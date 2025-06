10 najlepszych narzędzi do sortowania kart do badań UX

Zaletą sortowania kart jest to, że kontrolę oddaje się prawdziwym użytkownikom — to oni organizują zawartość w kategorie, które mają sens dla nich, a nie tylko dla Twojego wewnętrznego zespołu. Dzięki temu zyskujesz niesamowity wgląd w organizację witryny.

Zamiast niekończących się spotkań, podczas których dyskutuje się nad tym, gdzie powinna znaleźć się dana treść, lub wielokrotnych poprawek nawigacji, narzędzia do sortowania kart dostarczają konkretnych danych, które pomogą Ci podjąć decyzje dotyczące stworzenia bardziej intuicyjnej nawigacji.

Chcesz usprawnić proces projektowania za pomocą sortowania kart? Oto 10 narzędzi do sortowania kart, które warto wypróbować. 👥

Miro: Najlepsze narzędzie do wspólnego tworzenia map wizualnych

UXtweak: Najlepszy do kompleksowego testowania UX

Maze: Najlepsze narzędzie do szybkiego testowania prototypów

Optimal Workshop: Najlepsze narzędzie do analizy na poziomie badawczym

xSort: Najlepsze narzędzie do badań na pulpicie

kardSort: Najlepszy do szybkich badań ustawień

UserZoom: Najlepsze rozwiązanie dla programów UX dla przedsiębiorstw

FigJam: Najlepsze rozwiązanie dla cyklu pracy zintegrowanego z projektowaniem

UserZoom GO: Najlepsze narzędzie do tworzenia badań z przewodnikiem

Nieporęczne narzędzie do projektowania może zamienić proste badanie w prawdziwy ból głowy, a tego nikt nie chce. Najlepsze narzędzia ułatwiają badania, a nie utrudniają je.

*Jak wybrać odpowiednie narzędzie? Oto, na co należy zwrócić uwagę. 👀

Łatwe ustawienia: Twórz i dostosowuj ćwiczenia sortowania bez konieczności długiego szkolenia

Płynne doświadczenie użytkownika: Umożliwia użytkownikom łatwe sortowanie kart w formatach otwartych lub zamkniętych

Gotowe szablony: Zacznij szybciej dzięki gotowym szablonom szkieletów dostosowanym do różnych potrzeb badań użytkowników

Automatyczna analiza danych: identyfikuj wzorce i trendy bez ręcznego przetwarzania danych liczbowych

Przejrzyste raporty wizualne: przekształcaj surowe dane w praktyczne informacje dzięki wykresom i mapom cieplnym

Funkcje ułatwiające współpracę: Łatwe udostępnianie wyników różnych metod badań użytkowników zespołom i interesariuszom

Elastyczne opcje eksportu: pobieraj wyniki w wielu formatach, takich jak PDF, w celu dokładniejszej analizy

🧠 Ciekawostka: Steve Krug spopularyzował sortowanie kart w UX. W swojej książce Don't Make Me Think Krug podkreślił, w jaki sposób sortowanie kart pomaga projektantom zrozumieć, jak użytkownicy oczekują uporządkowania informacji.

Za dużo opcji, za mało czasu? Aby zaoszczędzić Ci kłopotu, przedstawiamy najlepsze z nich, które usprawnią badania, zapewnią jaśniejsze wnioski i znacznie ułatwią Ci pracę. 📝

1. ClickUp (najlepsze do strukturyzowania i zarządzania cyklami pracy badań UX)

Usprawnij badania UX dzięki funkcjom ClickUp, które idealnie nadają się do organizowania i wizualizacji informacji

Podczas przeprowadzania badania sortowania kart śledzenie planów badań, danych uczestników i analiz może szybko stać się przytłaczające. Dzięki automatyzacji zadań, współpracy w czasie rzeczywistym i konfigurowalnym cyklom pracy ClickUp usprawnia badania UX i planowanie architektury informacji.

ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu, pomagając zespołom UX w prowadzeniu badań użytkowników, wizualizacji wniosków i efektywnym dokumentowaniu wyników. Jest to aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Tablice ClickUp

Planuj i strukturyzuj cykle pracy badań UX za pomocą tablic ClickUp

Badacze często przeprowadzają burzę mózgów na temat potencjalnych kategorii i planują przepływ badań przed rozpoczęciem badania sortowania kart. Tablice ClickUp ułatwiają ten proces, zapewniając interaktywną przestrzeń do mapowania pomysłów. Załóżmy, że badacz UX przygotowuje badanie mające na celu udoskonalenie nawigacji w witrynie e-commerce. Może on użyć cyfrowej tablicy z karteczkami samoprzylepnymi do przedstawienia różnych kategorii produktów i dodać łączniki, aby wizualizować relacje między nimi.

W miarę jak zespół omawia i udoskonala grupowanie, może wprowadzać aktualizacje w czasie rzeczywistym, zapewniając efektywną strukturę badania przed jego rozpoczęciem.

Mapy myśli ClickUp

Wizualizuj wyniki sortowania kart i udoskonalaj architekturę informacji za pomocą map myśli ClickUp

Po zakończeniu badania kolejnym wyzwaniem jest uporządkowanie i analiza wyników. Mapy myśli ClickUp pomagają zespołom zrozumieć kategorie tworzone przez użytkowników, przekształcając surowe dane w przejrzystą strukturę wizualną.

Zespół UX prowadzący zamkniętą sesję sortowania kart dla witryny internetowej usług finansowych może odkryć, że uczestnicy pogrupowali opcje inwestycyjne, produkty kredytowe i usługi bankowe w nieoczekiwanych kategoriach. Ręczne sortowanie rozproszonych opinii może być czasochłonne, ale mapa myśli pozwala uporządkować etykiety utworzone przez użytkowników, połączyć powiązane grupy i zbadać alternatywne struktury.

Po uporządkowaniu wyników kolejnym krokiem jest udokumentowanie kluczowych wniosków i udostępnienie spostrzeżeń interesariuszom.

Dokumenty ClickUp

Wyniki badań dotyczących sortowania kart dokumentów w ClickUp Docs

ClickUp Docs zapewnia przestrzeń do współpracy, w której można kompilować podsumowania badań, wytyczne dotyczące badań i raporty analityczne. Na przykład zespół UX pracujący nad aplikacją dla służby zdrowia może utworzyć dokument, aby zapisywać opinie uczestników, nakreślić problemy związane z użytecznością i sporządzić zalecenia dotyczące ulepszeń nawigacji.

Członkowie zespołu mogą komentować konkretne spostrzeżenia, sugerować zmiany i śledzić poprawki bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

Szablon sortowania kart ClickUp

Pobierz szablon Free Szablon sortowania kart ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci organizować i ustalać priorytety zadań w ramach projektu.

Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę, wypróbuj szablon sortowania kart ClickUp, zaprojektowany specjalnie dla zespołów UX.

Pomagają one zespołom zdefiniować cele badań, stworzyć karty reprezentujące kluczowe tematy i poprowadzić uczestników przez ćwiczenia sortowania. Obsługiwane są metody sortowania otwarte, zamknięte i hybrydowe, dzięki czemu można je dostosować do różnych potrzeb badawczych.

Oprócz danych jakościowych szablon usprawnia również analizę ilościową. Badacze mogą dostrzegać trendy, mierzyć poziom zgodności i identyfikować istotne statystycznie powiązania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przekształć dyskusje w działania: Przekształć sesje burzy mózgów na tablicach w pełni ustrukturyzowane projekty badawcze UX za pomocą jednego kliknięcia dzięki Przekształć sesje burzy mózgów na tablicach w pełni ustrukturyzowane projekty badawcze UX za pomocą jednego kliknięcia dzięki ClickUp Brain , zintegrowanemu asystentowi AI

Uporządkuj badania: Zmień układ diagramów podobieństw w mapach myśli za pomocą funkcji Re-Layout, aby udoskonalić kategorie utworzone przez użytkowników

Przejdź od pomysłów do realizacji: Dodaj wyniki badań bezpośrednio do map myśli i przekształć je w zadania, aby nic nie zostało pominięte w procesie

Zachowaj porządek dzięki metodzie PARA : twórz foldery, aby uporządkować badania UX — śledź aktywne badania jako projekty, przechowuj wytyczne w obszarach, zapisuj wyniki w zasobach i archiwizuj poprzednie prace do wykorzystania w przyszłości

Automatyzacja powtarzalnych zadań: Skonfiguruj Skonfiguruj automatyzację ClickUp , aby przypisywać zadania do wykonania, przenosić zadania w oparciu o postępy badań lub wysyłać przypomnienia o oczekujących analizach

Zapewnij płynny przepływ komunikacji: omawiaj wyniki, zadawaj pytania uzupełniające i współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą omawiaj wyniki, zadawaj pytania uzupełniające i współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą czatu ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Elastyczność cyklu pracy i szablonów może wymagać wstępnych ustawień w celu dostosowania do konkretnych potrzeb badań UX

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Największą zaletą ClickUp jest jego elastyczność — możliwość dostosowania widoków, statusów i cykli pracy oznacza, że można go dostosować do procesów niemal każdego zespołu. Ogromna liczba funkcji pozwala nam zarządzać wszystkim, od codziennych zadań po długoterminowe plany działania, w jednym miejscu. Świetnie jest mieć całą naszą pracę w jednym miejscu, a konfigurowalne pulpity nawigacyjne sprawiają, że raporty są przejrzyste i dostosowane do naszych potrzeb.

Największą zaletą ClickUp jest jego elastyczność — możliwość dostosowania widoków, statusów i cykli pracy oznacza, że można go dostosować do procesów niemal każdego zespołu. Ogromna liczba funkcji pozwala nam zarządzać wszystkim, od codziennych zadań po długoterminowe plany działania, w jednym miejscu. Świetnie jest mieć całą pracę w jednym miejscu, a konfigurowalne pulpity nawigacyjne sprawiają, że raporty są przejrzyste i dostosowane do naszych potrzeb.

🔍 Czy wiesz, że... Zła architektura informacji (IA) = utrata użytkowników. Słaba architektura informacji (IA) frustruje użytkowników, którzy nie mogą znaleźć tego, czego szukają. Sortowanie kart pomaga temu zapobiec, dostosowując nawigację do oczekiwań użytkowników.

2. Miro (najlepsze narzędzie do wspólnego tworzenia map wizualnych)

Miro przekształca sortowanie kart w dynamiczną aktywność zespołową dzięki nieskończonemu obszarowi roboczemu. To cyfrowe narzędzie do tworzenia tablic wykracza poza proste sortowanie kart, zapewniając wsparcie dla całego cyklu pracy UX — od badań po tworzenie makiet. Zespoły dodają notatki, komentarze i reakcje bezpośrednio na cyfrowych kartach, rejestrując spostrzeżenia w czasie rzeczywistym.

Będziesz przełączać się między synchronicznymi i asynchronicznymi metodami testowania, dostosowując się do zmieniających się potrzeb swojego zespołu. Miro pozwala również wizualizować połączenia, które w przeciwnym razie mogłyby zostać utracone w arkuszach kalkulacyjnych.

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z 6 osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i kontynuowania projektów. Jest to prawdziwa walka — ciągłe działania następcze, zamieszanie związane z wersjami i brak przejrzystości negatywnie wpływają na wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, udostępniając kontekst natychmiast na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze funkcje Miro

Twórz niestandardowe szablony z kartami oznaczonymi kolorami, aby przedstawić różne typy zawartości, pomagając uczestnikom rozróżnić kategorie

Zaproś członków zespołu i uczestników do udziału w sesjach sortowania z unikalnymi uprawnieniami do przeglądania lub edycji

Eksportuj wyniki do arkuszy kalkulacyjnych lub obrazów w celu dalszej analizy w innych narzędziach, zapewniając dostępność danych we wszystkich stosowanych technologiach

Śledź zachowania uczestników za pomocą map cieplnych pokazujących wzorce zaangażowania, ujawniających, które karty wywołały najwięcej dyskusji lub niejasności

Przekształcaj wyniki sortowania bezpośrednio w mapy witryn lub przepływy użytkowników, wypełniając lukę między wynikami badań a wdrożeniem projektu

Ograniczenia Miro

Funkcje sortowania kart należy tworzyć ręcznie, zamiast korzystać z dedykowanego rozwiązania

Wbudowane narzędzia analityczne nie są tak zaawansowane jak specjalistyczne narzędzia do sortowania kart

Plan Free ogranicza liczbę tablic i opcji współpracy

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,7/5 (ponad 7685 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (1620 recenzji)

Co o Miro mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Miro jest fantastyczne do współpracy w czasie rzeczywistym. Używam go do burzy mózgów, przeprowadzania retrospektyw i tworzenia planów działania dla produktów. Jego możliwość asynchronicznej współpracy jest naprawdę przydatna.

Miro jest fantastyczne do współpracy w czasie rzeczywistym. Używam go do burzy mózgów, przeprowadzania retrospektyw i tworzenia planów działania dla produktów. Jego możliwość asynchronicznej współpracy jest naprawdę przydatna.

🧠 Ciekawostka: Don Norman, kognitywista i współzałożyciel Nielsen Norman Group, ukuł termin "doświadczenie użytkownika" w latach 90. podczas pracy w firmie Apple. Podkreślał znaczenie projektowania produktów z myślą o użytkowniku, skupiając się na użyteczności i odczuciach użytkowników podczas interakcji z produktem.

3. UXtweak (najlepszy do kompleksowego testowania UX)

UXtweak integruje sortowanie kart z szerszym ekosystemem testowania UX. Platforma obsługuje zarówno otwarte, jak i zamknięte badania sortowania kart i oferuje automatyczne sugestie kategoryzacji na podstawie zachowań uczestników. Możesz dostosować wygląd kart, dodawać opisy lub obrazy, a nawet ustawić limity czasu sesji testowej.

Zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się, zanim uczestnik podejmie ostateczną decyzję? UXtweak śledzi wahania, zmiany i ostateczne wybory, dostarczając dane ilościowe, które pomogą Ci podjąć decyzje dotyczące architektury informacji.

Najlepsze funkcje UXtweak

Przeprowadzaj nieograniczoną liczbę badań sortowania kart w formacie otwartym i zamkniętym, co pozwoli Ci zweryfikować wstępne wyniki poprzez wielokrotne testy użyteczności

Przeanalizuj wyniki umowy uczestników, aby wskazać kategorie, które osiągnęły konsensus, oraz te, które wymagają dalszej analizy

Generuj dendrogramy, które wizualnie przedstawiają powiązania między kartami, dzięki czemu złożone wzorce grupowania stają się natychmiast widoczne

Rekrutuj uczestników bezpośrednio za pośrednictwem platformy, zadając pytania kwalifikacyjne, aby mieć pewność, że otrzymasz opinie od docelowych odbiorców

Ograniczenia UXtweak

Interfejs wydaje się bardziej kliniczny w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami zorientowanymi na wizualizację

Ograniczone opcje dostosowywania interfejsu sortowania kart widocznego dla uczestników

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym pozostają w tyle za narzędziami typu tablica

Funkcje raportowania wymagają interpretacji eksperta, aby uzyskać przydatne informacje

Ceny UXtweak

Free

Podstawowy: 125 € miesięcznie (około 135,42 $)

Niestandardowe: Indywidualne ceny

Oceny i recenzje UXtweak

G2: 4,7/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: 4/8/5 (ponad 25 recenzji)

Co mówią o UXtweak prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Narzędzie do testowania drzewa UX Tweak jest niezwykle przydatne. Wystarczy zbudować nawigację, a następnie skonfigurować kilka pytań. Test przesyłasz do wielu osób testujących za pośrednictwem poczty e-mail. Dzięki stronie wyników UX Tweak możesz dokładnie śledzić, w jaki sposób użytkownicy zrozumieli Twoją nawigację.

Narzędzie do testowania drzewa UX Tweak jest niezwykle przydatne. Wystarczy zbudować nawigację, a następnie skonfigurować kilka pytań. Test przesyłasz do wielu osób za pośrednictwem poczty e-mail. Dzięki stronie wyników UX Tweak możesz dokładnie śledzić, w jaki sposób użytkownicy zrozumieli Twoją nawigację.

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsza strona internetowa (stworzona przez Tima Bernersa-Lee w 1991 roku) miała tylko jedną stronę z czarnym tekstem na białym tle — bez obrazów, stylizacji i nawigacji. Była to czysta funkcja bez formy!

4. Maze (najlepsze do szybkiego testowania prototypów)

Maze traktuje sortowanie kart jako jeden z elementów szybkiej walidacji projektu. Platforma integruje się z narzędziami do projektowania, takimi jak Figma i Sketch, tworząc płynny cykl pracy od koncepcji do testowania.

Docenisz sposób, w jaki badania sortowania kart współgrają z testami użyteczności i ankietami, nadając kontekst decyzjom dotyczącym kategoryzacji. Maze kładzie nacisk na szybkość i dostępność — uczestnicy przystępują do badań bez konieczności zakładania kont, a badacze otrzymują wstępne wyniki w trakcie trwania testów.

A jeśli potrzebujesz uzasadnić swoją architekturę informacji, szczegółowe raporty Maze przekładają zachowania uczestników na konkretne zalecenia.

Najlepsze funkcje Maze

Twórz logikę rozgałęzień w testach sortowania kart, która dostosowuje się do sposobu kategoryzowania określonych elementów przez uczestników

Generuj mapy cieplowe pokazujące, które karty sprawiały uczestnikom największe trudności, identyfikując potencjalne problemy związane z etykietowaniem lub kategoryzacją

Udostępniaj interesariuszom interaktywne raporty, które pozwolą im przeglądać dane, a nie tylko widok statycznych wyników

Segmentuj dane uczestników na podstawie danych demograficznych lub wzorców zachowań, aby określić, w jaki sposób różne grupy użytkowników organizują informacje

Ograniczenia Maze

Funkcje sortowania kart oferują mniej specjalistycznych opcji niż dedykowane platformy

Narzędzia analityczne skupiają się bardziej na wizualizacji niż na znaczeniu statystycznym

Ograniczone możliwości moderowania sesji uczestników w porównaniu ze specjalistycznymi narzędziami badawczymi

Cykl pracy zależny od integracji powoduje utrudnienia podczas pracy poza obsługiwanymi narzędziami projektowymi

Ceny Maze

Free

Pakiet startowy: 99 USD/miesiąc

Organizacja: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Maze

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Maze prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Maze nie tylko umożliwia testowanie gotowego produktu, ale także prototypów figma w trakcie ich tworzenia. Pomaga to uzyskać wgląd w doświadczenia użytkowników na wczesnym etapie cyklu rozwoju produktu.

Maze nie tylko zapewnia możliwość przetestowania opracowanego produktu, ale także daje możliwość przetestowania prototypów figma w trakcie postępów. Pomaga to w uzyskaniu informacji na temat UX na wczesnym etapie cyklu rozwoju produktu.

🧠 Ciekawostka: Przycisk cofania przyniósł transformację w UX. Pierwsza powszechnie stosowana wersja pojawiła się w 1980 roku w komputerze Apple Lisa, na zawsze ratując użytkowników przed własnymi błędami.

5. Optimal Workshop (najlepszy do analizy na poziomie badawczym)

Optimal Workshop traktuje sortowanie kart jako naukę, oferując solidną analizę statystyczną zachowań uczestników. Platforma specjalizuje się w badaniach architektury informacji, oferując narzędzia zaprojektowane specjalnie do testów eksploracyjnych i walidacyjnych. Możesz przeprowadzać otwarte, zamknięte i hybrydowe sortowanie kart, a następnie analizować wyniki za pomocą wielu metod wizualizacji.

Badacze szczególnie cenią sobie standardowe funkcje rekrutacji i selekcji uczestników, które zapewniają spójną jakość danych we wszystkich badaniach.

Najlepsze funkcje Optimal Workshop

Porównaj wyniki w różnych segmentach demograficznych, aby zidentyfikować różnice w modelach mentalnych między grupami użytkowników

Generuj standardowe raporty, które podkreślają statystyczną istotność wyników, zwiększając wiarygodność Twoich rekomendacji

Połącz sortowanie kart z zintegrowanym testowaniem drzewa i testowaniem pierwszego kliknięcia, aby ocenić architekturę informacji z wielu perspektyw

Utrzymuj repozytorium poprzednich badań i wyników, aby śledzić ewolucję modeli mentalnych użytkowników wraz ze zmianami produktu

Ograniczenia Optimal Workshop

Struktura cenowa staje się kosztowna dla zespołów wymagających wielu równoczesnych badań

Bardziej stroma krzywa uczenia się w celu uzyskania maksymalnej wartości z zaawansowanych funkcji analitycznych

Mniej intuicyjny interfejs w porównaniu z nowszymi, bardziej zorientowanymi wizualnie narzędziami do sortowania kart

Ograniczone możliwości integracji z innymi narzędziami do projektowania i prototypowania

Ceny Optimal Workshop

Indywidualny: 199 USD/miesiąc

Teams: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Optimal Workshop

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Funkcja automatycznego odtwarzania Netflixa została zaprojektowana, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników, ale wywołała tak negatywne reakcje, że firma musiała wprowadzić opcję jej wyłączenia. Doskonały przykład UX, który wymagał poprawek!

6. xSort (najlepsze do badań na pulpicie)

xSort ma inne podejście, ponieważ jest aplikacją do pobrania, a nie usługą internetową. Ta aplikacja dla systemu macOS skupia się wyłącznie na sortowaniu kart bez opłat subskrypcyjnych i limitów uczestników. Badacze doceniają uproszczony interfejs, który eliminuje czynniki rozpraszające uwagę uczestników, zapewniając jednocześnie solidny zbiór danych.

Funkcja offline zapewnia kontynuację testów niezależnie od połączenia internetowego, dzięki czemu xSort jest praktycznym narzędziem do badań terenowych. Oferuje wsparcie dla sesji sortowania indywidualnych i grupowych, z opcją łączenia wyników w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy.

Najlepsze funkcje xSort

Przeprowadzaj sesje offline w terenie, a następnie zsynchronizuj dane po powrocie do sieci — idealne rozwiązanie do testowania w lokalizacjach z niestabilnym połączeniem internetowym

Eksportuj surowe dane w wielu formatach, w tym plikach PDF lub CSV, co pozwala na przeprowadzanie niestandardowych analiz w preferowanych narzędziach statystycznych

Przełączaj się między trybem sortowania indywidualnego i grupowego, aby dostosować się do różnych kontekstów badawczych bez konieczności zmiany platformy

Twórz zestawy kart wielokrotnego użytku, które zachowują spójną terminologię w wielu badaniach, dzięki czemu Twoje badania będą opierać się na wcześniejszych wynikach

Ograniczenia xSort

Dostępne tylko dla użytkowników systemu macOS, co ogranicza dostępność dla zespołów badawczych korzystających z systemu Windows

Brak funkcji synchronizacji w chmurze, dostępnych w alternatywnych rozwiązaniach internetowych

W ostatnich latach aktualizacje były minimalne, ponieważ uwaga twórców skupiła się na innych aspektach

Brakujące funkcje współpracy dla rozproszonych zespołów badawczych

Ceny xSort

Free

Oceny i recenzje xSort

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Menu hamburgerowe (trzy poziome linie) zostało wymyślone w 1981 roku dla wczesnych interfejsów komputerowych. W latach 2010. stało się powszechnie stosowane w aplikacjach mobilnych, ale krytykowano je za ukrywanie ważnych opcji nawigacji.

7. kardSort (najlepszy do szybkich badań ustawień)

kardSort ogranicza sortowanie kart do niezbędnego minimum. Nie znajdziesz tu żadnych wyszukanych funkcji — tylko proste sortowanie kart, które nie przeszkadza w pracy. To narzędzie internetowe skraca czas między podjęciem decyzji o przeprowadzeniu badania a zebraniem pierwszych wyników.

Ponadto przejrzysty interfejs kardSort nie wymaga prawie żadnych wyjaśnień. Platforma kładzie nacisk na prostotę ustawień i analizy, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów potrzebujących szybkich wniosków bez doświadczenia badawczego.

Najlepsze funkcje kardSort

Udostępniaj badania za pomocą prostych linków, do których uczestnicy mogą uzyskać dostęp bez konieczności tworzenia kont lub przeglądania skomplikowanych instrukcji

Widok wyników w czasie rzeczywistym, gdy uczestnicy kończą sortowanie, pozwala wcześnie wykryć trendy w procesie badawczym

Klonuj istniejące badania, aby szybko tworzyć różne wersje, oszczędzając czas podczas testowania drobnych zmian w architekturze informacji

Ograniczenia kardSort

Ograniczone opcje wizualizacji do analizy w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami ukierunkowanymi na badania

Minimalne funkcje do selekcji lub kwalifikacji uczestników

Uproszczony interfejs czasami ogranicza przydatne opcje dostosowywania

Ceny kardSort

Free

Oceny i recenzje kardSort

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do mapowania ścieżki klienta

8. UserZoom (najlepszy dla programów UX dla przedsiębiorstw)

UserZoom osadza sortowanie kart w kompleksowej platformie badawczej UX dla przedsiębiorstw. Narzędzie łączy wyniki sortowania kart z szerszymi inicjatywami badawczymi, tworząc ciągłą pętlę informacji zwrotnej między architekturą informacji a innymi wskaźnikami UX. Otrzymasz solidne zarządzanie uczestnikami z szczegółowym filtrowaniem demograficznym i automatyczną dystrybucją zachęt.

Masz interesariuszy, których trzeba przekonać? Profesjonalne funkcje raportowania UserZoom przekształcają dane badawcze w prezentacje gotowe do przedstawienia kierownictwu. Teams szczególnie cenią nacisk platformy na zarządzanie badaniami i zgodność z przepisami w branżach wymagających szczególnej ostrożności.

Najlepsze funkcje UserZoom

Połącz wyniki sortowania kart z innymi wskaźnikami UX, takimi jak powodzenie zadań i wyniki skali użyteczności systemu, zapewniając kontekst dla decyzji dotyczących architektury informacji

Zrekrutuj uczestników z panelu lub zaimportuj własną bazę użytkowników, wraz z kwestionariuszami kwalifikacyjnymi i automatycznym przetwarzaniem zachęt

Zaplanuj automatyczne badania podłużne, które śledzą ewolucję modeli mentalnych użytkowników w miarę dojrzewania produktu

Zastosuj funkcje bezpieczeństwa i zgodności na poziomie przedsiębiorstwa podczas testowania z wrażliwymi grupami użytkowników lub w branżach podlegających regulacjom

Ograniczenia UserZoom

Pełne wykorzystanie możliwości platformy wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych

Złożony proces ustawień w porównaniu ze specjalistycznymi narzędziami do sortowania kart

Overkill dla zespołów, które potrzebują tylko sporadycznych badań sortowania kart

Wymaga specjalistycznej wiedzy badawczej, aby efektywnie wykorzystać zaawansowane funkcje

Ceny UserZoom

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje UserZoom

G2: 4,2/5 (140 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Pierwszy graficzny interfejs użytkownika (GUI) został stworzony w Xerox PARC w latach 70. XX wieku. Apple i Microsoft później zaadaptowały tę koncepcję, rewolucjonizując sposób interakcji ludzi z komputerami.

9. FigJam (najlepsze do cyklu pracy zintegrowanego z projektowaniem)

FigJam wprowadza sortowanie kart bezpośrednio do ekosystemu projektowania. Ta tablica do współpracy współistnieje z projektami Figma, tworząc naturalny pomost między badaniami a wdrożeniem.

Dzięki nim wszystko pozostaje połączone. Projektanci doceniają to, że ćwiczenia z sortowania kart pozwalają natychmiast uzyskać informacje o strukturach nawigacji i hierarchiach informacji bez konieczności przełączania się między kontekstami. Nieformalny interfejs w stylu karteczek samoprzylepnych sprawia, że uczestnictwo w ćwiczeniach przypomina bardziej warsztaty niż formalne studium.

Najlepsze funkcje FigJam

Przejdź bezpośrednio od ćwiczeń sortowania kart do makiet i projektów, zachowując kontekst między wieloma fazami

Generuj pomysły w czasie rzeczywistym wraz z interesariuszami i członkami zespołu podczas analizy sortowania kart, omawiając wyniki, gdy sesja jest jeszcze świeża

Twórz wizualne połączenia między posortowanymi kartami a rzeczywistymi komponentami projektu, pokazując, jak badania bezpośrednio wpływają na decyzje dotyczące interfejsu

Zachowaj trwałą wizualną dokumentację wyników badań, która pozostaje połączona z plikami projektowymi, na które miały one wpływ

Ograniczenia FigJam

Brak dedykowanych narzędzi analitycznych zaprojektowanych specjalnie do sortowania danych kart

Brak formalnych funkcji rekrutacji uczestników i zarządzania nimi

Analiza opiera się bardziej na obserwacji jakościowej niż na wskaźnikach ilościowych

Aby uzyskać maksymalną skuteczność, wymagane jest wdrożenie ekosystemu Figma

Ceny FigJam

Free

Profesjonalna wersja: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Organizacja: 5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: 5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4,5/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o FigJam prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Posiada kilka świetnych funkcji, takich jak sekcje na notatki samoprzylepne, wiele szablonów do typowych zadań związanych z tablicą, podsumowania notatek samoprzylepnych AI, a także wiele zabawnych funkcji, takich jak widżet Polaroid i inne interaktywne gry i widżety.

Posiada kilka świetnych funkcji, takich jak sekcje na notatki samoprzylepne, wiele szablonów do typowych zadań związanych z tablicą, podsumowania notatek samoprzylepnych AI, a także wiele zabawnych funkcji, takich jak widżet Polaroid i inne interaktywne gry i widżety.

🧠 Ciekawostka: Prawo Jakoba mówi, że użytkownicy spędzają większość czasu na innych stronach, więc oczekują, że Twoja strona będzie działać w ten sam sposób. Zbytnie odejście od typowych wzorców UX może frustrować ludzi zamiast ich zachwycać.

10. UserZoom GO (najlepsze narzędzie do tworzenia badań z przewodnikiem)

UserZoom GO upraszcza złożoność badań UX dzięki usprawnionemu podejściu do sortowania kart. W przeciwieństwie do swojego odpowiednika dla przedsiębiorstw, platforma ta koncentruje się na uruchomieniu badań bez poświęcania rygoru metodologicznego. Interfejs przeprowadza użytkownika przez każdą decyzję, oferując pomoc kontekstową i sugestie.

Zawiera sprawdzone wzorce z tysięcy poprzednich badań w postaci gotowych do użycia szablonów. Potraktuj to jako badania z dodatkowym wsparciem — wystarczająco kompleksowe, aby uzyskać znaczące wnioski, ale wystarczająco uproszczone dla zespołów bez dedykowanych badaczy.

Najlepsze funkcje UserZoom GO

Skorzystaj z szablonów, które przeprowadzą Cię przez proces tworzenia badania, zapewniając metodologiczną poprawność

Wyświetlaj automatyczne analizy, które podkreślają kluczowe wnioski bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy statystycznej, dzięki czemu badania są dostępne dla wszystkich członków zespołu

Rozpowszechniaj badania wśród uczestników za pośrednictwem wielu kanałów, w tym e-maila, udostępniania linków i zintegrowanego panelu uczestników

W miarę rozwoju badań skaluj swoje podejście od szybkich badań partyzanckich do bardziej formalnych badań

Ograniczenia UserZoom GO

Mniejsza elastyczność w zakresie dostosowywania kompleksowej obsługi klienta w porównaniu z pełną platformą UserZoom

Ograniczona integracja z narzędziami do projektowania w porównaniu z platformami natywnymi dla projektowania

Funkcje raportowania koncentrują się na dostępności, a nie na wyczerpujących szczegółach statystycznych

Ceny UserZoom GO

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje UserZoom GO

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Zjaw isko "niesamowitej doliny" dotyczy również UX. Jeśli chatbot AI lub wirtualny asystent brzmi prawie jak człowiek, ale nie do końca, użytkownicy uważają to za przerażające, a nie pomocne — stąd ostrożna równowaga, jaką firmy takie jak Apple i Google osiągają dzięki Siri i Asystentowi Google.

