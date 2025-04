Studenci zapamiętują tylko 10% tego, co czytają, 20% tego, co słyszą i do 90% tego, w co aktywnie się angażują.

Jak często zdarzyło Ci się opuścić wykład/salę lekcyjną tylko po to, by po wyjściu za drzwi całkowicie zapomnieć, o czym była mowa?

Dla wielu osób zapamiętywanie informacji z zajęć jest w dużej mierze zależne od notatek sporządzanych na temat tego, czego się uczą. Skoro notatki są tak ważne, z pewnością chciałbyś mieć pewność, że są one najlepszej jakości?

NotebookLM udostępnia ten pomysł. To potężne narzędzie AI do robienia notatek, które na nowo definiuje sposób, w jaki uczniowie angażują się w materiały edukacyjne.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych narzędzi, nie tylko przechowuje notatki. NotebookLM to spersonalizowany asystent naukowy AI, który zwiększa wydajność dzięki interaktywnemu podejściu do strategii sporządzania notatek, wspierając krytyczne myślenie i głębsze zrozumienie.

Wyjaśniamy, jak korzystać z NotebookLM dla studentów, aby myśleć krytycznie, odkrywać pomysły i rozwijać swoją naukę.

60-sekundowe podsumowanie NotebookLM to narzędzie do robienia notatek oparte na AI, zaprojektowane w celu usprawnienia nauki poprzez organizowanie badań, analizowanie informacji i generowanie pomysłów

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, NotebookLM działa jak wirtualny asystent naukowy, koncentrując się na notatkach i źródłach dostarczonych przez użytkownika w celu stworzenia spersonalizowanej bazy wiedzy

Kluczowe funkcje: Przewodnik po notatkach : Zapewnia automatyczne podsumowanie i sugerowane pytania do przesłanych dokumentów Interaktywne Q&A : Pozwala użytkownikom zadawać pytania w języku naturalnym i otrzymywać odpowiedzi z cytatami Pinboard : Zapisuje ważne fragmenty i notatki dla łatwego odniesienia Generowanie podcastów : Tworzy spersonalizowane podcasty omawiające kluczowe punkty dokumentu Strukturalne formaty : Pomaga organizować badania w często zadawane pytania, przewodniki do nauki i nie tylko

NotebookLM jest Free w fazie eksperymentalnej, dzięki czemu jest dostępny dla studentów i naukowców

NotebookLM upraszcza organizację i usprawnia analizę, tworząc bazę wiedzy, do której można szybko dotrzeć. Zwiększa również kreatywność i oszczędza czas dzięki automatyzacji zadań

Wyzwania związane z korzystaniem z tej aplikacji obejmują potencjalne nadmierne poleganie na AI oraz sporadyczne usterki techniczne i problemy z dokładnością podsumowań

Alternatywne opcje, takie jak Bear i Mendeley, oferują różne mocne strony, podczas gdy ClickUp zapewnia kompleksowe zarządzanie projektami i funkcje tworzenia notatek

Oferta ClickUp do robienia notatek i zarządzania wiedzą obejmuje Docs i Notepad do organizowania notatek oraz ClickUp Brain zwiększający wydajność dzięki spostrzeżeniom opartym na AI

ClickUp łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat w jednej aplikacji, usprawniając cykl pracy i centralizując informacje

Odpowiednie dla pojedynczych studentów i dużych Teams, funkcje ClickUp dostosowują się do różnych potrzeb akademickich i projektów, oferując większą wszechstronność niż NotebookLM Przewodnik po notatkach : Dostarcza automatyczne podsumowanie i sugerowane pytania do przesłanych dokumentów

Interaktywne pytania i odpowiedzi : Umożliwia użytkownikom zadawanie pytań w języku naturalnym i otrzymywanie odpowiedzi z cytatami

Pinboard : Zapisuje ważne fragmenty i notatki, ułatwiając do nich dostęp

Generowanie podcastów : Tworzy spersonalizowane podcasty omawiające kluczowe punkty dokumentów

Ustrukturyzowane formaty: Pomaga organizować badania w często zadawane pytania, przewodniki do nauki i nie tylko

Czym jest NotebookLM?

NotebookLM firmy Google, pierwotnie znany jako Project Tailwind, jest aplikacją opartą na AI, która wykorzystuje model językowy PaLM 2 firmy Google.

Początkowo zaprojektowany dla studentów, szybko okazał się cennym narzędziem dla szerszego zakresu użytkowników. Teraz, pod nazwą NotebookLM, rozszerza swój zasięg.

"LM" w NotebookLM oznacza model językowy. Narzędzie to pozwala użytkownikom na wykorzystanie AI w ich własnych notatkach i źródłach.

W ten sposób wiedza AI jest ograniczona do danych dostarczonych przez użytkownika, tworząc spersonalizowanego asystenta, który zna informacje, z którymi pracuje użytkownik.

To nie tylko narzędzie AI dla studentów - pomyśl o nim jako o wirtualnym asystencie naukowym zaprojektowanym, aby pomóc w całym procesie badawczym.

Aplikacja NotebookLM pomaga organizować badania, analizować informacje i generować nowe pomysły w oparciu o wyniki badań. Aplikacja została stworzona z myślą o zwiększeniu wydajności i kreatywności pracy.

przez NotebookLM

W przeciwieństwie do typowych chatbotów, skupia się na notatkach i źródłach, które już posiadasz. Działa jako wirtualny współpracownik, analizując tekst, aby zapewnić ci głębsze zrozumienie odpowiednich materiałów szkoleniowych.

Podsumowuje kluczowe punkty, wyjaśnia trudne koncepcje, a nawet pomaga w burzy mózgów połączeń między różnymi badaniami i sugeruje powiązane pomysły.

Kluczowe funkcje NotebookLM

Aplikacja NotebookLM jest pełna przydatnych funkcji zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu komfortu nauki. Oto krótki przegląd:

1. Funkcja #1: Przewodnik po Notatniku

Po przesłaniu notatek z wykładów (lub innych dokumentów) do NotebookLM, zostaniesz powitany pulpitem o nazwie "Przewodnik po notatkach". "Pulpit ten zawiera wszystkie cenne narzędzia potrzebne do rozpoczęcia pracy.

przez NotebookLM

Najpierw zobaczysz automatyczne podsumowanie swojego dokumentu. Znajdziesz tu również sugerowane pytania dostosowane do przesłanej zawartości. Jeśli szukasz szybkiego przeglądu, możesz użyć przycisków do generowania typowych dokumentów, takich jak tabele zawartości lub dokumenty informacyjne.

🧠Fun Fact: NotebookLM oferuje również użytkownikom podpowiedź do stworzenia spersonalizowanego podcastu na podstawie ich materiałów źródłowych. Rozmawiamy o tym 🔜

2. Funkcja #2: Zadawanie pytań

Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji NotebookLM jest możliwość odpowiadania na pytania dotyczące dokumentów w języku naturalnym.

Pytania można zadawać na trzy sposoby.

Wybierz jedno z sugerowanych pytań po prawej stronie ekranu lub wpisz własne pytanie na pasku u dołu.

Alternatywnie, kliknij przycisk "Widok czatu" w lewym dolnym rogu i zacznij pisać w interfejsie czatu. Gdy zadasz pytanie, NotebookLM odpowie na nie i wyświetli cytaty z liczbami odnoszącymi się do źródeł w szarych owalach.

Najechanie kursorem lub kliknięcie tych liczb ujawnia konkretną lokalizację w dokumencie, w której znajduje się odpowiedź.

3. Funkcja #3: Pinboard

przez NotebookLM

NotebookLM zawiera "Pinboard" do zapisywania ważnych cytatów, fragmentów lub tekstów z badań. Możesz łatwo wklejać kluczowe informacje lub dodawać własne notatki.

Pomaga to śledzić istotne szczegóły i zobaczyć połączenia między różnymi częściami badań. To jak posiadanie osobistej, uporządkowanej tablicy referencyjnej zapewniającej szybki dostęp.

4. Funkcja #4: Generowanie podcastów

Wyróżniającą się funkcją NotebookLM jest możliwość tworzenia spersonalizowanych podcastów. Nie jest to zwykłe oprogramowanie do zamiany tekstu na mowę. W rzeczywistości generuje rozmowę między dwoma głosami AI omawiającymi kluczowe punkty dokumentu.

Pomyśl o tym jak o słuchaniu podcastu, który zagłębia się w przesłaną zawartość. Głosy są naturalne i zaskakująco emocjonalne.

Możesz wygenerować podcast, klikając przycisk "Generuj" w sekcji Przegląd audio. W ciągu kilku minut otrzymasz rozmowę trwającą od 6 do 15 minut (a czasem nawet do 30 minut).

Podcast nie obejmuje wszystkich szczegółów, ale skupia się na najważniejszych częściach dokumentu.

Chociaż funkcja ta jest wciąż w fazie rozwoju (jak losowe osobiste anegdoty lub fałszywe przerwy reklamowe), szybko się poprawia i oferuje zabawny, angażujący sposób przeglądania zawartości.

5. Funkcja #5: Ustrukturyzowane formaty

przez NotebookLM

NotebookLM doskonale sprawdza się również jako pomoc w organizowaniu badań w ustrukturyzowane formaty. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz często zadawanych pytań, przewodnika do nauki, tabeli zawartości czy osi czasu, Notebook Guide ułatwia porządkowanie notatek.

Możesz wybierać spośród gotowych przycisków, które tworzą te formaty bezpośrednio w notatniku, pomagając ci być na bieżąco z badaniami i utrzymywać wszystko w uporządkowanej strukturze.

Dzięki tym funkcjom, NotebookLM zmienia proces badawczy w zorganizowane, interaktywne i wydajne doświadczenie.

Cennik NotebookLM

Aplikacja NotebookLM wciąż znajduje się w fazie eksperymentalnej i jest dostępna za darmo.

To sprawia, że jest to doskonały wybór dla studentów, naukowców dbających o budżet lub wszystkich zainteresowanych odkrywaniem narzędzi badawczych opartych na AI.

Jak korzystać z NotebookLM jako student

Zarządzanie pracami zaliczeniowymi, zadaniami i badaniami może czasami wydawać się przytłaczające dla studentów. NotebookLM, z jego funkcjami opartymi na AI, może być nieocenionym narzędziem do organizowania życia akademickiego i zwiększania wydajności.

To narzędzie ułatwia i usprawnia pracę, od podsumowywania zawartości po współpracę z grupami analitycznymi. Przyjrzyjmy się kilku praktycznym sposobom korzystania z NotebookLM

Organizowanie notatek i materiałów do nauki

Jednym z największych wyzwań stojących przed studentami jest utrzymanie porządku w materiałach do nauki. NotebookLM działa jako oprogramowanie do zarządzania badaniami, umożliwiając przesyłanie dokumentów, notatek i podręczników bezpośrednio na platformę.

👀 Czy wiesz? Po przesłaniu, NotebookLM nie tylko przechowuje Twoje materiały; tworzy dla nich interaktywną i dostępną strukturę. Narzędzie automatycznie kategoryzuje dokumenty, indeksuje je według kluczowych tematów, a nawet nadaje etykiety sekcjom na podstawie ich przydatności.

Korzystając z wbudowanego systemu zarządzania wiedzą, możesz bez wysiłku wyszukiwać i pobierać dokumenty lub notatki według słów kluczowych, dat lub określonych tematów, zachowując przy tym czysty i zorganizowany cykl pracy.

Możesz także tworzyć zagnieżdżone foldery, aby kategoryzować materiały według kursu lub przedmiotu, zapewniając logiczne pogrupowanie notatek.

Funkcja ta obejmuje opcję śledzenia historii wersji dla każdego dokumentu. Jeśli stale edytujesz i zmieniasz notatki z wykładów, NotebookLM zapisuje każdą iterację, ułatwiając powrót do poprzedniej wersji lub śledzenie ewolucji twojego zrozumienia.

Badania pokazują, że muzyka klasyczna, w szczególności, może zwiększyć wydajność poznawczą i pomóc w zapamiętaniu informacji lepiej niż biały szum lub brak muzyki. Następnym razem, gdy będziesz przygotowywać się do egzaminu, włącz muzykę klasyczną lub ambientową, aby zwiększyć swoją koncentrację!

Podsumowywanie zawartości

Wszyscy tam byliśmy - kopiując tekst do ChatGPT i prosząc o szybkie podsumowanie. Jest to pomocne narzędzie, ale wyniki mogą być nieco błędne.

ChatGPT czasami odbiega od oryginalnej zawartości, mieszając pomysły z innych miejsc. Im bardziej zagłębiasz się w rozmowę, tym bardziej ona dryfuje.

W tym miejscu NotebookLM wkracza do akcji.

Po przesłaniu dokumentów - niezależnie od tego, czy są to pliki PDF, Dokumenty Google czy pliki tekstowe - NotebookLM pozostaje skupiony na materiale

AI poświęca czas na zrozumienie konkretnej zawartości dokumentu i opiera swoje odpowiedzi wyłącznie na niej

Oznacza to, że otrzymasz znacznie dokładniejsze i bardziej trafne podsumowania i spostrzeżenia. Możesz mieć pewność, że odpowiedzi pochodzą bezpośrednio z przesłanych materiałów szkoleniowych, a nie z jakiejś ogólnej bazy wiedzy

Długość podsumowania można niestandardowo dostosować, wybierając krótki przegląd lub bardziej szczegółowe streszczenie

Co więcej, możesz wykorzystać możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP) w NotebookLM, aby zidentyfikować krytyczne tematy w różnych dokumentach. Pozwala to szybko uchwycić główne punkty różnych lektur i określić, w jaki sposób różne zasoby są ze sobą powiązane.

Na przykład, jeśli studiujesz konkretną teorię, NotebookLM może wyciągnąć wszystkie istotne odniesienia z różnych dokumentów, pomagając ci zsyntetyzować zawartość i zbudować kompleksowe zrozumienie złożonych koncepcji.

🧠 Ciekawostka: Techniki aktywnego uczenia się, takie jak samodzielne sprawdzanie, samodzielne wyjaśnianie i podsumowywanie, mogą być znacznie bardziej skuteczne niż bierne czytanie, takie jak ponowne czytanie i przepisywanie notatek.

Interaktywne pytania i odpowiedzi

Konkretne terminy, pojęcia lub idee mogą być często mylące. NotebookLM umożliwia interakcję z materiałami badawczymi w sposób bardziej intuicyjny niż tradycyjne narzędzia do robienia notatek.

Możesz wpisywać pytania w języku naturalnym, takie jak "Co oznacza ta teoria? " lub "Jak to się ma do X? ", a AI odpowiada konkretnymi odpowiedziami na podstawie przesłanego tekstu.

Zdolność narzędzia do cytowania, skąd pochodzi odpowiedź, sprawia, że jest to jeszcze potężniejsze, oferując przejrzystość i pomagając zweryfikować informacje.

Każda odpowiedź zawiera znaczniki cytowania (małe liczby w szarych owalach), na które można najechać kursorem, aby zobaczyć dokładną część cytowanego dokumentu.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku kursów wymagających intensywnych badań lub pisania esejów lub prac wymagających konkretnych dowodów ze źródeł.

Śledzenie pomysłów i badań

Śledzenie i zarządzanie swoimi myślami jest niezbędne podczas wykonywania wielu zadań lub projektów. Funkcja Pinboard w NotebookLM umożliwia zapisywanie fragmentów tekstu, cytatów, a nawet własnych notatek, co ułatwia odwoływanie się do ważnych informacji.

To narzędzie do wycinania tekstów działa jak osobisty asystent badawczy, pomagając zebrać kluczowe pomysły, punkty danych lub inspiracje, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone.

Każdy fragment notatki można również oznaczyć słowami kluczowymi, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Na przykład, jeśli pracujesz nad artykułem na temat nauk o środowisku, możesz oznaczyć różne źródła terminami takimi jak "zmiany klimatyczne", "zrównoważony rozwój" lub "polityka energetyczna". "

W miarę rozwoju badań, etykiety te umożliwiają szybkie wyszukiwanie i połączenie istotnych informacji.

🧠 Fun Fact: AI NotebookLM sugeruje powiązane materiały na podstawie tego, co zapisałeś. Na przykład, jeśli zapiszesz konkretny cytat lub sekcję z artykułu ekonomicznego, NotebookLM może zasugerować artykuły, czasopisma lub podręczniki związane z tym tematem. Tworzy to połączony ekosystem badawczy, oszczędzając czas i wysiłek, a jednocześnie oferując głębszy wgląd.

Współpraca z grupami analitycznymi

Grupowe sesje nauki mogą być trudne do skoordynowania, zwłaszcza gdy pracuje się z dużą ilością materiału. Funkcje współpracy NotebookLM umożliwiają płynną pracę zespołową między studentami i zapewniają scentralizowaną platformę do badań grupowych.

Możesz udostępniać przesłane dokumenty lub podsumowania partnerom do nauki, umożliwiając wszystkim dostęp do tych samych informacji w czasie rzeczywistym. Śledzenie zmian i wkładu sprawia, że proces współpracy jest jeszcze bardziej efektywny.

Jeśli wspólnie pracujecie nad projektem, NotebookLM umożliwia pozostawianie komentarzy do sekcji dokumentów lub pytań wymagających wyjaśnienia. Jest to udostępniana przestrzeń do burzy mózgów, dyskusji i dopracowywania pomysłów, przy jednoczesnym zachowaniu porządku rozmowy.

Możesz także podzielić obciążenie pracą - przypisując określone sekcje do nauki lub odpowiednie materiały źródłowe różnym członkom grupy - bez obawy o nieporozumienia lub nakładanie się pracy.

Spersonalizowane plany nauki

Stworzenie harmonogramu nauki, który będzie dla Ciebie odpowiedni, jest często wyzwaniem, ale NotebookLM może pomóc Ci przejąć kontrolę nad Twoją akademicką osią czasu.

Platforma umożliwia przesyłanie sylabusów, zadań i dat egzaminów, a także wykorzystuje możliwości AI do tworzenia spersonalizowanych planów nauki w oparciu o cele użytkownika.

System może przydzielać priorytety zadaniom na podstawie ich pilności, sugerować bloki nauki dla każdego przedmiotu, a nawet podpowiedzieć regularne sprawdzanie kluczowych punktów.

Integrując obciążenie kursami i terminy, NotebookLM zapewnia organizację bez stresu związanego z ręcznym zarządzaniem wszystkim.

Dodatkowo, AI dostosowuje się do twoich postępów: gdy zakończysz zadania lub ukończysz bloki nauki, automatycznie zaktualizuje twój plan, zapewniając korekty w czasie rzeczywistym, aby utrzymać cię na właściwym torze.

Przygotowanie do testów i egzaminów

Podczas przygotowań do egzaminów przydają się narzędzia NotebookLM do tworzenia ustrukturyzowanych formatów. Możesz tworzyć przewodniki do nauki, fiszki, a nawet osie czasu bezpośrednio z notatek, co pozwala na bardziej efektywną organizację powtórek.

Narzędzie pomaga podzielić złożone tematy na łatwe do opanowania sekcje, zapewniając skupienie się na najważniejszych obszarach.

Na przykład, NotebookLM może automatycznie wygenerować oś czasu z notatek dotyczących kluczowych wydarzeń, jeśli uczysz się do egzaminu z historii. Można ją następnie wykorzystać do wizualizacji postępów historycznych, ułatwiając zapamiętywanie i przeglądanie faktów.

Ponadto AI może generować często zadawane pytania na podstawie materiałów do nauki, umożliwiając rozwiązywanie quizów na temat najważniejszych pojęć.

Dzięki możliwości dostarczania spersonalizowanych strategii nauki i organizowania notatek w uporządkowane formaty, NotebookLM staje się potężnym asystentem nauki, zmieniającym sposób przygotowywania się do egzaminów i testów.

Zalety korzystania z NotebookLM dla studentów

NotebookLM oferuje kilka kluczowych zalet, które zwiększają wysiłek związany z badaniami i notatkami. Główne korzyści obejmują:

Uproszczona organizacja: Przechowuj wszystkie notatki, pliki PDF i inne materiały w jednym miejscu. AI wyodrębnia kluczowe punkty, dzięki czemu szybko dotrzesz do ważnych rzeczy

Lepsza analiza: Zadawaj głębsze pytania i odkrywaj połączenia między tematami. Pomaga to dostrzec wzorce i kluczowe tematy w nauce

Baza wiedzy do szybkiego wyszukiwania: W miarę przesyłania kolejnych dokumentów, NotebookLM buduje spersonalizowaną bazę wiedzy. Możesz po prostu poprosić AI o lokalizację tego, czego potrzebujesz i uzyskać dostęp do informacji w ciągu kilku sekund

Wzmocnienie kreatywności: Potrzebujesz pomocy w burzy mózgów lub tworzeniu konspektów? NotebookLM generuje podsumowania i pomysły, które mogą pobudzić kreatywność, pomagając szybciej zakończyć zadania

Oszczędność czasu: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak zarządzanie cytatami lub podsumowywanie zawartości. Pozostawia to więcej czasu na krytyczne myślenie i zrozumienie materiału

Spostrzeżenia i sugestie w czasie rzeczywistym: Podczas pracy nad notatkami lub badaniami, AI NotebookLM oferuje pomocne porady dotyczące kolejnych kroków - niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyjaśnienia konkretnego tematu, czy szukasz nowych punktów widzenia do zbadania

Czy wiesz, że...? W ciągu pierwszych kilku lat życia mózg tworzy 1 milion nowych połączeń neuronowych w każdej sekundzie. To ciągłe przekształcanie pomaga ci uczyć się wszystkiego, od języka po rozwiązywanie złożonych problemów. Nazywa się to neuroplastycznością - zdolnością mózgu do adaptacji i zmian.

Najczęstsze bolączki studentów korzystających z NotebookLM

Choć NotebookLM oferuje doskonałe funkcje, istnieją pewne wyzwania, z którymi mogą spotkać się studenci. Zrozumienie ich może pomóc w skuteczniejszym poruszaniu się po narzędziu:

Krzywa uczenia się: Jak w przypadku każdego nowego narzędzia, istnieje pewna krzywa uczenia się. Niektórzy studenci mogą potrzebować czasu, aby dowiedzieć się, jak skutecznie przesyłać i organizować swoje materiały, zwłaszcza jeśli nie są zaznajomieni z narzędziami opartymi na AI

Zrozumienie kontekstu: Choć NotebookLM doskonale radzi sobie z wyodrębnianiem kluczowych punktów, może mieć trudności z bardzo szczegółową lub złożoną zawartością. Na przykład, w przypadku niszowych przedmiotów, AI może nie zawsze uchwycić głębię lub niuanse, których szukasz

Nadmierne poleganie na AI: Zbytnie poleganie na podsumowaniach generowanych przez AI może prowadzić do lenistwa w samodzielnym zrozumieniu zawartości. Łatwo jest pozwolić narzędziu do zrobienia pracy, ale może to utrudnić głębokie zaangażowanie się w materiał

Problemy techniczne: Podczas gdy NotebookLM jest ogólnie niezawodny, sporadycznie mogą pojawić się problemy techniczne, takie jak problemy z przesyłaniem dokumentów lub niespójności w odpowiedziach AI

Dokładność podsumowań: Mimo że AI potrafi streścić tekst, może pominąć niektóre kluczowe szczegóły lub zinterpretować złożone pomysły w uproszczony sposób. Niezbędne jest podwójne sprawdzenie jej pracy, zwłaszcza w przypadku zadań lub egzaminów

Zapamiętaj te bolączki i nie wahaj się połączyć funkcji NotebookLM z oryginalną analizą, aby uzyskać maksymalną wydajność!

Choć NotebookLM jest świetnym narzędziem, inne alternatywy - w tym te dla popularnych narzędzi, takich jak OneNote - mogą stanowić wsparcie dla notatek i potrzeb badawczych.

na przykład Bear to minimalistyczna aplikacja do robienia notatek, która pomaga uchwycić szybkie pomysły lub opracować szczegółowe eseje. Nie opiera się ona na AI w takim stopniu jak NotebookLM, ale znana jest z prostej, zorganizowanej struktury.

Bear to solidny wybór dla studentów, którzy potrzebują łatwego sposobu na kategoryzowanie notatek, zarządzanie listami do zrobienia i tworzenie konspektów.

podobnie, Mendeley jest doskonałym wyborem dla studentów, którzy potrzebują narzędzia do zarządzania referencjami. Chociaż nie oferuje ono takiego samego poziomu wglądu opartego na AI jak NotebookLM, to doskonale nadaje się do zarządzania pracami badawczymi i śledzenia referencji akademickich.

Jeśli jednak szukasz uniwersalnego narzędzia AI do pisania i robienia notatek, zdecydowanie warto sprawdzić ClickUp AI.

Przechowuj notatki, zawartość referencyjną i materiały do nauki bezpośrednio w ClickUp Docs, aby mieć do nich łatwy dostęp

Przy zawartości i materiałach do nauki rozproszonych na tak wielu platformach, łatwo jest stracić wydajność. W tym miejscu pomocne staje się oprogramowanie do zarządzania projektami dla studentów od ClickUp.

ClickUp to wszystko aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej. Obecnie ponad dwa miliony Teams polega na ClickUp, aby usprawnić swój cykl pracy, scentralizować wiedzę i wyeliminować czynniki rozpraszające. Wynik? Szybsza praca, inteligentniejsza współpraca i znaczny wzrost wydajności organizacji.

Ale co sprawia, że ClickUp jest jedną z najlepszych aplikacji do robienia notatek AI dla studentów? Spośród setek przyjaznych dla użytkownika funkcji w ClickUp, zalecamy rozpoczęcie od tych trzech (zakończonych Free!) funkcji do robienia notatek i zarządzania informacjami: Dokumenty, ClickUp Brain i Notatnik!

Dokumenty ClickUp

Dokumenty ClickUp organizują notatki, zadania i materiały do nauki w jednym miejscu. Możesz łatwo połączyć wszystko ze sobą za pomocą relacji w ClickUp, przydatnej funkcji, która bezproblemowo łączy Twoją pracę.

Możesz także aktywować tryb skupienia w aplikacji Docs, aby skoncentrować się na jednym bloku tekstu naraz, co jest idealne do głębokich sesji nauki.

Jeśli lubisz personalizować swoje materiały do nauki, możesz łatwo dodać niestandardowy obraz okładki z pulpitu, Unsplash lub galerii.

Odpowiedzi w wątkach umożliwiają przypisywanie elementów działań bezpośrednio w notatkach, dzięki czemu żadne zadanie nie zostanie pominięte.

Skorzystaj z gotowych szablonów ClickUp, aby zbudować uporządkowaną bibliotekę cyfrową do organizowania informacji

ClickUp ułatwia również widok powiązań i linków zwrotnych w całym dokumencie, pomagając skuteczniej śledzić pomysły i koncepcje.

Wreszcie, możesz uzyskać dostęp do szablonów do robienia notatek z paska bocznego, w tym szablonu bazy wiedzy ClickUp, aby szybko uporządkować materiały do nauki i notatki.

🧠 Ciekawostka: Technika Pomodoro to metoda zarządzania czasem, która polega na pracy w skoncentrowanych 25-minutowych interwałach, po których następują krótkie przerwy. Pomaga ona utrzymać koncentrację i zapobiega wypaleniu zawodowemu, dzięki czemu świetnie sprawdza się podczas dłuższej sesji nauki.

ClickUp Brain

Pobudź swoją kreatywność dzięki wirtualnej burzy mózgów w ClickUp Brain

Jeśli chcesz zwiększyć swoją wydajność akademicką, ClickUp Brain jest dla Ciebie. Jako narzędzie do badań i robienia notatek oparte na AI, upraszcza przepływ pracy, organizuje informacje i wspiera kreatywne i akademickie zadania - wszystko na jednej platformie.

Pomyśl o nim jak o cyfrowym asystencie dostosowanym do wymagań życia studenckiego.

Oto, co wyróżnia ClickUp Brain:

Web Clipper w Rozszerzeniu ClickUp Chrome : Bez wysiłku zbieraj materiały badawcze, wycinając zawartość bezpośrednio ze stron internetowych, zapisując i organizując fragmenty do swoich projektów za pomocą jednego kliknięcia Bez wysiłku zbieraj materiały badawcze, wycinając zawartość bezpośrednio ze stron internetowych, zapisując i organizując fragmenty do swoich projektów za pomocą jednego kliknięcia

Zapisuj strony internetowe bezpośrednio w Zadaniach lub Dokumentach w ClickUp za pomocą rozszerzenia Chrome, aby móc szybko wrócić do nich później

Podsumowania dla uproszczonych badań: Zmagasz się z niekończącymi się notatkami? Użyj ClickUp Brain do automatycznego generowania zwięzłych podsumowań badań. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do tych podsumowań dzięki funkcjom takim jak AI Knowledge Manager i Zmagasz się z niekończącymi się notatkami? Użyj ClickUp Brain do automatycznego generowania zwięzłych podsumowań badań. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do tych podsumowań dzięki funkcjom takim jak AI Knowledge Manager i AI Custom Fields

Otrzymuj podsumowania i aktualizacje projektów dzięki ClickUp Brain

ClickUp AI Writer for Academic Excellence : Twórz eseje, dokumentację projektów lub streszczaj długie podręczniki, korzystając z Twórz eseje, dokumentację projektów lub streszczaj długie podręczniki, korzystając z konfigurowalnych podpowiedzi AI . Możesz dostosować zawartość do swoich potrzeb lub ponownie podpowiedzieć AI, aby uzyskać jeszcze lepszy projekt

Łatwe tworzenie zawartości na dowolny temat dzięki ClickUp Brain

Potężne narzędzia do edycji: Dopracuj swoją pracę bez wysiłku dzięki kontroli gramatycznej opartej na AI, tłumaczeniu językowemu, dostosowaniu tonu i niestandardowej długości. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz esej, czy prezentację, ClickUp Brain jest twoim towarzyszem podczas edycji

Udoskonal swoje prace naukowe, dostosowując gramatykę, ton, długość i inne elementy za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain to coś więcej niż tylko narzędzie - to Twój akademik, od organizowania badań po tworzenie przesłanych prac.

Możesz również zapoznać się z ClickUp Brain i ClickUp Connected AI, aby zobaczyć, jak mogą one usprawnić Twoją podróż edukacyjną!

Oto jak zacząć:

Aktywuj aplikację ClickApp "Połączone wyszukiwanie"

Zintegruj preferowane narzędzia, aby uzyskać płynny dostęp

Skorzystaj z funkcji "Zapytaj AI" w obszarze roboczym, aby zadawać pytania we wszystkich zintegrowanych narzędziach

To Twoja szansa na uwolnienie pełnego potencjału naszych funkcji opartych na AI.

Obejrzyj to krótkie wideo podsumowujące, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu wiedzą za pomocą ClickUp Brain.

Notatnik ClickUp

Dzięki Notatnikowi ClickUp możesz szybko notować pomysły, robić notatki do nauki, a nawet planować kolejny projekt.

Łatwe sporządzanie notatek w Notatniku ClickUp

Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć notatkę i rozwinąć ją tak, aby wypełniła cały ekran, zapewniając nieprzerwaną przestrzeń do pisania i skupienia się. Następnie możesz śledzić swoje postępy poprzez widok i cofanie zmian w historii notatki, upewniając się, że nigdy nie stracisz żadnych krytycznych szczegółów.

Gdy nadejdzie czas na uporządkowanie swojej pracy, ClickUp pozwoli ci wydrukować notatki w atrakcyjnym wizualnie formacie. Funkcja wyszukiwania ułatwia znalezienie dowolnego słowa kluczowego w notatkach, oszczędzając czas podczas odwoływania się do konkretnych informacji.

Ponadto notatki można ulepszać za pomocą poleceń /Slash, które oferują bogate opcje edycji ułatwiające formatowanie zawartości zgodnie z własnymi upodobaniami.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7

Wybierz odpowiednie narzędzie AI dla lepszej notatki

Wraz z rozwojem AI zmienia się sposób, w jaki uczniowie i studenci podchodzą do badań, robienia notatek, a nawet kreatywności. Od organizowania notatek ze spotkań po analizowanie złożonych badań, narzędzia AI sprawiają, że nauka staje się bardziej spersonalizowana, przewidywalna i dostępna.

Jednym z narzędzi, które przewodzi tym zmianom jest NotebookLM, który łączy w sobie analizy oparte na AI, łatwe podsumowania dokumentów, a nawet przeglądy audio w stylu podcastów.

Jednak pomimo swoich potężnych funkcji, NotebookLM jest wciąż eksperymentalny i czasami może mieć trudności ze złożonymi lub wysoce technicznymi zapytaniami.

Aby jeszcze bardziej uprościć rutynę nauki, ClickUp oferuje funkcje oparte na AI, wykraczające poza tworzenie notatek. Dzięki narzędziom do organizowania zadań, zarządzania projektami i śledzenia terminów, ClickUp może pomóc ci być na bieżąco ze wszystkim.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i uwolnij pełen potencjał swoich notatek!