Redmine vs. Jira: Które narzędzie pasuje do potrzeb twojego projektu?

Za każdym powodzeniem projektu stoi idealnie zsynchronizowany zespół. Rozumiejąc to, niezliczone organizacje zwróciły się do Redmine i Jira - dwóch potężnych platform, które na nowo zdefiniowały sposób, w jaki zespoły współpracują i osiągają wyniki.

Niezależnie od tego, czy skalujesz startup, czy koordynujesz inicjatywy w ramach Enterprise, te narzędzia do zarządzania projektami oferują wyraźne korzyści.

Redmine oferuje konfigurowalne rozwiązanie open-source dla zaawansowanych technicznie Teams, podczas gdy Jira wyróżnia się funkcjami przyjaznymi dla Agile i potężnymi integracjami.

Ale które z nich jest idealne dla Twojego zespołu? Przeanalizujmy Redmine vs. Jira, aby pomóc Ci zdecydować, które narzędzie zaprowadzi porządek w chaosie i sprawi, że Twoje projekty będą przebiegać sprawnie.

Czym jest Redmine?

Redmine to wszechstronne narzędzie open-source do zarządzania projektami, umożliwiające śledzenie problemów i zarządzanie wieloma projektami. Pomaga ono w płynnej współpracy, oferując jednocześnie możliwość pełnego niestandardowego dostosowania do unikalnych cykli pracy.

Dzięki swojej elastyczności i możliwości dostosowania, Redmine jest doskonałym wyborem dla programistów i kierowników projektów, którzy cenią sobie kontrolę i zdolność adaptacji nad sztywnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami.

via Redmine

Funkcje Redmine

Redmine to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami; to zestaw funkcji, które pozwalają Teams usprawnić procesy, śledzić postępy i zachować spójność. Przyjrzyjmy się jego wyróżniającym się możliwościom:

funkcja #1: Śledzenie problemów i błędów

via Redmine

System śledzenia zgłoszeń Redmine to miejsce, w którym dzieje się magia. Pozwala on rejestrować, ustalać priorytety, przypisywać i rozwiązywać problemy z niezrównaną przejrzystością.

To, co wyróżnia Redmine, to możliwość połączenia problemów z połączonymi zadaniami, zapewniając całościowy widok tego, jak jeden problem może wpłynąć na szerszy projekt. Cykl pracy można niestandardowo dopasować do unikalnych procesów rozwiązywania błędów, dzięki czemu nic nie umknie uwadze.

funkcja #2: Zarządzanie wieloma projektami

via Redmine

Redmine jest doskonałym rozwiązaniem dla Teams realizujących wiele projektów jednocześnie. Jego funkcja wielu projektów pozwala na zarządzanie oddzielnymi projektami w ramach jednego pulpitu, przy jednoczesnym zachowaniu wyraźnych granic między zadaniami, problemami i kamieniami milowymi.

Funkcja ta jest nieoceniona dla agencji, zespołów programistycznych i organizacji prowadzących równoległe inicjatywy bez poświęcania koncentracji lub wydajności.

funkcja #3: Niestandardowe pola i cykle pracy

via Redmine

Możliwość dostosowania Redmine jest imponująca dzięki konfigurowalnym polom i cyklom pracy.

Możesz tworzyć pola niestandardowe, aby chwycić określone punkty danych, takie jak opinie klientów, metryki testowania lub zależności zadań. Możesz także dostosować cykle pracy, aby odzwierciedlały procesy Twojego zespołu, zapewniając, że narzędzie pracuje dla Ciebie, a nie odwrotnie.

funkcja #4: Wbudowane wykresy Gantta

via Redmine

Wizualizacja osi czasu projektu nigdy nie była łatwiejsza. Wykresy Gantta w Redmine zapewniają widok postępu projektu w czasie rzeczywistym, podkreślając zależności, zaległe zadania i zbliżające się terminy. W przeciwieństwie do statycznych wykresów, funkcja Gantt w Redmine aktualizuje się dynamicznie, utrzymując wszystkich na tej samej stronie.

Cennik Redmine

Free Forever: Wersja open-source dostępna za darmo

Hosting w chmurze: Płatne opcje hostingu zaczynają się od 25 USD miesięcznie i różnią się w zależności od dostawcy usług

Porada dla profesjonalistów: Masz trudności z ustalaniem priorytetów zadań w Redmine? Użyj pola priorytetu, aby nadać zadaniom etykiety High, Medium lub Low. Połącz to z niestandardowymi cyklami pracy Redmine, aby tworzyć automatyczne alerty dla zaległych zadań, zapewniając, że żadne terminy nie zostaną przekroczone.

Czym jest Jira?

Jira to dominujące narzędzie do zarządzania projektami, zaprojektowane specjalnie w celu wsparcia zespołów Agile w planowaniu, śledzeniu i wydawaniu oprogramowania.

Jira, stworzona przez Atlassian, jest popularna wśród programistów i kierowników projektów, którzy cenią sobie szczegółowe cykle pracy, wspólne sprinty i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Od małych startupów po gigantów z sektora Enterprise, Jira pomaga Teamsom utrzymać dobrą organizację i dostarczać wyniki - na czas i zgodnie z zakresem.

Jira, znana z solidnych możliwości śledzenia problemów i funkcji zwinnego zarządzania projektami, jest dostawcą dopracowanego interfejsu, który zapewnia wsparcie dla różnych metodologii, w tym Scrum i Kanban.

via Jira

Funkcje Jira

Jira to kompleksowa platforma, która wspiera wszystko, od rozwoju Agile po współpracę zespołową. Jej funkcje pomagają zespołom zachować wydajność, przejrzystość i zdolność adaptacji w całym cyklu życia oprogramowania.

funkcja #1: Zwinne tablice (scrum i kanban)

via Jira

Tablice Agile w Jira zostały stworzone z myślą o zespołach korzystających z metodologii Scrum lub Kanban, oferując przejrzysty, wizualny sposób śledzenia zadań i postępów. Tablice umożliwiają podzielenie pracy na możliwe do zarządzania sprinty, ustalanie priorytetów historyjek użytkownika i wizualizację cykli pracy w czasie rzeczywistym.

Jira wyróżnia się możliwością połączenia elastyczności i struktury - można skonfigurować tablice tak, aby pasowały do procesów zespołu, zachowując wszystko zgodnie z zasadami Agile.

funkcja #2: Zaawansowane raportowanie i wgląd w dane

via Jira

Funkcje raportowania Jira wykraczają poza dane powierzchniowe. Zapewnia szczegółowy wgląd w postępy w sprincie, tempo pracy zespołu i wąskie gardła za pomocą interaktywnych wykresów, takich jak wykresy wypalenia i skumulowane diagramy przepływu.

Dzięki tym spostrzeżeniom możesz wprowadzać korekty oparte na danych w trakcie sprintu, zapewniając, że projekty pozostaną na właściwym torze. Raportowanie nie jest przeznaczone wyłącznie dla menedżerów - to narzędzia usprawniające pracę całego zespołu.

funkcja #3: Plan działania

via Jira

Funkcja mapy drogowej Jira pomaga wizualizować szerszy obraz. Mapy drogowe zapewniają widok z lotu ptaka celów, zależności i oś czasu podczas zarządzania pojedynczym projektem lub portfolio inicjatyw. Możesz dostosować priorytety i oś czasu, zapewniając długoterminową zgodność z celami biznesowymi.

funkcja #4: płynna integracja

via Jira

Dzięki ponad 3000 aplikacji i integracji w Atlassian Marketplace, Jira może zostać połączona z praktycznie każdym narzędziem, z którego korzysta Twój zespół. Od narzędzi DevOps, takich jak Jenkins i Bitbucket, po platformy do współpracy, takie jak Slack, Jira integruje się płynnie, aby stworzyć ujednolicony przepływ pracy, oszczędzając Teams czas i ograniczając przełączanie kontekstu.

Cennik Jira

Free Forever: Do 10 użytkowników

Standard: 7,53 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 13,53 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Ciekawostka: Nazwa "Jira" pochodzi od japońskiego słowa "Gojira", które oznacza "Godzilla". "Firma Atlassian wybrała tę nazwę, aby odzwierciedlić moc narzędzia i jego zdolność do "miażdżenia" wyzwań związanych z zarządzaniem projektami

Redmine vs. Jira: Porównanie funkcji

Zarówno Redmine, jak i Jira zyskały lojalnych zwolenników dzięki swoim rozbudowanym funkcjom i możliwości usprawnienia cyklu pracy w tradycyjnych systemach zarządzania projektami. Redmine wyróżnia się jako konfigurowalne narzędzie typu open source, które zapewnia Teams pełną kontrolę, podczas gdy Jira wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami Agile i płynną integracją.

Oto przydatna tabela podsumowująca kluczowe funkcje Redmine i Jira:

Funkcje Redmine Jira Bonus: ClickUp ✨ Śledzenie problemów Oferuje solidne śledzenie zgłoszeń z konfigurowalnymi cyklami pracy. Umożliwia łączenie zgłoszeń z zadaniami i efektywne śledzenie zależności Zaawansowane śledzenie problemów z automatyzacją, szczegółowym filtrowaniem i aktualizacjami w czasie rzeczywistym. Idealne rozwiązanie dla zespołów Agile i Scrum Solidne śledzenie problemów z konfigurowalnymi polami, statusami i cyklami pracy Wsparcie dla zależności zadań i różnych widoków Niestandardowe W pełni open-source, pozwalający na niestandardowe modyfikacje. Możesz modyfikować wtyczki, motywy i cykle pracy zgodnie z własnymi potrzebami Obsługuje niestandardowe pola, cykle pracy i automatyzację, ale brakuje jej elastyczności platformy open source, takiej jak Redmine Duże możliwości dostosowywania statusów, widoków i aplikacji Dobra równowaga między gotowymi funkcjami i elastycznością Narzędzia Agile Podstawowe wsparcie dla metodyk zwinnych za pomocą wtyczek Kompleksowe narzędzia Agile , w tym tablice Scrum i Kanban, plany działania i sprinty Wsparcie dla różnych metodologii Agile dzięki konfigurowalnym tablicom Scrum i Kanban, planowaniu sprintów i raportowaniu Interfejs użytkownika Minimalistyczny i funkcjonalny, ale przestarzały design Intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika zaprojektowany z myślą o płynnej nawigacji, szczególnie dla Teams korzystających z metodologii Agile Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs z trybem Moja praca dla skoncentrowanej pracy Ceny Free i open-source (może wiązać się z kosztami hostingu) Oferuje darmowy plan z ograniczonymi funkcjami, ale płatne plany mogą stać się Redmine oferuje darmowy plan z bogatymi funkcjami, a płatne plany są zazwyczaj

Zanurzmy się głębiej w to, jak ich funkcje układają się względem siebie i które narzędzie może lepiej odpowiadać potrzebom Twojego zespołu.

funkcja #1: Śledzenie problemów

Redmine

System śledzenia problemów w Redmine to podstawa jego funkcji. Umożliwia on rejestrowanie, kategoryzowanie i nadawanie priorytetów problemom za pomocą konfigurowalnych cykli pracy, które dostosowują się do unikalnych procesów rozwiązywania błędów.

Dodatkowo, Redmine umożliwia połączenie powiązanych problemów i zadań, zapewniając szerszy kontekst do rozwiązywania wąskich gardeł i zależności. Redmine to elastyczne rozwiązanie dla programistów i teamów, które potrzebują kontroli nad swoimi procesami.

Jira

Jira przenosi śledzenie problemów na wyższy poziom dzięki automatyzacji i szczegółowości. Możesz ustawić niestandardowe wyzwalacze, aby przypisywać problemy, eskalować nierozwiązane błędy lub automatycznie powiadamiać interesariuszy.

Co więcej, Jira integruje się z popularnymi narzędziami DevOps, umożliwiając aktualizacje w czasie rzeczywistym w całym potoku rozwoju.

🏆 Zwycięzca: Jira ze względu na automatyzację i opcje integracji, ale Redmine wygrywa pod względem elastyczności, jeśli potrzebujesz w pełni dostosowanego cyklu pracy.

funkcja #2: Metodyki Agile

Redmine

Podczas gdy Redmine wspiera praktyki Agile poprzez wtyczki, wymagana jest pewna konfiguracja, aby dopasować go do potrzeb zespołów Scrum lub Kanban. Jego otwarta natura oznacza, że możesz zbudować to, czego potrzebujesz, ale może to wymagać wiedzy technicznej i czasu.

Jira

U podstaw Jira leży zwinność. Dzięki dedykowanym tablicom Scrum i Kanban, śledzeniu sprintów i raportowaniu postępów w czasie rzeczywistym, Jira umożliwia zespołom przyjęcie ram Agile przy minimalnym ustawieniu. Mapy drogowe zapewniają strategiczny widok na oś czasu i zależności projektów, zapewniając zgodność zarówno codziennych, jak i długoterminowych celów.

🏆 Zwycięzca: Jira za kompleksowe wsparcie Agile i narzędzia do raportowania.

funkcja #3: Niestandardowe i elastyczne rozwiązania

Możliwość dostosowania narzędzia do własnego cyklu pracy zapewnia jego płynne dopasowanie do procesów zespołu.

Redmine

Redmine to marzenie dla teamów, które chcą mieć nad wszystkim zakończoną kontrolę. Od niestandardowych pól i cykli pracy po rozbudowaną bibliotekę wtyczek, możesz dopasować Redmine do niszowych wymagań. Jego charakter open-source oznacza, że nie jesteś limitowany przez dostawców - możesz hostować i modyfikować narzędzie według własnego uznania.

Jira

Jira również oferuje niestandardowe możliwości, ale w ramach predefiniowanych granic. Możesz modyfikować przepływy pracy, tworzyć niestandardowe pola i instalować aplikacje z Atlassian Marketplace, ale pracujesz w ustrukturyzowanych ramach. Podejście Jira sprawdza się dobrze w przypadku Teams, które potrzebują zaawansowanych narzędzi z mniejszą ilością ustawień.

🏆 Zwycięzca: Redmine zapewnia najwyższą elastyczność i kontrolę.

92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie.

Redmine vs. Jira na Reddit

Użytkownicy Reddita mają wiele do powiedzenia na temat swoich doświadczeń z Redmine i Jira. Dyskusje często podkreślają mocne i słabe strony każdej z platform, zapewniając cenne spostrzeżenia dla tych, którzy rozważają zmianę lub próbują zdecydować, które narzędzie najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Jeden z użytkowników wspomniał o przejściu z Redmine na Jira, stwierdzając:

Wcześniej korzystaliśmy z Redmine, a teraz używamy Jira. Powiedziałbym, że nie chcemy wracać do Redmine. Jira jest bardziej elastyczna i niestandardowa.

Wcześniej korzystaliśmy z Redmine, a teraz używamy Jira. Powiedziałbym, że nie chcemy wracać do Redmine. Jira jest bardziej elastyczna i niestandardowa.

Podczas gdy inni chwalą Redmine za łatwy interfejs.

Redmine to wciąż najlepsze narzędzie do zarządzania projektami, z jakiego kiedykolwiek korzystałem - owszem, jest nieco powolne i trzeba mądrze wybierać wtyczki, ale w porównaniu do Jiry jest odświeżająco łatwe w użyciu i łatwo nakłonić innych do korzystania z niego.

Redmine to wciąż najlepsze narzędzie do zarządzania projektami, z jakiego kiedykolwiek korzystałem - owszem, jest nieco powolne i trzeba mądrze wybierać wtyczki, ale w porównaniu do Jiry jest odświeżająco łatwe w użyciu i łatwo nakłonić innych do korzystania z niego.

Ponieważ Redmine i Jira obsługują różne cykle pracy i priorytety, bezpośrednie porównanie może nie oddać ich wyjątkowych zalet. Jak więc zdecydować, które z nich jest odpowiednie dla Twojego zespołu?

Werdykt w sprawie Redmine vs. Jira: Jeśli szukasz otwartego, konfigurowalnego narzędzia z minimalnym narzutem, Redmine może być najlepszym wyborem. Dla teamów skoncentrowanych na zwinnych cyklach pracy i zaawansowanym śledzeniu problemów, Jira jest solidnym wyborem.

Wciąż nie jesteś pewien? Mamy dla Ciebie odpowiednie narzędzie!

globalny rynek oprogramowania do zarządzania projektami będzie rósł w tempie 10,67% rocznie, do zrobienia osiągając wartość 15,08 mld $$ do 2030 roku

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Redmine vs. Jira

Oto podsumowanie. Niezależnie od tego, czy jesteś zaawansowanym użytkownikiem, czy nowicjuszem w zarządzaniu projektami, oba te narzędzia mogą stanowić unikalny zestaw wyzwań.

Dla przykładu, Redmine może często wydawać się przestarzały bez niestandardowych rozszerzeń, podczas gdy złożoność i koszt Jira często przytłaczają mniejsze zespoły.

Najlepsze rozwiązanie? Poznaj ClickUp - aplikację wszystko do pracy. Jest to idealna alternatywa dla Redmine i Jira, oferująca niezrównaną wszechstronność w zarządzaniu projektami, śledzeniu błędów, zwinnych cyklach pracy i nie tylko - a wszystko to na jednej, przyjaznej dla użytkownika platformie.

Jeśli potrzebujesz rejestrować błędy, planować sprinty, śledzić wskaźniki KPI lub współpracować z zespołem, ClickUp ma to wszystko pod kontrolą. Oto dlaczego ClickUp może być idealnym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb:

ClickUp's One-Up #1: Ujednolicony hub do zarządzania projektami i oprogramowaniem

Narzędzia do zarządzania projektami ClickUp zapewniają intuicyjną przestrzeń do planowania, śledzenia i wykonywania zadań. W przeciwieństwie do Redmine, który wymaga wtyczek do zaawansowanych funkcji, lub Jira, która może wydawać się przytłaczająca, ClickUp oferuje prostotę bez poświęcania głębi.

Uprość swoje projekty, współpracuj płynnie i osiągaj więcej dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp

Od cykli pracy Agile po wykresy Gantta, ClickUp dostosowuje się do preferowanego stylu zarządzania projektami. Na przykład, zespoły programistyczne mogą korzystać z tablic Agile do sprintów, podczas gdy zespoły marketingowe mogą wykorzystywać wykresy Gantta do oś czasu kampanii.

W przeciwieństwie do Redmine i Jira, ClickUp integruje ustawienie celów bezpośrednio z zarządzaniem projektami. Pozwala to na śledzenie celów i łączenie zadań w celu zapewnienia mierzalnego postępu w kluczowych inicjatywach.

Jego możliwości integracji z narzędziami takimi jak Slack, GitHub i Zapier sprawiają, że jest szczególnie skuteczny dla zespołów programistycznych. Dla zespołów programistycznych, ClickUp for Software Teams oferuje gotowe szablony, zarządzanie sprintami, płynne śledzenie błędów i marketing. Szablony te można dostosować w celu szybszego wdrożenia i zapewnienia spójnych procesów.

Uprość cykl pracy i osiągnij cele zespołu dzięki ClickUp

ClickUp pomógł nam scentralizować nasze zasoby, komunikację i zarządzanie projektami, dzięki czemu jesteśmy dwa, jeśli nie trzy razy bardziej wydajni.

ClickUp pomógł nam scentralizować nasze zasoby, komunikację i zarządzanie projektami, dzięki czemu jesteśmy dwa, jeśli nie trzy razy bardziej wydajni.

ClickUp's One-Up #2: Inteligentniejsze zarządzanie zadaniami i śledzenie błędów

ClickUp przenosi zarządzanie zadaniami poza zwykłe listy rzeczy do zrobienia, przekształcając je w system, którego priorytetem jest wydajność i przejrzystość. Zadania ClickUp umożliwiają zespołom tworzenie szczegółowych, wzajemnie powiązanych zadań z niestandardowymi statusami, śledzeniem czasu i zależnościami.

Zwiększ wydajność i zachowaj porządek dzięki zadaniom ClickUp

Dzięki zadaniom ClickUp możesz:

Podziel złożone zadania na mniejsze, łatwe w zarządzaniu części, zapewniając swojemu zespołowi przejrzystość i koncentrację

Ustal relacje między zadaniami, zapewniając logiczny przepływ i zapobiegając blokadom drogowym

Dostosuj widoki zadań do swoich potrzeb, rejestrując wszystkie kluczowe informacje dla każdego zadania

Płynnie współpracuj, przydzielając zadania wielu członkom zespołu, wspierając wspólną własność i odpowiedzialność

pro Tip: Zmaksymalizuj wydajność, korzystając z funkcji Task Dependencies w ClickUp. Jeśli jedno zadanie zależy od innego, które ma zostać zakończone jako pierwsze, oznacz je jako "Blocked By", aby stworzyć płynną sekwencję i uniknąć nieporozumień w zespole

Chcesz otrzymywać informacje o codziennych zadaniach i postępach w projekcie? Uzyskaj codzienny standup od ClickUp Brain.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby szybko podsumować aktualizacje projektu, obszary robocze Q&A, raporty standup i wiele więcej

Ponadto ClickUp oferuje szeroki zakres gotowych szablonów, w tym potężny szablon śledzenia błędów, który upraszcza proces tworzenia oprogramowania.

Szablon do śledzenia błędów ClickUp to w pełni konfigurowalny system, który usprawnia identyfikację, ustalanie priorytetów, rozwiązywanie i raportowanie błędów.

Posiada konfigurowalne cykle pracy, umożliwiające Teams dostosowanie statusów błędów, takich jak "W trakcie" lub "Oczekuje na informację zwrotną" do ich konkretnych procesów. Każde zgłoszenie błędu może zawierać szczegółowe informacje, takie jak opisy, poziomy priorytetów i załączniki, takie jak zrzuty ekranu lub dzienniki, zapewniając programistom cały kontekst potrzebny do skutecznego rozwiązywania problemów.

Pobierz szablon Skuteczne śledzenie, ustalanie priorytetów i rozwiązywanie błędów dzięki szablonowi do śledzenia błędów ClickUp

Możesz także połączyć błędy z powiązanymi zadaniami, ustawić automatyczne wyzwalacze, aby powiadamiać członków zespołu o zmianach statusu i używać pulpitów do śledzenia trendów w rozwiązywaniu problemów.

Przykład: Kierownik projektu może monitorować szybkość rozwiązywania błędów, jednocześnie upewniając się, że krytyczne problemy są rozwiązywane przed wdrożeniem

ClickUp's One-Up #3: Pulpity, które wspierają podejmowanie decyzji

Pulpity ClickUp przekształcają surowe dane w przydatne informacje, umożliwiając Teams szybkie podejmowanie świadomych decyzji. Redmine zmaga się z analityką bez wtyczek, a raportowanie w Jira może wydawać się przytłaczające, ale ClickUp zapewnia idealną równowagę dzięki intuicyjnym pulpitom.

Zobacz postępy swojego projektu na pierwszy rzut oka dzięki ClickUp Dashboards

Dzięki ClickUp Dashboards możesz wybierać elementy wizualizacji spośród ponad 50 widżetów:

Uzyskaj aktualizacje na żywo dotyczące postępu projektu, aktywności zespołu i statusu zadań, aby podejmować świadome decyzje

Wybieraj spośród wykresów słupkowych, kołowych, osi czasu i innych, aby wyświetlać dane w formacie dostosowanym do Twoich potrzeb

Ustawienie, monitorowanie i osiąganie celów zespołowych lub indywidualnych za pomocą wskaźników wizualnych, aby wszyscy byli na bieżąco

Generuj szczegółowe raporty dotyczące wydajności, wskaźników ukończenia zadań lub śledzenia metryk za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Połącz pulpity z automatyzacją, aby wyzwalać alerty lub aktualizacje w oparciu o określone wskaźniki lub progi

📖 Czytaj więcej: Jak eksportować zadania z JIRA i importować je do ClickUp?

ClickUp: Idealne rozwiązanie dla debaty Redmine vs. Jira

Chociaż Redmine i Jira mają swoje mocne strony, często wymagają kompromisów - Redmine oferuje niestandardowe funkcje, a Jira doskonale sprawdza się w zwinnym zarządzaniu projektami. Po co jednak godzić się na kompromisy, skoro istnieje narzędzie, które potrafi wszystko?

ClickUp łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, kompleksowym szablonom śledzenia czasu błędów, pulpitom w czasie rzeczywistym i intuicyjnemu interfejsowi. ClickUp dostosowuje się do potrzeb Twojego zespołu i skaluje się wraz z jego rozwojem.

Nadszedł czas, aby uprościć zarządzanie projektami i zwiększyć wydajność swojego zespołu. Zarejestruj się za darmo już dziś i poznaj zarządzanie projektami bez limitów.