10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek AI dla Google Meet w 2025 r

W połowie rozmowy w Google Meet słyszysz: „Chwileczkę, co to było za zadanie?”. Szybkie przewinięcie czatu nie pomaga, a nikt nie zrobił odpowiednich notatek. Teraz zamiast iść do przodu, musisz składać wszystko do kupy.

Aplikacje do sporządzania notatek AI dla Google Meet pozwolą Ci uniknąć chaosu i sprawią, że spotkania będą przebiegać zgodnie z planem. Zapisują wszystko – kluczowe punkty, decyzje, zadania do wykonania – więc Ty nie musisz tego robić.

Przyjrzyjmy się najlepszym z nich, dzięki którym Twoje spotkania będą wydajne, a notatki łatwe do sporządzenia. 🧑‍💻

Na co należy zwrócić uwagę w aplikacjach do sporządzania notatek AI dla Google Meet?

Dobra aplikacja do sporządzania notatek powinna zwiększać wydajność spotkań, a nie generować dodatkową pracę. Wybór odpowiedniej aplikacji zależy od sposobu prowadzenia spotkań i rodzaju potrzebnych notatek.

Oto kilka kluczowych funkcji, których należy szukać w narzędziu AI do sporządzania notatek ze spotkań:

Dokładność transkrypcji: Wyraźnie rejestruje rozmowy i minimalizuje błędy

Identyfikacja mówcy: Rozróżnia uczestników spotkania, aby uporządkować notatki

Funkcje podsumowywania: Podkreśl kluczowe punkty i elementy wymagające działania, aby móc szybko do nich wrócić podczas przyszłych spotkań

Ustawienia dostosowywania: umożliwiają spersonalizowane formatowanie, tworzenie podsumowań i oznaczanie słów kluczowych etykietami

Funkcje eksportowania i udostępniania: zapisywanie notatek i podsumowań spotkań w różnych formatach w celu ułatwienia współpracy

Bezpieczeństwo i prywatność: Ochrona poufnych danych ze spotkań dzięki szyfrowaniu i środkom zapewniającym zgodność z przepisami

🔍 Czy wiesz, że... Google Meet było kiedyś dostępne tylko dla zaproszonych użytkowników. W 2017 roku nosiło nazwę „Google Hangouts Meet” i było dostępne wyłącznie dla użytkowników G Suite. Dopiero w 2020 roku Google udostępniło tę usługę bezpłatnie dla wszystkich — w samą porę na boom na pracę zdalną.

W skrócie: 10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek AI dla Google Meet

Nie wiesz, które narzędzie najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy? Oto krótkie zestawienie najlepszych narzędzi do sporządzania notatek AI dla Google Meet, ich zalety i przeznaczenie:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp – Aplikacja do sporządzania notatek AI z integracją zadań i dokumentów – Wyodrębnianie elementów do działania – Automatyczne cykle pracy od spotkania do działania Zespoły projektowe potrzebujące pełnego cyklu pracy od spotkania do działania Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Gemini – Natywna integracja z obszarem roboczym Google – Bezpośrednia synchronizacja z Dokumentami Google – Wielojęzyczne wsparcie dla globalnych zespołów Teams zintegrowany z Google Workspace wymaga płynnego tworzenia notatek i integracji Wyłącznie w Google Workspace Enterprise; niestandardowe ceny Tactiq – Obsługa wielu platform (Meet, Zoom, Teams) – Etykiety transkrypcji w czasie rzeczywistym – Obsługa zespołów na różnych platformach Wieloplatformowe zespoły śledzące dyskusje na wielu platformach spotkań wideo Free; Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika; Team: 20 USD/miesiąc na użytkownika tl;dv – Najważniejsze fragmenty z oznaczeniem czasu – Działania następcze oparte na AI – Najważniejsze fragmenty wideo dla zespołów sprzedaży Zespoły ds. sprzedaży i obsługi klienta, które potrzebują szybkiego dostępu do najważniejszych fragmentów wideo i śledzenia elementów wymagających działania Free; Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika; Business: 98 USD/miesiąc na użytkownika Scribbl – Notatki gotowe do nauki – Generator quizów/pytań – Transkrypcje z oznaczeniem czasu dla celów edukacyjnych Nauczyciele i zespoły szkoleniowe potrzebujące notatek ze spotkań, które można przekształcić w materiały do nauki Free; Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika; Team: niestandardowe ceny (rozliczane rocznie) Bluedot – Wyodrębnianie fragmentów kodu – Etykietowanie decyzji technicznych – Integracja z zarządzaniem projektami Zespoły techniczne i inżynieryjne, które muszą śledzić dyskusje dotyczące kodu i architektury Free; Basic: 18 USD/miesiąc na użytkownika; Pro: 25 USD/miesiąc na użytkownika Przeczytaj AI – Szybkie podsumowania spotkań – Najważniejsze fragmenty – Kategoryzacja elementów do działania Teams potrzebujące szybkich, przystępnych podsumowań spotkań i śledzenia elementów do wykonania Free; Pro: 19,75 USD/miesiąc na użytkownika; Enterprise: 29,75 USD/miesiąc na użytkownika Otter. ai – Wielojęzyczna transkrypcja – Współpraca w czasie rzeczywistym – Identyfikacja mówców Hybrydowe i globalne zespoły potrzebujące wsparcia w zakresie wielojęzycznych spotkań z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym Free; Pro: 16,99 USD/miesiąc na użytkownika; Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika MeetGeek – Analiza efektywności spotkań – Śledzenie nastrojów – Podsumowania dostosowane do roli Zespoły oparte na danych optymalizujące kulturę spotkań i śledzenie interakcji z klientami Free; Pro: 19 USD/miesiąc na użytkownika; Business: 39 USD/miesiąc na użytkownika; Enterprise: 59 USD/miesiąc na użytkownika Fathom – Śledzenie relacji z klientami – Automatyczne mapowanie wyników – Śledzenie historii interakcji Zespoły mające kontakt z klientami (firmy konsultingowe, agencje) potrzebujące szczegółowej historii interakcji z klientami Free; Premium: 19 USD/miesiąc na użytkownika; Team Edition: 29 USD/miesiąc na użytkownika; Team Edition Pro: 39 USD/miesiąc na użytkownika

10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek AI dla Google Meet

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Nie brakuje aplikacji do tworzenia notatek AI dla Google Meet, ale nie wszystkie wykonują swoją pracę dobrze. Niektóre mają problemy z dokładnością, podczas gdy inne sprawiają, że udostępnianie lub organizowanie notatek jest bardziej skomplikowane niż to konieczne.

Oto dziesięć opcji, dzięki którym nie musisz testować wszystkich aplikacji. 🙌🏼

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia notatek ze spotkań AI i zarządzania cyklem pracy)

Dzisiejsza praca nie działa.

Projekty, wiedza i rozmowy są rozproszone w niepołączonych narzędziach, co spowalnia pracę zespołów. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do wszystkiego w pracy, łączącej zarządzanie projektami, dokumentację i komunikację w jednym miejscu — wspieranej przez AI, aby pomóc zespołom działać szybciej.

Spotkania nie muszą być chaosem zagubionych notatek, pominiętych elementów do wykonania i niekończących się działań następczych. ClickUp łączy wszystkie elementy, przekształcając rozmowy w wyniki bez dodatkowego wysiłku.

ClickUp AI Notetaker

Pozwól ClickUp AI Notetaker zająć się notatkami ze spotkań, podczas gdy Ty skupisz się na dyskusji

ClickUp AI Notetaker automatycznie transkrybuje rozmowy, generuje uporządkowane podsumowania i wyodrębnia elementy wymagające działania, łącząc wszystko z zadaniami i dokumentami.

Zespół marketingowy omawiający kolejną kampanię podczas rozmowy w Google Meet nie musi ręcznie tworzyć listy wszystkich zadań do wykonania. AI automatycznie zaznacza kluczowe punkty, takie jak terminy tworzenia kreacji reklamowych, nowy pomysł na slogan i strategia konkurencji, którą warto ponownie przeanalizować, a następnie przypisuje odpowiednie zadania odpowiednim osobom.

Przekształcaj dyskusje ze spotkań w zadania bez dodatkowych kroków, korzystając z ClickUp AI Notetaker

Ale ClickUp AI Notetaker to coś więcej niż tylko transkrypcje.

Elementy wymagające działania stają się zadaniami ClickUp, dzięki czemu nie gubią się informacje dotyczące dalszych działań. Zespół sprzedaży negocjujący umowę może skorzystać z funkcji ClickUp, która automatycznie wyodrębnia kluczowe wymagania klienta, takie jak dostosowanie warunków płatności lub dodanie konkretnej klauzuli, a następnie przypisuje je do zespołu prawnego. Dzięki temu praca jest uporządkowana i nie ma potrzeby tworzenia oddzielnej listy rzeczy do zrobienia.

ClickUp Brain

Zacznij korzystać z ClickUp Brain Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi z transkrypcji spotkań, zadań i notatek dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain sprawia, że wyszukiwanie informacji jest dziecinnie proste. Zamiast przeglądać notatki, zespoły mogą zadawać AI bezpośrednie pytania, takie jak „O co poprosił klient podczas spotkania w zeszłym miesiącu?” lub „Jakie były kluczowe obawy dotyczące wprowadzenia produktu na rynek?”, i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi.

Menedżer produktu przygotowujący się do rozmowy następczej może natychmiast odnaleźć wszystkie wzmianki dotyczące konkretnej prośby dotyczącej funkcji.

📮ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja może zaoszczędzić im 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że może to dać 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny odzyskane tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, strategiczne myślenie lub rozwój osobisty. 💯Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w kolejne kroki do wykonania — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

Dokumenty ClickUp

Dokumentuj wszystkie dyskusje i zapewnij do nich dostęp dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs centralizuje i organizuje wszystkie zapisy spotkań w jednym miejscu. Transkrypcje i podsumowania są zapisywane automatycznie, dzięki czemu zespoły nigdy nie stracą ważnych rozmów.

Zespół prawny finalizujący umowę może szybko odwołać się do poprzednich negocjacji i oznaczyć określone sekcje, co ułatwia śledzenie zmian i decyzji w czasie.

Podobnie, ClickUp Notepad oferuje osobistą przestrzeń do zapisywania szybkich pomysłów, zanim przekształcisz je w uporządkowane zadania. Na przykład projektant przeprowadzający burzę mózgów nad ulepszeniami strony internetowej może zanotować opinie klienta i później dopracować te pomysły w praktyczny plan.

Najlepsze funkcje ClickUp

Płynna synchronizacja z Google Meet i Zoom: Nagrywaj, transkrybuj i Nagrywaj, transkrybuj i zarządzaj spotkaniami w ClickUp , aby uzyskać dostęp do informacji bez konieczności przełączania się między platformami

Natychmiastowe wyszukiwanie kluczowych informacji: przeszukuj transkrypcje według słów kluczowych, filtruj mówców i powracaj do dyskusji bez ponownego odtwarzania nagrań

Ujednolicenie notatek ze spotkań bez wysiłku: Korzystaj z dostosowywalnych Korzystaj z dostosowywalnych szablonów notatek , aby uporządkować podsumowania spotkań, elementy do działania i kluczowe wnioski, zapewniając spójność

Generuj natychmiastowe podsumowania: Skondensuj długie spotkania do kluczowych wniosków, aby pomóc zespołom szybko nadrobić zaległości

Zintegruj notatki z czatem: Publikuj generowane przez AI podsumowania i elementy do wykonania bezpośrednio w Publikuj generowane przez AI podsumowania i elementy do wykonania bezpośrednio w czacie ClickUp , aby wszystkie rozmowy i działania następcze były w jednym miejscu

Zsynchronizuj spotkania i harmonogramy: Synchronizuj notatki ze spotkań z Synchronizuj notatki ze spotkań z widokiem kalendarza ClickUp i integracją ClickUp z Kalendarzem Google, aby dostosować dyskusje do terminów i priorytetów

Ograniczenia ClickUp

Notatnik obsługuje obecnie język angielski, z ograniczonymi opcjami językowymi dla transkrypcji i streszczeń

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 040 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 podzielił się swoją opinią na temat korzystania z ClickUp:

ClickUp to niezwykle wszechstronne oprogramowanie, które zwiększyło moją wydajność co najmniej 10-krotnie. Podoba mi się połączenie zarządzania zadaniami osobistymi z zarządzaniem wiedzą biznesową, szybkimi notatkami, a sztuczna inteligencja ClickUP jest FANTASTYCZNA. Jest niesamowicie kontekstowa i dosłownie bestią wśród asystentów. Zagnieżdżone dokumenty, hierarchia zadań, pola niestandardowe, zaawansowane filtrowanie… ta aplikacja ma wszystko, a jej uruchomienie nie jest zbyt skomplikowane. Posiada również przydatną integrację ze standardowymi platformami biznesowymi, co jest świetnym rozwiązaniem.

ClickUp to niezwykle wszechstronne oprogramowanie, które zwiększyło moją wydajność co najmniej 10-krotnie. Podoba mi się połączenie zarządzania zadaniami osobistymi z zarządzaniem wiedzą biznesową, szybkimi notatkami, a sztuczna inteligencja ClickUP jest FANTASTYCZNA. Jest niesamowicie kontekstowa i dosłownie bestią wśród asystentów. Zagnieżdżone dokumenty, hierarchia zadań, pola niestandardowe, zaawansowane filtrowanie… ta aplikacja ma wszystko, a jej uruchomienie nie jest zbyt skomplikowane. Posiada również przydatną integrację ze standardowymi platformami biznesowymi, co jest świetnym rozwiązaniem.

🧠 Ciekawostka: Tła spotkań miały kiedyś… dinozaury? Kiedy Google po raz pierwszy wprowadziło wirtualne tła, jedną z pierwszych opcji była prehistoryczna dżungla, po której swobodnie poruszały się dinozaury. Niestety, nie pozostały one w ofercie zbyt długo.

2. Gemini (najlepsze dla użytkowników natywnego obszaru roboczego Google)

za pośrednictwem aktualizacji Google Workspace

Firma Google dodała do Meet narzędzie do sporządzania notatek oparte na sztucznej inteligencji, obsługiwane przez Gemini. To wbudowane narzędzie rejestruje rozmowy bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji lub rozszerzeń.

Notatki trafiają bezpośrednio do Dokumentów Google, co ma sens, jeśli Twój zespół codziennie korzysta z narzędzi Google Workspace.

Możesz zapisywać elementy do wykonania, uzyskiwać podsumowania spotkań i współpracować nad notatkami bez opuszczania okna Meet. Aplikacja do sporządzania notatek obsługuje również wiele języków, dzięki czemu zespoły międzynarodowe mogą otrzymywać podsumowania w preferowanym języku.

Najlepsze funkcje Gemini

Przekształcaj dyskusje ze spotkań w zadania do wykonania, które są automatycznie synchronizowane z Google Tasks, co ułatwia śledzenie działań następczych w całym obszarze roboczym

Generuj niestandardowe podsumowania spotkań w wielu językach, zachowując oryginalny kontekst i niuanse rozmów

Podziel złożone dyskusje na uporządkowane sekcje tematyczne, wraz z oznaczeniami czasowymi ułatwiającymi nawigację i odnajdywanie potrzebnych informacji

Współpracuj nad notatkami ze spotkań w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Dokumentów Google, umożliwiając członkom zespołu dodawanie komentarzy i sugestii podczas spotkania

Ograniczenia Gemini

Ograniczone opcje dostosowywania formatowania i organizacji notatek

Dostępne tylko dla użytkowników Google Workspace Enterprise

Wymaga stabilnego połączenia internetowego do przetwarzania w czasie rzeczywistym

Bez zaawansowanych analiz i informacji o spotkaniach

Ceny Gemini

Dostępne wyłącznie w planach Google Workspace Enterprise; niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Gemini prawdziwi użytkownicy

W recenzji G2 czytamy:

W Gemini najbardziej podoba mi się łatwość obsługi w połączeniu z intuicyjnym interfejsem. Aplikacja pozwala na szybkie wykonywanie złożonych zadań i jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Jest szczególnie przydatna do automatyzacji cyklu pracy i organizowania informacji. Integracja z innymi platformami jest prosta, a obsługa klienta bardzo responsywna.

W Gemini najbardziej podoba mi się łatwość obsługi w połączeniu z intuicyjnym interfejsem. Aplikacja pozwala na szybkie wykonywanie złożonych zadań i jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Jest szczególnie przydatna do automatyzacji cyklu pracy i organizowania informacji. Integracja z innymi platformami jest prosta, a obsługa klienta bardzo responsywna.

⚙️ Bonus: Wypróbuj szablony agendy spotkań w Dokumentach Google, aby uporządkować dyskusje, nakreślić kluczowe tematy oraz zapewnić skupienie i wydajność spotkań.

3. Tactiq (najlepszy dla zespołów korzystających z wielu platform spotkań)

za pośrednictwem Tactiq

Tactiq wykracza poza Google Meet i działa w Zoom, Microsoft Teams i innych platformach wideo. Narzędzie działa dyskretnie w przeglądarce i jest gotowe do użycia po rozpoczęciu dowolnego spotkania.

Możesz zaznaczyć ważne momenty podczas rozmów, klikając przycisk lub używając skrótów klawiaturowych — bez konieczności gorączkowego pisania. Teams może przeszukiwać poprzednie spotkania za pomocą etykiet tematycznych, co ułatwia znalezienie konkretnej rozmowy z ostatniego miesiąca.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym znajduje się tuż obok okna spotkania, dzięki czemu możesz przeglądać wypowiedzi bez zakłócania przepływu rozmowy.

Najlepsze funkcje Tactiq

Przeszukuj transkrypcje spotkań za pomocą etykiet tematycznych i zaznaczaj kluczowe momenty podczas rozmów na żywo bez zatrzymywania lub przerywania rozmów

Przekształcaj fragmenty spotkań w zadania bezpośrednio do narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Jira, Trello i Asana, aby natychmiast podjąć działania

Korzystaj z funkcji pamięci spotkań, aby przypomnieć sobie poprzednie dyskusje i decyzje na różnych platformach wideo za pomocą wyszukiwania tematycznego

Automatycznie wyodrębniaj opinie klientów i prośby o nowe funkcje do oddzielnych sekcji dla zespołów ds. produktów i sprzedaży

Ograniczenia Tactiq

Plan Free ogranicza dostęp do historycznych transkrypcji

Jakość dźwięku ma znaczący wpływ na dokładność transkrypcji

Niektóre integracje wymagają planów wyższego poziomu

Ceny Tactiq

Free

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Business: 40 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Tactiq prawdziwi użytkownicy

Oto opinia jednego z recenzentów G2:

Tactiq pomaga nagrywać i transkrybować spotkania, rozmowy, wywiady i nie tylko. Używam go do wszystkich powyższych zadań. Jest idealny do nagrywania rozmów z klientami, potencjalnymi klientami i partnerami. Pomaga również w pisaniu e-maili z przypomnieniami i listami rzeczy do zrobienia. Dzięki automatycznym sugestiom Tactiq pomaga pisać lepsze e-maile.

Tactiq pomaga nagrywać i transkrybować spotkania, rozmowy, wywiady i nie tylko. Używam go do wszystkich powyższych zadań. Jest idealny do nagrywania rozmów z klientami, potencjalnymi klientami i partnerami. Pomaga również w pisaniu e-maili z przypomnieniami i listami rzeczy do zrobienia. Dzięki automatycznym sugestiom Tactiq pomaga pisać lepsze e-maile.

4. tl;dv (najlepszy dla zespołów sprzedaży i ds. powodzenia klientów)

tl;dv koncentruje się na zwiększaniu wartości rozmów z klientami. Narzędzie to oznacza czasowo najważniejsze momenty podczas dodawania notatek lub reakcji podczas rozmów.

Zespoły sprzedaży mogą wycinać kluczowe fragmenty spotkań, aby udostępnić je współpracownikom lub wrócić do nich później. Transkrypcja pojawia się obok rozmowy wideo i można dodawać szybkie etykiety, aby oznaczyć różne części rozmowy. Udostępnianie fragmentów zajmuje kilka sekund, co jest pomocne, gdy chcesz poinformować innych członków zespołu, którzy nie byli obecni na spotkaniu.

tl;dv najlepsze funkcje

Twórz natychmiastowe podsumowania wideo, zaznaczając ważne momenty podczas rozmów i udostępniając je bezpośrednio zespołom wewnętrznym lub interesariuszom

Śledź nastroje klientów i kluczowe punkty dyskusji za pomocą narzędzi do analizy rozmów opartych na sztucznej inteligencji

Stwórz przeszukiwalną bibliotekę momentów ze spotkań uporządkowanych według tematów, kont lub etapów transakcji na potrzeby szkoleń sprzedażowych

Generuj automatyczne e-maile z podsumowaniem spotkania i listą zadań do wykonania na podstawie dyskusji i elementów do działania, korzystając z dostosowywalnych szablonów

Automatycznie wyodrębniaj wzmianki o konkurencji i dyskusje na temat cen do systemu CRM

Ograniczenia tl;dv

Przetwarzanie wideo może zająć dużo czasu w przypadku dłuższych spotkań

W planach niższych poziomów obowiązują limity przechowywania nagrań spotkań

tl;dv ceny

Free

Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 98 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje tl;dv

G2: 4,7/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o tl;dv prawdziwi użytkownicy

Jak ujął to jeden z użytkowników G2:

TLDV znacznie zmieniło sposób, w jaki zarządzam spotkaniami. Automatyczne transkrypcje i podsumowania oszczędzają mi mnóstwo czasu, zwłaszcza gdy muszę powrócić do konkretnych punktów lub udostępnić notatki mojemu zespołowi. Bardzo podoba mi się również możliwość oznaczania kluczowych momentów i szybkiego poruszania się po długich nagraniach. Interfejs jest przejrzysty i łatwy w użyciu, a ponadto dobrze integruje się z moimi dotychczasowymi narzędziami.

TLDV znacznie zmieniło sposób, w jaki zarządzam spotkaniami. Automatyczne transkrypcje i podsumowania oszczędzają mi mnóstwo czasu, zwłaszcza gdy muszę powrócić do konkretnych punktów lub udostępnić notatki mojemu zespołowi. Bardzo podoba mi się również możliwość oznaczania kluczowych momentów i szybkiego poruszania się po długich nagraniach. Interfejs jest przejrzysty i łatwy w użyciu, a ponadto dobrze integruje się z moimi dotychczasowymi narzędziami.

5. Scribbl (najlepszy do zdalnych szkoleń i edukacji)

za pośrednictwem Scribbl

Scribbl zmienia sposób sporządzania notatek ze spotkań, skupiając się na środowiskach edukacyjnych. To narzędzie automatycznie organizuje notatki w formaty przyjazne dla nauki.

Nauczyciele i trenerzy mogą zaznaczać kluczowe punkty podczas sesji, a uczniowie mogą dodawać notatki bez zakłócania przepływu. Notatki są synchronizowane z sygnaturami czasowymi w nagraniu, dzięki czemu można wrócić dokładnie do momentu, w którym coś zostało wyjaśnione.

Ponadto każdy, kto przegapił sesję na żywo, może nadrobić zaległości, korzystając z uporządkowanych notatek i nagrań.

Najlepsze funkcje Scribbl

Twórz automatycznie przewodniki do nauki na podstawie nagrań ze spotkań, zaznaczając ważne pojęcia i wyjaśnienia podczas sesji na żywo

Przechodź między różnymi częściami spotkań, korzystając z interaktywnego transkrypcji, która łączy się bezpośrednio z znacznikami czasu wideo

Twórz szybkie sprawdziany wiedzy i pytania quizowe na podstawie omawianych tematów, aby uczniowie mogli natychmiast zrozumieć materiał

Organizuj zawartość spotkań w rozdziały i podrozdziały, które odpowiadają strukturze kursu lub modułom szkoleniowym

Eksportuj notatki w różnych formatach, w tym karty do nauki i arkusze podsumowujące dostosowane do różnych stylów uczenia się

Ograniczenia Scribbl

Pierwsze użycie wymaga pewnego nakładu nauki

Użytkownicy twierdzą, że funkcje współpracy grupowej wymagają poprawy

Rozszerzenie dla przeglądarki Chrome może powodować konflikty z innymi narzędziami

Ceny Scribbl

Free

Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Team: Niestandardowe ceny (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Scribbl

G2: 4,9/5 (ponad 320 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Scribbl prawdziwi użytkownicy

W recenzji G2 czytamy:

Scribbl jest po prostu niesamowity. Automatyzuje zadania, które zajmowały mi godziny, a funkcje planowania i planowania treści są na najwyższym poziomie. Podoba mi się, jak łatwo można połączyć wszystkie moje konta społecznościowe i sprawić, że wszystko działa płynnie. Bardzo pomocne są również sugestie AI dotyczące ulepszania moich postów – to jak posiadanie cyfrowego asystenta. Po prostu świetna aplikacja!

Scribbl jest po prostu niesamowity. Automatyzuje zadania, które zajmowały mi godziny, a funkcje planowania i planowania treści są na najwyższym poziomie. Podoba mi się, jak łatwo można połączyć wszystkie moje konta społecznościowe i sprawić, że wszystko działa płynnie. Bardzo pomocne są również sugestie AI dotyczące ulepszania moich postów – to jak posiadanie cyfrowego asystenta. Po prostu świetna aplikacja!

🔍 Czy wiesz, że... Badanie Dialpad wykazało, że większość ludzi spędza nawet jedną trzecią tygodnia pracy na spotkaniach. Około 46% spędza na spotkaniach mniej niż cztery godziny, a 37% od 4 do 12 godzin. Kolejne 12% spędza na spotkaniach od 12 do 20 godzin, a 5% co najmniej 20 godzin. To ogromna ilość czasu poświęcona na dyskusje!

6. Bluedot (najlepszy do spotkań technicznych i zespołów programistów)

za pośrednictwem Bluedot

Bluedot wyróżnia się innym podejściem do dyskusji technicznych. Narzędzie rozpoznaje fragmenty kodu, terminy techniczne i dyskusje dotyczące architektury podczas spotkań.

Programiści mogą zaznaczać ważne decyzje techniczne bez utraty koncentracji. AI pomaga organizować dokumentację techniczną bezpośrednio na podstawie dyskusji, oszczędzając czas podczas późniejszego spisywania informacji.

Notatki ze spotkań można również automatycznie połączyć z dokumentacją techniczną i narzędziami do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Bluedot

Wyciągaj fragmenty kodu i decyzje techniczne ze spotkań bezpośrednio do dokumentacji programistycznej

Oznacz decyzje architektoniczne i automatycznie połącz je z istniejącą dokumentacją techniczną w bazie wiedzy

Twórz zgłoszenia Jira lub problemy GitHub bezpośrednio z dyskusji podczas spotkań, dołączając odpowiedni kontekst

Śledź dyskusje dotyczące zadłużenia technicznego i priorytety rozwoju podczas wielu spotkań zespołów

Ograniczenia Bluedot

Skupiają się głównie na zespołach technicznych

Wyższa cena w porównaniu z ogólnymi aplikacjami do sporządzania notatek dla Google Meet

Wymaga czasu na ustawienia niestandardowych integracji

Ceny Bluedot

Free

Podstawowy: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Bluedot

G2: zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Bluedot prawdziwi użytkownicy

W recenzji G2 czytamy:

Największą zaletą Bluedot jest łatwość obsługi i bardzo przyjazny interfejs. Kolejną zaletą Bluedot jest możliwość korzystania z niego w dowolnym miejscu. Zaangażowanie, jakie wywołuje, jest na najwyższym poziomie.

Największą zaletą Bluedot jest łatwość obsługi i bardzo przyjazny interfejs. Kolejną zaletą Bluedot jest możliwość korzystania z niego w dowolnym miejscu. Zaangażowanie, jakie wywołuje, jest na najwyższym poziomie.

🧠 Ciekawostka: Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się otrzymać link do spotkania Google Meet, który działał w nieskończoność? Linki do spotkań Google Meet technicznie nie wygasają — niektóre są aktywne od lat! Jeśli więc losowo klikniesz stare zaproszenie, możesz trafić na opuszczone spotkanie.

7. Read AI (najlepsze rozwiązanie do szybkiego sporządzania streszczeń spotkań)

za pośrednictwem Read AI

Read AI zmienia sposób sporządzania notatek ze spotkań, skupiając się na krótkich streszczeniach. Narzędzie dzieli godzinne spotkania na łatwe do przejrzenia, sensowne podsumowania.

W przeciwieństwie do innych aplikacji do sporządzania notatek, które zapisują wszystko w długich transkrypcjach, Read pomaga uchwycić kluczowe punkty w ciągu kilku minut. Teams uwielbia sposób, w jaki aplikacja uporządkowuje elementy do wykonania i decyzje w łatwe do przejrzenia podsumowania.

Największym atutem jest możliwość wychwycenia tych kluczowych dyskusji pobocznych, które często giną w zwykłych notatkach.

Przeczytaj o najlepszych funkcjach AI

Podziel długie spotkania na krótkie, przystępne streszczenia, zachowując ważny kontekst i niuanse oryginalnej dyskusji

Oznaczaj i kategoryzuj elementy wymagające działania podczas spotkań na podstawie poziomów priorytetów

Przeglądaj nagrania ze spotkań, korzystając z generowanego przez AI konspektu, który pomaga przejść bezpośrednio do odpowiednich punktów dyskusji

Twórz niestandardowe podsumowania spotkań, wybierając kluczowe momenty, idealne do udostępniania aktualnych informacji osobom, które nie mogły uczestniczyć w rozmowie

Zapoznaj się z ograniczeniami AI

Jakość podsumowania zależy od czystości dźwięku

Oferuje ograniczone opcje organizacji notatek

Użytkownicy zgłaszają, że narzędzie zapewnia bardzo podstawowe możliwości integracji

Minimalne dostosowywanie formatów podsumowań

Przeczytaj informacje o cenach AI

Free

Pro: 19,75 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 29,75 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise+: 39,75 USD miesięcznie za użytkownika

Przeczytaj oceny i recenzje AI

G2: 3,9/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Read AI

W recenzji G2 czytamy:

W Read najbardziej podoba mi się możliwość automatycznego transkrypcji spotkań w Zoom. Transkrypcje w czasie rzeczywistym i inteligentne funkcje planowania są nieocenione w usprawnianiu komunikacji i zapewnianiu większej efektywności spotkań.

W Read najbardziej podoba mi się możliwość automatyzacji transkrypcji spotkań w Zoom. Transkrypcje w czasie rzeczywistym i inteligentne funkcje planowania są nieocenione w usprawnianiu komunikacji i zapewnianiu większej efektywności spotkań.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia komunikacyjne AI

8. Otter. ai (najlepszy dla zespołów wielojęzycznych i wielofunkcyjnych)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai oferuje unikalne podejście do notatek ze spotkań, koncentrując się na współpracy w czasie rzeczywistym i przetwarzaniu języka. Najlepiej sprawdza się podczas spotkań, w których uczestnicy przełączają się między językami lub potrzebują natychmiastowych tłumaczeń.

Hybrydowe zespoły szczególnie korzystają z możliwości tego oprogramowania do sporządzania protokołów ze spotkań, które rozróżnia mówców i dokładnie rejestruje rozmowy prowadzone na boku. Automatyczny generator podsumowań dostosowuje się do różnych rodzajów spotkań — od szybkich narad po długie sesje strategiczne.

Oprócz podstawowej transkrypcji, Otter. ai pomaga zespołom dostrzegać wzorce rozmów i powtarzające się tematy podczas spotkań, ułatwiając śledzenie postępów projektów w czasie.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Rejestruj jednocześnie rozmowy w wielu językach, zachowując przypisanie mówców i kontekst każdego wątku dyskusji

Generuj szczegółowe informacje o spotkaniach, w tym dystrybucję czasu rozmów, częstotliwość tematów i wzorce zaangażowania

Twórz niestandardowe listy słówek zawierające terminologię branżową i automatycznie zaznaczaj te terminy w transkrypcjach, aby zapewnić spójność dokumentacji

Przekształcaj dyskusje ze spotkań w uporządkowane dokumenty dzięki inteligentnemu generowaniu konspektów

Połącz powiązane rozmowy z wielu spotkań, aby stworzyć kompleksową bazę wiedzy o decyzjach zespołu i rozwoju projektu

Ograniczenia Otter.ai

Wymaga to intensywnego wykorzystania procesora podczas transkrypcji w czasie rzeczywistym

W przypadku dłuższych spotkań obowiązują limity pamięci

Niestandardowe szkolenie słownictwa wymaga czasu

Ceny Otter.ai

Free

Pro: 16,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Otter.ai

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się możliwość edycji podsumowań oraz to, że mogę używać paska bocznego do tworzenia wiadomości e-mail z podsumowaniem szczegółów. To OGROMNA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU. Bardzo podoba mi się to, że wszystkie notatki można przeszukiwać na stronie internetowej i łatwo je znaleźć. Łatwo zaplanować dołączenie Otter do moich spotkań na początku tygodnia. Łatwe udostępnianie notatek mojemu zespołowi.

Podoba mi się możliwość edycji podsumowań oraz to, że mogę używać paska bocznego do tworzenia wiadomości e-mail z podsumowaniem szczegółów. To OGROMNA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU. Bardzo podoba mi się to, że wszystkie notatki można przeszukiwać na stronie internetowej. Łatwo zaplanować dołączenie Ottera do moich spotkań na początku tygodnia. Łatwo udostępniać notatki mojemu zespołowi.

🧠 Ciekawostka: Pierwotne logo Google Meet wyglądało jak aparat fotograficzny, ale ludzie mylili je z YouTube! Google ostatecznie przeprojektowało je na znaną obecnie zielono-żółtą ikonę, aby wyraźniej odróżnić te dwie usługi.

9. MeetGeek (najlepszy do analizy spotkań opartej na danych)

za pośrednictwem MeetGeek

MeetGeek podchodzi do dokumentacji spotkań przez pryzmat analizy danych. Narzędzie to wykracza poza podstawową transkrypcję, analizując dynamikę spotkania, zaangażowanie uczestników i wzorce dyskusji.

Zespoły mogą śledzić ewolucję kultury spotkań dzięki szczegółowym analizom. Platforma automatycznie kategoryzuje różne typy spotkań i dostosowuje styl sporządzania notatek. MeetGeek pomaga również zespołom zoptymalizować harmonogramy spotkań, identyfikując wzorce produktywnych dyskusji i czasochłonnych dygresji.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Monitoruj efektywność spotkań dzięki kompleksowej analityce, która śledzi zaangażowanie uczestników, przepływ dyskusji i wzorce podejmowania decyzji

Generuj podsumowania spotkań dostosowane do ról, które podkreślają istotne informacje dla różnych członków zespołu

Śledź trendy interakcji klientów podczas spotkań za pomocą analizy nastrojów i modelowania tematów, aby zidentyfikować typowe problemy i prośby dotyczące funkcji

Zautomatyzuj dystrybucję informacji ze spotkań do odpowiednich interesariuszy na podstawie tematów dyskusji i wzmianek o projektach

Ograniczenia MeetGeek

Funkcje analityczne wymagają długotrwałego, regularnego użytkowania

Złożone ustawienia niestandardowego raportowania

Ograniczone opcje analizy retrospektywnej

Ceny MeetGeek

Free

Pro: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Od 59 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje MeetGeek

G2: 4,6/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o MeetGeek prawdziwi użytkownicy

W recenzji G2 czytamy:

Bardzo podoba mi się to, że mogę skupić się na uważnym słuchaniu tego, co mówi klient, bez martwienia się o robienie notatek i zapisywanie jak największej ilości informacji, ponieważ robi to za mnie aplikacja. Bardzo przydatne jest również zwięzłe podsumowanie punktów do dalszych działań, do którego można wrócić, aby upewnić się, że po zakończeniu spotkania uwzględniono wszystkie niezbędne kwestie.

Bardzo podoba mi się to, że mogę skupić się na uważnym słuchaniu tego, co mówi klient, bez martwienia się o robienie notatek i zapisywanie jak największej ilości informacji, ponieważ robi to za mnie aplikacja. Bardzo przydatne jest również zwięzłe podsumowanie punktów do dalszych działań, do którego można wrócić, aby upewnić się, że po zakończeniu spotkania wszystkie niezbędne sprawy zostały załatwione.

🔍 Czy wiesz, że... Google Meet ma ukryte easter eggi! Wpisz „/pitchforks” na czacie, a ekrany wszystkich użytkowników zaleją małe emoji widły. To zabawny sposób na wyrażenie (udawanego) oburzenia.

10. Fathom (najlepszy dla zespołów mających kontakt z klientami)

za pośrednictwem Fathom

Fathom stosuje podejście do dokumentacji spotkań skoncentrowane na powiązaniach. To narzędzie AI do spotkań rejestruje i organizuje interakcje z klientami, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla firm konsultingowych, agencji i zespołów ds. powodzenia klientów.

Pomaga śledzić rozwój relacji w czasie, zachowując szczegółową historię interakcji. Teams mogą szybko uzyskać dostęp do poprzednich rozmów i decyzji bez konieczności przeglądania niekończących się nagrań ze spotkań.

Najlepsze funkcje Fathom

Twórz kompleksowe osie czasu interakcji z klientami, łączące notatki ze spotkań, elementy do wykonania i kamienie milowe relacji, aby lepiej zarządzać kontami

Automatycznie wyodrębniaj wymagania i opinie klientów z rozmów, zachowując kontekst i poziomy priorytetów dla zespołów produktowych

Twórz karty oceny stanu relacji na podstawie interakcji podczas spotkań, pomagając zespołom identyfikować konta wymagające dodatkowej uwagi

Śledź realizację zobowiązań podczas wielu spotkań z klientami, automatycznie łącząc obietnice z rzeczywistymi wynikami

Ograniczenia Fathom

Podstawowe funkcje narzędzia koncentrują się przede wszystkim na interakcjach z klientami

Oferuje ograniczone funkcje spotkań wewnętrznych

Budowanie wartościowych relacji wymaga czasu

Ustawienia integracji wymagają wiedzy technicznej

Ceny Fathom

Free

Premium: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja dla zespołów: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4508 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 630 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy

W recenzji G2 czytamy:

Fathom jest niezwykle łatwy w użyciu, bardzo przyjazny dla użytkownika i posiada bardzo intuicyjną platformę. Jest to nasze podstawowe narzędzie do sporządzania notatek podczas spotkań, zarówno w języku angielskim, jak i hiszpańskim, a nawet po przejrzeniu notatek nigdy nie ma w nich żadnych błędów. Listy rzeczy do zrobienia, uporządkowane notatki i bardzo łatwa w obsłudze platforma sprawiły, że korzystanie z Fathom jest bardzo przyjemne. Polecam go wszystkim, którzy moim zdaniem mogą z niego skorzystać.

Fathom jest niezwykle łatwy w użyciu, bardzo przyjazny dla użytkownika i posiada bardzo intuicyjną platformę. Jest to nasze podstawowe narzędzie do sporządzania notatek podczas spotkań, zarówno w języku angielskim, jak i hiszpańskim, a nawet po przejrzeniu notatek nigdy nie ma w nich żadnych błędów. Listy rzeczy do zrobienia, uporządkowane notatki i bardzo łatwa w obsłudze platforma sprawiły, że korzystanie z Fathom jest bardzo przyjemne. Polecam go wszystkim, którzy moim zdaniem mogą z niego skorzystać.

🧠 Ciekawostka: Leonardo Da Vinci wypełnił ponad 7000 stron zeszytów szkicami, pomysłami i obserwacjami naukowymi. Aby zachować prywatność swoich notatek, pisał nawet lustrzanym pismem.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Fathom AI do tworzenia notatek AI

Przestań robić notatki, zacznij korzystać z ClickUp

Doskonałe spotkania nie kończą się wraz z zakończeniem rozmowy. Odpowiedni program do sporządzania notatek AI pozwala uporządkować wszystkie informacje, śledzić elementy do zrobienia i zapewnia, że nic nie zostanie przeoczone. Przeszukiwanie rozrzuconych notatek należy już do przeszłości dzięki przejrzystym podsumowaniom i transkrypcjom z funkcją wyszukiwania, które ułatwiają dalsze działania.

ClickUp idzie o krok dalej. Oprócz notatek ze spotkań opartych na sztucznej inteligencji, łączy rozmowy z zadaniami, dokumentami i czatami zespołowymi — wszystko w jednym miejscu. Każde spotkanie staje się produktywnym kolejnym krokiem, a nie tylko kolejnym wpisem w kalendarzu.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅