10 najlepszych narzędzi do wizualnej informacji zwrotnej upraszczających feedback w 2025 roku

Wyobraź sobie taką sytuację: Twój projektant wysyła Ci szkic nowej strony docelowej. Zauważasz kilka rzeczy, które wymagają poprawek - kolor przycisku wydaje się nietrafiony, przestrzenie wyglądają niezręcznie, a obraz banera nie do końca się wyróżnia.

Teraz utknąłeś w pisaniu długiego e-maila, próbując dokładnie opisać, co wymaga naprawy.

W tym miejscu z pomocą mogą przyjść narzędzia do wizualnej informacji zwrotnej. Od narzędzi do śledzenia błędów po najlepsze narzędzia do zbierania opinii na temat witryn internetowych, takie oprogramowanie pomaga projektantom, programistom lub kierownikom projektów przekazywać jasne, przydatne informacje zwrotne za pomocą zaledwie kilku kliknięć, oszczędzając wszystkim czas.

W tym wpisie na blogu omówimy kluczowe funkcje i ceny najlepszych narzędzi do wizualnej informacji zwrotnej, aby pomóc Ci w podjęciu decyzji.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd 10 najlepszych narzędzi do wizualnej informacji zwrotnej: ClickUp: Najlepsze do wizualnego zarządzania projektami i współpracy w zespole Najlepsze do wizualnego zarządzania projektami i współpracy w zespole MarkUp. io: Najlepsze do współpracy nad opiniami na temat zasobów cyfrowych Pastel: Najlepszy do zbierania opinii na temat stron internetowych Filestage: Najlepsze dla uproszczonych procesów przeglądu i zatwierdzania InVision: Najlepsze do interaktywnego prototypowania i współpracy projektowej Usernap: Najlepsze do zbierania opinii użytkowników i śledzenia błędów Ziflow: Najlepsze do przyspieszania cykli kreatywnych recenzji Hotjar: Najlepszy do śledzenia analityki zachowań użytkowników i wglądu w nie BugHerd: Najlepsze narzędzie do wizualnego śledzenia błędów i zarządzania zadaniami Frame. io: Najlepsze do współpracy wideo w czasie rzeczywistym i przekazywania informacji zwrotnych

Narzędzia do wizualnej oceny pozwalają użytkownikom wskazać problemy bezpośrednio na projekcie, zrzucie ekranu, oprogramowaniu lub stronie internetowej. Zamiast rozszyfrowywać niejasne opisy, takie jak "Przycisk w prawym górnym rogu nie działa", otrzymujesz precyzyjne wskazówki wizualne, które eliminują zgadywanie. Wypełniają one lukę między użytkownikami i teamami, czyniąc współpracę szybszą i bardziej wydajną.

Oto, na co powinieneś zwrócić uwagę, aby znaleźć narzędzie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb:

🖌️ Łatwość użytkowania: Poszukaj prostego i intuicyjnego interfejsu, dzięki któremu każdy będzie mógł zacząć korzystać z narzędzia bez konieczności uczenia się

⏱️ Współpraca w czasie rzeczywistym: Dobre narzędzie powinno umożliwiać natychmiastowe udostępnianie i działanie zgodnie z sugestiami, zmniejszając opóźnienia w podejmowaniu decyzji

Bezproblemowa integracja: Twoje narzędzie do wizualnej informacji zwrotnej powinno oferować możliwości integracji z innym oprogramowaniem, takim jak platformy do zarządzania projektami, narzędzia do projektowania i aplikacje komunikacyjne, aby zapewnić płynny przepływ pracy nad projektem lub grafiką

📊 Solidna analityka: Szczegółowe informacje, takie jak mapy cieplne, trendy komentarzy i zachowanie użytkowników, mogą pomóc w szybkim przekształceniu opinii w praktyczne ulepszenia

silne bezpieczeństwo danych: Opinie często zawierają poufne informacje. Priorytetem są narzędzia, które chronią dane użytkowników i są zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności

1. ClickUp (najlepsze do wizualnego zarządzania projektami i współpracy zespołowej)

Zarządzaj zadaniami projektowymi i opiniami bezpośrednio za pomocą ClickUp for Design Teams

Wysyłasz długą wiadomość wyjaśniającą potrzebne zmiany, ale członek twojego zespołu jest zdezorientowany i zadaje dodatkowe pytania. Teraz robisz zrzuty ekranu, próbujesz wyjaśnić pewne kwestie i zanim się zorientujesz, pętla informacji zwrotnej rozciąga się na wiele dni.

ClickUp pozwala ominąć wymianę informacji zwrotnych. To aplikacja wszystko do pracy, która łączy zarządzanie projektami, komunikację wizualną i zarządzanie zadaniami na jednej platformie.

ClickUp for Design Teams pomaga przeprowadzać burze mózgów, udostępniać makiety i uzyskiwać natychmiastowe informacje zwrotne. ClickUp oferuje szereg funkcji, które wspierają efektywne zbieranie opinii klientów i niestandardowych pomysłów oraz zarządzanie projektami.

Zacznij od przypisania zadań dla różnych projektów lub kreatywnej współpracy za pomocą ClickUp Tasks. Gdy makieta będzie gotowa, projektanci mogą załączyć pliki, aby uzyskać opinie.

Dzięki funkcjom Assign Comments i @wzmianki, członkowie zespołu mogą zostawiać opinie bezpośrednio na plikach projektowych, dzięki czemu proces przekazywania opinii jest szybki i bezproblemowy.

Łatwo dodawaj komentarze do projektów za pomocą ClickUp Comments i @wzmianek

Aby uzyskać bardziej efektywny feedback, skorzystaj z funkcji Proofing w ClickUp. Pomaga ona dodawać komentarze bezpośrednio do obrazów, materiałów wideo i plików PDF. Otwórz załącznik w sekcji aktywności zadania, wybierz opcję Dodaj komentarz w prawym górnym rogu i udostępnij swoją opinię. Komentarze można przypisać do członków Teams, aby zapewnić odpowiedzialność.

Dodawaj adnotacje do wideo, obrazów i plików PDF za pomocą funkcji Proofing w ClickUp

Co najlepsze? Możesz wizualizować pomysły, planować strategie i zbierać opinie zespołu w czasie rzeczywistym dzięki interaktywnym tablicom ClickUp. Klikaj na określone elementy na tablicy, aby przydzielać zadania członkom zespołu. Ponadto umożliwia bezpośrednie osadzanie zadań i dokumentów, dzięki czemu można przekazywać kontekstowe informacje zwrotne.

Wizualizuj pomysły i współpracuj nad zadaniami projektowymi w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Whiteboards

Możesz także użyć ClickUp Brain w Tablicach, aby generować obrazy AI i udostępniać referencje wizualne.

Generuj obrazy AI za pomocą ClickUp Brain, aby udostępniać referencje do obrazów

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Ma stromą krzywą uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Udostępnianie informacji i współpraca stały się proste teraz, gdy wszystkie Teams pracują zdalnie. Łatwo jest udostępniać aktualizacje projektów i przekazywać opinie członkom Teams. Jesteśmy w stanie śledzić zadania i projekty w różnych zespołach i przekazywać aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Udostępnianie informacji i współpraca stały się proste teraz, gdy wszystkie Teams pracują zdalnie. Łatwo jest udostępniać aktualizacje projektów i przekazywać opinie członkom Teams. Jesteśmy w stanie śledzić zadania i projekty w różnych zespołach i przekazywać aktualizacje w czasie rzeczywistym.

2. MarkUp. io (najlepsze do współpracy nad opiniami na temat zasobów cyfrowych)

MarkUp. io to platforma do wizualnego komentowania, która umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym na żywo na stronach internetowych i obrazach. Zapewnia wsparcie dla adnotacji dla 30 typów plików, w tym stron internetowych, obrazów, plików PDF i wideo, upraszczając proces przekazywania opinii projektantom, programistom i zespołom marketingowym.

Możesz wprowadzić URL, przesłać zawartość lub przeciągnąć i upuścić pliki, aby dodać komentarze. MarkUp. io oferuje również rozszerzenie Chrome do dodawania adnotacji do stron internetowych w przeglądarce Google Chrome.

Najlepsze funkcje MarkUp. io

Zaproś nieograniczoną liczbę współpracowników, którzy mogą dołączyć jako członkowie zespołu lub goście bez konieczności rejestracji

Pozostawiaj kontekstowe komentarze bezpośrednio na zawartości poprzez wątki i wzmianki @

Filtruj lub wyszukuj komentarze, aby znaleźć odpowiednie opinie, ułatwiając zajęcie się konkretnymi kwestiami

Limity MarkUp. io

Użytkownicy raportowali instancje powolnego ładowania i braku reakcji, co może zakłócać proces przekazywania opinii

Niektórzy użytkownicy wyrazili frustrację z powodu braku wsparcia Markup. io dla plików fig z Figma

Ceny MarkUp. io

Free

Pro: $79/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje MarkUp. io

G2: 4. 8/5 (20+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MarkUp. io?

Łatwość użycia do dostarczania opinii QA na temat kreatywnych projektów. Adnotacje i zrzuty ekranu/strony są świetne, a dane techniczne pomagają. Środowisko dla wielu użytkowników jest miłe. Podoba mi się samoobsługowe ustawienie i brak długiego procesu sprzedaży. Dane są zablokowane na platformie i nie można ich eksportować.

Łatwość użycia do dostarczania opinii QA na temat kreatywnych projektów. Adnotacje i zrzuty ekranu/strony są świetne, a dane techniczne pomagają. Środowisko dla wielu użytkowników jest miłe. Podoba mi się samoobsługowe ustawienie i brak długiego procesu sprzedaży. Dane są zablokowane na platformie i nie można ich eksportować.

3. Pastel (najlepszy do zbierania opinii na temat stron internetowych)

via Pastel

Pastel to wizualne narzędzie do zbierania opinii zaprojektowane w celu usprawnienia procesu recenzowania i zatwierdzania dla zespołów marketingowych pracujących nad witrynami internetowymi na żywo. Możesz przekonwertować dowolną stronę internetową na żywe płótno i zostawiać komentarze bezpośrednio na zasobach cyfrowych.

Pastel umożliwia także przypinanie każdej adnotacji do konkretnego elementu, co pozwala rejestrować informacje, takie jak rozdzielczość ekranu i typ przeglądarki, w celu zakończenia wprowadzania zmian na stronie. Dzięki Pastel możesz nawet wstrzymywać komentarze i kontrolować, kiedy chcesz otrzymywać opinie.

Najlepsze funkcje Pastel

Komentuj bezpośrednio na stronach internetowych na żywo na dowolnym urządzeniu, aby zapewnić wizualną informację zwrotną w czasie rzeczywistym

Płynnie integruj zadania, automatycznie tworząc bilety w narzędziach takich jak Trello i Asana

Dodawaj etykiety, takie jak "błąd" lub "w trakcie" do komentarzy, aby efektywnie organizować i śledzić opinie

Pastelowe ograniczenia

Ceny Pastel mogą być uważane za wysokie w stosunku do oferowanych funkcji, szczególnie dla użytkowników, którzy nie korzystają z platformy w szerokim zakresie

Jego interfejs może być początkowo mylący

Pastelowe ceny

Free

Solo: 35 USD/miesiąc

Studio: $119/miesiąc

Enterprise: $450/miesiąc

Oceny i recenzje Pastel:

G2: Za mało recenzji

Rozdział: 4. 5/5 (40+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pastel?

Pastel to świetne narzędzie, dobrze zaprojektowane i z pięknym, minimalistycznym interfejsem użytkownika. Cena była wysoka jak na jego możliwości i ostatecznie nie korzystaliśmy z niego zbyt często.

Pastel to świetne narzędzie, dobrze zaprojektowane i z pięknym, minimalistycznym interfejsem użytkownika. Cena była wysoka jak na jego możliwości i ostatecznie nie korzystaliśmy z niego zbyt często.

Wskazówka dla profesjonalistów: Stosuj "warstwowe" podejście do informacji zwrotnych, w którym różni członkowie teamu dodają opinie w warstwach lub scenach, a nie wszystkie naraz. Metoda ta pozwala lepiej skupić się na konkretnych aspektach projektu, w wyniku czego uzyskuje się bardziej celowe i przydatne informacje

4. Filestage (najlepsze dla uproszczonych procesów przeglądu i zatwierdzania)

via Filestage

Filestage to platforma do proofingu online, która umożliwia dodawanie komentarzy do dokumentów, obrazów, wideo, stron internetowych i plików audio za pomocą jednego dotknięcia. Możesz oznaczać członków zespołu, aby uzyskać dodatkową przejrzystość i załączać pliki do komentarzy, aby udostępniać referencje.

Filestage zawiera również solidną kontrolę wersji, umożliwiając użytkownikom porównywanie wielu wersji pliku obok siebie. Automatycznie podświetla zmiany w nowej wersji. Po przekazaniu opinii przez właścicieli projektu, można zmienić status na zielony, aby zatwierdzić zmiany lub zmienić go na pomarańczowy, aby poprosić o dalsze zmiany.

Najlepsze funkcje Filestage

Umożliwiaj precyzyjne komentarze i adnotacje ze znacznikiem czasu bezpośrednio na zawartości wizualnej, zapewniając, że każda informacja zwrotna jest kontekstowa i powiązana z określonymi sekcjami pliku

Ustaw wieloetapowe procesy zatwierdzania, w których pliki są przeglądane w określonej kolejności, zapewniając interesariuszom możliwość zatwierdzania lub odrzucania zawartości w poszczególnych scenach

Przesyłaj wiele wersji pliku i porównuj je wizualnie, ułatwiając śledzenie poprawek i zarządzanie zmianami

Wysyłaj powiadomienia w czasie rzeczywistym o opiniach, aktualizacjach i zmianach statusu zatwierdzenia, zapewniając, że zespoły pozostaną w zgodzie i nie zostaną przekroczone żadne kluczowe terminy

Obsługuje szeroki zakres typów plików, w tym wideo, obrazy, dokumenty, strony internetowe, interaktywny HTML i pliki audio, dzięki czemu jest wszechstronny dla różnych potrzeb projektu

Ograniczenia Filestage

Filestage nie ma wsparcia dla bezpośredniej edycji plików

Ceny Filestage

Free

Podstawowe: 129 USD/miesiąc

Profesjonalista: 369 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Filestage - oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (200+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Filestage?

To, co szczególnie podoba mi się w Filestage. io, to możliwość pozostawiania komentarzy bezpośrednio w określonych punktach wideo. Znacznie upraszcza to proces weryfikacji, ponieważ jako redaktor mogę pracować krok po kroku od jednego punktu do drugiego bez utraty śledzenia. Wizualne podświetlenie zaznaczonych miejsc gwarantuje, że żaden komentarz nie zostanie przeoczony. Nasi klienci, którzy nie pracowali wcześniej z platformą, początkowo uważają ją za mylącą i mają trudności z poruszaniem się po jej funkcjach.

To, co szczególnie podoba mi się w Filestage. io, to możliwość pozostawiania komentarzy bezpośrednio w określonych punktach wideo. Znacznie upraszcza to proces weryfikacji, ponieważ jako redaktor mogę pracować krok po kroku od jednego punktu do drugiego bez utraty śledzenia. Wizualne podświetlenie zaznaczonych miejsc gwarantuje, że żaden komentarz nie zostanie przeoczony. Nasi klienci, którzy nie pracowali wcześniej z platformą, początkowo uważają ją za mylącą i mają trudności z poruszaniem się po jej funkcjach.

5. Miro (najlepsze do interaktywnego prototypowania i współpracy projektowej)

via Miro

Miro to narzędzie do wizualnej współpracy i burzy mózgów, które usprawnia proces projektowania dla Teams. Za pomocą kanwy Miro można tworzyć briefy projektowe, generować prototypy i udostępniać je klientom lub członkom zespołu w celu uzyskania opinii. Narzędzie umożliwia również udostępnianie nagranych opinii wideo lub audio, które każdy może odtworzyć na tablicy Miro. Potrzebujesz natychmiastowej informacji zwrotnej? Rozpocznij rozmowę na żywo na kanwie. Ponadto możesz tworzyć notatki wizualne i przeciągać zawartość tablicy do notatek, aby dzielić się szczegółowymi opiniami na temat projektu.

Najlepsze funkcje Miro

Przekształcanie pomysłów w ustrukturyzowane dokumenty tekstowe

Uzyskaj jasną informację zwrotną za pomocą narzędzi do głosowania kropkowego, ankiet i szacowania

Dodawaj notatki na tablicy, aby dzielić się pomysłami lub opiniami

Integracja z Jira lub innymi narzędziami do zarządzania projektami w celu przekształcenia opinii w zadania

Limity Miro

Użytkownicy zgłaszali problemy z wydajnością i wolnym czasem ładowania

System wersjonowania platformy może nie zawsze odzwierciedlać najnowsze zmiany, co prowadzi do nieporozumień i potencjalnych błędów w procesie projektowania

Ceny Miro

Free

Starter : $8/miesiąc

Business: $16/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4. 7/5 (5700+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (1600+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Miro?

Używam Miro do organizowania informacji związanych z projektem. Zrzuty ekranu, połączone schematy przepływu, szczegóły dotyczące konkurencji, oś czasu - wszystko trafia na OGROMNĄ tablicę Miro, gdzie mogę łatwo znaleźć to, czego potrzebuję i skutecznie udostępniać to innym.

Używam Miro do organizowania informacji związanych z projektem. Zrzuty ekranu, połączone schematy przepływu, szczegóły dotyczące konkurencji, oś czasu - wszystko trafia na OGROMNĄ tablicę Miro, gdzie mogę łatwo znaleźć to, czego potrzebuję i skutecznie udostępniać to innym.

6. Usersnap (najlepsze do zbierania opinii użytkowników i śledzenia błędów)

via Usersnap

Usersnap to narzędzie do zbierania opinii na temat witryn internetowych, które pomaga gromadzić bezpośrednie opinie od użytkowników w formie zrzutów ekranu, adnotacji i nagrań ekranu - bez konieczności posiadania dodatkowych licencji lub skomplikowanych szkoleń.

Umieść widżet opinii Usersnap na swojej stronie internetowej lub aplikacji internetowej, umożliwiając użytkownikom przechwytywanie zrzutów ekranu lub nagrań i udostępnianie problemów bez wysiłku. Pomaga to stworzyć zwinną i wydajną pętlę informacji zwrotnej do testowania produktów, walidacji funkcji i śledzenia problemów.

Najlepsze funkcje Usersnap

Zbieraj wizualne opinie bezpośrednio w przeglądarce, w tym zrzuty ekranu z adnotacjami lub nagrania ekranu

Twórz i uruchamiaj ankiety z pytaniami warunkowymi, aby obliczać wyniki promotorów netto i uzyskiwać szczegółowe analizy zachowań użytkowników

Przeprowadzaj testy użytkowników w różnych przeglądarkach, przechwytując i porównując zrzuty ekranu, aby zapewnić spójne wrażenia użytkownika na różnych platformach

Ciesz się elastycznością i skalowalnością platformy opartej na chmurze bez kosztów utrzymania

Ograniczenia Usersnap

Niektórzy użytkownicy uważają, że początkowe ustawienia i niestandardowe przyciski i widżety opinii są nieco skomplikowane

Ceny Usersnap mogą być wysokie dla mniejszych Teams lub startupów, a bardziej zaawansowane funkcje dostępne są tylko w wyższych planach

Cennik Usersnap

Starter : $51. 19/miesiąc (€49/miesiąc)

Wzrost: $113. 87/miesiąc (€109/miesiąc)

Professional: $207. 89/miesiąc (€199/miesiąc)

Premium: $406. 38/miesiąc (€389/miesiąc)

Oceny i recenzje Usersnap

G2: 4. 5/5 (80+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 20+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Usersnap?

Widżety w aplikacji Usersnap to doskonały sposób na zbieranie opinii i wiadomości od dostawców. Bardzo przydatna jest również integracja ze Slackiem, co oznacza, że raporty o błędach i inne wiadomości z opiniami przychodzą do ciebie natychmiast.

Widżety w aplikacji Usersnap to doskonały sposób na zbieranie opinii i wiadomości od dostawców. Bardzo przydatna jest również integracja ze Slackiem, co oznacza, że raporty o błędach i inne wiadomości z opiniami przychodzą do ciebie natychmiast.

7. Ziflow (najlepsze do przyspieszania cykli przeglądów kreatywnych)

via Ziflow

Ziflow upraszcza procesy opiniowania i zatwierdzania dla zespołów kreatywnych, umożliwiając precyzyjne oznaczanie z dokładnością na poziomie klatek i pikseli. Oferuje bogate narzędzia do adnotacji, zautomatyzowane cykle pracy i integrację z wieloma aplikacjami kreatywnymi, a wszystko to w bezpiecznym środowisku.

Ziflow oferuje tryb "side-by-side" do ręcznych porównań lub tryb "pixel by pixel" do podkreślania różnic między wersjami z konfigurowalnymi opcjami kolorów. Możesz także korzystać z zakresu kształtów adnotacji, w tym kwadratu, koła, strzałki, linii, rysowania odręcznego i zaznaczania tekstu, aby zapewnić szczegółową informację zwrotną.

Najlepsze funkcje Ziflow

Dodawaj adnotacje do materiałów wideo za pomocą precyzyjnych, kodowanych czasowo komentarzy, aby ułatwić współpracę i przeglądanie zawartości wideo

Uczyń swoje komentarze prywatnymi lub widocznymi tylko dla wybranych recenzentów na określonych scenach, zapewniając poufność

Zezwalaj proof managerom na przesyłanie nowych wersji i utrzymywanie kontroli wersji w trakcie całego procesu recenzji

Połącz się z usługami przechowywania w chmurze, takimi jak Dropbox i Google Drive, i ustaw automatyzację przepływu pracy, aby wspomóc proces recenzowania

Limity Ziflow

Użytkownicy otrzymują liczne powiadomienia e-mail, które mogą stać się przytłaczające

Proces ustawienia Ziflow może być trudny, szczególnie dla tych, którzy są mniej obeznani z technologią

Ceny Ziflow

Free

Standard : 249 USD/miesiąc

Pro: $399/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ziflow

G2: 4. 5/5 (900+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Ziflow?

Sporządzanie notatek, dodawanie komentarzy, etykietowanie współpracowników i przesyłanie/przeglądanie wydruków próbnych jest bezproblemowe i nieocenione. Bardzo rzadko napotykam problemy z wyświetlaniem podczas przesyłania plików do druku lub plików PPT. Czasami pliki do druku będą wyświetlane z nadrukiem lub pliki PPT nie zostaną przesłane w całości, jeśli masz osadzone czcionki.

Sporządzanie notatek, dodawanie komentarzy, etykietowanie współpracowników i przesyłanie/przeglądanie wydruków próbnych jest bezproblemowe i nieocenione. Bardzo rzadko napotykam problemy z wyświetlaniem podczas przesyłania plików do druku lub plików PPT. Czasami pliki do druku będą wyświetlane z nadrukiem lub pliki PPT nie zostaną przesłane w całości, jeśli masz osadzone czcionki.

8. Hotjar (najlepsze narzędzie do analizy zachowań użytkowników)

via Hotjar

Hotjar pomaga wizualizować aktywność użytkowników w witrynie w czasie rzeczywistym za pomocą map cieplnych. Pokazuje, gdzie użytkownicy klikają, przewijają lub poruszają się po witrynie, dzięki czemu można poprawić wrażenia użytkownika. W przeciwieństwie do tradycyjnych platform analitycznych, które śledzą tylko dane ilościowe, Hotjar zanurza się głębiej, rejestrując "dlaczego" za działaniami użytkowników za pomocą map Rage Clicks.

Dzięki połączeniu map cieplnych, nagrań sesji, ankiet i opinii użytkowników, Hotjar pomaga analizować wzorce zaangażowania użytkowników.

Najlepsze funkcje Hotjar

Zbieraj opinie użytkowników w czasie rzeczywistym za pomocą łatwego do zintegrowania widżetu opinii i zbieraj spostrzeżenia, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z określonymi elementami Twojej witryny

Oglądaj nagrania sesji w czasie rzeczywistym, aby odkrywać wzorce zachowań, identyfikować punkty tarcia, które powodują frustrację użytkowników i rozwiązywać problemy

Szybko uruchamiaj ankiety w celu zebrania opinii klientów, upewniając się, że rozumiesz myśli stojące za ich działaniami

Limity Hotjar

Nagranie sesji może ładować się powoli

Dostosowanie widoku pulpitu może być niestandardowe

Ceny Hotjar

Podstawowe: Free

Plus: 39 USD/miesiąc

Business: 99 USD/miesiąc

Skala: 213 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Hotjar

G2: 4. 3/5 (ponad 300 recenzji)

Rozdział: 4. 7/5 (530+ opinii)

Co użytkownicy w czasie rzeczywistym mówią o Hotjar?

Hotjar jest niezwykle intuicyjny, oferując cenne mapy cieplne, nagrania sesji i narzędzia opinii, które pomagają nam lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i poprawić wydajność naszej witryny. Czasami nagrania sesji ładują się wolno.

Hotjar jest niezwykle intuicyjny, oferując cenne mapy cieplne, nagrania sesji i narzędzia opinii, które pomagają nam lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i poprawić wydajność naszej witryny. Czasami nagrania sesji ładują się wolno.

9. BugHerd (najlepsze do wizualnego śledzenia błędów i zarządzania zadaniami)

via Bugherd

BugHerd specjalizuje się w wizualnej informacji zwrotnej i śledzeniu błędów w tworzeniu stron internetowych. Jest popularny wśród twórców stron internetowych i projektantów poszukujących skutecznych sposobów zbierania opinii, zwłaszcza kontekstowych opinii na temat witryny od osób nietechnicznych.

Klienci mogą z łatwością upuścić pinezkę, aby dodać komentarze, uzyskując dostęp do połączonego projektu, bez konieczności logowania się lub tworzenia konta. Automatycznie przechwytuje ekran, aby dodać szczegóły techniczne i uzyskać dokładniejsze informacje zwrotne. Ponadto komentarze są automatycznie tworzone jako zadania na tablicy Kanban, co ułatwia ich śledzenie.

Najlepsze funkcje BugHerd

Integracja z LambdaTest w celu płynnego raportowania błędów

Zbieraj i organizuj opinie na temat różnych kreatywnych zasobów za pomocą narzędzia do proofingu

Zbieraj publiczne opinie, umożliwiając odwiedzającym witrynę dzielenie się spostrzeżeniami na temat konkretnych problemów, takich jak niedziałające linki lub błędy na stronie

Limity BugHerd

Nie oferuje opcji filtrowania informacji zwrotnych

BugHerd ceny

Standard: $49/miesiąc dla 5 członków

Studio: 79 USD/miesiąc dla 10 członków

Premium: 149 USD/miesiąc dla 25 członków

Niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje BugHerd

G2: 4. 8/5 (140+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o BugHerd?

Bugherd ułatwia wprowadzanie dużej ilości zmian na stronie internetowej, a jako kierownik projektu wypełnia lukę między żądaniami klienta a wypowiedziami deweloperów. Istnieje kilka problemów związanych z zrzutami ekranu, które nie są wykonywane podczas szybkiego dodawania masowych zmian, a często upuszczony pinezka trafia w niewłaściwe miejsce po przesłaniu zadania. Ponadto rozszerzenie czasami się psuje, więc trzeba odinstalować i ponownie zainstalować program, co jest uciążliwe.

Bugherd ułatwia wprowadzanie dużej ilości zmian na stronie internetowej, a jako kierownik projektu wypełnia lukę między żądaniami klienta a wypowiedziami deweloperów. Istnieje kilka problemów związanych z zrzutami ekranu, które nie są wykonywane podczas szybkiego dodawania masowych zmian, a często upuszczony pinezka trafia w niewłaściwe miejsce po przesłaniu zadania. Ponadto rozszerzenie czasami się psuje, więc trzeba odinstalować i ponownie zainstalować program, co jest uciążliwe.

10. Frame. io (najlepsze do współpracy wideo w czasie rzeczywistym i przekazywania opinii)

Przejęte przez Adobe, Frame. io to popularne narzędzie do zarządzania cyklem pracy projektowej, które ułatwia dodawanie opinii do klatek wideo. Członkowie Teams mogą dodawać komentarze, przesyłać obrazy referencyjne i wideo oraz używać emotikonów, aby usprawnić proces produkcji wideo.

Frame. io pozwala również na pełnoekranowy widok, Zoom i kontrolę odtwarzania, zapewniając wciągający proces recenzji. Możesz grupować zasoby, przypisywać konkretnych recenzentów i powiadamiać osoby w celu szybkiego uzyskania opinii.

Najlepsze funkcje Frame. io

Dodawaj komentarze w kontekście i rób adnotacje na ekranie za pomocą Frame. io, aby usprawnić przekazywanie opinii

Organizuj przeglądy, automatycznie układając wersje zasobów i umożliwiając porównywanie ich obok siebie w celu śledzenia postępów

Płynnie zarządzaj opiniami, odpowiadając na wątki komentarzy bezpośrednio w aplikacjach Creative Cloud zintegrowanych z Frame. io

Zabezpieczaj zasoby dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak SSO/2FA, Storage Connect i precyzyjnym uprawnieniom do przesyłania/pobierania, komentowania lub dostępu tylko do widoku

Ograniczenia Frame. io

Niektórzy użytkownicy zgłaszali trudności z dostępem klientów do materiałów wideo i ich komentowaniem, zwłaszcza gdy klienci musieli utworzyć konta

Ma ograniczone limity pamięci i brak opcji masowego eksportu, co może być ograniczające dla większych projektów

Ceny Frame. io

Free

Pro: $15/miesiąc za członka

Teams: 25 USD/miesiąc za członka

Enterprise: Niestandardowe ceny (dla wielu Teams)

Oceny i recenzje Frame. io

G2: 4. 6/ 5 (70+ opinii)

Rozdział: 4. 6/5 (70+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Frame. io?

Frame. io pomogło nam skonsolidować notatki, dokładnie otrzymywać informacje zwrotne i być bardziej zorganizowanym. Interfejs użytkownika jest bardzo prosty, a jego wyjaśnienie osobom niezaznajomionym z nim zajmuje kilka sekund. Ich aplikacja Transfer sprawia, że przesyłanie i pobieranie jest szybkie i łatwe. Używam jej codziennie! Chciałbym mieć sposób na posiadanie skrótów do projektów, tak jak Finder/File Explorer ma sposób na przypinanie bieżących projektów.

Frame. io pomogło nam skonsolidować notatki, dokładnie otrzymywać informacje zwrotne i być bardziej zorganizowanym. Interfejs użytkownika jest bardzo prosty, a jego wyjaśnienie osobom niezaznajomionym z nim zajmuje kilka sekund. Ich aplikacja Transfer sprawia, że przesyłanie i pobieranie jest szybkie i łatwe. Używam jej codziennie! Chciałbym mieć sposób na posiadanie skrótów do projektów, tak jak Finder/File Explorer ma sposób na przypinanie bieżących projektów.

Usprawnij współpracę dzięki funkcjom wizualnego feedbacku ClickUp

Wybór odpowiedniego narzędzia do wizualnej informacji zwrotnej może stanowić różnicę między chaotycznym cyklem pracy a płynną współpracą. ClickUp wyróżnia się na tym tle.

ClickUp umożliwia dodawanie adnotacji do obrazów, plików PDF i wideo oraz udostępnianie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Ponadto przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia, że każdy, od klientów po członków zespołu, może dostarczyć wyczyszczone i przydatne informacje - idealne dla nowoczesnych zespołów.

A co najlepsze? ClickUp nie tylko usprawnia przekazywanie informacji zwrotnych; usprawnia cały cykl pracy, łącząc zarządzanie zadaniami, narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych i funkcje współpracy w ramach jednej platformy.

Gotowy, aby przenieść swoją grę w feedback na wyższy poziom? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poczuj różnicę!