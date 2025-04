11 najlepszych generatorów ankiet AI do inteligentnego zbierania informacji zwrotnych

Organizujesz duże wydarzenie i potrzebujesz opinii od wszystkich uczestników, ale boisz się tworzyć ankiety.

W tym miejscu do gry wkraczają generatory ankiet AI. Te inteligentne narzędzia upraszczają proces tworzenia ankiet, pozwalając na opracowanie angażujących pytań i łatwą analizę odpowiedzi!

Ale przy tak wielu generatorach ankiet AI, jak wybrać ten właściwy?

Aby pomóc, zebraliśmy 11 najlepszych narzędzi do ankiet AI, które sprawią, że zbieranie danych będzie łatwe, a odbiorcy będą zaangażowani

Branża badań rynkowych znacznie się rozwinęła, a jej globalne przychody przekroczyły 84 miliardy dolarów, podwajając się od jej wcześniejszych scen.

Czego należy szukać w generatorze ankiet AI?

Wybór odpowiedniego generatora ankiet AI nie polega na szczęściu, ale na znalezieniu narzędzia, które odpowiada Twoim potrzebom. Oto kluczowe funkcje, które należy traktować priorytetowo:

Logika warunkowa i branching : Wybierz kreator ankiet AI, który pozwala ankietom dostosowywać się na podstawie poprzednich odpowiedzi, utrzymując zaangażowanie respondentów i pomagając w gromadzeniu bogatszych danych

Automatyzacja danych i analityka predykcyjna : Poszukaj platformy, która może wykrywać wzorce, prognozy trendów i sugerować korekty w czasie rzeczywistym, gdy twoja ankieta jest na żywo

Analiza nastrojów i rozpoznawanie emocji : Wybierz narzędzie, które może analizować emocje kryjące się za odpowiedziami otwartymi, identyfikować negatywne reakcje, a nawet sugerować lepszy dobór słów w pytaniach uzupełniających

Przetwarzanie języka naturalnego : Twoje ankiety powinny przypominać rozmowę, więc wybierz generator ankiet AI, który rozumie i dostosowuje się do języka mówionego

Opcje niestandardowe : Upewnij się, że kreator ankiet AI umożliwia dostosowanie wyglądu, tonu i struktury do osobowości marki i odbiorców

Integracje : Poszukaj platformy, która płynnie połączy się z istniejącymi narzędziami biznesowymi, ułatwiając przepływ danych

Koszt: Znajdź rozwiązanie, które jest zarówno przystępne cenowo, jak i oferuje solidny zwrot z inwestycji bez wypalania dziury w budżecie

Wybierz mądrze i zobacz, jak inteligentny generator ankiet AI może usprawnić Twoją grę w zbieranie opinii!

11 najlepszych generatorów ankiet AI

Czas znaleźć idealne narzędzie! Oto 11 najlepszych generatorów ankiet AI:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania opiniami i współpracy)

Zbieraj opinie od niestandardowych klientów i pracowników, tworząc angażujące ankiety za pomocą widoku formularza ClickUp

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, nie tylko umożliwia tworzenie inteligentnych ankiet przypominających czat, ale także łączy je z narzędziami do zwiększania wydajności i współpracy, dzięki czemu wszystko pozostaje w jednym miejscu.

Prawdziwym duetem mocy w tym procesie są ClickUp Form View i ClickUp Brain, dwie funkcje, które połączą zbieranie danych ankietowych z automatyzacją zadań i przekształcą opinie użytkowników w działania.

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji całego procesu ankietowania, od zbierania odpowiedzi po przydzielanie zadań, dzięki ClickUp Automations

Widok formularza umożliwia szybkie zbieranie opinii od pracowników, niestandardowych klientów, potencjalnych klientów i innych interesariuszy. W przeciwieństwie do sztywnych, uniwersalnych narzędzi ankietowych, wykorzystuje on odpowiedzi warunkowe do dostosowywania pytań ankietowych w czasie rzeczywistym w oparciu o dane wejściowe użytkownika.

Dzięki temu ankiety są bardziej naturalne i angażujące - przypominają rozmowę, a nie tylko kolejny formularz do wypełnienia.

Po otrzymaniu odpowiedzi możesz ustawić jedną z ponad 1000 automatyzacji ClickUp za pomocą aplikacji takich jak Zapier i Slack, aby przekształcić je w śledzone zadania i dodać je bezpośrednio do swojego cyklu pracy.

Poproś ClickUp Brain o stworzenie gotowych konspektów i szablonów ankiet w ciągu kilku sekund

ClickUp Brain, zaufany asystent ClickUp AI, może tworzyć spersonalizowane ankiety na podstawie podpowiedzi, automatycznie przypisywać zadania bezpośrednio z odpowiedzi i analizować zebrane dane w celu tworzenia niestandardowych raportów i wykresów.

Generuj banki pytań dla różnych typów ankiet za pomocą ClickUp Brain i dostosuj je, aby uzyskać potrzebne informacje

Pro Tip: Możesz poprosić ClickUp Brain o wygenerowanie banku pytań ankietowych w oparciu o nadchodzące lub przeszłe projekty, kampanie i wydarzenia w ciągu kilku sekund!

Asystent AI dostarcza również raportowanie danych z ankiet w czasie rzeczywistym, które można łatwo wizualizować za pomocą wykresów i grafów. Jeśli brakuje Ci czasu lub energii, biblioteka łatwych w użyciu, konfigurowalnych szablonów ClickUp może Ci pomóc.

Potrzebujesz przeprowadzić ankietę zaangażowania pracowników? Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp upraszcza życie dzięki niestandardowym polom, niestandardowym statusom i odpowiednim pytaniom. Zaprojektowany w celu gromadzenia w czasie rzeczywistym informacji na temat satysfakcji i zaangażowania zespołu, oferuje cenne dane do wspierania przejrzystej kultury pracy.

Jeśli potrzebujesz bardziej wszechstronnego szablonu opinii, szablon ClickUp Feedback Form jest idealny do zbierania opinii klientów, użytkowników lub partnerów. Pozwala on tworzyć niestandardowe ankiety dostosowane do konkretnych potrzeb. Dzięki edytowalnym polom i różnym typom pytań zbieranie przydatnych informacji zwrotnych jest łatwe.

Wgląd w ClickUp: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dynamiczne ankiety z logiką warunkową dostosowującą się do poprzednich odpowiedzi

Przechowuj i organizuj wszystkie dane ankiet w jednym miejscu, w tym odpowiedzi i szczegóły dotyczące uczestników

Automatyzacja dystrybucji ankiet w oparciu o cechy odbiorców i wcześniejsze interakcje w celu lepszego dotarcia do odbiorców

Personalizuj ankiety zgodnie z preferencjami uczestników lub historią opinii

Generowanie szczegółowych raportów na temat wyników ankiet, trendów i kluczowych wskaźników, takich jak zaangażowanie i wskaźniki odpowiedzi

Limity ClickUp

Zbyt wiele funkcji może przytłoczyć nowych użytkowników

Ma niewielką krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever r

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4300+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

ClickUp pozwolił mi połączyć zarządzanie zadaniami, projektami, klientami i zespołem w jednym narzędziu! Możliwości automatyzacji są niesamowite, funkcja formularzy zmieniła zasady gry, a możliwość dostosowania sposobu korzystania z niego za pomocą niestandardowych pól (które mogą nawet pasować do kolorów mojej marki, jeśli chcę) sprawiają, że jest to najlepsze narzędzie, jakie do tej pory znalazłem.

2. Jotform (najlepszy do tworzenia niestandardowych i złożonych ankiet)

przez Jotform

To, co sprawia, że Jotform jest dobrym narzędziem do tworzenia ankiet AI, to sposób, w jaki wykorzystuje AI w całym procesie tworzenia ankiety.

Sugeruje odpowiednie pytania w oparciu o temat, automatycznie dostosowuje projekt do marki, a nawet przewiduje, gdzie ludzie mogą stracić odsetki. Ułatwia to tworzenie niestandardowych, szczegółowych i atrakcyjnych wizualnie ankiet, które angażują ludzi i poprawiają wskaźniki odpowiedzi - bez konieczności posiadania jakichkolwiek umiejętności technicznych.

Funkcje takie jak AI Form Builder i PDF Editor są przydatne do generowania ankiet z prostych opisów tekstowych i automatycznego konwertowania odpowiedzi ankietowych na profesjonalne pliki PDF.

Najlepsze funkcje Jotform

Automatyczne tworzenie niestandardowych ankiet (z pytaniami, polami i układami) na podstawie podpowiedzi tekstowych

Niestandardowe możliwości dzięki ponad 100 motywom, stylom CSS i nie tylko, aby dopasować je do swojej marki

Akceptuj bezpieczne płatności z ponad 30 bramek

Wysyłanie automatycznych e-maili z potwierdzeniem i powiadomień

Wybieraj spośród ponad 10 000 szablonów do różnych celów

Integracja z ponad 150 narzędziami innych firm, takimi jak HubSpot i Zapier

Limity Jotform

Wersja Free ma ograniczone funkcje

Niektórzy użytkownicy uważają wersję mobilną za mniej intuicyjną

Cennik Jotform

Starter: Free

Brązowy: $39/miesiąc

Srebrny: 49 USD/miesiąc

Gold: 129 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4. 7/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jotform

Jotform zapewnia mi wszystkie funkcje, których potrzebuję, a także możliwość składania podpisów elektronicznych. Jest tak łatwy w użyciu i doskonale spełnia moje potrzeby, umożliwiając mi szybkie tworzenie dowolnych formularzy.

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Jotform do wypróbowania

3. Typeform (najlepszy do pozyskiwania leadów z ankiet)

przez Typeform

Ankiety AI Typeform analizują odpowiedzi, aby zidentyfikować zaangażowanych potencjalnych klientów, dzięki czemu idealnie nadają się do kwalifikacji potencjalnych klientów i badań użytkowników.

Śledzi metryki, takie jak szybkość odpowiedzi, zmiany odpowiedzi i zaangażowanie. W oparciu o te sygnały, AI przypisuje wyższe wyniki potencjalnych klientów do naprawdę odsetków.

Typeform personalizuje ścieżki pytań i wykrywa niespójności, takie jak sprzeczne odpowiedzi dotyczące budżetu lub osi czasu, dostosowując wyniki leadów w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

Najlepsze funkcje Typeform

Automatyczne tworzenie markowych ankiet poprzez analizę strony internetowej firmy

Personalizacja pytań przy użyciu logiki pomijania i branchingu na podstawie poprzednich odpowiedzi

Wykorzystaj AI do analizowania emocji w odpowiedziach otwartych i dostosowywania treści pytań

Dodaj animacje i multimedia, aby ankiety były bardziej interaktywne

Wybieraj spośród ponad 3000 niestandardowych szablonów, takich jak satysfakcja klienta (CSAT), wynik wysiłku klienta (CES) i wynik promotora netto (NPS)

Połączenie z ponad 120 aplikacjami innych firm, takimi jak Calendly i Slack

Ograniczenia Typeform

Ograniczone możliwości niestandardowe

Drogie dla małych firm

Cennik usługi Typeform

Podstawowe plany:

Free Forever

Podstawowy: $29/miesiąc

Plus: $59/miesiąc

Business: $99/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Plany rozwoju:

Growth Essentials: 199 USD/miesiąc

Growth Pro: 349 USD/miesiąc

Niestandardowy wzrost: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4. 5/5 (750+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (850+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Typeform

Skorzystaj z Typeform, jeśli zależy Ci na tym, by Twoja ankieta przypominała Twoją markę! Jeśli bardziej zależy Ci na szybkim przeprowadzeniu wewnętrznej ankiety, skorzystaj z Google Forms.

Ciekawostka: Metoda NPS istnieje od 2003 roku, kiedy to Frederick F. Reichheld przedstawił ją w swoim artykule w Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow.

4. SurveyMonkey Genius (najlepszy do analityki predykcyjnej i badań AI)

za pośrednictwem SurveyMonkey Genius

Wielu badaczy rynku polega na SurveyMonkey Genius ze względu na jego rozszerzenie analityki, zdolność do przewidywania prognozy trendów i zdolność do oznaczania nietypowych wzorców.

Platforma analizuje wzorce odpowiedzi i wielkość próbki, zalecając, ile więcej odpowiedzi potrzebujesz, aby uzyskać dokładne wyniki.

SurveyMonkey sugeruje pytania inspirowane rzeczywistością i odkrywa ukryte połączenia w danych, wykrywając subtelne odchylenia statystyczne w celu uzyskania dokładnych wyników.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey Genius

Wybieraj spośród ponad 25 typów pytań i ponad 400 szablonów, aby niestandardowo dostosowywać ankiety

Śledzenie wyników satysfakcji klientów za pomocą kalkulatora NPS

Wyświetlanie konkretnych pytań właściwym odbiorcom przy użyciu logiki pomijania i branchingu

Docieraj do globalnych odbiorców dzięki ankietom dostępnym w ponad 70 językach

Integracja z ponad 200 narzędziami, takimi jak Microsoft Power BI, Salesforce i Marketo

Limity SurveyMonkey Genius

Interfejs użytkownika może być trudny w nawigacji

Zaawansowane funkcje analityczne są dostępne tylko w płatnych planach

Cennik usługi SurveyMonkey Genius

Podstawowe: Free

Premier Annual: $1,428/rok

Advantage Annual: $468/rok

Standardowy miesięczny abonament: 99 USD/miesiąc

Teams Advantage: 25 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Teams Premier: 75 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SurveyMonkey Genius

G2: 4. 4/5 (ponad 22 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SurveyMonkey Genius

Jestem pod ogromnym wrażeniem niektórych zastosowań AI, które są na tyle inteligentne, by wybrać typ odpowiedzi (przycisk opcji, pole wyboru, suwak itp.) na podstawie brzmienia pytania. Ogólnie silny model, obejmuje podstawy z wieloma innowacjami.

Jestem pod ogromnym wrażeniem niektórych zastosowań AI, które są na tyle inteligentne, by wybrać typ odpowiedzi (przycisk opcji, pole wyboru, suwak itp.) na podstawie brzmienia pytania. Ogólnie silny model, obejmuje podstawy z wieloma innowacjami.

Przeczytaj również: Alternatywy i konkurenci SurveyMonkey

5. Formularze. aplikacja (najlepsza dla małych firm i przedsiębiorców indywidualnych)

Większość małych Business i solopreneurów preferuje przede wszystkim prostotę i przystępną cenę. W wyniku tego wybierają narzędzie takie jak formularze.app do tworzenia ankiet bez stromej krzywej uczenia się.

Sztuczna inteligencja jest na tyle potężna, że może wygenerować kompletną, niestandardową ankietę na podstawie prostej komendy głosowej lub podpowiedzi tekstowej w mniej niż 30 sekund. Może również tworzyć pytania ankietowe na podstawie istniejącej zawartości.

Na przykład, jeśli prześlesz e-mail z opinią klienta, formularze. AI aplikacji może zidentyfikować istotne tematy i przekształcić je w odpowiednie pytania.

Formularze. najlepsze funkcje aplikacji

Automatyczne generowanie pytań ankietowych i opcji odpowiedzi poprzez wprowadzenie tematu

Korzystaj z logiki warunkowej, aby automatycznie tworzyć pytania uzupełniające na podstawie poprzednich odpowiedzi

Przekształcanie odpowiedzi z ankiet w szczegółowe raporty oraz wykrywanie trendów i wzorców

Uzyskaj dostęp do ponad 2 000 formularzy i szablonów ankiet dla różnych potrzeb

Integracja z ponad 500 narzędziami, takimi jak HubSpot, Slack i Stripe

Formularze. limity aplikacji

Problemy techniczne mogą powodować błędy w aplikacji

Ograniczone możliwości niestandardowe

Wersja Free nie posiada zaawansowanych funkcji

Formularze. ceny aplikacji

Free

Podstawowy: 5 USD/miesiąc

Pro: 10 USD/miesiąc

Premium: $25/miesiąc

Formularze. oceny i recenzje aplikacji

G2: 4. 5/5 (470+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (240+ opinii)

Wskazówka dla profesjonalistów: Zoptymalizuj swoje ankiety pod kątem urządzeń mobilnych, używając dużych przycisków, krótkich pytań i intuicyjnego układu. Przed uruchomieniem przetestuj swoje ankiety zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych.

6. Tally (najlepsze rozwiązanie dla zespołów z ograniczonym budżetem)

przez Tally

Jedną z najlepszych cech Tally jest to, że nie ukrywa swoich najlepszych funkcji za płatną zaporą, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów dbających o budżet.

Możesz korzystać z zaawansowanych funkcji AI, takich jak warunkowe branching, piping odpowiedzi i wstępne wypełnianie pól, aby tworzyć nieograniczone interaktywne i spersonalizowane formularze za darmo. Tally umożliwia również zbieranie płatności i podpisów, wyświetlanie obliczeń i przesyłanie plików w celu zapewnienia efektywnej obsługi ankiet.

Najlepsze funkcje Tally

Twórz ankiety online od podstaw lub wybierz gotowe z rozszerzonej biblioteki szablonów

Niestandardowe formularze dopasowane do marki za pomocą CSS i osadzonej zawartości

Tłumacz ankiety na ponad 50 języków dla odbiorców na całym świecie

Udostępnianie za pomocą elementów osadzonych, wyskakujących okienek, połączonych i niestandardowych domen

Połączenie z tysiącami narzędzi innych firm za pomocą Zapier, Make i Pipedream

Ograniczenia Tally

Ograniczona personalizacja

Niestandardowe domeny i CSS są dostępne w płatnych planach

Cennik Tally

Free

Pro: 29 USD/miesiąc

Business: $89/miesiąc

Zliczanie ocen i recenzji

G2: 4. 7/5 (20+ opinii)

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Tally

Uwielbiam Tally, uważam, że pola formularzy i logika formularzy są tak elastyczne i można je łatwo osadzić na stronie internetowej (chociaż otrzymuję ostrzeżenia TypeScript, co jest denerwujące...). Unlimited formularze i przesłane również!

7. SurveySparrow (najlepszy do analizy nastrojów i rozpoznawania emocji)

przez SurveySparrow

Zespoły HR często wybierają SurveySparrow do badań opinii i zaangażowania pracowników, ponieważ jego AI zapewnia szczegółową analizę odpowiedzi.

Funkcja CogniVue może oddzielić tekst pisany i transkrybowany od odpowiedzi wideo i audio w celu wyszukania ukrytych emocji. Mierzy ogólny ton opinii respondenta i kategoryzuje je jako pozytywne, negatywne, mieszane lub neutralne.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Zaangażuj respondentów za pomocą interaktywnych ankiet konwersacyjnych przypominających czat

Zaplanuj powtarzające się ankiety, aby wysyłać je automatycznie w ustawionych odstępach czasu

Zarządzaj ankietami w wielu kanałach z poziomu jednego pulpitu

Mierzenie doświadczeń klientów za pomocą ankiet NPS, CSAT i CES w celu śledzenia lojalności, satysfakcji i wysiłku

Wybieraj spośród ponad 1000 wstępnie zaprojektowanych szablonów, aby tworzyć profesjonalne ankiety

Ograniczenia SurveySparrow

Platforma może czasami zawierać błędy

Podstawowe funkcje raportowania

Cennik SurveySparrow

Basic: 39 USD/miesiąc (rozliczenie kwartalne)

Starter: $59/miesiąc (rozliczenie kwartalne)

Business: 149 USD/miesiąc (rozliczenie kwartalne)

Profesjonalista: 399 USD/miesiąc (rozliczenie kwartalne)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 100 recenzji)

8. QuestionPro (najlepszy do ankiet akademickich i badań rynkowych)

przez QuestionPro

QuestionPro, ze swoim asystentem AI QxBot, tworzy szczegółowe ankiety badań rynkowych i przeprowadza zaawansowane testy statystyczne, takie jak analiza danych regresji. InsightsHub identyfikuje wzorce, generuje raporty badawcze z cytatami i zapewnia odpowiednie metody badawcze.

AI sygnalizuje problemy, sugeruje pytania kontrolne w celu uniknięcia stronniczości i oblicza wymagane odpowiedzi w celu uzyskania wiarygodnych wyników.

Najlepsze funkcje QuestionPro

Niestandardowy przepływ ankiet z ponad 10 opcjami logicznymi, w tym branch, opóźniona logika i ekstrakcja danych

Wybieraj spośród ponad 50 typów pytań, takich jak pytania otwarte, wielokrotnego wyboru, skale ocen i tabele matrycowe

Automatyczne generowanie ankiet konwersacyjnych na podstawie tematów badawczych przy użyciu AI

Poznaj ponad 350 szablonów do szybkiego tworzenia ankiet

Integracja z narzędziami innych firm za pośrednictwem Zapier i API

Ograniczenia QuestionPro

Konfigurowalne wykresy i diagramy są limitowane

Interfejs użytkownika jest wadliwy i mało przyjazny

Ceny QuestionPro

Zalety: Free

Zaawansowane: $99/użytkownika miesięcznie

Teams Edition: 83 USD/użytkownika miesięcznie

Pakiet badawczy: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje QuestionPro

G2: 4. 5/5 (900+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (450+ opinii)

Przeczytaj także: Potęga formularzy ClickUp: Usprawnienie pracy zespołów programistycznych

9. Formshare (najlepszy do tworzenia wielojęzycznych ankiet)

przez Formshare

Formshare to jedyne narzędzie na naszej liście, które umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby formularzy za darmo.

To, co wyróżnia tę platformę, to możliwość tworzenia ankiet konwersacyjnych w ponad 120 językach, co pozwala dotrzeć do globalnej grupy docelowej. Możesz po prostu poprosić AI o utworzenie tych ankiet, wpisując podpowiedzi i udostępniając je za pomocą połączonych linków lub osadzając je bezpośrednio na swojej stronie internetowej.

Najlepsze funkcje Formshare

Niestandardowe formularze w różnych kolorach i stylach, aby dopasować je do swojej marki

Integracja z aplikacjami do planowania spotkań, takimi jak Calendly i Cal. com

Bezpieczny proces gromadzenia danych dzięki wbudowanym funkcjom szyfrowania

Ograniczenia Formshare

Kilka zaawansowanych funkcji jest wciąż rozwijanych

Cennik Formshare

Free forever

Oceny i recenzje Formshare

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Fakt: Badania pokazują, że prawie 80% osób preferuje marki, które aktywnie zbierają i wykorzystują opinie klientów.

10. Fillout (najlepsze dla deweloperów wymagających integracji API)

przez Fillout

Wielu deweloperów i zespołów ds. produktów chce, aby formularze były naturalną częścią ich oprogramowania, a nie zewnętrznym narzędziem. A Fillout doskonale radzi sobie z ich tworzeniem.

Ankiety oparte na podpowiedziach są dostarczane z punktami końcowymi API REST, ustawieniami webhooków i fragmentami kodu, które pomagają płynnie wkomponować je w witrynę lub aplikację. Platforma integruje się z ponad 2000 aplikacji innych firm za pośrednictwem narzędzi takich jak Zapier i Make.

Sztuczna inteligencja Fillout jest również dobra w generowaniu bezstronnych pytań i automatycznym projektowaniu ankiet pasujących do Twojej marki.

Najlepsze funkcje wypełniania ankiet

Automatyczne generowanie pytań ankietowych i wprowadzeń za pomocą prostych podpowiedzi

Wybieraj spośród ponad 50 typów pytań, w tym pól wyboru, obrazów i rankingów

Widok wyników ankiet na stronie podsumowania z wizualnymi danymi i konfigurowalnymi wykresami

Śledzenie danych analitycznych w czasie rzeczywistym, takich jak zakończone przesłane ankiety i wskaźniki odpowiedzi

Akceptuj płatności bezpośrednio dzięki integracji z aplikacjami takimi jak Stripe i Paypal

Limity wypełniania

Obliczenia są mniej intuicyjne i powolne

Funkcje są zbyt podstawowe i wymagają aktualizacji

Cennik wypełniania ankiet

Free

Starter: 19 USD/miesiąc

Pro: 49 USD/miesiąc

Business: 89 USD/miesiąc

Wypełnianie ocen i recenzji

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

11. Formstack (najlepszy do ankiet zgodnych z HIPAA i ankiet dotyczących opieki zdrowotnej)

przez Formstack

Dzięki Formstack zgodność z HIPAA i SOC2 jest najwyższym priorytetem. Platforma automatycznie dodaje szyfrowanie wrażliwych danych medycznych. Skanuje odpowiedzi w czasie rzeczywistym, wykrywając błędne informacje zdrowotne i ostrzegając administratorów.

Zapewnia to bezpieczne, przyjazne dla użytkownika formularze, pomagając jednocześnie firmom medycznym zachować prywatność i przestrzegać surowych przepisów dotyczących prywatności.

Najlepsze funkcje Formstack

Kreator typu "przeciągnij i upuść", który automatycznie wykrywa wrażliwe dane zdrowotne

Ochrona danych i blokowanie spamu dzięki szyfrowaniu SSL i reCAPTCHA

Twórz inteligentne pytania uzupełniające w oparciu o warunki zdrowotne lub metody leczenia

Automatyzacja cykli pracy i ustawienie lub przypisanie niestandardowych uprawnień

Połączenie z ponad 260 narzędziami, w tym systemami EHR, za pośrednictwem otwartego API

Ograniczenia Formstack

Zaawansowane funkcje są dostępne w najwyższych planach

Od czasu do czasu mogą zawierać błędy

Cennik Formstack

Formularze: 99 USD/miesiąc

Suite: 299 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4. 4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 100 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Formstack

Formstack miał kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności naszego zespołu - używamy go do wielu różnych celów, ale dwa najbardziej pomocne to zbieranie danych (zapisywanie się na wydarzenie lub przesyłanie formularza odsetkowego) i ankiety po wydarzeniu (zbieranie opinii i dalsze działania z klientami).

Zamień ankiety w rozmowy dzięki generatorowi ankiet AI nr 1

Zbieranie informacji zwrotnych ma kluczowe znaczenie, ale tradycyjne metody ankietowania po prostu już nie nadążają. Generatory ankiet AI usprawniają proces, personalizując pytania, analizując odpowiedzi w czasie rzeczywistym i automatyzując działania następcze. Oznacza to, że można uzyskać lepsze informacje przy mniejszym wysiłku, gromadząc dane, które pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji.

Żadne z narzędzi, które sprawdziliśmy, nie integruje ankiet z cyklem pracy nad projektem tak jak ClickUp.

Platforma przekształca informacje zwrotne w zadania, organizuje odpowiedzi i dostarcza praktycznych informacji na potrzeby badań klientów, pracowników i rynku. To nie tylko narzędzie do ankietowania; to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą i danymi.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odkryj, jak odpowiednie ankiety mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć swoich odbiorców!