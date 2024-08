Planowanie kampanii marketingu afiliacyjnego: Przewodnik krok po kroku

Sam O'Brien

jest dyrektorem ds. marketingu w Affise - globalnej firmie SaaS PRM Marketing rozwiązanie. Jest ekspertem ds. marketingu wzrostu z doświadczeniem w zarządzaniu produktami i projektowaniu oraz pasją do innowacji, wzrostu i technologii marketingowych

Prowadzenie biznesu jest trudne. Trzeba nosić tuzin kapeluszy, starając się zrobić wszystko perfekcyjnie, ale oczywiście nie wszystkie te kapelusze pasują równie dobrze. Dla wielu, marketing pozostaje ich największym wyzwaniem jako właściciela małego biznesu.

Pozyskiwanie potencjalnych klientów, zwiększanie ekspozycji i napędzanie sprzedaży może być najtrudniejsze, ale jest też najbardziej satysfakcjonujące. Cały sens Twojego biznesu polega na sprzedaży, osiąganiu zysków i zarabianiu pieniędzy. Ka-ching! 💰

Marketing afiliacyjny może być odpowiedzią na Twoje problemy. Sposób jego działania jest prosty. Oferujesz innemu marketerowi prowizję za pozyskiwanie potencjalnych klientów i zwiększanie świadomości na temat swoich produktów i biznesu.

Płacisz swoim partnerom tylko wtedy, gdy osiągają wyniki, zwiększając w ten sposób zwrot z inwestycji i sprawiając, że szanse na nieudaną inwestycję są bliskie zeru. Twoje marże zysku są nieco zmniejszone, ale ponieważ partner zajmuje się całym marketingiem, warto to zrobić.

Weź Program partnerski ClickUp jako przykład. Partnerzy otrzymują imponujące 20% wszystkich transakcji od użytkowników łączących się za pomocą ich linków partnerskich. ClickUp tymczasem korzysta z dodatkowej ekspozycji i generowania leadów, które wynikają ze współpracy z najwyższej jakości partnerami. To definicja obopólnych korzyści. 🤝

Postępuj zgodnie z ośmioma prostymi krokami opisanymi poniżej, aby stworzyć własny program marketingu afiliacyjnego o wysokiej skuteczności!

8 kroków do stworzenia skutecznego programu marketingu afiliacyjnego

1. Określ cel odbiorców

Czy wiesz, kto kupuje Twój produkt? 🤔

Przed rozpoczęciem współpracy partnerskiej kampania marketingowa **Musisz wiedzieć, kim są Twoi klienci, gdzie mieszkają, w jakim są wieku, jakie mają dochody itp. Powinieneś wiedzieć, na jakie bolączki odpowiada Twój produkt i jakie są potrzeby i obawy Twojego rynku docelowego.

Dowiedz się, do kogo chcesz dotrzeć i stwórz awatar klienta dla swojego biznesu. Im jaśniejszy obraz klienta docelowego, tym lepiej zrozumiesz, kim on jest i tym bardziej prawdopodobne jest, że do niego dotrzesz i popchniesz go w dół lejka sprzedaży. Niezwykle ważne jest, aby dopasować swoją markę do jej odbiorców docelowych, aby jak najlepiej do nich przemawiać i służyć im we wszystkim, co robisz Ty i Twoi partnerzy.

Spróbuj dowiedzieć się, gdzie spędzają czas Twoi niestandardowi klienci. Czy są na YouTube lub Instagramie? Czego szukają w Google? Których influencerów obserwują? Jakie blogi czytają i jakie podcasty subskrybują? Wielu afiliantów wykorzystuje swoje obserwacje w mediach społecznościowych, aby przekonać obserwujących do kliknięcia w połączone linki afiliacyjne.

Po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania, będziesz wiedział, których partnerów afiliacyjnych zatrudnić, aby przyciągnąć swoich docelowych odbiorców.

przez EasyAffiliate

2. Ustaw cele

Jeśli nie masz celów, nie masz nic do zmierzenia swojego powodzenia lub porażki. **Zdefiniuj cele SMART: konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie. Te cele marketingowe pomogą ci ocenić, czy twój program partnerski działa.

Przykład SMART cele sprzedażowe może być taki, że w ciągu dwóch miesięcy chcesz mieć 20 partnerów, którzy przyniosą co najmniej 2000 leadów. Powodzenie kampanii marketingu afiliacyjnego należy oceniać w odniesieniu do tych celów, a także zdefiniować wskaźniki KPI do pomiaru dziennych i tygodniowych wyników.

Ustawienie mierzalnych celów pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony kampanii strategii marketingowej dzięki czemu można wprowadzić odpowiednie zmiany we właściwym czasie.

Można również ustawić cele stretch. Są to cele, które wykraczają poza twoje obecne możliwości, ale zachęcają cię do większego wysiłku, większych osiągnięć i lepszych zwycięstw. 🎯

via Bodybuildingmealplan.com

3. Sprawdź konkurencję

Co powstrzymuje Cię przed przejęciem władzy nad światem? Konkurencja! **Jeśli chcesz, aby Twój Business się rozwijał, wiedz na czym stoisz w porównaniu do swoich rywali analiza konkurencji może pomóc w wyborze punktu odniesienia dla programu partnerskiego.

Badanie powinno odpowiedzieć na następujące pytania:

Jaka jest ich strategia udostępniania przychodów? Czy partner zarabia za kliknięcie, czy otrzymuje standardową prowizję?

Czy korzystają z sieci afiliacyjnej do zrobienia zakupów?

W jaki sposób sprzedawca wspiera partnerów? Czy oferowane są jakieś szkolenia?

Jakie są warunki programu partnerskiego?

Jakich wskaźników do śledzenia postępów używają?

Powodem tych badań jest przyciągnięcie odpowiednich partnerów i skłonienie ich do wybrania Ciebie zamiast Twoich konkurentów.

Przez ocena programów partnerskich konkurencji można szukać możliwości ich ulepszenia i znaleźć sposoby na zrobienie tego lepiej. 📈

4. Zoptymalizuj swój lejek konwersji

Partnerzy biorą pod uwagę współczynnik konwersji, zanim wybiorą ciebie zamiast innych. Pracuj nad doświadczeniem użytkownika, projektem strony internetowej i tekstem sprzedażowym, aby to poprawić Będzie to miało bezpośredni wpływ na EPC i zwiększy wskaźniki przyjęcia programu.

Wskaźnikiem, który interesuje większość afiliantów, jest zysk za kliknięcie (EPC). EPC jest miarą rentowności kampanii marketingu afiliacyjnego. Partnerzy wolą poświęcać swój cenny czas na promocję produktów i usług, które przynoszą im największe zyski.

Trudno jest pozyskać partnerów z niskim EPC. Mówimy ci, że świat jest kapryśny!

Zarobki poprawią się wraz ze wzrostem współczynnika konwersji. Nie ma sensu mieć stu tysięcy leadów, jeśli tylko 100 z nich zamienia się w niestandardowych klientów. Zoptymalizuj swój lejek konwersji, aby konwertować maksymalną liczbę potencjalnych klientów i sprawić, by współpraca z Tobą była bardziej opłacalna.

Im więcej mogą zarobić, tym więcej wysokiej klasy partnerów przyciągniesz.

przez Crazyegg.com

5. Zdecyduj, czy chcesz korzystać z sieci afiliacyjnej

Zależnie od swoich celów, możesz zdecydować się na samodzielne prowadzenie programu partnerskiego lub dołączenie do sieci afiliacyjnej. 👥

Samodzielne zrobienie tego może być kłopotliwe i zwiększać obciążenie pracą, które w pierwszej kolejności chcesz zmniejszyć.

Zamiast tego możesz dołączyć do sieci, która pomoże Ci znaleźć partnerów i ułatwia powiązanie z nimi. Sieci afiliacyjne pobierają jednak część prowizji za każdą sprzedaż, w którą są zaangażowane, co może budzić obawy.

Jeśli zdecydujesz się działać samodzielnie i chcesz bezpośrednio współpracować z partnerami, będziesz potrzebować oprogramowanie do zarządzania projektami aby pomóc w zarządzaniu zasobami, zarządzaniu zadaniami i zdefiniowaniu jasnych celów.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz zarządzanie marketingiem afiliacyjnym oprogramowanie lub sieć afiliacyjna, wybór powinien być dokonany w oparciu o budżet, priorytety i obciążenie.

przez Entrepreneur.com

6. Znajdź odpowiednich partnerów

Jest to kulminacyjna część podróży afiliacyjnej: znalezienie odpowiednich ludzi . Rozpoczynając program partnerski, należy aktywnie poszukiwać partnerów. Platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook i LinkedIn, mają dobrze prosperujące społeczności afiliacyjne, do których można dołączyć.

Inne niż zaangażowanie w mediach społecznościowych możesz dotrzeć do afiliantów za pośrednictwem e-maili, dołączając do witryn afiliacyjnych lub wysyłając wiadomości do influencerów, którzy recenzowali produkty takie jak Twoje lub których obserwujący są podobni do Twojego celu. Nie zapomnij dodać podpis e-mail właściciela firmy aby pokazać odbiorcom, z kim rozmawiają.

Zachowaj ostrożność przy wyborze partnerów i nie akceptuj każdego, kto się zgłosi. Nie chcesz ani nie potrzebujesz niskiej jakości zawartości - zaszkodzi to twojej reputacji. **Akceptuj tylko tych kandydatów, którzy są zgodni z celami twojej marki

Rekrutacja partnerów, którzy okażą się atutem, jest trudna, ale gdy masz już dobry zespół pracujący dla ciebie, a sprzedaż zacznie rosnąć, będą oni zmotywowani do jeszcze cięższej pracy. 🤝

7. Wsparcie dla partnerów

Nie wszyscy zatrudnieni partnerzy będą profesjonalistami. Większość z nich będzie miała niewielkie lub żadne przeszkolenie w zakresie marketingu afiliacyjnego.

Powinieneś być gotowy na wsparcie swoich afiliantów za pomocą fantastycznego zestawu narzędzi dla afiliantów. Innym dobrym pomysłem jest posiadanie menedżera afiliacyjnego, który może wspierać ich w celu zwiększenia ich zarobków, a tym samym sprzedaży.

Stwórz aktywną społeczność, w której stale angażujesz swoich partnerów, pomagając im w razie potrzeby. Grupy online na Facebooku są wykorzystywane przez wiele firm w celu zwiększenia wiedzy i zrozumienia wśród swoich partnerów.

Raz na jakiś czas możesz również zorganizować wydarzenie lub webinarium, aby podzielić się wskazówkami i sztuczkami, aby pomóc nowym partnerom i przeszkolić ich w zakresie korzystania z oprogramowania do śledzenia i pulpitów.

Pamiętaj o tym: Im lepsze wyniki osiągają twoi partnerzy, tym większy jest twój zysk.

8. Przetestuj wszystko

Po uruchomieniu programu partnerskiego należy go regularnie monitorować i w razie potrzeby wprowadzać ulepszenia.

**Testowanie jest kluczowe

Najlepiej jest stosować testy A/B. Przetestuj równolegle dwie kampanie marketingu afiliacyjnego i wyrzuć tę, która nie działa.

Użyj swoich celów, aby opracować KPI dla swoich partnerów i monitorować ich wydajność.

Szukaj informacji zwrotnych od swoich partnerów, abyś mógł aktywnie wprowadzać zmiany, które poprawią wyniki. Aktualizuj swoje materiały marketingowe, materiały promocyjne i kody ofert.

Możesz zachęcać swoich partnerów, wysyłając im e-maile z ekskluzywnymi rabatami, zwiększając stawki prowizji lub wysyłając im prezenty.

Zacznij korzystać z marketingu afiliacyjnego

Do tej pory powinieneś mieć lepsze pojęcie o jak rozpocząć program partnerski. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz odzież, biżuterię, czy usługi w przestrzeni SaaS, kampania marketingu afiliacyjnego może wynieść Twój biznes na nowe wyżyny.

Marketing afiliacyjny może być niezwykle lukratywny. Może nawet stać się najbardziej skutecznym kanałem marketingowym po określeniu odbiorców i ustawieniu celów. Jest to również "bezpieczna przystań", jeśli nie masz czasu na śledzenie budżetów. Możesz dołączyć do sieci afiliacyjnej lub zatrudnić menedżera, który znajdzie i wesprze nowych partnerów.

Marketing afiliacyjny jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów dotarcia do masowej publiczności, do której nie miałbyś dostępu poprzez tradycyjne kampanie sprzedażowe i marketingowe. Korzystanie z modelu influencerów może pomóc w dotarciu do potencjalnych klientów za ułamek kosztów reklamy.

Powodzenie kampanii marketingu afiliacyjnego może napędzać ruch i generować leady jak żaden inny kanał marketingowy i jest niezwykle ryzykowne. Na co czekasz? Wejdź do fascynującego świata marketingu afiliacyjnego już dziś. 🤝