10 najlepszych alternatyw dla Bynder do zarządzania zasobami cyfrowymi

Najlepsze alternatywy dla Bynder w skrócie

Od inteligentnego automatycznego tagowania i kategoryzacji po płynną integrację i intuicyjne interfejsy — poniższe narzędzia zostały stworzone z myślą o zespołach marketingowych, kreatywnych profesjonalistach i przedsiębiorstwach, które chcą usprawnić zarządzanie zasobami cyfrowymi.

Oto 10 najlepszych alternatyw dla Bynder:

Czym jest Bynder?

Bynder to oparta na chmurze platforma do zarządzania zasobami cyfrowymi, która centralizuje przechowywanie, organizację i dystrybucję treści cyfrowych, takich jak obrazy, wideo, dokumenty i inne pliki kreatywne. Została zaprojektowana, aby pomóc zespołom marketingowym i innym działom w efektywnej współpracy, usprawnieniu cyklu pracy nad treścią oraz utrzymaniu spójności marki w różnych kanałach.

Platforma zapewnia spójność treści z wizerunkiem marki i łatwy dostęp do nich, co pozwala na usprawnienie cyklu pracy marketingowej. Ułatwia również zarządzanie treściami cyfrowymi, przyspieszając i zwiększając bezpieczeństwo tego procesu, niezależnie od tego, gdzie pracuje Twój zespół.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Bynder?

Jeśli jesteś freelancerem, małym zespołem lub start-upem z ograniczonym budżetem, Bynder może nie być najlepszym rozwiązaniem. Jest przeznaczony dla dużych korporacji o złożonych potrzebach, a jego cena jest odpowiednio wysoka. Ponadto, aby zapewnić jego płynne działanie, często potrzebny jest zespół IT, co nie jest idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz czegoś prostego i ekonomicznego.

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywę dla Bynder. 💁

Wysoki koszt: Bynder jest drogi dla mniejszych firm lub zespołów, co sprawia, że alternatywne opcje są bardziej przystępne cenowo

Stroma krzywa uczenia się: Ta bogata w funkcje platforma wymaga czasu, aby się jej nauczyć, a zespoły bez doświadczenia technicznego często mają trudności z wdrożeniem

Powolne działanie przy dużych plikach: Przesyłanie i wyszukiwanie dużych zasobów może być powolne, co powoduje opóźnienia, gdy potrzebny jest szybki dostęp

Nieporęczna nawigacja: Interfejs nie jest intuicyjny i wymaga dodatkowych kliknięć, aby znaleźć pliki w porównaniu z innymi rozwiązaniami DAM

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w ramach jednej platformy, uzupełnionej o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

10 najlepszych alternatyw dla Bynder

Bynder to solidne narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi, ale nie jest przeznaczone dla wszystkich. Na szczęście istnieje wiele potężnych alternatyw dla Bynder, które oferują lepszą współpracę, automatyzację i opłacalne rozwiązania.

Zacznijmy! 💪

1. ClickUp (najlepszy wybór zapewniający kompleksową wydajność i DAM)

Pracownicy spędzają 60% czasu na wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach, co może drastycznie obniżyć wydajność. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy w jednym miejscu zarządzanie projektami, wiedzę i czat — a wszystko to dzięki najbardziej spójnej na świecie sztucznej inteligencji do pracy.

Pomaga zespołom przechowywać zasoby cyfrowe, zarządzać nimi i współpracować nad nimi w ramach zintegrowanego cyklu pracy.

Szybkie wyszukiwanie plików dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI i automatycznemu tagowaniu

Uzyskaj wgląd w zarządzanie zasobami cyfrowymi w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Brain

Sercem tego usprawnionego rozwiązania jest ClickUp Brain, funkcja, która zmienia zarządzanie zasobami cyfrowymi dzięki inteligentnym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji AI.

Dzięki inteligentnym algorytmom ClickUp Brain rozumie kontekst każdego pliku. Przypisuje odpowiednie słowa kluczowe i szczegóły do każdego zasobu, zapewniając szybkie znalezienie właściwego pliku.

ClickUp Brain automatycznie etykietuje zasoby i generuje metadane, ograniczając błędy i ręczną organizację. Zamiast tracić czas na poszukiwanie powiązanych plików, proaktywnie wyszukuje zasoby związane z bieżącym projektem.

Współpracuj nad zasobami dzięki dokumentom ClickUp

Współpracuj nad dokumentami cyfrowymi w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs ułatwia współpracę nad dokumentami, zmieniając sposób, w jaki zespoły tworzą, udostępniają i wykorzystują zawartość. To dynamiczne oprogramowanie do współpracy nad dokumentami umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym.

Od tworzenia strategii i budowania baz wiedzy po burzę mózgów — ClickUp Docs umożliwia wielu członkom zespołu jednoczesną edycję dokumentów, dodawanie komentarzy i etykietowanie współpracowników — wszystko w jednym miejscu. Wszyscy są na bieżąco, bez zamieszania związanego z konfliktami wersji.

Chcesz przekształcić pomysł w działanie? Dokumenty to ułatwiają. Wystarczy zaznaczyć tekst, przekonwertować go bezpośrednio na zadanie w ClickUp, przypisać do członka zespołu i śledzić postępy bez opuszczania dokumentu.

Zamień prośby w zadania dzięki formularzom ClickUp

Użyj formularzy ClickUp do gromadzenia zasobów cyfrowych

Gromadź zasoby cyfrowe i zapytania dotyczące zasobów za pomocą formularzy ClickUp. Niezależnie od tego, czy zbierasz briefy kreatywne, zapytania o przyjęcie lub przesłane treści, każda odpowiedź w formularzu staje się zadaniem, które można śledzić. Dodaj pola, takie jak typ zasobu, nazwa projektu i przesłane pliki, a także użyj logiki warunkowej, aby wyświetlić tylko te pola, które są istotne.

Nigdy więcej nie zgubisz plików dzięki funkcji Connected Search

Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w obszarze roboczym i poza nim dzięki funkcji ClickUp Connected Search

Zarządzanie zasobami cyfrowymi wymaga również szybkiego dostępu, organizacji i płynnej współpracy. Zamiast ręcznie przeglądać foldery lub bez końca wyszukiwać pliki, po prostu zapytaj ClickUp Connected Search, a wyświetli on pliki, obrazy lub dokumenty związane z Twoim projektem.

Śledź zasoby dzięki szablonowi ClickUp DAM

Pobierz darmowy szablon Szablon zarządzania zasobami ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić zasoby Twojej firmy.

Szablon ClickUp Asset Management pozwala organizować i przechowywać wszystkie dane dotyczące zasobów w intuicyjnej bazie danych. Możesz śledzić wykorzystanie zasobów, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów i wizualizować skomplikowane procesy za pomocą wykresów Gantta w ClickUp.

Szablon ten ułatwi Ci zrozumienie aktualnych zasobów i ich wartości, usprawni proces podejmowania decyzji dotyczących nabywania zasobów i zarządzania nimi oraz ograniczy ryzyko przeoczenia.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj dane: Używaj Docs Hub jako Używaj Docs Hub jako oprogramowania do organizacji plików , aby wszystko było uporządkowane, w tym zweryfikowane wiki, potężne narzędzia wyszukiwania i konfigurowalne szablony

Skuteczna współpraca: udostępniaj komentarze, pliki i linki za pomocą udostępniaj komentarze, pliki i linki za pomocą czatu ClickUp , aby synchronizować pracę nad zadaniami związanymi z zasobami cyfrowymi

Wizualizacja danych: Wykorzystaj Wykorzystaj widoki ClickUp , aby wyświetlać złożone procesy zarządzania zasobami w postaci wykresów Gantta, tablic i list

Automatyzacja cyklu pracy: Skonfiguruj ponad 50 działań i wyzwalaczy za pomocą Skonfiguruj ponad 50 działań i wyzwalaczy za pomocą automatyzacji ClickUp , aby zaoszczędzić czas i ograniczyć zadania wykonywane ręcznie

Ograniczenia ClickUp

Rozbudowane funkcje ClickUp mogą utrudniać nowym użytkownikom szybkie rozpoczęcie pracy

Bogactwo opcji dostosowywania w ClickUp może przytłoczyć użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 napisa ł:

ClickUp pozwala nam z łatwością przechowywać wszystkie nasze projekty w jednym miejscu. Każdy projekt może wiązać się z problemami lub przeszkodami, które zespół musi pokonać, ale ClickUp umożliwia nam szybką komunikację z osobami, z którymi musimy się skontaktować. Automatyzacja pozwoliła nam przyspieszyć i uczynić bardziej precyzyjnym bardzo przestarzały i czasochłonny proces.

ClickUp pozwala nam z łatwością przechowywać wszystkie nasze projekty w jednym miejscu. W każdym projekcie mogą pojawić się problemy lub przeszkody, które zespół musi pokonać, ale ClickUp pozwala nam szybko komunikować się z osobami, z którymi musimy się skontaktować. Automatyzacja pozwoliła nam przyspieszyć i uczynić bardziej dokładnym bardzo przestarzały i czasochłonny proces.

2. Canto (najlepsze rozwiązanie do przyjaznego zarządzania zasobami cyfrowymi)

za pośrednictwem Canto

Canto oferuje przyjazny dla użytkownika system DAM, który jest intuicyjny i atrakcyjny wizualnie. Przejrzysty interfejs ułatwia organizowanie i wyszukiwanie zasobów, odciążając zespoły zmęczone nieporęcznymi systemami. Funkcje takie jak rozpoznawanie twarzy i inteligentne etykiety usprawniają wyszukiwanie, dzięki czemu mniej czasu poświęcasz na szukanie plików.

Narzędzia do współpracy Canto, takie jak komentowanie i kontrola wersji, ułatwiają płynną pracę zespołową. Jeśli szukasz systemu DAM, który łączy prostotę z przydatnymi funkcjami, warto zapoznać się z Canto.

Najlepsze funkcje Canto

Scentralizuj zasoby cyfrowe w jednej bibliotece, aby ułatwić dostęp i zarządzanie

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji wyszukiwania, w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i inteligentnych filtrów, aby szybko zlokalizować zasoby

Wprowadź kontrolę wersji, aby śledzić zmiany i zachować integralność plików cyfrowych

Ustaw uprawnienia użytkowników, aby kontrolować dostęp i zapewnić bezpieczeństwo danych w zespołach

Ograniczenia Canto

Opcje struktury plików i metadanych są ograniczone podczas przesyłania do systemu

Naciśnięcie klawisza Enter po dodaniu etykiety powoduje zniknięcie kursora, co wymaga ponownego wybrania paska wprowadzania danych

Ceny Canto

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canto

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Canto prawdziwi użytkownicy?

Jak zauważył jeden z recenzentów G2 :

Istnieją pewne ograniczenia w strukturze plików zaplecza lub metadanych podczas ładowania do systemu, jednak zespół Canto jest sprawny, a dział badań i rozwoju słucha uwag klientów i pracuje nad ulepszeniami. Poza tym nie ma żadnych poważnych problemów.

Istnieją pewne ograniczenia w strukturze plików zaplecza lub metadanych podczas ładowania do systemu, jednak zespół Canto jest sprawny, a dział badań i rozwoju słucha komentarzy klientów i pracuje nad ulepszeniami. Poza tym nie ma żadnych poważnych problemów.

3. Filecamp (najlepszy do dostosowywania brandingu i kontroli dostępu)

za pośrednictwem Filecamp

Filecamp oferuje nieograniczoną liczbę kont użytkowników we wszystkich swoich planach, co czyni go opłacalnym wyborem dla rozwijających się zespołów. Konfigurowalne opcje brandingu pozwalają dostosować interfejs do tożsamości firmy, zapewniając spójne doświadczenia dla użytkowników.

Organizowanie i udostępnianie zasobów staje się wydajne dzięki funkcjom takim jak zaawansowane wyszukiwanie, etykietowanie i kolekcje lightbox. Jeśli szukasz systemu DAM, który będzie skalowalny wraz z rozwojem Twojego zespołu i nie nadwyręży budżetu, Filecamp może być idealnym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Filecamp

Twórz niestandardowe strony za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG (co widzisz, to dostajesz) i zintegruj je z głównym menu nawigacyjnym

Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym przesyłanie plików bezpośrednio na swoje konto Filecamp poprzez linki do plików, co upraszcza gromadzenie plików

Otrzymuj powiadomienia o przesłaniu lub modyfikacji plików, dzięki czemu będziesz na bieżąco z wszelkimi zmianami

Automatycznie analizuj i etykietuj obrazy, aby usprawnić wyszukiwanie i zarządzanie zasobami

Ograniczenia Filecamp

Kontrola dostępu do folderów i plików nie jest wystarczająco szczegółowa

Urządzenie mobilne nie posiada wszystkich funkcji i jest trudne w nawigacji

Ceny Filecamp

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Zaawansowane: 59 USD/miesiąc

Profesjonalna: 89 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Filecamp

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Filecamp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 skomentował:

Sugeruję dodanie metadanych do plików przed ich przesłaniem do Filecamp. Chociaż istnieje metoda dodawania metadanych, jest ona nieco nieporęczna ze względu na charakter interfejsu internetowego. Moim zdaniem nie jest to problem Filecamp, po prostu należy wykonać odpowiednią pracę za pomocą odpowiedniego narzędzia. Dodaj metadane w aplikacji na pulpicie lub użyj narzędzia takiego jak Adobe Bridge, aby zrobić to prawidłowo.

Sugeruję dodanie metadanych do plików przed ich przesłaniem do Filecamp. Chociaż istnieje sposób, aby to zrobić, jest on nieco skomplikowany ze względu na charakter interfejsu internetowego. Moim zdaniem nie jest to problem Filecamp, po prostu należy wykonać odpowiednią pracę za pomocą odpowiedniego narzędzia. Dodaj metadane w aplikacji na pulpicie lub użyj narzędzia takiego jak Adobe Bridge, aby zrobić to prawidłowo.

4. Brandfolder (najlepszy pod względem skalowalności i opcji dostosowywania)

Brandfolder kładzie nacisk na spójność marki i oferuje zaawansowane analizy umożliwiające śledzenie wydajności zasobów. Dzięki etykietowaniu opartemu na sztucznej inteligencji i intuicyjnym funkcjom wyszukiwania odzyskiwanie zasobów jest szybkie i bezproblemowe.

Platforma zapewnia również konfigurowalne szablony, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu mogą bez wysiłku tworzyć treści zgodne z wizerunkiem marki. Analizy Brandfolder mogą zapewnić cenne wsparcie dla organizacji, które muszą śledzić wykorzystanie zasobów i uzyskiwać strategiczne informacje.

Najlepsze funkcje Brandfolder

Organizuj zasoby dzięki zaawansowanym funkcjom etykietowania i metadanych, które usprawniają wyszukiwanie

Dostosuj szablony materiałów marketingowych, aby zachować spójność marki

Śledź wydajność i wykorzystanie zasobów dzięki intuicyjnym analizom i funkcjom

Twórz portale firmowe dla różnych zespołów lub partnerów, aby poprawić komfort użytkowania

Ograniczenia Brandfolder

Funkcje szablonów i system etykietowania mają sporadyczne problemy techniczne

Poziomy uprawnień są wymienione w różnych miejscach, co powoduje zamieszanie

Ceny Brandfolder

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Brandfolder

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Brandfolder prawdziwi użytkownicy?

Według użytkownika G2:

Wydaje się, że za każdym razem, gdy pojawia się nowa funkcja, która wydaje się nieco interesująca, jest ona blokowana przez fakt, że jej dodanie kosztuje. Nawet coś takiego jak dodanie dodatkowych administratorów. Nie zrozumcie mnie źle, rozumiem, dlaczego można oczekiwać, że coś będzie za darmo, ale byłoby miło, skoro już płacimy sporo, gdyby nie wszystko musiało być dodatkowo płatne. Mieliśmy szczęście, że udało nam się to obejść, ale inni mogą nie mieć tyle szczęścia.

Wydaje się, że za każdym razem, gdy pojawia się nowa funkcja, która wydaje się nieco interesująca, pojawia się problem, że jej dodanie kosztuje. Nawet coś takiego jak dodanie dodatkowych administratorów. Nie zrozumcie mnie źle, rozumiem, dlaczego można oczekiwać, że coś będzie za darmo, ale byłoby miło, skoro już płacimy sporo, gdyby nie wszystko musiało być dodatkowo płatne. Mieliśmy szczęście, że udało nam się to obejść, ale inni mogą nie mieć tyle szczęścia.

5. Nuxeo (najlepszy do zaawansowanego zarządzania treścią i integracji)

Nuxeo oferuje platformę usług związanych z treścią, która wykracza poza tradycyjne możliwości systemu DAM. Jej elastyczny model danych pozwala zarządzać złożonymi typami treści, dzięki czemu jest odpowiednia dla organizacji o zróżnicowanych potrzebach w zakresie zasobów.

Dzięki solidnym interfejsom API i opcjom integracji, Nuxeo można dostosować do różnych cykli pracy i systemów zarządzania zasobami cyfrowymi. Jeśli niezbędna jest skalowalność i możliwość zarządzania złożonymi strukturami treści, to rozwiązanie może być dobrym wyborem.

Uwaga: Firma Nuxeo została przejęta przez Hyland Software w 2021 roku.

Najlepsze funkcje Nuxeo

Zoptymalizuj procesy biznesowe dzięki wbudowanym narzędziom do automatyzacji cyklu pracy

Skorzystaj z środowiska programistycznego typu low-code, aby tworzyć niestandardowe aplikacje

Zarządzaj miliardami obiektów zawartości dzięki architekturze hiper-skalowalnej przy zachowaniu wydajności

Śledź status i historię dokumentów przez cały okres ich istnienia dzięki skutecznym narzędziom do zarządzania cyklem życia treści

Ograniczenia Nuxeo

Interfejs użytkownika jest trudny w nawigacji, a przyzwyczajenie się do różnych funkcji i ustawień zajmuje trochę czasu

Należy poprawić przepływ informacji

Ceny Nuxeo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nuxeo

G2: 4/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Nuxeo prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 wspomniał:

Nuxeo nie nadaje się do małych i działowych wdrożeń ECM. Rozważ Nuxeo, jeśli masz co najmniej 100 użytkowników i planujesz skalowanie, zarówno pod względem liczby pracowników, jak i ilości oraz różnorodności treści.

Nuxeo nie nadaje się do wdrożeń ECM w małych firmach i działach. Rozważ Nuxeo, jeśli masz co najmniej 100 użytkowników i planujesz skalowanie zarówno pod względem liczby pracowników, jak i ilości oraz różnorodności treści.

6. Frontify (najlepszy pod względem spójności marki i współpracy)

za pośrednictwem Frontify

Frontify łączy DAM z wytycznymi dotyczącymi marki i systemami projektowania, aby pomóc zespołom w egzekwowaniu spójnego brandingu we wszystkich kanałach. Dzięki dynamicznym instrukcjom obsługi marki, wersjonowaniu zasobów i zarządzaniu wykorzystaniem, jest przeznaczony dla organizacji skupionych na utrzymaniu tożsamości wizualnej na dużą skalę.

Frontify łączy DAM z wytycznymi dotyczącymi marki i systemami projektowania, aby pomóc zespołom w egzekwowaniu spójnego brandingu we wszystkich kanałach. Dzięki dynamicznym instrukcjom obsługi marki, wersjonowaniu zasobów i zarządzaniu wykorzystaniem, jest przeznaczony dla organizacji skupionych na utrzymaniu tożsamości wizualnej na dużą skalę.

Dla firm, które priorytetowo traktują kontrolę marki nad rozrostem zasobów, Frontify oferuje strukturę bez utraty elastyczności.

Dla firm, które priorytetowo traktują kontrolę nad marką, a nie rozrost zasobów, Frontify oferuje strukturę bez utraty elastyczności.

Najlepsze funkcje Frontify

Stwórz kompleksowe wytyczne dotyczące marki, które zapewnią spójność we wszystkich punktach kontaktu, szczegółowo opisując identyfikację wizualną, styl wypowiedzi i ton

Ułatw kreatywną współpracę dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym i kontroli wersji, poprawiając współpracę między różnymi interesariuszami

Analizuj wyniki marki dzięki solidnym funkcjom analitycznym, które mierzą wpływ w różnych kanałach, umożliwiając udoskonalenie strategii

Ograniczenia Frontify

Funkcje prezentacji zawartości, takie jak dodawanie tabel, mogą zostać ulepszone

Opcje wersjonowania są ograniczone w przypadku wprowadzania zmian

Ceny Frontify

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Frontify

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra:4,8/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Frontify prawdziwi użytkownicy?

Jak napisał jeden z użytkowników G2:

Nasz CSM ds. sukcesu był bardzo pomocny w procesie wdrażania, ale nauka obsługi platformy może być nieco trudna, zwłaszcza dla osób kreatywnych, które nie mają doświadczenia w zarządzaniu zasobami. W razie pytań lub problemów mogliśmy skorzystać z czatu Frontify, aby skutecznie rozwiązać nasze problemy.

Nasz CSM ds. powodzenia był bardzo pomocny podczas procesu wdrażania, ale nauka obsługi platformy może być nieco trudna, zwłaszcza dla osób kreatywnych, które nie mają doświadczenia w zarządzaniu zasobami. W razie pytań lub problemów mogliśmy skorzystać z czatu Frontify, aby skutecznie rozwiązać nasze problemy.

7. Adobe Experience Manager (najlepszy dla kompleksowych rozwiązań marketingowych)

za pośrednictwem Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) integruje DAM z solidnym systemem zarządzania treścią, zapewniając kompleksowe rozwiązanie do zarządzania doświadczeniami cyfrowymi. Nie jest to tylko samodzielny system DAM — jest to część szerszej platformy Adobe Experience Cloud, umożliwiającej płynną integrację z innymi narzędziami Adobe w celu wydajnego tworzenia, personalizacji i dystrybucji treści.

Dzięki funkcjom takim jak narzędzia do automatycznej optymalizacji cyklu pracy i spersonalizowane dostarczanie treści, AEM pomaga udoskonalić operacje. Zapewnia ujednoliconą i solidną platformę dla organizacji, które zainwestowały znaczne środki w ekosystem Adobe.

Najlepsze funkcje Adobe Experience Manager

Usprawnij tworzenie treści dzięki intuicyjnemu edytorowi WYSIWYG, który zapewnia płynne tworzenie treści

Wykorzystaj zaawansowany silnik personalizacji, aby dostarczać niestandardową zawartość na podstawie danych i zachowań klientów

Korzystaj z narzędzi do zarządzania wieloma witrynami, aby dostosować zawartość do różnych regionów i urządzeń, zapewniając globalny zasięg

Skorzystaj z architektury opartej na chmurze, która umożliwia szybkie wdrażanie nowych aplikacji i doświadczeń

Ograniczenia Adobe Experience Manager

Punkty spotkania z aplikacjami zewnętrznymi są oparte na preferencjach właściciela projektu

Ograniczone opcje szablonów

Ceny Adobe Experience Manager

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3900 recenzji)

Co mówią o Adobe Experience Manager prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Jednym z problemów, który szczególnie nas dotyczy i który chcielibyśmy znacznie poprawić, jest wykorzystanie menedżera chmury do wdrożeń. W szczególności w przypadku usług zarządzanych mamy wiele problemów związanych z faktem, że jest to jedna rura i jeden potok. […]

Jednym z problemów, z którym szczególnie się borykamy i który chcielibyśmy znacznie poprawić, jest wykorzystanie menedżera chmury do wdrożeń. W szczególności w przypadku usług zarządzanych mamy wiele problemów związanych z faktem, że jest to jedna rura i jeden potok. […]

8. Acquia DAM (Widen) (Najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania mediami i analizy danych)

za pośrednictwem Acquia DAM

Acquia DAM, wcześniej znana jako Widen, zapewnia skalowalne rozwiązanie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Solidne zarządzanie metadanymi i zaawansowane funkcje wyszukiwania zapewniają wydajną organizację i odzyskiwanie zasobów.

Platforma oferuje również kompleksowe analizy, zapewniające wgląd w wykorzystanie zasobów i wydajność. Acquia DAM warto rozważyć, jeśli jesteś częścią dużej organizacji poszukującej systemu DAM z funkcjami i wsparciem na poziomie przedsiębiorstwa.

Najlepsze funkcje Acquia DAM (Widen)

Skorzystaj z globalnej sieci dostarczania treści (CDN), aby zapewnić szybki i niezawodny dostęp do zasobów w dowolnym miejscu na świecie

Zintegruj bez wysiłku ponad 50 narzędzi, w tym pakiety kreatywne i oprogramowanie do zarządzania projektami

Zabezpiecz zasoby dzięki środkom bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa, w tym opcjom pojedynczego logowania (SSO) i szyfrowanemu transferowi danych

Zautomatyzuj zadania związane z katalogowaniem, aby zoptymalizować wyszukiwanie treści i zwiększyć ogólną wydajność

Ograniczenia Acquia DAM (Widen)

Ręczne dodawanie etykiet metadanych jest czasochłonne

Nie można ręcznie przycinać zasobów w systemie DAM i eksportować ich w odpowiedniej rozdzielczości

Ceny Acquia DAM (Widen)

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Acquia DAM (Widen) prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnił następującą opinię:

System DAM wydaje się coraz bardziej przestarzały. Zarówno elementy sterujące po stronie administratora, jak i codzienne doświadczenia użytkowników sprawiają wrażenie starszej wersji systemu dla przedsiębiorstw, a nie potężnego nowego narzędzia przyszłości. Nie chodzi tylko o estetykę, choć oczywiście ma ona wpływ na wrażenia użytkownika, ale także o liczbę kliknięć potrzebnych do wykonania jakiejkolwiek czynności oraz o to, jak intuicyjne są te kliknięcia.

System DAM wydaje się coraz bardziej przestarzały. Zarówno elementy sterujące po stronie administratora, jak i codzienne doświadczenia użytkowników sprawiają wrażenie starszej wersji systemu dla przedsiębiorstw, a nie potężnego nowego narzędzia przyszłości. Nie chodzi tylko o estetykę, choć oczywiście ma ona wpływ na wrażenia użytkownika, ale także o liczbę kliknięć potrzebnych do wykonania jakiejkolwiek czynności i o to, jak intuicyjne są te kliknięcia.

9. MediaValet (najlepszy pod względem rozbudowanych funkcji wyszukiwania i integracji)

za pośrednictwem MediaValet

MediaValet to oparte na chmurze rozwiązanie DAM, które oferuje nieograniczony dostęp dla użytkowników i jest odpowiednie dla organizacji z rozbudowanymi zespołami. Jego globalna sieć dystrybucji zapewnia szybką dostawę zasobów niezależnie od lokalizacji.

Etykietowanie AI i zaawansowana wyszukiwarka ułatwiają szybkie znalezienie potrzebnych zasobów. Zaawansowana funkcja wyszukiwania pozwala użytkownikom szybko znaleźć zasoby za pomocą słów kluczowych, metadanych i atrybutów wizualnych. Ponadto MediaValet integruje się z różnymi narzędziami, w tym Adobe Creative Cloud, ułatwiając spójny cykl pracy na różnych platformach

Najlepsze funkcje MediaValet

Scentralizuj zasoby cyfrowe w ujednoliconej bibliotece, umożliwiającej płynne przesyłanie, przeglądanie i udostępnianie ponad 200 formatów plików

Uzyskaj dostęp do zasobów z dowolnego miejsca dzięki interfejsowi dostosowanemu do urządzeń mobilnych i wsparciu z 61 regionów centrów danych Microsoft Azure

Wykorzystaj kreatywne przestrzenie do przechowywania plików w trakcie pracy, ułatwiając dostęp i współpracę nad projektami

Zarządzaj zasobami wideo bezpośrednio na platformie, przycinając, konwertując i skracając pliki bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania do edycji

Ograniczenia MediaValet

Musisz zastępować pliki pojedynczo, co jest żmudne, zwłaszcza gdy masz do czynienia z wieloma plikami jednocześnie

Interfejs platformy można by ulepszyć, aby był bardziej nowoczesny i intuicyjny

Ceny MediaValet

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje MediaValet

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o MediaValet prawdziwi użytkownicy?

Jak wyjaśnił jeden z recenzentów G2:

Jako osoba, która codziennie korzysta z MV w pracy, znacznie bardziej podoba mi się ta platforma niż inne, z których korzystałem wcześniej... Przesyłanie plików jest nieco uciążliwe – trzeba kliknąć wiele okien. Na szczęście niektóre z nich mają opcje zbiorcze, ale przesłanie wszystkich plików może trochę potrwać.

Jako osoba, która codziennie korzysta z MV w pracy, znacznie bardziej podoba mi się ta platforma niż inne, z których korzystałem wcześniej... Przesyłanie plików jest nieco uciążliwe – trzeba kliknąć wiele okien. Na szczęście niektóre mają opcje zbiorcze, ale przesłanie wszystkich plików może trochę potrwać.

10. Aprimo (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i zarządzania zasobami marketingowymi)

Aprimo łączy DAM z zarządzaniem zasobami marketingowymi, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla zespołów marketingowych. Oprócz tradycyjnych funkcji DAM, Aprimo oferuje planowanie treści, budżetowanie i śledzenie wydajności, umożliwiając zespołom efektywne zarządzanie całym cyklem życia treści.

Automatyzacja cyklu pracy platformy i narzędzia do współpracy pomagają udoskonalić działania marketingowe. Jeśli szukasz rozwiązania, które integruje zarządzanie zasobami z szerszymi procesami marketingowymi, Aprimo może być kompleksowym narzędziem, którego potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Aprimo

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, aby szybko znaleźć zasoby za pomocą zapytań w języku naturalnym i rekomendacji kontekstowych

Umożliwiaj płynną współpracę między członkami zespołu i partnerami zewnętrznymi dzięki zintegrowanym narzędziom do przeglądania, komentowania i zatwierdzania treści

Wprowadź zaawansowane zarządzanie metadanymi dzięki funkcjom etykietowania, kategoryzowania i wyszukiwania zasobów

Generuj bogate metadane dla dokumentów i obrazów, zwiększając ich wartość i łatwość wyszukiwania w systemie

Ograniczenia Aprimo

Interfejs administratora systemu jest złożony, podobnie jak sekwencja szkoleń dla nowych użytkowników

Platforma nie posiada "widoku listy" zasobów, który oferuje bardziej kompaktowy sposób wyświetlania informacji

Ceny Aprimo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Aprimo

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Aprimo prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 stwierdził:

Ponieważ platforma ta oferuje tak wiele funkcji, aby poznać wszystkie jej możliwości, trzeba poświęcić wiele godzin na szkolenia. Jednak to administrator Aprimo zajmuje się tym zadaniem, więc nie każdy musi przechodzić szkolenie.

Ponieważ platforma ta oferuje tak wiele funkcji, aby poznać wszystkie jej możliwości, trzeba poświęcić wiele godzin na szkolenia. Jednak zadanie to wykonuje administrator Aprimo, więc nie każdy musi przechodzić szkolenie.

