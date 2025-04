20 pomysłów na zawartość intranetu zwiększającą zaangażowanie pracowników

Czy zdarzyło ci się poświęcić wiele czasu i zasobów na stworzenie zawartości intranetu, ale zaangażowanie pracowników było słabe? Być może pomyślałeś: "Jeśli udostępnimy odpowiednie informacje, zaangażują się. '

Podobnie jak większość specjalistów HR, zdałeś sobie sprawę, że przyciągnięcie uwagi wymaga czegoś więcej niż publikowania aktualizacji z zabawnym formatem. Wymaga to świeżej, kreatywnej zawartości, która rezonuje.

Poznajmy kilka pomysłów na zawartość intranetu, które mogą zmotywować pracowników do zaangażowania. 📑

60-sekundowe podsumowanie Zwiększ zaangażowanie w intranecie dzięki zawartości, która łączy, motywuje i jest zgodna z celami firmy. Oto jak sprawić, by były skuteczne: Skoncentruj się na tworzeniu zróżnicowanej, angażującej zawartości intranetu, która trafi do pracowników i będzie zgodna z celami firmy Incorporate multimedia, interaktywne elementy, funkcje uznaniowe i możliwości informacji zwrotnej, aby utrzymać połączenie i motywację Teams Wykorzystaj zaawansowane narzędzia intranetowe, takie jak Pulpity, Dokumenty i Mózg , takie jak Pulpity, Dokumenty i Mózg ClickUp , do organizowania informacji, śledzenia wydajności i personalizowania rekomendacji zasobów Wyczyszczone, zwięzłe treści, organizacja i przyjazne dla urządzeń mobilnych formaty ułatwiające nawigację i dostępność Zachęcaj pracowników do ciągłego zbierania opinii, aby z czasem udoskonalać i poprawiać zawartość firmowego intranetu

Rola zawartości intranetu w angażowaniu pracowników

Zawartość intranetu ma kluczowe znaczenie dla kształtowania sposobu, w jaki pracownicy wchodzą w interakcje ze swoim miejscem pracy. Zasadniczym celem zawartości intranetu jest informowanie, zaangażowanie i połączenie pracowników.

Przemyślana zawartość sprzyja satysfakcji i wzmacnia przynależność do zespołu.

Zachęcanie do komunikacji i współpracy

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z efektywnej zawartości intranetu jest lepsza komunikacja. Wypełnia ona luki, zapewniając, że ważne informacje docierają do wszystkich bez zamieszania. Służy również jako platforma zachęcająca do współpracy.

Intranet jednoczy pracowników, aby pracowali bardziej efektywnie poprzez aktualizacje projektów zespołowych, udostępnianie zasobów lub przestrzenie do burzy mózgów.

Do zrobienia? Według raportu z badania State of the Intranet przeprowadzonego przez Simpplr, firmy korzystające z nowoczesnych rozwiązań intranetowych odnotowały 50% lub więcej wzrost przychodów, rentowności, retencji, wydajności, zadowolenia klientów i wydajności. Ponadto 97% organizacji odnotowało pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników.

Wsparcie pozytywnej kultury w miejscu pracy

Dobrze utrzymany intranet społecznościowy przyczynia się do pozytywnej kultury firmy. Uznawanie osiągnięć pracowników, udostępnianie historii powodzenia i świętowanie kamieni milowych tworzy środowisko, w którym ludzie czują się wartościowi i zmotywowani.

Zawartość odzwierciedlająca te elementy sprzyja głębszemu połączeniu pracowników z organizacją.

Zaspokajanie różnorodnych potrzeb pracowników

Różnorodność to klucz do angażującej zawartości intranetu.

Niektórzy pracownicy skłaniają się ku aktualnym wiadomościom, podczas gdy inni koncentrują się na zasobach szkoleniowych lub lubią czytać historie podkreślające powodzenie zespołu. Oferowanie zawartości odpowiadającej tym różnym preferencjom gwarantuje, że intranet stanie się przestrzenią pełną zasobów, która będzie wsparciem dla wszystkich członków zespołu.

🧠 Ciekawostka: Słowo "intranet" pochodzi od przedrostka "intra-" (oznaczającego "wewnątrz") i "net", odzwierciedlając jego przeznaczenie jako prywatnej, wewnętrznej sieci w organizacjach.

Oto jak ClickUp Brain może wygenerować szybką aktualizację dla Twojego firmowego intranetu.

20 pomysłów na angażującą zawartość intranetu

Szukasz sposobów na ożywienie i zaangażowanie swojego intranetu? Świeża, kreatywna zawartość może zrobić różnicę w budowaniu platformy, z której zespół naprawdę chce korzystać.

Oto 20 pomysłów na inspirację i przekształcenie intranetu w hub współpracy i połączeń. 📝

Informuj swoich pracowników na bieżąco o rozwoju firmy. Udostępnianie szczegółów na temat nowych inicjatyw, premier produktów, partnerstw lub ekspansji rynkowej. Uwzględnienie spostrzeżeń kierownictwa lub perspektywy zza kulis sprawia, że aktualizacje te są bardziej wiarygodne.

via Oak Engage

Pro Tip: Używaj infografik lub krótkich materiałów wideo, aby aktualizacje były zwięzłe i atrakcyjne wizualnie, szybko przyciągając uwagę i angażując pracowników.

2. Reflektor dla pracowników

Poświęć sekcję na prezentację członków zespołu. Podkreśl ich wkład, hobby lub historie rozwoju kariery. Dodanie zabawnych faktów lub krótkich wywiadów sprawia, że te wyróżnienia są angażujące i sprzyjają silniejszym połączeniom w zespole.

via Unily

Pro Tip: Użyj rotacyjnego harmonogramu, aby zapewnić równą reprezentację wszystkich działów w czasie i odwołaj się do katalogu pracowników, aby śledzić członków zespołu.

3. Ankiety i sondaże

Zachęcaj do udziału w szybkich ankietach lub sondażach. Mogą one koncentrować się na zabawnych tematach, takich jak ulubione przekąski biurowe lub zbierać opinie na temat zasad obowiązujących w miejscu pracy. Odpowiedzi oferują również cenne spostrzeżenia, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji.

via Sharepoint Maven

4. Teams shoutouts

Teams shoutouts to skuteczny formularz uznania dla pracowników, podkreślający ciężką pracę i osiągnięcia zespołów w całej organizacji. Świętowanie powodzenia, takiego jak zakończenie dużego projektu, osiągnięcie kluczowego kamienia milowego lub wspólne pokonywanie wyzwań, sprzyja poczuciu dumy i koleżeństwa. Uznanie dla pracowników poprzez te okrzyki docenia wysiłek zespołu i inspiruje innych do współpracy i przyczyniania się do realizacji wspólnych celów.

Publiczne docenianie ich wkładu pomaga utrzymać tempo pracy i wzmacnia ogólną dynamikę zespołu.

via ThoughtFarmer

5. Sesje pytań i odpowiedzi dla liderów

Pracownicy mogą nawiązać bezpośrednie połączenie z kierownictwem poprzez sesje pytań i odpowiedzi na żywo lub nagrane wcześniej. Sprzyja to przejrzystości, promuje otwartą komunikację w miejscu pracy i pozwala pracownikom na udostępnianie swoich przemyśleń lub zadawanie pytań.

via Oak Engage

Pro Tip: Pozwól pracownikom przesyłać pytania anonimowo, aby interakcje były bardziej otwarte i szczere.

6. Zabawne wyzwania

Utrzymuj dynamikę w miejscu pracy dzięki zabawnym, angażującym wyzwaniom. Przykłady obejmują konkursy z ciekawostkami, konkursy z podpisami zdjęć i wyzwania fitness. Aby zwiększyć motywację, nagradzaj uczestnictwo drobnymi nagrodami lub publicznym uznaniem.

7. Zasoby szkoleniowe

Strategie HR często kładą nacisk na rozwój pracowników, więc zawartość intranetu powinna podkreślać możliwości szkoleniowe, programy rozwoju kariery i zasoby do samodoskonalenia. Mogą to być moduły e-learningowe, samouczki wideo lub połączone z zewnętrznymi kursami.

via Axero Solutions

Pro Tip: Zintegruj elementy grywalizacji, takie jak odznaki lub certyfikaty ukończenia, aby dowiedz się więcej.

8. Kalendarz wydarzeń społecznościowych

Zorganizuj wszystkie nadchodzące wydarzenia społeczne w jednym, łatwo dostępnym kalendarzu. Od wyjść Teams po akcje charytatywne i uroczystości firmowe - dzięki temu pracownicy będą na bieżąco informowani i podekscytowani tym, co się dzieje.

via Intranet Connections

9. Forum opinii

Stwórz pracownikom bezpieczną przestrzeń do dzielenia się opiniami, sugestiami i wątpliwościami. Korzystaj z ankiet lub wątków komentarzy w celu uzyskania bardziej ustrukturyzowanych informacji i pokazuj działania oparte na ich pomysłach, aby budować zaufanie i zwiększać zaangażowanie pracowników.

Pro Tip: Regularnie aktualizuj forum podsumowaniami działań podjętych w oparciu o informacje zwrotne, aby zachować wiarygodność.

via Qualtrics

10. Najważniejsze informacje o projektach

Świętuj postępy i powodzenie projektów, zarówno tych zakończonych, jak i trwających. Funkcja aktualizacji, zdjęć zespołu i osiągniętych kamieni milowych zapewnia wszystkim informacje i dostosowanie do celów organizacyjnych.

11. Wskazówki i hacki

Udostępnianie praktycznych wskazówek i trików w miejscu pracy. Mogą to być wskazówki dotyczące wydajności, skróty do oprogramowania, a nawet porady dotyczące dobrego samopoczucia, które zwiększają wydajność i morale. Zachęć pracowników do dzielenia się swoimi wskazówkami.

Przeczytaj także: Czynniki wpływające na wydajność w pracy

12. Kącik wellness

Poświęć sekcję zdrowiu psychicznemu i dobremu samopoczuciu. Udostępnianie wideo z medytacją z przewodnikiem, wskazówek dotyczących redukcji stresu lub wyzwań fitness. Uwzględnienie zasobów wsparcia, takich jak kontakty do infolinii, stanowi wartość dodaną.

via Unily

13. Ściana uznania

Stwórz dedykowaną przestrzeń w firmowym intranecie, aby świętować osiągnięcia i kamienie milowe pracowników. Ściana uznania może podkreślać rocznice pracy, powodzenie projektów lub indywidualny wkład, który wykracza poza ramy.

Zachęcaj współpracowników i menedżerów do dodawania pochwał lub notatek z wyrazami uznania, aby budować pozytywną i wspierającą kulturę firmy. Zintegruj funkcje, takie jak zdjęcia, spersonalizowane wiadomości lub reakcje, aby uczynić je bardziej interaktywnymi i angażującymi.

via Vantage Circle

14. Współpraca między działami

Wykorzystaj swój intranet do promocji i wsparcia współpracy między działami, tworząc dedykowany hub dla inicjatyw międzyzespołowych. Udostępniaj aktualizacje dotyczące wspólnych projektów, podkreślaj historie powodzenia i udostępniaj narzędzia, takie jak tablice dyskusyjne lub udostępniane kalendarze, aby usprawnić komunikację.

Ciekawostka: Uniwersytety były jednymi z pierwszych instytucji, które wdrożyły intranety w latach 90-tych. Używały ich do udostępniania badań, dystrybucji materiałów szkoleniowych i komunikacji wewnętrznej.

15. Zawartość generowana przez pracowników

Zaproś pracowników do tworzenia blogów, zdjęć, a nawet zawartości wideo. Mogą oni udostępniać swoje codzienne czynności, hobby lub wskazówki dotyczące osiągnięcia równowagi między pracą a życiem prywatnym. Doda to platformie osobistego charakteru i zachęci do uczestnictwa.

via Axero Solutions

Pro Tip: Stwórz tematy zawartości lub podpowiedzi, takie jak "Dzień w mojej roli" lub "Lekcje, których się nauczyłem", aby ułatwić pracownikom wnoszenie wkładu.

Uczyń swoją witrynę intranetową źródłem informacji, umieszczając w niej sekcję z szybkimi linkami do często używanych narzędzi, zasad i formularzy. Uporządkowanie tych połączeń według kategorii zapewnia łatwy dostęp i oszczędność czasu.

via Digital Workplace Group

17. Historie onboardingowe

Udostępniaj w intranecie historie dotyczące wdrażania pracowników, aby powitać nowych członków zespołu i zainspirować innych. Podkreśl ich pochodzenie, pierwsze wrażenia i to, co ekscytuje ich w ich roli.

Dołączenie zdjęć lub krótkich wprowadzeń wideo może sprawić, że historie będą bardziej angażujące. Może to pomóc nowym pracownikom poczuć się wartościowymi i budować połączenia między zespołami, dając obecnym pracownikom wgląd w ich podróż.

18. Celebration hub

Stwórz dedykowaną przestrzeń do świętowania kamieni milowych, takich jak urodziny, rocznice pracy, promocje lub certyfikaty. Personalizacja tych ogłoszeń za pomocą zdjęć lub cytatów czyni je jeszcze bardziej znaczącymi.

via Empuls

przeczytaj również: Komunikacja formalna vs. nieformalna: Różnice, podobieństwa i wskazówki

19. Wartości firmy w akcji

Pracownicy odgrywają kluczową rolę w codziennym demonstrowaniu podstawowych wartości firmy. Prawdziwe przykłady pokazują, w jaki sposób poszczególne osoby lub zespoły wprowadzają te wartości w życie poprzez niestandardowe interakcje z klientami, innowacyjne rozwiązywanie problemów lub zaangażowanie społeczne.

Udostępnianie tych historii podkreśla znaczenie wartości i pomaga stworzyć kulturę odpowiedzialności i dumy.

Kiedy pracownicy widzą, że ich rówieśnicy są doceniani za postępowanie zgodnie z wartościami firmy, są zmotywowani do przyjęcia tych zasad w swojej roli, wzmacniając całą organizację.

20. Informacje branżowe

Twórz wiadomości branżowe, blogi i aktualizacje, które stanowią wartość dodaną dla wiedzy twojego zespołu. Przekształca to oprogramowanie intranetowe w wiarygodne źródło informacji, jednocześnie informując pracowników o trendach rynkowych.

Pro Tip: Połącz aktualizacje branżowe z wewnętrznymi komentarzami liderów, aby powiązać je z celami organizacji.

Zaawansowane funkcje intranetu zwiększające zaangażowanie

Podczas tworzenia intranetu, który utrzymuje zaangażowanie zespołu, samo udostępnianie informacji nie wystarczy. Prawdziwa wartość tkwi w funkcjach, które pomagają zespołowi nawiązać połączenie, współpracować i pracować wydajniej.

W tym miejscu ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, wkracza do akcji.

Rozwiązanie HR ClickUp łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować mądrzej i szybciej.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak te funkcje mogą pomóc zwiększyć zaangażowanie w firmowym intranecie. 👀

Mierz skuteczność zawartości za pomocą pulpitów ClickUp

Zrozumienie, w jaki sposób pracownicy wchodzą w interakcję z zawartością intranetu, pomaga określić, co napędza zaangażowanie.

Śledzenie wydajności zawartości w celu zwiększenia zaangażowania w intranecie za pomocą pulpitów ClickUp

Pulpity ClickUp ułatwiają śledzenie wskaźników zaangażowania pracowników i analizowanie wydajności różnych typów zawartości.

Pulpity oferują wizualny wgląd w:

Popularność ogłoszeń, aktualizacji lub wydarzeń

Wskaźniki interakcji z ankietami, sondażami lub wyzwaniami

Wykorzystanie materiałów szkoleniowych i wskaźniki zakończonych szkoleń

Na przykład, jeśli zauważysz wzrost zaangażowania podczas comiesięcznych wyzwań wellness, możesz stworzyć więcej zawartości związanej ze zdrowiem, aby utrzymać odsetki.

Twórz zorganizowane wiki za pomocą ClickUp Docs

Twórz scentralizowane i interaktywne wiki za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs umożliwia zespołom tworzenie i utrzymywanie scentralizowanych wiki, które działają jak kompleksowe huby zasobów. Te wiki upraszczają dostęp do zasad firmy, wytycznych lub zasobów specyficznych dla projektu, promując samowystarczalność w zespołach.

Dział kadr może na przykład wykorzystać Dokumenty do udostępniania zasobów wdrożeniowych, takich jak podręczniki dla pracowników, informacje o świadczeniach i harmonogramy szkoleń, a także jasno nakreślić cele wdrożenia, aby upewnić się, że nowi pracownicy mają wszystko, czego potrzebują do rozpoczęcia pracy.

Co więcej, wspólna edycja na żywo zapewnia, że zawartość pozostaje aktualna i przydatna dla wszystkich.

💡 Pro Tip: Aby ulepszyć swoją wewnętrzną bazę wiedzy w ClickUp Docs, regularnie audytuj i aktualizuj zawartość, aby upewnić się, że pozostaje aktualna. Poproś członków zespołu o przejrzenie i dodanie nowych spostrzeżeń, przekształcając bazę wiedzy w źródło współpracy.

Dostarczaj mądrzejszych spostrzeżeń dzięki ClickUp Brain

Generuj spostrzeżenia dzięki ClickUp Brain - za darmo! Dostarczaj inteligentniejsze rekomendacje zasobów za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain dodaje potężną warstwę inteligencji do Twojego intranetu. Funkcja ta wykorzystuje AI do wyświetlania spostrzeżeń z dowolnego pulpitu w ciągu kilku sekund, ułatwiając dostęp do kluczowych informacji bez konieczności ręcznego przekopywania się przez dane.

Wystarczy zadać pytanie AI, a ClickUp Brain przeskanuje dane w każdym Dashboardzie w obszarze roboczym, aby udzielić natychmiastowej odpowiedzi.

Na tym jednak korzyści się nie kończą. Możesz również użyć ClickUp Brain do tworzenia niestandardowych szablonów wiki w Dokumentach, usprawniając dane powstania zawartości i zapewniając, że Twoje zasoby są zawsze uporządkowane i łatwo dostępne.

Dodatkowo, jeśli ktoś szuka zasobów na temat zarządzania czasem, Brain może zasugerować techniki ustalania priorytetów zadań lub odpowiednie szablony. Taki poziom personalizacji oszczędza czas i zapewnia pracownikom wsparcie w ich codziennych działaniach.

Wreszcie, dzięki możliwościom zarządzania wiedzą ClickUp, organizowanie i kontrolowanie zasobów firmy staje się łatwe.

Śledzenie każdej zmiany dzięki zaawansowanym uprawnieniom i historii wersji w ClickUp Docs

Zaawansowane uprawnienia pozwalają zdecydować, kto może wyświetlać lub edytować dokumenty. Automatyczne śledzenie wersji przechowuje historię każdej zmiany, dzięki czemu w razie potrzeby można ją cofnąć i zawsze zachować integralność danych.

Uprość dostęp do informacji dzięki ClickUp Docs Hub

Docs Hub gromadzi całą wiedzę w jednym miejscu. Wyróżnij kluczowe wiki, aby uzyskać szybki dostęp, łatwo twórz nowe zasoby za pomocą szablonów i korzystaj z funkcji wyszukiwania, sortowania i filtrowania ClickUp, aby szybko znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.

Do zrobienia? Strona główna intranetu działa podobnie jak Internet, ale jest ograniczona do konkretnej organizacji. Co ciekawe, wiele wczesnych systemów intranetowych i portali pracowniczych było wzorowanych na publicznych stronach internetowych, wykorzystujących podobne narzędzia i technologie.

Najlepsze praktyki dotyczące skutecznej zawartości intranetu

Zawartość intranetu stanowi podstawę komunikacji wewnętrznej, oferując pracownikom scentralizowane miejsce do uzyskiwania informacji, aktualizacji i współpracy. Oto pięć najlepszych praktyk w zakresie tworzenia skutecznej zawartości intranetu i tego, jak ClickUp może wesprzeć te wysiłki. 🤝

1. Utrzymuj zawartość uporządkowaną i łatwą w nawigacji

Jedną z głównych frustracji pracowników związanych z zawartością intranetu jest lokalizacja potrzebnych informacji. Gdy zawartość jest zdezorganizowana lub zagracona, pracownicy tracą czas na szukanie odpowiedzi, co prowadzi do nieefektywności i frustracji.

W przypadku dużych organizacji pomocne może być podzielenie zawartości na kategorie lub tematy (np. HR, IT, marketing). Grupowanie powiązanych tematów pozwala pracownikom szybciej znaleźć to, czego potrzebują, ograniczając niepotrzebne zamieszanie.

Dodanie etykiet w ClickUp Docs pomaga kategoryzować zawartość, ułatwiając pracownikom wyszukiwanie i lokalizację odpowiednich dokumentów.

Teams może na przykład stworzyć przewodnik rozwiązywania problemów IT i opatrzyć go etykietą z określonymi słowami kluczowymi, takimi jak "sieci", "problemy z oprogramowaniem" lub "błędy systemowe", umożliwiając pracownikom łatwe znalezienie tego, czego potrzebują na podstawie wyszukiwanych haseł.

Pro Tip: Używaj dedykowanych kanałów komunikacji dla określonych tematów (np. aktualizacje HR, wiadomości firmowe, projekty Teams), aby utrzymać porządek informacji i zapewnić pracownikom łatwe znajdowanie odpowiedniej zawartości bez przedzierania się przez niepowiązane wiadomości.

2. Bądź wyczyszczony, zwięzły i na temat

Zawartość intranetu powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia. Pracownicy nie mają czasu na wertowanie długich akapitów, by dotrzeć do sedna sprawy. Wyczyszczone, zwięzłe teksty pozwalają użytkownikom szybko przyswoić informacje bez poczucia przytłoczenia.

Używaj krótkich akapitów, wypunktowań i prostego języka, aby podkreślić prostotę. Unikaj żargonu i niepotrzebnych szczegółów, które mogą odwracać uwagę od głównego przekazu.

Zwięzłość jest kluczem w politykach, przewodnikach lub dokumentach z instrukcjami - trzymaj się tego, co najważniejsze i pozbądź się wszelkiego puchu.

3. Spraw, by zawartość była angażująca i interaktywna

Jeśli intranet jest statyczny, pracownicy szybko stracą odsetki. Zawartość musi być dynamiczna i interaktywna, aby utrzymać zaangażowanie pracowników. Włącz multimedia, takie jak wideo, infografiki i podcasty, aby zapewnić różnorodność w sposobie korzystania z informacji.

Elementy interaktywne, takie jak ankiety lub formularze opinii, mogą być również cennymi narzędziami zachęcającymi pracowników do wyrażania opinii.

Co więcej, wspieranie współpracy w ramach zawartości może zwiększyć zaangażowanie. Umożliwienie pracownikom zostawiania komentarzy, zadawania pytań i sugerowania zmian zachęca do ciągłych rozmów i zaangażowania. Zapewnia to również, że zawartość pozostaje istotna i aktualna, ponieważ pracownicy mogą ją bezpośrednio współtworzyć.

ClickUp Docs wspiera osadzanie multimediów, co pozwala na dodawanie wideo, obrazów i połączonych dokumentów, aby zawartość była bardziej angażująca.

Na przykład osadzenie samouczka wideo na temat korzystania z wewnętrznego narzędzia w przewodniku po dokumentacji może zapewnić bardziej przejrzyste i angażujące instrukcje niż sam tekst. ClickUp Assign Comments umożliwia pracownikom zadawanie pytań lub sugerowanie ulepszeń, czyniąc zawartość interaktywną i opartą na współpracy.

4. Nadaj priorytet zawartości przyjaznej dla urządzeń mobilnych

Ponieważ praca zdalna i elastyczne środowiska pracy stają się coraz bardziej powszechne, ważne jest, aby zawartość intranetu firmy była przyjazna dla urządzeń mobilnych. Pracownicy często uzyskują dostęp do witryny intranetowej ze swoich telefonów lub tabletów, więc optymalizacja zawartości pod kątem mniejszych ekranów pomoże zapewnić płynną obsługę.

Skoncentruj się na zwięzłej zawartości, używaj większych czcionek dla czytelności i zastanów się, jak elementy wizualne będą wyglądać na urządzeniach mobilnych.

ClickUp Docs jest zoptymalizowany pod kątem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, co oznacza, że pracownicy mogą uzyskać dostęp do dokumentów z dowolnego urządzenia bez utraty komfortu użytkowania. Ponieważ format w Docs jest prosty i przejrzysty, dobrze przekłada się na różne rozmiary ekranu.

5. Zachęcaj pracowników do wyrażania opinii

Zbieranie opinii od pracowników jest niezbędne, aby intranet był naprawdę wartościowy. Korzystają oni z systemu codziennie, więc ich wkład może dostarczyć cennych informacji na temat tego, co działa dobrze, a co wymaga poprawy.

Zapewnia on pracownikom łatwy i zorganizowany sposób na pozostawienie opinii, dzięki czemu intranet ewoluuje zgodnie z ich potrzebami i preferencjami.

Zachęcaj do wyrażania opinii na temat zawartości, użyteczności i nawigacji, aby zrozumieć potencjalne bolączki i wprowadzać świadome ulepszenia. Regularne przekazywanie informacji zwrotnych pomaga zapewnić, że intranet pozostaje aktualny i nadal służy zmieniającym się potrzebom firmy.

Zbieraj spostrzeżenia od pracowników i ulepszaj zawartość intranetu dzięki formularzom ClickUp

Formularze ClickUp to potężne narzędzia do zbierania opinii pracowników. Możesz tworzyć niestandardowe formularze dostosowane do zbierania spostrzeżeń na temat zawartości intranetu lub ogólnej użyteczności.

Na przykład, po opublikowaniu nowej polityki firmy lub wytycznych, możesz użyć Formularza do zadania pracownikom pytań takich jak: "Czy informacje były wyczyszczone?" lub "Czy masz jakieś sugestie dotyczące ulepszeń?" Te informacje zwrotne mogą być przechwytywane i bezpośrednio organizowane w ClickUp, co ułatwia ich przeglądanie, analizowanie i podejmowanie działań.

Do zrobienia? Według ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2023 r. przez firmę Gartner wśród prawie 3500 pracowników, mniej niż jedna trzecia pracowników czuje się naprawdę zaangażowana i podekscytowana swoją pracą. Ale to nie koniec - ci, którzy są podekscytowani swoją pracą, są o 31% bardziej skłonni do pozostania w swojej firmie, o 31% bardziej skłonni do wykraczania poza swoje obowiązki i wnoszą o 15% więcej ogólnego wkładu.

Obserwuj, jak współpraca wzrasta dzięki ClickUp

Strategiczne, skoncentrowane na pracownikach podejście do zawartości intranetu przekształca go w dynamiczny zasób, który napędza zaangażowanie, udostępnianie wiedzy i poczucie wspólnoty. Dopracowując i różnicując zawartość, należy pamiętać, że ostatecznym celem jest stworzenie przestrzeni, w której pracownicy czują się połączeni i zainspirowani do działania.

ClickUp dostarcza narzędzia do pomiaru efektywności, personalizacji zawartości i usprawnienia współpracy, pomagając poprawić doświadczenia pracowników.

Dzięki pulpitom ClickUp możesz analizować wydajność zawartości intranetu. Funkcje takie jak Dokumenty, Mózg i Zarządzanie wiedzą ułatwiają tworzenie wiki i hubów.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!