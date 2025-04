10 najlepszych generatorów kalendarzy zawartości AI do planowania na 2025 rok

W 2025 roku jesteśmy daleko poza podstawowymi narzędziami do planowania.

Potrzebujesz marketingowej kryształowej kuli, aby osiągnąć przewagę w tym konkurencyjnym krajobrazie biznesowym. 🔮

I tym właśnie są kalendarze zawartości AI. Przewidują trendy, wykrywają luki w zawartości, a nawet informują, kiedy obserwujący na Instagramie najprawdopodobniej zaangażują się w ten idealny post, nad którym siedzisz.

Jeśli chodzi o zarządzanie marketingiem zawartości inicjatywy, te narzędzia są dodatkową siłą roboczą, której nie wiedziałeś, że potrzebujesz (ale teraz nie możesz bez niej żyć). Niezależnie od tego, czy dążysz do zbudowania spójnej i angażującej obecności, czy też wirusowej strategii mediów społecznościowych, narzędzia te mogą być zrobione.

Ta lista zawiera 10 najlepszych narzędzi do generowania kalendarza zawartości opartych na AI, które pozwolą ci przejść od chaosu do spokoju szybciej, niż zdążysz powiedzieć: "Zaplanujmy to!".

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Jeśli szukasz 10 najlepszych generatorów kalendarza zawartości opartych na AI, nie szukaj dalej:

ClickUp: Najlepszy do zarządzania zawartością opartą na AI Easy-Peasy.AI: Najlepsze dla rozwiązań AI typu "wszystko w jednym Voilà: najlepsze do wspólnego planowania kalendarza zawartości Galaxy.AI: najlepsze do generowania zawartości AI SEO Musely.AI: Najlepszy generator kalendarza zawartości AI dla kreatywnych umysłów Taskade: Najlepsze do zarządzania zadaniami i organizacji zawartości w czasie rzeczywistym LogicBalls: Najlepsza platforma wizualna AI Predis.ai: Najlepsza do planowania zawartości mediów społecznościowych AI Perfect Assistant: Najlepszy do spersonalizowanego planowania i organizacji UNUM: Najlepszy do wizualnego opowiadania historii i estetyki mediów społecznościowych A więc zaczynajmy!

Czego szukać w generatorach kalendarzy zawartości AI?

Prawo oprogramowanie kalendarza zawartości wykracza poza zwykłe planowanie postów. Pomaga osiągnąć cele w zakresie zawartości dzięki narzędziom, które upraszczają planowanie i zwiększają wydajność realizacji.

Oto kilka kluczowych funkcji, na które zawsze warto zwrócić uwagę:

Smart zawartość sugestie: Poszukaj generatora, który dostarcza pomysły oparte na AI w oparciu o popularne tematy, preferencje odbiorców i głos Twojej marki

Poszukaj generatora, który dostarcza pomysły oparte na AI w oparciu o popularne tematy, preferencje odbiorców i głos Twojej marki Automatyzacja i planowanie: Znajdź świetne narzędzie, które obsługuje powtarzalne zadania, takie jak planowanie postów na różnych platformach, uwalniając czas na kreatywność

Znajdź świetne narzędzie, które obsługuje powtarzalne zadania, takie jak planowanie postów na różnych platformach, uwalniając czas na kreatywność Zawartość marketing zarządzanie: Poszukaj generatora, który współpracuje z narzędziami do zarządzania projektami i ułatwia przydzielanie zadań, udostępnianie plików i zatwierdzanie

Poszukaj generatora, który współpracuje z narzędziami do zarządzania projektami i ułatwia przydzielanie zadań, udostępnianie plików i zatwierdzanie Integracja z wieloma platformami: Korzystaj z narzędzi, które synchronizują się ze wszystkim, z czego korzystasz - mediami społecznościowymi, CMS i platformami analitycznymi. Jeden hub dla całej zawartości robi ogromną różnicę

Korzystaj z narzędzi, które synchronizują się ze wszystkim, z czego korzystasz - mediami społecznościowymi, CMS i platformami analitycznymi. Jeden hub dla całej zawartości robi ogromną różnicę Analityka i śledzenie wydajności: Zrozum, co działa. Narzędzia ze szczegółowymi wskaźnikami, takimi jak zaangażowanie i ROI, pomagają dostosować strategię w celu uzyskania lepszych wyników

Zrozum, co działa. Narzędzia ze szczegółowymi wskaźnikami, takimi jak zaangażowanie i ROI, pomagają dostosować strategię w celu uzyskania lepszych wyników Przyjazny dla użytkownika interfejs: Zdobądź narzędzie, które jest łatwe w użyciu. Potrzebujesz, aby twój zespół szybko go zaadoptował bez konieczności uczenia się od nowa

Teraz, gdy już wiesz, jakich funkcji szukać w generatorach kalendarzy AI, zapoznajmy się z 10 najlepszymi polecanymi narzędziami!

Pro Tip: Używaj narzędzi AI do analizowania wskaźników zaangażowania z poprzednich postów i udoskonalania czasu publikowania, tonu lub elementów projektu przyszłej zawartości, aby uzyskać maksymalny zasięg.

10 najlepszych generatorów kalendarza zawartości AI

Te 10 opcji kalendarza zawartości AI znalazło się na naszej liście po prostu dlatego, że doskonale radzą sobie ze śledzeniem harmonogramów treści. Niezależnie od tego, czy wolisz proste, czy zaawansowane generatory, na tej liście każdy znajdzie coś dla siebie! 📅

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zawartością w oparciu o AI)

Uzyskaj kompleksowy widok zadań związanych z tworzeniem zawartości, przypomnień o harmonogramie publikowania i nie tylko w jednym miejscu dzięki ClickUp

Jeśli chodzi o kalendarze zawartości AI, ClickUp nie tylko gra w tę grę - on przepisuje podręcznik zasad. Oczywiście, słyszałeś, że jest to "aplikacja do wszystkiego", ale oto, co to właściwie oznacza dla Twojej strategii dotyczącej zawartości/

Platforma posiada wbudowanego asystenta AI o nazwie ClickUp Brain który może nauczyć się głosu Twojej marki i przekształcić szybkie notatki głosowe w zawartość gotową do publikacji, podczas gdy Ty wciąż myślisz o kolejnym spotkaniu.

Tam, gdzie ClickUp naprawdę napina mięśnie AI, znajduje się płynny przepływ produkcji zawartości. Przygotuj wpis na bloga, a AI dopracuje go w czasie rzeczywistym. Zmagasz się z sekwencjami e-mail? AI zasugeruje warianty, które brzmią tak naturalnie, że zapomnisz, że napisała je maszyna. Chcesz przeanalizować wydajność kampanii? Wbudowane tabele danych pomogą w obliczaniu liczb.

ClickUp Brain

Porozmawiajmy o szablonach - jest ich tak wiele! Niezależnie od tego, czy uczysz się używać AI w content marketingu w przypadku, gdy chcesz rozpocząć kampanię marketingową, zarządzać kampanią lub organizować wydarzenie, szablony ClickUp ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Teams marketingowe często zarządzają wieloma kampaniami, premierami produktów i działaniami promocyjnymi jednocześnie. Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp może być centralnym hubem do planowania i wizualizacji inicjatyw marketingowych w różnych kanałach.

Kiedy zespół marketingowy dzięki ClickUp Brain możesz łatwo zarządzać danymi dotyczącymi powstania zawartości, postami w mediach społecznościowych, kampaniami e-mail i reklamami w jednym miejscu.

Synchronizując kalendarz zawartości z szerszą strategią marketingową, zapewniasz, że przekaz marki pozostaje spójny, unikasz nakładania się lub luk komunikacyjnych i synchronizujesz kampanie w celu uzyskania najlepszych możliwych wyników.

Dodatkowo, możesz wybierać spośród różnych media społecznościowe i szablony kalendarza zawartości aby zacząć działać, takie jak super poręczny Szablon do mediów społecznościowych ClickUp .

Tak więc, jeśli szukasz oprogramowanie kalendarza marketingowego które zmienia sposób planowania, tworzenia i zarządzania zawartością, ClickUp jest właśnie tym.

ClickUp najlepsze funkcje

Wybieraj spośród ponad 15 konfigurowalnych, interaktywnych widoków, takich jak Kanban, Gantt Chart i Widok kalendarza ClickUp aby uporządkować swoją zawartość

Bądź na bieżąco z zarządzaniem zadaniami w czasie rzeczywistym, komunikacją i listą kontrolną postępów całego zespołu

Uzyskaj dostęp do szablonów Free dostosowanych dokalendarze marketingowe, kampanii w mediach społecznościowych i e-mail marketingu, ułatwiając planowanie zawartości

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu utrzymania kalendarza zawartości na właściwym torze i ograniczenia pracy ręcznej za pomocą Automatyzacja ClickUp Integracja z ponad 1000 narzędzi, w tym Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello i Salesforce, w celu scentralizowania planowania zawartości

Bezproblemowa praca w trybie online i offline, a także aplikacje na wszystkie urządzenia, dzięki czemu można sprawdzić harmonogram zawartości w dowolnym momencie

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 900 opinii)

4,7/5 (ponad 9 900 opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,300 recenzji)

Korzystanie z kalendarzy w celu zaoszczędzenia czasu i zakończenia zadań przed terminem jest zawsze kluczowe. Dzięki ClickUp jest to bardzo łatwe, ponieważ terminy są widoczne w kalendarzach wraz z zadaniami, więc planowanie dnia/tygodnia jest bardzo łatwe i szybkie

Kartikeya Thapliyal, Product Manager w smallcase

2. Easy-Peasy.AI (najlepsze dla kompleksowych rozwiązań AI)

przez Easy-Peasy.AI Jeśli kiedykolwiek natrafiłeś na kreatywną blokadę, wiesz, jak frustrujące może to być. W tym miejscu Easy-Peasy.AI wchodzi.

Potrafi tworzyć oryginalne treści szybciej niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad reklamami na Facebooku, odpowiedziami na e-maile, skryptami wideo czy czymkolwiek innym, Easy-Peasy AI pozwala tworzyć zawartość z 10-krotną prędkością.

Jest też MARKY, twój najlepszy towarzysz czatu AI. MARKY, oparty na modelach GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini i Mistral, wykracza poza zwykłego chatbota.

Oferuje bardziej spersonalizowane i empatyczne doświadczenie czatu. Dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym, przesyłaniu plików, ogromnej bibliotece podpowiedzi i wielu personom czatu, MARKY jest ogromnym ulepszeniem dla każdej interakcji z AI.

Zapewnia również, że prywatność i ochrona danych są zawsze najwyższym priorytetem.

Najlepsze funkcje Easy-Peasy.AI

Generowanie zawartości w ponad 40 językach dla globalnej publiczności

Dostęp do ponad 200 szablonów do szybszego tworzenia i formatowania zawartości

Przesyłanie plików PDF w celu wyodrębnienia informacji i bezpośredniego tworzenia zawartości

Generowanie obrazów stworzonych przez AI w celu uzupełnienia kalendarza zawartości

Ograniczenia Easy-Peasy.AI

Brak dogłębnych narzędzi edycyjnych do kreatywnego dostrajania danych powstania zawartości

Ceny Easy-Peasy.AI

**Free

Starter: $16/miesiąc

$16/miesiąc Unlimited 50 : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Unlimited: $32/miesiąc

Easy-Peasy.AI oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (20+ recenzji)

4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych ocen

**Pierwszy program AI, nazwany Logic Theorist, został napisany w 1956 roku przez Allena Newella, Herberta A. Simona i Cliffa Shawa. Został zbudowany w celu udowadniania twierdzeń matematycznych.

3. Volà (najlepszy do wspólnego planowania kalendarza zawartości)

przez Voilà Ręczne planowanie kalendarza zawartości zawsze wydaje się monumentalnym zadaniem. Ale dzięki Voilà automatyzacja oszczędza czas i pozwala skupić się na tworzeniu wysokiej jakości zawartości.

Użyj go, aby szybko sporządzić mapę nadchodzącego harmonogramu zawartości i zapewnić spójny harmonogram publikowania postów na wszystkich platformach mediów społecznościowych.

Generator kalendarza treści Voilà utrzymuje Cię na dobrej drodze, tworząc jasną mapę drogową tworzenia i dystrybucji treści.

Narzędzie sugeruje również połączenie typów zawartości i tematów.

Generator Voila tworzy kalendarz, który jest bezpośrednio powiązany z szerszą grą content marketingową. Wystarczy dodać kluczowe tematy, wydarzenia i grupę docelową. Takie ustrukturyzowane podejście zapewnia, że każda zawartość służy większemu celowi.

Najlepsze funkcje Voila

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający nawigację

Oferowanie interakcji konwersacyjnych dla łatwego użytkowania

Tworzenie kompleksowych miesięcznych harmonogramów zawartości dla spójnego przekazu marki

Zarządzanie strategiczną osią czasu z uporządkowanymi datami publikacji i kamieniami milowymi

Limity Voila

Z trudem odpowiada na bardziej złożone zapytania

Czasami generuje odpowiedzi, które nie są dokładne

Ma ograniczone zrozumienie w niektórych kontekstach

Ceny Voila

Free

Premium : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Ultimate: $24/miesiąc na użytkownika

Voilà oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

4. Galaxy.AI (najlepsze do generowania zawartości AI SEO)

przez Galaxy.AI Generator kalendarza treści Galaxy.AI to kolejne narzędzie upraszczające proces planowania zawartości. Platforma łączy solidny zestaw narzędzi AI w jeden łatwy w użyciu interfejs, dzięki czemu jest fantastycznym rozwiązaniem typu "wszystko w jednym" dla Twoich potrzeb biznesowych.

Jeśli chodzi o zadania kreatywne, Galaxy.AI wyróżnia się na tle konkurencji. Dzięki narzędziom takim jak Stable Diffusion, Midjourney i Ideogram możesz szybko tworzyć wysokiej jakości wizualizacje dla swoich materiałów marketingowych i projektów produktów.

Narzędzia te pomagają generować oszałamiające grafiki, prototypy i projekty bez wysokich cen i oś czasu.

Nie można też zapomnieć o Flux. To Automatyzacja marketingu oparta na AI utrzymuje przepływ pracy na właściwym torze i pomaga skalować biznes. Zapewnia, że wszystko działa płynnie, nawet gdy podejmujesz się większych projektów.

Najlepsze funkcje Galaxy.AI

Dostęp do wielu modeli AI na jednej platformie

Wyraźne przedstawienie problemu, rozwiązania i wyników za pomocą ustrukturyzowanych formatów

Uwzględnienie wizualizacji danych w celu zwiększenia wiarygodności zawartości

Możliwość niestandardowego dostosowania zawartości do przewodnika po stylu marki

Ograniczenia Galaxy.AI

Zależność jakości wyników w dużej mierze od dokładności danych wejściowych

Ceny Galaxy.AI

49 USD/miesiąc

Galaxy.AI oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

AI może potencjalnie przewidzieć, jak wirusowa może być twoja zawartość, zanim ją opublikujesz. Niektóre narzędzia AI, takie jak Streamladder, mogą analizować słowa kluczowe planowanej zawartości, czas i zachowanie odbiorców, dostarczając "wynik wirusowości" Pomaga to ocenić zaangażowanie odbiorców i potencjalny zasięg zawartości przed jej opublikowaniem.

5. Musely.AI (Najlepszy generator kalendarza zawartości AI dla kreatywnych umysłów)

przez Musely.AI Zmień sposób podejścia do planowania zawartości dzięki Musely.AI . Automatycznie generuje kompleksowe kalendarze zawartości, oszczędzając czas i zapewniając spójność i aktualność.

To Narzędzie marketingowe AI również zaleca inteligentne sugestie tematyczne w oparciu o trendy w Twojej niszy. Kolejną świetną funkcją jest konfigurowalny harmonogram publikacji.

Bez względu na platformę, można łatwo dostosować częstotliwość publikowania i typy zawartości, aby dopasować je do swoich celów marketingowych. Optymalizacja zawartości jest również fantastyczna.

Możesz zrównoważyć różne rodzaje zawartości na wielu platformach, zapewniając trafienie do wszystkich segmentów docelowych.

Jeśli chodzi o strategiczne zarządzanie osią czasu, Musely.AI zajmuje się tym wszystkim. Możesz skupić się na tworzeniu, zamiast martwić się o to, kiedy lub co opublikować w następnej kolejności.

Najlepsze funkcje Musely.AI

Generowanie zakończonych kalendarzy zawartości w kilka sekund za pomocą słowa kluczowego lub tematu

Tworzenie map drogowych zawartości bloga z uporządkowanymi problemami, słowami kluczowymi i datami publikacji

Tworzenie map oś czasu kampanii marketingowych z kluczowymi kamieniami milowymi i terminami

Planowanie zawartości wokół tematów takich jak święta, pory roku i wydarzenia branżowe

Opracowywanie wieloplatformowych planów dystrybucji zawartości w celu maksymalizacji zasięgu i zaangażowania

Limity Musely.AI

Ma krzywą uczenia się, biorąc pod uwagę jej rozszerzenie funkcje

Ceny Musely.AI

Niestandardowy cennik

Musely.AI oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

6. Taskade (najlepsza do zarządzania zadaniami i organizacji zawartości w czasie rzeczywistym)

przez Taskade Jeśli szukasz narzędzia, dzięki któremu Twój kalendarz zawartości będzie zorganizowany i skuteczny, Taskade jest koniecznością. Jest to platforma oparta na AI, która łączy kalendarze zawartości, sprinty projektów, schematy przepływów i SOP w jednym miejscu.

Ponadto, dzięki 1 TB miejsca na pliki, z łatwością obsługuje całą zawartość bez wyczerpywania przestrzeni.

To, co wyróżnia Taskade, to sposób, w jaki agenci AI oceniają zadania i priorytety w czasie rzeczywistym. Automatycznie łączą połączone zadania, zapewniając, że jesteś na bieżąco ze wszystkim. Zawsze wiesz dokładnie, na czym skupić się w następnej kolejności, mając jasny widok tego, jak każde zadanie pasuje do ogólnej strategii.

Najlepsze funkcje Taskade

Wizualizacja zadań w wielu formatach - tabelach, tablicach, listach, mapach myśli i kalendarzach

Burza mózgów, konspekty i planowanie z pomocą asystenta pisania i zadań AI

Łatwe udostępnianie pracy Teamsom, klientom i gościom; płynna współpraca w sieci, na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych

Bądź na bieżąco z priorytetami zadań dzięki dynamicznym połączeniom i hierarchiom w czasie rzeczywistym

Organizuj zawartość za pomocą konfigurowalnych szablonów dla różnych typów treści i platform

Limity Taskade

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak dodawanie obrazów lub wideo lub tworzenie złożonych tabel

Formatowanie może być trudne, jeśli nie jesteś zaznajomiony z redaktorami kompatybilnymi z Markdown

Cennik Taskade

Free : $0

: $0 Taskade Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Taskade for Teams: $20/miesiąc na użytkownika

Taskade oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

🧠 Ciekawostka: W latach 60. Joseph Weizenbaum stworzył ELIZĘ, jedną z najbardziej popularnych gier na świecie pierwszych chatterbotów AI (później nazwane chatbotami). Stworzony w celu zbadania komunikacji między ludźmi i maszynami, symulował rozmowę przy użyciu metodologii dopasowywania wzorców i zastępowania, która dawała użytkownikom złudzenie zrozumienia ze strony programu.

7. LogicBalls (najlepsza platforma wizualna AI)

przez LogicBalls Z ponad 15 milionami treści generowanych przez AI i społecznością ponad 150 000 użytkowników, LogicBalls sprawia, że potężne narzędzia AI są dostępne dla każdego.

Dostęp do ponad 1200 aplikacji do obsługi wszystkiego, od pisania po projektowanie, a nawet tworzenie skryptów wideo. To idealne rozwiązanie do szybkiego i wydajnego tworzenia wysokiej jakości zawartości.

Niesamowite jest również to, że pomaga generować posty w mediach społecznościowych, które można wykorzystać do promocji studiów przypadku, blogów i artykułów oraz dotarcia do szerszej grupy docelowej.

Najlepsze funkcje LogicBalls

Szybkie generowanie kalendarzy zawartości dzięki narzędziom AI do pisania, projektowania i mediów społecznościowych

Tworzenie angażujących studiów przypadku w ciągu kilku minut na potrzeby stron internetowych, mediów społecznościowych lub opinii klientów

Niestandardowa zawartość dopasowana do głosu i przekazu marki

Optymalizacja zawartości pod kątem SEO dzięki sugestiom słów kluczowych

Ograniczenia LogicBalls

Wersja Free ogranicza się do ponad 50 narzędzi AI, dwóch dźwięków i mniejszej liczby opcji niestandardowych

Niektóre zaawansowane funkcje są ograniczone tylko do wersji premium

Ceny LogicBalls

**Free

Pro: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Premium: $19.99/miesiąc

LogicBalls oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

8. Predis.ai (najlepsze do planowania zawartości mediów społecznościowych)

przez Predis.ai Do zrobienia, gdy wpatrujesz się w pusty ekran i potrzebujesz szybko 30 postów? Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest stres. Zamiast tego możesz zarejestrować się w Predis.ai. Możesz generować kopie, obrazy i zawartość wideo za pomocą czterowyrazowego podpowiedzi.

Po zakończeniu szybkiego onboardingu masz już kilka gotowych postów. Możesz wybrać podstawowy post z podpisem i obrazem lub pójść na całość i poprosić o karuzelę na Instagramie.

Predis.AI dostarcza obrazy o spójnym wyglądzie i kopię, którą można dostosować. Jeśli coś wydaje się nie tak, można łatwo zmienić układ i kolorystykę.

Gdy masz już ostateczną wersję swojego posta, możesz szybko zaplanować go w kalendarzu zawartości. Predis.ai zajmie się resztą, podczas gdy Ty skupisz się na innych zadaniach.

Najlepsze funkcje Predis.ai

Tworzenie karuzeli na Instagramie z niestandardowymi układami, kolorami i kopiami

Przeszukiwanie biblioteki wideo w celu tworzenia postów wideo z tekstem, obrazami i animacjami

Dostęp do analiz w czasie rzeczywistym i śledzenie wydajności konta

Ustawienie i śledzenie celów w mediach społecznościowych bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego

Limity Predis.ai

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że hashtagi w innych językach nie mogą być generowane (tylko angielski)

Ceny Predis.ai

Free

Lite : $32/miesiąc

: $32/miesiąc Premium : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Agencja: 249 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Predis.ai

G2: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

4.8/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 180 recenzji)

9. AI Perfect Assistant (najlepszy do spersonalizowanego planowania i organizacji)

przez Idealny asystent AI Jeśli zawsze szukasz sposobów na zwiększenie wydajności, Idealny asystent AI będzie ogromną pomocą. Narzędzie to automatyzuje zadania w aplikacjach Microsoft Office i nie tylko, dzięki czemu codzienne zadania nie wymagają wysiłku.

Niezależnie od tego, czy tworzysz slajdy PowerPoint, redagujesz dokumenty Word, czy odpowiadasz na wiadomości w Outlooku i Teams, AI Perfect Assistant zrobi to wszystko. AI szybko radzi sobie z tymi zadaniami, tak jakbyś miał dodatkową rękę w biurze.

Jest to przydatne dla profesjonalistów lub firm, które chcą redukować czasochłonne czynności.

Najlepsze funkcje AI Perfect Assistant

Korzystaj z ponad 40 narzędzi AI do tworzenia prezentacji, e-maili, wiadomości na czacie i nie tylko

Dostęp do narzędzi językowych do sprawdzania gramatyki, parafrazowania i tłumaczenia

Niestandardowe szablony z regulowanymi stylami pisania, tonami i preferencjami językowymi

Dostęp przez rozszerzenie Chrome lub aplikację internetową Telegram dla większej wygody

Ograniczenia AI Perfect Assistant

Zapoznanie się z pełnym zakresem narzędzi może zająć trochę czasu

Free i plany niższego poziomu mają limity tokenów

Ceny AI Perfect Assistant

**Free

Pro: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Premium: $29.99/miesiąc

AI Perfect Assistant oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

Pro Tip: Oszczędzaj czas, tworząc szablony dla zawartości, która powtarza się co miesiąc, np. posty z cyklu "Czwartek w plecy" lub kampanie świąteczne. Wiele narzędzi pozwala z łatwością duplikować szablony.

10. UNUM (najlepszy do wizualnego opowiadania historii i estetyki mediów społecznościowych)

przez UNUMUNUM to potężne narzędzie do tworzenia kalendarza zawartości mediów społecznościowych. Pomaga organizować i planować wizualnie zawartość mediów społecznościowych.

Platforma pozwala na stworzenie zunifikowanej obecności w mediach społecznościowych poprzez zarządzanie wieloma kontami w jednym miejscu. Możesz łatwo przeciągać i upuszczać posty, zapewniając przepływ i połączenie wszystkiego.

Sugestie oparte na AI pomagają znaleźć najlepszy czas na publikowanie postów, co jest prawdziwą oszczędnością czasu.

UNUM najlepsze funkcje

Przeciąganie i upuszczanie postów dla płynnego przepływu zawartości

Podgląd zawartości przed opublikowaniem, aby dopasować ją do tonu marki

Współpraca z zespołem w celu tworzenia i planowania postów

Zachowanie spójności w różnych kampaniach

Ograniczenia UNUM

Rozliczenia/administracja na stronie internetowej jest czasami nieco zagmatwana

Cennik UNUM

UNUM Free

UNUM Pro: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika UNUM for Teams: $15/miesiąc

UNUM oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

Planuj atrakcyjną zawartość AI za pomocą ClickUp

Czas jest cenny, a AI to narzędzie, które pomoże Ci maksymalnie wykorzystać każdą sekundę!

Jeśli spędzasz godziny próbując stworzyć idealny kalendarz treści, zacznij używać AI do kompleksowego tworzenia kalendarza treści i obserwuj zmiany. 🙌

ClickUp Brain jest kluczowym graczem w tej transformacji. Pomaga organizować, planować i automatyzować zawartość w dowolny sposób, jaki możesz sobie wyobrazić.

Potrzebujesz planu zawartości, który będzie zgodny z Twoimi celami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się sam o różnicy!