10 najlepszych generatorów opisów stanowisk AI na 2025 rok

Stworzenie opisu stanowiska, który przyciągnie największe talenty, może być czasochłonne. Od docierania do kandydatów po zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi, rekruter ma zawsze zbyt wiele na głowie.

W tym miejscu z pomocą przychodzą generatory opisów stanowisk AI. Narzędzia te pomagają menedżerom ds. rekrutacji szybko opracowywać opisy stanowisk, zapewniając, że są one wyczyszczone, szczegółowe i dostosowane do roli.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz listy kluczowych obowiązków, czy umiejętności technicznych, AI może ci w tym pomóc. Usprawnia ona również tworzenie atrakcyjnego przeglądu firmy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Raport LinkedIn Economic Graph's Future of Work pokazuje, że 72% rekruterów uważa AI za cenne narzędzie do pozyskiwania kandydatów. Dlaczego więc nie sprawić, że będzie ona działać również przy tworzeniu opisów stanowisk?

Zebraliśmy 10 najlepszych generatorów opisów stanowisk AI, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i szybciej znaleźć idealnego kandydata.

Na co zwrócić uwagę w generatorze opisów stanowisk AI?

Świetny generator opisów stanowisk automatyzuje i zmienia sposób połączenia z najlepszymi talentami. Aby jak najlepiej wykorzystać te narzędzia, menedżerowie ds. rekrutacji powinni skupić się na funkcjach, które rozwiązują rzeczywiste wyzwania HR w procesie rekrutacji.

Najlepszy generator opisów stanowisk AI powinien oferować następujące funkcje:

Kontekst specyficzny dla roli : Narzędzie powinno rozumieć niuanse różnych ról, takie jak dostosowanie umiejętności Java do testowania w porównaniu z rozwojem, zapewniając precyzję i trafność ✅

Wykrywanie i redukcja uprzedzeń : Poszukaj narzędzi, które aktywnie identyfikują i eliminują nieświadome uprzedzenia w opisie stanowiska, promując inkluzywność i sprawiedliwość ✅

Optymalizacja SEO : Upewnij się, że narzędzie może zoptymalizować Twoje wymagania dotyczące pracy pod kątem wyszukiwarek, zwiększając widoczność dla właściwych odbiorców ✅

Funkcje współpracy : Teams często tworzą JD wspólnie. Wybierz narzędzia, które pozwalają na łatwą współpracę, przekazywanie informacji zwrotnych i śledzenie wersji ✅

Integracje : Możliwość synchronizacji z systemem ATS (Applicant Tracking System) lub HRMS może zaoszczędzić znaczną ilość czasu podczas próby znalezienia idealnego kandydata i zapewnić płynny cykl pracy ✅..

Łatwość obsługi: Poszukaj intuicyjnych interfejsów i płynnych cykli pracy. Narzędzie, które jest łatwe w nawigacji, może zaoszczędzić czas i poprawić przyjęcie w Teams ✅

Wersje próbne: Free wersje próbne lub demonstracyjne mogą pomóc ci ocenić, czy narzędzie spełnia twoje wymagania bez natychmiastowego commitu finansowego. Zawsze przetestuj przed podjęciem decyzji ✅

Do zrobienia? 74% amerykańskich menedżerów przewiduje pozytywny wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na swoich pracowników.

10 najlepszych generatorów opisów stanowisk AI

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym generatorom opisów stanowisk AI, które pomogą ci zaoszczędzić czas podczas wybierania odpowiednich kandydatów na określone role:

1. ClickUp (najlepszy do generowania opisów stanowisk i zarządzania projektami HR)

ClickUp , aplikacja everything dla pracy, to potęga w zarządzaniu procesami HR, w tym w tworzeniu skutecznych opisów stanowisk.

ClickUp Brain

Dzięki ClickUp Brain, wewnętrznemu asystentowi ClickUp AI, możesz wygenerować unikalny opis stanowiska dostosowany do konkretnego stanowiska lub roli. Możesz także scentralizować i uporządkować wszystkie opisy stanowisk w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Generuj unikalne opisy stanowisk z ClickUp Brain

Narzędzie to umożliwia zespołom HR przechowywanie, uzyskiwanie dostępu i zmianę przeznaczenia opisów stanowisk według roli, działu lub lokalizacji. Zapewnia to spójność i oszczędza czas podczas rekrutacji na podobne pozycje.

Sprawdź, jak możesz wykorzystać ClickUp Brain do tworzenia dowolnej zawartości, w tym doskonałych opisów stanowisk:

Dokumenty ClickUp

Połącz moc AI z ClickUp Docs, wewnętrznym oprogramowaniem do edycji dokumentów. Tutaj możesz tworzyć dynamiczne dokumenty, które integrują się bezpośrednio z Twoimi cyklami pracy.

Połącz swoje cykle pracy z ClickUp Docs

Odkąd wdrożyliśmy ClickUp, nasze zespoły powoli odchodzą od korzystania z Dokumentów Google do tworzenia dokumentacji i w rzeczywistości dokumentacja znacznie się poprawiła.

Odkąd wdrożyliśmy ClickUp, nasze zespoły powoli odchodzą od korzystania z Dokumentów Google do tworzenia dokumentacji i w rzeczywistości dokumentacja znacznie się poprawiła.

W ramach Dokumentów możesz szybko zacząć korzystać z szablonów opisów stanowisk, które Twoje zespoły mogą wspólnie tworzyć.

ClickUp - oprogramowanie do zarządzania projektami HR

Usprawnij proces rekrutacji dzięki zarządzaniu projektami HR w ClickUp

Poza zwykłym tworzeniem opisów stanowisk, oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami HR przenosi rekrutację i rozwój pracowników na wyższy poziom. Jego konfigurowalne widoki pozwalają śledzić lejki kandydatów, zarządzać zadaniami onboardingu i nadzorować oceny wyników.

Niezależnie od tego, czy tworzysz opis stanowiska, zarządzasz rekrutacją, czy wdrażasz nowych pracowników, ClickUp upraszcza każdy krok. Pomaga zespołom HR zaoszczędzić czas, jednocześnie poprawiając ich umiejętności rekrutacyjne.

Automatyzacja ClickUp

Następnie wdróż automatyzacje ClickUp, aby zmniejszyć ręczny wysiłek związany z przeprowadzaniem kandydatów przez proces rekrutacji lub automatycznym planowaniem działań następczych.

Twórz własne procesy dzięki automatyzacjom ClickUp

Możesz nawet ustawić zależności, aby upewnić się, że każde zadanie, niezależnie od tego, czy chodzi o zaplanowanie rozmowy kwalifikacyjnej, czy przypisanie materiałów szkoleniowych, odbywa się we właściwej kolejności.

Pro Tip: Utwórz listę szablonów lub folder z gotowymi strukturami dla różnych typów stanowisk (np. inżynieria, marketing, sprzedaż). Zapewnia to spójność i oszczędza czas.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustaw zależności między zadaniami, aby upewnić się, że żaden krok nie zostanie pominięty w procesie zatrudniania, wdrażania i rozwoju pracowników

Twórz niestandardowe statusy, aby śledzić kandydatów, etapy onboardingu lub oceny wyników pracy

Zaplanuj przypomnienia o rozmowach kwalifikacyjnych, działaniach następczych lub przeglądach pracowników, aby być na bieżąco z zadaniami HR

Korzystaj z list kontrolnych, aby tworzyć odporne na błędy procesy przeglądu opisów stanowisk, oceny kandydatów i kroków onboardingu

Oszczędzaj czas dzięki szablonom HR wielokrotnego użytku do procesów zatrudniania, planów onboardingu i przepływów pracy związanych z rozwojem talentów

Uzyskaj widoczność postępów rekrutacji, wydajności zespołu i wskaźników HR w jednym scentralizowanym widoku dzięki ClickUp Dashboards

Limity ClickUp

Użytkownicy nie mogą eksportować pulpitów, co ogranicza raportowanie lub udostępnianie analiz zewnętrznym interesariuszom

Początkowo może wymagać niewielkiej krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 opinii)

Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 opinii)

2. Grammarly (najlepszy do pisania profesjonalnych opisów stanowisk bez błędów)

via Grammarly

Życie rekrutera jest wystarczająco trudne bez konieczności pisania szczegółowych opisów stanowisk. Darmowy generator opisów stanowisk Grammarly pomaga wyeliminować wysiłek związany z ich regularnym tworzeniem. Wprowadzając tytuł stanowiska i kluczowe szczegóły, narzędzie generuje zakończony projekt dostosowany do roli, pomagając zaoszczędzić czas przy zachowaniu jakości.

Najlepsze funkcje Grammarly

Uzyskaj natychmiastową informację zwrotną na temat gramatyki, ortografii i interpunkcji, aby poprawić pisanie

Wykorzystaj dostosowanie tonu i formalności, aby zapewnić spójność marki

Integracja z Dokumentami Google i Microsoft Word w celu łatwej edycji w ramach cyklu pracy

Ograniczenia Grammarly

Zaprojektowane do ogólnego pisania, bez funkcji specyficznych dla HR lub rekrutacji

W przypadku stanowisk specjalistycznych lub niszowych mogą być potrzebne dodatkowe dane wejściowe

Cennik Grammarly

Free : Podstawowe sugestie dotyczące pisania

Premium : 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4. 7/5 (ponad 9 200 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 7 100 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grammarly

Rozszerzenie na pulpit to świetne narzędzie! Przydaje się w programach, w których sprawdzanie pisowni nie jest automatycznie włączone (np. Excel) lub w innych programach, takich jak nasz system śledzenia kandydatów - iCIMS. Mogę otworzyć opis stanowiska, a rozszerzenie na pulpicie automatycznie wychwyci wszelkie błędy lub zasugeruje przeróbki.

Rozszerzenie na pulpit to świetne narzędzie! Przydaje się w programach, w których sprawdzanie pisowni nie jest automatycznie włączone (np. Excel) lub w innych programach, takich jak nasz system śledzenia kandydatów - iCIMS. Mogę otworzyć opis stanowiska, a rozszerzenie na pulpicie automatycznie wychwyci wszelkie błędy lub zasugeruje przeróbki.

czy wiesz, że według badań przeprowadzonych przez Harvard Business Review, firmy, które wykorzystują AI w procesie rekrutacji, mają o 46% większe szanse na powodzenie w zatrudnianiu nowych pracowników.

3. GoHire (najlepszy dla wieloplatformowych opisów stanowisk dostosowanych do potrzeb)

via GoHire

Zatrudnianie obejmuje wiele kroków, ale kluczem do powodzenia jest idealny opis stanowiska. Darmowy generator opisów stanowisk GoHire upraszcza ten proces. Wystarczy wprowadzić tytuł stanowiska i dane firmy, aby za pomocą kilku kliknięć stworzyć dopasowane, kompleksowe opisy stanowisk.

Najlepsze funkcje GoHire

Tworzenie spersonalizowanych wiadomości na LinkedIn w celu połączenia z największymi talentami

Twórz niestandardowe pytania na rozmowy kwalifikacyjne, aby ocenić umiejętności, wiedzę i dopasowanie kulturowe potencjalnych kandydatów

Opracuj listy kontrolne, aby zapewnić płynne i powodzenie procesu wdrażania nowych pracowników

Wykorzystaj narzędzia AI, takie jak generator zawartości strony kariery i generator szablonów rozmów kwalifikacyjnych, aby zwiększyć wydajność

Limity GoHire

GoHire jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, ale może nie pasować do większych organizacji ze złożonymi procesami rekrutacji

Niektórzy użytkownicy mogą uznać niestandardowy sposób tworzenia opisów stanowisk za ograniczony w porównaniu z innymi platformami

Cennik GoHire

Starter : 99 USD/miesiąc

Wzrost : 199 USD/miesiąc

Pro: 299 USD/miesiąc

Ocena i recenzje GoHire

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 5/5 (150+ opinii)

4. Recooty (najlepsze dla małych firm, które chcą usprawnić proces rekrutacji)

via Recooty

Opis stanowiska to pierwszy wgląd kandydata w rolę i firmę. Dobrze napisany i wyczyszczony opis stanowiska może mieć ogromny wpływ na jakość potencjalnych pracowników.

Recooty's został zaprojektowany, aby zaoszczędzić czas i wysiłek podczas tworzenia wielu JD. Narzędzie pozwala użytkownikom wygenerować dostosowany i zoptymalizowany pod kątem SEO opis stanowiska w ciągu kilku sekund.

Najlepsze funkcje Recooty

Uzyskaj wgląd w to, jak Twoje oferty pracy radzą sobie na różnych platformach, co pomoże Ci udoskonalić strategię HR

Twórz i zarządzaj JD w podróży dzięki platformie mobilnej

Wykorzystaj ochronę danych, ponieważ Recooty przestrzega standardów GDPR i ISO 27001

Wsparcie dla wielu języków, w tym angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego

Ograniczenia związane z odzyskiwaniem danych

Choć narzędzie jest szybkie i wydajne, może wymagać edycji w przypadku wysoce wyspecjalizowanych lub niszowych ról

Skupienie się na publikowaniu ofert pracy na Tablicy ogłoszeń może nie odpowiadać organizacjom z celowymi lub wewnętrznymi strategiami rekrutacyjnymi

Ceny w Recooty

Free

Starter: $99/miesiąc

Standard: 199 USD/miesiąc

Premier: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Recooty

G2: 4. 7/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (70+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Recooty

Recooty to najlepsze oprogramowanie do rekrutacji, z jakiego do tej pory korzystałem, jest bardzo łatwe w nawigacji, interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty, a funkcje takie jak AI Talent Matching, Resume Parsing, narzędzia HR, takie jak JD Generator i szablony, które zapewniają, są bardzo przyjazne dla kieszeni.

Recooty to najlepsze oprogramowanie do rekrutacji, z jakiego do tej pory korzystałem, jest bardzo łatwe w nawigacji, interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty, a funkcje takie jak AI Talent Matching, Resume Parsing, narzędzia HR, takie jak JD Generator i szablony, które zapewniają, są bardzo przyjazne dla kieszeni.

czy wiesz, że? Badania pokazują, że ponad połowa osób poszukujących pracy bierze pod uwagę jakość opisu stanowiska jako czynnik decydujący o tym, czy aplikować.

5. Workable (najlepszy do generowania branżowych opisów stanowisk)

via Workable

Workables ułatwia tworzenie profesjonalnych, dostosowanych do roli opisów stanowisk. Został zaprojektowany z myślą o różnych branżach i pozwala wybierać spośród ponad 100 kategorii branżowych.

Po prostu wpisując tytuł stanowiska i wybierając branżę, Workable generuje precyzyjne i dopracowane JD w ciągu zaledwie kilku sekund, pomagając rekruterom szybko przyciągnąć odpowiednich kandydatów.

Najlepsze dostępne funkcje

Dostosuj ton, aby pasował do kultury Twojej marki i przeglądu firmy

Dopracuj obszary w opisie stanowiska pod kątem przejrzystości, profesjonalizmu i zgodności ze standardowymi formatami CV

Zintegruj się z narzędziami AI do rekrutacji i zadawania pytań na rozmowach kwalifikacyjnych, aby usprawnić proces rekrutacji

Praktyczne limity

Platforma wymaga stabilnego połączenia internetowego do aktualizacji w czasie rzeczywistym i funkcji AI

Niszowe role mogą wymagać dodatkowego ręcznego dostosowania, aby spełnić określone wymagania

Przystępne ceny

Wersja próbna Free

Starter : 249 USD/miesiąc

Standard : 420 USD/miesiąc

Premier: $679/miesiąc

Wartościowe oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (440+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (450+ opinii)

6. Dweet (najlepszy do opisów stanowisk związanych z handlem detalicznym, modą i luksusem)

via Dweet

Tworzenie atrakcyjnych opisów stanowisk to coś więcej niż oszczędność czasu; chodzi o to, by zrobić to dobrze za pierwszym razem.

Jeśli pracujesz w branży modowej i luksusowej, generator opisów stanowisk oparty na AI firmy Dweet pomoże ci uniknąć tej pułapki, tworząc dopasowane, angażujące i dostosowane do roli opisy stanowisk w ciągu kilku sekund.

Zamiast zaczynać od zera, wprowadź tytuł stanowiska i pozwól AI przygotować dopracowany opis, który przyciągnie odpowiednie talenty.

Najlepsze funkcje Dweet

Twórz opisy stanowisk dla freelancerów, pracowników zatrudnionych na stałe, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, dostosowując je do swoich potrzeb rekrutacyjnych

Połącz opisy stanowisk ze wstępnie zweryfikowanym rynkiem talentów Dweet, pełniącym funkcję ponad 50 000 specjalistów dla każdej roli

Połączenie technologii AI z ekspercką weryfikacją pozwala stworzyć krótką listę wysoce odpowiednich kandydatów, oszczędzając czas i poprawiając jakość

Ograniczenia Dweet

Zaprojektowany głównie z myślą o sektorach mody i luksusu, może nie być odpowiedni dla firm spoza tych nisz

Narzędzie językowe wolne od uprzedzeń nie jest jeszcze dostępne na żywo, co ogranicza jego wysiłki w zakresie inkluzywności

Ceny Dweet

Free

Oceny i recenzje Dweet

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

🧠 Fun Fact: Niemal 42% pracodawców zgłasza zmianę opisu stanowiska po jego publicznym raportowaniu, ponieważ przyciągnął on zbyt wielu niewykwalifikowanych kandydatów.

7. Jobdescription. ai (najlepsze do tworzenia szybkich i konfigurowalnych szablonów opisów stanowisk)

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz stworzyć opisy od podstaw, czy też przerobić istniejące, Jobdescription.ai zapewni Ci wszystko. Oferuje również narzędzia pozwalające skupić się na konkretnych elementach, takich jak umiejętności, obowiązki lub kwalifikacje. Wygenerowany opis stanowiska jest zoptymalizowany zarówno pod kątem ludzkich czytelników, jak i wyszukiwarek, pomagając przyciągnąć więcej kandydatów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami Google dotyczącymi zawartości ofert pracy.

Jobdescription. ai najlepsze funkcje

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku pracy, aby tworzyć opisy, które przyciągają poszukiwane talenty

Szybko modyfikuj lub udoskonalaj opisy stanowisk dzięki edycji w czasie rzeczywistym i automatyzacji przepisywania w celu zwiększenia precyzji

Korzystaj z wyspecjalizowanych generatorów umiejętności oraz listy obowiązków i kwalifikacji, aby tworzyć szczegółowe opisy stanowisk dla konkretnych ról

Ograniczenia Jobdescription. ai

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona historia i dodatkowe opcje Pro, wymagają subskrypcji

Umiejętności niszowe lub wysoce techniczne mogą wymagać dalszego dopracowania w celu dostosowania do konkretnych wymagań

Jobdescription. ai pricing

Free

Pro: $10/miesiąc

Jobdescription. ai oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Brak dostępnych ocen

8. Textio (najlepszy do generowania opisów stanowisk zgodnych z wizerunkiem marki pracodawcy)

via Textio

Pracodawcy oceniają dopasowanie kulturowe podczas rozmów kwalifikacyjnych, ale opis stanowiska może nadać ton dużo wcześniej. Od umiejętności miękkich po wiedzę techniczną, opisy stanowisk mogą być wykorzystywane jako reklama idealnego dopasowania do danej pozycji.

Generator opisów stanowisk Textio oparty na sztucznej inteligencji pomaga tworzyć opisy, które są zgodne z głosem marki, zapewniając jednocześnie inkluzywność i szeroką atrakcyjność.

Textio jest połączone z ATS, HRIS i LinkedIn, ułatwiając integrację z cyklami pracy i usprawniając proces rekrutacji.

Najlepsze funkcje Textio

Wykrywaj i usuwaj nieświadome uprzedzenia, aby tworzyć inkluzywne, neutralne pod względem płci opisy stanowisk

Dostosuj język tak, aby odzwierciedlał głos i wartości Twojej marki, zapewniając spójność całej zawartości ofert pracy

Wizualizuj, jak twoja zawartość rezonuje z różnymi pokoleniami i płciami w celu bardziej celowej rekrutacji

Organizuj opisy stanowisk za pomocą szablonów, pogrupowanych statusów i przeszukiwalnej biblioteki, aby ułatwić współpracę

Limity Textio

Textio może wymagać dodatkowego wysiłku w przypadku opisów stanowisk technicznych lub niszowych

Firmy bez wyraźnego wizerunku marki mogą zmagać się z funkcjami brandingowymi Textio

Cennik Textio

Niestandardowe ceny

Textio - oceny i recenzje

G2 : Za mało ocen

Capterra: Za mało ocen

9. Jobvite (najlepszy dla opisów stanowisk wolnych od uprzedzeń)

przez Jobvite

Jobvite to kompleksowe narzędzie rekrutacyjne zaprojektowane w celu uproszczenia procesów rekrutacyjnych dzięki zaawansowanej automatyzacji, inteligentnej analityce i przyjaznym dla użytkownika funkcjom.

Łącząc AI, naukę o danych i najlepsze praktyki DE&I, Job Description Grader pomaga rekruterom tworzyć oferty pracy, które przyciągają zróżnicowaną pulę wykwalifikowanych kandydatów, jednocześnie zmniejszając uprzedzenia.

Najlepsze funkcje Jobvite

Usuń nieświadome uprzedzenia z ofert pracy, aby wzmocnić różnorodność i równość

Uprość planowanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, sugerując optymalne godziny rozmów dla lepszej wydajności

Uzyskaj wgląd w metryki, takie jak czas wypełnienia i współczynniki konwersji kandydatów z pulpitu nawigacyjnego

Płynnie przechodź od kandydatów do wydajnych pracowników dzięki zoptymalizowanym procesom onboardingu

Limity Jobvite

Rozszerzenie funkcji może przytłoczyć mniejsze Teams z ograniczonymi potrzebami rekrutacyjnymi

Platforma jest konfigurowalna, ale wymaga czasu i specjalistycznej wiedzy, aby ustawić dostosowane do potrzeb przepływy pracy i pulpity nawigacyjne

Cennik Jobvite

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jobvite

G2 : 4. 0/5 (600+ reviews)

Capterra: 4. 1/5 (550+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jobvite

Doceniam fakt, że wszystko, czego potrzebuję, jest tam, opis stanowiska, śledzenie kandydatów, zatwierdzenia, historia aplikacji itp. Sprawia to, że proces rekrutacji jest znacznie łatwiejszy i bardziej zorganizowany.

Doceniam fakt, że wszystko, czego potrzebuję, jest tam, opis stanowiska, śledzenie kandydatów, zatwierdzenia, historia aplikacji itp. Sprawia to, że proces rekrutacji jest znacznie łatwiejszy i bardziej zorganizowany.

10. Uproszczony (najlepszy dla wielojęzycznych opisów stanowisk)

via Simplified

Narzędzie to optymalizuje rekrutację poprzez generowanie ofert pracy podkreślających kluczowe obowiązki i rezonujących z kandydatami.

Simplified wyróżnia się przede wszystkim elastycznością. Dzięki konfigurowalnym szablonom, zaawansowanym ustawieniom tonu i kreatywności oraz wielojęzycznemu wsparciu, narzędzie to można dostosować do różnych potrzeb rekrutacyjnych.

Uproszczone najlepsze funkcje

Dostosuj opisy stanowisk za pomocą narzędzi do edycji, aby spełnić określone wymagania

Wykorzystaj uczenie maszynowe, aby uwzględnić najnowsze standardy branżowe i przyciągnąć odpowiednich kandydatów

Współpracuj z członkami Teams w czasie rzeczywistym, aby dopasować oferty pracy do celów organizacji

Uproszczone limity

Simplified doskonale radzi sobie z ogólnymi opisami stanowisk, ale specjalistyczne role mogą wymagać ręcznego dostosowania

Skuteczność narzędzia zależy od jakości danych wejściowych, co może stanowić wyzwanie dla mniej doświadczonych użytkowników

Uproszczona wycena

Free

Simplified One : 29,99 USD/miesiąc

Uproszczony rozwój : 119,99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Uproszczone oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (ponad 4 900 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (250+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Simplified

Bardzo łatwo było przejść od razu do podpowiedzi AI i poruszać się po stronie, aby uzyskać wynik końcowy - pięknie napisany, bardzo spójny i opisowy opis stanowiska, który mój agent HR z przyjemnością przeczytał i wdrożył w swoim standardowym szablonie opisu stanowiska dla naszej grupy IT.

Bardzo łatwo było przejść od razu do podpowiedzi AI i poruszać się po stronie, aby uzyskać wynik końcowy - pięknie napisany, bardzo spójny i opisowy opis stanowiska, który mój agent HR z przyjemnością przeczytał i wdrożył w swoim standardowym szablonie opisu stanowiska dla naszej grupy IT.

Ustawienie sceny dla powodzenia rekrutacji z ClickUp

Wybór odpowiedniego generatora opisów stanowisk AI może całkowicie odmienić sposób przyciągania talentów. Narzędzia te pozwalają zaoszczędzić czas i pomagają tworzyć precyzyjne opisy stanowisk, które przemawiają do odpowiednich kandydatów.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szczegółowych informacji branżowych, czy funkcji eliminujących uprzedzenia, znajdziesz rozwiązanie dla siebie. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie rekrutacji, AI nie jest opcjonalna - jest niezbędna do utrzymania konkurencyjności.

ClickUp Brain wyróżnia się wszechstronnością i łatwością obsługi. Od dopracowanych opisów stanowisk po płynny cykl pracy, ClickUp dostosowuje się do twoich celów rekrutacyjnych.

Gotowy na podniesienie poziomu rekrutacji? Zarejestruj się za darmo w ClickUp i przekonaj się sam!