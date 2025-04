10 najlepszych narzędzi CRM dla mediów społecznościowych zwiększających zaangażowanie

Media społecznościowe mogą wydawać się ciągłym strumieniem ulotnych chwil, ale każda interakcja jest szansą na połączenie. Niezależnie od tego, czy jest to komentarz, wzmianka, czy DM, Twoi niestandardowi klienci rozmawiają, udostępniają i oczekują szybkich odpowiedzi.

Ale bądźmy szczerzy - nadążanie za tym wszystkim na wielu platformach może wydawać się przytłaczające.

To właśnie tam pojawiają się narzędzia CRM w mediach społecznościowych. Pomagają one wyjść poza zwykłe reagowanie, aby budować znaczące relacje i lojalność.

W tym wpisie na blogu omówimy 10 najlepszych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami w mediach społecznościowych, aby zwiększyć zaangażowanie i połączyć się z odbiorcami w pożądany sposób. 🎯

Czym jest CRM w mediach społecznościowych?

CRM w mediach społecznościowych to system, który integruje platformy mediów społecznościowych z narzędziami do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) w celu monitorowania, angażowania i zarządzania relacjami z klientami.

Narzędzia AI dla mediów społecznościowych umożliwiają firmom śledzenie konwersacji w mediach społecznościowych, odpowiadanie na zapytania klientów i analizowanie wskaźników zaangażowania. Prowadzą również ujednolicony rejestr interakcji z klientami w różnych kanałach.

Integracja ta ułatwia komunikację, usprawnia obsługę niestandardowych klientów i buduje silniejsze relacje w oparciu o wgląd w aktywność w mediach społecznościowych.

🧠 Fun Fact: 96% liderów biznesu przewiduje integrację danych społecznościowych z CRM swojej firmy w ciągu najbliższych trzech lat, co podkreśla rosnące znaczenie CRM społecznościowego.

Dlaczego CRM w mediach społecznościowych jest ważny dla marketerów cyfrowych?

CRM w mediach społecznościowych wypełnia lukę między platformami społecznościowymi a systemami CRM. Oferują one marketerom cyfrowym potężny sposób na angażowanie odbiorców, analizowanie zachowań i budowanie trwałych połączeń.

Oto dlaczego musisz zacząć korzystać z narzędzia CRM w mediach społecznościowych. 📃

Centralizacja danych: Łączy informacje z mediów społecznościowych i CRM w jeden scentralizowany widok

Usprawnia komunikację: Narzędzie pozwala zarządzać interakcjami na platformach takich jak Facebook, Instagram i X z poziomu jednego interfejsu

Śledzenie analityki: Śledzi wskaźniki wydajności, takie jak konwersje, ruch i interakcje użytkowników

Analizuje niestandardowe opinie klientów: Narzędzie monitoruje wzmianki o marce i opinie w czasie rzeczywistym, aby ocenić postrzeganie marki przez opinię publiczną

Personalizacja kampanii: Narzędzie do CRM w mediach społecznościowych pomaga kategoryzować niestandardowych klientów na podstawie danych demograficznych lub wcześniejszych zachowań w celu dostosowania marketingu i umożliwia testowanie A/B w celu określenia, co działa najlepiej

31% osób aktywnie śledzi strony firmowe na Facebooku, a 64% potrafi wymienić nazwy firm aktywnych na tej platformie. Dowodzi to, jak zarządzanie relacjami z klientami społecznościowymi zwiększa widoczność marki.

Czego należy szukać w CRM dla mediów społecznościowych?

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania relacjami z klientami w mediach społecznościowych może zdecydować o powodzeniu lub porażce Twojej strategii. Przy wielu dostępnych narzędziach należy skupić się na konkretnych funkcjach, które są zgodne z celami i cyklami pracy. Od możliwości integracji z mediami społecznościowymi po analitykę i automatyzację, wiedza o tym, co jest priorytetem, jest kluczem do znalezienia rozwiązania, które przyniesie wyniki.

Przyjrzyjmy się, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia CRM dla mediów społecznościowych. 💁

Kompleksowe profile niestandardowych klientów: Wybierz CRM, który konsoliduje dane z interakcji społecznościowych, historii zakupów i nie tylko, aby stworzyć szczegółowe profile klientów w celu spersonalizowanego dotarcia do nich

Narzędzia do generowania leadów: Poszukaj funkcji, które przechwytują potencjalnych klientów z interakcji w mediach społecznościowych, aby pomóc zespołom sprzedaży i marketingu w skuteczniejszym pozyskiwaniu potencjalnych klientów

Wsparcie wielokanałowego zaangażowania: Zapewnij, że CRM ujednolica komunikację w mediach społecznościowych, e-mailu i czacie, aby uzyskać spójny widok interakcji z klientem

Szybka informacja zwrotna i narzędzia do reagowania: Priorytetyzacja narzędzi z możliwością odpowiadania na zapytania i komentarze w czasie rzeczywistym

10 najlepszych CRM dla mediów społecznościowych

Media społecznościowe mogą stać się dość chaotyczne ze wszystkimi wiadomościami i wzmiankami. CRM w mediach społecznościowych może pomóc uporządkować to szaleństwo i poprawić relacje z klientami.

Aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję, oto zestawienie 10 najlepszych narzędzi. 👀

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania mediami społecznościowymi w oparciu o AI)

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, znajduje się na szczycie naszej listy najlepszych narzędzi CRM dla mediów społecznościowych. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie zadaniami, kalendarze zawartości i narzędzia do współpracy, rozwiązanie marketingowe ClickUp pozwala skutecznie planować, realizować i śledzić kampanie.

ClickUp Brain

Generuj i udoskonalaj zawartość dla mediów społecznościowych bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

A natywny asystent ClickUp AI, ClickUp Brain, dba o kreatywne generowanie zawartości. Wprowadź szczegóły kampanii, preferencje, przewodnik po stylu marki i inne istotne szczegóły, a Brain natychmiast stworzy niestandardową zawartość dla Twoich kanałów mediów społecznościowych. Następnie możesz je dopracować i udoskonalić dzięki wbudowanym funkcjom ulepszania.

Automatyzacja ClickUp

ClickUp Automatyzacja to potężne narzędzie, które pomaga usprawnić cykl pracy w mediach społecznościowych i zwiększyć wydajność. Można go używać do automatycznego przydzielania zadań, aktualizowania statusów, wysyłania odpowiedzi e-mail i śledzenia postępów kampanii.

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak śledzenie wzmianek, dzięki ClickUp Automations

Funkcja ta jest przydatna dla firm, które chcą ograniczyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie, zminimalizować błędy i poprawić wydajność.

Pulpity ClickUp

Uzyskaj wgląd w media społecznościowe dzięki pulpitom ClickUp do podejmowania decyzji w oparciu o dane

Pulpity ClickUp doskonale nadają się do śledzenia wskaźników mediów społecznościowych w jednej centralnej lokalizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie zaangażowania, śledzenie wzrostu liczby obserwujących czy audyt mediów społecznościowych, pulpity ułatwiają wizualizację kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym.

Na przykład, po uruchomieniu nowej kampanii marketingowej możesz użyć niestandardowego pulpitu, aby śledzić skuteczność każdego postu, która platforma generuje największe zaangażowanie i jak rośnie baza obserwujących.

Komunikuj się z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami za pomocą ClickUp Chat

ClickUp Chat integruje komunikację bezpośrednio z zadaniami i zarządzaniem projektami, dzięki czemu idealnie nadaje się do skutecznego zarządzania kampaniami w mediach społecznościowych i interakcjami z klientami na dużą skalę.

Zapomnij o przełączaniu kontekstów; ClickUp Chat centralizuje wszystko w jednej przestrzeni, pozwalając Teams na zachowanie organizacji i wydajności. Twoje czaty mogą być powiązane z konkretnymi przestrzeniami, folderami lub listami w ClickUp, zapewniając kontekst dla kampanii w mediach społecznościowych lub wątków interakcji z klientami.

📮ClickUp Insight: Prawie 20% ankietowanych przez nas profesjonalistów wysyła ponad 50 wiadomości błyskawicznych dziennie. Tak duża liczba wiadomości może sygnalizować, że Teams nieustannie kipi od szybkiej wymiany informacji - co jest świetne z punktu widzenia szybkości, ale także może prowadzić do przeciążenia komunikacyjnego. Dzięki zintegrowanym narzędziom do współpracy ClickUp, takim jak ClickUp Chat, Twoje konwersacje są zawsze połączone z odpowiednimi zadaniami, zwiększając widoczność i zmniejszając potrzebę niepotrzebnych działań następczych.

Szablon ClickUp CRM to potężne narzędzie upraszczające zarządzanie powiązaniami z klientami dla firm każdej wielkości. Dostarcza scentralizowaną platformę do śledzenia sprzedaży, zarządzania niestandardowymi interakcjami z klientami i pozyskiwania potencjalnych klientów.

Pobierz szablon Szablon CRM ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić niestandardowych klientów i potencjalnych klientów.

Szablon umożliwia śledzenie potencjalnych klientów i szans za pomocą potoków, organizowanie informacji kontaktowych i ustalanie priorytetów zadań według sceny sprzedaży.

💡 Pro Tip: Możesz również skorzystać z szablonu ClickUp Social Media Template, aby stworzyć ujednolicony plan dla wszystkich swoich kanałów społecznościowych, wesprzeć współpracę zespołu i uporządkować pomysły na zawartość w celu maksymalnego zaangażowania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Integracje: Synchronizuj dane i analizy z ponad 1000 narzędzi, w tym Hootsuite i Buffer, dzięki Synchronizuj dane i analizy z ponad 1000 narzędzi, w tym Hootsuite i Buffer, dzięki integracji ClickUp

Zarządzanie zawartością: Używaj Używaj widoku kalendarza ClickUp , aby planować, wizualizować i dostosowywać oś czasu zawartości mediów społecznościowych z prostotą przeciągania i upuszczania

Funkcje współpracy: Zamień komentarze w wykonalne zadania, przypisując je bezpośrednio do członków zespołu za pomocą Zamień komentarze w wykonalne zadania, przypisując je bezpośrednio do członków zespołu za pomocą ClickUp Assign Comments

Ograniczenia ClickUp

Stroma krzywa uczenia się

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w przeglądarce i wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Myślę o ClickUp jako narzędziu, które można rozszerzyć, aby zaspokoić niemal każdą potrzebę i które można wdrożyć przy niewielkim tarciu. Można go używać jako CRM z formularzami, systemu zarządzania zadaniami, kalendarza zawartości z możliwością zatwierdzania, Wiki, a nawet funkcji Dokumentów jako dziennika z możliwymi do wykonania krokami. Funkcje, które pozwalają na prywatność, tworzenie wielu obszarów roboczych i folderów, zapewniają, że tylko rzeczy, które chcę udostępnić, trafiają do odpowiedniej osoby.

Myślę o ClickUp jako narzędziu, które można rozszerzyć, aby zaspokoić niemal każdą potrzebę i które można wdrożyć przy niewielkim tarciu. Można go używać jako CRM z formularzami, systemu zarządzania zadaniami, kalendarza zawartości z możliwością zatwierdzania, Wiki, a nawet funkcji Dokumentów jako dziennika z możliwymi do wykonania krokami. Funkcje, które pozwalają na prywatność, tworzenie wielu obszarów roboczych i folderów, zapewniają, że tylko rzeczy, które chcę udostępnić, trafiają do odpowiedniej osoby.

2. Później

Later to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi zaprojektowana w celu usprawnienia planowania zawartości i zwiększenia obecności marki w Internecie. Przyjazny dla użytkownika interfejs typu "przeciągnij i upuść" umożliwia planowanie i planowanie postów na wielu platformach, w tym na Instagramie, Facebooku, Twitterze i Pintereście. Wizualny kalendarz zawartości zapewnia przejrzysty przegląd zaplanowanych postów, ułatwiając efektywne planowanie treści.

Najważniejszym elementem jest biblioteka multimediów, która umożliwia użytkownikom przechowywanie, organizowanie i kategoryzowanie zdjęć i materiałów wideo do wykorzystania w przyszłości. Dzięki notatkom, etykietom i opcjom oznaczania mediów gwiazdką, funkcja ta zapewnia łatwy dostęp do wszystkich zasobów medialnych i możliwość zarządzania nimi.

Późniejsze najlepsze funkcje

Planowanie i harmonogramowanie postów w wizualnym kalendarzu zawartości z prostym interfejsem typu "przeciągnij i upuść"

Uzyskaj wgląd w dane dotyczące zasięgu, wyświetleń i zaangażowania, aby udoskonalić strategie społecznościowe

Stwórz niestandardową stronę docelową Linkin. bio na Instagram z klikalnymi obrazami, aby zwiększyć ruch z postów na Instagramie

Późniejsze limity

Niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać wyższych planów, limitując funkcjonalność dla podstawowych użytkowników

Platforma może nie zapewniać jednakowego wsparcia dla wszystkich kanałów mediów społecznościowych, co może ograniczać potrzeby niektórych użytkowników

Późniejsze ceny

Starter: $25/miesiąc

Wzrost: 45 USD/miesiąc

Zaawansowane: 80 USD/miesiąc

Agencja: 200 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Późniejsze oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (ponad 300 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (390+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Later?

Later ułatwia organizowanie zawartości i publikowanie jej z wyprzedzeniem na naszych platformach społecznościowych. Lubię grupować to zadanie i używam Later do tego od kilku lat. Aplikacja jest na tyle prosta, że nie komplikuje zbytnio pracy i ma wystarczająco dużo narzędzi i opcji, aby uczynić ją szybką i łatwą.

Later ułatwia organizowanie zawartości i publikowanie jej z wyprzedzeniem na naszych platformach społecznościowych. Lubię grupować to zadanie i używam Later do tego od kilku lat. Aplikacja jest na tyle prosta, że nie komplikuje zbytnio pracy i ma wystarczająco dużo narzędzi i opcji, aby uczynić ją szybką i łatwą.

social CRM może znacząco poprawić wydajność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wzmocnienie relacji z klientami i promocję zrównoważonych praktyk biznesowych opartych na wartościach.

3. HubSpot CRM (najlepszy do zintegrowanej automatyzacji marketingu i sprzedaży)

via HubSpot

HubSpot CRM pomaga firmom zarządzać interakcjami z klientami na różnych platformach. Zintegrowane narzędzia marketingowe pozwalają użytkownikom angażować potencjalnych klientów i niestandardowych klientów za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, jednocześnie śledząc wydajność za pomocą analiz w czasie rzeczywistym.

Uniwersalna skrzynka odbiorcza platformy centralizuje wiadomości z wielu platform mediów społecznościowych, umożliwiając Teams szybkie reagowanie na zapytania klientów. Ponadto HubSpot CRM zawiera narzędzia do automatyzacji, takie jak chatboty, w celu usprawnienia wysiłków komunikacyjnych w początkowych punktach kontaktu.

Najlepsze funkcje CRM HubSpot

Wysyłanie, śledzenie i otrzymywanie powiadomień o e-mailach bezpośrednio z CRM

Uzyskaj funkcje takie jak e-mail marketing, planowanie mediów społecznościowych i dane powstania strony docelowej, aby wesprzeć kompleksowe generowanie leadów

HubSpot CRM limit

Musisz kupić drogi dodatek marketingowy, aby wysyłać niestandardowe, zautomatyzowane e-maile do klientów

Nie ma opcji dla przedsiębiorców lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Cennik CRM HubSpot

Free

Sales Hub Starter: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Sales Hub Professional: 90 USD/miesiąc za użytkownika

Sales Hub Enterprise: 150 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje CRM HubSpot

G2: 4. 4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (4,000+ opinii)

4. Zoho CRM (najlepsze do niedrogiego i wszechstronnego zarządzania mediami społecznościowymi)

via Zoho CRM

Zoho CRM zwiększa zaangażowanie klientów i optymalizuje działania sprzedażowe. Będąc oprogramowaniem marketingowym CRM, oferuje 360-stopniowy widok interakcji z klientami w różnych kanałach, w tym w mediach społecznościowych, w celu spersonalizowanego i znaczącego zaangażowania.

Dodatkowo, pomaga firmom wdrażać strategie CRM poprzez bezpośrednie połączenie z klientami na platformach mediów społecznościowych, wspierając terminowe i wpływowe rozmowy.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Połączenie z ponad 1000 aplikacji, w tym głównymi platformami mediów społecznościowych, w celu zwiększenia wszechstronności

Korzystaj z narzędzi AI, takich jak Zia i ChatGPT, do tworzenia e-maili i identyfikowania wąskich gardeł

Uzyskaj potężny wgląd dzięki zaawansowanym narzędziom do raportowania i prognozy, aby analizować wskaźniki mediów społecznościowych i udoskonalać strategie

Zoho CRM limit

Aplikacja mobilna działa z opóźnieniem i nie ładuje zmian wprowadzonych w wersji na pulpit

Brak opcji dwukierunkowego przesyłania wiadomości

cennik Zoho CRM

Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 35 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 50 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 65 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (6,500+ recenzji)

Pro Tip: Używaj chatbotów na platformach takich jak Facebook Messenger lub Instagram, aby odpowiadać na najczęściej zadawane pytania i prowadzić klientów, oszczędzając czas i zapewniając wsparcie 24/7.

5. Sprout Social (najlepszy ze względu na rozbudowane funkcje marketingu w mediach społecznościowych)

via Sprout Social

Sprout Social, znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, łączy zarządzanie mediami społecznościowymi, niestandardowe zaangażowanie i analitykę, aby umożliwić podejmowanie decyzji opartych na danych.

Ujednolicona skrzynka odbiorcza usprawnia komunikację z klientami, automatyzuje odpowiedzi, nadaje priorytety wiadomościom i zapewnia szybsze rozwiązywanie problemów. Ponadto płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Salesforce, zwiększając możliwości adaptacji do różnych stosów technologicznych i strategii CRM .

Najlepsze funkcje Prout Social

Zwiększ wydajność zespołu opieki dzięki podsumowaniom opartym na AI i wykrywaniu potrzebnych reakcji

Wykorzystaj AI Assist do połączenia z niestandardowymi odpowiedziami

Uzyskaj scentralizowaną platformę do wewnętrznej współpracy i rozszerzenia wiedzy o klientach

Sprout Social limit

Podczas planowania nie można powtarzać postów ani dodawać pierwszego komentarza do postu. Nie można również zaplanować wątków

Nie posiada funkcji filtrowania geograficznego we wszystkich kanałach

Sprout Social pricing

Standard: 249 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 399 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 499 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Prout Social

G2: 4. 4/5 (3,5000+ recenzji)

Rozdział: 4. 4/5 (ponad 500 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sprout Social?

Bardzo łatwa w użyciu i zrozumiała platforma do planowania społecznościowego, która jest idealna zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych guru społecznościowych. Dostawca doskonałych spostrzeżeń i analiz, które pomagają poprawić rozwój społecznościowy i zrozumieć, jak działają niektóre posty. Bardzo proste zarządzanie wieloma profilami społecznościowymi jednocześnie, co jest niezbędne dla każdego biznesu zarządzającego mediami społecznościowymi.

Bardzo łatwa w użyciu i zrozumiała platforma do planowania społecznościowego, która jest idealna zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych guru społecznościowych. Dostawca doskonałych spostrzeżeń i analiz, które pomagają poprawić rozwój społecznościowy i zrozumieć, jak działają niektóre posty. Bardzo proste zarządzanie wieloma profilami społecznościowymi jednocześnie, co jest niezbędne dla każdego biznesu zarządzającego mediami społecznościowymi.

Fun Fact: Pierwszym serwisem społecznościowym był Six Degrees, stworzony w 1997 roku. Umożliwił on użytkownikom tworzenie profili, połączenie ze znajomymi i wysyłanie wiadomości, kładąc podwaliny pod przyszłe platformy.

6. Nimble (najlepsze do zarządzania relacjami i social listeningu)

via Nimble

Nimble to współpracująca platforma CRM , która upraszcza zaangażowanie i usprawnia komunikację biznesową. Jej intuicyjna konstrukcja pozwala Teams śledzić rozmowy, ustawić przypomnienia o działaniach następczych i przeglądać wskaźniki zaangażowania.

Najważniejszym narzędziem jest pulpit Today Page, który zapewnia przejrzysty obraz codziennych priorytetów, w tym pipeline'ów sprzedaży, wydarzeń z kalendarza i wskaźników wydajności e-maili. Dzięki funkcjom takim jak śledzenie wyższego wskaźnika otwarć i analiza opinii w czasie rzeczywistym, możesz dostosować swoją komunikację, aby lepiej połączyć się z odbiorcami.

Najlepsze funkcje

Synchronizacja kontaktów, kalendarzy i e-maili z Google i Microsoft 365

Niestandardowe rekordy kontaktów i pulpit Today Page zgodnie z własnymi preferencjami

Zastosuj szablony cyklu pracy, wiadomości grupowe, sekwencje wiadomości i automatyzacje, aby zwiększyć wydajność

Wyszukiwanie potencjalnych klientów za pomocą funkcji dopasowywania profili społecznościowych, które znajdują informacje społecznościowe, e-maile, numery telefonów i adresy

Niewielkie limity

Nimble oferuje plany obejmujące do 1000 wiadomości miesięcznie, ale dzienny limit zależy od dostawcy poczty e-mail

Podstawowe konto Nimble obejmuje do 2 GB przestrzeni dyskowej na licencję

Przystępne ceny

Standard: 29,90 USD/miesiąc za użytkownika

Niezawodne oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (ponad 1 000 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (1,500+ recenzji)

pierwszy emoji został stworzony w 1999 roku przez Shigetaka Kurita, który zaprojektował 176 znaków, aby komunikacja cyfrowa była bardziej wyrazista. Obecnie istnieje ponad 3000 emoji używanych na różnych platformach!

7. Agorapulse (najlepsze do przyjaznego dla użytkownika planowania i analizy mediów społecznościowych)

via Agorapulse

Agorapulse pomaga bezpośrednio publikować w sieciach takich jak TikTok i Instagram Reels, umożliwiając integrację krótkiej zawartości wideo ze swoją strategią. Dostarcza zaawansowanych funkcji nasłuchu społecznościowego, pomagając z łatwością monitorować branżowe słowa kluczowe i działania konkurencji

Integruje się bezpośrednio z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, aby zwiększyć przejrzystość i koordynację między interakcjami w mediach społecznościowych a wysiłkami związanymi z zarządzaniem powiązaniami z klientami.

Najlepsze funkcje Agorapulse

Wzmocnij swój przekaz w mediach społecznościowych i pozyskaj wykwalifikowanych potencjalnych klientów dzięki Advocacy by Agorapulse

Zwiększ swoją obecność w mediach społecznościowych dzięki lepszej zawartości za pomocą asystenta pisania opartego na narzędziu AI

Śledzenie wzmianek, wielkości sentymentu i trendów zaangażowania dzięki funkcji social listening

Agorapulse limit

Posty muszą być niestandardowe dla różnych zastosowań

W przypadku publikacji bezpośrednio w aplikacjach takich jak Instagram i Facebook, platforma nie pokazuje wskaźników po zaangażowaniu

Ceny Agorapulse

Free

Standard: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 199 USD/miesiąc za użytkownika

Niestandardowe: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Agorapulse

G2: 4. 5/5 (900+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (700+ recenzji)

Pro Tip: Zmotywuj niestandardowych klientów do udostępniania recenzji, opinii lub zdjęć Twoich produktów w mediach społecznościowych. Udostępnianie ich postów zwiększa zaangażowanie społeczności.

8. Hootsuite (najlepsze do wieloplatformowego zarządzania mediami społecznościowymi)

via Hootsuite

Hootsuite to platforma do zarządzania projektami w mediach społecznościowych z solidnymi funkcjami CRM. Pozwala monitorować konwersacje w mediach społecznościowych, angażować niestandardowych klientów i analizować dane za pomocą przejrzystego, wydajnego raportowania.

Jego narzędzia social listening śledzą wzmianki o marce, branżowe słowa kluczowe i aktywność konkurencji, aby pomóc zrozumieć nastroje klientów i trendy rynkowe. Hootsuite oferuje również funkcje automatyzacji, takie jak autorespondery, zapisane odpowiedzi oraz automatyczne etykiety i przypisania.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Zarządzanie wszystkimi kontami społecznościowymi z poziomu jednego interfejsu, pozwalającego na łatwe planowanie, publikowanie i analizowanie

Monitoruj słowa kluczowe, wzmianki i hashtagi, aby być na bieżąco z nastrojami marki i trendami branżowymi dzięki funkcji social listening

Użyj Hootsuite Amplify, aby wykorzystać sieci społecznościowe pracowników firmy do promocji marki

Hootsuite limit

Pozwala na przesłanie tylko do 10 zdjęć na Instagram, mimo że aplikacja pozwala na publikowanie większej liczby zdjęć

Funkcja raportowania nie pozwala na bezpośredni dostęp jednym kliknięciem do większej ilości szczegółów z wykresów i grafów

Ceny Hootsuite

Profesjonalne: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 249 USD/miesiąc dla 3 użytkowników

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4. 2/5 (ponad 5 200 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (3,500+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hootsuite?

Hootsuite to fantastyczne narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi. Interfejs jest łatwy w użyciu, a wdrażanie i planowanie postów na różnych platformach jest bardzo wygodne i jest codziennie używane jako centralny punkt wszystkich naszych mediów społecznościowych. Zarządzanie wieloma kontami i interakcja z obserwującymi w jednym miejscu to ogromna oszczędność czasu

Hootsuite to fantastyczne narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi. Interfejs jest łatwy w użyciu, a wdrażanie i planowanie postów na różnych platformach jest bardzo wygodne i jest codziennie używane jako centralny punkt wszystkich naszych mediów społecznościowych. Zarządzanie wieloma kontami i interakcja z obserwującymi w jednym miejscu to ogromna oszczędność czasu

9. Buffer (najlepszy do prostego i skutecznego harmonogramu publikowania)

via Buffer

Buffer to aplikacja do zarządzania mediami społecznościowymi, która pomaga osobom prywatnym i firmom udoskonalić ich wysiłki marketingowe. Pozwala planować posty, analizować wydajność i zarządzać wieloma kontami w mediach społecznościowych z jednego centralnego pulpitu.

Platforma ta znana jest głównie z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i solidnej analityki.

Najlepsze funkcje

Użyj Buffer Publish, aby tworzyć i planować posty na różnych platformach oraz zarządzać wieloma kontami w mediach społecznościowych

Wizualizacja harmonogramu publikowania i wprowadzanie zmian za pomocą konfigurowalnego kalendarza

Uzyskaj szczegółowe dane dotyczące wydajności postów, aby zrozumieć poziomy zaangażowania i zoptymalizować strategie dzięki Buffer Analytics

Limity buforów

Nie zapewnia analityki dla wszystkich platform mediów społecznościowych, ograniczając dostawcom możliwość kompleksowego śledzenia wydajności

Free Plan nie pozwala na tworzenie wątków tweetów i ogranicza połączone konta w mediach społecznościowych

Ceny buforowe

Free

Zalety: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Bufor ocen i recenzji

G2: 4. 3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (1,400+ opinii)

Przyjazne przypomnienie: Pomocną wskazówką CRM jest bycie transparentnym. Jeśli pojawi się problem, przyznaj się do niego publicznie w mediach społecznościowych. Niestandardowi klienci doceniają szczerość i odpowiedzialność.

10. Pipedrive (najlepsze rozwiązanie CRM dla sprzedaży)

przez Pipedrive

Pipedrive pomaga marketerom cyfrowym i strategom biznesowym zwiększyć zaangażowanie i zarządzać relacjami z niestandardowymi klientami. Jego wizualny układ potoku ułatwia śledzenie rozmów, monitorowanie postępów potencjalnych klientów i identyfikowanie możliwości zaangażowania.

Automatyzacja, taka jak generowanie e-maili i przypomnień, upraszcza cykl pracy, uwalniając czas na strategię i kreatywność. Funkcja Insights optymalizuje wysiłki związane z CRM w mediach społecznościowych i podkreśla wzorce zaangażowania, które prowadzą do wyników.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Bądź na bieżąco z działaniami następczymi dzięki narzędziom takim jak LeadBooster, Live Chat, Chatbot i podpowiedziom opartym na AI

Uzyskaj głębsze zrozumienie swoich odbiorców na platformach mediów społecznościowych dzięki raportom w czasie rzeczywistym, spostrzeżeniom opartym na AI, śledzeniu celów i zaawansowanej analityce

Płynna integracja ze stosem technologii, w tym Google Drive, Zapier, HubSpot i nie tylko

Pipedrive limit

Brak opcji tworzenia list produktów dostosowanych do konkretnych potencjalnych klientów, co prowadzi do potencjalnej dezorganizacji danych

Uzyskanie danych liczbowych na wysokim poziomie, takich jak liczba nowych klientów, często wymaga skomplikowanych ustawień filtrów i może dawać niewiarygodne wyniki

Ceny Pipedrive

Essential: $24/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $44/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: $64/miesiąc za użytkownika

Moc: $79/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 129 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4. 3/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (3,000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive?

Doceniam prosty interfejs użytkownika Pipedrive, jego niestandardową elastyczność i rozszerzony zakres integracji, który nie ma sobie równych w swojej kategorii. Określiłbym go nawet jako modułowy, ponieważ można łatwo dodać prawie każdą funkcję, którą chcesz, poprzez integracje z innymi firmami. Gwarantuje to, że nigdy nie będziesz ograniczony limitami tego, w czym Pipedrive może się nie wyróżniać. Z drugiej strony, jeśli wolisz rozwiązanie typu "wszystko w jednym", Pipedrive nadal przewyższa swoich konkurentów w tym aspekcie.

Doceniam prosty interfejs użytkownika Pipedrive, jego niestandardową elastyczność i rozszerzony zakres integracji, który nie ma sobie równych w swojej kategorii. Określiłbym go nawet jako modułowy, ponieważ można łatwo dodać prawie każdą funkcję, którą chcesz, poprzez integracje z innymi firmami. Gwarantuje to, że nigdy nie będziesz ograniczony limitami tego, w czym Pipedrive może się nie wyróżniać. Z drugiej strony, jeśli wolisz rozwiązanie typu "wszystko w jednym", Pipedrive nadal przewyższa swoich konkurentów w tym aspekcie.

Lepiej się socjalizuj z ClickUp

Po zapoznaniu się z najlepszymi narzędziami CRM dla mediów społecznościowych jasne jest, że istnieje kilka solidnych opcji, z których każda ma swoje mocne strony.

Ale jeśli chodzi o połączenie wydajności z inteligentnymi funkcjami, ClickUp zdecydowanie się wyróżnia. 👑

ClickUp łączy zarządzanie projektami i funkcje CRM, aby usprawnić niestandardowe interakcje z klientami i zwiększyć zaangażowanie. Dzięki ClickUp Automatyzacja możesz łatwo obsługiwać działania następcze i powtarzające się zadania, podczas gdy ClickUp Brain wykorzystuje AI do centralizacji danych i dostrajania strategii zawartości. A dzięki ClickUp Chat współpraca z zespołem jest bezproblemowa.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że ClickUp jest najlepszym wyborem do zarządzania CRM w mediach społecznościowych, zapewniając Ci przewagę w realizacji strategii.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅