Jak tworzyć skuteczne raporty A3

Podstawową i najważniejszą rolą kierownika projektu lub lidera biznesowego jest eliminowanie przeszkód z drogi swoich teamów i umożliwienie im wykonania dobrej pracy.

Zasadniczo, dobry kierownik projektu to świetny specjalista od rozwiązywania problemów. Do zrobienia tego potrzebuje odpowiednich narzędzi i ram, aby skutecznie przeanalizować problem, zbadać możliwe rozwiązania i wybrać najbardziej odpowiednie.

W tym wpisie na blogu omówimy jedno z takich narzędzi - raport A3.

Czym jest raportowanie A3?

Definicja: Raport A3 to podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia, które oferuje prosty i kierowany proces rozwiązywania złożonych wyzwań biznesowych.

Jeśli zobaczyłeś termin "raport A3" i skojarzyłeś go z rozmiarem papieru ISO-A3, jesteś na właściwym tropie. Zapoczątkowane przez Toyotę i szeroko przyjęte w świecie lean manufacturing, rozwiązywanie problemów A3 zaleca metodę usprawniania informacji i podejmowania decyzji.

Cel raportu A3

Zasadniczo raport A3 jest narzędziem do rozwiązywania problemów. W tym kontekście raport A3 służy różnym celom.

Struktura: Raport A3 dostarcza ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów z jasno określonymi granicami. Pomaga Teamsom zbadać problem pod każdym możliwym kątem. Jednocześnie pomaga wyeliminować niepotrzebne informacje i skupić się na tym, co istotne.

✅ Limity: Zasadniczo powinieneś być w stanie podsumować problem na kartce A3. Pomaga to ustalić priorytety możliwych przyczyn i odpowiednio przydzielić zasoby.

Aktywność: Choć nazywane "raportowaniem", podejście A3 rysuje wyraźną linię wzroku między problemem (analizą) a właściwym rozwiązaniem (planem działania).

Powtarzalność: Raport A3 to narzędzie, które można zastosować do szerokiego zakresu problemów. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się budownictwem, produkcją, zarządzaniem mediami społecznościowymi czy tworzeniem oprogramowania, raport A3 może pomóc!

Na wysokim poziomie raport A3 jest arkuszem roboczym do rozwiązywania problemów. Na poziomie szczegółowym oferuje większą przejrzystość i widoczność. Przyjrzyjmy się tym aspektom.

Zrozumienie struktury raportowania A3

Dobry proces A3 oferuje strukturę umożliwiającą zbadanie kontekstu, określenie celów, przeprowadzenie dogłębnej analizy i podjęcie decyzji. Oto jak to wygląda w praktyce.

Próbka arkusza A3 (Źródło: Wikimedia Commons )

Kluczowe elementy raportu A3

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie tworzenia raportu A3 jest zawarcie w nim podstawowych informacji, takich jak:

Numer seryjny

Imię i nazwisko właściciela raportu

Nazwy interesariuszy

Data raportowania itp.

Mając to na uwadze, oto kluczowe elementy raportu A3:

1. Kontekst

Ta sekcja zawiera wszystkie niezbędne informacje, których potrzebujesz, zanim przejdziesz do samego problemu.

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie.

Wyobraź sobie, że jesteś agencją marketingową badającą spadającą rentowność konkretnego zaangażowania klienta. Sekcja kontekstu biznesowego raportu A3 będzie zawierać takie informacje jak: Historyczne trendy przychodów i rentowności

Nazwa i dane klienta

Krótka historia powiązania

Wszelkie wcześniejsze umowy, umowy o poziomie usług (SLA) lub szablony deklaracji wizji

Osoby zaangażowane w pracę z klientem

2. Obecna sytuacja

W tym miejscu dzielisz problem na części. W tej sekcji wyjaśnij wydarzenia, zmiany i działania z niedawnej przeszłości, które mogły doprowadzić do powstania problemu.

W tym przykładzie bieżąca sytuacja obejmowałaby takie informacje jak: Czynniki zewnętrzne, takie jak wzrost kosztów pracy, inflacja itp.

Wszelkie ostatnie zmiany personalne na koncie klienta

Procesy stosowane w świadczeniu usług

Tempo spadku rentowności

3. Cele

Teraz, gdy masz już zakończony kontekst, nadszedł czas na ustawienie celów. Zazwyczaj cel odzwierciedla wynik idealnego rozwiązania.

W tym przykładzie Twoim celem może być zwiększenie rentowności o 10% w ciągu następnego kwartału. Nie musi to być jednak takie proste. Możesz również ustawić cele związane z redukcją kosztów pracy, automatyzacją procesów lub zwiększeniem przychodów.

4. Analiza przyczyn źródłowych (RCA)

Oto moment, w którym w końcu dochodzisz do przyczyny problemu. Na przykład, dlaczego rentowność tego klienta spada?

Niektóre szablony analizy luk mogą dać ci szczegółowy widok, ale na początku, oto kroki do wykonania RCA. Burza mózgów : Rozpocznij od wspólnego zebrania wszystkich możliwych przyczyn

Gromadzenie dowodów : Dla każdej zidentyfikowanej przyczyny zbierz dowody, aby wykazać jej powiązanie z problemem

Eliminacja : Usuń wszystkie zidentyfikowane przyczyny, które nie mają znaczącego wpływu na problem

Detailing: Dla 2-3 najważniejszych przyczyn, przejdź głębiej, aby zrozumieć szczegóły

W powyższym przykładzie sekcja analizy przyczyn źródłowych może wyglądać następująco.

Burza mózgów Gromadzenie dowodów Zakończenie Detailing Wszystkie możliwe przyczyny Dane do analizy Zawęź przyczynę źródłową Analizuj dane, aby potwierdzić przyczyny Zwiększone koszty pracyZwiększone koszty technologiiZmniejszona dostępność usługZłożoność wymagańInflacjaKonkurencja Raport wydatków na wynagrodzeniaMapy procesów dla krytycznych przepływów pracyNatura zmian wymagańAnaliza konkurencji Inflacja, konkurencja i złożoność wymagań mają jedynie marginalny wpływ. Skup się więc na: Kosztach pracy Kosztach technologii Wydajności dostaw Wynagrodzenia wzrosły o 30% rok do roku, podczas gdy utrzymanie klienta wzrosło tylko o 5%Pomimo wyższych wynagrodzeń, dostawa usług jest opóźniona o 2 dni

💡Bonus: Dowiedz się, jak przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych.

5. Proponowane środki zaradcze

To jest dokładnie to, co mówi nazwa. Wiesz już, na czym polega problem, jaka jest jego przyczyna i w jakim stopniu wpływa ona na jego rozwiązanie. Teraz nadszedł czas na zaprojektowanie rozwiązań. Poniższa struktura jest pomocna.

Przyczyna Przeciwdziałanie Wyniki Odpowiedzialność Jasno określ przyczynę Wyjaśnij, co Twoim zdaniem rozwiąże tę przyczynę Lista celów, które można dzięki temu osiągnąć Wskaż osoby, które wezmą odpowiedzialność za działania i wyniki

6. Plan realizacji

Na tej scenie nakreśl, w jaki sposób wykonasz zidentyfikowane środki zaradcze. Na przykład, jeśli planujesz zmniejszyć rozmiar zespołu, aby wyeliminować przyczynę kosztów pracy, Twój plan wykonania będzie zawierał informacje na temat tego, jak to będzie wyglądać.

Dostawy: Wszystko, co należy zrobić do zrobienia planu. Może to być:

Zmniejsz zespół

Przydziel członków Teams do dodatkowych zadań

Zwiększ wykorzystanie zasobów do 100%

Oś czasu: Zaplanuj rezultaty w okresie, dla którego ustawiłeś cele. Aby skutecznie zarządzać nakładającymi się na siebie rezultatami, użyj wykresu Gantta.

7. Kontynuacja

Jeśli przyjrzysz się przykładom ciągłego doskonalenia, zauważysz, że większość z nich, jeśli nie wszystkie, mają kontynuację lub retrospektywę, aby upewnić się, że wzrost jest przyrostowy. Nie inaczej jest w przypadku raportowania A3. W tej sekcji zamieść listę działań następczych dla każdego interesariusza. Uwzględnij również termin następnego raportu ze śledzenia postępów.

Powyższa struktura, czysto podzielona na siedem sekcji, może sprawiać wrażenie procesu klinicznego. Najczęściej jednak nie jest to takie proste.

Rola storytellingu w raportowaniu A3

Dobry raport A3 służy również jako sposób na zaprezentowanie wszystkim zainteresowanym stronom, niezależnie od tego, czy są to członkowie Teams, liderzy biznesu czy klienci, natury problemu i solidności proponowanych rozwiązań.

Aby prezentacja była atrakcyjna, niezbędne jest opowiadanie historii. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas opowiadania historii w ramach ograniczeń raportu A3.

Przedkładaj przejrzystość nad kreatywność

Podkreśl połączenia między kontekstem a problemem, problemem a rozwiązaniem lub rozwiązaniem a wynikami

Powiąż każdą informację z celami, które ustawiłeś

Podaj liczby tam, gdzie ma to zastosowanie

💡 Bonus: Zacznij od podstaw pisania raportów

Wiele aspektów A3

Raport A3 został zaprojektowany przede wszystkim jako sposób na rozwiązywanie problemów. Nie jest to jednak jedyny sposób jego wykorzystania.

A3 jako narzędzie do nauki organizacyjnej

Raporty A3 służą jako dokument dla zespołów przyszłości, z którego mogą się uczyć. W przykładzie zaangażowania klienta agencji kreatywnej z malejącą rentownością, raport A3 może służyć jako baza wiedzy dla:

Przyszłe Teams do budowania i zwiększania wyników

Inne Teams klientów do replikacji dla swoich kont

Nowi pracownicy, aby zrozumieć tło i kontekst zaangażowania klienta

W pewnym sensie dobry raport A3 nie tylko rozwiązuje bieżący problem, ale także kilka przyszłych. Co więcej, korzystanie z samej struktury raportu A3 jest praktyką organizacyjną, która może pomóc w standaryzacji, przyspieszeniu i poprawie efektywności codziennych operacji.

A3 jako platforma doskonalenia procesów

Każdy raport A3 zawiera działania następcze, które mają na celu stopniową poprawę wyników w czasie. Te działania następcze stają się w pewnym sensie pętlą sprzężenia zwrotnego dla następnej iteracji.

W przykładzie agencji, powiedzmy, że zwiększyłeś rentowność o 10% poprzez redukcję kosztów pracy. Nadal istnieją możliwości obniżenia kosztów technologii i zwiększenia wydajności. Raportowanie A3 podkreśli to i zachęci Teams do trzymania nogi na pedale w dłuższej perspektywie.

A3 w kontekście Lean i Six Sigma

Raportowanie A3 wywodzi się ze świata lean manufacturing w Japonii. Ze względu na to pochodzenie, raporty A3 pomagają rozwijać szczupłe myślenie, takie jak eliminacja marnotrawstwa, zwiększanie wartości i ciągłe doskonalenie.

Dość teorii, zobaczmy jak możesz stworzyć swój własny raport A3.

Tworzenie raportu A3

Do tej pory widzieliśmy, co należy zrobić podczas tworzenia raportów A3. Teraz zobaczmy, czego nie robić.

Najczęstsze błędy, których należy unikać w raportowaniu A3

Nieprecyzyjne definicje: Kluczem do rozwiązania każdego problemu jest jego jasne zdefiniowanie. Jednak Teams często dokumentują problemy w niejasny i niejednoznaczny sposób, co utrudnia ich rozwiązywanie.

Zamiast tego jasno zdefiniuj problem. Pomocne będzie również określenie problemu w sposób ilościowy.

Zbyt wiele przyczyn: Kuszące jest uwzględnienie w raporcie każdej możliwej przyczyny. Jednak nie wszystkie z nich mają taki sam wpływ na problem. Dlatego brak możliwości ustalenia priorytetów lub usprawnienia myślenia jest dużym błędem.

Zamiast tego skup się na 2-3 przyczynach źródłowych, nie więcej. Upewnij się, że mają one największy wpływ na problem.

🚫 Właściwy plan: Plan realizacji musi być dokładny i rozsądny. Nie ustawiaj wzniosłych celów, aby zmienić wszystko z dnia na dzień. Może to być destrukcyjne i przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

Zamiast tego twórz plany działania, które można płynnie zintegrować z istniejącymi obciążeniami pracą i wysiłkami na rzecz ciągłego doskonalenia.

Brak zgodności: Niezależnie od tego, jak demokratyczny będzie ten proces, zawsze znajdą się tacy, którzy nie zgodzą się z Twoim raportem A3. Ta niezgoda prowadzi do braku zaangażowania, co ostatecznie wykoleja środki zaradcze.

Zamiast tego stwórz kulturę, w której nawet jeśli ludzie się nie zgadzają, to się commitują.

Wdrażanie rozwiązywania problemów A3

Raport A3 to dokument, który rejestruje proces. Jednak rozwiązywanie problemów A3 to praktyka organizacyjna, która tworzy wspólny kontekst i kieruje decyzjami. Wdrożenie rozwiązywania problemów A3 wymaga pewnego poziomu zmian w procesie myślenia. Oto kilka wskazówek, które to umożliwią.

Usprawnij procesy rozwiązywania problemów

Kroki do integracji praktyk raportowania A3 w Twojej organizacji

Po wybraniu rozwiązywania problemów A3 jako jednego z modeli, zintegruj go dokładnie z organizacją.

Ewangelizuj: Upewnij się, że wszyscy w organizacji są zaznajomieni z procesem rozwiązywania problemów A3. Oferuj szkolenia na temat podejścia A3 do rozwiązywania problemów. Włącz je do procesu wdrażania pracowników. Dodaj je nawet do dyscypliny zarządzania, aby wprowadzić je w życie.

Zachęć: Zachęć szefów działów lub kierowników projektów do udostępniania swoich wniosków współpracownikom. Ustaw oprogramowanie do rozwiązywania problemów, do którego każdy ma dostęp i z którego może się uczyć. Publikuj raporty A3, aby inne Teams miały do nich dostęp i mogły się nimi inspirować.

Pokonywanie wyzwań z raportowaniem A3

Spójrzmy prawdzie w oczy, stworzenie skutecznego raportu A3 to dużo pracy. Zwłaszcza w miejscach, w których instynkty kierownictwa wyższego szczebla lub najgłośniejszych członków zespołu są często akceptowane bez zastrzeżeń.

📌 Na przykład, jeśli po prostu pójdziesz do swojego CEO i powiesz: "rentowność moich klientów spada", mogą oni chcieć od razu przejść do rozwiązania polegającego na zmniejszeniu liczby pracowników lub podniesieniu cen.

Jednak prawdziwy problem może leżeć gdzie indziej. Dobry raport A3 może zapobiec podejmowaniu złych decyzji w oparciu o niekompletne dane.

Strategie przekonywania interesariuszy o wartości A3

Dobrze napisany raport A3 sam w sobie jest potężnym sposobem na przekonanie interesariuszy o swojej wartości. W jednym widoku dokładnie mapuje problem do jego rozwiązania. Jeśli to nie działa, oto kilka dodatkowych strategii.

Zrób to wizualnie: Dodawaj tabele, diagramy, podkreślenia, a nawet zdjęcia, aby uczynić dokument wizualnym dla interesariuszy do uchwycenia bez większego wysiłku.

Back it up: Użyj prawdziwych danych i spostrzeżeń, aby wesprzeć swoje punkty. Używaj pulpitów i wykresów, aby były one skuteczne. Utrzymuj je w kontekście swoich systemów zarządzania.

Włącz dostęp: Ułatw interesariuszom przeglądanie lub wnoszenie wkładu. Pomocne jest również, jeśli dokument może być dostępny w podróży na urządzeniach mobilnych.

Rozwiązywanie problemów i maksymalizacja wydajności z ClickUp

Niezależnie od branży, geografii, charakteru pracy czy konkretnej roli, wszyscy musimy rozwiązywać problemy.

Na poziomie indywidualnym musisz znaleźć sposoby na automatyzację i optymalizację tak bardzo, jak to możliwe, aby zwolnić czas na inne ludzkie działania. Na poziomie organizacyjnym należy zminimalizować marnotrawstwo, zwiększyć wydajność i stworzyć wyższą wartość.

Choć brzmi to wzniośle, rozwiązywanie problemów nie jest cudem za jednym zamachem. Jest to zbiór małych kroków podejmowanych przez dłuższy okres czasu. Podejmowanie tych małych kroków w sposób strategiczny i systematyczny - przy użyciu narzędzia zwanego raportowaniem A3 - jest tym, co odróżnia powodzenie biznesu od reszty.

