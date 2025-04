15 najlepszych rozwiązań do zarządzania nieobecnościami w 2025 roku

Czy wiesz, że koszt nieplanowanych nieobecności w pracy szacuje się na ponad 600 miliardów dolarów rocznie? Średni koszt nieobecności w pracy w USA szacuje się na 4080 USD na pracownika pełnoetatowego i 2040 USD na pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin.

To wysoka cena za nieodebrane zmiany, prośby o urlop w ostatniej chwili i zamieszanie w harmonogramie!

Pomiędzy obsługą wniosków urlopowych, dni chorobowych i urlopów osobistych, wyzwaniem jest nie tylko śledzenie, kto jest nieobecny - chodzi o zapobieganie zakłóceniom, utrzymanie wydajności i utrzymanie wszystkich na tej samej stronie.

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami może zrobić to wszystko i jeszcze więcej - przywracając kontrolę nad czasem i zasobami. Jednak przy tak wielu opcjach oprogramowania do zarządzania nieobecnościami łatwo jest poczuć się przytłoczonym.

W tym wpisie na blogu przedstawiamy 15 najlepszych rozwiązań do zarządzania nieobecnościami, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję. Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić zarządzanie zastępstwami, usprawnić system płac, aktualizować katalog pracowników, po prostu ograniczyć formalności, czy też zachować zgodność z przepisami, mamy tutaj rozwiązanie, które pomoże zwiększyć wydajność.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania nieobecnościami?

Aby dokonać najlepszego wyboru przy wyborze oprogramowania do zarządzania nieobecnościami, oto, co należy traktować priorytetowo:

Solidne raportowanie: Wybierz oprogramowanie z rozbudowaną analityką, aby dostrzec trendy absencji i podjąć działania, zanim problemy się nasilą

Natychmiastowe śledzenie: Wybierz narzędzia, które oferują aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat tego, kto jest nieobecny i jak długo, dzięki czemu możesz wyprzedzić luki w harmonogramie i uniknąć niespodzianek

Inteligentna automatyzacja: Szukaj narzędzi, które automatycznie obsługują wnioski urlopowe, zatwierdzenia i powiadomienia

Elastyczność dopasowana do potrzeb: Wybierz oprogramowanie, które dostosowuje się do różnych rodzajów urlopów - czy to dni chorobowych, urlopów wypoczynkowych czy macierzyńskich - i jest zgodne z Twoimi zasadami

Łatwa integracja: Wybierz oprogramowanie, które synchronizuje się z Twoimi systemami płac i planowania, ograniczając ręczne Wybierz oprogramowanie, które synchronizuje się z Twoimi systemami płac i planowania, ograniczając ręczne zarządzanie pracą i błędy

15 najlepszych rozwiązań do zarządzania nieobecnościami

Które oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami najlepiej pasuje do Twojego biznesu? Aby Ci to ułatwić, przedstawiamy listę 15 najlepszych rozwiązań do zarządzania nieobecnościami, które musisz wziąć pod uwagę:

1. ClickUp (najlepsze do kompleksowego zarządzania urlopami)

Zarządzanie urlopami pracowników wymaga wszystkich aplikacji do pracy, takich jak ClickUp, aby skonsolidować zarządzanie nieobecnościami ze śledzeniem zadań, planowaniem projektów i współpracą.

Platforma zasobów ludzkich ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy wniosków urlopowych, które upraszczają składanie wniosków o urlop. Pracownicy mogą łatwo składać wnioski urlopowe za pomocą przyjaznych dla użytkownika formularzy z określonymi polami, takimi jak data rozpoczęcia i zakończenia, typ wniosku i informacje pomocnicze.

Skutecznie zarządzaj nieobecnościami dzięki platformie kadrowej ClickUp

Platforma ta przekształca zarządzanie nieobecnościami ze złożonego zadania administracyjnego w usprawniony, wydajny system, który śledzi nieobecności wraz z cyklem pracy. Ułatwia to zrozumienie, gdzie i jak można wprowadzić zmiany lub dostosowania.

Intuicyjny widok kalendarza wizualnie przedstawia dostępność zespołu, umożliwiając menedżerom szybkie sprawdzenie, kto jest poza biurem. Poza zwykłą dostępnością, niestandardowe pola ClickUp umożliwiają szczegółowe śledzenie różnych rodzajów urlopów, takich jak urlop, zwolnienie lekarskie lub czas osobisty, a także czas trwania każdego wniosku.

Automatyzacja ClickUp dodatkowo zwiększa wydajność, powiadamiając menedżerów o oczekujących wnioskach urlopowych, zapewniając ich szybkie przetwarzanie.

Ponadto pulpity zapewniają ogólny przegląd sald urlopów w całym zespole i prognozę nadchodzących nieobecności, pomagając w planowaniu zasobów.

Możesz również wykorzystać scentralizowane przechowywanie dokumentów w Docs, co zapewnia łatwy dostęp do firmowych zasad dotyczących urlopów.

Jak wyjaśnia Philip Storry, starszy administrator systemu w SYZYGY,

Nasze Teams używały formularzy i szablonów do standaryzacji niektórych cyklów pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre przepływy pracy, zwłaszcza tam, gdzie pola niestandardowe przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, kto powinien zostać przypisany do zadania. Wreszcie, wykorzystaliśmy również integrację e-mail i funkcje API do automatycznego generowania zadań, gdy niektóre platformy ostrzegają lub wykazują możliwe problemy z wydajnością.

Nasze Teams używały formularzy i szablonów do standaryzacji niektórych cyklów pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre przepływy pracy, zwłaszcza tam, gdzie pola niestandardowe przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, kto powinien zostać przypisany do zadania. Wreszcie, wykorzystaliśmy również integrację e-mail i funkcje API do automatycznego generowania zadań, gdy niektóre platformy ostrzegają lub wykazują możliwe problemy z wydajnością.

Szablon ClickUp Time Off Request Template wykracza również daleko poza proste przesłanie formularza. Pracownicy mogą wprowadzić wszystkie niezbędne szczegóły bezpośrednio do szablonu - rodzaj urlopu, konkretne daty, powody urlopu i dokumenty wsparcia, jeśli są wymagane (np. notatka lekarska). Zapewnia to standaryzację wszystkich wniosków, redukując liczbę wyjaśnień.

Pobierz szablon Zapewnij przejrzyste zarządzanie nieobecnościami dzięki szablonowi wniosku o czas wolny ClickUp

W przeciwieństwie do systemów opartych na e-mailach, nie ma ryzyka, że wnioski zostaną zakopane w skrzynkach odbiorczych. Menedżerowie mogą szybko przeglądać i zatwierdzać lub odrzucać wnioski, z komentarzami lub poprawkami wprowadzanymi bezpośrednio w zadaniu.

Masz potrzebę śledzenia wzorców zachowań związanych z urlopami? Szablon to przeszukiwalna baza danych , która zapewnia wgląd bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych lub zewnętrznych narzędzi do śledzenia.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji i niestandardowe opcje ClickUp mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 500 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

2. Calamari (najlepsze rozwiązanie do zarządzania nieobecnościami i urlopami)

via Calamari

Calamari umożliwia firmie ustawienie różnych zasad naliczania urlopów dla pracowników pełnoetatowych i wykonawców, co może być szczególnie przydatne w przypadku firm o zróżnicowanej strukturze pracowników.

Dodatkowo, jego wielojęzyczne wsparcie oznacza, że może zaspokoić potrzeby globalnej siły roboczej, pomagając międzynarodowym firmom zarządzać nieobecnościami przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z różnymi przepisami prawa pracy.

Wyróżniającą się funkcją jest to, że raporty naliczania mogą być podzielone na segmenty według pracowników, działów lub typów urlopów. Zapewnia to szczegółowy widok trendów nieobecności, który stanowi wsparcie przy podejmowaniu strategicznych decyzji podczas planowania obciążeń.

Najlepsze funkcje Calamari

Śledzenie obecności pracowników za pomocą rozpoznawania twarzy i lokalizacji GPS w celu dokładnego rejestrowania czasu pracy

Automatycznie synchronizuj dane urlopowe pracowników z systemami płacowymi, aby zapewnić prawidłowe wynagrodzenie

Wysyłaj menedżerom automatyczne przypomnienia o zaległych wnioskach urlopowych lub ich zatwierdzeniach

Integracja z oprogramowaniem księgowym w celu przetwarzania listy płac i śledzenia zgodności z przepisami

Limity Calamari

Ograniczone możliwości niestandardowe dla złożonych typów urlopów

Brak dogłębnej analizy do śledzenia wzorców nieobecności

Cennik Calamari

Czas nieobecności: 2,5 USD/użytkownika miesięcznie

Czas i obecność : 3 USD/użytkownika miesięcznie

Core HR: $2. 5/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Calamari

G2: 4. 6/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (550+ opinii)

3. Workday (najlepsze kompleksowe rozwiązanie HR dla przedsiębiorstw)

via Workday

Moduł zarządzania nieobecnościami Workday jest przydatny dla firm ze złożoną mieszanką typów urlopów i globalnymi operacjami.

Na przykład, oferuje szczegółowe śledzenie zasad dotyczących urlopów nadrzędnych w różnych regionach, automatycznie dostosowując się do różnych lokalnych przepisów i wytycznych korporacyjnych. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla dużych Enterprise z międzynarodowymi Teams.

Głęboka integracja Workday z płacami, świadczeniami i zarządzaniem urlopami zapewnia, że nieobecności pracowników są płynnie włączane do ogólnego planu zatrudnienia, eliminując wszelkie rozbieżności administracyjne, które mogą powstać w przypadku oddzielnych systemów.

Najlepsze funkcje Workday

Automatyzacja rejestracji i zmian świadczeń na podstawie statusu pracownika

Ustaw automatyczne alerty o terminach zgodności z przepisami prawa pracy i zmianami podatkowymi

Połącz dane dotyczące wydajności z wynagrodzeniami i rozwojem kariery w celu zarządzania talentami

Korzystaj z algorytmów uczenia maszynowego, aby rekomendować najlepszych kandydatów na otwarte pozycje w oparciu o dane historyczne

Ograniczenia Workday

Stroma krzywa uczenia się dla złożonych polityk urlopowych

Czasochłonne ustawienia dla dużych organizacji

Cennik Workday

Workday Adaptive Planning Free Trial: Free przez 30 dni

Workday Adaptive Planning: Niestandardowy cennik

Workday Adaptive Planning & Consolidation: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Workday

G2: 4. 1/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4. Deel (najlepsze globalne narzędzie do obsługi płac i zgodności)

via Deel

Czy masz pewność, że Twój system zarządzania urlopami jest zgodny z każdym lokalnym prawem pracy w Twoim międzynarodowym zespole? System zarządzania urlopami Deel został zaprojektowany z myślą o złożoności międzynarodowych teamów, oferując płynne śledzenie czasu urlopu dla pracowników i wykonawców w różnych strefach czasowych i jurysdykcjach.

Jeśli pracownik w Berlinie złoży wniosek o urlop, Deel automatycznie zastosuje odpowiednie niemieckie przepisy dotyczące urlopów, zapewniając, że typ urlopu jest zgodny z lokalnymi przepisami.

Na przykład, gdy zdalny członek zespołu prosi o dzień urlopu, Deel zapewnia przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów podatkowych i prawa pracy, niezależnie od lokalizacji pracownika.

Najlepsze funkcje

Automatycznie generuj globalne umowy, które są zgodne z lokalnymi przepisami podatkowymi i prawa pracy dla pracowników i wykonawców

Automatyzacja wypłat wynagrodzeń w wielu walutach i zapewnienie prawidłowych odliczeń podatkowych dla międzynarodowych Teams

Wykorzystaj automatyzację generowania dokumentów w celu wdrożenia i zapewnienia zgodności z prawem

Deel limit

Ograniczone funkcje raportowania i analizy

Wymaga dodatkowego ustawienia dla integracji

Nieodpowiednie dla firm z podstawowymi potrzebami w zakresie zarządzania nieobecnościami

Cennik Deel

Deel HR : Free

Deel Payroll: Zaczyna się od 29 USD / pracownika miesięcznie

Deel Contractor: Zaczyna się od 49 USD/miesiąc

Deel EOR: Startuje od 599 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Deel

G2: 4. 8/5 (ponad 5 500 opinii)

Capterra: 4. 8/5 (1,500+ recenzji)

5. Rippling (najlepsza platforma HR pod względem skalowalności)

via Rippling

Zastanów się, kiedy ostatnio musiałeś ręcznie śledzić różne zasady dotyczące urlopów w różnych działach. Zarządzanie czasem wolnym w Rippling jest wysoce konfigurowalne, oferując szczegółową kontrolę nad polityką urlopową.

Możesz ustawić różne zasady dotyczące urlopów dla różnych ról i działów pracowników, a nawet w oparciu o staż pracy. Przykładowo, firma może zezwolić kierownictwu wyższego szczebla na naliczanie większej liczby WOM lub oferować inne harmonogramy urlopów w porównaniu z pracownikami początkującymi.

To, co wyróżnia to oprogramowanie HRMS, to jego potężna automatyzacja. System może automatycznie aktualizować listę płac w oparciu o wykorzystany czas wolny, zapewniając dokładne obliczenia wynagrodzeń.

Najlepsze funkcje Rippling

Automatycznie aktualizuj dane pracowników we wszystkich połączonych systemach (listy płac, świadczenia, aplikacje) po wprowadzeniu zmian w Rippling

Synchronizuj dane śledzenia czasu pracowników z systemami płacowymi w czasie rzeczywistym, aby wyeliminować błędy i opóźnienia

Wykorzystaj analitykę do przewidywania rotacji pracowników i proaktywnego zarządzania wysiłkami związanymi z ich utrzymaniem

Ograniczenia

Podstawowe możliwości analityczne dla trendów nieobecności

Limit możliwości niestandardowych rozwiązań HR

Zróżnicowane ceny

Platforma Rippling: Niestandardowy cennik

Rippling HCM: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4. 8/5 (5,000+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (ponad 3000 recenzji)

6. Jolt (najlepszy system zarządzania pracownikami pod względem łatwości obsługi)

via Jolt

W szybko rozwijających się branżach, takich jak restauracje i hotele, braki kadrowe spowodowane nieoczekiwanymi nieobecnościami mogą zakłócać operacje i wpływać na obsługę klienta. Jolt jest przeznaczony dla branż, w których zgodność operacyjna i zarządzanie nieobecnościami są niezbędne, takich jak gastronomia czy hotelarstwo.

Oprócz śledzenia czasu wolnego, Jolt integruje zarządzanie nieobecnościami bezpośrednio z narzędziami do ewidencji czasu pracy i zgodności z przepisami. Na przykład w restauracji pracownicy mogą wnioskować o urlop za pośrednictwem aplikacji mobilnej Jolt, a system automatycznie porównuje wniosek o urlop z harmonogramem zasobów i lokalnymi przepisami prawa pracy.

Najlepsze funkcje Jolt

Automatyzacja zatwierdzania zmian, z powiadomieniami wysyłanymi do menedżerów w celu szybkiego zatwierdzenia lub zmiany przydziału

Ustawienie konfigurowalnych list kontrolnych dla pracowników w celu zapewnienia spójnego wykonywania zadań podczas zmian

Śledzenie wydajności zespołu za pomocą zautomatyzowanych raportów, które podkreślają kluczowe wskaźniki (np. wskaźnik ukończenia zadań)

Synchronizuj dane dotyczące zakończonych zadań ze śledzeniem czasu pracy, aby zapewnić dokładne przetwarzanie listy płac

Ograniczenia Jolt

Najlepsze rozwiązanie dla branży gastronomicznej i branż wymagających zgodności z przepisami

Podstawowy interfejs może nie spełniać potrzeb większych organizacji

Niestandardowa polityka urlopowa w ograniczonym zakresie

Cennik Jolt

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jolt

G2: 4. 4/5 (ponad 100 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (250+ opinii)

7. Keka HR (najlepsze oprogramowanie HR dla małych firm)

przez Keka HR

Jeśli Twoja firma ma unikalne zasady dotyczące urlopów - takie jak specjalne naliczanie zwolnień chorobowych dla pracowników, którzy pracują w firmie dłużej niż 5 lat - Keka może z łatwością sobie z tym poradzić.

Keka koncentruje się na wygodzie użytkownika, co czyni ją szczególnie atrakcyjną: pracownicy mogą łatwo przesyłać wnioski urlopowe i śledzić salda za pośrednictwem wysoce intuicyjnego pulpitu. Jednocześnie menedżerowie mogą przeglądać trendy i zarządzać zatwierdzeniami za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje Keka HR

Automatyzacja naliczania i rozliczania urlopów w oparciu o politykę firmy, eliminacja zadań wykonywanych ręcznie i błędów w śledzeniu

Zapewnij pracownikom samoobsługowe portale do zarządzania wnioskami urlopowymi, frekwencją i szczegółami listy płac

Automatyzacja przeglądów wydajności poprzez przypomnienie menedżerom i pracownikom o terminowej informacji zwrotnej

Integracja z narzędziami innych firm w celu płynnej rekrutacji i sprawdzania przeszłości

Keka HR limit

Brak zaawansowanych funkcji dla większych Enterprise

Ograniczona skalowalność dla Business ze złożoną polityką urlopową

Podstawowe możliwości raportowania

Ceny Keka HR

Niestandardowy cennik

Keka HR oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (ponad 1000 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (50+ opinii)

8. AbsenceSoft (najlepsze oprogramowanie do śledzenia nieobecności i zgodności)

przez AbsenceSoft

Pojedynczy błąd w naliczaniu urlopu lub nieprzestrzeganie lokalnych przepisów może prowadzić do kosztownych problemów prawnych. AbsenceSoft wyróżnia się automatyzacją śledzenia nieobecności przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z lokalnymi przepisami prawa pracy.

Jedną z wyróżniających się funkcji są konfigurowalne zasady naliczania, które pozwalają Business definiować zasady dotyczące urlopów dla różnych grup pracowników, takich jak pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin w porównaniu z pracownikami pełnoetatowymi lub pracownikami zrzeszonymi w związkach zawodowych.

Na przykład, firma może ustawić różne zasady naliczania WOM w oparciu o staż pracy pracownika, przy czym pracownicy o dłuższym stażu otrzymują więcej dni urlopowych.

Najlepsze funkcje AbsenceSoft

Automatyzacja procesu zatwierdzania wniosków urlopowych w oparciu o konfigurowalne reguły (np. staż pracy lub dział)

Zsynchronizuj dane dotyczące urlopów pracowników z oprogramowaniem do planowania, aby uniknąć konfliktów i zapewnić odpowiedni zasięg

Śledzenie zgodności z przepisami prawa pracy poprzez automatyczne obliczanie uprawnień i wykorzystania FMLA lub ADA

Ograniczenia AbsenceSoft

Złożone ustawienia dla organizacji z wieloma grupami pracowników

Podstawowe funkcje raportowania w porównaniu do większych systemów HR

AbsenceSoft ceny

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje AbsenceSoft

G2: Za mało ocen

Capterra: Oceny niedostępne

9. Workday HCM (najlepszy system zarządzania kapitałem ludzkim dla dużych Enterprise)

przez Workday HCM

Jeśli Twoja firma potrzebuje kompleksowego rozwiązania, które integruje zarządzanie nieobecnościami z większym ekosystemem HR, Workday HCM może być idealnym narzędziem.

Jedną z jego kluczowych zalet jest obsługa złożonych, wielopoziomowych polityk urlopowych, takich jak te wymagane przez rządowe programy urlopów rodzinnych, krótkoterminowej niezdolności do pracy lub roszczeń odszkodowawczych pracowników.

Integracja systemu z narzędziami do analizy siły roboczej pomaga firmom identyfikować długoterminowe trendy nieobecności, umożliwiając lepsze planowanie siły roboczej.

Najlepsze funkcje Workday HCM

Automatyzacja planowania zatrudnienia dzięki wykorzystaniu analityki predykcyjnej do przewidywania potrzeb kadrowych

Korzystaj ze spostrzeżeń opartych na AI, aby tworzyć spersonalizowane plany rozwoju dla pracowników w oparciu o ich wyniki

Automatycznie dopasowuj umiejętności pracowników do otwartych ról, poprawiając wewnętrzną mobilność i zmniejszając rotację

Śledzenie i zarządzanie programami szkoleniowymi i rozwojowymi, automatycznie połączone z ocenami wyników

Limity Workday HCM

Wymaga znacznego czasu ustawień dla zaawansowanych polityk urlopowych

Zaawansowane narzędzia analityczne mogą wymagać specjalistycznej wiedzy

Cennik Workday HCM

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Workday HCM

G2 : 4/5 (ponad 1000 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 1 500 opinii)

10. Timestatic (najlepsze narzędzie do śledzenia czasu i zarządzania projektami dla Teams)

przez Timestatic

Timestatic to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm poszukujących prostego, ale skutecznego sposobu zarządzania nieobecnościami.

Wyróżnia go płynna integracja z popularnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Google Workspace i Slack. Dzięki temu pracownicy mogą wnioskować o urlop bez opuszczania swojego środowiska pracy.

Łatwy w nawigacji interfejs oznacza, że menedżerowie mogą zatwierdzać lub odrzucać wnioski urlopowe za pomocą jednego kliknięcia, a system automatycznie oblicza wszelkie rozliczenia międzyokresowe lub potrącenia.

Najlepsze funkcje Timestatic

Automatyzacja wprowadzania czasu pracy ze śledzeniem w czasie rzeczywistym w celu dokładnego rozliczania i zarządzania projektami

Generowanie kart czasu pracy dla konkretnych zadań w celu rejestrowania wniosków o urlop i zatwierdzeń, które są zsynchronizowane z trwającymi projektami w celu lepszej alokacji zasobów

Automatyczne wykrywanie opóźnień w projektach i wysyłanie powiadomień do kierowników projektów w celu interwencji

Dostarczaj wskaźniki wydajności Teams w czasie rzeczywistym i generuj raportowanie dotyczące efektywności czasowej projektów

Limity czasowe

Brak zaawansowanych funkcji raportowania dla większych organizacji

Niestandardowy limit dla złożonych polityk urlopowych

Nieodpowiednie dla firm o skomplikowanych wymaganiach HR

Cennik Timestatic

Timestatic: $1. 50/użytkownika miesięcznie

Timestatic Pro: 2,50 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Timestatic

G2: 4. 7/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (550+ opinii)

11. Connecteam (najlepsza platforma do zarządzania pracownikami mobilnymi)

przez Connecteam

Narzędzia do zarządzania nieobecnościami Connecteam, idealne dla zespołów mobilnych, pracujących w terenie, pozwalają pracownikom wnioskować o urlop za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a menedżerowie mogą natychmiast zatwierdzać lub odrzucać te wnioski jednym dotknięciem.

Unikalną funkcją Connecteam jest możliwość automatycznego dostosowywania harmonogramów zespołów, gdy pracownik bierze wolne, zapewniając, że pokrycie zmian pozostaje nienaruszone.

W przypadku firm działających w branżach takich jak budownictwo czy logistyka, gdzie statystyki wypalenia zawodowego mogą być wysokie, a utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia ma kluczowe znaczenie, automatyczne alerty Connecteam zapewniają, że operacje nie są zakłócane przez absencję.

Najlepsze funkcje Connecteam

Skorzystaj z mobilnej platformy do zarządzania czasem wolnym i arkuszami obecności dla pracowników bez biurka

Automatyzacja zadań i terminów ich wykonania, aby zapewnić terminową realizację przez pracowników

Generowanie wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym i wysyłanie alertów do menedżerów o słabych wynikach członków zespołu

Ograniczenia Connecteam

Podstawowe funkcje zarządzania urlopami dla większych Business

Ograniczona skalowalność dla organizacji z różnorodnymi Teamsami

Brak zaawansowanych funkcji dla pracowników spoza pola pracy

Ceny Connecteam

Plan dla małych firm: Free dla maksymalnie 10 użytkowników

HR & Skills Basic: 35 USD / miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

HR & Skills Advanced: 59 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

HR & Skills Expert: 119 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4. 6/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

12. BambooHR (Najlepsze przyjazne dla użytkownika oprogramowanie HR dla rozwijających się Teams)

przez BambooHR

BambooHR to prosty i wydajny system do zarządzania nieobecnościami, który wyróżnia się możliwością integracji z narzędziami do zarządzania wydajnością. Pozwala to menedżerom na łatwe śledzenie wpływu nieobecności na wydajność pracowników.

Silne możliwości raportowania BambooHR pomagają również zespołom HR identyfikować wzorce nieobecności pracowników, takie jak częste nieobecności krótkoterminowe, i podejmować proaktywne kroki w celu poprawy frekwencji.

Dział HR może na przykład utworzyć niestandardowy raport pokazujący wskaźniki nieobecności w różnych działach, pomagając zidentyfikować trendy i odpowiednio dostosować programy kadrowe lub odnowy biologicznej.

Najlepsze funkcje BambooHR

Automatycznie obliczaj i aktualizuj świadczenia pracownicze w oparciu o wydarzenia życiowe (np. ślub, narodziny dziecka)

Dostarczaj szczegółowe, konfigurowalne raporty dotyczące danych pracowników, aby pomóc w podejmowaniu decyzji HR

Automatyzacja ocen wydajności z ustawieniem oś czasu i zbieraniem informacji zwrotnych

Wysyłaj menedżerom automatyczne przypomnienia o zbliżających się ocenach pracowników i celach

Limity BambooHR

Niestandardowa polityka urlopowa w ograniczonym zakresie

Podstawowa analityka do analizy trendów nieobecności

Wyższe ceny dla małych Business z prostymi potrzebami HR

Ceny BambooHR

Rdzeń: Niestandardowy cennik

Pro: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4. 4/5 (ponad 2,000 recenzji)

Capterra: 4. 6 (ponad 2500 opinii)

13. actiPLANS (Najlepszy system zarządzania nieobecnościami i urlopami)

via actiPLANS

actiPLANS oferuje rozwiązanie oparte na chmurze, które jest szczególnie przydatne w zarządzaniu polityką nieobecności dla firm o złożonej strukturze urlopów.

Wyróżniającą się funkcją jest automatyzacja naliczania urlopów dla różnych grup pracowników, co pozwala na niestandardowe zasady, takie jak przyznawanie większej liczby WOM pracownikom o dłuższym stażu pracy.

Ponadto, actiPLANS zapewnia menedżerom HR szczegółowe analizy w czasie rzeczywistym, pomagając dostrzec trendy nieobecności, takie jak sezonowe skoki lub wzorce chronicznej absencji, które mogą wpływać na decyzje biznesowe.

najlepsze funkcje actiPLANS

Zapewnij zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa pracy, które pozwalają zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Automatycznie śledź zgłoszenia nieobecności pracowników i zapewnij zgodność z polityką firmy

Wysyłaj powiadomienia w czasie rzeczywistym do menedżerów o oczekujących zatwierdzeniach urlopów, aby zmniejszyć opóźnienia

Automatycznie obliczaj naliczenia i salda WOM w oparciu o zasady specyficzne dla firmy

ograniczenia actiPLANS

Podstawowe narzędzia do raportowania w porównaniu do bardziej zaawansowanych platform

Limit opcji integracji z innymi systemami HR

Interfejs może być zbyt uproszczony dla dużych Businessów

actiPLANS ceny

Dla 1-3 użytkowników: Free

Dla 1-40 użytkowników: $1. 9/użytkownika miesięcznie

Dla 41-200 użytkowników : 1,5 USD/użytkownika miesięcznie

Dla ponad 200 użytkowników: Stały koszt dla nieograniczonej liczby użytkowników (rozliczany miesięcznie)

oceny i recenzje actiPLANS

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Za mało ocen

14. Buddy Punch (najlepszy zegar czasu pracy i narzędzie do planowania dla zdalnych Teams)

via BuddyPunch

Wyobraź sobie próbę uzgodnienia papierowych kart czasu pracy lub poleganie na ręcznych arkuszach kalkulacyjnych w celu śledzenia godzin pracy pracowników godzinowych. Buddy Punch upraszcza śledzenie czasu i zarządzanie nieobecnościami, koncentrując się na pracownikach godzinowych.

Ten zdalny system obecności pozwala pracownikom na logowanie i wylogowywanie się z dowolnego urządzenia, jednocześnie zarządzając wnioskami o urlop za pomocą intuicyjnego procesu zatwierdzania.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest możliwość integracji danych o nieobecnościach z listą płac w czasie rzeczywistym, zapewniając, że WOM i inne urlopy są dokładnie odliczane od wypłat.

Buddy Punch oferuje również szczegółowe raportowanie nieobecności, umożliwiając menedżerom monitorowanie trendów poza biurem i optymalizację decyzji kadrowych w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Automatyzacja rejestracji czasu pracy i integracja z systemami płacowymi w celu dokładnego przetwarzania danych

Wysyłaj powiadomienia o pracownikach zbliżających się do nadgodzin, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy

Integracja z oprogramowaniem do planowania, aby upewnić się, że pracownicy przychodzą i wychodzą z pracy zgodnie ze swoimi zmianami

Generuj zautomatyzowane raporty płacowe, aby uprościć zadania związane z podatkami i zgodnością z przepisami

Ograniczenia Buddy Punch

Ograniczone możliwości niestandardowe dla zasad dotyczących urlopów innych niż godzinowe

Podstawowe funkcje raportowania do analizy nieobecności

Ograniczona skalowalność dla większych Enterprise

Cennik Buddy Punch

Starter: $5. 49/użytkownika miesięcznie

Pro: 6,99 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: $11. 99/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (ponad 250 opinii)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 1000 recenzji)

15. When Moja Praca (najlepsze narzędzie do udostępniania i śledzenia harmonogramu pracy)

via When Moja Praca

Zbudowany z myślą zarówno o menedżerach, jak i pracownikach, When I Work oferuje intuicyjny interfejs, który upraszcza takie zadania, jak tworzenie harmonogramów, śledzenie obecności i zarządzanie zmianami.

Dla menedżerów eliminuje to komunikację zwrotną często związaną z zamianą zmian i wnioskami o urlop. Zamiast tego aplikacja zarządza tymi zadaniami, zapewniając, że członkowie zespołu pozostają poinformowani i zaangażowani.

Pracownicy korzystają z możliwości zarządzania swoją dostępnością, wnioskowania o czas wolny i wymiany zmian - a wszystko to z poziomu urządzeń mobilnych.

Najlepsze funkcje When Moja Praca

Zbuduj cały harmonogram pracy jednym kliknięciem dzięki automatycznemu planowaniu, oszczędzając cenny czas

Natychmiast powiadamiaj pracowników o wszelkich zmianach i włącz czaty 1:1 lub grupowe

Importuj karty czasu pracy w celu szybkiego i dokładnego przetwarzania listy płac

Ograniczenia w mojej pracy

Narzędzia do raportowania mogą nie spełniać potrzeb firm wymagających zaawansowanej analityki lub niestandardowych raportów

Cennik usługi When Moja Praca

Essentials : 2,50 USD/użytkownika miesięcznie

Pro : 5 USD/użytkownik miesięcznie

Premium: 8 USD/użytkownika miesięcznie

When Moja Praca oceny i recenzje

G2: 4. 3/5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 5 (1,000+ opinii)

