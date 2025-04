Jak wykorzystać AI w organizacjach non-profit

Nowoczesne i wydajne technologie są często poza zasięgiem organizacji non-profit z jednego prostego powodu: Są drogie.

Najnowsze technologie mogą być nie tylko drogie w zakupie, ale także w szkoleniu pracowników, utrzymaniu, modernizacji i utrzymaniu w czasie. Dlatego organizacje non-profit mają tendencję do korzystania z wypróbowanych i przetestowanych prostych narzędzi, które wszyscy znają.

Sztuczna inteligencja to zmienia!

Podstawowe produkty AI, takie jak ChatGPT i Google Gemini, a także narzędzia zintegrowane z AI, takie jak ClickUp, umożliwiają organizacjom non-profit uzyskanie niezwykłych korzyści.

Ten wpis na blogu jest wstępem do tego, jak korzystać z AI w organizacjach non-profit, aby móc wykorzystać najlepszą dostępną obecnie technologię.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Sztuczna inteligencja (AI) jest jednym z najpotężniejszych narzędzi dostępnych obecnie dla firm. Organizacje non-profit, podobnie jak każdy inny biznes, mogą czerpać z nich ogromne korzyści. Organizacje non-profit mogą wykorzystywać narzędzia AI do zwiększania wydajności, zbierania informacji o darczyńcach, wzmacniania zasięgu i skalowania komunikacji. Aby w pełni wykorzystać narzędzia i technologie AI, potrzebują one strategicznego podejścia i przypadków użycia. Oto dziesięć przykładów. Wykrywanie oszustw i ochrona integralności organizacyjnej Analiza, zaangażowanie i utrzymanie darczyńców Badanie i stosowanie dotacji Zarządzanie programami i pomiar wpływu Automatyzacja mediów społecznościowych Zawartość generatywna do tworzenia spersonalizowanych wiadomości i kampanii Chatboty dla lepszej komunikacji z darczyńcami i wolontariuszami Usprawnianie zadań administracyjnych Planowanie i zarządzanie wydarzeniami Zarządzanie wolontariuszami Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak używać AI do powyższych zadań i jak nie używać AI w swojej organizacji, czytaj dalej!

Zrozumienie potencjału AI w sektorze non-profit

Jeśli korzystasz z komputera, najprawdopodobniej widziałeś AI w miejscu pracy. ChatGPT staje się niezwykle popularną alternatywą dla wyszukiwarki Google. Pakiet narzędzi Microsoft 365 posiada CoPilot. Canva, popularne narzędzie do projektowania non-profit, zintegrowało AI ze swoją platformą.

Przy rozsądnych kosztach, te potężne funkcje oferują szereg korzyści, takich jak:

Zwiększona wydajność: Narzędzia AI dla organizacji non-profit pomagają zespołom zrobić więcej za mniej. Natychmiastowe podsumowania raportów, automatyzacja cyklu pracy, powiadomienia oparte na wyzwalaczach itp. znacznie zwiększają wydajność i efektywność organizacyjną.

Czytanie bonusowe: Jak korzystać z narzędzi AI w celu zwiększenia wydajności?

Głębszy wgląd w darczyńców: Organizacje non-profit nie mają zaplecza technicznego ani budżetów na wdrożenie zaawansowanych narzędzi analitycznych. AI pomaga przetwarzać dane, uzyskiwać wgląd i tworzyć raporty oparte na osobach bez dużych inwestycji.

Skuteczny zasięg: AI może być niezwykle skuteczna w przeszukiwaniu dużych baz danych w celu zidentyfikowania podobnych kohort ludzi. Na tej podstawie można wysyłać lepiej ukierunkowane e-maile, teksty, powiadomienia i nie tylko.

Skala: Dzięki inteligentnej automatyzacji organizacje non-profit mogą wykonywać wiele zadań bez limitu zasobów. Możesz skalować tworzenie zawartości, postów w mediach społecznościowych, raportowanie darczyńców itp. bez dodawania ludzi do zespołu.

Jeśli brzmi to interesująco, oto dziesięć sposobów na natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

10 sposobów wykorzystania AI w organizacjach non-profit

Kluczem do maksymalnego wykorzystania narzędzi AI jest ich strategiczne i przemyślane zastosowanie. Tak więc, zamiast losowego wypróbowywania różnych narzędzi, warto zastosować odpowiednie produkty do właściwych przypadków użycia. Oto kilka pomysłów i przykładów, jak można wykorzystać ClickUp dla organizacji non-profit, aby je ustawić.

1. Analiza darczyńców: Zwiększanie zaangażowania i zatrzymywanie darczyńców

W każdej organizacji non-profit darczyńcy są najważniejszymi interesariuszami. Dzięki nim operacje przebiegają sprawnie. To oni rozliczają organizację non-profit z obiecanej transformacji. Zaangażowanie ich i utrzymanie ich patronatu ma kluczowe znaczenie. AI może w tym pomóc.

Profilowanie darczyńców : AI może pomóc dokładnie zbadać każdego darczyńcę, zrozumieć jego priorytety i odpowiednio tworzyć raporty

Analiza darczyńców : AI pomaga Teams analizować dane darczyńców z historycznych rejestrów, aby zrozumieć relacje z organizacją non-profit. Pomaga również zrozumieć wzorce zachowań darczyńców

Komunikacja z darczyńcami : Dzięki AI można automatyzować celową komunikację w oparciu o konkretne wyzwalacze, które są istotne dla każdego darczyńcy

Raportowanie darczyńców: Narzędzia AI dla organizacji non-profit pomagają w tworzeniu niestandardowych raportów na podstawie danych darczyńców, co w innym przypadku byłoby niemożliwe do zrobienia ręcznie

Pulpity ClickUp to świetny sposób na ustawienie analizy darczyńców w czasie rzeczywistym. Twórz widżety dotyczące wkładu darczyńców, cyklu życia każdego darczyńcy, skuteczności kampanii informacyjnych i nie tylko. Możesz także tworzyć niestandardowe portale darczyńców i zapraszać ich do widoku prac w toku nad wszystkimi projektami, które sponsorują!

Ustawienie portali darczyńców na ClickUp w celu raportowania w czasie rzeczywistym

2. Badanie i stosowanie dotacji

Zespoły ds. finansowania organizacji non-profit śledzą, oceniają i ubiegają się o różne dotacje przez cały rok. Często jest to zrobione ręcznie za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub zakładek w przeglądarkach. AI może to usprawnić.

Śledzenie dotacji: Stwórz skonsolidowany pulpit wszystkich dotacji dostępnych w ClickUp. Możesz użyć ClickUp Docs, aby utworzyć ich listę. Możesz również ustawić je jako zadania ClickUp z własnym opisem, terminami składania wniosków, elementami listy kontrolnej itp.

Niestandardowe propozycje: Zazwyczaj organizacje non-profit mają jedną propozycję, którą chcą załączyć do każdego wniosku o dotację. Chociaż jest to wydajne, nie jest skuteczne. AI pomaga tworzyć niestandardowe propozycje w oparciu o oryginalną propozycję, aby zaspokoić potrzeby każdej organizacji przyznającej dotacje.

Sporządzanie wniosków: Teams non-profit nie mają czasu na pisanie wniosków za każdym razem. W wyniku tego są zmuszone do sporządzania krótkiej listy kilku grantów, na które mają czas. AI zmienia ten stan rzeczy poprzez automatyzację redagowania wniosków w oparciu o wcześniej zdefiniowane parametry.

Operacjonalizacja procesów: Po utworzeniu tych procesów można je również zoperacjonalizować za pomocą uczenia maszynowego i AI. W oparciu o wcześniejsze wnioski o dotacje można tworzyć standardowe procedury operacyjne (SOP), aby cała organizacja mogła usprawnić swoje procesy.

Szablon SOP dla organizacji non-profit od ClickUp to potężny punkt wyjścia do takiej operacjonalizacji. Dzięki temu w pełni konfigurowalnemu, przyjaznemu dla początkujących szablonowi, możesz ustawić cykle pracy, procesy, listy kontrolne i pomoce wizualne dla swoich Teams, aby mogły lepiej i szybciej wykonać swoją pracę.

Pobierz ten szablon Szablon SOP dla organizacji non-profit ClickUp do operacjonalizacji procesów

3. Zarządzanie programami i pomiar wpływu

Organizacje non-profit realizują wiele projektów jednocześnie i potrzebują kompleksowego sposobu zarządzania nimi wszystkimi. Narzędzie oparte na AI, takie jak ClickUp, może w tym pomóc:

Planuj projekty za pomocą zadań ClickUp

Tworzenie harmonogramów z widokiem kalendarza ClickUp

Mapa procesu przekazywania darowizn

Powiadamianie właściwych interesariuszy o działaniach związanych z projektem

Raportowanie metryk projektów w czasie rzeczywistym

Widok osi czasu ClickUp do zarządzania nakładającymi się projektami i zadaniami

4. Automatyzacja mediów społecznościowych: Zwiększanie zasięgu i optymalizacja zawartości

Podczas gdy organizacje non-profit korzystają już z niektórych darmowych narzędzi do publikowania zawartości w mediach społecznościowych, AI może dać ci przewagę. Narzędzie takie jak ClickUp Brain może:

Przygotowywanie postów w mediach społecznościowych na różne platformy

Twórz streszczenia dłuższych dokumentów do opublikowania na blogu lub LinkedIn

Bez wysiłku zmieniaj przeznaczenie zawartości stworzonej dla jednego formatu na inny

Automatycznie planuj aktualizacje dla maksymalnego zasięgu i dystrybucji

Widok kalendarza ClickUp do efektywnego planowania mediów społecznościowych

Czytanie bonusowe: Jak wykorzystać AI w content marketingu?

5. Zawartość generatywna: Tworzenie spersonalizowanych wiadomości i kampanii

Każdy, kto kiedykolwiek wypróbował AI, najprawdopodobniej wykorzystałby ją do generowania zawartości. "Napisz post na blogu na ten temat" to jedno z najpopularniejszych podpowiedzi AI wśród marketerów i twórców zawartości.

Chociaż rzeczywiście można to zrobić, istnieje również mnóstwo innych treści, które można tworzyć za pomocą generatywnych narzędzi AI. Oto jak wykorzystać narzędzia AI w zarządzaniu potokiem zawartości.

Spersonalizowane wiadomości : Twórz notatki z podziękowaniami dla darczyńców lub wolontariuszy ze wzmianką o ich imieniu lub projekcie

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych : Technologie AI mogą tworzyć meta opisy, tytuły, słowa kluczowe itp., aby umożliwić ci zakończenie upragnionego wyniku na pierwszej stronie

Kampanie e-mail : AI może również personalizować wiadomości e-mail na podstawie informacji z narzędzia do zarządzania projektami, platformy do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) itp.

Aktualizacje projektów: W oparciu o aktualizacje dokonywane w narzędziu do zarządzania projektami, ClickUp Brain może automatycznie tworzyć raportowanie dla każdego interesariusza

Automatyzacja aktualizacji projektów dzięki ClickUp Brain

6. Chatboty: Poprawa komunikacji z darczyńcami i wolontariuszami

Chatboty AI są trochę jak nowy stażysta. Mogą monitorować biuro obsługi klienta, znajdować odpowiedzi na pytania, do zrobienia proste zadania i eskalować do wyższego szczebla, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W organizacji non-profit chatboty AI mogą być pomocne na niezliczone sposoby. Ich umiejętności przetwarzania języka naturalnego mogą przyjmować dane wprowadzane przez użytkowników w prostym języku angielskim i odpowiadać w ten sam sposób.

Kontakt z darczyńcami/wolontariuszami : Bądź pierwszym punktem kontaktu dla zewnętrznych interesariuszy, takich jak potencjalni darczyńcy, wolontariusze, partnerzy itp.

Dostarczanie informacji : W oparciu o : W oparciu o bazę wiedzy AI , chatboty mogą odpowiadać na zapytania

Wsparcie pracowników : Pomagaj członkom Teams w wyszukiwaniu informacji, wykonywaniu szybkich obliczeń, burzy mózgów itp.

Wsparcie zarządzania projektami: Dobrze zintegrowany chatbot może również tworzyć/aktualizować zadania na podstawie zapytań od darczyńców/wolontariuszy/partnerów

7. Usprawnienie zadań administracyjnych: Zwiększenie wydajności dzięki funkcjom automatyzacji ClickUp

AI może usprawnić automatyzację. Dzięki narzędziu takiemu jak ClickUp Automatyzacja możesz usprawnić wszystkie cykle pracy, aby skutecznie wesprzeć swoich pracowników.

Powiadom redaktora, gdy pisanie będzie zakończone ✅

Wyślij e-mail, gdy coś zostanie zrobione ✅

Ostrzeganie kierownictwa, jeśli zadanie jest zaległe/pilne ✅

Prosty błąd staje się nową funkcją, która wymaga zmiany typu zadania ✅

Dostosuj priorytet na podstawie opinii interesariuszy ✅

Dostosuj się do zmieniających się wymagań interesariuszy dzięki automatyzacji ClickUp

Jeśli jesteś organizacją non-profit zajmującą się ratowaniem zwierząt, mamy wstępnie zaprojektowany framework, który usprawni Twoje zadania administracyjne. Wypróbuj szablon dla organizacji non-profit ClickUp do śledzenia wolontariuszy, darowizn, przyjęć zwierząt, wizyt u weterynarza, adopcji, kampanii w mediach społecznościowych i nie tylko.

8. Planowanie i zarządzanie wydarzeniami: Automatyzacja logistyki i komunikacji przy użyciu funkcji zarządzania projektami ClickUp

Wydarzenie angażujące wolontariuszy, spotkanie z darczyńcami, wysiłki związane z pozyskiwaniem funduszy lub program pomocowy - organizacje non-profit organizują wiele wydarzeń w ciągu roku. Zarządzanie nimi może stać się ogromnym obciążeniem logistycznym dla teamów organizujących wydarzenia. Możliwości AI w narzędziach do zarządzania wydarzeniami mogą to ułatwić.

ClickUp może pomóc w zarządzaniu wydarzeniami jako projektami, z niestandardowymi typami zadań i statusami

Widok Kalendarza w ClickUp może sprawić, że nie zaplanujesz zbyt wielu wydarzeń tego samego dnia

Widok ClickUp Gantt Chart zapewni widoczność zależności i nakładania się zadań

Pola niestandardowe mogą oddzielać wydarzenia wewnętrzne od zewnętrznych, aby skutecznie planować uczestnictwo w nich

Przytłoczony wszystkim, co musisz zrobić do zrobienia na następne wydarzenie? Bez obaw! Skorzystaj z szablonu ClickUp do planowania wydarzeń dla organizacji non-profit, aby przygotować się na administracyjne powodzenie.

Czy miałeś kiedyś sytuację, w której Twoi wolontariusze byli nieświadomi i sfrustrowani? Jednym z kluczowych problemów w zarządzaniu wolontariuszami jest to, że przepaść między intencjami a dobrą pracą może być znacząca. Twój wolontariusz może być odsetki i entuzjastyczny, ale jeśli nie wie dokładnie, co i jak zrobić, zaangażowanie może stać się porażką.

Uniknij tego dzięki funkcjom zarządzania obciążeniem pracą w ClickUp. Twórz profile użytkowników dla wolontariuszy.

Przydzielaj im zadania, aby wiedzieli, co muszą zrobić i w jakim terminie

Przypisz przełożonych jako "obserwujących", aby mogli monitorować swoją kohortę wolontariuszy

Etykiety użytkowników w dokumentach, tablicach i komentarzach

Sprawdź zadania wolontariuszy za pomocą widoku obciążenia pracą ClickUp, aby upewnić się, że wszyscy są właściwie wykorzystywani

Skorzystaj z pomocy AI, aby znaleźć optymalny harmonogram obciążenia pracą

Umożliwienie wolontariuszom dostępu do informacji organizacyjnych dzięki ClickUp Brain

Informacje na wyciągnięcie ręki dla wolontariuszy dzięki ClickUp Brain

W rzeczywistości narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, może również służyć jako najlepsze oprogramowanie HR dla organizacji non-profit do zarządzania pracownikami, wykonawcami i wolontariuszami.

Dzięki szablonowi do zarządzania wolontariuszami ClickUp możesz zarządzać aplikacjami, śledzić onboarding, uruchamiać programy zaangażowania, przydzielać zadania, sprawdzać wydajność i nie tylko!

10. Wykrywanie oszustw: Ochrona integralności organizacyjnej

Użytkownicy ufają organizacjom non-profit bardziej domyślnie, jednocześnie podając dane osobowe. Twoim obowiązkiem jest ochrona prywatności użytkowników. Takie oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa dotyczą również zastrzeżonej wiedzy tworzonej w ramach organizacji non-profit.

Dzięki AI możesz zabezpieczyć dane za pomocą odpowiednich uprawnień. Zezwalaj użytkownikom na odpowiedni widok, komentowanie lub edytowanie dokumentów. Niezależnie od tego, czy jest to lista darczyńców, czy wyniki projektów, chroń swoje dane w ClickUp. Użyj AI, aby wykryć nietypowe działania, takie jak nieautoryzowany dostęp do danych, i wykorzystaj dzienniki audytu do rozwiązywania problemów.

📖 Dodatkowa lektura: Dowiedz się więcej o korzystaniu z ClickUp dla swojej organizacji non-profit tutaj.

Jak widać powyżej, AI może zrobić wiele dobrego. Może też jednak wyrządzić pewne szkody. Oto krótkie spojrzenie na to, jak tego uniknąć.

Jak NIE używać AI

Kluczowym elementem wykorzystania AI w organizacjach non-profit jest jej właściwe wykorzystanie. Oto kilka wskazówek i najlepszych praktyk do naśladowania.

Nie należy bezgranicznie ufać AI

Choć AI jest niezwykle potężna i z każdym dniem staje się coraz lepsza, wciąż nie można jej całkowicie ufać. Generatywna AI wciąż jest podatna na halucynacje. Narzędzia AI wciąż popełniają błędy.

Tak więc, używaj swojego dobrego osądu w odniesieniu do wszystkich wyników AI. Ustaw procesy kontroli jakości dla AI.

Nie do zrobienia

Istnieją różne narzędzia AI do automatyzacji wielu procesów. Jednak wciąż mają one swoje limity. Na przykład, może odpowiedzieć na pytanie w oparciu o istniejącą bazę wiedzy. Nie może jednak wyjaśnić ani zagłębić się w informacje, których nie posiada.

Dlatego zawsze twórz poziom eskalacji z człowiekiem.

Nie ignoruj możliwych uprzedzeń

Każda sztuczna inteligencja jest stronnicza w zakresie danych, na których jest szkolona. Od karty kredytowej Apple po LinkedIn, każdy mechanizm AI zaczynał jako stronniczy. Organizacje regularnie aktualizują algorytmy ze względów etycznych.

Dlatego zawsze należy być świadomym uprzedzeń, które mogą istnieć. Kwestionuj zalecenia i spostrzeżenia AI dotyczące różnorodności i integracji.

Nie zapomnij o danych

Ufanie spostrzeżeniom i pulpitom AI bez zrozumienia podstawowych danych jest ogromnym błędem. Powiedzmy, że twój pulpit nawigacyjny mówi, że wolontariusze spędzają średnio godzinę tygodniowo na wykonywaniu zadań. Nie ufaj temu całkowicie. Zanurz się głębiej w dane, aby sprawdzić, czy wszyscy śledzą swój czas bez błędów.

Podejmując decyzje, zawsze zagłębiaj się w źródła danych.

Nie oczekuj, że każdy będzie wiedział, jak korzystać z AI

Organizacje non-profit mają zróżnicowane Teams. Z organizacjami non-profit współpracują przedstawiciele różnych pokoleń, płci, języków i technologii. Nie wszyscy z nich intuicyjnie wiedzą, jak korzystać z AI.

Przeszkol swoich użytkowników. Twórz niestandardowe programy szkoleniowe dla użytkowników AI w oparciu o to, czego potrzebują. Oferuj dodatkowe sesje szkoleniowe, aby na bieżąco aktualizować wiedzę.

Mając to na uwadze, zobaczmy, z jakimi wyzwaniami możesz się zmierzyć i jak im sprostać.

Wyzwania związane z wykorzystaniem AI w organizacjach non-profit

Bądźmy szczerzy. Organizacje non-profit jako branża nie są liderami we wdrażaniu technologii. Wynika to z różnych wyzwań, jakie napotykają przy wdrażaniu technologii do swoich procesów. Zobaczmy kilka z nich.

Brak budżetów

Organizacje non-profit często nie mają budżetów na inicjatywy transformacji technologicznej na dużą skalę. Są zmuszone do zrobienia tego z darmowymi wersjami różnych programów lub korzystania z tańszego oprogramowania.

Możliwe rozwiązanie: Wypróbuj narzędzia takie jak ClickUp, gdzie AI jest zintegrowane z kompleksowym wirtualnym obszarem roboczym. Eliminuje to potrzebę posiadania wielu narzędzi, które łącznie kosztują znacznie więcej.

Brak zasobów

Każde oprogramowanie, które wymaga złożonego wdrożenia, jest nie do przyjęcia dla organizacji non-profit. Nie mają one teamów IT, które mogłyby zarządzać takim projektem.

Możliwe rozwiązanie: Wybierz narzędzie SaaS, które minimalizuje koszty wdrożenia. Dla przykładu, w ClickUp wystarczy wpisać swój ID e-mail, aby natychmiast rozpocząć zarządzanie projektami.

Niezdolność do ustanowienia kontroli

Ustawienie zarządzania i kontroli bezpieczeństwa, prywatności, uwierzytelniania, autoryzacji itp. może być skomplikowane. Na przykład, możesz chcieć ustawić pulpit dla darczyńcy, ale nie chcesz udostępniać podstawowych danych.

Możliwe rozwiązanie: Wypróbuj rozwiązanie takie jak ClickUp Dashboards, które automatycznie to umożliwia. Wystarczy jedno kliknięcie przycisku, aby chronić swoje dane i prezentować tylko te informacje, których potrzebują darczyńcy.

Niezdolność do zarządzania ruchem

Organizacje non-profit potrzebują różnego rodzaju wolontariuszy. Niektórzy z nich mogą być długoterminowymi wolontariuszami wykonującymi określone zadania. Inni mogą po prostu dołączyć do wydarzenia lub projektu. Aby zarządzać tym przepływem, zazwyczaj masz bazę danych tysięcy wolontariuszy, z których korzystasz w zależności od kontekstu.

Zarządzanie tymi relacjami, takimi jak udzielanie dostępu tylko na czas trwania projektu lub wdrażanie nowych wolontariuszy, może szybko przekształcić się w gąszcz nieporozumień. Zapobiegaj temu dzięki solidnemu narzędziu do zarządzania projektami opartemu na AI.

Możliwe rozwiązanie: Wykorzystaj ClickUp jako CRM dla organizacji non-profit, tworząc listę wolontariuszy zamiast klientów. Ustaw niestandardowe pola, aby przechwycić wszystkie niezbędne informacje. Użyj AI, aby zidentyfikować odpowiednią kohortę do działań opartych na projektach. Automatyzacja zarządzania dostępem w oparciu o predefiniowane reguły.

Realizuj swoje misje non-profit z ClickUp

Wierzę, że [AI] zmieni świat bardziej niż cokolwiek innego w historii ludzkości. Bardziej niż elektryczność

Wierzę, że [AI] zmieni świat bardziej niż cokolwiek innego w historii ludzkości. Bardziej niż elektryczność

Niezależnie od tego, czy całkowicie zgadzasz się z Lee, czy nie, przyznasz, że AI jest transformacyjna. Pomaga organizacjom do zrobienia więcej rzeczy szybciej i lepiej. Jest to supermocarstwo dla organizacji non-profit, które już teraz mają ograniczone budżety i zasoby, mimo że zajmują się najważniejszymi problemami świata.

Solidna platforma technologiczna do zarządzania projektami, zintegrowana z potężnymi funkcjami AI i szablonami dla organizacji non-profit, pomaga usprawnić procesy, automatyzować cykle pracy oraz zarządzać ludźmi i projektami - wszystko w jednym miejscu. ClickUp został zaprojektowany właśnie po to.

Nie daj się przytłoczyć drogim i skomplikowanym narzędziom AI. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.