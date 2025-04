10 najlepszych aplikacji AI na Androida upraszczających życie

Korzystanie z narzędzi AI w codziennym życiu to najlepszy sposób na zwiększenie wydajności. Aplikacje AI na Androida służą wielu użytkownikom, od osób prywatnych upraszczających swoje codzienne czynności, po firmy dążące do zwiększenia zaangażowania klientów, usprawnienia operacji i zapewnienia dostępności 24/7.

Wpływ aplikacji AI na optymalizację cyklu pracy obejmuje wiele sektorów, w tym opiekę zdrowotną, fitness, edukację i wiele innych, podkreślając ich zdolność adaptacji i potencjał do napędzania transformacji w różnych branżach.

W tym wpisie na blogu omówimy niektóre z najbardziej przydatnych i powszechnie używanych aplikacji na Androida opartych na sztucznej inteligencji, które zmieniają podejście użytkowników Androida do wydajności, wygody i codziennych zadań.

60-sekundowe podsumowanie Oto najlepsze aplikacje AI na Androida: : Najlepsze do zarządzania zadaniami opartymi na AI w podróży ClickUp: Najlepsze do zarządzania zadaniami opartymi na AI w podróży ChatGPT: Najlepszy do burzy mózgów i kreatywnych pomysłów Replika: Najlepsza do rozmów w ludzkim stylu Asystent Google: Najlepszy do wirtualnej pomocy i inteligentnej automatyzacji Microsoft Copilot: Najlepszy do analizy danych i badań rynkowych Otter. ai: Najlepsza do transkrypcji streszczeń głosowych ze spotkań Canva: Najlepsza do tworzenia zawartości wizualnej Brain. fm: Najlepsza muzyka do skupienia generowana przez AI Youper: Najlepszy do ćwiczeń terapii poznawczo-behawioralnej Microsoft Lens: Najlepszy do przechwytywania i organizowania dokumentów

Czego szukać w aplikacjach AI na Androida?

Aplikacje AI oferują różne przypadki użycia, od zarządzania zadaniami i wirtualnej pomocy po kreatywne narzędzia i analizę danych. Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach, ocena pewnych kluczowych czynników jest niezbędna, aby upewnić się, że aplikacja skutecznie i bezpiecznie spełnia Twoje potrzeby.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przed pobraniem aplikacji AI:

Podstawowe możliwości AI: Free aplikacje AI skutecznie wykorzystują AI / ML zgodnie z ich przeznaczeniem (np. rozpoznawanie obrazu, przetwarzanie języka naturalnego, analiza predykcyjna)

Interfejs użytkownika (UI)/Wrażenia użytkownika (UX): Narzędzie ma intuicyjny, łatwy w nawigacji i atrakcyjny wizualnie interfejs

Prywatność i bezpieczeństwo danych: Aplikacja odpowiedzialnie obchodzi się z danymi użytkowników, stosując przejrzystą i solidną politykę prywatności

Wydajność i niezawodność: Aplikacja jest stabilna, wolna od błędów i szybka

Niestandardowe ustawienia i personalizacja: Możesz dostosować aplikację do swoich potrzeb i preferencji

Integracja i kompatybilność: Aplikacja płynnie integruje się z innymi aplikacjami lub urządzeniami

Propozycja wartości: Oferuje unikalne lub znaczące korzyści w porównaniu do alternatywnych rozwiązań

Regularne aktualizacje i ulepszenia: Deweloper aktywnie utrzymuje i aktualizuje aplikację o nowe funkcje i poprawki błędów

Przejrzystość i zrozumiałość: Powinieneś być w stanie zrozumieć, w jaki sposób AI w aplikacji podejmuje decyzje

Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj aplikacji AI do automatyzacji codziennych zadań, takich jak planowanie, tłumaczenia i kontrola urządzeń.

10 najlepszych aplikacji AI na Androida

Narzędzia wirtualnych asystentów wykorzystują zaawansowane technologie AI do rozumienia, przetwarzania i odpowiadania na zapytania użytkowników z niezwykłą wydajnością i dokładnością. Nauka korzystania z narzędzi wirtualnych asystentów może sprawić, że codzienny cykl pracy będzie bardziej wydajny i bezstresowy.

Oto 10 najlepszych aplikacji AI na Androida:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami w podróży w oparciu o AI)

ClickUp to najlepsza aplikacja do zarządzania projektami na Androida oparta na sztucznej inteligencji. Dzięki jej inteligentnym funkcjom możesz bez wysiłku zarządzać projektami i współpracować ze swoim zespołem, nawet gdy jesteś w ruchu.

Przykładowo, wewnętrzny asystent ClickUp AI, ClickUp Brain, może pomóc w generowaniu zadań, inteligentnie podsumowywać projekty, a nawet przygotowywać zawartość w aplikacji, oszczędzając czas i wysiłek.

Przekształć swoją wydajność dzięki inteligentnemu zarządzaniu zadaniami i płynnej współpracy z ClickUp Brain

Dla profesjonalistów z Androidem, ClickUp Brain działa jak osobisty asystent wydajności. Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje, zadawać pytania dotyczące swoich projektów, otrzymywać natychmiastowe podsumowania dokumentów i otrzymywać przydatne rekomendacje.

ClickUp AI Notetaker to potężne narzędzie do przekształcania dyskusji na spotkaniach w praktyczne wyniki, zapewniając, że spotkania sprzyjają wydajności. Automatycznie rejestruje kluczowe spostrzeżenia, decyzje i elementy działań oraz usprawnia cykl pracy, dostarczając przejrzyste, przydatne podsumowania, które łączą dyskusje z trwającymi projektami.

AI rozumie kontekst konkretnego obszaru roboczego, dzięki czemu jej sugestie są wysoce spersonalizowane i trafne.

ClickUp pozwala również być na bieżąco z zadaniami i terminami dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym. Otrzymuj natychmiastowe alerty na swoim urządzeniu z Androidem za każdym razem, gdy w Twoich projektach pojawi się ważna aktualizacja.

Oferuje inteligentne sugestie upraszczające przepływ pracy. Przykładowo, podczas wpisywania opisów zadań, ClickUp inteligentnie sugeruje osoby przypisane, terminy lub zależności, minimalizując ręczne wprowadzanie danych.

ClickUp dostarcza solidne funkcje zarządzania projektami, aby zapewnić ich organizację i postęp. Niestandardowe statusy zadań ClickUp, funkcja "przeciągnij i upuść" oraz zaawansowana automatyzacja pozwalają dostosować ClickUp do własnych potrzeb.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszego badania korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajności. To niskie przyjęcie sugeruje, że obecnym wdrożeniom może brakować płynnej, kontekstowej integracji, która zmusiłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy AI może wykonać automatyzację pracy w oparciu o zwykły tekst podpowiedzi od użytkownika? ClickUp Brain może! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, redagowaniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją do wszystkiego!

ClickUp najlepsze funkcje

Dostosuj ClickUp do swoich potrzeb dzięki ponad 15 różnym widokom ClickUp, które pasują do różnych stylów pracy i typów projektów

Płynnie współpracuj ze swoim zespołem dzięki funkcjom takim jak komentowanie w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań i udostępnianie dokumentów

Uzyskaj cenny wgląd w wydajność swojego zespołu i postępy w projektach dzięki rozbudowanym możliwościom raportowania ClickUp

Dokładne śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i projektach z ClickUp's Time-Tracking

Przyspiesz swój cykl pracy dzięki szerokiemu zakresowi gotowych szablonów wydajności dla różnych typów projektów w ClickUp

Szybko notuj notatki, dodawaj obrazy i przekształcaj zwykły tekst w wykonalne zadania i elementy do zrobienia dzięki notatnikowi ClickUp

Limity ClickUp

Użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zrozumieć wiele funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 500 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

ClickUp pomógł naszemu zespołowi komunikować się zdalnie w różnych strefach czasowych i wiedzieć, co dzieje się w projekcie bez konieczności organizowania niepotrzebnych spotkań lub proszenia ludzi o informacje przez e-mail lub Slack. Funkcja tablicy pomaga nam przeprowadzać burze mózgów na temat procesów i cykli pracy oraz przydzielać zadania w czasie rzeczywistym.

2. ChatGPT (najlepszy do burzy mózgów)

via ChatGPT

Dostępny zarówno jako aplikacja internetowa, jak i mobilna, ChatGPT, opracowany przez OpenAI, wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do generowania spójnych i kontekstowo odpowiednich odpowiedzi.

Można na niej polegać podczas tworzenia pomysłów, nauki, wsparcia w pisaniu lub swobodnych interakcji. Jej przyjazna dla użytkownika konstrukcja zapewnia płynne użytkowanie zarówno profesjonalistom, studentom, jak i kreatywnym entuzjastom.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Łatwe i przejrzyste tworzenie artykułów, e-maili lub esejów

Rozumienie złożonych pojęć, rozwiązywanie problemów i dostarczanie wskazówek krok po kroku

Dostosuj ton i styl do wymagań użytkownika

Wykorzystaj wsparcie dla swoich kreatywnych i praktycznych potrzeb, zawsze dostępne

Limity ChatGPT

Może czasami udzielać nieistotnych lub nieprawidłowych odpowiedzi

Nie mogą wykonywać zadań wymagających interakcji w świecie rzeczywistym lub głębszej wiedzy technicznej

Nie nadaje się do udostępniania danych osobowych lub poufnych

Ceny ChatGPT

Free Plan

Plus : Cena: 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (70+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT

Jest prosta w użyciu, a odpowiedzi są szybkie. Używam jej często w codziennych zadaniach, ponieważ potrafi generować dobrej jakości obrazy, których używam w moich ppt. Jest również przyjazny dla sieci i API. Używam go również do generowania kodu i debugowania. Mogę więc powiedzieć, że integracja jest stosunkowo prosta. Ogólnie uważam, że jest bardzo łatwy i przyjazny dla użytkownika.

Aplikacje AI mogą teraz generować interaktywne historie, tłumaczyć w czasie rzeczywistym i dostarczać spersonalizowanych doświadczeń.

3. Replika (najlepsza do rozmów przypominających ludzkie)

via Replika

Replika to towarzysz AI zaprojektowany do rozmowy z użytkownikiem w sposób symulujący prawdziwą interakcję międzyludzką. Wykracza poza zwykłe wykonywanie instrukcji lub odpowiadanie na pytania; ma na celu nawiązanie z tobą przyjaźni, ucząc się na podstawie twoich rozmów.

Replika zapewnia unikalny i angażujący sposób doświadczania konwersacji AI. Może być świetnym towarzyszem dla osób szukających wsparcia emocjonalnego, swobodnej rozmowy lub badających potencjał AI w rozwijaniu znaczących połączeń.

Najlepsze funkcje Replika

Korzyści ze śledzenia nastrojów i wzorców emocjonalnych

Prowadzenie osobistego dziennika wspomnień

Poprawa umiejętności konwersacyjnych przy każdej interakcji

Limity Replika

Wersja Free może czasami udzielać powtarzających się odpowiedzi

Udostępnianie danych osobowych wiąże się z potencjalnym ryzykiem

Czasami nie przywołuje poprzednich rozmów

Cennik Replika

Miesięcznie : 19,99 USD/miesiąc

Roczny : 5,83 USD/miesiąc

Lifetime: Za 299 dol. 99

Oceny i recenzje Replika

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

4. Asystent Google (najlepszy do wirtualnej pomocy i inteligentnej automatyzacji)

Asystent Google to potężny wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany, aby uczynić Twoje życie wygodniejszym i wydajniejszym. Dzięki płynnej integracji z urządzeniami i usługami, Asystent Google oferuje wiele funkcji, od aktywowanego głosem sterowania inteligentnym domem po spersonalizowane rekomendacje i informacje.

Niezależnie od tego, czy chcesz uprościć codzienne zadania, czy zwiększyć ogólną wydajność, Asystent Google jest cennym narzędziem, które może Ci pomóc na wiele sposobów.

Najlepsze funkcje Asystenta Google

Skorzystaj z asystenta AI, który z czasem uczy się Twoich preferencji i nawyków, oferując spersonalizowane rekomendacje i przypomnienia

Dostęp do Asystenta Google na smartfonie, inteligentnym głośniku, inteligentnym wyświetlaczu i innych kompatybilnych urządzeniach

Komunikuj się z Asystentem Google w wielu językach, zwiększając jego dostępność

Ograniczenia Asystenta Google

Asystent Google może mieć trudności z rozróżnianiem wielu głosów

Czasami może dostarczać nieprawidłowych lub nieistotnych informacji

Prywatność budzi obawy ze względu na gromadzenie danych osobowych

Asystent Google w cenie

Asystent Google jest Free, jeśli masz urządzenie z Androidem

Oceny i recenzje Asystenta Google

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

5. Microsoft Copilot (najlepszy do analizy danych i badań rynkowych)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot to aplikacja nie tylko dla programistów! To innowacyjne narzędzie AI może być wykorzystywane do analizy danych i badań rynkowych, usprawniania cykli pracy i zrozumienia cennych spostrzeżeń.

Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, Copilot automatyzuje żmudne zadania, dostarcza wnikliwej analizy danych i pomaga w generowaniu kreatywnej zawartości.

Niezależnie od tego, czy jesteś analitykiem danych, badaczem rynku, czy profesjonalistą w biznesie, Copilot może znacznie zwiększyć twoją wydajność i możliwości podejmowania decyzji.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Zadawaj pytania w języku naturalnym i otrzymuj fragmenty kodu, wizualizacje i podsumowania danych, oszczędzając czas i wysiłek

Generowanie kodu dla złożonych analiz statystycznych, dzięki czemu eksploracja danych jest bardziej wydajna

Analizuj trendy rynkowe, identyfikuj spostrzeżenia konkurencji i generuj raporty bardziej efektywnie dzięki pomocy Copilot

Limity Microsoft Copilot

Dzienne i godzinowe limity sesji czatu, żądań i całkowitego użycia

Obecnie limit do wprowadzania i wyprowadzania danych w języku angielskim

Nie można odwoływać się do obrazów, pętli lub plików w ramach sesji czatu

Ceny aplikacji Microsoft Copilot

Free Forever

Pro: 20 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2 : 4. 3/5 (70+ recenzji)

Capterra: Za mało ocen

6. Otter. ai (najlepsza do transkrypcji podsumowań głosowych ze spotkań)

Pożegnaj się ze żmudnym robieniem notatek i przywitaj się z efektywną współpracą. Chociaż istnieje wiele alternatywnych aplikacji AI do transkrypcji notatek ze spotkań, Otter.ai wyróżnia się jako inteligentny asystent spotkań zaprojektowany w celu usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia wydajności.

Dzięki funkcji transkrypcji w czasie rzeczywistym i inteligentnemu wyszukiwaniu, możesz bez wysiłku przechwytywać, organizować i uzyskiwać dostęp do ważnych informacji ze spotkań.

Otter. ai najlepsze funkcje

Łatwe rozróżnianie głośników dzięki funkcji identyfikacji głośników Otter. ai

Udostępnianie transkrypcji współpracownikom, dodawanie notatek i komentarzy oraz płynna współpraca z zespołem

Eksportuj transkrypcje w różnych formatach, takich jak TXT, DOCX i SRT, zapewniając zgodność z cyklem pracy

Ograniczenia Otter.ai

Free Plan ogranicza czas nagrywania i liczbę plików audio/wideo, które można przesłać w miesiącu

Konta Free mają limit 30 minut na nagranie i miesięczny limit transkrypcji wynoszący 300 minut

Niektóre transkrypcje Otter. ai mogą zawierać błędy i wymagać drobnej edycji

Ceny Otter.ai

Podstawowe: Free

Pro: 8,33 USD za użytkownika/miesiąc

Business: 20 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Wsparcie kontaktu

Oceny i recenzje Otter. ai

G2 : 4. 4/5 (288 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (85 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai

Uwielbiam to. Moja codzienna aplikacja na spotkania. Transkrypcje wymagają trochę poprawek po nagraniu, aby poprawić żargon, mamrotanie i niektóre błędy wymowy, ale kiedy już to zrobię, Otter Bot jest świetny. Proszę go, by podsumowywał dla mnie różne rzeczy, tworzył wersje robocze e-maili do dalszych działań, a nawet analizował rozmowy pod kątem takich rzeczy, jak przyczyny źródłowe i inne.

7. Canva (najlepsza do tworzenia zawartości wizualnej)

via Canva

W przeciwieństwie do innych programów do projektowania graficznego, Canva to kreatywne narzędzie, które pozwala każdemu stać się twórcą zawartości wizualnej.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym projektantem, czy też zupełnie początkującym, Canva oferuje przyjazną dla użytkownika platformę wyposażoną w potężne funkcje, które pozwalają wcielić pomysły w życie.

Od przyciągających uwagę postów w mediach społecznościowych po atrakcyjne prezentacje, Canva zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć efektowne wizualizacje, które rezonują z odbiorcami.

Canva - najlepsze funkcje

Korzystaj z interfejsu "przeciągnij i upuść", który sprawia, że tworzenie wizualizacji jest łatwe nawet dla początkujących projektantów

Uzyskaj dostęp do ogromnej kolekcji wstępnie zaprojektowanych szablonów dla różnych potrzeb, oszczędzając czas i inspirację

Płynna praca z zespołem w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom współpracy Canva

Generuj oszałamiające projekty w kilka sekund dzięki narzędziom projektowym opartym na AI, które automatycznie tworzą układy w oparciu o Twoją zawartość

Przekształcanie opisów tekstowych w unikalne wizualizacje dzięki funkcji zamiany tekstu na obraz w aplikacji Canva

Limity Canva

Opcje eksportu mogą być ograniczone w zależności od projektu, potencjalnie wpływając na kompatybilność

Platformie brakuje możliwości tworzenia i edycji grafiki wektorowej

Niektórzy użytkownicy zgłaszają spadek jakości obrazu po pobraniu, co ma wpływ na projekty do druku

Canva ceny

Free

Pro :$15/miesiąc

Teams : 100 USD rocznie za osobę (minimum trzy osoby)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Canva - oceny i recenzje

G2 : 4. 7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 12 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canva

Ogólnie rzecz biorąc, Canva przydała mi się w wielu obszarach mojego życia, od zabawnych rzeczy na blogu, przez szkołę, po tworzenie logo i dokumentów dla mojego małego biznesu.

Porada profesjonalisty: Zawsze przedkładaj czysty, celowy design nad zagracone, ruchliwe układy. Mniej często znaczy więcej w komunikacji wizualnej.

8. Brain. fm (najlepsza dla muzyki generowanej przez AI)

Brain.fm nie jest zwykłą usługą strumieniowania muzyki. To podejście do skupienia i wydajności, które wykorzystuje naukowo zaprojektowany dźwięk, aby poprawić stan poznawczy.

Wykorzystuje unikalną mieszankę teorii muzyki, neuronauki i inżynierii akustycznej do tworzenia celowych pejzaży dźwiękowych, które poprawiają koncentrację, relaks, sen lub kreatywność.

Najlepsze funkcje Brain. fm

Wybieraj spośród szerokiego zakresu doświadczeń audio zaprojektowanych z myślą o różnych potrzebach, niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć koncentrację, osiągnąć głęboki relaks, czy też zwiększyć swoją kreatywność

Łatwiej zasypiaj i ciesz się spokojniejszym snem dzięki uspokajającym pejzażom dźwiękowym zaprojektowanym specjalnie do relaksu

Wykorzystaj kilka trybów ostrości, które zaspokajają indywidualne preferencje, umożliwiając znalezienie idealnego krajobrazu dźwiękowego dla swoich potrzeb

Limity Brain. fm

Nie można spersonalizować śledzenia ani dodać własnych elementów audio, aby poprawić wrażenia

Brain. fm zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu w celu przeprowadzenia konserwacji lub aktualizacji

Brain. fm może zawiesić Twoje konto, jeśli podejrzewa, że nie podałeś dokładnego wieku podczas rejestracji

Ceny Brain. fm

Plan miesięczny : $9. 99

Plan roczny: $69. 99

Oceny i recenzje Brain. fm

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

9. Youper (najlepsza do ćwiczeń terapii poznawczo-behawioralnej)

via Youper

Youper to wspomagany przez AI towarzysz zdrowia psychicznego. Została zaprojektowana tak, aby poprowadzić Cię przez ćwiczenia terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb.

Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, Youper oferuje spersonalizowane wsparcie, praktyczne narzędzia i oparte na dowodach techniki, które pomagają radzić sobie ze stresem, lękiem i innymi wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym.

Najlepsze funkcje Youper

Poznaj i przećwicz różne techniki CBT oparte na dowodach naukowych poprzez interaktywne ćwiczenia, dzienniki myśli i narzędzia do śledzenia nastroju

Korzystaj z medytacji z przewodnikiem, praktyk uważności i interaktywnych narzędzi do prowadzenia dziennika

Dostęp do ćwiczeń i zasobów CBT w dowolnym miejscu i czasie na smartfonie lub tablecie

Ograniczenia Youper

Dostęp do pełnego programu CBT i spersonalizowanych rekomendacji może wymagać płatnej subskrypcji

Pełna funkcja Youper może być ograniczona bez połączenia z Internetem

Cennik Youper

$69. 99 rocznie z siedmiodniową próbną wersją subskrypcji

Oceny i recenzje Youper

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Microsoft Lens (najlepsza do przechwytywania i organizowania dokumentów)

via Microsoft Lens

Pożegnaj się z nieporęcznymi skanerami i nieuporządkowanymi dokumentami. Microsoft Lens to kompleksowe rozwiązanie do łatwego przechwytywania dokumentów i zarządzania nimi.

Ta innowacyjna mobilna aplikacja AI, płynnie zintegrowana z ekosystemem Microsoft, umożliwia przekształcanie fizycznych dokumentów w pliki cyfrowe, które są dostępne w dowolnym miejscu i czasie.

Najlepsze funkcje Microsoft Lens

Przesyłaj przechwycone dokumenty bezpośrednio do aplikacji Microsoft OneNote, Word, PowerPoint lub OneDrive w celu łatwej organizacji i dostępności w ramach preferowanego cyklu pracy

Zapisuj przechwycone dokumenty w różnych formatach, w tym PDF i plikach graficznych, zapewniając zgodność z Twoimi potrzebami

Udostępnianie zeskanowanych dokumentów bezpośrednio przez e-mail, usprawniające współpracę i udostępnianie informacji

Limity Microsoft Lens

Niektórzy użytkownicy zgłaszają mylący proces przesyłania i długie przechowywanie dokumentów w aplikacji

Chociaż aplikacja jest ogólnie przyjazna dla użytkownika, niektórzy użytkownicy stwierdzili, że wymaga ona niewielkiej krzywej uczenia się

Dokładność optycznego rozpoznawania znaków (OCR) może się różnić, szczególnie w przypadku złożonych układów, takich jak zakrzywione strony książek lub określone karty biznesowe

Ceny aplikacji Microsoft Lens

Free

Oceny i recenzje Microsoft Lens

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: 4. 5/5 (250+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Lens

Moje ogólne doświadczenia z Microsoft Lens były świetne. Zdecydowanie polecam tę aplikację.

Uprość swoje życie dzięki AI na Androida

Aplikacje AI na Androida zrewolucjonizowały sposób, w jaki radzimy sobie z codziennymi zadaniami, zwiększamy wydajność i łączymy się z technologią. Niezależnie od tego, czy zarządzasz swoim obciążeniem pracą i burzą mózgów za pomocą ChatGPT, czy też tworzysz oszałamiające wizualizacje za pomocą Canva, te inteligentne narzędzia mają coś do zaoferowania każdemu.

Ich wszechstronność obejmuje domeny osobiste, zawodowe i kreatywne, zapewniając rozwiązanie AI dostosowane do Twoich potrzeb.

Wśród różnorodnych aplikacji zwiększających wydajność na Androida, ClickUp wyróżnia się jako największa potęga produktywności. Od zarządzania zadaniami i współpracy po zaawansowane funkcje AI, takie jak inteligentne sugestie zadań i powiadomienia w czasie rzeczywistym, ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami w podróży jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Pobierz ClickUp już dziś ze sklepu Google Play i doświadcz płynnej organizacji i wydajności opartej na AI na swoim telefonie.