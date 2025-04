10 najlepszych aplikacji do porządkowania myśli i pomysłów

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twój mózg ma tysiąc otwartych zakładek jednocześnie? Tak samo jest tutaj.

I to nie tylko my - nauka to potwierdza: Badanie przeprowadzone przez Queen's University wykazało, że przeciętna osoba przechodzi przez ponad 6 000 cykli myślowych dziennie.

To sporo umysłowego bałaganu, a bądźmy szczerzy - co najmniej połowa z nich to chaotyczna mieszanka list do zrobienia, terminów i losowych notatek, które z trudem staramy się śledzić.

Jak każdy profesjonalista, mój mózg nie może sobie pozwolić na jednoczesne pełnienie funkcji menedżera zadań i rozwiązywania problemów. Potrzebuje systemu.

Właśnie dlatego aplikacje typu brain dump są moimi ulubionymi narzędziami w ciągu dnia. Niezależnie od tego, czy chodzi o robienie notatek, sporządzanie list rzeczy do zrobienia, czy organizowanie rzeczy związanych z pracą, narzędzia te utrzymują wszystko w ryzach i zapobiegają poczuciu przytłoczenia.

Opierając się na moim doświadczeniu i po skorzystaniu z kilku najpopularniejszych narzędzi online, przygotowałem listę 10 najlepszych narzędzi do brain-dumpingu, które pomogą ci efektywniej zarządzać projektami.

Czego należy szukać w aplikacjach typu Brain Dump?

Głównym celem aplikacji typu brain dump jest stworzenie cyfrowej przestrzeni, w której można uporządkować myśli i skupić się, ponieważ badania dowodzą, że stres negatywnie wpływa na sieci mózgowe odpowiedzialne za kreatywne myślenie.

Osobiście używam ich do organizowania informacji, które są zgodne z moim harmonogramem pracy - dzięki czemu mój mózg musi pamiętać tylko to, co jest istotne w danym momencie.

Najlepsza aplikacja do brain dump to taka, która płynnie wpasowuje się w przepływ pracy, pozwalając na elastyczność i spontaniczne pomysły.

oto, na co zwrócić uwagę: Łatwość użytkowania: Rejestrowanie myśli i szybkie znajdowanie zapisanych pomysłów za pomocą dyktowania głosowego, skrótów lub funkcji szybkiego wprowadzania danych

Bezproblemowa organizacja: Rób nieograniczone notatki i kategoryzuj je za pomocą etykiet i kolorowych kodów w celu szybkiej identyfikacji

Zarządzanie zadaniami: Twórz listy zadań do zrobienia, ustaw przypomnienia i połącz wpisy z terminami

Wizualizacja: Korzystaj z narzędzi do tworzenia map myśli i uporządkowanych list, aby tworzyć mapy pomysłów

Załączniki i wzbogacanie: Dodawaj obrazy, szkice i pliki Markdown, aby zapewnić kontekst

Możliwości integracji: Dostęp do zrzutów mózgu na różnych urządzeniach i połączenie z kalendarzami, listami rzeczy do zrobienia i aplikacjami do robienia notatek

Eksportowanie i udostępnianie: Konwertuj notatki do plików PDF, plików Markdown lub dokumentów tekstowych i łatwo je udostępniaj

Bezpieczeństwo i dostępność: Chroń poufne informacje za pomocą szyfrowania i korzystaj z aplikacji bez dostępu do Internetu

Efektywna współpraca i udostępnianie: Dziel się przemyśleniami z Teams lub współtwórcami podczas sesji burzy mózgów

Najlepsze aplikacje do zrzutu pamięci

Oto wyselekcjonowana lista najlepszych aplikacji do brain dump, które pomogą ci zachować porządek i wydajność:

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia notatek, podsumowań i współpracy z wykorzystaniem AI)

Nasza lista zaczyna się od ClickUp. Używam ClickUp od lat i jest to mój pierwszy wybór do zrzutów mózgu, notatek i zarządzania projektami.

I słusznie, ponieważ ClickUp to wszystko aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami i zadaniami, udostępnianie wiedzy i współpracę z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji.

Używam ClickUp Docs do zapisywania myśli na bieżąco, bez martwienia się o format czy strukturę. Dzięki hierarchii zarządzania dokumentami, późniejsze wyszukiwanie konkretnych informacji nie wymaga wysiłku.

Uporządkuj rozproszone informacje, pomysły i myśli w gotowej do użycia, bogatej w funkcje otwartej kanwie dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs wspiera również dwukierunkowe połączenie z ClickUp Tasks, dzięki czemu mogę płynnie łączyć powiązane zadania i utrzymywać przejrzysty, uporządkowany widok mojego cyklu pracy.

Jako osoba ucząca się wizualnie, szczególnie lubię bogate opcje formatu ClickUp Docs, takie jak punktory, nagłówki, listy kontrolne, banery, podkreślenia i kodowanie kolorami. Pomagają mi one szybko skanować notatki i błyskawicznie przypominać sobie kluczowe punkty (jest to szczególnie pomocne podczas przygotowań do spotkań). 📈

Ponadto mogę osadzać obrazy, pliki Markdown i załączniki, aby mieć wszystko w jednym miejscu.

Ale to nie wszystko. ClickUp Brain, asystent ClickUp AI, może podsumowywać notatki, automatycznie generować listy zadań, a nawet przeprowadzać burze mózgów!

Generuj konspekty projektów, podsumowuj długie dokumenty i generuj pomysły dzięki ClickUp Brain

Oto wszystko inne, w czym pomaga mi ClickUp Brain:

Przekształca zrzuty myśli w zadania z odpowiednimi zadaniami i terminami w ciągu kilku sekund. ✅

Przechwytuje moje myśli w formie Free, nie wymagając ode mnie edycji ani formatowania, niezależnie od tego, czy piszę na klawiaturze, czy mówię. ✅

Analizuje moje notatki i dostarcza kontekstowe sugestie dotyczące powiązań zadań, podzadań i połączeń między projektami ✅

Pomaga w tworzeniu konspektów, strukturyzowaniu projektów i dzieleniu złożonych pomysłów na możliwe do wykonania kroki. ✅

Bezproblemowo integruje się z innymi funkcjami ClickUp, dzięki czemu mogę skierować całą moją pracę do jednego obszaru roboczego, utrzymując wszystko usprawnione i dostępne. ✅

Notatnik ClickUp to mój kolejny faworyt - używam go jako notatnika do szybkiego zapisywania notatek w ciągu dnia. Niezależnie od tego, czy są to losowe pomysły, czy przypomnienia o pracy, mogę natychmiast przekształcić notatki w zadania!

Zamień rozproszone pomysły i informacje w elementy do działania i gotowe do wykonania zadania dzięki funkcji Notatnika ClickUp

Na przykład, jeśli zanotuję: "Wyślij e-mail do klienta", mogę w kilka sekund przekształcić go w zadanie z terminem i osobą przypisaną. ⏱

Szablon Notatek ze Spotkań ClickUp odgrywa rolę oprogramowania do protokołowania spotkań i pomaga uchwycić agendę spotkania, punkty dyskusji, decyzje i elementy działań - wszystko w jednym miejscu, zwiększając wydajność i oszczędzając czas!

Inni użytkownicy zachwycają się narzędziami do współpracy ClickUp.

Ostatnio doceniliśmy ClickUp podczas pracy nad planem zawartości dla wprowadzenia produktu na rynek. Narzędzie Docs pozwoliło nam zbudować i utrzymać ustrukturyzowane repozytorium zawartości z hierarchiczną organizacją, współpracą w czasie rzeczywistym i płynnymi funkcjami osadzania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rób notatki w dowolnym miejscu: Pobierz ClickUp na urządzenia mobilne, komputery stacjonarne i jako rozszerzenie Pobierz ClickUp na urządzenia mobilne, komputery stacjonarne i jako rozszerzenie Chrome , aby mieć dostęp do notatek w podróży

Clip i natychmiastowe zapisywanie: Używaj rozszerzenia Chrome do przechwytywania stron internetowych, robienia zrzutów ekranu i szybkiego zapisywania istotnych informacji

Usprawnij robienie notatek dzięki szablonom: Wypróbuj szablony ClickUp, które sprawiają, że brain dumping i notatki są uporządkowane i wydajne

Używaj Notatnika do szybkich przemyśleń: Zapisuj pomysły i przekształcaj je w wykonalne zadania bez opuszczania aplikacji

Automatyzacja cyklu pracy dzięki AI: Zamień nieustrukturyzowane dane w uporządkowane zadania dzięki generowaniu zadań i automatycznym przydziałom opartym na sztucznej inteligencji

Limity ClickUp

Bogata w funkcje platforma ClickUp może wydawać się przytłaczająca dla początkujących

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu za jedyne $6/miesiąc na użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto, co udostępnił użytkownik Trustradius:

Jest to szczególna zaleta ClickUp: oferuje większość narzędzi potrzebnych do organizowania projektów w jednym miejscu. Nie tylko pozwala na zarządzanie i przypisywanie zadań, ale także oferuje inne narzędzia w tym samym środowisku, takie jak Dokumenty, w których można robić notatki i raportowanie, a także integrację z kalendarzem i pocztą e-mail, wszystko w jednym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów lub różnych aplikacji dla każdej funkcji.

🍪 Bonus: Niezależnie od tego, czy strukturyzujesz pomysły, planujesz projekty, czy łączysz powiązane ze sobą myśli, skorzystaj z map myśli ClickUp, aby wizualnie uporządkować swoje zrzuty mózgu i stworzyć przejrzystą, intuicyjną mapę drogową dla swojego cyklu pracy.

2. Evernote (najlepsza do kompleksowego tworzenia notatek i organizacji)

Przez Evernote

Evernote to aplikacja typu brain dump, która pozwala przechwytywać pomysły, notatki, wycinki internetowe, a nawet pliki PDF w jednym miejscu. Dzięki notatnikom, etykietom i rozbudowanej funkcji wyszukiwania, mogłem zapisywać myśli bez martwienia się o ich strukturę i organizować je później.

Jedną z moich ulubionych funkcji jest Web Clipper w Evernote - przydatne narzędzie do zapisywania artykułów, badań i fragmentów stron internetowych bezpośrednio w moich notatkach.

Mój zespół i ja polegamy na niej podczas zbierania pomysłów, spostrzeżeń i referencji do projektów. Synchronizacja między urządzeniami zapewnia, że nasze notatki są zawsze dostępne, a stosy notatników utrzymują strukturę powiązanych projektów.

Najlepsze funkcje Evernote

Kategoryzacja notatek w dedykowanych notatnikach dla różnych tematów i projektów

Przechwytuj i zapisuj tekst, odręczne notatki, obrazy, nagrania audio i pliki PDF

Organizowanie notatek za pomocą rozbudowanego systemu etykiet ułatwiającego ich wyszukiwanie

Uporządkuj notatki za pomocą notatników i stosów dla lepszej organizacji

Ustaw przypomnienia o ważnych notatkach do wykorzystania w przyszłości

Limity Evernote

Notatki są zorganizowane liniowo, co utrudnia wizualne mapowanie złożonych powiązań między pomysłami

Ceny Evernote

Osobiste: $14. 99/miesiąc na użytkownika

Profesjonalista: 17. 99/miesiąc za użytkownika

Teams: $24. 99/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4. 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Rozdziały: 4. 4/5 (ponad 8 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?

Na moim koncie w Evernote mogę zapisać prawie wszystko - notatki, wycinki stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i "e-mail do skrzynki odbiorczej".

Przeczytaj także: Jak udostępniać notatki

3. OneNote (najlepszy do tworzenia notatek i organizacji w formie formularza)

Via OneNote

Kiedy potrzebuję nieograniczonej przestrzeni do notowania pomysłów bez martwienia się o format, pierwszą rzeczą, która rzuca mi się w oczy, jest Microsoft OneNote. OneNote, będąc oprogramowaniem do zarządzania dokumentami, daje mi swobodny formularz, w którym mogę kliknąć w dowolnym miejscu i zacząć pisać, szkicować, a nawet nagrywać audio i wideo.

Wszystko pozostaje uporządkowane w notatnikach, sekcjach i stronach, co ułatwia kategoryzowanie pomysłów i ich późniejszą weryfikację.

Dzięki synchronizacji między urządzeniami mogę uzyskać dostęp do moich notatek w dowolnym momencie na pulpicie, telefonie komórkowym lub w Internecie. Funkcja atramentu jest moim osobistym faworytem, pozwalając mi pisać odręcznie, szkicować lub dodawać adnotacje do notatek, tak jak w prawdziwym notatniku.

Najlepsze funkcje OneNote

Synchronizuj notatki na pulpicie, urządzeniach mobilnych i w Internecie, aby uzyskać do nich łatwy dostęp

Uchwyć szybkie pomysły i dopracuj je później bez konieczności przełączania narzędzi

Połączone strony dla łatwiejszej nawigacji

Korzystaj z etykiet, aby efektywnie kategoryzować i wyszukiwać notatki

Rysuj, szkicuj i dodawaj adnotacje za pomocą rysika lub ekranu dotykowego

Limity OneNote

Funkcje współpracy są ograniczone w porównaniu z innymi aplikacjami do zrzutu mózgów

OneNote Ceny

Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: $15/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: $26. 40/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje OneNote

G2: 4. 5/5 (ponad 1800 recenzji)

Rozdziały: 4. 6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o OneNote?

Używam tego narzędzia codziennie do sporządzania szybkich notatek podczas spotkań i szkicowania materiałów przed ich wysłaniem. To jak mój wirtualny segregator, z dodatkowymi korzyściami, takimi jak możliwość wyszukiwania i dyktowania!

Przeczytaj również: 10 najlepszych aplikacji AI do robienia notatek podczas spotkań

4. Notion (najlepsza do konfigurowalnych obszarów roboczych i ustrukturyzowanego zrzucania myśli)

Via Notion

Notion to elastyczny, wszechstronny obszar roboczy, w którym mogę przechwytywać pomysły, tworzyć listy rzeczy do zrobienia i organizować myśli bez sztywnej struktury. Pełni funkcję aplikacji do notatek, menedżera zadań i bazy danych, dzięki czemu jest niezwykle potężnym narzędziem do "brain-dumpingu" i porządkowania informacji.

Oparty na blokach system Notion sprawia, że każdy element jest ruchomy. Konfigurowalne bloki z łatwością przekształcają zrzuty myśli w uporządkowane dokumenty. Bogate opcje formatu, takie jak nagłówki, wypunktowania i bloki kodu, pomagają utrzymać wizualną organizację notatek.

Szczególnie podoba mi się funkcja bazy danych Notion. Pozwala mi ona przekształcić surowe pomysły w uporządkowane listy, tablice Kanban lub tabele, ułatwiając śledzenie projektów i elementów działań.

Najlepsze funkcje Notion

Uzyskaj dostęp do każdego tekstu, obrazu, wideo lub połączonego bloku, który można przenosić i zmieniać jego kolejność

Swobodne rejestrowanie myśli na czystym płótnie bez predefiniowanych układów

Korzystaj z edycji tekstu sformatowanego, w tym nagłówków, pogrubienia, kursywy, punktorów i bloków kodu

Osadzanie obrazów, materiałów wideo i połączonych linków bezpośrednio w notatkach w celu dodania kontekstu

Przekształć zrzuty myśli w uporządkowane listy, tabele lub tablice Kanban z funkcją bazy danych

Notion limit

Notion nie posiada dedykowanego trybu offline, co może być niewygodne, jeśli potrzebujesz dostępu bez połączenia z Internetem

Notion ceny

Free

Plus: $12/miesiąc za użytkownika

Business: $18/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion - oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 6 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Notion to świetne narzędzie do organizowania pracy i zadań osobistych

Pro Tip: Masz trudności z uchwyceniem kluczowych punktów podczas oglądania wideo? Opanuj sztukę robienia notatek z wideo dzięki tym eksperckim strategiom i już nigdy nie przegap żadnego ważnego szczegółu!

5. Obsidian (najlepsza do połączenia i wizualizacji połączonych myśli)

Via Obsidian

Preferuję swobodny przepływ myśli podczas procesu tworzenia pomysłów, ale później pragnę również uporządkowanej zawartości. To właśnie w tym przypadku Obsidian może okazać się pomocny. Aplikacja ta pozwala przechwytywać surowe myśli i pomysły w nieustrukturyzowany sposób, a jej potężny system połączeń pomaga bez wysiłku łączyć powiązane koncepcje.

Widok wykresu w Obsidian jest dość popularny wśród użytkowników. Funkcja ta zapewnia wizualną reprezentację tego, jak różne notatki i pomysły są ze sobą połączone - co sprawia, że aplikacja przypomina mapę myśli.

Obsidian jest również oparty na Markdown, co oznacza, że mogę szybko formatować tekst bez rozpraszania uwagi. Dzięki systemowi sejfów wszystkie moje notatki są uporządkowane w kategorie, a funkcja codziennych notatek pozwala mi zrzucić wszystko, co chodzi mi po głowie i uporządkować to później.

Najlepsze funkcje Obsidian

Formatowanie notatek przy użyciu Markdown, pozwalające na szybkie sporządzanie notatek bez rozpraszania uwagi

Korzystaj z codziennych notatek, aby uchwycić ulotne myśli, pomysły i refleksje

Wizualizuj połączenia notatek za pomocą widoków wykresów, aby zobaczyć relacje między pomysłami

Dowiedz się, jak organizować notatki za pomocą systemu skarbców, dzieląc je na foldery i podfoldery

Niestandardowe notatki dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom do notatek ze spotkań, projektów i burzy mózgów

Rozszerz funkcje dzięki wtyczkom do zarządzania zadaniami, map myśli i nie tylko

Obsydianowe limity

Niektórzy użytkownicy doświadczają problemów z wersją mobilną, szczególnie na urządzeniach z systemem Android

Obsidian ceny

Synchronizacja: 5 USD/miesiąc za użytkownika

Opublikuj: $10/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Obsidian

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 8/5 (30+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Obsidian?

Łatwa w użyciu do robienia i edytowania notatek. Aplikacja okazała się pomocna w importowaniu i odczytywaniu notatek w formacie Markdown, które wyeksportowałem z aplikacji Mac Notes.

Sposób robienia notatek może mieć wpływ na to, jak dobrze zapamiętujesz i przypominasz sobie informacje! Niezależnie od tego, czy jesteś maperem myśli, notatnikiem Cornell, czy cyfrowym skrybą, te pięć skutecznych metod sporządzania notatek może zwiększyć twoją wydajność i pomóc ci skuteczniej rejestrować pomysły.

📮ClickUp Insight: Mentalny bałagan to zabójca kreatywności, który wymaga centralizacji rozproszonych informacji. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę kluczowych decyzji ukrytych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez scentralizowanego systemu do ich przechwytywania i śledzenia, cenne spostrzeżenia biznesowe mogą łatwo umknąć uwadze. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp możesz bez wysiłku wszystko zorganizować - twórz zadania bezpośrednio z czatów, komentarzy, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

6. Google Keep (najlepszy do szybkiego i minimalistycznego sporządzania notatek)

Google Keep to lekka aplikacja do notatek, która pozwala użytkownikom szybko zapisywać pomysły, tworzyć listy kontrolne, ustawiać przypomnienia, a nawet nagrywać notatki głosowe - a wszystko to płynnie synchronizuje się na różnych urządzeniach.

Mój Teams i ja uwielbiamy system kodowania kolorami i etykiet Google Keep, który ułatwia porządkowanie notatek na pierwszy rzut oka.

Niezależnie od tego, czy przypinam ważne notatki, archiwizuję starsze, czy też wyodrębniam tekst z obrazów, wszystko pozostaje uporządkowane. Dodatkowo, dzięki integracji Google Keep z Dokumentami Google, mogę natychmiast przekształcić ważne notatki w pełne dokumenty, co czyni go idealnym do przekształcania szybkich pomysłów w uporządkowaną zawartość.

Najlepsze funkcje Google Keep

Wyodrębnianie tekstu z obrazów za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR)

Ustawienie przypomnień opartych na czasie lub lokalizacji zintegrowanych z Google Now

Organizuj notatki za pomocą etykiet, kodów kolorystycznych, przypinania i archiwizowania

Synchronizacja notatek na wszystkich urządzeniach dla natychmiastowego dostępu w dowolnym miejscu

Konwertowanie notatek do Dokumentów Google w celu ich uporządkowanej edycji

Ograniczenia Google Keep

Notatki są ograniczone do 20 000 znaków, czyli około 20-30 stron, co może nie być idealne do tworzenia długich formularzy

Limit miejsca jest wspólny z innymi aplikacjami Google

Cennik Google Keep

Business Starter: $7/miesiąc za użytkownika

Business Standard: $14/miesiąc za użytkownika

Business Plus: 22 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Cennik obszarów roboczych Google

Business Starter : 6 USD/miesiąc

Business Standard : 12 USD/miesiąc

Business Plus: 18 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Google Keep

G2: Za mało recenzji

Rozdziały: 4. 7/5 (210+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Keep?

Ogólnie rzecz biorąc, uwielbiam łatwość obsługi Google Keep do szybkiego i wydajnego sporządzania notatek. Funkcja zamiany głosu na tekst jest niesamowita i sprawia, że tworzenie osobistych przypomnień jest dziecinnie proste. Google Keep działa na wszystkich moich urządzeniach i doskonale się synchronizuje, dzięki czemu idealnie nadaje się do utrzymania porządku i wydajności.

Przeczytaj również: Jak wdrożyć strategie wspólnego robienia notatek

7. Roam Research (najlepsza do myślenia sieciowego i dwukierunkowego łączenia)

via Roam Research

Roam Research został zaprojektowany z myślą o myśleniu sieciowym - łączy pomysły w sposób naśladujący naturalną pracę naszego mózgu.

Zamiast przechowywać notatki w sztywnych folderach, Roam bez wysiłku połączy koncepcje, zamieniając losowe zrzuty mózgu w dynamiczną sieć wiedzy.

Jedną z rzeczy, która szczególnie przypadła mi do gustu, jest dwukierunkowe połączenie Roam, które ułatwia sprawdzenie, w jaki sposób różne myśli są ze sobą powiązane, nawet jeśli zostały napisane w odstępie kilku tygodni.

Widok wykresu to kolejna wyróżniająca się funkcja, wizualnie odwzorowująca te połączenia jak mapę myśli dla moich zrzutów mózgu.

Najlepsze funkcje Roam Research

Połącz notatki bez wysiłku za pomocą dwukierunkowego linkowania, aby zbudować sieć pomysłów

Przechwytywanie codziennych notatek, aby zrzucić spontaniczne myśli i wrócić do nich później

Dynamiczna organizacja zawartości bez sztywnych folderów lub hierarchii

Szybkie wyszukiwanie i pobieranie notatek dzięki rozbudowanym funkcjom zapytań

Korzystaj z Roam w systemach Windows, macOS i Linux, z dostępnym wsparciem dla urządzeń mobilnych

Roam Research limit

Brak dedykowanego trybu offline, co oznacza, że do pełnej funkcji wymagane jest połączenie z Internetem

Wycena Roam Research

Pro : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Believer: 500 USD za 5 lat na użytkownika

Oceny i recenzje Roam Research

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 3/5 (10+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Roam Research?

Roam wprowadził mnie do połączonych sieci i tego niesamowitego sposobu robienia notatek. Wszystko jest na miejscu i nie tracisz czasu na losowe funkcje. Proste i przejrzyste notowanie.

Przeczytaj również: 15 najlepszych aplikacji i narzędzi AI do robienia notatek

8. Bear (najlepszy do minimalistycznego i nierozpraszającego notowania)

via Bear

Jeśli jesteś podobny do mnie i cenisz sobie przejrzyste, eleganckie notatki, Bear jest aplikacją, która zapewnia prostotę i moc.

Najbardziej doceniam piękny, nie rozpraszający uwagi interfejs aplikacji Bear, który sprawia, że jest ona idealna do tworzenia notatek, notatek strukturalnych i kreatywnego pisania. Bear obsługuje również teksty, obrazy, szkice i listy rzeczy do zrobienia, zachowując przy tym elegancki, uporządkowany obszar roboczy.

Najlepsze funkcje

Bezproblemowe pisanie i formatowanie notatek przy użyciu Markdown

Organizuj notatki za pomocą elastycznego systemu etykiet zamiast sztywnych folderów

Synchronizacja na Macu, iPhonie i iPadzie przez iCloud

Eksport notatek do wielu formatów, w tym PDF, HTML, DOCX i ePub

Wyszukiwanie w obrazach i plikach PDF dzięki technologii OCR

Niedźwiedzie ograniczenia

Dostępne tylko na urządzeniach Apple, bez oficjalnej aplikacji dla systemu Windows lub aplikacji internetowej

Cennik Bear

Miesięczna subskrypcja: $2. 99/miesiąc na użytkownika

Roczna subskrypcja: $29. 99/rok na użytkownika

Oceny i recenzje Bear

G2: 4. 6/5 (40+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Chcesz uporządkować myśli bez opuszczania cyklu pracy? Skorzystaj z narzędzi AI do notatek ze spotkań, aby natychmiast przechwytywać pomysły z dowolnego ekranu - niezależnie od tego, czy przeglądasz stronę internetową, czytasz artykuł, czy przeglądasz dokumenty, sprawnie zapisuj swoje myśli.

9. Apple Notes (najlepsze do płynnego tworzenia notatek w ekosystemie Apple)

via Apple Notes

Apple Notes to darmowa aplikacja do robienia notatek, która jest dostępna zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz - bez pobierania, bez rejestracji, po prostu szybkie, intuicyjne robienie notatek, które synchronizuje się bez wysiłku między komputerami Mac, iPhone'ami i iPadami.

Podobało mi się również korzystanie z inteligentnego systemu folderów Apple Notes, który automatycznie porządkował moje notatki w oparciu o hashtagi i filtry. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji, Apple Notes umożliwiło również kompleksowe szyfrowanie zablokowanych notatek.

Najlepsze funkcje aplikacji Apple Notes

Twórz notatki tekstowe, listy kontrolne, tabele i odręczne szkice

Przeszukiwanie notatek dzięki wbudowanemu optycznemu rozpoznawaniu znaków (OCR) tekstu w obrazach i plikach PDF

Współpraca dzięki udostępnianiu notatek i folderów w czasie rzeczywistym

Bezpieczne notatki z kompleksowym szyfrowaniem dla dodatkowej prywatności

Płynna synchronizacja na komputerach Mac, urządzeniach iPhone i iPad oraz w usłudze iCloud. com

Ograniczenia Apple Notes

Dostępne tylko w ekosystemie Apple, bez oficjalnego wsparcia dla systemów Windows i Android

Ceny aplikacji Apple Notes

Free

Oceny i recenzje aplikacji Apple Notes

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Kluczowe spostrzeżenia: Nasz mózg jest jak tablica pełna informacji i pomysłów. Uporządkuj go za pomocą tych szablonów do robienia notatek, które pomogą Ci uchwycić, uporządkować i wykorzystać swoje pomysły - abyś mógł skupić się na błyskotliwości, a nie chaosie!

10. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania projektami i organizacji projektów)

via Trello

Trello to aplikacja do zrzucania myśli, która bez wysiłku przechwytuje, kategoryzuje i organizuje pomysły.

Aplikacja zawiera tablice, listy i karty w stylu Kanban, które umożliwiają uporządkowany sposób zrzucania zadań, notatek i pomysłów bez przytłaczania użytkowników niepotrzebną złożonością.

Szczególnie spodobał mi się wizualny cykl pracy w Trello, który pozwolił mi przeciągać i upuszczać notatki, tworzyć dynamiczne listy rzeczy do zrobienia oraz dodawać terminy i załączniki bez utraty śledzenia ważnych myśli.

Najlepsze funkcje Trello

Organizuj notatki, zadania i pomysły za pomocą Tablic Kanban, list i kart

Płynna synchronizacja na pulpicie, urządzeniach mobilnych i w Internecie zapewnia łatwy dostęp w dowolnym miejscu

Automatyzacja cykli pracy przy użyciu Butler Automation w celu usprawnienia powtarzalnych zadań

Zwiększ wydajność dzięki polom niestandardowym, etykietom i terminom

Korzystaj z aplikacji Trello Power-Ups, aby korzystać z funkcji takich jak mapy myśli, widoki kalendarza i nie tylko

Ograniczenia Trello

Brak trybu offline, co oznacza, że dostęp do notatek wymaga połączenia z Internetem

Ograniczone opcje formatu dla długich formularzy w porównaniu do tradycyjnych aplikacji do notatek

Cennik Trello

Free

Standard : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Premium : $12. 50/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Trello - oceny i recenzje

G2 : 4. 4/5 (13 600+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (23 400+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

To proste. Przez lata wypróbowałem wiele narzędzi do zarządzania moimi zadaniami i śledzenia notatek/kluczowych informacji, ale zawsze wracam do prostoty Trello.

Oto kilka wzmianek o aplikacjach i narzędziach, które nie znalazły się na liście 10 najlepszych, ale bardzo mi pomogły:

Joplin: Uwielbiam to, że to narzędzie open-source daje mi pełną kontrolę nad moimi notatkami, z lokalnym przechowywaniem, wsparciem Markdown i synchronizacją przez OneDrive lub Dropbox - bez żadnych opłat za subskrypcję

UpNote: Czasami chcę po prostu czystej, pięknej przestrzeni do zapisywania myśli, a UpNote zapewnia to dzięki interfejsowi użytkownika bez rozpraszania uwagi, konfigurowalnym motywom i dostępowi offline

Milanote: Kiedy przeprowadzam burzę mózgów lub organizuję kreatywne projekty, interfejs Milanote typu "przeciągnij i upuść", wizualne tablice i funkcje współpracy w czasie rzeczywistym pomagają mi efektywnie zarządzać moją cyfrową przestrzenią roboczą

Nie po prostu zrzuć - ClickUp!

Będę szczery - spośród wszystkich wypróbowanych przeze mnie aplikacji do brain dump, ClickUp to mój najlepszy wybór. Nie bez powodu:

Uwielbiam czyste, atrakcyjne wizualnie obszary robocze

Doceniam prosty, ale intuicyjny interfejs

Wierzę w inteligentną pracę, a AI odgrywa w tym ogromną rolę

ClickUp Docs umożliwia notowanie pomysłów na bieżąco, porządkowanie myśli bez wysiłku i bezpośrednie łączenie notatek z zadaniami. Ponadto ClickUp Brain automatyzuje podsumowania, organizuje zrzuty mózgu i przekształca rozproszone myśli w plany, które można wykorzystać - oszczędzając godziny ręcznej pracy.

Wypróbuj je sam. Zarejestruj się w ClickUp już dziś.