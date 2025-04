13 najlepszych programów do tworzenia schematów sieci usprawniających cykl pracy

Zarządzanie nowoczesnymi sieciami Enterprise to nie lada wyczyn.

Proste połączenia punkt-punkt należą już do przeszłości - dzisiejsze infrastruktury to rozległe ekosystemy usług w chmurze, środowisk hybrydowych, zdalnych Teams i zależności o krytycznym znaczeniu.

Bez przejrzystego, dynamicznego sposobu wizualizacji tych systemów, nawet najbardziej doświadczeni architekci sieci mogą mieć trudności z utrzymaniem wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności.

W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do tworzenia diagramów sieciowych. Odpowiednie narzędzie nie tylko mapuje połączenia - dostarcza ono wgląd w czasie rzeczywistym, identyfikuje słabe punkty i usprawnia rozwiązywanie problemów, zanim wpłyną one na działanie firmy.

To wizualne zarządzanie projektami zapewnia zarówno duży widok, jak i szczegółową kontrolę nad stanem sieci.

W tym wpisie na blogu przedstawię 13 najlepszych przykładów diagramów sieci i oprogramowania - uszeregowanych na podstawie rzeczywistych zastosowań w Enterprise, a nie szumu marketingowego.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia diagramów sieci?

Na podstawie moich badań, oto czego należy szukać w dobrym oprogramowaniu do tworzenia diagramów sieci logicznych:

Połączenie danych: Poszukaj opcji umożliwiających połączenie diagramów z zewnętrznymi źródłami danych (np. arkuszami kalkulacyjnymi, bazami danych) w celu dynamicznej aktualizacji

Raportowanie i dokumentacja: Możliwość generowania profesjonalnie wyglądającej dokumentacji z automatycznymi raportami i legendami jest koniecznością

Wszechstronna biblioteka symboli: Możliwość reprezentowania szerokiej gamy urządzeń sieciowych (routery, przełączniki, serwery, stacje robocze itp. ), usług w chmurze i innych elementów infrastruktury

Automatyczny układ i wyrównanie: Pomocne są funkcje automatycznego rozmieszczania węzłów i poprawy czytelności

Intuicyjny interfejs: Przeciąganie i upuszczanie węzłów, tworzenie połączeń i niestandardowe wizualizacje powinny być łatwe

Współpraca i udostępnianie: Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym lub asynchronicznej, łatwe opcje eksportu (np. obrazy, PDF, Visio) i bezpieczne opcje udostępniania ułatwiają zarządzanie siecią

13 najlepszych programów do tworzenia schematów sieci

Nowoczesne zarządzanie siecią wymaga narzędzi, które poradzą sobie ze złożonością przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności. Oto moje najlepsze rekomendacje dla takiego oprogramowania do tworzenia diagramów sieciowych, oparte na szeroko zakrojonych testach i rzeczywistych wdrożeniach:

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia diagramów i zarządzania cyklem pracy)

ClickUp, jako aplikacja do wszystkiego w pracy, łączy projekty, zadania, wiedzę i czat w jednej platformie opartej na AI.

Rozwiązanie IT i PMO firmy ClickUp zapewnia kompleksową widoczność projektów i strategiczne dostosowanie, pomagając Teams w ustalaniu priorytetów i efektywnym zarządzaniu wieloma projektami.

Podczas gdy większość narzędzi ogranicza się do podstawowego tworzenia diagramów, ClickUp Whiteboards i ClickUp Mind Maps integrują się bezpośrednio z systemem zarządzania zadaniami.

Wizualizuj swoje pomysły na projekty za pomocą map myśli ClickUp

Mapy myśli w ClickUp pozwalają na wizualne mapowanie powiązań pomiędzy różnymi komponentami sieci. Możesz stworzyć hierarchiczną sieć, zaczynając od centralnego węzła (np. głównego serwera) i branchując do połączonych urządzeń, routerów, przełączników i punktów końcowych.

przykład: Administrator IT może użyć mapy myśli ClickUp do planowania rozbudowy sieci, mapując sposób połączenia nowych serwerów i urządzeń.

Wykorzystaj ClickUp Whiteboards do projektowania dowolnego typu diagramów podczas współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym

Podobnie, ClickUp's Whiteboards oferują swobodne płótno, na którym można rysować, łączyć i dodawać adnotacje do różnych komponentów sieci. Teams IT mogą współpracować w czasie rzeczywistym, przeciągając i upuszczając ikony reprezentujące urządzenia, dodając notatki do rozwiązywania problemów i łącząc różne warstwy sieci.

przykład: Inżynier sieci może użyć ClickUp Tablica do zaprojektowania topologii sieci LAN, zaznaczając obszary, w których zapory ogniowe, load balancery i usługi chmury współdziałają w całej sieci.

W przeciwieństwie do statycznych narzędzi do tworzenia diagramów, ClickUp pozwala zespołom komentować, oznaczać członków i śledzić aktualizacje w tym samym obszarze roboczym. Po utworzeniu diagramu sieciowego można przekształcić jego elementy w wykonalne zadania, przypisując je członkom zespołu IT.

Szablon ClickUp Project Network Diagram wzmacnia to poprzez bezpośrednie dodanie prognozy zasobów i oceny ryzyka do szczegółowych diagramów sieciowych.

Pobierz ten szablon Łatwe rozpoznawanie połączeń między projektami i zależności dzięki szablonowi diagramu sieci projektów ClickUp

Szablon ten umożliwia wizualizację i zrozumienie zawiłych relacji między zadaniami. Każdy element projektu reprezentuje węzeł, a współzależności są mapowane jako połączenia, które je łączą.

Skorzystaj z szablonu, aby sporządzić mapę współzależnych zadań w scentralizowanej lokalizacji i zrozumieć przebieg pracy nad projektem od jego rozpoczęcia do zakończenia.

Niezależnie od tego, czy dokumentujesz istniejącą sieć w celu usprawnienia komunikacji i współpracy, czy też projektujesz nową architekturę sieci, ten szablon dostarcza ustrukturyzowane ramy do osiągnięcia celów.

Dzięki ClickUp nie tylko tworzysz diagramy sieciowe - budujesz inteligentne, zautomatyzowane cykle pracy, które dostosowują się wraz z rozwojem projektu.

ClickUp najlepsze funkcje

Użyj niestandardowych widoków ClickUp do wizualizacji narzędzi, aby śledzić oś czasu projektu i postęp zadań

Generowanie niestandardowych raportów w celu monitorowania wydajności zespołu i statusu projektu za pomocą wbudowanych narzędzi do raportowania ClickUp, pomagających zidentyfikować wąskie gardła lub obszary wymagające uwagi

Zaimplementuj śledzenie czasu w ClickUp , aby monitorować czas poświęcany na zadania, pomagając w zarządzaniu zasobami i analizie wydajności

Tworzenie pulpitów ClickUp , które konsolidują kluczowe wskaźniki i wizualizacje projektu w jednym miejscu w celu usprawnienia procesu decyzyjnego

Limity ClickUp

Szeroki zakres narzędzi i ustawień może przytłoczyć użytkowników, którzy potrzebują tylko podstawowych funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 500 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4 300 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp to wszechstronne narzędzie, które pozwala na niestandardową organizację pracy i zadań. Niezależnie od tego, czy chcesz od czasu do czasu powtórzyć zadanie, dodać tabele do swoich zadań, czy też stworzyć wizualny diagram swoich procesów, ClickUp sobie z tym poradzi. Elastyczność ClickUp jest wielkim atutem dla każdego zespołu.

ClickUp to wszechstronne narzędzie, które pozwala na niestandardową organizację pracy i zadań. Niezależnie od tego, czy chcesz od czasu do czasu powtórzyć zadanie, dodać tabele do swoich zadań, czy też stworzyć wizualny diagram swoich procesów, ClickUp sobie z tym poradzi. Elastyczność ClickUp jest wielkim atutem dla każdego zespołu.

Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z hierarchii projektów ClickUp, aby utrzymać porządek! Stwórz Przestrzeń dla infrastruktury sieciowej, z Folderami reprezentującymi różne segmenty sieci lub lokalizacje i Zadaniami reprezentującymi poszczególne urządzenia sieciowe. Użyj Podzadań, aby udokumentować określone konfiguracje urządzeń, adresy IP i szczegóły połączeń.

2. LucidChart (najlepszy do udziału w pracach zespołu w czasie rzeczywistym)

via LucidChart

Potężne narzędzia do mapowania historii użytkowników LucidChart umożliwiają wizualizację i tworzenie podróży klientów w czasie rzeczywistym.

Twórz swimlany dla różnych person użytkowników, mapuj scenariusze i dodawaj szczegółowe karty historii - podczas gdy Twój zdalny zespół z łatwością współpracuje.

Możesz także przekształcić złożone podróże użytkowników w przejrzyste, praktyczne mapy drogowe dzięki wyspecjalizowanym szablonom i intuicyjnemu interfejsowi.

Najlepsze funkcje LucidChart

Połącz swoje diagramy z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak Arkusze Google lub Excel, w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym

Zastosuj formatowanie warunkowe, aby dynamicznie stylizować diagramy w oparciu o zmiany danych

Wykorzystaj narzędzia do automatyzacji, aby ułatwić tworzenie i aktualizację diagramów na podstawie zestawów danych

Twórz i zapisuj niestandardowe kształty dla często używanych diagramów, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność

Użyj warstw, aby dodać dodatkowe informacje bez zaśmiecania głównego diagramu

Limity LucidChart

Limit funkcji automatyzacji, takich jak automatyczne wykrywanie urządzeń

Ceny LucidChart

Free

Indywidualne : 9 USD/użytkownik miesięcznie

Teams : 10 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LucidChart

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: 4. 5/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LucidChart?

Lucidchart zmienił sposób, w jaki wizualizujemy i komunikujemy złożone pomysły. Jego wnikliwy interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia tworzenie oszałamiających diagramów, schematów blokowych i map myśli. Funkcje pracy zespołowej pozwalają naszemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym, dzięki czemu informacje zwrotne i poprawki stanowią wartość dodaną. Ponadto ogromna biblioteka szablonów i kształtów oznacza, że możemy natychmiast rozpocząć tworzenie.

Lucidchart zmienił sposób, w jaki wizualizujemy i komunikujemy złożone pomysły. Jego wnikliwy interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia tworzenie oszałamiających diagramów, schematów blokowych i map myśli. Funkcje pracy zespołowej pozwalają naszemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym, dzięki czemu informacje zwrotne i poprawki stanowią wartość dodaną. Ponadto ogromna biblioteka szablonów i kształtów oznacza, że możemy natychmiast rozpocząć tworzenie.

3. Microsoft Visio (najlepsze dla organizacji zorientowanych na system Windows i wymagających głębokiej integracji z ekosystemem Microsoft)

via Microsoft

Microsoft Visio to narzędzie do tworzenia diagramów sieci dla organizacji, które już zainwestowały w ekosystem Microsoft. Jego płynna integracja z Microsoft 365 pozwala bez wysiłku udostępniać diagramy w Teams i osadzać je w witrynach SharePoint.

Podczas gdy Visio wyróżnia się na diagramach technicznych. Oferuje również podstawowe szablony do mapowania historii użytkownika i wizualizacji podróży.

Możesz wykorzystać wszechstronne biblioteki kształtów i narzędzia łączników do tworzenia diagramów przepływu użytkowników, chociaż wyspecjalizowane narzędzia do mapowania historii mogą oferować bardziej celowe funkcje.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Visio

Pracuj jednocześnie z wieloma użytkownikami na tym samym fizycznym diagramie sieci, aby usprawnić współpracę zespołową

Tworzenie diagramów architektury chmury z nowymi szablonami dla Azure i Amazon Web Services

Łatwa integracja schematów inżynieryjnych poprzez importowanie plików DWG (rysunków)

Limity programu Microsoft Visio

Nie tworzy automatycznie szczegółowego diagramu sieci na podstawie skanowania sieci

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu do prostszych narzędzi

Microsoft Visio ceny

Free przez jeden miesiąc

Visio Plan 1 : 5 USD/użytkownik miesięcznie

Visio Plan 2 : 15 USD/użytkownika miesięcznie

Visio Standard: $309. 99 (opłata jednorazowa)

Visio Professional: $579. 99 USD (opłata jednorazowa)

Oceny i recenzje Microsoft Visio

G2: 4. 5/5 (650+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (3000+ opinii)

4. SolarWinds Network Topology Mapper (najlepsze do automatyzacji mapowania sieci i wykrywania urządzeń)

przez SolarWinds Network Topology Mapper

SolarWinds Network Topology Mapper został zaprojektowany głównie do mapowania infrastruktury sieciowej, ale jego szczegółowe śledzenie zależności systemowych może zapewnić cenny kontekst do zbierania wymagań technicznych.

Tworzy kompleksowe mapy infrastruktury przy minimalnej ręcznej konfiguracji.

Te mapy infrastruktury mogą działać jak fizyczne diagramy sieci i pomagają lepiej zrozumieć ograniczenia i zależności systemowe podczas planowania funkcji, które mają wpływ na wiele systemów lub usług.

Najlepsze funkcje SolarWinds Network Topology Mapper

Zaplanuj automatyczny eksport map na platformę Orion

Niestandardowe wyświetlanie nazw węzłów, ról, adresów IP i powiązań w celu zwiększenia widoczności

Generowanie raportów dotyczących portów przełączników, wirtualnych sieci LAN, podsieci i inwentaryzacji

Eksportowanie map sieci do formatów Orion Network Atlas, Microsoft Office Visio, PDF i PNG

Wsparcie dla wielu metod wykrywania, w tym SNMP, ICMP, WMI, CDP, LLDP i innych

Ograniczenia SolarWinds Network Topology Mapper

Ceny mogą stanowić problem dla mniejszych firm

Cennik SolarWinds Network Topology Mapper

Free : Przez 14 dni

Plan płatny: Startuje od $1,882

SolarWinds Network Topology Mapper oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

5. Intermapper (najlepsze do monitorowania sieci w czasie rzeczywistym z wizualnym wglądem)

via YouTube

Intermapper, podobnie jak SolarWinds, koncentruje się głównie na monitorowaniu i mapowaniu sieci.

Choć nie zapewnia ono bezpośredniego wsparcia dla danych powstania narracji użytkownika, jego wizualny wgląd w sieć w czasie rzeczywistym może pomóc w zrozumieniu wpływu na wydajność i ograniczeń technicznych, które należy wziąć pod uwagę podczas pisania narracji użytkownika w celu ulepszenia systemu.

Najlepsze funkcje Intermapper

Mapuj swoją sieć, aby stworzyć widok na żywo środowiska IT z konfigurowalnymi układami i ikonami

Automatyczne wykrywanie i dokumentowanie każdego urządzenia obsługującego protokół IP w sieci w ciągu kilku minut

Analizuj wskaźniki wydajności urządzeń sieciowych, w tym czujników środowiskowych i sprzętu przemysłowego

Eksportuj mapy do formatów Microsoft Visio i. SVG do dalszego wykorzystania

Zdalny dostęp do sieci za pomocą Intermapper Remote Access do bezpiecznego monitorowania z dowolnego miejsca

Limity Intermapper

Koncentrują się głównie na monitorowaniu, a nie na kompleksowym tworzeniu diagramów

Cennik Intermapper

Free: Przez 30 dni

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Intermapper

G2: 4. 3/5 (80+ recenzji)

Capterra: Niewystarczająca ocena

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Intermapper?

Intermapper to łatwe do wdrożenia narzędzie do monitorowania SNMP. Wdrażalne na większości popularnych platform (PC, Mac, Linux), pozwala działowi IT na szybkie tworzenie map infrastruktury sieciowej i monitorowanie jej wykorzystania. Jest wysoce skuteczny w szybkiej identyfikacji obszarów problemowych i zakresu wszelkich przestojów.

Intermapper to łatwe do wdrożenia narzędzie do monitorowania SNMP. Wdrażalne na większości popularnych platform (PC, Mac, Linux), pozwala działowi IT na szybkie tworzenie map infrastruktury sieciowej i monitorowanie jej wykorzystania. Jest wysoce skuteczny w szybkiej identyfikacji obszarów problemowych i zakresu wszelkich przestojów.

6. Network Notepad (najlepszy do prostego tworzenia diagramów sieci)

przez Notatnik sieciowy

Network Notepad to niezawodne i proste narzędzie do tworzenia diagramów sieciowych, które wykonuje swoją pracę bez wymyślnych dzwonków i gwizdków (oraz rozszerzenia kosztów, które się z nimi wiążą).

Użyj go do tworzenia prostych diagramów przepływu pracy ilustrujących interakcję użytkownika z komponentami sieci.

Najlepsze funkcje Notatnika sieciowego

Wybierz pomiędzy trybami Draft, Fine i Superfine, aby poprawić grafikę i drukowanie

Obracanie tekstu i obiektów pod dowolnym kątem za pomocą funkcji "przeciągnij i obróć"

Dodawanie nieograniczonej liczby stron do diagramu i dostęp do nich za pomocą zakładek na ekranie

Łączenie wielu obiektów w obiekty złożone w celu łatwiejszej manipulacji

Włącz automatyczne wyrównanie dla połączeń, aby zachować połączenia poziome i pionowe

Ograniczenia Network Notepad

Brak zaawansowanych funkcji dostępnych w bardziej rozbudowanych narzędziach

Notatnik sieciowy - ceny

Professional Edition : $56 (pojedyncza licencja)

Enterprise Edition : 63 USD (pojedyncza licencja)

Klient/Serwer: 77 USD (pojedyncza licencja)

Notatnik sieciowy - oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak oceny

7. ConceptMap Diagram (najlepszy do wizualnego mapowania powiązań między koncepcjami i pomysłami)

Złożone powiązania sieciowe stają się wyraźniejsze dzięki kreatorom map koncepcyjnych.

ConceptMap Diagram to narzędzie AI, które wizualizuje te relacje, pomagając zespołom zrozumieć, w jaki sposób różne elementy sieci oddziałują na siebie i są od siebie zależne.

Wystarczy opisać swoje pomysły za pośrednictwem czatu, a AI automatycznie wygeneruje profesjonalną mapę koncepcyjną, pomagając szybko i intuicyjnie wizualizować złożone, wzajemnie powiązane pomysły.

Najlepsze funkcje ConceptMap Diagram

Wizualna organizacja zadań projektowych i osi czasu w celu usprawnienia współpracy zespołowej w obszarze roboczym

Planuj i strukturyzuj zawartość blogów, artykułów lub prezentacji za pomocą map wizualnych

Wizualna organizacja wyników badań w celu identyfikacji połączeń i luk w wiedzy

Integracja z popularnymi narzędziami w celu uproszczenia przepływu pracy

Limity oprogramowania ConceptMap Diagram

Nie zaprojektowane specjalnie do szczegółowego mapowania sieci

Cennik ConceptMap Diagram

Konto Free: 5 czatów/dzień z dostępem do wszystkich podstawowych funkcji

ConceptMap Diagram oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

🧠Fun Fact: Pierwszy diagram sieciowy został stworzony w 1969 roku w celu stworzenia mapy ARPANET, poprzednika współczesnego Internetu. Składał się on z zaledwie czterech węzłów łączących uniwersytety w całych Stanach Zjednoczonych. Dziś pojedynczy schemat sieci korporacyjnej może zawierać tysiące węzłów!

8. EdrawMax (najlepszy do kompleksowego tworzenia diagramów z rozbudowanymi szablonami)

przez EdrawMax

EdrawMax dostarcza obszerne przykłady diagramów, które pomagają zespołom standaryzować dokumentację sieciową.

Jego bogata biblioteka szablonów i profesjonalna jakość wydruku sprawiają, że jest on szczególnie odpowiedni do tworzenia dokumentacji dla interesariuszy na wszystkich poziomach technicznych.

Najlepsze funkcje EdrawMax

Korzystaj z ponad 210 typów diagramów, aby spotkać się z różnymi przypadkami użycia

Wykorzystaj współpracę w chmurze do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym na nieskończonym obszarze Canva

Łatwe eksportowanie i udostępnianie diagramów na różnych platformach społecznościowych i w różnych formatach plików

Rysuj bez wysiłku dzięki intuicyjnej funkcji "przeciągnij i upuść"

Limity EdrawMax

Niektórzy użytkownicy uważają je za mniej intuicyjne niż inne specjalistyczne narzędzia

Ceny EdrawMax

Plany subskrypcji : $35. 99 (półroczna)

Lifetime Plan : 245 USD (płatność jednorazowa)

Lifetime Bundle Plan: 312 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje EdrawMax

G2: 4. 3/5 (60+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (200+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o EdrawMax?

EdrawMax to świetne, wielofunkcyjne oprogramowanie do tworzenia map myśli, map drogowych dla strategii, cykli pracy itp. Chociaż czasami zdarzają się czkawki z niektórymi drobnymi rzeczami (szczególnie po zainstalowaniu nowej wersji), zespół wsparcia technicznego jest doskonały i zazwyczaj rozwiązuje problemy BARDZO szybko.

EdrawMax to świetne, wielofunkcyjne oprogramowanie do tworzenia map myśli, map drogowych dla strategii, cykli pracy itp. Chociaż czasami zdarzają się czkawki z niektórymi drobnymi rzeczami (szczególnie po zainstalowaniu nowej wersji), zespół wsparcia technicznego jest doskonały i zazwyczaj rozwiązuje problemy BARDZO szybko.

9. SmartDraw (najlepszy do szybkiego i łatwego tworzenia diagramów ze współpracą w chmurze)

przez SmartDraw

SmartDraw oferuje imponującą równowagę szybkości i funkcji dla Teams, których priorytetem jest szybkie tworzenie diagramów bez poświęcania jakości.

Jego możliwości tworzenia map myśli upraszczają proces projektowania, wspierając kompleksową dokumentację infrastruktury.

Dzięki intuicyjnym narzędziom i szablonom można tworzyć różne diagramy, w tym schematy blokowe, drzewa decyzyjne, diagramy UML i plany pięter.

Najlepsze funkcje SmartDraw

Generowanie diagramów na podstawie danych poprzez połączenie z konfiguracjami AWS lub Azure i importowanie danych z Jira w celu ulepszenia wizualizacji

Ulepsz istniejące wizualizacje, dodając dane do kształtów na diagramach

Integracja z obszarem roboczym Google w celu zwiększenia funkcji i łatwości użytkowania

Limity SmartDraw

Może nie mieć głębi wymaganej dla złożonych potrzeb sieciowych

Ceny SmartDraw

Individual : 9,95 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Teams : $8. 25/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Site: 5 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

SmartDraw oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (250+ recenzji)

Capterra: 4. 1/5 (100+ recenzji)

10. LanFlow (najlepszy do prostego, skoncentrowanego diagramowania sieci o minimalnej złożoności)

przez LanFlow

Jako wyspecjalizowane oprogramowanie do tworzenia diagramów sieciowych, LanFlow pomaga tworzyć szczegółowe diagramy sieci, sieci LAN i systemów komunikacyjnych.

Przeciągnij i upuść ikony komputerów, serwerów i stacji roboczych, połącz je jednym kliknięciem, dodaj tekst, a otrzymasz proste, ale przejrzyste diagramy sieciowe.

Obsługuje wszystkie kwestie techniczne, w tym załączniki liniowe i zarządzanie kształtami. Dzięki temu jest idealny zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Najlepsze funkcje LanFlow

Wykorzystaj wiele typów diagramów, w tym schematy bloków, schematy blokowe i diagramy sieciowe

Adnotacje tekstowe w dowolnym miejscu na diagramie

Używaj szablonów do szybkiego tworzenia danych diagramów

Limity LanFlow

Limit pod względem automatyzacji i zaawansowanych funkcji

Ceny LanFlow

Free: Przez 30 dni

Licencja dla jednego użytkownika do 9 użytkowników: $99-$639

10-50 licencji dla wielu użytkowników: $679-2779

Oceny i recenzje LanFlow

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

11. Draw. io (najlepsze dla Teams szukających darmowego rozwiązania open-source o szerokiej kompatybilności)

Chcesz wiedzieć, co jest lepsze niż solidne oprogramowanie do tworzenia diagramów sieciowych? Potężne Free oprogramowanie do tworzenia diagramów sieci! Draw. io jest open-source i działa z praktycznie wszystkim.

Jest to idealne rozwiązanie dla zwinnych zespołów dzięki gotowym do użycia szablonom, niestandardowym kształtom i łatwej integracji z narzędziami takimi jak Google Drive i MS Teams. Umożliwia tworzenie szczegółowych map historii i łatwą współpracę nad diagramami sieciowymi.

Draw. io najlepsze funkcje

Współpracuj z rozproszonymi teamami dzięki integracji z GitHub, GitLab i Dropbox

Pobierz wersję na pulpit, aby uzyskać możliwość tworzenia diagramów offline

Ograniczenia Draw. io

Brak niektórych zaawansowanych funkcji, które można znaleźć we współczesnych narzędziach

Draw. io ceny

Free

Chmura: Niestandardowe ceny

Centrum danych: $6250-$13750 (od 500 do 4000 użytkowników)

Draw. io oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (700+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Draw. io?

Draw. io to moje ulubione narzędzie do tworzenia diagramów. Jest ono Free, łatwe w użyciu i pozwala na pobieranie diagramów w różnych formatach open-source do wykorzystania w innym oprogramowaniu. Nic nie jest zamknięte za zastrzeżonymi formatami lub drapieżnymi cenami. Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanych funkcji Enterprise do współpracy z większymi Teams, możesz zapłacić, ale możesz przejść bardzo długą drogę na warstwie Free.

Draw. io to moje ulubione narzędzie do tworzenia diagramów. Jest ono Free, łatwe w użyciu i pozwala na pobieranie diagramów w różnych formatach open-source do wykorzystania w innym oprogramowaniu. Nic nie jest zamknięte za zastrzeżonymi formatami lub drapieżnymi cenami. Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanych funkcji Enterprise do współpracy z większymi Teams, możesz zapłacić, ale możesz przejść bardzo długą drogę na warstwie Free.

12. Creately (najlepsze do wspólnego mapowania historii i zwinnych technik wizualizacji)

przez Creately

Potrzebujesz diagramów sieciowych klasy Enterprise ze współpracą w czasie rzeczywistym? Wybierz Creately.

Idealny dla dystrybucyjnych teamów, pozwala łatwo projektować układy sieci wraz ze współpracownikami. Obserwuj, jak zmiany są natychmiast synchronizowane podczas wspólnej mapy infrastruktury.

Najlepsze funkcje Creately

Uzyskaj dostęp do nieograniczonej liczby tablic z podstawowymi funkcjami dla profesjonalistów i małych teamów

Planuj, projektuj i zarządzaj infrastrukturą IT i chmurą w centralnym hubie

Dokumentowanie i ułatwianie procesów HR i administratora dla przejrzystości organizacyjnej

Ograniczenia Creately

Ograniczone funkcje automatyzacji

Ceny Creately

Wersja próbna Free z limitem funkcji

Osobiste: 8 USD/użytkownika miesięcznie

Teams : 8 USD/użytkownika miesięcznie

Business : 149 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4. 4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (200+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Creately?

Nieskończona przestrzeń robocza Creately daje nam mnóstwo przestrzeni do organizowania naszych pomysłów, a szablony pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas ustawiania nowych projektów. Integracja z naszymi innymi narzędziami, takimi jak obszar roboczy Google, ułatwiła połączenie i dostęp do wszystkiego wszystkim członkom zespołu. Wyraźnie widać, że Creately zostało stworzone z myślą o współpracy, a dzięki niemu staliśmy się bardziej wydajni i produktywni.

Nieskończona przestrzeń robocza Creately daje nam mnóstwo przestrzeni do organizowania naszych pomysłów, a szablony pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas ustawiania nowych projektów. Integracja z naszymi innymi narzędziami, takimi jak obszar roboczy Google, ułatwiła połączenie i dostęp do wszystkiego wszystkim członkom zespołu. Wyraźnie widać, że Creately zostało stworzone z myślą o współpracy, a dzięki niemu staliśmy się bardziej wydajni i produktywni.

13. DIA (najlepsze lekkie rozwiązanie do tworzenia diagramów o otwartym kodzie źródłowym)

przez DIA

Potrzebujesz prostego narzędzia do tworzenia diagramów sieci o otwartym kodzie źródłowym? DIA upraszcza układy sieci za pomocą podstawowych kształtów i złączy.

Chociaż nie posiada on wymyślnych szablonów, jego proste podejście sprawia, że jest idealny do szybkiego szkicowania sieci.

Najlepsze funkcje DIA

Tworzenie wielu typów diagramów z wbudowanych kształtów, w tym schematów blokowych, logicznych diagramów sieciowych, schematów obwodów i modeli UML

Niestandardowe obiekty poprzez modyfikację właściwości, takich jak rozmiar, kolor i style linii

Grupowanie wielu obiektów w celu łatwiejszej manipulacji i organizacji

Drukowanie diagramów na wielu stronach z automatycznym podziałem na strony

Praca z wieloma diagramami jednocześnie w osobnych oknach

Limity DIA

Interfejs użytkownika może nie być tak dopracowany jak w przypadku produktów komercyjnych

Ceny DIA

Free

Oceny i recenzje DIA

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 2/5 (20+ recenzji)

Spraw, by Twoje diagramy sieciowe były 10x lepsze

Właśnie przeprowadziłem Cię przez najlepsze narzędzia do tworzenia diagramów sieci.

Doskonałe narzędzie do tworzenia diagramów sieci nie tylko pomaga wizualizować połączenia; usprawnia współpracę, zwiększa przejrzystość i sprawia, że zarządzanie złożonymi systemami nie wymaga wysiłku.

Widziałem zespoły, które całkowicie przekształciły swoje zarządzanie siecią, przechodząc na narzędzie, które integruje solidne tworzenie diagramów z pracą zespołową w czasie rzeczywistym. Gdy Teams może bez przeszkód tworzyć, edytować i udoskonalać diagramy sieciowe, realizacja projektów przebiega szybciej, a problemy są rozwiązywane zanim staną się problemami.

