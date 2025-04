Midjourney vs. DALL-E: Który generator grafiki AI jest lepszy?

W miarę jak sztuka cyfrowa staje się coraz bardziej dostępna dzięki AI, twórcy stają przed nowym dylematem. *Którego generatora AI powinni użyć, aby urzeczywistnić swoją wizję?

Platformy takie jak Midjourney i DALL-E oferują unikalne funkcje, ale wybór nie zawsze jest wyczyszczony.

Dla artystów cyfrowych i twórców zawartości, którzy chcą podnieść poziom swoich projektów, zrozumienie różnic między Midjourney a DALL-E ma kluczowe znaczenie dla wyboru odpowiedniego narzędzia do pracy.

Czym jest DALL-E?

DALL-E to generatywna technologia sztucznej inteligencji (AI) opracowana przez OpenAI, która pozwala użytkownikom tworzyć obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych. Wykorzystuje ona zaawansowane technologie zamiany tekstu na grafikę do przekształcania opisów tekstowych w reprezentacje wizualne.

Uzyskaj dostęp do interfejsu DALL-E za pośrednictwem ChatGPT

Generator obrazów AI wykorzystuje modele głębokiego uczenia się i duży model językowy (LLM) do rozumienia podpowiedzi w języku naturalnym i generowania obrazów.

Ciekawostka: OpenAI połączyło surrealistycznego artystę Salvadora Dalí i robota WALL-E z Pixara, aby stworzyć nazwę "DALL-E " , odzwierciedlającą jego zdolność do generowania obrazów przypominających sny z prostych podpowiedzi tekstowych.

Funkcje DALL-E

Od przekształcania podpowiedzi tekstowych w szczegółowe wizualizacje po oferowanie wysokiej jakości wydruków graficznych, DALL-E ma rozszerzone funkcje. Platforma pozwala tworzyć niestandardowe projekty, edytować istniejące obrazy, eksperymentować z unikalnymi kombinacjami koncepcji i odkrywać trendy w projektowaniu graficznym.

Poznajmy szczegółowo jego wyróżniające się funkcje. 💁

Funkcja #1: Generowanie obrazów wysokiej jakości

DALL-E znacznie poprawił się pod względem rozdzielczości obrazu. Najnowsza wersja, DALL-E 3, może tworzyć obrazy w rozdzielczości 1024 x 1024 pikseli, co stanowi znaczący skok w stosunku do wcześniejszej wersji. Wynikiem tego są ostrzejsze, bardziej szczegółowe wizualizacje, kluczowe dla profesjonalnych zastosowań, takich jak materiały marketingowe, zasoby gier lub wysokiej jakości grafika.

Poproś model AI o stworzenie obrazów zgodnie z twoimi specyfikacjami

Ponadto użytkownicy mogą wybierać między jakością "standardową" i "HD", przy czym ta druga oferuje jeszcze większą szczegółowość za nieco wyższą cenę.

Funkcja #2: Edycja, retusz i niestandardowe ustawienia

Niestandardowe obrazy już wygenerowane przez DALL-E

DALL-E pozwala modyfikować istniejące obrazy.

Znana jako Inpainting, funkcja ta umożliwia przesłanie obrazu, a następnie określenie zmian za pomocą podpowiedzi tekstowej. Można na przykład przesłać zdjęcie pokoju i poprosić AI o dodanie wazonu z kwiatami do tabeli. Dzięki temu edycja obrazu jest szybsza i bardziej intuicyjna.

Dodatkowo tworzy niestandardowe obrazy. Możesz określić atrybuty, takie jak kolor, styl, tekstura i oświetlenie. Ten poziom kontroli sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do tworzenia wizualizacji, które dokładnie odpowiadają specyfikacjom brandingu, projektowania postaci i prototypów produktów. Aplikacja oferuje również wsparcie dla wielu orientacji obrazu, w tym poziomej i pionowej.

Do zrobienia? Oczekuje się, że wielkość globalnego rynku generatorów obrazów AI będzie rosła w złożonym rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 17,7% od 2024 do 2030 roku. Świadczy to o szybkim postępie w dziedzinie uczenia głębokiego i algorytmów AI.

Funkcja #3: fuzja koncepcyjna, szczegółowa kontrola i rozszerzanie funkcji obrazu

DALL-E świetnie radzi sobie z łączeniem wielu koncepcji, stylów i atrybutów w jeden obraz.

Chcesz robota grającego na saksofonie w dżungli, namalowanego w stylu Van Gogha? DALL-E sobie z tym poradzi. Ta elastyczność pozwala twórcom eksperymentować ze złożonymi kompozycjami i pomysłowymi ideami.

Dalsza zmiana istniejącego obrazu dzięki szczegółowym podpowiedziom

Ponadto funkcja Outpainting pozwala rozszerzyć obraz poza jego oryginalne granice. AI płynnie generuje nową zawartość, która pasuje do istniejącej wizualizacji, co jest idealne do tworzenia większych wersji obrazów lub naturalnie rozszerzających się scen.

Cena DALL-E

Niestandardowe ceny

W 2023 roku wygenerowany przez AI obraz fałszywej eksplozji w pobliżu Pentagonu stał się wirusowy, na krótko powodując zamieszanie na giełdzie, zanim został obalony.

Czym jest Midjourney?

Midjourney to usługa sztucznej inteligencji typu tekst-obraz opracowana przez niezależne laboratorium badawcze. Generuje obrazy na podstawie opisów tekstowych, umożliwiając tworzenie różnych form sztuki, od realistycznych po abstrakcyjne. Jest znana z tworzenia wysokiej jakości, dobrze zorganizowanych i szczegółowych zdjęć.

przez Midjourney

Model AI wykorzystuje uczenie maszynowe do tworzenia obrazów na podstawie przykładów podpowiedzi tekstowych i opiera się na dużych modelach językowych i dyfuzyjnych.

Aby korzystać z Midjourney, potrzebne jest konto Discord. AI przetwarza żądanie i generuje obrazy, wpisując w kanale komendę "/imagine" z opisem żądanego obrazu.

🧠 Ciekawostka: Ponieważ modele AI uczą się na podstawie istniejących dzieł sztuki, trwają debaty prawne na temat tego, czy obrazy generowane przez AI mogą być chronione prawami autorskimi i kto jest ich prawdziwym właścicielem - twórca AI, użytkownik, twórca, od którego oryginalny pomysł mógł zostać zapożyczony, czy też nikt.

Funkcje Midjourney

Midjourney ma solidne możliwości zaprojektowane tak, aby ożywić kreatywne wizje z precyzją i łatwością. Przyjrzyjmy się kilku wyróżniającym się funkcjom. 👇

Funkcja #1: Przyjazny dla użytkownika interfejs i niestandardowe opcje

Działając głównie za pośrednictwem Discord, użytkownicy mogą łatwo wchodzić w interakcje z AI, wpisując proste komendy na czacie. To proste podejście nie wymaga wiedzy technicznej ani umiejętności kodowania, dzięki czemu każdy może łatwo rozpocząć generowanie grafiki AI.

Interfejs Midjourney w Discord

Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane powstania, zadawać pytania i współpracować z innymi. Ponadto Midjourney oferuje rozszerzone opcje niestandardowe z różnymi komendami i parametrami. Możesz dostosować każdy aspekt danych powstania, dostosowując współczynnik proporcji i stylizację do określonych stylów artystycznych.

Dla użytkowników, którzy chcą rozwinąć swoją kreatywność, Midjourney oferuje potężne narzędzia do tworzenia kompozycji. Obejmują one:

Techniki warstwowe do tworzenia obrazów z głębią i złożonością oraz dodawania poczucia wizualnej hierarchii

Dostosowanie perspektywy dostosowanie perspektywy obrazów w celu uzyskania dynamicznych i wciągających kompozycji

Rozumowanie przestrzenne Tworzenie logicznie spójnych obrazów ze względnymi pozycjami i rozmiarami różnych obiektów

Niestandardowy wygląd wygenerowanego obrazu z łatwością

🧠 Ciekawostka: W 2018 roku Portret Edmonda de Belamy, wygenerowany przez AI obraz stworzony przy użyciu modelu uczenia maszynowego o nazwie GAN (Generative Adversarial Networks), został sprzedany w domu aukcyjnym Christie's za oszałamiającą kwotę 432 500 $ - znacznie przekraczającą jego szacunkową cenę wynoszącą 7 000-10 000 $.

Funkcja #3: Funkcje współpracy i możliwości generowania między różnymi oknami dialogowymi

Serwer Discord w Midjourney wspiera kwitnącą społeczność, która usprawnia proces twórczy. Dzięki udostępnianym obszarom roboczym użytkownicy mogą współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym, wymieniać się opiniami, a nawet integrować narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Trello i Asana, aby usprawnić swój cykl pracy.

Bezpośrednia wiadomość do bota Midjourney w Discord

Dodatkowo, oferuje on możliwości syntezy elementów z różnych trybów, takich jak tekst, obrazy i szkice. Obejmują one:

Podpowiedzi graficzne AI oparte na obrazach

Podpowiedzi oparte na szkicach

Okna dialogowe

Ceny Midjourney

Basic: $10/miesiąc za użytkownika

Standard: $30/miesiąc za użytkownika

Pro: $60/miesiąc za użytkownika

Mega: $120/miesiąc za użytkownika

🧠 Ciekawostka: Model AI stworzył w pełni cyfrową kolekcję mody o nazwie "DeepWear", generując unikalne projekty odzieży, które można wydrukować w 3D lub nosić w wirtualnych przestrzeniach, takich jak metaverse.

DALL-E vs. Midjourney: Porównanie funkcji

Teraz, gdy zbadaliśmy DALL-E i Midjourney indywidualnie, nadszedł czas, aby zobaczyć, jak mierzą się obok siebie.

Tutaj porównamy kluczowe różnice między tymi dwoma narzędziami, aby pomóc Ci zdecydować, które z nich pasuje do Twojej wizji artystycznej. ⚒️

Aspect DALL-E Midjourney Łatwość użycia Przyjazny dla początkujących z prostym interfejsem Większa krzywa uczenia się ze względu na interfejs oparty na Discordzie Jakość obrazu Tworzy fotorealistyczne obrazy z drobnymi szczegółami i żywymi kolorami Zapewnia artystyczne, stylizowane obrazy z wyróżniającymi się teksturami i odważną kreatywnością Styl obrazu Wszechstronny, dostosowany do wszystkich stylów graficznych Wsparcie dla wszystkich stylów graficznych i doskonałe możliwości tworzenia unikalnych dzieł sztuki Rozmiar obrazu Kwadratowy, wysoki i szeroki W pełni konfigurowalne wymiary Prawa autorskie do obrazów AI Pełna własność wszystkich stworzonych obrazów Pełna własność stworzonych obrazów Opcje niestandardowe Ograniczone opcje niestandardowe Więcej opcji niestandardowych z kontrolą nad parametrami wejściowymi Interfejs Prosty interfejs internetowy Działa całkowicie w Discord Rozwój iteracyjny Umożliwia iteracyjne tworzenie z udoskonalaniem danych wejściowych obrazu Dostawca wariacji na podstawie początkowych podpowiedzi

Funkcja #1: Własność i moderacja zawartości

Podczas tworzenia za pomocą AI kluczowe znaczenie ma zrozumienie, kto jest właścicielem produktu końcowego i jak platforma radzi sobie z nieodpowiednią zawartością. Sprawdźmy, jak te generatywne narzędzia AI radzą sobie z własnością i moderacją.

DALL-E

DALL-E wyróżnia się pod względem własności i moderacji zawartości dzięki szczegółowym zasadom i odszkodowaniom. OpenAI opracowało szczegółowe warunki korzystania, politykę prywatności i wytyczne dotyczące usług, przetwarzania danych i wtyczek.

Midjourney

Midjourney stosuje ścisłą politykę moderacji zawartości i oferuje funkcje prywatności obrazów. Jednak generowane obrazy na platformie są domyślnie widoczne dla innych subskrybentów, chyba że użytkownicy uaktualnią do wyższych planów dla funkcji Stealth Mode .

🏆 Zwycięzca: DALL-E za surową politykę prywatności i odszkodowanie.

Funkcja #2: Jakość obrazu

Jakość obrazów generowanych przez AI może decydować o powodzeniu lub porażce twoich kreatywnych projektów. Zobaczmy, jak te narzędzia radzą sobie pod względem szczegółowości, przejrzystości i stylu.

DALL-E

Generuje urzekające, żywe obrazy z drobnymi szczegółami w standardowej jakości 1024 x 1024 pikseli. DALL-E jest również w stanie generować fotorealistyczne, szczegółowe zdjęcia, które podkreślają realizm. Jednakże, podczas gdy jego obrazy są bogato renderowane, mogą wydawać się bardziej stylizowane i animowane.

Midjourney

Narzędzie to często tworzy obrazy o wysokiej jakości, realizmie i ostrości, rejestrując delikatne niuanse z dużą dokładnością. Wyróżnia się fotorealizmem i zapewnia profesjonalne obrazy z ozdobnymi efektami wizualnymi. Maksymalna rozdzielczość obrazu Midjourney to 1664 x 1664 pikseli, którą można przeskalować za pomocą narzędzi AI.

🏆 Zwycięzca: Midjourney za wyższy poziom realizmu i precyzji.

Ciekawostka: W 2022 roku dzieło sztuki wygenerowane przez AI pod tytułem Théâtre D'opéra Spatial zdobyło pierwsze miejsce w kategorii sztuki cyfrowej na targach Colorado State Fair, wywołując debatę na temat tego, czy dzieła wygenerowane przez AI powinny konkurować ze sztuką stworzoną przez człowieka.

Funkcja #3: Łatwość obsługi

Użyteczność narzędzia może mieć ogromny wpływ na przebieg pracy. Przyjrzyjmy się, jak każda platforma dostosowuje się do różnych preferencji użytkownika.

DALL-E

DALL-E pełni funkcję minimalistycznego interfejsu z ChatGPT, dzięki czemu jest konwersacyjny i łatwy w użyciu na wielu platformach. Możesz wchodzić w interakcje z systemem w języku laika, a ChatGPT wygeneruje dostosowane podpowiedzi lub dostarczy szablony podpowiedzi A I dla DALL-E 3, promując intuicyjne dane powstania obrazu.

Midjourney

Z drugiej strony, Midjourney wymaga dobrego zrozumienia technik podpowiedzi, aby osiągnąć pożądane wyniki. Chociaż oferuje interfejs sieciowy, który upraszcza generowanie obrazów, nadal musisz wiedzieć, jak prawidłowo podpowiedzieć i używać Discord.

🏆 Zwycięzca: DALL-E za prosty interfejs oparty na ChatGPT.

DALL-E vs Midjourney na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zbadać debatę DALL-E vs. Midjourney, zagłębiając się w różne wątki pełne doświadczeń i spostrzeżeń użytkowników.

Niektórzy użytkownicy preferują DALL-E ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs.

Wady DALL-E3 są tego warte w porównaniu z bólem głowy związanym z Midjourney i jego integracją z Discordem. Brak API, z którym można by pracować, to wielka porażka. Każda aplikacja, którą chciałbym stworzyć, wymagałaby ode mnie stworzenia łamiącego zasady "self-bota" Discorda, co, choć mało prawdopodobne, mogłoby doprowadzić do bana. Cóż, DALL-E to jest to.

Wady DALL-E3 są tego warte w porównaniu z bólem głowy związanym z Midjourney i jego integracją z Discordem. Brak API, z którym można by pracować, to wielka porażka. Każda aplikacja, którą chciałbym stworzyć, wymagałaby ode mnie stworzenia łamiącego zasady "self-bota" Discorda, co, choć mało prawdopodobne, mogłoby doprowadzić do bana. Cóż, DALL-E to jest to.

Niektórzy użytkownicy Reddita uważają, że DALL-E ma mniej problemów z cenzurą niż Midjourney:

Midjourney z pewnością wydaje się obecnie mniej cenzurowany, ale przed 6 widziałem ludzi narzekających na wiele problemów z cenzurą (nawet fraza Treasure Chest powodowała problemy, ponieważ Chest jest słowem breasty).

Midjourney z pewnością wydaje się obecnie mniej cenzurowany, ale przed 6 widziałem ludzi narzekających na wiele problemów z cenzurą (nawet fraza Treasure Chest powodowała problemy, ponieważ Chest jest słowem breasty).

Z drugiej jednak strony, kilku użytkowników Reddita zaprzecza temu:

Próbowałem powiedzieć DALL-E, aby zrobił zdjęcie stockowe osób z nadwagą i odmówił. Nawet nie wziął tych ludzi na tym obrazku i sprawił, że mieli nadwagę, ale wygenerował nową grupę osób z nadwagą. w rzeczywistości bardziej obraźliwe jest to, że uważa tworzenie zdjęcia osób z nadwagą za obraźliwe, niż potencjalne zdjęcie.

Próbowałem powiedzieć DALL-E, aby zrobił zdjęcie stockowe osób z nadwagą i odmówił. Nawet nie wziął tych ludzi na tym obrazku i sprawił, że mieli nadwagę, ale wygenerował nową grupę osób z nadwagą. w rzeczywistości bardziej obraźliwe jest to, że uważa tworzenie zdjęcia osób z nadwagą za obraźliwe, niż potencjalne zdjęcie.

Wielu użytkowników uważa również, że oba narzędzia mają różne możliwości.

DALL-E 3 ma powiązanie z ChatGPT, co oznacza, że możesz podpowiedzieć mu w sposób konwersacyjny, tak jakbyś rozmawiał z człowiekiem. Midjourney nie ma dołączonego dużego modelu językowego, więc musisz używać bardzo podstawowej składni i być bardzo wyraźnym podczas podpowiedzi. Ale z drugiej strony, ma wiele bardzo specyficznych możliwości dostarczanych przez parametry, które można dodać do podpowiedzi, w tym ostatnio funkcje odniesienia do znaków i stylów

DALL-E 3 ma powiązanie z ChatGPT, co oznacza, że możesz podpowiedzieć mu w sposób konwersacyjny, tak jakbyś rozmawiał z człowiekiem. Midjourney nie ma dołączonego dużego modelu językowego, więc musisz używać bardzo podstawowej składni i być bardzo wyraźnym podczas podpowiedzi. Ale z drugiej strony, ma wiele bardzo specyficznych możliwości dostarczanych przez parametry, które można dodać do podpowiedzi, w tym ostatnio funkcje odniesienia do znaków i stylów

Czy wiesz? Zespół badaczy wyszkolił sztuczną inteligencję do analizy 346 obrazów Rembrandta, a następnie wygenerowania zupełnie nowego dzieła sztuki w stylu holenderskiego mistrza. Ostateczny wynik, Następny Rembrandt, był wydrukowanym w 3D obrazem, który naśladował pociągnięcia pędzla Rembrandta.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla DALL-E vs. Midjourney

Obrazy generowane przez AI są świetne, ale co z szerszą perspektywą? Podczas gdy narzędzia takie jak DALL-E i Midjourney przodują w tworzeniu oszałamiających wizualizacji, nie sprawdzają się podczas integracji tych wizualizacji z usprawnionym cyklem pracy.

Cóż, ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, ma twoje plecy. 🤩

Pomaga z łatwością planować, współpracować i realizować swoje pomysły. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zasobami projektowymi, śledzisz opinie, czy nawet generujesz obrazy AI, ClickUp utrzymuje wszystko w jednym miejscu.

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które mogą być idealne do wykorzystania AI w projektowaniu graficznym i nie tylko. 🎨

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain do tworzenia zorganizowanych podsumowań zadań z jasnymi elementami działania

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że połowa Twojego dnia spędzona jest na gonieniu za aktualizacjami, szukaniu plików lub próbach zebrania rozproszonych informacji zwrotnych? ClickUp Brain wkracza do akcji, działając jako wirtualny menedżer projektów, hub wiedzy i optymalizator cyklu pracy.

Narzędzie AI dla projektantów łączy zadania, dokumenty i konwersacje, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do informacji, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na tworzenie.

Przykład: Załóżmy, że tworzysz projekt artystyczny generowany przez AI i potrzebujesz zatwierdzeń od wielu interesariuszy. Zamiast wysyłać niekończące się wiadomości, poproś Brain o wygenerowanie podsumowania zadania z elementami działania i automatyczne nadawanie priorytetów zadaniom w oparciu o terminy.

Pobiera również odpowiednie dokumenty i notatki z ClickUp Docs, aby ułatwić ich przeglądanie, a także tworzy szkice wiadomości e-mail za pomocą AI Writer.

Czy wiesz? Narzędzia AI mogą przywracać stare, zniszczone zdjęcia, usuwając rysy i poprawiając szczegóły. Mogą również dokładnie pokolorować czarno-białe obrazy w oparciu o historyczne referencje.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Tablica

Burza mózgów, planowanie i realizacja pomysłów powinny być płynne, a nie rozproszone w wielu narzędziach.

Tablice ClickUp Whiteboards dostarczają interaktywną cyfrową przestrzeń dla Teams do wizualizacji, dyskusji i realizacji pomysłów w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do tworzenia tablic, Whiteboards łączą się bezpośrednio z zadaniami, dokumentami i cyklami pracy, zapewniając, że świetne pomysły staną się rzeczywistością.

To, co wyróżnia Tablicę, to generowanie obrazów w oparciu o AI. Możesz błyskawicznie tworzyć wizualizacje na podstawie podpowiedzi tekstowych podczas pracy nad kampanią marketingową, projektem produktu lub strategią kreatywną - wszystko to w aplikacji Tablica.

Generowanie obrazów za pomocą ClickUp Brain w ClickUp Tablica

Przykładowa podpowiedź: Stwórz futurystyczną panoramę miasta o zachodzie słońca z neonami i latającymi samochodami w cyberpunkowym stylu.

ClickUp Brain natychmiast generuje obraz, pomagając zespołowi wizualizować koncepcję bez przerywania przepływu kreatywności. Po sfinalizowaniu projektu mogą oni oznaczyć odpowiednich członków zespołu, załączyć zadania i śledzić postęp prac.

Dodawanie notatek samoprzylepnych z obrazami wygenerowanymi przez ClickUp Brain w Tablicach

⚙️ Bonus: Tylko zaczynasz korzystać z ClickUp Whiteboards? Skorzystaj z szablonu ClickUp New Tablica, aby rozpocząć wizualne planowanie projektu.

ClickUp One Up #3: Zarządzanie projektami

Teams projektowe rozwijają się dzięki kreatywności - ale zarządzanie projektami, opiniami i terminami? Tutaj sprawy mogą się skomplikować.

Współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp for Design Teams

ClickUp for Design Teams to oprogramowanie do współpracy projektowej, które przecina chaos, dając twórcom jedno miejsce do współpracy, śledzenia postępów i utrzymywania płynnego przepływu pracy - koniec z rozproszonymi opiniami lub niewłaściwymi prośbami o projekt.

Twój Teams może skupić się na tym, co robi najlepiej: tworzeniu. Co więcej, możesz sparować to z ClickUp for Marketing Teams, aby projektować skuteczne kampanie marketingowe.

ClickUp ułatwia sprawdzenie, kto nad czym pracuje, więc nigdy nie przeciążasz jednego projektanta, podczas gdy inny ma czas do stracenia. Ponadto, dzięki wbudowanym narzędziom, takim jak Tablica, Dokumenty i ClickUp Chat, możesz szkicować pomysły, zbierać inspiracje i dopracowywać projekty - wszystko w czasie rzeczywistym.

Załóżmy, że projektujesz nową stronę internetową. Możesz utworzyć zadania ClickUp, aby podzielić projekt na możliwe do zarządzania kroki, przypisać obowiązki członkom zespołu i łatwo śledzić postępy. Potrzebujesz opinii od interesariuszy? Dodawaj makiety do Tablicy, zbieraj opinie w jednym miejscu i utrzymuj poprawki w ruchu podczas wewnętrznej współpracy za pomocą Czatu.

ClickUp Insight: Przyjęcie AI wygląda inaczej dla każdego. Podczas gdy 28% użytkowników korzysta z niej regularnie w celu usprawnienia cyklu pracy, 27% uważa, że potrzebuje więcej szkoleń, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Kolejne 23% nie ma pewności, od czego zacząć, a obawy dotyczące prywatności i zaufania powstrzymują 11% użytkowników. ClickUp pomaga zespołom projektowym w płynnej integracji AI. Niezależnie od tego, czy udoskonalasz procesy twórcze, szybciej generujesz pomysły, czy efektywniej współpracujesz, narzędzia ClickUp AI zapewniają wsparcie, automatyzację i bezpieczeństwo potrzebne do zwiększenia kreatywności bez zgadywania.

Droga do doskonałego powodzenia - ClickUp

Wybór między Midjourney a DALL-E sprowadza się do tego, co odpowiada Twoim kreatywnym potrzebom. Oba narzędzia oferują unikalne funkcje, które pomagają generować wszystko, od prostych wizualizacji po artystyczne kompozycje.

Ale dlaczego poprzestawać na generowaniu obrazów? ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, pomaga bez wysiłku zarządzać pomysłami i projektami. Umożliwia śledzenie zadań, terminów i procesów twórczych w jednym miejscu.

Zintegrowany asystent AI, ClickUp AI Brain, generuje obrazy, organizuje pomysły, przeprowadza burze mózgów w twoim imieniu i przechowuje referencje. Tymczasem Tablica usprawnia współpracę i sprawia, że planowanie wizualne jest bardziej intuicyjne i efektywne.

Rozpocznij swoją kreatywną przygodę i zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! 🧑‍🎨