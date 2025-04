Jak używać ChatGPT do planowania lekcji

Nauczyciel i uczeń mogą nie zawsze zgadzać się co do zadań lub zasad oceniania, ale oboje widzą wartość w AI.

Według Quizlet, 47% uczniów i 48% nauczycieli uważa, że narzędzia AI zwiększają postępy uczniów.

Dyrektor generalny Quizlet, Lex Bayer, zwrócił również uwagę na fakt, że 65% nauczycieli korzysta z AI (w porównaniu do 61% uczniów):

Zachęcająca jest liczba nauczycieli, którzy są orędownikami AI w edukacji. Wielu nauczycieli, z którymi rozmawiamy, podkreśla, że starają się jak najlepiej przygotować swoich uczniów do przyszłego świata, w którym będą żyć, i postrzegają AI jako nieuniknioną część naszej przyszłości.

Raport podkreśla popularne zastosowania generatywnej AI w nauczaniu: badania (44%), plany lekcji (38%), podsumowywanie (38%) i przygotowywanie materiałów (37%).

Wielu nauczycieli korzysta z AI, aby zmniejszyć obciążenie pracą i korzystać z najnowszych technologii dzięki narzędziom do nauczania online.

Bez względu na powód, ten szczegółowy przewodnik pomoże Ci skutecznie stworzyć plan lekcji ChatGPT.

60-sekundowe podsumowanie Stwórz plan lekcji ChatGPT, aby zaoszczędzić czas i stworzyć odsetki ćwiczeń, które zaangażują uczniów

Przejrzyj i poproś ChatGPT o zmodyfikowanie zawartości dla konkretnej klasy lub poziomu uniwersyteckiego

Włącz ChatGPT, aby zoptymalizować zawartość pod kątem specjalnych lub zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, zapewniając wszystkim korzyści z lekcji

ChatGPT może zaoferować podstawowy plan lekcji, ale dodanie unikalnego stylu nauczania lub kreatywnych pomysłów może zwiększyć wpływ lekcji

Należy pamiętać o limitach, takich jak minimalna wiedza kontekstowa, brak silnych środków prywatności, zdolność do halucynacji informacji itp. które sprawiają, że odpowiedzi ChatGPT są podatne na błędy. Zawsze dokładnie sprawdzaj poprawność

Korzystając z aplikacji Wszystko do pracy, takiej jak ClickUp , możesz łatwo planować, śledzić i usprawniać swój program nauczania w jednym miejscu

ClickUp Brain, natywny asystent ClickUp AI, może pobierać kontekst z istniejących planów lekcji, dokumentów i narzędzi do śledzenia postępów w ClickUp, aby bez wysiłku tworzyć zoptymalizowane plany i zasoby do nauki

Korzystanie z ChatGPT do tworzenia planów lekcji

Nauczyciel języka angielskiego z podekscytowaniem udostępniał recenzję generowania planu lekcji ChatGPT dla uczniów ESL (English as a Second Language).

via Reddit

Kilka wskazówek i spostrzeżeń, które wyróżniały się w tej narracji to:

Określ konkretne potrzeby ChatGPT za pomocą podpowiedzi, a narzędzie będzie postępować zgodnie z tymi instrukcjami

Zaoszczędź czas i wysiłek dzięki szybkiemu generowaniu ustrukturyzowanych planów lekcji i ćwiczeń

Powielaj jakość istniejących darmowych lub płatnych planów lekcji za pomocą ChatGPT (dzięki temu nauczyciele otrzymują materiały porównywalne z tymi dostępnymi online)

ChatGPT pozwala sprostać różnym wymaganiom związanym z planem lekcji, takim jak generowanie tekstów, tworzenie ćwiczeń słownictwa i przygotowywanie pytań do dyskusji (wykorzystaj jego elastyczność)

Podczas gdy ChatGPT poprawia wydajność, rola nauczyciela pozostaje kluczowa dla wdrożenia, kontekstualizacji i interakcji. AI nie jest jeszcze w stanie w pełni odtworzyć tych aspektów.

Mimo to, sztuczna inteligencja może zdziałać cuda, jeśli jest właściwie wykorzystana.

Przeanalizujmy te pięć przypadków użycia generatywnego AI (ChatGPT) w planowaniu lekcji wraz z próbkami pytań, które zadaliśmy ChatGPT.

Przeczytaj także: Jak wykorzystać AI do planowania lekcji (przypadki użycia i narzędzia)

1. Generowanie pomysłów

Narzędzia AI dla nauczycieli oferują mnóstwo świeżych pomysłów. Mogą oni tworzyć plany lekcji, aby uczyć złożonych tematów w prostszy sposób, opracowywać odsetki i osiągać o wiele więcej w ciągu kilku minut.

Podpowiedź:

" Wygeneruj pomysły dla klasy [poziom klasy] studiującej [temat]. "

Odpowiedź:

przez ChatGPT

2. Rozwijaj zasoby integracyjne

Planuj lekcje dla różnych potrzeb edukacyjnych, takich jak zaawansowani uczniowie lub uczniowie wymagający dodatkowego wsparcia, bez pomyłek lub pomijania szczegółów.

Podpowiedź:

"Zaproponuj spersonalizowany plan lekcji dla ucznia [poziom klasy/uczelni] z [jego potrzebami] uczącego się [temat]. Uwzględnij konkretne strategie i zasoby, aby rozwinąć ich umiejętności komunikacyjne i wzmocnić odsetki w nauce. "

Odpowiedź:

3. Poproś o sugestie dotyczące multimediów

Możesz poprosić ChatGPT o rekomendacje dotyczące wideo, gier i interaktywnych narzędzi do kreatywnego prezentowania lekcji uczniom.

Podpowiedź:

"Jakie elementy multimedialne, takie jak wideo/obrazy/filmy/gry itp. mogą pomóc uczniom w nauce [temat]? Zaproponuj dla [poziom klasy/uniwersytetu]. "

Odpowiedź:

🧠 Ciekawostka: W 2022 r. dzieło wygenerowane przez AI, "Théâtre d'Opéra Spatial" Jasona Allena, zdobyło pierwsze miejsce w kategorii sztuki cyfrowej na Colorado State Fair, po czym starał się o ochronę praw autorskich do swojego dzieła. Jednak amerykański urząd ds. praw autorskich odrzucił jego wniosek, twierdząc, że dzieła stworzone przez osoby niebędące ludźmi nie kwalifikują się do ochrony praw autorskich.

4. Połącz kreatywność z pytaniami oceniającymi

Opracuj quizy, pytania otwarte lub pomysły na projekty, aby uzupełnić proces nauczania i pomóc uczniom w nauce nowych pomysłów i umiejętności.

Podpowiedź:

"Stwórz zadanie wakacyjne dla uczniów [klasa/poziom] na temat [temat]. Dołącz instrukcje i cele. "

Odpowiedź:

70% nauczycieli uważa, że korzystanie przez uczniów z ChatGPT lub sztucznej inteligencji do zrobienia oceny lub pracy domowej stanowi plagiat.

5. Pomóż nadrzędnym osobom we wsparciu uczniów na stronie głównej

Tworząc plan lekcji dla uczniów w klasach szkolnych, możesz również zapewnić odpowiednie instrukcje dla dostawców, aby stworzyć wspierające środowisko w domu.

Podpowiedź:

"W jaki sposób nadrzędne osoby mogą wesprzeć swoje [poziom klasy] dzieci w domu? Podaj sposoby na opracowanie konkretnych działań, zasobów lub tematów dyskusji i pomóż w nauce [temat]. "

Odpowiedź:

Limity korzystania z ChatGPT do planowania lekcji

Korzystanie z narzędzi AI do planowania lekcji brzmi zabawnie i może zaoszczędzić sporo czasu. Jednak plan lekcji ChatGPT może zawieść, podobnie jak każde inne narzędzie sztucznej inteligencji.

Pamiętaj o tych sześciu wadach, zanim zaufasz ChatGPT w kwestii planowania lekcji:

ChatGPT nie może uzyskać dostępu do określonego kontekstu w klasie, takiego jak style uczenia się uczniów, pochodzenie kulturowe lub indywidualne potrzeby, bez szczegółowych i kontekstowych podpowiedzi z Twojej strony

Jakość wygenerowanego planu lekcji jest wprost proporcjonalna do jasności i szczegółowości Twoich podpowiedzi

Narzędzie AI może czasami dostarczać niedokładnych lub zbyt uproszczonych informacji, szczególnie w przypadku zaawansowanych lub technicznych tematów

Nie zawsze może to skutkować wysoce oryginalnym podejściem do planowania lekcji, przez co staje się jedynie punktem wyjścia do zarządzania programem nauczania, a nie ostatecznym narzędziem do zakończenia zadania

Nie może dostosowywać planów w czasie rzeczywistym w oparciu o dynamikę klasy lub nieoczekiwane zmiany

Ponieważ szkolenie ChatGPT opiera się głównie na danych wprowadzanych przez użytkownika, udostępnianie poufnych informacji o uczniach lub klasach w podpowiedziach może powodować problemy z prywatnością

Pro Tip: Zaloguj się do ChatGPT i przejdź do ikony swojego profilu w prawym górnym rogu. Kliknij Ustawienia i wybierz Kontrola danych z lewego panelu. Wyłącz opcję Ulepsz model dla wszystkich, aby uniknąć udostępniania swoich danych.

Korzystanie z ClickUp Brain do planowania lekcji

Wraz z ChatGPT, możesz również przetestować ClickUp przy wyborze odpowiedniego narzędzia do planowania lekcji.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki wszystkim aplikacjom do pracy, takim jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu - wszystko zasilane przez najbardziej spójną AI do pracy na świecie, ClickUp Brain.

Dostęp do ClickUp Brain w celu planowania lekcji oferuje kilka korzyści.

W przeciwieństwie do ChatGPT, ClickUp Brain integruje się z obszarem roboczym i pomaga organizować zadania, dokumenty i inną wiedzę. Pobiera konkretne dane w czasie rzeczywistym z rozmowy w klasie (np. bieżące potrzeby uczniów lub dostępność zasobów), aby tworzyć spersonalizowane plany lekcji.

Oto jak zadawać pytania Brain w prostym języku angielskim i uzyskiwać właściwe odpowiedzi - na wyciągnięcie ręki.

Chociaż nadal musisz kierować nim za pomocą odpowiednich danych wejściowych, jego integracja z istniejącym przepływem pracy zwiększa prawdopodobieństwo dopasowania go do Twoich potrzeb.

Użyj ClickUp Brain, aby edytować zawartość swoich materiałów dydaktycznych

Ta głęboka integracja pozwala również ClickUp Brain czerpać z poprzednich konwersacji. Może na przykład czerpać z ostatnio omawianych planów lekcji, dokumentów i narzędzia do śledzenia postępów, eliminując niejasności w wynikach.

W wyniku tego jego odpowiedzi lepiej pasują do wymaganych programów nauczania i zapewniają łatwiejszy sposób na utrzymanie spójności w planowaniu lekcji z różnych przedmiotów lub klas.

Im częściej z niego korzystasz, tym bardziej spersonalizowane i dopracowane mogą stać się plany lekcji, poprawiając z czasem ich ogólną jakość.

Oto kilka podpowiedzi i odpowiedzi, z których można czerpać inspirację:

1. Generowanie planów lekcji

Nauczyciele mogą używać ClickUp Brain do generowania kompleksowych i dostosowanych planów lekcji, podając szczegóły, takie jak przedmiot, poziom klasy i cele nauczania.

AI analizuje zasoby edukacyjne, strategie pedagogiczne i ramy programowe, aby sugerować innowacyjne podejścia do nauczania, różnorodne działania edukacyjne i metody oceny.

Generuj kompleksowe plany lekcji od podstaw za pomocą ClickUp Brain

2. Niestandardowe plany lekcji

Plany lekcji można niestandardowo dostosować do tempa nauki, odsetków i celów edukacyjnych uczniów.

Dostosuj plany lekcji do wieku, poziomu nauki, tempa i stylu uczenia się uczniów za pomocą ClickUp Brain

3. Tworzenie dodatkowych zasobów

Uzupełnij swoje plany lekcji o dodatkowe zasoby. Poproś ClickUp Brain o zasugerowanie ciekawych pomysłów i materiałów, aby lepiej zaangażować uczniów.

Spraw, by nauka była przyjemniejsza dzięki niecodziennym materiałom i zasobom. Zapytaj ClickUp Brain o pomysły!

4. Edukacja domowa

W przypadku nauczania w domu, Brain może pomóc nadrzędne zaprojektować zróżnicowany program nauczania, który obejmuje nie tylko podstawowe przedmioty, ale także zajęcia pozalekcyjne i kształcenie umiejętności życiowych.

Niestandardowe plany lekcji nauczania domowego z ClickUp Brain

Doświadczony nauczyciel może również korzystać z szablonów planów lekcji dla istniejących ram, jednocześnie ciesząc się miejscem na kreatywność w kształtowaniu końcowego produktu.

Na przykład szablon planu zarządzania klasą ClickUp integruje zarządzanie zachowaniem z planowaniem lekcji, tworząc bardziej holistyczne środowisko nauczania.

Szablon ten łączy zarządzanie klasą z planowaniem nauczania dzięki czterem wyspecjalizowanym widokom - Lista klas, Przewodnik dla początkujących, Kalendarz klas i Gantt. Nauczyciele mogą używać tych widoków do śledzenia zachowania uczniów, ustalania jasnych oczekiwań i przestrzegania planów lekcji z celami behawioralnymi.

Kolejną zaletą ClickUp Brain jest możliwość śledzenia postępów w tworzeniu planów lekcji, dostosowywania terminów i sugerowania modyfikacji w oparciu o bieżące zadania lub zmieniające się priorytety.

Jeśli lekcja wymaga dostosowania w locie, nauczyciele mogą aktualizować listę zadań lub przepływ lekcji w czasie rzeczywistym, co pozwala na większą elastyczność niż ChatGPT może zaoferować.

Przekształć komentarze w zadania ClickUp lub przypisz je do zespołu

ClickUp Brain może nie generować samodzielnie nowatorskich pomysłów. Mimo to, jego zdolność do zarządzania i śledzenia cyklu pracy może przekształcić go w dwa rozwiązania: może stać się aplikacją do codziennego planowania, jednocześnie działając jako oprogramowanie do planowania zadań.

🧠 Dobrze wiedzieć: ClickUp Brain również przetwarza wrażliwe dane, ale oferuje większą kontrolę nad prywatnością danych. W ramach bezpiecznej platformy ClickUp, nauczyciele mogą zarządzać uprawnieniami, limitować dostęp i zapewniać, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą mieć widok na plany lekcji lub informacje związane z uczniami. Ponieważ integracja odbywa się w ramach zamkniętego ekosystemu (ClickUp), istnieją silniejsze funkcje prywatności i bezpieczeństwa, zmniejszające ryzyko przypadkowego wycieku danych.

Możesz również sparować Brain z zestawem narzędzi oferowanym przez oprogramowanie do zarządzania projektami edukacyjnymi ClickUp. Ten ekosystem oszczędza czas i poprawia współpracę oraz przestrzeganie celów edukacyjnych.

Opracowywanie zajęć i zarządzanie nimi:

Korzystaj z ClickUp Docs do tworzenia, edytowania i organizowania planów lekcji, sylabusów i notatek z wykładów

Dopasuj lekcje do konkretnych zadań, załączając terminy, cele i zasoby, aby usprawnić ich realizację

Scentralizuj zawartość edukacyjną, umożliwiając współpracownikom i uczniom łatwy dostęp do materiałów

Przykładowy przypadek użycia: Nauczyciel może utworzyć program nauczania w ClickUp Docs, połączyć go z cotygodniowymi zadaniami lekcji i przypisać konkretne terminy, zapewniając jasne ramy czasowe realizacji lekcji.

Ustaw powtarzające się zadania z terminami za pomocą ClickUp

Przeczytaj także: Szablony planów lekcji w Dokumentach Google

Zarządzaj i wizualizuj harmonogramy:

Planuj lekcje na przestrzeni tygodni lub miesięcy, korzystając z wykresów Gantta i kalendarzy do wizualizacji osi czasu

Automatyzacja powtarzalnych czynności, takich jak cotygodniowe quizy lub przypomnienia o zadaniach

Przełączaj widoki listy, kalendarza lub tablicy, aby dostosować je do swoich preferencji w zakresie planowania

Przykładowy przypadek użycia: Nauczyciel edukacji domowej może planować semestr poprzez ustawienie lekcji na wykresie Gantta, wyjaśniając oś czasu.

Wizualizuj kamienie milowe projektu za pomocą widoku Gantta w ClickUp

Współpracuj i komunikuj się z Teams:

Współpracuj z innymi nauczycielami lub administratorami w celu udoskonalenia planów lekcji

Twórz dedykowane przestrzenie czatu za pomocą ClickUp Chat dla Teams, aby omawiać aktualizacje programu nauczania lub strategie klasowe

Dodawaj komentarze do zadań lub dokumentów jako informacje zwrotne i śledź zatwierdzenia zmian w programie nauczania

Przykładowy przypadek użycia: Grupa nauczycieli pracujących nad interdyscyplinarnym projektem może przeprowadzić burzę mózgów na czacie i otrzymać natychmiastową informację zwrotną na temat zadań na platformie ClickUp.

Płynnie współpracuj poprzez komentarze i opinie w odpowiednich zadaniach ClickUp

Korzystaj z gotowych szablonów ClickUp dla edukacji:

Szablon planu lekcji ClickUp College został zaprojektowany w celu uproszczenia procesu planowania dla instruktorów, zapewniając uwzględnienie wszystkich istotnych elementów lekcji.

Pobierz szablon Organizuj plany nauczania i współpracuj za pomocą szablonu planu lekcji ClickUp College

Nauczyciele i inne osoby związane z sektorem edukacji mogą korzystać z szablonu ClickUp, aby:

Podziel lekcje na wykonalne zadania z terminami i priorytetami

Dodaj konkretne informacje, takie jak cele lekcji, wymagane materiały i strategie angażowania uczniów

Pracuj z innymi nauczycielami nad tym samym planem lekcji, udostępniając pomysły i zasoby w czasie rzeczywistym

Monitoruj postępy każdej lekcji i wprowadzaj poprawki w razie potrzeby

Przygotuj szczegółowy program nauczania ze zintegrowaną osią czasu

Zarządzaj zajęciami pozalekcyjnymi lub konferencjami nadrzędnymi

Chociaż pierwotnie został zaprojektowany dla studentów, nauczyciele mogą sprytnie zmienić strukturę szablonu ClickUp Student Education Template, aby stworzyć dynamiczne środowisko planu.

Oznaczaj niestandardowe statusy, aby śledzić postęp lekcji: planowanie, gotowość do nauczania, nauczanie, wymaga korekty

Zorganizuj system trzech widoków (program nauczania, wymagania wstępne, rozpoczęcie) w celu kompleksowego planowania

Dostosuj pola Course Number i Credit Units, aby śledzić standardy programowe i cele nauczania

Użyj widoku wymagań wstępnych, aby stworzyć mapę zależności między pojęciami i zapewnić logiczny postęp tematu

Przeczytaj także: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania uniwersytetami dla szkolnictwa wyższego

Kilka lat temu wdrożyliśmy ClickUp w instytucji edukacyjnej, w której pracuję, ponieważ musieliśmy usprawnić procesy w organizacji, było to bardzo skomplikowane w firmie zatrudniającej około 150 pracowników, wiedząc, co robią i mierząc postępy, coś, co udało się osiągnąć dzięki wykorzystaniu ClickUp.

Szybsze planowanie i organizowanie lekcji dzięki ClickUp

Pomimo swoich mocnych stron, ChatGPT brakuje kontekstowego zrozumienia unikalnych potrzeb klasy, takich jak style uczenia się uczniów lub wymagania programowe.

Nauczyciele powinni dostarczać szczegółowe i konkretne podpowiedzi, aby otrzymywać odpowiednie wyniki, ponieważ ChatGPT z natury nie pasuje do standardów szkolnych lub uniwersyteckich.

Z drugiej strony, ClickUp oferuje niezrównaną wszechstronność i głębię. Jego zdolność do łączenia zarządzania zadaniami, spostrzeżeń opartych na AI i współpracy w czasie rzeczywistym w jedną spójną platformę pozwala nauczycielom skupić się na tym, co naprawdę ważne - dostarczaniu skutecznych lekcji.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i spróbuj!