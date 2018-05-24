Jak eksportować zadania z JIRA i importować do ClickUp

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem JIRA, byłem bardzo zdezorientowany (tak samo jak w przypadku Sprintly ).

Jak wyszukiwać?

Jak połączyć problemy?

Jak znaleźć zadania do zrobienia?

Bez wątpienia jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami, ale na pewno nie jedyne.

Ponad 40 000 organizacji korzysta z JIRA, dzięki czemu stała się ona czymś w rodzaju Microsoft Project dla programistów. Jest to narzędzie do śledzenia błędów i problemów, ale zdecydowanie nie sprawdza się w przypadku bardziej kompleksowych projektów. Nadaje się do naprawiania rzeczy, a nie do planowania. Każdy, kto znalazł się w środku i nie znosi zalewu zgłoszeń, jest beznadziejnie zagubiony.

Zapoznaj się z naszą szczegółową recenzją Jira i dowiedz się, jak korzystać z Jira do zarządzania projektami.

Dlaczego warto przejść z JIRA na oprogramowanie do zarządzania projektami, z którego może korzystać cały zespół

JIRA jest skomplikowana i tylko zespoły inżynierów mogą ją optymalnie wykorzystać. Jedną z frustrujących cech JIRA jest to, że zespół nietechniczny musi współpracować z programistami i właścicielami produktów, aby zakończyć pracę. Jeśli narzędzie jest używane przez cały zespół, staje się zbyt nieporęczne, a reszta zespołu musi znaleźć inne narzędzie, co powoduje jeszcze większą dezorganizację. To jest drogie. Wdrożenie całego zespołu może kosztować tysiące dolarów miesięcznie. Jednak ze względu na cenę czujesz się zobowiązany pozostać w JIRA. Dlaczego chcesz wprowadzić cały zespół do złożonego narzędzia tylko dlatego, że ma świetne możliwości śledzenia błędów? To nie ma sensu. Istnieją prostsze alternatywy. Złam schemat i znajdź Złam schemat i znajdź łatwiejszą w użyciu alternatywę dla JIRA , taką jak ClickUp, która charakteryzuje się znacznie łatwiejszym wdrożeniem, szczególnie dla osób, które nie są tak bardzo zorientowane na inżynierię.

Frakcja anty-JIRA staje się prawdziwą falą, nawet wśród programistów i informatyków. Jeśli chcesz przejść z Jira do ClickUp, będziesz chciał wyeksportować informacje z JIRA i zaimportować je do ClickUp, aby uzyskać znacznie płynniejszą i bardziej wydajną platformę.

Jak zaimportować pliki JIRA do ClickUp

Nie mamy wpływu na sposób, w jaki JIRA obsługuje eksport, ale dzięki ClickUp możemy to maksymalnie uprościć.

W swoim koncie ClickUp przejdź do swojego profilu, ustawień i wybierz Import/Eksport. Następnie wybierz duży przycisk JIRA, aby rozpocząć eksport.

Dzięki ClickUp nie potrzebujesz pliku XML ani pliku Excel. Wystarczy, że udzielisz ClickUp dostępu do API, a my zajmiemy się resztą.

Musisz utworzyć link do aplikacji, skonfigurować link do aplikacji, dopasować adres URL aplikacji JIRA do ClickUp i kontynuować. Zobacz dokładne kroki, aby import z JIRA zakończył się powodzeniem.

Zobacz DOKŁADNIE, jak zaimportować swoją pracę z JIRA do ClickUp.

Dlaczego warto eksportować dane z JIRA i importować je do ClickUp?

Korzystanie z ClickUp zamiast JIRA ma wiele zalet. ClickUp zapewnia większość funkcji i integracji JIRA, a nawet oferuje plan Free Forever.

Wielu użytkowników, którzy przechodzą z JIRA do ClickUp, jest pod wrażeniem użyteczności interfejsu. Przejście z klinicznego, nudnego interfejsu JIRA do żywego i pięknego interfejsu ClickUp to duża zmiana.

Ale ClickUp to coś więcej niż tylko przejrzysty interfejs. ClickUp oferuje wiele zaawansowanych funkcji, do których uzyskasz dostęp za darmo. Teraz będziesz mógł uzyskać wiele widoków swoich projektów, przypisywać komentarze, korzystać z rozbudowanych funkcji edycji, paska narzędzi wielozadaniowych, prostych i niestandardowych statusów oraz innowacyjnych funkcji, takich jak notatnik w aplikacji i schowek zadań, aby zminimalizować ilość najważniejszych zadań i wrócić do nich później.

Wszystkie zespoły i działy mogą współpracować na jednej platformie.

Zazwyczaj z JIRA korzystają tylko zespoły inżynierów, co oznacza, że działy marketingu, kreatywny, operacyjny i HR używają innych platform. To właśnie jest zaleta ClickUp.

Organizacje korzystające z ClickUp zyskują niespotykaną dotąd łączność i wydajność, gdy WSZYSTKIE ich zespoły mogą korzystać z tej samej, intuicyjnej platformy, a nawet mają dostęp do widoków tablic.

Korzystaj ze Scrum i sprintów w ClickUp

Dużym atutem JIRA jest jego zwinny system zarządzania projektami typu scrum . Dobra wiadomość jest taka, że możesz to zrobić bezpośrednio w ClickUp, bez konieczności korzystania ze skomplikowanego interfejsu.

Po skonfigurowaniu hierarchii dostosowanej do przestrzeni, projektów i list Twojego zespołu, będziesz mógł ustawić sprinty w ClickUp i śledzić swoje projekty od początku do końca. Listy w ClickUp posłużą Ci do skonfigurowania każdego ze sprintów.

Każda lista powinna reprezentować indywidualny sprint z dodatkową listą zatytułowaną „Backlog”. Nowe funkcje i aspekty produktu będą opracowywane w ramach tych list i archiwizowane po zakończeniu. Listy doskonale sprawdzają się jako sprinty, ponieważ każda lista może zawierać wiele zadań, które się do niej odnoszą. Ponadto listy mogą mieć daty rozpoczęcia/terminy, szczegóły, cały wątek aktywności i wiele więcej! Umożliwiamy nawet oznaczanie sprintów kolorami, a etykiety pozwalają wszystko uporządkować.

Więcej informacji znajdziesz w tym dokumencie pomocy, który dokładnie opisuje, jak skonfigurować ClickUp do sprintów, abyś mógł od razu rozpocząć pracę w cyklu pracy agile.

Wnioski

Jeśli użytkownicy JIRA są szczerzy, przyznają, że oprogramowanie jest nieporęczne. Opowiedzą Ci, jak bardzo jest frustrujące. Jak w rzeczywistości spowalnia użytkowników w wykonywaniu zadań, zamiast zwiększać wydajność. Zrozumienie, jak naprawdę korzystać z JIRA, wymaga znacznego nakładu czasu i wysiłku – po co więc przez to przechodzić? Zaimportuj zadania JIRA do ClickUp!