11 najlepszych narzędzi do automatyzacji notatek w 2025 roku

Notatki zapewniają porządek, ale ich ręczne sporządzanie jest powolne i męczące. Przy 52% pracowników czujących się wypalonymi, pominięcie szczegółów jest nieuniknione.

Rozwiązanie? Narzędzia AI do tworzenia notatek.

Zajmują się nudnymi rzeczami, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne. Narzędzia takie jak ClickUp oferują zaawansowane funkcje tworzenia notatek, łącząc zarządzanie zadaniami i współpracę w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy.

Oto najlepsze narzędzia na początek. 🚀

60-sekundowe podsumowanie Chcesz uzyskać szybki widok najlepszych narzędzi do automatycznego tworzenia notatek? Proszę bardzo: ClickUp : Najlepsze do tworzenia notatek, podsumowań i współpracy z wykorzystaniem AI : Najlepsze do tworzenia notatek, podsumowań i współpracy z wykorzystaniem AI

Krisp : Najlepszy do redukcji szumów podczas spotkań

Granola : Najlepsza do kontekstowych notatek ze spotkań na Macu

AI : Najlepsze do rozmów głosowych z transkrypcją i podsumowaniami AI

Otter. ai : Najlepsze do transkrypcji w czasie rzeczywistym i podsumowań spotkań

tl;dv : Najlepsze dla wielojęzycznego wsparcia i szczegółowej analizy spotkań

Notion AI : Najlepsze do zwiększania wydajności i podsumowywania w ujednoliconym obszarze roboczym

Mem AI : Najlepsze narzędzie do łatwej organizacji z dynamicznie połączonymi elementami

Evernote : Najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami i notatkami

Avoma : Najlepsze narzędzie do prowadzenia spotkań sprzedażowych

Reflect: Najlepsze do stworzenia połączonego "drugiego mózgu"

Czym jest automatyzacja notatek?

Zautomatyzowane notatki ze spotkań wykorzystują AI i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do tworzenia szczegółowych, ustrukturyzowanych protokołów podczas rozmów telefonicznych lub wirtualnych spotkań.

Nie będziesz musiał martwić się o notowanie każdego słowa; te narzędzia do zrobienia, pozwalając ci skupić się na dyskusji. Niezależnie od tego, czy jest to dyskusja w zespole, czy szybkie spotkanie sprzedażowe, zautomatyzowane narzędzia dokładnie rejestrują każdy kluczowy punkt.

Jakie są korzyści z automatyzacji notatek?

Wciąż niezdecydowany? Oto, co oferuje automatyzacja notatek:

Skoncentruj się w pełni na spotkaniu i aktywnie uczestnicz w dyskusjach

Pożegnaj się z ręcznym sporządzaniem notatek i mozolnym przepisywaniem po spotkaniu

Korzystaj z dokładnych, wiarygodnych zapisów każdej rozmowy - bez momentów "wydaje mi się, że oni to powiedzieli"

Uzyskaj dobrze zorganizowane, oparte na tematach konspekty, gotowe do udostępniania Twojemu zespołowi

Fun Fact: Decyzje podejmowane przy udziale szerszej grupy pracowników są zazwyczaj bardziej wszechstronne i świadome. A kiedy zróżnicowane Teams podejmują decyzje, osiągają o 60% lepsze wyniki. Zautomatyzowane notatki ze spotkań są niezbędne, aby wszyscy mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, a nie utknąć w notowaniu.

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do robienia notatek opartego na AI polega na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, a nie tworzeniu nowych. Powinien on oszczędzać czas, upraszczać przepływ pracy i pomagać skupić się na tym, co ważne. Oto, co należy wziąć pod uwagę:

Dokładność : Narzędzie powinno niezawodnie rejestrować każde słowo, w tym terminy techniczne i żargon

Podsumowanie : Automatycznie generuj wyczyszczone, zwięzłe podsumowania kluczowych punktów i decyzji

Transkrypcja w czasie rzeczywistym : Natychmiastowy dostęp do notatek podczas spotkania w celu ich szybkiej edycji lub przeglądu

Integracja z innymi narzędziami : Płynna synchronizacja z kalendarzem, aplikacjami do zarządzania projektami i platformami komunikacyjnymi

Funkcje współpracy : Pozwól swojemu Teamsowi na łatwą edycję, komentowanie i udostępnianie notatek

Bezpieczeństwo danych : Chroń poufne informacje dzięki najwyższej klasy środkom bezpieczeństwa

Śledzenie elementów : Wyróżniaj zadania do wykonania, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Konfigurowalne funkcje : Dostosuj narzędzie do swoich potrzeb dzięki opcjom takim jak etykiety czy podświetlanie

Wsparcie audio i wideo : Bezproblemowa transkrypcja z nagrań lub spotkań wideo

Interfejs użytkownika: Wybierz narzędzie, które jest intuicyjne i łatwe w użyciu, nawet w pracowity dzień

Jeśli jesteś zmęczony marnowaniem czasu na ręczne sporządzanie notatek, te podsumowujące notatki narzędzia AI zmienią zasady gry. Od transkrypcji w czasie rzeczywistym po płynną integrację zadań, pomagają one zachować porządek i skupić się na tym, co najważniejsze - bez pomijania żadnego szczegółu.

Oto zestawienie 10 najlepszych narzędzi do automatycznego tworzenia notatek:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do tworzenia notatek, podsumowań i współpracy oparte na AI)

Nie jest tajemnicą, że nasze projekty, wiedza i komunikacja często znajdują się w rozproszonych narzędziach. Przeciętny pracownik spędza do 9% swojego roku na przełączaniu się między aplikacjami.

Właśnie dlatego praca jest zepsuta, a my naprawiamy ją za pomocą ClickUp - w tym przypadku za pomocą jego narzędzi do robienia notatek.

ClickUp AI Note-Taker: Uchwyć każdy szczegół bez wysiłku

ClickUp AI Note-Taker dołącza do wirtualnych spotkań, rejestruje rozmowy i automatycznie generuje szczegółowe, ustrukturyzowane notatki ze spotkań. Podkreśla kluczowe wnioski, śledzi decyzje i identyfikuje elementy działań - oszczędzając ci ręcznego sporządzania notatek, jednocześnie utrzymując zespół w zgodzie.

Kluczowe funkcje ClickUp AI Note-Taker: Automatyczna transkrypcja i podsumowania spotkań

Wykrywanie i śledzenie elementów w czasie rzeczywistym

Bezproblemowa integracja z zadaniami ClickUp i dokumentami do dalszych działań

💡 Pro Tip: AI Note-Taker synchronizuje notatki z ClickUp Docs and Tasks, dzięki czemu możesz natychmiast przekształcić najważniejsze informacje ze spotkań w zadania, które można wykorzystać w praktyce.

ClickUp Brain: Twój drugi mózg do zorganizowanej pracy

ClickUp Brain to Twój drugi mózg, który pomaga organizować notatki ze spotkań, pomysły i zadania w sensowne wnioski. Pozwala również podsumowywać długie dyskusje, formatować dokumenty i śledzić działania następcze - wszystko to bez kiwnięcia palcem.

Wypróbuj ClickUp Brain za Free! Podsumowywanie spotkań za pomocą AI

Ten asystent AI upraszcza sporządzanie notatek, podsumowując długie dyskusje, formatując dokumenty i identyfikując działania następcze lub elementy działań.

Przykład: Jeśli Twoje spotkanie wygeneruje wątek z 200 komentarzami (wszyscy tam byliśmy), ClickUp Brain skondensuje hałas

ClickUp Docs i Notatnik: organizuj i rób notatki z łatwością

ClickUp wykorzystuje narzędzia takie jak ClickUp Docs, aby pomóc użytkownikom w tworzeniu szczegółowych notatek ze spotkań, burzy mózgów i formatowaniu dokumentów z opcjami bogatego tekstu, takimi jak wypunktowania, nagłówki i osadzanie multimediów.

Współpracuj na żywo ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Docs

Wisienka na torcie? Dwukierunkowe połączenie między ClickUp Docs i ClickUp Tasks. Oznacza to, że wszystkie Twoje zadania i dokumenty są ze sobą połączone w celu uzyskania maksymalnego kontekstu.

Jeśli masz trudności z rejestrowaniem pomysłów, zadań do wykonania lub przypomnień w ciągu dnia, skorzystaj z Notatnika ClickUp.

Uzyskaj dostęp do Notatnika ClickUp na swoim telefonie lub laptopie i spraw, by notatki były wydajne

Magia tego narzędzia polega na tym, że notatki można natychmiast przekształcić w wykonalne zadania z terminami i osobami przypisanymi. Na przykład, jeśli zanotujesz "Skontaktuj się z Alexem w sprawie propozycji sprzedaży", możesz przekształcić to w zadanie bezpośrednio z Notatnika.

Pobierz ten szablon Uporządkuj swoje notatki w jednym miejscu dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp

Szablon ten jest również idealny, jeśli zależy Ci na tworzeniu ustrukturyzowanych notatek i śledzeniu kluczowych punktów.

Co dwa tygodnie odbywam spotkania z moim przełożonym i używamy ClickUp do tworzenia naszej agendy. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje prośby o wydarzenia i prezentacje znajdują się tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który może sprawdzić.

Co dwa tygodnie odbywam spotkania z moim przełożonym i używamy ClickUp do tworzenia naszej agendy. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje prośby o wydarzenia i prezentacje znajdują się tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który może sprawdzić.

Pro Tip: ClickUp oferuje wiele gotowych szablonów, które ułatwiają rozpoczęcie tworzenia notatek. Szablon notatek ze spotkań ClickUp wskaże ci właściwy kierunek, jeśli chcesz zacząć.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ponad 15 niestandardowych widoków do zarządzania projektami: Niezależnie od tego, czy wolisz listy, tablice czy kalendarze, ClickUp oferuje niestandardowe widoki dostosowane do Twojego cyklu pracy

Pakiet narzędzi do pracy i współpracy: Obejmuje narzędzia takie jak cyfrowe tablice, ClickUp Docs, wbudowany czat i mapy myśli, aby wszystko było w jednym miejscu

Asystent pisania ClickUp AI: Uzyskaj dostosowane podpowiedzi i ponad 100 narzędzi, aby uprościć dane powstania i burzę mózgów

Organizacja notatek i system etykiet: Uporządkuj swoje notatki dzięki zagnieżdżonym stronom i etykietom ułatwiającym nawigację

Dokumentacja i notatki: Od notatek ze spotkań po bazy wiedzy - zarządzaj całą swoją dokumentacją na jednej platformie

Opcje formatu i stylizacji: Personalizuj swoje notatki za pomocą różnych stylów czcionek, podkreśleń, banerów i nie tylko

Opcje dodawania: Dodawaj zakładki, tabele i elementy multimedialne, aby tworzyć wszechstronne dokumenty

Bezpieczne udostępnianie notatek każdemu: Kontroluj ustawienia prywatności i bez wysiłku udostępniaj dokumenty za pośrednictwem publicznych lub prywatnych połączeń

Biblioteka niestandardowych szablonów dla każdego zespołu: Uzyskaj dostęp do ponad 1000 szablonów, aby rozpocząć projekty i zachować spójność

Limity ClickUp

Mnogość funkcji może wymagać czasu od nowych użytkowników, aby je opanować

Nie wszystkie widoki i funkcje są jeszcze w pełni dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie/użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp - oceny i recenzje klientów

G2 : 4. 7 na 5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Przegląd użytkowników: Użytkownicy lubią używać ClickUp do zarządzania zadaniami i pozostawania zorganizowanym, jednocześnie ciesząc się wyjątkową obsługą klienta i codzienną zależnością.

Uwielbiam to, że mogę przeszukiwać stare zadania i notatki, aby uzyskać więcej szczegółów, których nigdy nie zapamiętałbym z głowy, i pozwala mi to trzymać wszystko w jednym miejscu bez konieczności śledzenia wszędzie papierów lub martwienia się, że nie będę w stanie odczytać mojego pisma.

Uwielbiam to, że mogę przeszukiwać stare zadania i notatki, aby uzyskać więcej szczegółów, których nigdy nie zapamiętałbym z głowy, i pozwala mi to trzymać wszystko w jednym miejscu bez konieczności śledzenia wszędzie papierów lub martwienia się, że nie będę w stanie odczytać mojego pisma.

Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do robienia notatek AI na spotkania

2. Krisp (najlepszy asystent spotkań wykorzystujący AI do redukcji szumów)

via Krisp

Jak często hałas w tle i nadmiar informacji przytłaczają Cię podczas spotkania online? Krisp jest asystentem opartym na AI, zaprojektowanym w celu usprawnienia wirtualnych interakcji.

Doskonale radzi sobie z redukcją szumów, transkrypcją i automatyzacją notatek ze spotkań, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla osób indywidualnych i Teams.

Ponadto Krisp płynnie integruje się z większością platform do spotkań, takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, zapewniając kompatybilność bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek.

🧠 Do zrobienia: W Stanach Zjednoczonych codziennie odbywa się ponad 11 milionów spotkań, z czego 55 milionów każdego tygodnia i ponad miliard rocznie!

Najlepsze funkcje Krisp

Usuwa szumy tła, głosy i echo, zapewniając wyraźniejszy dźwięk podczas spotkań i rozmów

Generuje dokładne transkrypcje dla lepszej dostępności i dokumentacji

Podsumowuje dyskusje w praktyczne spostrzeżenia i kluczowe wnioski

Dostosowuje rozpoznawanie mowy do akcentów, aby zapewnić lepszą dokładność transkrypcji

Współpracuje z platformami takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet bez konieczności instalowania wtyczek

Limity Krisp

Free Plan ogranicza dzienne podsumowania AI i czas eliminacji szumów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne wyzwania związane z integracją aplikacji

Ceny Krisp

Free

Pro : 8 USD miesięcznie/użytkownika

Business: 15 USD miesięcznie/użytkownika

Niestandardowe oceny i recenzje klientów Krisp

G2 : 4. 7/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Ocena użytkownika: Użytkownik G2 polubił Krisp za możliwość tworzenia szczegółowych protokołów ze spotkań poprzez automatyczne generowanie dokładnych transkrypcji do przeglądu i dystrybucji.

Jako kierownik projektu zawsze zmagałem się z pisaniem szczegółowych protokołów ze spotkań... Ale KRISP zmienił wszystko! (dosłownie) Wracam teraz do praktyki sporządzania protokołów ze spotkań w moich projektach.

Jako kierownik projektu zawsze zmagałem się z pisaniem szczegółowych protokołów ze spotkań... Ale KRISP zmienił wszystko! (dosłownie) Wracam teraz do praktyki sporządzania protokołów ze spotkań w moich projektach.

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania dokumentami

3. Granola (najlepszy oparty na AI notatnik do tworzenia spersonalizowanych i kontekstowych notatek ze spotkań)

via Granola

Wybierasz się na kolejne spotkania i potrzebujesz dopracowanych, praktycznych notatek? Granola może pomóc.

Zaprojektowana z myślą o uproszczeniu procesu tworzenia notatek, Granola płynnie współpracuje z platformami takimi jak Zoom, Google Meet, Teams i Slack, przechwytując dźwięk ze spotkań bezpośrednio z komputera Mac bez inwazyjnych botów.

Pro Tip: Użyj czatu AI Granola, aby szybko wyodrębnić kluczowe punkty z notatek, takie jak "Co było omawiane na temat priorytetów na następny kwartał?"

Najlepsze funkcje Granola

Łączy w sobie AI i dane wejściowe użytkownika, tworząc dopracowane i dokładne podsumowania spotkań

Twórz dostosowane formaty notatek dla powtarzających się spotkań lub cykli pracy zespołowej za pomocą konfigurowalnych szablonów

Przechwytuje dźwięk ze spotkania bezpośrednio z komputera Mac bez udziału botów dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym

Pozwala użytkownikom pobierać określone informacje z notatek po spotkaniu za pośrednictwem dedykowanego asystenta AI Q&A

Łatwe udostępnianie notatek i szablonów w całej organizacji

Granola - ograniczenia

Użytkownicy systemu Windows muszą dołączyć do listy oczekujących, ponieważ platforma jest obecnie dostępna tylko dla komputerów Mac

Koszty mogą się sumować w przypadku większych teamów

Granola cena

Free

Indywidualnie : 18 USD miesięcznie/użytkownika

Business: 14 USD miesięcznie/użytkownika

Przeczytaj również: Najlepsze darmowe szablony notatek w Dokumentach Google, Wordzie i ClickUp

4. Fireflies. ai (najlepsze do rozmów głosowych z transkrypcją i podsumowaniami AI)

Fireflies. ai to narzędzie oparte na AI, które upraszcza zarządzanie rozmowami głosowymi podczas wirtualnych spotkań.

Zasadniczo automatycznie transkrybuje, podsumowuje i analizuje rozmowy na platformach takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Dzięki funkcjom takim jak analiza konwersacji i integracja z narzędziami takimi jak Slack, Asana i Salesforce, Fireflies usprawnia tworzenie notatek i cykl pracy po spotkaniu.

Fireflies. ai oferuje również swojego asystenta AI "AskFred", który ułatwia wyszukiwanie kluczowych momentów spotkania lub generowanie dalszych działań.

Pro Tip: Użyj Fireflies. ai do filtrowania transkrypcji spotkań i wskazywania elementów działań lub pytań w ciągu kilku sekund - idealne rozwiązanie, aby być na bieżąco z zadaniami bez konieczności ponownego oglądania całych nagrań.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Przekształca rozmowy w praktyczne podsumowania z wysoką dokładnością

Śledzenie czasu wypowiedzi prelegentów, nastrojów i kluczowych tematów w celu usprawnienia współpracy zespołowej i oferowania spostrzeżeń opartych na AI

Współpracuje z narzędziami takimi jak Salesforce, Slack i Zapier w celu usprawnienia cyklu pracy

Umożliwia szybkie wyszukiwanie i śledzenie transkrypcji spotkań dzięki asystentowi AI AskFred

Wsparcie dla spotkań na Zoom, Teams, Google Meet i innych

Ograniczenia Fireflies. ai

Limit do 800 minut przechowywania i mniej podsumowań AI

Wydajność może spaść przy słabym połączeniu sieciowym

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro : 10 USD miesięcznie/użytkownika

Business: 19 USD miesięcznie/użytkownika

Fireflies. ai oceny i recenzje klientów

G2 : 4. 8/5 (580+ opinii)

Rozdziałra: Za mało recenzji

recenzja użytkownika: Recenzent uznał Fireflies. ai za przydatnego towarzysza spotkań, oferującego kierownictwu precyzyjną dokładność transkrypcji, podsumowania oparte na AI i przydatne spostrzeżenia.

Fireflies. ai jest jak posiadanie superinteligentnego, nigdy nie męczącego się asystenta, który zawsze jest na bieżąco. Dzięki niemu moje spotkania zmieniły się ze zła koniecznego w potęgę wydajności.

Fireflies. ai jest jak posiadanie superinteligentnego, nigdy nie męczącego się asystenta, który zawsze jest na bieżąco. Dzięki niemu moje spotkania zmieniły się ze zła koniecznego w potęgę wydajności.

5. Otter. ai (najlepszy asystent spotkań oparty na AI do transkrypcji i podsumowań w czasie rzeczywistym)

Dzięki funkcjom takim jak automatyczna transkrypcja, identyfikacja elementów działań i podsumowania oparte na AI, Otter umożliwia Teams i poszczególnym osobom skupienie się na dyskusjach, a nie na dokumentacji.

Jest to idealne rozwiązanie dla firm, nauczycieli i twórców treści, ponieważ może integrować się z platformami takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet.

Bonus: Otter AI Chat umożliwia użytkownikom generowanie kolejnych e-maili, wyodrębnianie kluczowych decyzji lub podsumowywanie spotkań w ciągu kilku sekund. Funkcja transkrypcji w czasie rzeczywistym zapewnia, że nic nie zostanie pominięte podczas rozmowy, a połączona funkcja audio-tekstu sprawia, że przeglądanie i edycja są łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Automatycznie nagrywaj spotkania i sporządzaj transkrypcje spotkań z podsumowaniem kluczowych punktów i elementów działań

Oferuje natychmiastowe odpowiedzi, działania następcze i przydatne informacje z transkrypcji spotkań

Współpracuje z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce i Google Meet w celu zwiększenia wydajności

Transkrypcja jest dostępna w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim

Automatyczne etykiety prelegentów dla lepszej organizacji transkrypcji

💡 Pro Tip: Masz dość robienia notatek z wideo? Dowiedz się, jak zrobić to jak profesjonalista.

Ograniczenia Otter. ai

Transkrypcje często wymagają ręcznego czyszczenia w celu zapewnienia odpowiedniej czytelności

Limity minut transkrypcji i czasu trwania rozmowy

Cennik Otter. ai

Podstawowe : Free

Pro : $8. 33 miesięcznie/użytkownika

Business: 20 USD miesięcznie/użytkownika

Oceny i recenzje klientów Otter. ai

G2 : 4. 4/5 (290+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (85+ opinii)

Przeczytaj także: Jak sporządzać notatki ze spotkań: Zakończony przewodnik

6. tl;dv (Wydajny asystent spotkań oparty na AI z wielojęzycznym wsparciem)

Czy kiedykolwiek skończyłeś spotkanie tylko po to, by zdać sobie sprawę, że nie pamiętasz połowy z tego, co było omawiane? Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji.

Dla zapracowanych profesjonalistów, zwłaszcza tych pełniących role sprzedażowe lub kierownicze, niechlujne kontynuowanie spotkań i utracone spostrzeżenia mogą przerodzić się w stracone szanse i nieefektywność.

tl;dv, asystent spotkań oparty na AI, automatycznie transkrybuje spotkania, generuje zwięzłe podsumowania i płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Salesforce, Jira i Slack.

Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne szablony i analizy oparte na AI, tl;dv zapewnia, że podczas spotkań nie zostanie pominięty żaden szczegół.

Pro Tip: Bez względu na rolę, jaką pełnisz, poznaj różne metody sporządzania notatek dostosowane do różnych przypadków użycia i zwiększ swoją wydajność - sprawdź tutaj zakończony przewodnik po popularnych metodach sporządzania notatek!

najlepsze funkcje tl;dv

Automatycznie nagrywa i transkrybuje spotkania z podsumowaniami generowanymi przez AI w ponad 30 językach

Dostosuj notatki za pomocą gotowych lub niestandardowych szablonów dostosowanych do różnych typów spotkań

Śledzenie wskaźników mówcy, słów wypełniających i dynamiki konwersacji w celu poprawy wydajności zespołu

Współpracuje z ponad 6000 narzędzi, umożliwiając płynną automatyzację cyklu pracy na platformach CRM, zarządzania projektami i współpracy

Organizuje notatki i zapisy ze spotkań w folderach w celu łatwego dostępu i wyszukiwania za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu

tl;dv limity

Business Plan może wydawać się drogi w porównaniu do podobnych narzędzi, pomimo swoich solidnych funkcji

Większość funkcji wymaga aktywnego połączenia z Internetem

ceny tl;dv

Free

Pro : 18 USD miesięcznie/użytkownika

Business : 59 USD miesięcznie/użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

tl;dv oceny i recenzje klientów

G2 : 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje i narzędzia AI do robienia notatek

7. Notion AI (najlepszy asystent wydajności oparty na sztucznej inteligencji do pisania i podsumowywania)

Wyobraź sobie taką sytuację: Jesteś zagrzebany w morzu notatek ze spotkań, niedokończonych szkiców i rozproszonych elementów działań na wielu platformach. To właśnie w tym momencie Notion AI wkracza do akcji, aby odmienić Twój cykl pracy.

Zintegrowany bezpośrednio z obszarem roboczym Notion, Notion AI jest osobistym asystentem do automatyzacji przyziemnych zadań, takich jak podsumowywanie notatek ze spotkań AI, generowanie zawartości i analizowanie plików PDF.

Wypełnia ono nawet lukę między rozproszoną wiedzą a praktycznymi spostrzeżeniami, pomagając w łatwym zarządzaniu pracą.

Najlepsze funkcje Notion AI

Tworzy projekty wpisów na blogi, opisów stanowisk i e-maili na podstawie podpowiedzi AI

Szybko kondensuje całe strony lub wybrane sekcje w kluczowych punktach lub elementach działania

Pobiera informacje ze zintegrowanych narzędzi, takich jak Slack i Google Drive

Tłumaczenie zawartości na wiele języków dla globalnych Teams

Działa natywnie w obszarze roboczym Notion, zapewniając ujednoliconą wydajność

Ograniczenia Notion AI

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na opanowanie funkcji i integracji

Wymaga dodatkowej subskrypcji poza głównym planem Notion

Podsumowaniom generowanym przez AI może czasami brakować głębi lub szczegółowości

Ceny Notion AI

Free

Plus: $8 miesięcznie/użytkownika

Business: $15 miesięcznie/użytkownika

Oceny i recenzje klientów Notion AI

G2 : 4. 7/5 (5,930+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2 430 opinii)

recenzja użytkownika: Użytkownik Notion AI docenił sposób, w jaki narzędzie uprościło przepisywanie i podsumowywanie zawartości, zapewniając jednocześnie wiarygodne odpowiedzi na pytania i odpowiedzi z osobistych notatek.

Z łatwością przepisuję i podsumowuję artykuły lub dowolne materiały, które czytam. Ponadto, gdy potrzebuję odpowiedzi, preferuję Notion AI qand A, ponieważ dostarcza odpowiedzi z moich notatek i mogę na nim polegać.

Z łatwością przepisuję i podsumowuję artykuły lub dowolne materiały, które czytam. Ponadto, gdy potrzebuję odpowiedzi, preferuję Notion AI qand A, ponieważ dostarcza odpowiedzi z moich notatek i mogę na nim polegać.

8. Mem AI (najlepsza aplikacja do robienia notatek wykorzystująca sztuczną inteligencję do łatwej organizacji)

via Mem AI

Zaprojektowany z myślą o zapracowanych profesjonalistach, studentach i twórcach, Mem wykorzystuje AI, aby tworzenie i wyszukiwanie notatek było intuicyjne.

Zamiast sztywnych struktur folderów, Mem oferuje funkcje oparte na AI, takie jak inteligentne wyszukiwanie i powiązane notatki, zapewniając, że każda informacja jest na wyciągnięcie ręki, gdy jest potrzebna.

Jednak tym, co wyróżnia Mem, jest jego zdolność do działania jako "drugi mózg". "Dzięki dynamicznemu łączeniu notatek, dostarczaniu kontekstowych sugestii i oferowaniu zaawansowanych narzędzi organizacyjnych, Mem sprawia, że spędzasz mniej czasu na wyszukiwaniu, a więcej na tworzeniu.

Na przykład Mem Chat, obsługiwany przez GPT-4, może wyciągać wnioski z bazy danych, podsumowywać notatki ze spotkań, a nawet pomagać w redagowaniu zawartości.

Najlepsze funkcje Mem AI

Szybko znajdź dowolną notatkę za pomocą zapytań w języku naturalnym i filtrów opartych na AI

Automatycznie połącz notatki z podobną zawartością, tworząc dynamiczną bazę wiedzy

Upraszcza organizację notatek bez polegania na złożonych strukturach folderów dzięki "kolekcjom" opartym na AI

Aktualizuje notatki w aplikacjach internetowych i iOS, zapewniając płynny dostęp dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym

Przesyłaj nieograniczoną liczbę plików bez ograniczeń rozmiaru i do 100 GB przestrzeni dyskowej

Limity pamięci AI

Pełne opanowanie zaawansowanych funkcji może zająć trochę czasu

Wiele funkcji opartych na AI wymaga stabilnego połączenia z Internetem

Ceny Mem AI

Indywidualnie : 14,99 USD miesięcznie/użytkownik

Teams: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje klientów Mem AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj również: Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie do sporządzania notatek i protokołów ze spotkań

9. Evernote (najlepsze narzędzie oparte na AI do zarządzania zadaniami i notatkami)

via Evernote

Evernote pozwala użytkownikom robić notatki na różnych urządzeniach, skanować dokumenty i wyszukiwać tekst w obrazach lub plikach PDF.

Jednak dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak AI Search i AI Edit, Evernote przekształca się z prostej aplikacji do robienia notatek w potężnego asystenta wydajności.

Nowe narzędzia AI w Evernote upraszczają cykl pracy poprzez podsumowywanie notatek, porządkowanie zawartości i generowanie nowych pomysłów.

pro Tip: Korzystaj z funkcji Web Clipper w Evernote, aby zapisywać artykuły i fragmenty bezpośrednio w swoich notatnikach w celu łatwego wyszukiwania informacji i przeprowadzania burzy mózgów.

Najlepsze funkcje Evernote

Szybko znajduj zagubione informacje za pomocą zapytań w języku naturalnym i wyszukiwania opartego na AI

Digitalizacja odręcznych notatek, paragonów i innych dokumentów za pomocą wbudowanego skanera

Kontynuuj pracę nad notatkami nawet bez połączenia z Internetem

Dodawaj przypomnienia, przydzielaj zadania i ustawiaj terminy bezpośrednio w swoich notatkach

Płynny dostęp do notatek na nieograniczonej liczbie urządzeń w płatnych planach

Limity Evernote

Kluczowe funkcje, takie jak dostęp offline i zaawansowane wyszukiwanie, są ograniczone do wyższych planów

Plany Premium są droższe w porównaniu do konkurencji

Ceny Evernote

Free

Personal : 14,99 USD miesięcznie/użytkownika

Professional : 17,99 USD miesięcznie/użytkownika

Teams: 24,99 USD miesięcznie/użytkownika

Niestandardowe oceny i recenzje klientów Evernote

G2 : 4. 4/5 (ponad 2 010 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (8,260+ opinii)

Ocena użytkownika: Użytkownik G2 preferuje korzystanie z Evernote ze względu na wykorzystanie notatników i etykiet do wyszukiwania istotnych informacji.

Utrzymywanie wszystkich na bieżąco i zarządzanie projektami, spotkaniami i codziennymi czynnościami jest łatwe dzięki Evernote.

Utrzymywanie wszystkich na bieżąco i zarządzanie projektami, spotkaniami i codziennymi czynnościami jest łatwe dzięki Evernote.

10. Avoma (najlepsze narzędzie do prowadzenia spotkań sprzedażowych)

via Avoma

Avoma to krok naprzód w sprzedaży i komunikacji dzięki funkcjom wykraczającym poza podstawy - automatyzacji działań następczych, ocenianiu połączeń i analizowaniu ryzyka transakcji.

Jego inne funkcje obejmują transkrypcję w czasie rzeczywistym, notatki generowane przez AI i inteligencję przychodów, które pomagają zespołom sprzedażowym, specjalistom ds. kontaktów z klientami i menedżerom poprawić ich wydajność i podejmowanie decyzji.

Pro Tip: Inteligentne narzędzia do planowania Avoma eliminują konieczność wysyłania e-maili w obie strony dzięki automatyzacji rezerwacji spotkań z zaawansowanymi opcjami routingu.

Najlepsze funkcje Avoma

Automatycznie transkrybuje, rejestruje i podsumowuje spotkania z przydatnymi informacjami

Synchronizuj notatki, elementy działań i podsumowania spotkań bezpośrednio z Salesforce, HubSpot i innymi systemami CRM

Dostarcza alerty o ryzyku transakcji, analizy wygranych i przegranych oraz narzędzia do prognozy dla zespołów sprzedażowych z informacjami o przychodach

Udostępnianie szablonów agendy, wspólna edycja notatek i wgląd w prelegentów w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom do współpracy

Śledź konkretne terminy na spotkaniach, aby zidentyfikować trendy i dostosować działania następcze dzięki śledzeniu słów kluczowych

Limity Avoma

Jego szyk funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Zaawansowane funkcje, takie jak analiza przychodów, wymagają kosztownych planów

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant : 19 USD miesięcznie/użytkownika

Conversation Intelligence : 59 USD miesięcznie/użytkownika

Revenue Intelligence: 79 USD miesięcznie/użytkownika

Niestandardowe oceny i recenzje klientów Avoma

G2 : 4. 6/5 (ponad 1 320 opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Ocena użytkownika: Recenzent stwierdził, że Avoma jest przydatna ze względu na wnikliwe informacje zwrotne na temat połączeń i funkcję karty wyników, która odmieniła ich jakość połączeń i niestandardowe zadowolenie klientów.

Najbardziej pomocną częścią avoma jest dla mnie informacja zwrotna po moich rozmowach. Na przykład, ile mówiłem w porównaniu do tego, ile mówił klient podczas rozmowy. Mam tendencję do nadmiernego mówienia podczas niektórych rozmów, więc pozwoliło mi to spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo mam do tego tendencję.

Najbardziej pomocną częścią avoma jest dla mnie informacja zwrotna po moich rozmowach. Na przykład, ile mówiłem w porównaniu do tego, ile mówił klient podczas rozmowy. Mam tendencję do nadmiernego mówienia podczas niektórych rozmów, więc pozwoliło mi to spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak bardzo mam do tego tendencję.

Przeczytaj również: Jak udostępniać notatki i współpracować nad nimi?

11. Reflect (najlepsze do stworzenia połączonego "drugiego mózgu")

via Reflect

Reflect naprawdę odzwierciedla ludzki mózg.

ClickUp stosuje notatki w systemie sieciowym, naśladując zdolność mózgu do kojarzenia pomysłów.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą zarządzającym projektami, studentem organizującym badania, czy kimś, kto uwielbia prowadzić dzienniki, Reflect oferuje intuicyjną platformę do łatwego przechwytywania, łączenia i wyszukiwania informacji.

Odzwierciedlają najlepsze funkcje

Twórz połączone ze sobą notatki, które pełnią funkcję dynamicznego "drugiego mózgu" z linkami zwrotnymi i etykietami

Połącz refleksje i listy do zrobienia, aby poprawić koncentrację i śledzenie zadań

Usprawnij pisanie, transkrybuj audio i podsumowuj zawartość za pomocą GPT-4 i Whisper

Wizualizuj połączenie swoich pomysłów i notatek, aby uzyskać głębszy wgląd dzięki dedykowanemu widokowi Graph

Aktualizuj i udostępniaj notatki na wszystkich urządzeniach w czasie rzeczywistym

Chroń swoje pomysły dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa

Ograniczenia Reflect

Brak natywnej aplikacji na Androida, co ogranicza mobilną użyteczność dla użytkowników spoza iOS

Zrozumienie i pełne wykorzystanie widoków Backlinks i Graph może wymagać czasu

Brak wtyczek i zaawansowanej personalizacji, które można znaleźć w innych narzędziach, takich jak Obsidian

Reflect pricing

Pojedynczy plan: 10 USD miesięcznie

Niestandardowe oceny i recenzje klientów

G2 : 4. 7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj także: Jak wdrożyć strategie wspólnego sporządzania notatek?

ClickUp zajmuje minuty, a Ty skupiasz na sobie uwagę

"Zapisuj bieżące myśli. Często są one najbardziej wartościowe. " - Francis Bacon

Tłumaczenie: Nie pozwól, aby świetne pomysły umknęły - uchwyć je teraz.

ClickUp zapewnia dostęp do wydajnej platformy do notatek przez cały czas.

Możesz to zrobić w dowolnym miejscu i czasie, dzięki funkcjom takim jak ClickUp Docs do bezproblemowej współpracy i ClickUp Brain do wglądu opartego na AI.

Tyler Guthrie, dyrektor ds. przychodów w firmie Home Care Puls, powiedział: "Dokumenty są tak dobre, że już nigdy nie będę chciał używać programu Word do tworzenia konspektów procesów lub notatek". "Gotowy na ulepszenie swojej gry w robienie notatek? Zarejestruj się na ClickUp już dziś.