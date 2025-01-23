Zarządzasz projektem w Arkuszach Google i panuje bałagan. Jeden z członków zespołu wpisuje "W trakcie" jako aktualizację statusu, podczas gdy inny pisze "W toku", a ktoś inny po prostu pozostawia puste.

Co by było, gdyby w takiej sytuacji każda komórka miała własną listę rozwijaną, w której zespół mógłby po prostu wybrać "Do zrobienia", "W trakcie" lub "Zrobione"?

Aby zaoszczędzić czas i zachować spójność danych, musisz wiedzieć, jak dodać listę rozwijaną w Arkuszach Google. Lista rozwijana sprawia, że wprowadzanie danych jest nie tylko łatwiejsze, ale wręcz bezbłędne.

W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć i niestandardowo dostosowywać te przydatne menu (niezależnie od tego, czy używać szablonów arkuszy kalkulacyjnych lub utworzyć go od podstaw).

🧠 Fun Fact: Nazwa Google jest w rzeczywistości żartobliwym zwrotem od "googol", słowa oznaczającego liczbę 1, po której następuje 100 zer - co jest odpowiednim ukłonem w stronę ich misji organizowania niekończącego się morza informacji

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótkie wprowadzenie na temat tego, co, gdzie, jak i dlaczego listy rozwijane w Arkuszach Google:

Dodawanie list rozwijanych w Arkuszach Google w celu uproszczenia i ujednolicenia danych

Twórz listy rozwijane ze wstępnie ustawionymi wartościami lub istniejącymi danymi i dodawaj osobiste akcenty dzięki kodowaniu kolorami i zaawansowanym ustawieniom

Łatwo edytuj, niestandardowo dostosowuj lub usuwaj listy rozwijane za pomocą panelu reguł sprawdzania poprawności danych

Choć przydatne do podstawowych zadań, listy rozwijane w Arkuszach Google mają pewne limity, w tym ograniczenia liczby znaków i problemy z wydajnością w przypadku dużych zbiorów danych

Narzędzia takie jak ClickUp oferują bardziej zaawansowane funkcje, w tym integrację zadań, pola niestandardowe i automatyzacje, co czyni je potężną alternatywą dla Arkuszy Google do zarządzania złożonymi projektami

Jak utworzyć listę rozwijaną w Arkuszach Google

W Arkuszach Google można tworzyć rozwijane listy, korzystając zarówno z gotowych wartości, jak i istniejących danych. Zacznijmy od utworzenia Arkusza Google z dwoma polami: imieniem i nazwiskiem studenta oraz jego uniwersytetem.

Zamiast ręcznie wpisywać nazwy uczelni za każdym razem, można uprościć wprowadzanie danych poprzez ustawienie rozwijanej listy.

Jak dodać listę rozwijaną w Arkuszach Google z predefiniowanymi wartościami

Otwórz arkusz kalkulacyjny i wskaż kolumnę lub zakres komórek, w których chcesz utworzyć listę rozwijaną

przez Arkusze Google

Wybierz zakres komórek, do których chcesz dodać listę rozwijaną, tak aby wszystkie komórki były zgodne z tymi samymi zasadami Teraz w górnym menu kliknij Dane i z rozwijanej listy wybierz Walidacja danych. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrane komórki i bezpośrednio wybrać opcję Lista rozwijana

W panelu Reguły sprawdzania poprawności danych wybierz "Lista rozwijana" w obszarze Kryteria i wpisz wstępnie ustawione wartości w miejsce "Opcja 1", "Opcja 2" itd. W naszym przykładzie wprowadzimy nazwy uniwersytetów

Po wprowadzeniu wartości, kliknij do zrobienia. Lista rozwijana jest teraz gotowa do użycia

Teraz, po kliknięciu dowolnej z wybranych komórek, zobaczysz czystą listę rozwijaną z ustawionymi wartościami.

**Arkusze Google umożliwiają połączenie list rozwijanych w wielu arkuszach, co ułatwia standaryzację opcji i zachowanie spójności danych w całym skoroszycie.

Jak dodać listę rozwijaną w Arkuszach Google z istniejącymi danymi

Jeszcze łatwiej jest utworzyć listę rozwijaną z istniejącymi danymi. Oto, co możesz zrobić, jeśli chcesz przekształcić dane z wielu komórek w rozwijaną listę:

Zaznacz wszystkie komórki z istniejącymi danymi, które chcesz mieć jako opcje na liście rozwijanej Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany zakres komórek i wybierz opcję Lista rozwijana

W oknie, które zostanie otwarte, sprawdź różne opcje rozwijane, przypisz dowolne kolory, a następnie kliknij "Zrobione"

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-517-1400x664.png Kolory w rozwijanym menu /%img/

Twoja lista rozwijana jest gotowa!

💡 Pro Tip: Aby utworzyć listę rozwijaną jeszcze szybciej, wystarczy wpisać "@drop-down" w dowolnej komórce Google. Spowoduje to otwarcie panelu, w którym można wybrać jedną z gotowych list rozwijanych i dodać własną.

Zarządzanie rozwijanymi listami w Arkuszach Google

Po dodaniu rozwijanych list do arkusza kalkulacyjnego może nadejść moment, w którym będziesz musiał je zmodyfikować lub całkowicie usunąć. Na szczęście jest to bardzo proste - nie wymaga skomplikowanych operacji Hacki do Arkuszy Google są wymagane.

Oto jak zarządzać rozwijanymi listami:

Edycja istniejącej listy rozwijanej

Edytowanie istniejącej listy rozwijanej jest dość łatwe w Arkuszach Google.

Wybierz komórkę lub komórki, które chcesz edytować Kliknij ikonę edycji, która wygląda jak ołówek, lub kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Sprawdzanie poprawności danych

W panelu reguł sprawdzania poprawności danych zlokalizuj sekcję Kryteria i dodaj lub edytuj wartości na liście. Na przykład można dodać do listy inny uniwersytet, taki jak "Yale"

Zapisz wszystkie zmiany, klikając przycisk "Zrobione" w prawym rogu

Usuwanie rozwijanej listy

Jest to prawie podobne do edycji rozwijanej listy. Wybierz ikonę edycji lub przejdź do panelu Reguły walidacji danych i kliknij Usuń regułę, aby usunąć całą rozwijaną listę.

Pro Tip: Usunięcie reguły nie usuwa istniejących danych w komórce - więc jeśli chcesz mieć puste miejsce, musisz ręcznie wyczyścić zawartość komórki.

Niestandardowe ustawienia rozwijanej listy

Listę rozwijaną można spersonalizować poprzez jej niestandardowe dostosowanie.

Dodaj formatowanie warunkowe, aby poprawić wizualizację (np. dodając kolor do wszystkich uniwersytetów na liście rozwijanej) Kliknij opcje zaawansowane, aby dołączyć tekst pomocy lub ustawić reguły odrzucania danych wejściowych, gdy użytkownicy wprowadzą nieprawidłowe dane

Używanie wstępnie ustawionych list rozwijanych w celu szybszego ustawienia list

Limity korzystania z Arkuszy Google do tworzenia list

Arkusze Google oferują solidne funkcje tworzenia list rozwijanych, ale mają pewne ograniczenia:

Limit znaków w rozwijanych listach : Podczas ręcznego wprowadzania elementów do listy rozwijanej, istnieje limit 256 znaków dla całej listy. Może to być ograniczające w przypadku rozszerzenia listy

: Podczas ręcznego wprowadzania elementów do listy rozwijanej, istnieje limit 256 znaków dla całej listy. Może to być ograniczające w przypadku rozszerzenia listy Limit niestandardowych komunikatów o błędach : Podczas gdy można ustawićwalidację danych w Arkuszach Google aby wyświetlać ostrzeżenia lub odrzucać nieprawidłowe dane wejściowe, niestandardowe komunikaty o błędach są nieco ograniczone, co może nie pomóc użytkownikom w poprawieniu ich danych wejściowych

: Podczas gdy można ustawićwalidację danych w Arkuszach Google aby wyświetlać ostrzeżenia lub odrzucać nieprawidłowe dane wejściowe, niestandardowe komunikaty o błędach są nieco ograniczone, co może nie pomóc użytkownikom w poprawieniu ich danych wejściowych Problemy z wydajnością przy dużych ustawieniach danych: Korzystanie z walidacji danych na dużych zestawach danych może czasami prowadzić do problemów z wydajnością, powodując opóźnienia lub opóźnienia podczas interakcji z arkuszem kalkulacyjnym

Używanie ClickUp do tworzenia i zarządzania listami

Arkusze Google stanowią solidną podstawę do zarządzania danymi, ClickUp oferuje znacznie bardziej rozbudowane funkcje zarządzania danymi i projektami, które upraszczają życie.

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy w sobie zarządzanie zadaniami, współpracę i zaawansowane narzędzia do raportowania w jednej płynnej platformie. W przeciwieństwie do Arkuszy Google, które wymagają skomplikowanych formuł i ręcznego wysiłku, aby śledzić postępy lub analizować dane, ClickUp usprawnia cykl pracy dzięki intuicyjnym funkcjom, takim jak niestandardowe pulpity, automatyzacja i współpraca w czasie rzeczywistym.

Na przykład Widok tabeli ClickUp podnosi jakość obsługi danych dzięki funkcjom dostosowanym do zarządzania pracą i projektami. To tak, jakby mieć arkusz kalkulacyjny z supermocami zaprojektowanymi do zbierania znaczących informacji z danych, szybkiego śledzenia zadań i monitorowania postępów.

Widok tabeli ClickUp

Wyjdź poza arkusze kalkulacyjne i usprawnij zarządzanie danymi dzięki widokowi tabeli ClickUp

Widok tabeli w ClickUp jest konfigurowalnym alternatywa dla Arkuszy Google , łącząc w sobie znajomość arkusza kalkulacyjnego z potężnym zarządzaniem zadaniami.

W Arkuszach Google ustawienie złożonego cyklu pracy często oznacza zmaganie się z formułami lub ręczne wprowadzanie danych. W ClickUp możesz łatwo tworzyć Pola niestandardowe, aby śledzić dokładnie to, co jest dla Ciebie ważne - teksty, rozwijane menu, daty, paski postępu, a nawet pola obliczeniowe - bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego.

Przykład

Zastanawiasz się, jak używać Pola niestandardowe ClickUp'a aby ułatwić sobie pracę? Oto kilka szybkich przykładów typowych przypadków użycia:

Teams nieruchomości: Używaj rozwijanych list do kategoryzowania nieruchomości (np. "Na sprzedaż", "W trakcie umowy", "Sprzedane") i pól numerycznych do śledzenia cen nieruchomości lub prowizji

Teams ds. wydajności: Dodaj paski postępu do zadań, aby pokazać fazy rozwoju, od pomysłu do produkcji

Planiści wydarzeń: Twórz pola dla dat wydarzeń, kontaktów klientów, informacji o miejscach i pola wyboru dla zakończonych zadań, takich jak rezerwacja miejsc lub wysyłanie zaproszeń

Wyobraź sobie ClickUp's Table View jako tradycyjny arkusz kalkulacyjny - ale wzbogacony o zdolności superbohatera. Każdy wiersz w widoku tabeli reprezentuje w pełni funkcjonalne zadanie, którym można precyzyjnie zarządzać w ramach tego samego interfejsu.

Koniec z przeskakiwaniem między narzędziami lub zakładkami.

Nadaj strukturę swoim nieuporządkowanym danym dzięki widokowi tabeli ClickUp

Kilka innych funkcji odróżnia ClickUp Table View od innych arkuszy kalkulacyjnych.

Przypisuj zadania bez kłopotów

Każdy wiersz w tabeli to zadanie, które można natychmiast przypisać członkom zespołu. Na przykład, jeśli planujesz wprowadzenie produktu na rynek, możesz przypisać zadania takie jak "Projektowanie banerów marketingowych" lub "Pisanie informacji prasowych" bezpośrednio do członków zespołu.

Ustawienie priorytetów w skrócie

Dodaj pole priorytetu do widoku tabeli, aby wizualnie podkreślić, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności. Na przykład w kalendarzu zawartości możesz oznaczyć artykuły jako "Wysoki", "Średni" lub "Niski" priorytet, pomagając zespołowi skupić się na najbardziej krytycznych zadaniach.

Załącz pliki dla kontekstu

Chcesz udostępniać pliki swojemu zespołowi? Załączaj makiety projektowe, arkusze kalkulacyjne lub dokumenty bezpośrednio do zadań w widoku tabeli. Jeśli koordynujesz kampanię, Twoje zespół kreatywny może przesyłać szkice projektów w celu uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej - wszystko to bez opuszczania ClickUp.

Dodaj zależności

Zależności zapewniają przepływ zadań we właściwej kolejności. Na przykład zadanie "Uruchom kampanię reklamową" nie może rozpocząć się, dopóki zadanie "Zakończ kreacje reklamowe" nie zostanie zakończone. Ustawienie tego w widoku tabeli pomaga uniknąć nieporozumień i utrzymać projekt na właściwym torze.

Co więcej, aktualizacje ClickUp w czasie rzeczywistym zapewniają, że wszyscy w zespole pozostają zsynchronizowani. Gdy ktoś edytuje zadanie, dostosowuje pole lub aktualizuje status, jest to natychmiast widoczne dla wszystkich współpracowników.

Przesiądź się z nudnych arkuszy kalkulacyjnych na atrakcyjny wizualnie widok tabeli ClickUp już dziś!

ClickUp oferuje również zaawansowane filtry, których można użyć do zawężenia zadań na podstawie pól takich jak terminy lub osoby przypisane.

ClickUp: Więcej niż tylko wiersze i kolumny

ClickUp to nie tylko alternatywa dla arkusza kalkulacyjnego. Łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Masz dość ręcznego aktualizowania statusów zadań? Automatyzacja ClickUp umożliwiają automatyzację rutynowych zadań. Możesz ustawić niestandardowe reguły, aby zmieniać statusy, powiadamiać członków zespołu lub przypisywać zadania na podstawie określonych wyzwalaczy...,

na przykład:

Automatycznie przenieś zadanie do "W toku", gdy członek zespołu rozpocznie nad nim pracę

Powiadom interesariuszy, gdy zadanie zostanie oznaczone jako "Zakończone"

Przypisywanie zadań do określonych członków zespołu na podstawie pól niestandardowych, takich jak dział lub typ projektu

Ustawienie i zarządzanie wieloma zautomatyzowanymi zadaniami za pomocą ClickUp Automations

Podsumowanie? Widok tabeli w ClickUp jest przydatny do zarządzania cyklami pracy lub śledzenia postępów w różnych zespołach.

Podobnie Widok listy ClickUp upraszcza zarządzanie zadaniami poprzez organizowanie danych w wyczyszczone, możliwe do wykonania listy. Koncentruje się na ustalaniu priorytetów i hierarchii zadań, ułatwiając dzielenie złożonych projektów na możliwe do zarządzania kroki.

Użyj widoku listy ClickUp, aby uzyskać przejrzysty widok wszystkich swoich produktów w jednym miejscu

Używane razem, widoki te oferują płynną elastyczność: zacznij od widoku tabeli do szczegółowego wprowadzania danych i analizy, a następnie przełącz się na widok listy, aby skupić się na realizacji i ustalaniu priorytetów.

W przeciwieństwie do Arkuszy Google, ta dynamiczna integracja zapewnia, że zespół pozostaje w zgodzie, a każda informacja jest bezpośrednio powiązana z możliwymi do wykonania zadaniami.

Widok tabeli można sparować z aplikacją Pulpity ClickUp, które pobierają dane z wielu tabel w celu wizualizacji trendów i kluczowych wskaźników, takich jak wskaźniki zakończenia zadań lub dystrybucja obciążenia pracą.

Zapewnij swojemu zespołowi przejrzyste wizualizacje ich celów i zadań dzięki pulpitom ClickUp Dashboard

Krótko mówiąc, ClickUp może zmienić sposób zarządzania pracą dzięki zaawansowanym funkcjom i solidnym integracjom.

Zmniejsz stres za pomocą ClickUp

Arkusze Google to jeden z najczęściej używanych oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych i listy rozwijane oferują skuteczny sposób na przekształcenie nieuporządkowanych danych w dobrze zorganizowane i uporządkowane spostrzeżenia.

Ale co by było, gdybyś mógł zorganizować nie tylko swoje dane, ale cały projekt? ClickUp oferuje idealne rozwiązanie.

Chociaż można również użyć Arkusze Google do zarządzania projektami clickUp znacznie lepiej integruje się z szerszym ekosystemem. Oferuje bardziej dynamiczny sposób zarządzania zadaniami, terminami i zespołami - wszystko w jednym miejscu.

To jak przejście z szafy na garderobę - bardziej przestronną, inteligentniejszą i taką, w której styl wyświetlania jest dostosowany do Twoich potrzeb.

"Zrzuć" swój stres i pokonaj wyzwania związane z zarządzaniem projektami- zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś!