połączyć je z zestawami danych innych narzędzi, aby uzyskać kompleksowy widok operacji biznesowych.

na przykład, jeśli Twój zespół marketingowy używa ClickUp do zarządzania kampaniami i Salesforce CRM, może przenieść dane, takie jak zadania ClickUp, w tym nazwy kampanii, terminy, przypisanych członków i status do Excela i połączyć je z danymi sprzedażowymi z Salesforce, aby uzyskać wgląd w wydajność.

Przeczytaj więcej: Szukasz narzędzia łączącego zarządzanie projektami i CRM? Dowiedz się, jak zbudować CRM w ClickUp.

Kopia zapasowa i bezpieczeństwo danych

Eksportowanie danych projektu zapewnia kopię zapasową na wypadek awarii systemu. Pomaga to zapobiec potencjalnej utracie danych i zakłóceniom w działaniu. Ponadto posiadanie bezpiecznej kopii zapasowej pomaga w przeprowadzaniu audytów i zapewnieniu zgodności z przepisami w branżach regulowanych, takich jak opieka zdrowotna, finanse i produkcja.

Analiza danych i raportowanie

Eksportowanie danych ClickUp do narzędzi takich jak Excel pozwala na bardziej elastyczną analizę wskaźników wydajności projektu. Korzystając z eksportu danych, można tworzyć szczegółowe raportowanie w programie Excel, które można udostępniać interesariuszom, którzy nie mają dostępu do ClickUp.

Pro Tip: Aby uzyskać potężną analizę danych w ClickUp, ustaw niestandardowe pulpity ClickUp. Widok wskaźnika wydajności i wskaźników wydajności na pierwszy rzut oka dzięki ponad 50 kartom, takim jak karty przeglądu, karty tabel, karty priorytetów, karty czasu, karty statusu i inne. Połącz je z potężną sztuczną inteligencją ClickUp Brain, aby uzyskać wgląd w dane za pomocą języka naturalnego w ciągu kilku sekund.

Obejrzyj to wideo, aby ustawić swój pierwszy pulpit w ClickUp:

Widoki dostępne do eksportu w ClickUp

Widoki ClickUp pozwalają dostosować zarządzanie projektami, wizualizację cyklu pracy i śledzenie projektów tak, jak chcesz.

Wśród ponad 15 widoków, ClickUp pozwala eksportować dane w widokach listy i tabeli. Oznacza to, że możesz eksportować zadania ClickUp i inne dane z tych widoków i pobierać je jako pliki CSV lub Excel w celu tworzenia kopii zapasowych, przeprowadzania analizy danych lub udostępniania informacji o projekcie interesariuszom.

Eksportowanie danych w widoku listy ClickUp pozwala uzyskać szybki widok tego, na jakim etapie znajduje się Twoja praca. Zadania można organizować za pomocą elastycznych opcji filtrowania, sortowania i grupowania.

Korzystaj z klasycznego widoku listy ClickUp, aby zobaczyć wszystkie swoje zadania jednocześnie

Widok tabeli ClickUp pozwala tworzyć arkusze kalkulacyjne z niestandardowymi polami i widocznością kolumn w mgnieniu oka. Wyodrębnienie danych w tym widoku pomaga płynnie przełożyć dane na solidną bazę danych Excel, ułatwiając zarządzanie informacjami o klientach/dostawcach, budżetami i zapasami.

Korzystając z widoku tabeli ClickUp do eksportu danych, możesz:

Zapewnij ustrukturyzowane przechwytywanie danych - od nazw zadań po osoby przypisane i terminy

Mapuj informacje za pomocą pól niestandardowych i kolumn statusu niestandardowego w relacyjnej bazie danych , aby uzyskać całościowy widok danych projektu

Uzyskaj gotowe do użycia dane bez problemów z formatem

Zarządzaj szczegółami klienta, budżetem i zapasami za pomocą widoku tabeli ClickUp

Przeczytaj więcej: Jak wyeksportować Airtable do Excela

Jak wyeksportować ClickUp do Excela?

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, czy analitykiem biznesowym, uzyskanie szczegółowego wglądu w postęp projektu ma kluczowe znaczenie. Choć eksportowanie danych z ClickUp do Microsoft Excel może wydawać się zniechęcające, po opanowaniu tego procesu można usprawnić cykl pracy i zagłębić się w dane.

Oto krok po kroku proces ręcznego eksportowania danych z widoków list i tabel ClickUp do programu Excel.

Krok 1: Przejdź do widoku listy lub widoku tabeli, który chcesz wyeksportować.

Krok 2: W prawym górnym rogu widoku listy lub tabeli kliknij Dostosuj.

Wybierz opcję niestandardową w wybranym widoku listy lub tabeli, aby wyeksportować dane

Krok 3: Kliknij Eksportuj.

Krok 4: Wybierz Co wyeksportować:

Widoczność kolumn : Eksportuj tylko informacje w kolumnach, które są widoczne w Twoim widoku. Po wybraniu tej opcji zamknięte zadania będą również wyświetlane podczas eksportu

Tylko nazwy zadań : Eksportuj prostą listę nazw zadań z Listy

Wszystkie kolumny: Eksportuj wszystkie dane dla zadań w Twoim widoku, niezależnie od tego, które kolumny przeglądasz

Wybierz dane do wyeksportowania i format pliku Excel

Krok 5: Wybierz format pliku - CSV lub Excel

📝 Uwaga: Jeśli wybrano CSV, pojawi się opcja eksportu w formacie daty:

Normalne: Dzień, data, godzina, przesunięcie strefy czasowej

ISO (międzynarodowy standard): Rok, miesiąc, dzień, godzina (T)

POSIX: Liczba milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 r

Jeśli wybrano CSV, pojawi się również opcja eksportu w formacie czasowym:

Normalny: Wyświetla czas przy użyciu h do reprezentowania godzin i m do reprezentowania minut. Na przykład 10 godzin i 5 minut będzie wyświetlane jako 10h 5m

hh:mm: Wyświetla godziny, po których następują minuty, oddzielone dwukropkiem. Na przykład 10 godzin i pięć minut będzie wyświetlane jako 10:05

Wybierz, czy chcesz wyeksportować dane ClickUp jako CSV czy Excel i wybierz wymaganą datę, godzinę i format pliku

Krok 6: Wybierz preferencje Czas w statusie, jeśli dotyczy.

Ta opcja umożliwia śledzenie całkowitego czasu potrzebnego na zakończenie zadania. Dane dotyczące całkowitego czasu w statusie są widoczne w całym obszarze roboczym w widoku listy, kart, poszczególnych zadań i pulpitów ClickUp.

Włącz przełącznik Całkowity czas w statusie, aby wyświetlić czas zakończonego zadania

Krok 7: Kliknij 'Pobierz. '

Kliknij pobierz, aby wyeksportować dane ClickUp do Excela lub CSV

Przeczytaj więcej: Jak wyeksportować SharePoint do Excela

Optymalizacja danych ClickUp w programie Excel

Dane to nie tylko litery i liczby - po odpowiednim przekształceniu i zoptymalizowaniu opowiadają historię. Po wyeksportowaniu danych ClickUp do programu Excel należy je zoptymalizować w celu podejmowania strategicznych decyzji i poprawy wydajności zespołu.

Oto kilka sposobów na optymalizację danych ClickUp w programie Excel.

Redundancja danych : Wyeliminuj zduplikowane wpisy danych za pomocą funkcji "Usuń duplikaty" programu Excel, aby oczyścić dane i uniknąć nieporozumień

Standardowy format : Formatuj daty, czas i wartości w spójny sposób w całym zbiorze danych i stosuj spójne konwencje nazewnictwa w celu lepszej analizy

Wizualizacja danych : Filtruj i sortuj dane na podstawie projektu, osoby przypisanej, statusu, daty i innych parametrów. Ponadto korzystaj z tabel obrotowych i wykresów z konta Microsoft, aby tworzyć dynamiczne podsumowania do analizy danych

Formatowanie warunkowe : Użyj formatu warunkowego programu Excel, aby oznaczyć kolorami kluczowe informacje, takie jak wskaźniki wydajności lub status zadania. Na przykład, użyj koloru czerwonego dla zadań oczekujących, zielonego dla zakończonych i żółtego dla pracy w toku

Kontrola integralności danych: Zaimplementuj reguły sprawdzania poprawności danych, aby zweryfikować zakresy, sprawdzić brakujące informacje i włączyć formuły sprawdzające błędy w celu weryfikacji obliczeń

Pro Tip: Traktuj swój plik Excel jako żywy dokument i aktualizuj dane. Zapewnia to dokładną analizę, świadome podejmowanie decyzji i wiarygodne raportowanie.

Rozwiązywanie typowych problemów z eksportem

Podczas eksportowania danych ClickUp do programu Excel możesz napotkać pewne potencjalne problemy. Oto jak możesz je rozwiązać.

Brakujące dane

Czasami w wyeksportowanych danych ClickUp może brakować pewnych informacji lub zadań.

Rozwiązanie:

Wybierz wszystkie istotne informacje, które chcesz wyeksportować do programu Excel. Upewnij się, że wybrałeś właściwą opcję w sekcji " Co eksportować " w ustawieniach eksportu ClickUp

Korzystaj z narzędzi innych firm, aby automatycznie eksportować dane ClickUp do programu Excel w regularnych odstępach czasu, aby uniknąć pominięcia informacji

Skontaktuj się z zespołem wsparcia ClickUp , jeśli znajdziesz potencjalne błędy lub nie będziesz w stanie rozwiązać problemów

Nieprawidłowy format danych

Wyeksportowane dane mogą mieć nieprawidłowy format. Na przykład formaty daty i godziny mogą nie być zgodne z wybranym stylem lub standardowym formatem Twojej organizacji.

Rozwiązanie:

Dostosuj dane za pomocą formatów daty i godziny programu Excel po ich wyeksportowaniu

Jeśli zdecydujesz się wyeksportować dane w formacie CSV, wybierz żądany format daty i godziny przed naciśnięciem przycisku pobierania w ClickUp

Korzystaj z szablonów tabel ClickUp, aby uniknąć problemów z formatowaniem w programie Excel

Limity dużych ilości danych

Eksportowanie dużych zbiorów danych do programu Excel może spowolnić proces lub spowodować niepowodzenie z powodu limitów wierszy i rozmiaru pliku programu Excel.

Rozwiązanie:

Eksportuj dane w mniejszych partiach, aby uniknąć spowolnień, niekompletnego transferu danych i awarii

Rozważ format pliku CSV do eksportu dużych ilości danych

Czy wiesz? Ponieważ Business ma do czynienia z coraz większą ilością informacji, duże ilości danych były jednym z największych wyzwań związanych z danymi, przed którymi stanęły organizacje w 2024 roku.

Nieprawidłowe pola niestandardowe

Niektóre pola niestandardowe mogą nie zostać poprawnie przeniesione. Może na przykład brakować rozwijanych list lub dane pól niestandardowych mogą być niekompletne.

Rozwiązanie:

Sprawdź konfiguracje pól niestandardowych w ClickUp przed eksportem

Najpierw wyeksportuj mały zestaw danych i dokładnie przejrzyj zmiany w Polach niestandardowych

Ręczne odtwarzanie złożonych pól niestandardowych w programie Excel

Uzyskaj przydatne informacje dzięki eksportowi danych z ClickUp do Excela

Dane to potęga, a eksportowanie danych ClickUp do Excela sprawia, że stają się one Twoją supermocą. Gdy dane zostaną dopracowane, zaktualizowane i uporządkowane w programie Excel, możesz uzyskać migawkę wydajności swojego projektu.

Twój arkusz Excel zapewnia wgląd w wydajność projektu i zespołu oraz służy jako repozytorium wszystkich danych projektu, zadań, wyciągniętych wniosków, najlepszych praktyk i wielu innych. Można go regularnie aktualizować, wizualizować dane za pomocą wykresów i tabel obrotowych oraz śledzić wyniki zespołu i projektu w celu podejmowania strategicznych decyzji w przyszłości.

Czasami jednak eksportowanie danych może nie być wcale konieczne. Dzięki pulpitom ClickUp możesz wizualizować wgląd w projekty w czasie rzeczywistym, śledzić obciążenie pracą Teams i niestandardowe raportowanie bez opuszczania platformy. A dzięki wsparciu ClickUp AI Brain możesz natychmiast analizować dane projektu, identyfikować wąskie gardła i generować przydatne spostrzeżenia - wszystko to bez ręcznych aktualizacji arkusza kalkulacyjnego. Zamiast żonglować statycznymi danymi, otrzymujesz dynamiczne raportowanie oparte na AI, które ewoluuje wraz z projektami.

Po co polegać na rozproszonych narzędziach, skoro można to wszystko zrobić za pomocą ClickUp? Zarejestruj się w ClickUp za darmo, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś!