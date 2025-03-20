Przewodnik krok po kroku, jak wyeksportować ClickUp do Excela

Czy kiedykolwiek czułeś potrzebę przeniesienia wszystkich swoich danych ClickUp do arkusza Excel?
Wiedza na temat eksportowania danych z konta ClickUp do programu Excel może być przydatna, gdy chcesz utworzyć kopię zapasową danych projektu, udostępniać informacje zewnętrznym interesariuszom lub obliczać niestandardowe wskaźniki za pomocą formuł programu Excel.
W tym przewodniku krok po kroku omówimy proces eksportowania danych z ClickUp do Excela.
60-sekundowe podsumowanie
- Możesz eksportować dane ClickUp w postaci list lub tabel do programu Excel, aby tworzyć ich kopie zapasowe, przeprowadzać niestandardowe analizy lub udostępniać je zewnętrznym interesariuszom
- Oto kroki, które należy wykonać, aby wyeksportować dane ClickUp do programu Excel: Krok 1: Przejdź do widoku listy lub tabeli, który chcesz wyeksportować Krok 2: Kliknij "Dostosuj" w prawym górnym rogu wybranego widoku listy lub tabeli Krok 3: Kliknij Eksportuj widok Krok 4: Wybierz, co chcesz wyeksportować Krok 5: Wybierz format pliku - CSV lub Excel Krok 6: Zależnie od kroków 4 i 5, możesz mieć Całkowity czas w Statusie oraz opcje formatu daty i godziny dla eksportu Krok 7: Kliknij Pobierz
- Krok 1: Przejdź do widoku listy lub tabeli, który chcesz wyeksportować
- Krok 2: Kliknij "Dostosuj" w prawym górnym rogu wybranego widoku listy lub tabeli
- Krok 3: Kliknij Widok eksportu
- Krok 4: Wybierz, co chcesz wyeksportować
- Krok 5: Wybierz format pliku - CSV lub Excel
- Krok 6: W zależności od kroków 4 i 5, możesz mieć do dyspozycji opcje Całkowity czas w statusie oraz Format daty i godziny dla eksportu
- Krok 7: Kliknij Pobierz
- Zależnie od potrzeb, czasami eksport danych może nie być wcale konieczny
- Możesz połączyć wbudowane pulpity ClickUp i potężne funkcje AI, aby wizualizować i analizować dane projektu tak, jak lubisz
- ClickUp łączy Twoje projekty, wiedzę, czat i wiele więcej w jednej platformie - opartej na natywnej AI, aby pomóc Ci pracować mądrzej i szybciej
- Krok 1: Przejdź do widoku listy lub tabeli, który chcesz wyeksportować
- Krok 2: Kliknij "Dostosuj" w prawym górnym rogu wybranego widoku listy lub tabeli
- Krok 3: Kliknij Widok eksportu
- Krok 4: Wybierz, co chcesz wyeksportować
- Krok 5: Wybierz format pliku - CSV lub Excel
- Krok 6: W zależności od kroków 4 i 5, możesz mieć do dyspozycji opcje Całkowity czas w statusie oraz Format daty i godziny dla eksportu
- Krok 7: Kliknij Pobierz
Dlaczego eksport danych ClickUp ma znaczenie?
Podczas gdy każdy projekt ma swoje lekcje, ważne jest, aby przekształcić je w praktyczne spostrzeżenia w celu lepszego zarządzania projektami. Korzystając z eksportu ClickUp, możesz stworzyć własną ściągawkę Excel z krytycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi projektu i najlepszymi praktykami. Może to pomóc w lepszym zarządzaniu projektami i podejmowaniu decyzji opartych na danych w przyszłości.
Oto kilka powodów, dla których warto dowiedzieć się więcej o eksporcie danych ClickUp.
Zarządzanie danymi
Możesz wyeksportować dane ClickUp i połączyć je z zestawami danych innych narzędzi, aby uzyskać kompleksowy widok operacji biznesowych.
na przykład, jeśli Twój zespół marketingowy używa ClickUp do zarządzania kampaniami i Salesforce CRM, może przenieść dane, takie jak zadania ClickUp, w tym nazwy kampanii, terminy, przypisanych członków i status do Excela i połączyć je z danymi sprzedażowymi z Salesforce, aby uzyskać wgląd w wydajność.
Przeczytaj więcej: Szukasz narzędzia łączącego zarządzanie projektami i CRM? Dowiedz się, jak zbudować CRM w ClickUp.
Kopia zapasowa i bezpieczeństwo danych
Eksportowanie danych projektu zapewnia kopię zapasową na wypadek awarii systemu. Pomaga to zapobiec potencjalnej utracie danych i zakłóceniom w działaniu. Ponadto posiadanie bezpiecznej kopii zapasowej pomaga w przeprowadzaniu audytów i zapewnieniu zgodności z przepisami w branżach regulowanych, takich jak opieka zdrowotna, finanse i produkcja.
Analiza danych i raportowanie
Eksportowanie danych ClickUp do narzędzi takich jak Excel pozwala na bardziej elastyczną analizę wskaźników wydajności projektu. Korzystając z eksportu danych, można tworzyć szczegółowe raportowanie w programie Excel, które można udostępniać interesariuszom, którzy nie mają dostępu do ClickUp.
Pro Tip: Aby uzyskać potężną analizę danych w ClickUp, ustaw niestandardowe pulpity ClickUp. Widok wskaźnika wydajności i wskaźników wydajności na pierwszy rzut oka dzięki ponad 50 kartom, takim jak karty przeglądu, karty tabel, karty priorytetów, karty czasu, karty statusu i inne. Połącz je z potężną sztuczną inteligencją ClickUp Brain, aby uzyskać wgląd w dane za pomocą języka naturalnego w ciągu kilku sekund.
Obejrzyj to wideo, aby ustawić swój pierwszy pulpit w ClickUp:
Widoki dostępne do eksportu w ClickUp
Widoki ClickUp pozwalają dostosować zarządzanie projektami, wizualizację cyklu pracy i śledzenie projektów tak, jak chcesz.
Wśród ponad 15 widoków, ClickUp pozwala eksportować dane w widokach listy i tabeli. Oznacza to, że możesz eksportować zadania ClickUp i inne dane z tych widoków i pobierać je jako pliki CSV lub Excel w celu tworzenia kopii zapasowych, przeprowadzania analizy danych lub udostępniania informacji o projekcie interesariuszom.
Eksportowanie danych w widoku listy ClickUp pozwala uzyskać szybki widok tego, na jakim etapie znajduje się Twoja praca. Zadania można organizować za pomocą elastycznych opcji filtrowania, sortowania i grupowania.
Widok tabeli ClickUp pozwala tworzyć arkusze kalkulacyjne z niestandardowymi polami i widocznością kolumn w mgnieniu oka. Wyodrębnienie danych w tym widoku pomaga płynnie przełożyć dane na solidną bazę danych Excel, ułatwiając zarządzanie informacjami o klientach/dostawcach, budżetami i zapasami.
Korzystając z widoku tabeli ClickUp do eksportu danych, możesz:
- Zapewnij ustrukturyzowane przechwytywanie danych - od nazw zadań po osoby przypisane i terminy
- Mapuj informacje za pomocą pól niestandardowych i kolumn statusu niestandardowego w relacyjnej bazie danych, aby uzyskać całościowy widok danych projektu
- Uzyskaj gotowe do użycia dane bez problemów z formatem
Przeczytaj więcej: Jak wyeksportować Airtable do Excela
Jak wyeksportować ClickUp do Excela?
Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, czy analitykiem biznesowym, uzyskanie szczegółowego wglądu w postęp projektu ma kluczowe znaczenie. Choć eksportowanie danych z ClickUp do Microsoft Excel może wydawać się zniechęcające, po opanowaniu tego procesu można usprawnić cykl pracy i zagłębić się w dane.
Oto krok po kroku proces ręcznego eksportowania danych z widoków list i tabel ClickUp do programu Excel.
Krok 1: Przejdź do widoku listy lub widoku tabeli, który chcesz wyeksportować.
Krok 2: W prawym górnym rogu widoku listy lub tabeli kliknij Dostosuj.
Krok 3: Kliknij Eksportuj.
Krok 4: Wybierz Co wyeksportować:
- Widoczność kolumn: Eksportuj tylko informacje w kolumnach, które są widoczne w Twoim widoku. Po wybraniu tej opcji zamknięte zadania będą również wyświetlane podczas eksportu
- Tylko nazwy zadań: Eksportuj prostą listę nazw zadań z Listy
- Wszystkie kolumny: Eksportuj wszystkie dane dla zadań w Twoim widoku, niezależnie od tego, które kolumny przeglądasz
Krok 5: Wybierz format pliku - CSV lub Excel
📝 Uwaga: Jeśli wybrano CSV, pojawi się opcja eksportu w formacie daty:
- Normalne: Dzień, data, godzina, przesunięcie strefy czasowej
- ISO (międzynarodowy standard): Rok, miesiąc, dzień, godzina (T)
- POSIX: Liczba milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 r
Jeśli wybrano CSV, pojawi się również opcja eksportu w formacie czasowym:
- Normalny: Wyświetla czas przy użyciu h do reprezentowania godzin i m do reprezentowania minut. Na przykład 10 godzin i 5 minut będzie wyświetlane jako 10h 5m
- hh:mm: Wyświetla godziny, po których następują minuty, oddzielone dwukropkiem. Na przykład 10 godzin i pięć minut będzie wyświetlane jako 10:05
Krok 6: Wybierz preferencje Czas w statusie, jeśli dotyczy.
Ta opcja umożliwia śledzenie całkowitego czasu potrzebnego na zakończenie zadania. Dane dotyczące całkowitego czasu w statusie są widoczne w całym obszarze roboczym w widoku listy, kart, poszczególnych zadań i pulpitów ClickUp.
Krok 7: Kliknij 'Pobierz. '
Przeczytaj więcej: Jak wyeksportować SharePoint do Excela
Optymalizacja danych ClickUp w programie Excel
Dane to nie tylko litery i liczby - po odpowiednim przekształceniu i zoptymalizowaniu opowiadają historię. Po wyeksportowaniu danych ClickUp do programu Excel należy je zoptymalizować w celu podejmowania strategicznych decyzji i poprawy wydajności zespołu.
Oto kilka sposobów na optymalizację danych ClickUp w programie Excel.
- Redundancja danych: Wyeliminuj zduplikowane wpisy danych za pomocą funkcji "Usuń duplikaty" programu Excel, aby oczyścić dane i uniknąć nieporozumień
- Standardowy format: Formatuj daty, czas i wartości w spójny sposób w całym zbiorze danych i stosuj spójne konwencje nazewnictwa w celu lepszej analizy
- Wizualizacja danych: Filtruj i sortuj dane na podstawie projektu, osoby przypisanej, statusu, daty i innych parametrów. Ponadto korzystaj z tabel obrotowych i wykresów z konta Microsoft, aby tworzyć dynamiczne podsumowania do analizy danych
- Formatowanie warunkowe: Użyj formatu warunkowego programu Excel, aby oznaczyć kolorami kluczowe informacje, takie jak wskaźniki wydajności lub status zadania. Na przykład, użyj koloru czerwonego dla zadań oczekujących, zielonego dla zakończonych i żółtego dla pracy w toku
- Kontrola integralności danych: Zaimplementuj reguły sprawdzania poprawności danych, aby zweryfikować zakresy, sprawdzić brakujące informacje i włączyć formuły sprawdzające błędy w celu weryfikacji obliczeń
Pro Tip: Traktuj swój plik Excel jako żywy dokument i aktualizuj dane. Zapewnia to dokładną analizę, świadome podejmowanie decyzji i wiarygodne raportowanie.
Rozwiązywanie typowych problemów z eksportem
Podczas eksportowania danych ClickUp do programu Excel możesz napotkać pewne potencjalne problemy. Oto jak możesz je rozwiązać.
Brakujące dane
Czasami w wyeksportowanych danych ClickUp może brakować pewnych informacji lub zadań.
Rozwiązanie:
- Wybierz wszystkie istotne informacje, które chcesz wyeksportować do programu Excel. Upewnij się, że wybrałeś właściwą opcję w sekcji "Co eksportować" w ustawieniach eksportu ClickUp
- Korzystaj z narzędzi innych firm, aby automatycznie eksportować dane ClickUp do programu Excel w regularnych odstępach czasu, aby uniknąć pominięcia informacji
- Skontaktuj się z zespołem wsparcia ClickUp, jeśli znajdziesz potencjalne błędy lub nie będziesz w stanie rozwiązać problemów
Nieprawidłowy format danych
Wyeksportowane dane mogą mieć nieprawidłowy format. Na przykład formaty daty i godziny mogą nie być zgodne z wybranym stylem lub standardowym formatem Twojej organizacji.
Rozwiązanie:
- Dostosuj dane za pomocą formatów daty i godziny programu Excel po ich wyeksportowaniu
- Jeśli zdecydujesz się wyeksportować dane w formacie CSV, wybierz żądany format daty i godziny przed naciśnięciem przycisku pobierania w ClickUp
- Korzystaj z szablonów tabel ClickUp, aby uniknąć problemów z formatowaniem w programie Excel
Limity dużych ilości danych
Eksportowanie dużych zbiorów danych do programu Excel może spowolnić proces lub spowodować niepowodzenie z powodu limitów wierszy i rozmiaru pliku programu Excel.
Rozwiązanie:
- Eksportuj dane w mniejszych partiach, aby uniknąć spowolnień, niekompletnego transferu danych i awarii
- Rozważ format pliku CSV do eksportu dużych ilości danych
Czy wiesz? Ponieważ Business ma do czynienia z coraz większą ilością informacji, duże ilości danych były jednym z największych wyzwań związanych z danymi, przed którymi stanęły organizacje w 2024 roku.
Nieprawidłowe pola niestandardowe
Niektóre pola niestandardowe mogą nie zostać poprawnie przeniesione. Może na przykład brakować rozwijanych list lub dane pól niestandardowych mogą być niekompletne.
Rozwiązanie:
- Sprawdź konfiguracje pól niestandardowych w ClickUp przed eksportem
- Najpierw wyeksportuj mały zestaw danych i dokładnie przejrzyj zmiany w Polach niestandardowych
- Ręczne odtwarzanie złożonych pól niestandardowych w programie Excel
Uzyskaj przydatne informacje dzięki eksportowi danych z ClickUp do Excela
Dane to potęga, a eksportowanie danych ClickUp do Excela sprawia, że stają się one Twoją supermocą. Gdy dane zostaną dopracowane, zaktualizowane i uporządkowane w programie Excel, możesz uzyskać migawkę wydajności swojego projektu.
Twój arkusz Excel zapewnia wgląd w wydajność projektu i zespołu oraz służy jako repozytorium wszystkich danych projektu, zadań, wyciągniętych wniosków, najlepszych praktyk i wielu innych. Można go regularnie aktualizować, wizualizować dane za pomocą wykresów i tabel obrotowych oraz śledzić wyniki zespołu i projektu w celu podejmowania strategicznych decyzji w przyszłości.
Czasami jednak eksportowanie danych może nie być wcale konieczne.
Dzięki pulpitom ClickUp możesz wizualizować wgląd w projekty w czasie rzeczywistym, śledzić obciążenie pracą Teams i niestandardowe raportowanie bez opuszczania platformy.
A dzięki wsparciu ClickUp AI Brain możesz natychmiast analizować dane projektu, identyfikować wąskie gardła i generować przydatne spostrzeżenia - wszystko to bez ręcznych aktualizacji arkusza kalkulacyjnego. Zamiast żonglować statycznymi danymi, otrzymujesz dynamiczne raportowanie oparte na AI, które ewoluuje wraz z projektami.
Po co polegać na rozproszonych narzędziach, skoro można to wszystko zrobić za pomocą ClickUp? Zarejestruj się w ClickUp za darmo, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś!