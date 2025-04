Jak uzyskać dźwięk podczas nagrywania ekranu

Nagrywanie ekranu z dźwiękiem szybko staje się niezbędnym narzędziem w naszym cyfrowym świecie. W rzeczywistości, 83% osób woli oglądać zawartość wideo do czytania tekstu podczas poznawania produktu lub usługi.

Od tworzenia samouczków oprogramowania po wdrażanie nowych pracowników lub współpracę z zespołami zdalnymi, nagrania ekranu z wyraźnym, czystym dźwiękiem mogą przekształcić złożone pomysły w łatwo przyswajalną zawartość. Jednak integracja wysokiej jakości dźwięku często wydaje się zniechęcająca.

Niniejszy przewodnik upraszcza ten proces, oferując praktyczne wskazówki i techniki, które pomogą ci opanować nagrywanie ekranu z dźwiękiem na dowolnym urządzeniu, niezależnie od tego, czy jest to iPhone, komputer PC z systemem Windows czy Mac.

Użyj ClickUp Clips do nagrywania ekranu.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Nagrywanie ekranu rejestruje aktywność komputera lub urządzenia i jest niezbędne do samouczków, prezentacji lub informacji zwrotnych

Wybierz wysokiej jakości mikrofon, skonfiguruj ustawienia rejestratora ekranu i przetestuj dźwięk, aby zapewnić wyraźną jakość dźwięku

Nagrywaj w cichej przestrzeni, używaj mikrofonów z redukcją szumów i zoptymalizuj ustawienia urządzenia, aby uzyskać lepsze wyniki

Rozwiązywanie problemów takich jak połączenie mikrofonu, szumy w tle lub usterki oprogramowania za pomocą prostych poprawek

Wykorzystaj ClickUp Clip do płynnego nagrywania ekranu w ramach platformy. Łatwe udostępnianie nagrań, efektywna współpraca i usprawnienie cyklu pracy

Ustawienie nagrywania ekranu na różnych urządzeniach

Przyjrzyjmy się, jak ustawić i korzystać z funkcji nagrywania ekranu na urządzeniach iPhone, Windows i Mac, wraz z przydatnymi skrótami, aby usprawnić ten proces.

1. Włączanie nagrywania ekranu na iPhonie

Przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu (na iPhone'ach z Face ID) lub przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi (na iPhone'ach z przyciskiem strony głównej)

Stuknij szary przycisk Nagrywanie ekranu (kółko w kółku)

(kółko w kółku) Aby włączyć nagrywanie dźwięku, naciśnij i przytrzymaj przycisk Nagrywanie ekranu, stuknij ikonę Mikrofon, aby go włączyć, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie. Pojawi się trzysekundowe odliczanie, po którym rozpocznie się nagrywanie

via Apple

Dotknij czerwonego paska statusu u góry ekranu i potwierdź, dotykając Stop. Alternatywnie, otwórz ponownie Centrum sterowania i stuknij ponownie przycisk Nagrywanie ekranu

via The Mac Observer Nagranie ekranu iPhone'a zostanie zapisane automatycznie w aplikacji Zdjęcia.

Porada dla profesjonalistów: Chcesz mieć jeszcze szybszy dostęp? Możesz niestandardowo skonfigurować swoje Centrum sterowania! Przejdź do Ustawienia > Centrum sterowania > Niestandardowe elementy sterujące i dodaj lub usuń przycisk nagrywania ekranu według własnych upodobań.

2. Włączanie nagrywania ekranu w systemie Windows Nagrywanie ekranu w systemie Windows posiada kilka wbudowanych opcji.

Korzystanie z paska gier Xbox (Windows 10 i 11)

Naciśnij Klucz Windows + G , aby uruchomić nakładkę Xbox Game Bar

, aby uruchomić nakładkę Xbox Game Bar W nakładce zlokalizuj widżet Przechwytywanie. Jeśli nie jest on widoczny, kliknij na Menu widżetów (reprezentowane przez nakładające się kwadraty) i wybierz Przechwyć

W widżecie Capture kliknij przycisk Start Recording (ikona okręgu) lub naciśnij Windows Key + Alt + R , aby rozpocząć nagrywanie.

(ikona okręgu) lub naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie. Upewnij się, że dostęp do mikrofonu jest włączony, klikając ikonę Mikrofon w widżecie Przechwytywanie

Kliknij przycisk Zatrzymaj nagrywanie (kwadratowa ikona) w widżecie przechwytywania lub ponownie naciśnij Klucz Windows + Alt + R

Nagranie zostanie domyślnie zapisane w folderze Videos > Captures.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze rozszerzenia do Chrome do nagrywania ekranu

Korzystanie z narzędzia Snipping

Narzędzie do wycinania w systemie Windows 11 ewoluowało poza proste zrzuty ekranu. Oferuje teraz wbudowane funkcje nagrywania ekranu, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do przechwytywania obrazów i wideo. Oto jak to zrobić:

Wyszukaj Snipping Tool w menu Start

w menu Start Kliknij przycisk Record. Następnie za pomocą myszy narysuj prostokąt wokół dokładnego obszaru ekranu, który chcesz przechwycić

Po wybraniu obszaru nagrywania, kliknij przycisk Start. Pojawi się trzysekundowe odliczanie, po którym rozpocznie się nagrywanie

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image11-5.png Kliknij przycisk Start na Snipping po wybraniu obszaru /%img/

Po przechwyceniu żądanej zawartości kliknij przycisk Stop

Domyślnie nagranie zostanie zapisane w folderze Videos, gotowe do widoku lub udostępniania w razie potrzeby.

Wskazówka dla profesjonalistów: Oto kilka skrótów klawiaturowych, które ułatwią korzystanie z aplikacji:

Start/Stop Recording: Naciśnij klucz Windows + Alt + R, aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie

Otwórz pasek gier Xbox: Naciśnij klucz Windows + G

3. Włączanie nagrywania ekranu na komputerze Mac

Korzystanie z paska narzędzi zrzutu ekranu

Naciśnij Shift + Komenda + 5 , aby otworzyć pasek narzędzi zrzutu ekranu

, aby otworzyć pasek narzędzi zrzutu ekranu Wybierz opcję nagrywania: Aby nagrać cały ekran, kliknij przycisk Record Entire Screen (prostokąt z kółkiem w rogu) Aby nagrać część ekranu, kliknij przycisk Record Selected Portion (prostokąt z kropką i kółkiem w rogu), a następnie przeciągnij, aby wybrać żądany obszar



via Apple

Kliknij Opcje , aby ustawić swoje preferencje, takie jak lokalizacja zapisu, timer i użycie wbudowanego mikrofonu dla dźwięku

, aby ustawić swoje preferencje, takie jak lokalizacja zapisu, timer i użycie wbudowanego mikrofonu dla dźwięku Kliknij przycisk Record po prawej stronie paska narzędzi

po prawej stronie paska narzędzi Kliknij przycisk Stop (kółko z kwadratem w środku) na pasku menu lub naciśnij Komenda + Control + Esc

Nagranie zostanie domyślnie zapisane w wybranej lokalizacji lub na pulpicie.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do nagrywania ekranu dla komputerów Mac

Korzystanie z QuickTime Player

QuickTime Player to wszechstronne narzędzie multimedialne dla komputerów Mac. Umożliwia odtwarzanie wideo, wykonywanie podstawowych edycji, a nawet nagrywanie ekranu.

Aby uzyskać dostęp do QuickTime Player, przejdź do folderu Aplikacje w Finderze i otwórz QuickTime Player

i otwórz Na pasku menu kliknij Plik > Nowe nagranie ekranu

via Apple

Pojawi się okno nagrywania. Kliknij i przeciągnij, aby wybrać określony obszar ekranu, który chcesz przechwycić

Przed rozpoczęciem nagrywania, kliknij strzałkę w dół obok przycisku nagrywania, aby wybrać preferowany mikrofon dla wejścia audio

via Apple

Kliknij przycisk Record, aby rozpocząć. Po zakończeniu kliknij przycisk Stop na pasku menu

Nagranie zostanie automatycznie otwarte w programie QuickTime Player i będzie można je zapisać w wybranej lokalizacji.

Dla użytkowników komputerów Mac, skrót Shift + Command + 3 wykonuje zrzut ekranu całego ekranu, a Shift + Command + 4 pozwala wybrać określony obszar dla zrzutu ekranu.

Jak nagrywać dźwięk za pomocą nagrań ekranu?

Sprawmy, aby dźwięk brzmiał tak dobrze, jak wygląda ekran! Niezależnie od tego, czy jesteś technologicznym guru tworzącym samouczek oprogramowania, czy też trenerem wyjaśniającym podopiecznemu złożoną koncepcję, przechwytywanie wysokiej jakości dźwięku ma kluczowe znaczenie.

Dodaje to dodatkowej warstwy profesjonalizmu i sprawia, że nagrania są bardziej angażujące. Zanurzmy się więc w szczegóły nagrywania dźwięku z ekranu.

Krok 1: Instalacja i ustawienie oprogramowania do nagrywania

Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedniego oprogramowania do nagrywania . W przypadku systemu Windows popularne są opcje takie jak OBS Studio lub wbudowany pasek Xbox Game Bar.

Użytkownicy komputerów Mac mogą korzystać z QuickTime Player lub OBS Studio

Użytkownicy Androida mogą rozważyć AZ Screen Recorder

użytkownicy iOS mogą korzystać z wbudowanego rejestratora ekranu

Pobierz oprogramowanie ze zweryfikowanego źródła Postępuj zgodnie z podpowiedziami instalacji, aby ustawić je na swoim urządzeniu.

Następnie otwórz oprogramowanie i zapoznaj się z jego interfejsem. Dostosuj podstawowe ustawienia, takie jak folder wyjściowy, jakość wideo i liczbę klatek na sekundę do swoich potrzeb.

Przykład: Wyobraź sobie, że jesteś programistą przygotowującym samouczek dla nowej funkcji aplikacji. Dzięki OBS Studio możesz:

Ustawić wiele scen, aby płynnie przełączać się między edytorem kodu a uruchomioną aplikacją

Zintegrować dźwięk z mikrofonu do narracji i dźwięk systemowy do przechwytywania dźwięków w aplikacji, zapewniając kompleksowe doświadczenie edukacyjne dla widzów

Krok 2: Wybierz źródło dźwięku

Właściwe źródło dźwięku robi różnicę w wysokiej jakości nagraniach ekranu. Po pierwsze, zdecyduj, czy chcesz przechwytywać dźwięk systemowy (to, co jest odtwarzane na komputerze), czy dźwięk zewnętrzny (twój głos lub mikrofon innej firmy).

Wiele narzędzi do nagrywania, takich jak OBS Studio i QuickTime, umożliwia wybór wielu źródeł dźwięku, zapewniając płynne mieszanie dźwięku systemowego i mikrofonowego.

Przykład: Jeśli tworzysz demo oprogramowania, prawdopodobnie będziesz chciał uchwycić dźwięk oprogramowania (np. kliknięcia, powiadomienia) i swój głos. W takim przypadku należy ustawić dźwięk systemowy do przechwytywania dźwięku oprogramowania i użyć wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu do przechwytywania głosu.

Wybór źródła dźwięku zależy całkowicie od tego, co nagrywasz. Nie zapominaj o tym - słaby dźwięk może rozpraszać uwagę widzów, niezależnie od tego, jak świetne są efekty wizualne.

📖 Czytaj więcej: Jak robić notatki z wideo jak profesjonalista

Krok 3: Konfiguracja ustawień audio

Konfiguracja ustawień audio sprawia, że dźwięk i głos są wyraźne. Narzędzia do nagrywania, takie jak OBS Studio lub Camtasia, oferują menu ustawień, w którym można dostosować poziomy wejściowe audio.

Jeśli nagrywanie prezentacji lub samouczka, hałas w tle może być poważnym czynnikiem rozpraszającym. Użyj filtrów tłumienia szumów, aby uniknąć szumów tła i echa głosu.

Dzięki odpowiednim preferencjom systemowym, dźwięk będzie pasował do jakości wizualizacji, tworząc płynne, profesjonalne nagranie.

Krok 4: Przetestuj dźwięk

Testowanie dźwięku przed nagraniem to coś, czego nie można pominąć. Jest to podobne do strojenia instrumentu przed koncertem - chcesz, aby wszystko brzmiało dobrze. Po skonfigurowaniu ustawień audio, zrób szybki test, nagrywając krótki klip

Sprawdź następujące rzeczy przed nagraniem dźwięku:

Czy poziom głośności jest odpowiedni?

Czy dźwięk jest wyczyszczony i słyszalny?

Czy nie ma żadnych rozpraszających dźwięków?

Ten test pomaga upewnić się, że wszystko jest wyrównane i nic nie zostanie zniekształcone podczas pełnego nagrania. Testowanie dźwięku to najprostszy sposób na uniknięcie nagrania, które wymaga powtórzenia, oszczędzając czas i zapewniając płynny produkt końcowy.

🧠 Czy wiesz, że Zawartość wideo będzie stanowić 60.1% średnich dziennych mediów społecznościowych czasu do 2025 roku.

Krok 5: Rozpocznij nagrywanie ekranu

Teraz, gdy dźwięk jest już ustawiony i przetestowany, nadszedł czas, aby nacisnąć przycisk nagrywania i ożywić zawartość. Większość programów do nagrywania posiada wyraźny przycisk "Rozpocznij nagrywanie"....

Zanim go klikniesz, upewnij się, że wszystko jest gotowe - wybrany jest obszar ekranu, źródło dźwięku jest zablokowane, a ty jesteś mentalnie przygotowany na to, co masz zamiar uchwycić

Weź kilka głębokich oddechów przed nagrywaniem, aby nie brzmieć na zdenerwowanego podczas nagrywania. Pamiętaj, aby mówić wyraźnie i w stałym tempie, jeśli prowadzisz narrację krok po kroku. Jeśli pokazujesz przewodnik po oprogramowaniu, upewnij się, że ruchy myszy są płynne i celowe.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Małą sztuczką stosowaną przez wielu profesjonalistów jest rozpoczęcie od krótkiego wprowadzenia lub zdania, które pomoże zakotwiczyć nagranie - daje to również punkt odniesienia podczas późniejszej edycji.

Krok 6: Edycja nagrania (opcjonalnie)

Gdy nagranie ekranu zostanie zakończone, możesz je edytować, aby wypolerować zawartość i usunąć słowa wypełniające z przemówienia. Możesz także przyciąć niezręczne pauzy i dodać podpisy, aby nagrania były bardziej pomocne.

Narzędzia takie jak Camtasia lub Adobe Premiere Pro mogą pomóc w przycinaniu klatek wideo, dostosowywaniu poziomów dźwięku, a nawet dodawaniu nakładek tekstowych lub adnotacji w celu wyjaśnienia kluczowych punktów.

Na przykład, jeśli tworzysz demo produktu, możesz wyróżnić niektóre funkcje za pomocą efektu zoomu lub dodać objaśnienia, aby zwrócić uwagę na ważne elementy.

Edycja przekształca surowy materiał filmowy w dopracowaną i profesjonalną prezentację.

Rozwiązywanie typowych problemów z dźwiękiem

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem może przyprawić o ból głowy, ale przy odpowiednim podejściu można łatwo rozwiązać typowe problemy.

Niski poziom dźwięku

Jeśli twój głos jest zbyt słaby w porównaniu do dźwięku systemowego, spróbuj dostosować poziomy wejściowe mikrofonu.

W oprogramowaniu takim jak OBS Studio można wyregulować suwaki audio, aby upewnić się, że głos i dźwięki systemowe są zrównoważone. Jeśli dźwięk jest nadal zbyt cichy, sprawdź ustawienia mikrofonu i upewnij się, że nie jest wyciszony lub wyłączony.

Hałas w tle

Jest to uciążliwy problem, który może zrujnować doskonałe nagranie. Większość narzędzi, takich jak Camtasia i QuickTime, oferuje funkcje redukcji szumów, które filtrują niepożądane dźwięki.

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z wideo, sprawdź ustawienia nagrywania lub użyj oprogramowania takiego jak Adobe Premiere Pro, aby ręcznie wyrównać ścieżki audio i wideo.

Echo głosu

Echo głosowe występuje, gdy dźwięk z głośników lub słuchawek jest odbierany przez mikrofon, tworząc opóźniony, powtarzający się sygnał audio.

Noś słuchawki, aby zapobiec wyciekom dźwięku, dostosuj głośność głośników i odsuń mikrofon od źródeł dźwięku.

Rozwiązując te typowe problemy, upewnisz się, że twoje nagrania brzmią tak profesjonalnie, jak wyglądają, utrzymując zaangażowanie odbiorców i jasność przekazu.

Najlepsze praktyki nagrywania ekranu dla lepszej jakości dźwięku

Osiągnięcie najwyższej jakości dźwięku w nagraniach ekranowych wymaga czegoś więcej niż tylko naciśnięcia przycisku nagrywania. Poniżej znajduje się kilka najlepszych praktyk, które mogą mieć wpływ na dźwięk nagrań.

🎤 Używaj wysokiej jakości mikrofonu

Wbudowane mikrofony mogą wychwytywać niepożądane szumy. Zainwestuj w zewnętrzny mikrofon, taki jak Blue Yeti lub Rode NT-USB , aby uzyskać czystszy dźwięk

lub , aby uzyskać czystszy dźwięk Trzymaj mikrofon w odległości 6-8 cali od ust, aby uniknąć trzasków lub stłumionego dźwięku

🏠 Weź pod uwagę akustykę pomieszczenia

Nagrywaj w cichej przestrzeni, aby zminimalizować hałas w tle

Używaj miękkich materiałów, takich jak dywany, zasłony lub panele piankowe, aby zmniejszyć odbicia dźwięku

🔇 Wycisz powiadomienia i zamknij niepotrzebne aplikacje

Wyłącz dźwięki systemowe i wycisz powiadomienia, aby zapobiec rozpraszaniu uwagi podczas nagrywania

Zamknij aplikacje, które mogą wpływać na wydajność systemu lub jakość dźwięku

✂️ Edycja po nagraniu

Użyj edytora wideo (takiego jak Camtasia lub OBS Studio ), aby wyeliminować szumy tła i dostosować poziomy dźwięku

lub ), aby wyeliminować szumy tła i dostosować poziomy dźwięku Zrównoważyć głos i dźwięki systemowe, aby uzyskać bardziej profesjonalne wrażenia słuchowe

37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach.

Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych.

Jak ClickUp usprawnia nagrywanie i zarządzanie ekranem

Po nauczeniu się, jak nagrywać i udoskonalać swoje nagrania ekranu, przenieśmy je na wyższy poziom dzięki ClickUp .

Jest to aplikacja do wszystkiego do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Tworzenie nagrań ekranu w celu udostępniania informacji zwrotnych ClickUp Clip płynnie integruje nagrywanie ekranu z cyklem pracy, ułatwiając przechwytywanie szybkich poradników, dostarczanie informacji zwrotnych na temat projektów lub wyjaśnianie złożonych zadań zdalnym zespołom. Jest to narzędzie oszczędzające czas, które zwiększa wydajność i zapewnia jasną komunikację.

przechwytywanie, udostępnianie i płynna współpraca z ClickUp Clips_

Chcesz wyjaśnić złożony cykl pracy lub przekazać opinię na temat projektu? Zamiast pisać długiego e-maila, po prostu naciśnij przycisk nagrywania w aplikacji Clip. Przeprowadź swój zespół przez problem, opowiadając o swoim procesie myślowym. Wideo zostanie automatycznie załączone do odpowiedniego zadania lub projektu, dzięki czemu wszystko pozostanie uporządkowane.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak używać ClickUp Clip 👇

Oto jak możesz nagrywać ekrany w ClickUp dla współpraca Teams i komunikacja:

1. Zapis z komentarza do zadania:

Otwórz zadanie, w którym chcesz nagrać wideo

Przejdź do comment box i kliknij ikonę video, aby rozpocząć nagrywanie

Wybierz odpowiednią opcję mikrofonu do nagrywania dźwięku, taką jak domyślny mikrofon lub dowolne połączone urządzenie

Wybierz konkretny ekran, zakładkę przeglądarki lub okno aplikacji, które chcesz przechwycić

Rozpocznij nagrywanie i zakończ przechwytywanie ekranu

Po zakończeniu Clip jest automatycznie dodawany do komentarza w celu bezproblemowego udostępniania go zespołowi

w celu bezproblemowego udostępniania go zespołowi Możesz również pobrać plik wideo do wykorzystania w przyszłości lub w celach referencyjnych

2. Nagrywanie Clipów w dowolnym miejscu w ClickUp:

Kliknij na Global Action Toolbar na swojej stronie ClickUp i wybierz ikonę screen recorder

Po nagraniu wideo zostanie zapisane w Clips Hub, gdzie można łatwo uzyskać do niego dostęp, zarządzać nim lub udostępniać go w obszarze roboczym

Konwertowanie nagrań ekranu na zadania

Ale to nie wszystko - ClickUp idzie o krok dalej, umożliwiając konwertowanie Clipów na zadania, które można wykonać. Na przykład, jeśli nagranie ekranu wskaże obszary wymagające poprawy w projekcie, możesz natychmiast przekształcić te spostrzeżenia w zadania w ClickUp. Dzięki temu Twój zespół będzie spójny i upewnisz się, że żadne krytyczne punkty nie zostaną przeoczone.

nie tylko nagrywaj, działaj! Konwertuj swoje klipy na zadania w ClickUp, aby projekty posuwały się naprzód

Transkrybuj nagrania za pomocą AI

Dla dodatkowej wygody możesz wykorzystać ClickUp Brain do transkrypcji Clipów. Wyobraź sobie przeszukiwanie nagrań w poszukiwaniu konkretnych szczegółów bez konieczności odtwarzania całego wideo - ClickUp Brain to umożliwia.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-540.png ClickUp Brain: ClickUp vs Microsoft Teams https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Wypróbuj ClickUp Brain /%cta/

Automatyczne generowanie transkrypcji z możliwością wyszukiwania umożliwia szybki dostęp do ważnych informacji, czyniąc z Clipów nie tylko narzędzie komunikacji, ale także potężne źródło wiedzy dla Twojego zespołu.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze rejestratory ekranu AI

Korzyści z integracji Clipów z cyklami pracy zespołu

Integracja aplikacji Clip z przepływem pracy może zmienić sposób komunikacji w zespole. Oto dlaczego:

Jasność i kontekst: 2-minutowe wideo często przekazuje więcej niż 10-akapitowy e-mail

Wydajność: Nagraj raz, udostępniaj natychmiast i skróć czas spotkań

Centralna wiedza: Przechowuj klipy w Clips Hub, tworząc przeszukiwalną bazę wiedzy do wykorzystania w przyszłości

Współpraca w różnych strefach czasowych: Idealne rozwiązanie dla zespołów asynchronicznych w których członkowie mogą przeglądać nagrania w dogodnym dla siebie czasie

📌 Przykład: Globalny zespół projektantów może korzystać z Clips do udostępniania iteracyjnych opinii na temat prototypów, eliminując potrzebę spotkań na żywo przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystego zapisu sugestii.

Zwiększ możliwości nagrywania ekranu dzięki ClickUp

Nagrywanie ekranu to potężne medium do współpracy, komunikacji i wydajności. Włączenie go do cyklu pracy może zmienić sposób wyjaśniania złożonych procesów, udostępniania opinii lub łączenia się ze zdalnymi Teams.

ClickUp Clips pomaga zintegrować nagrywanie ekranu z codziennymi procesami. Od przechwytywania pomysłów w locie po udostępnianie aktualizacji w ciągu kilku sekund, ClickUp umożliwia komunikację wizualną i współpracę bez wysiłku - wszystko na jednej platformie.

Po co więc żonglować wieloma narzędziami, skoro ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz? Zarejestruj się za darmo na ClickUp i doświadcz mocy ClickUp Clip z pierwszej ręki!