10 alternatywnych opcji OneDrive do przechowywania danych w chmurze w 2025 roku

Szukasz bezpiecznej pamięci masowej w chmurze do współpracy, udostępniania ważnych plików lub tworzenia kopii zapasowych swojej pracy?

Usługa Microsoft OneDrive jest popularna, oferując łatwy dostęp i płynną integrację z platformą Microsoft 365.

Jednak użytkownicy OneDrive często wyrażają obawy dotyczące ochrony danych i braku zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie z zerową wiedzą. Wielu narzeka na wolne prędkości synchronizacji, ograniczoną wolną przestrzeń dyskową i integracje z aplikacjami innych firm, a nawet złożone uprawnienia do udostępniania plików.

Jeśli napotkałeś te wyzwania, nadszedł czas, aby poznać najlepsze alternatywy.

Dobre wieści? Wiele doskonałych opcji oferuje bezpieczne przechowywanie danych, szybszą wydajność oraz bardziej elastyczne i kompleksowe funkcje zabezpieczeń.

W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych alternatyw dla OneDrive, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

ClickUp: Najlepszy do płynnej współpracy i scentralizowanego zarządzania plikami Najlepszy do płynnej współpracy i scentralizowanego zarządzania plikami

Nextcloud: Najlepszy do samodzielnego hostowania prywatnej pamięci masowej w chmurze

Dropbox: Najlepszy do współpracy zespołowej i przesyłania opinii

Dysk Google: Najlepszy do przechowywania, udostępniania i edytowania dokumentów

MEGA: Najlepsze rozwiązanie do udostępniania zaszyfrowanych plików z zachowaniem pełnej prywatności

pCloud: Najlepszy do przechowywania i udostępniania poufnych plików

Sync. com: Najlepsze do bezpiecznego przechowywania danych z szyfrowaniem

Box: Najlepszy do przechowywania plików i automatyzacji cyklu pracy

ShareFile: Najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego udostępniania i przechowywania plików

Czego należy szukać w alternatywach dla OneDrive?

Przeszukując rynek w poszukiwaniu najlepszej alternatywy dla OneDrive, skup się na funkcjach, które zaspokoją twoje potrzeby w zakresie przechowywania, bezpieczeństwa i współpracy. Doskonały dostawca pamięci masowej w chmurze zapewnia bezpieczne udostępnianie plików i dokumentów, wydajne zarządzanie plikami i łatwą integrację urządzeń.

Oto kilka podstawowych funkcji, które należy traktować priorytetowo:

Kompleksowe szyfrowanie : Wybierz bezpieczne rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, które chroni Twoje pliki za pomocą solidnego szyfrowania, które zapewnia, że tylko Ty masz dostęp do swoich danych

Wsparcie dla dużych plików : Wybierz oprogramowanie do udostępniania plików, które sprawnie radzi sobie z przesyłaniem i udostępnianiem dużych plików, zdjęć i wideo

Bezpieczne centra danych : Wybierz usługi z wysokimi standardami bezpieczeństwa i centrami danych zgodnymi z RODO, aby zapewnić lepszą ochronę danych

Elastyczne plany : Wybierz dostawców pamięci masowej w chmurze oferujących zakres darmowych planów, opcje jednorazowych płatności lub opłacalne rozwiązania dla różnych potrzeb w zakresie pamięci masowej

Kompatybilność z różnymi urządzeniami : Płynna integracja na różnych platformach, takich jak Windows, urządzenia Apple i przeglądarki, zapewniająca nieprzerwany dostęp

Linki chronione hasłem : Bezpieczne udostępnianie plików za pomocą łączy, które wygasają i są chronione hasłem w celu dodatkowej kontroli

Opcje przestrzeni dyskowej : Rozważ dostawców oferujących hojną darmową przestrzeń dyskową w chmurze i skalowalne opcje dostosowane do rosnących potrzeb

Narzędzia do współpracy: Wybierz narzędzie do współpracy w chmurze, które usprawnia pracę zespołową dzięki takim funkcjom jak foldery udostępnione, aktualizacje w czasie rzeczywistym i łatwe udostępnianie plików

10 najlepszych alternatyw OneDrive do sprawdzenia

Zapoznaj się z 10 najlepszymi alternatywami dla OneDrive oferującymi niezawodne opcje przechowywania danych, niesamowicie szybką synchronizację, konkurencyjne ceny, przyjazny dla użytkownika interfejs, płynną współpracę i zaawansowane funkcje zwiększające wydajność:

1. ClickUp (najlepszy do płynnej współpracy i scentralizowanego zarządzania plikami)

Jeśli szukasz potężnej alternatywy dla OneDrive, która łączy w sobie zarządzanie zadaniami, współpracę nad dokumentami i integrację z bazą wiedzy, ClickUp jest warty poznania.

ClickUp umożliwia korzystanie z przestrzeni dyskowej w chmurze w celu załączenia do zadań plików spoza ClickUp. Możesz zintegrować się z popularnymi usługami przechowywania danych w chmurze, takimi jak OneDrive, Google Drive, Dropbox i inne. Umożliwia to załączanie plików bezpośrednio do zadań, komentarzy i dokumentów, zapewniając płynną współpracę.

Uprość zarządzanie dokumentami dzięki ClickUp Docs

Dowiedz się więcej Twórz i organizuj dokumenty oraz edytuj je w czasie rzeczywistym z członkami zespołu w ClickUp Docs

ClickUp Docs umożliwia tworzenie, przechowywanie i współpracę nad dokumentami w obszarze roboczym. Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia wiki, sporządzania raportów lub udostępniania aktualizacji projektów. Możesz organizować dokumenty za pomocą zagnieżdżonych stron, używać szablonów do standaryzacji cyklu pracy i bezpiecznie udostępniać pliki poprzez ustawienie uprawnień dostępu.

Potrzebujesz współtworzyć mapę drogową projektu? Żaden problem! Dzięki edycji w czasie rzeczywistym każdy może wnieść swój wkład, nadać etykiety członkom zespołu, a nawet przekształcić części dokumentu w wykonalne zadania od razu.

Funkcja Docs Hub zapewnia jeszcze lepszą organizację. Kategoryzując zasoby i używając filtrów, możesz szybko znaleźć wszystko - od notatek ze spotkań po wytyczne dotyczące projektów. To sprawia, że ClickUp Docs jest idealny do zarządzania bazami wiedzy lub przechowywania niezbędnych dokumentów.

Lokalizuj wszystko w kilka sekund dzięki funkcji ClickUp Connected Search

Dowiedz się więcej Wyszukuj wszystko - dokumenty, foldery, zadania, konwersacje - w obszarze roboczym ClickUp i poza nim, korzystając z funkcji ClickUp Connected Search

Czy kiedykolwiek traciłeś czas na przeszukiwanie niekończących się folderów lub aplikacji?

ClickUp Connected Search to rozwiązuje. Jest ona połączona z ponad 20 popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive i innymi, umożliwiając znalezienie dokładnie tego, czego potrzebujesz w jednym wyszukiwaniu - bez konieczności przełączania się między aplikacjami lub witrynami.

Załóżmy na przykład, że szukasz pliku projektu przechowywanego w Dropbox lub burzy mózgów na Slack. Zamiast otwierać wiele aplikacji, wpisz je w pasku wyszukiwania ClickUp, aby natychmiast uzyskać potrzebny plik, zadanie lub e-mail.

Chcesz podnieść poprzeczkę? Zintegruj swoją bazę wiedzy z ClickUp. Na przykład połącz materiały onboardingowe, takie jak przewodniki szkoleniowe lub procesy zespołowe, bezpośrednio z powiązanymi zadaniami w ClickUp.

Pozwala to zaoszczędzić czas, utrzymać koncentrację nowych pracowników, usprawnić współpracę i zapewnić płynny cykl pracy.

Zrewolucjonizuj sposób zarządzania cyklem pracy dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to najlepsza sieć neuronowa oparta na AI, która łączy zadania, dokumenty, ludzi i całą bazę wiedzy Twojej firmy. Nie tylko przechowuje informacje, ale także zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące zadań, projektów lub członków zespołu.

Wypróbuj ClickUp Brain za Free Bez wysiłku podsumowuj dokumenty, notatki, raporty i rozmowy za pomocą ClickUp Brain

Dzięki funkcjom takim jak tworzenie podsumowań spotkań, redagowanie e-maili i generowanie aktualizacji projektów, ClickUp Brain ogranicza czasochłonną pracę, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne.

Wszystko w jednym miejscu? Podobnie jak funkcja wyszukiwania ClickUp Connect, ten asystent AI również automatycznie integruje się z aplikacjami takimi jak Google Drive, GitHub i Salesforce, aby scentralizować cykl pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przeszukuj zadania, pliki i dokumenty z wielu narzędzi, w tym Google Drive, Slack i Dropbox dzięki ClickUp Connected Search

Zintegruj się ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby stworzyć ujednolicony obszar roboczy z ClickUp Integrations

Przechowuj, organizuj i konsoliduj dokumenty w jednym miejscu oraz edytuj je we współpracy za pomocą ClickUp Docs

Pisz z pomocą AI, podsumowuj i automatyzuj zadania, generuj notatki ze spotkań, przeprowadzaj burze mózgów lub redaguj e-maile bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

Współpracuj z zespołami i komunikuj się z nimi bezpośrednio w zadaniach i projektach dzięki ClickUp Chat View

Efektywnie twórz, przydzielaj i śledź zadania, dziel projekty na mniejsze kroki i automatyzuj powtarzalne zadania dzięki ClickUp Automations

ClickUp limit

Chociaż ClickUp integruje się z wieloma narzędziami, ustawienie tych integracji może być czasami czasochłonne, szczególnie w przypadku złożonych ustawień lub mniej popularnych narzędzi

Aplikacja komputerowa ClickUp może nie oferować pełnego zakresu funkcji dostępnych w wersji desktopowej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka obszaru roboczego

Przechowywanie danych w chmurze: Dostępne w planie : Dostępne w planie Unlimited i wyższych

Oceny i recenzje w ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Recenzja G2 mówi:

ClickUp jest dla nas najprostszym i najłatwiejszym do ustawienia narzędziem do zarządzania projektami. Śledzenie zadań jest bardzo proste i zawiera wiele szczegółowych informacji. Udostępnianie zespołom i zapraszanie nowych członków do współpracy przy tablicy i zadaniach jest bardzo proste. Integracja z narzędziami innych firm jest również możliwa dzięki wielu dostępnym aplikacjom. Integracja Datadog i ClickUp bardzo pomaga w tworzeniu zadań incydentów w Clickup dla wydarzeń, którymi należy się zająć, a następnie zespół może rozpocząć pracę nad incydentami. Obsługa klienta jest bardzo pomocna. Było to najczęściej używane narzędzie w naszym projekcie.

ClickUp jest dla nas najprostszym i najłatwiejszym do ustawienia narzędziem do zarządzania projektami. Śledzenie zadań jest bardzo proste i zawiera wiele szczegółowych informacji. Udostępnianie zespołom i zapraszanie nowych członków do współpracy przy tablicy i zadaniach jest bardzo proste. Integracja z narzędziami innych firm jest również możliwa dzięki wielu dostępnym aplikacjom. Integracja Datadog i ClickUp bardzo pomaga w tworzeniu zadań incydentów w Clickup dla wydarzeń, którymi należy się zająć, a następnie zespół może rozpocząć pracę nad incydentami. Obsługa klienta jest bardzo pomocna. Było to najczęściej używane narzędzie w naszym projekcie.

💡 Pro Tip: Rozłączone narzędzia marnują czas i fragmentują cykle pracy, ale Connected AI ujednolica systemy, oszczędzając czas i zwiększając wydajność. Oto jak połączona sztuczna inteligencja eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę: scentralizuj swoje dane, aby wszystkie krytyczne informacje były natychmiast dostępne zapytaj połączone AI, aby natychmiast pobrać wnioski lub podsumowania z dowolnego dokumentu 🛠️ Wyeliminuj "podatek od przełączania", integrując wszystkie narzędzia w jedną płynną platformę 💰 Zastąp wiele aplikacji z jedną funkcją, aby uprościć i zaoszczędzić bezpieczny dostęp do prywatnych lub publicznych plików bez narażania bezpieczeństwa danych

2. Nextcloud (najlepszy do samodzielnego hostowania prywatnej pamięci masowej w chmurze)

przez NextCloud

Nextcloud to rozwiązanie typu open-source dla użytkowników poszukujących bezpiecznej pamięci masowej w chmurze i funkcji współpracy. Oferuje funkcje takie jak synchronizacja plików, szyfrowane przechowywanie i wiele innych - wszystko hostowane na twoim serwerze. Oznacza to, że użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi.

Chcesz udostępniać raporty lub współpracować nad arkuszem kalkulacyjnym? Nextcloud ułatwia tworzenie udostępnianych obszarów roboczych, synchronizację plików między urządzeniami i płynną edycję dokumentów w zespole.

Najlepsze funkcje Nextcloud

Udostępnianie plików bez wysiłku dzięki szczegółowym uprawnieniom do bezpiecznej współpracy

Dostęp do plików w dowolnym momencie za pomocą aplikacji komputerowych, internetowych lub mobilnych

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu

Limity Nextcloud

Oferuje limit możliwości wyszukiwania bez dodatkowych wtyczek, takich jak Elasticsearch

Użytkownicy raportowali wolne czasy ładowania i częste awarie na serwerach o dużym natężeniu ruchu

Cennik usługi Nextcloud

Podstawowa : $38. 63/rok za użytkownika

Standard : $69. 95/rok za użytkownika

Premium : 103,03 USD/rok za użytkownika

Ultimate: $200. 93 USD/rok za użytkownika

Oceny i recenzje Nextcloud

G2: 4. 3/5 (ponad 100 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 400 opinii)

Recenzja Capterra mówi:

Telefon jest ważny, a znajdujące się na nim dane jeszcze ważniejsze. W przypadku niektórych produktów przesyła on niewielką ilość informacji, ale pomija wiadomości tekstowe, logi dzwoniących i inne krytyczne pliki. Dzięki dyskowi twardemu o pojemności 8 TB wydatki w porównaniu z innymi komercyjnymi rozwiązaniami do przechowywania danych w chmurze spadają, zapewniając bezpieczeństwo informacji

Telefon jest ważny, a znajdujące się na nim dane jeszcze ważniejsze. W przypadku niektórych produktów przesyła on niewielką ilość informacji, ale pomija wiadomości tekstowe, logi dzwoniących i inne krytyczne pliki. Dzięki dyskowi twardemu o pojemności 8 TB wydatki w porównaniu z innymi komercyjnymi rozwiązaniami do przechowywania danych w chmurze spadają, zapewniając bezpieczeństwo informacji

3. Dropbox (najlepszy do współpracy zespołowej i przesyłania opinii)

przez Dropbox

Dzięki Dropbox zarządzanie plikami staje się bezproblemowe, umożliwiając bezpieczne przechowywanie, organizowanie i udostępnianie dokumentów i plików. Integruje się z obszarami roboczymi Google i Microsoft 365, zapewniając płynną edycję, udostępnianie i natychmiastową informację zwrotną dzięki komentarzom do dokumentów.

Funkcje przewijania i historii wersji plików w Dropbox ułatwiają odzyskiwanie poprzednich wersji ważnych plików lub przywracanie usuniętych dokumentów. Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami zespołowymi, czy plikami osobistymi, Dropbox pomaga zapewnić bezpieczeństwo i dostępność wszystkiego.

Najlepsze funkcje Dropbox

Udostępnianie plików bez wysiłku dzięki szczegółowym uprawnieniom do bezpiecznej współpracy

Dostęp do plików w dowolnym momencie za pomocą aplikacji komputerowych, internetowych lub mobilnych

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu

Limity Dropbox

Usługa ma ograniczoną funkcję historii wersji w planie Free

Plan Free oferuje tylko 2 GB, co może wydawać się ograniczające dla zaawansowanych użytkowników

Cena Dropbox

Podstawowe: Free

Plusy: 11,99 zł/miesiąc

Essentials : 19,99 USD/miesiąc

Business: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Business Plus: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4. 4/5 (ponad 27 000 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 21 000 opinii)

4. Dysk Google (najlepszy do przechowywania, udostępniania i edytowania dokumentów)

przez Dysk Google

Dysk Google stanowi świetną alternatywę dla OneDrive, oferując przechowywanie w chmurze, które upraszcza współpracę i organizację dla osób i teamów. Niezależnie od tego, czy zarządzasz dokumentami, obrazami czy materiałami wideo, umożliwia ona dostęp do plików i ich udostępnianie na różnych urządzeniach.

Dysk Drive, zintegrowany z obszarem roboczym Google, przenosi pracę zespołową w biurze na wyższy poziom. Przygotuj propozycję w Dokumentach, oblicz liczby w Arkuszach lub utwórz prezentację w Prezentacjach - wszystko to podczas współpracy z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Dysku Google

Synchronizuj pliki na różnych urządzeniach, aby zapewnić płynny cykl pracy w podróży

Szybka lokalizacja plików dzięki zaawansowanemu wyszukiwaniu i filtrom

Połącz się z narzędziami obszaru roboczego Google, takimi jak Gmail i Google Meet, aby usprawnić zadania

Limity Dysku Google

Maksymalny rozmiar pliku, który można przesłać, wynosi 5 TB

Użytkownicy mogą przesyłać i kopiować nie więcej niż 750 GB dziennie

Cennik Dysku Google

Business Starter: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzja G2 mówi

Google Drive to najlepsze narzędzie do współpracy, a fajne jest to, że wszystko działa w przeglądarce w dowolnym miejscu, bez instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

Google Drive to najlepsze narzędzie do współpracy, a fajne jest to, że wszystko działa w przeglądarce w dowolnym miejscu, bez instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

Oceny i recenzje Google Drive

G2: 4. 6/5 (ponad 42 000 opinii)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 27 000 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Czy na Twoim Dysku Google panuje chaos? Dowiedz się, jak zorganizować Dysk Google i zoptymalizować przestrzeń dyskową, wykonując te proste kroki: Organizuj pliki w skategoryzowanych folderach, aby być na bieżąco z danymi📂

Używaj jasnych, jednolitych nazw dla plików i folderów, aby je znaleźć faster🏷️

Ułatw wyszukiwanie, dodając pomocne opisy do plików i folderów🔍

Szybki dostęp do kluczowych dokumentów poprzez oznaczanie ich gwiazdką⭐

Wizualnie organizuj swój Dysk za pomocą kolorów folderów dla lepszej kategoryzacji🎨

Przeglądaj i usuwaj nieaktualne pliki, aby utrzymać Dysk w czystości🧹

5. MEGA (najlepsza do udostępniania zaszyfrowanych plików z zachowaniem pełnej prywatności)

przez MEGA

MEGA jest dostawcą zabezpieczeń i kompleksowego szyfrowania dla tych, którzy priorytetowo traktują bezpieczeństwo, zapewniając prywatność danych. Od synchronizowania plików na różnych urządzeniach po udostępnianie ich za pomocą połączeń chronionych hasłem - MEGA ma wszystko, czego potrzebujesz.

Dzięki hojnej darmowej przestrzeni dyskowej o pojemności 20 GB (z możliwością rozszerzenia za pomocą bonusów) i płatnym planom sięgającym nawet 16 TB, MEGA jest idealna dla kogoś, kto potrzebuje dużej przestrzeni dyskowej. Intuicyjny interfejs sprawia, że jest on przyjazny dla użytkownika w zastosowaniach osobistych i zawodowych, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie kopii zapasowych dokumentów, czy udostępnianie plików multimedialnych.

MEGA najlepsze funkcje

Płynna synchronizacja danych między urządzeniami dzięki aplikacji komputerowej i mobilnej MEGA

Odzyskaj przypadkowo usunięte pliki z funkcji Kosz

Bezpieczne szyfrowanie plików dzięki kompleksowemu szyfrowaniu zapewniającemu prywatność

MEGA limity

Użytkownicy usługi Free MEGA mogą pobrać do około 5 GB danych dziennie

Użytkownicy nie mogą edytować dokumentów bezpośrednio w narzędziu i muszą pobierać pliki, aby wprowadzić zmiany

MEGA ceny

Free Plan

Pro I : $10. 42/miesiąc

Pro II : $20. 85/miesiąc

Pro III: $31. 28/miesiąc

MEGA oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 5/5 (ponad 100 opinii)

6. pCloud (najlepsza do przechowywania i udostępniania poufnych plików)

przez pCloud

pCloud to kolejna alternatywa dla OneDrive, która pozwala organizować pliki i foldery oraz przechowywać, udostępniać i współpracować nad dokumentami na różnych urządzeniach. Przyjazny dla użytkownika interfejs i dostęp do wielu urządzeń pozwalają zarządzać wszystkim, od projektów roboczych po osobiste zdjęcia.

Dzięki bezpiecznemu szyfrowaniu po stronie klienta, pCloud chroni poufne dokumenty i pliki. Jego funkcje, takie jak wersjonowanie plików, pomagają śledzić zmiany, podczas gdy pCloud Drive pozwala zaoszczędzić przestrzeń dyskową na urządzeniu, uzyskując dostęp do plików bezpośrednio w chmurze.

najlepsze funkcje pCloud

Dostęp do plików na wielu urządzeniach bez dodatkowych opłat

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i plików z platform takich jak Facebook i Instagram

Użyj pCloud Drive jako wirtualnego dysku twardego, aby uzyskać więcej przestrzeni dyskowej

Limity w chmurze

Wersjonowanie plików jest ograniczone do 15 dni dla użytkowników Free

Oferuje tylko 10 GB przestrzeni dyskowej Free

cennik pCloud

Business : 9,99 USD/miesiąc

Business Pro: 19,98 USD/miesiąc

oceny i recenzje pCloud

G2: 4. 2/5 (ponad 150 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (170+ opinii)

Recenzja Capterra mówi:

Do tej pory mamy najlepsze doświadczenia z pCloud, ponieważ bardzo efektywnie zarządza danymi naszej firmy i zachowuje poufność. Plusy: Duże pliki mogą być również przesyłane do pcloud, a także możemy otwierać pliki multimedialne w pcloud, ponieważ pcloud ma wbudowane odtwarzacze multimedialne.

Do tej pory mamy najlepsze doświadczenia z pCloud, ponieważ bardzo efektywnie zarządza danymi naszej firmy i zachowuje poufność. Plusy: Duże pliki mogą być również przesyłane do pcloud, a także możemy otwierać pliki multimedialne w pcloud, ponieważ pcloud ma wbudowane odtwarzacze multimedialne.

7. Sync. com (najlepsza do bezpiecznego przechowywania danych z szyfrowaniem)

Szukasz wydajnej, dbającej o prywatność alternatywy dla OneDrive? Sync.com to doskonały wybór. Szyfrowanie z zerową wiedzą umożliwia dostęp tylko do plików, dzięki czemu idealnie nadaje się do poufnych danych. Łatwe przechowywanie, synchronizowanie i udostępnianie plików na różnych urządzeniach przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych.

Dzięki funkcjom takim jak wersjonowanie plików, zaawansowana kontrola udostępniania (połączone z ochroną hasłem i datami wygaśnięcia) i nieograniczone rozmiary plików, Sync. com upraszcza twoje zadania.

Najlepsze funkcje Sync.com

Bezpiecznie udostępniaj pliki, tworząc chronione hasłem połączenia oraz ustawiając daty wygaśnięcia i limity pobierania

Dostęp i przywracanie poprzednich wersji plików przez okres do 365 dni

Chroń poufne dane za pomocą szyfrowania o zerowej wiedzy, do którego tylko Ty masz dostęp

Sync. com limit

Brak wbudowanych funkcji edycji dokumentów bezpośrednio na platformie

Wersja Free oferuje tylko 5 GB przestrzeni dyskowej, co może być niewystarczające w przypadku dużych ilości danych

cennik Sync. com

Osobiste: 5 USD/miesiąc

Solo Basic : 8 USD/miesiąc

Solo Professional : 20 USD/miesiąc

Teams Standard : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Teams+ Unlimited : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Sync. com

G2: 4/5 (30+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (40+ opinii)

8. Box (najlepszy do przechowywania plików i automatyzacji cyklu pracy)

via Box

Usługa Box umożliwia przechowywanie plików online, uzyskiwanie do nich dostępu na różnych urządzeniach i płynną współpracę z innymi osobami za pośrednictwem udostępnianych folderów i połączeń. Solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zaawansowane szyfrowanie i kontrola uprawnień, chronią dane.

Box umożliwia bezpieczne udostępnianie raportów z projektów zespołowi, jednocześnie kontrolując, kto może je wyświetlać lub edytować. Możesz również zintegrować go z narzędziami Microsoft, takimi jak Excel, aby współedytować arkusze kalkulacyjne bez wysyłania niezliczonych załączników e-mail.

Najlepsze funkcje Box

Uzyskaj dostęp do plików w dowolnym czasie i miejscu za pomocą Box Drive na pulpitach lub aplikacji mobilnej na Androida i iOS

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, korzystając z funkcji udostępniania plików i komentowania

Synchronizuj dane między urządzeniami, aby mieć do nich aktualny dostęp i mieć pewność, że nic nie zostanie utracone

Box limit

Free Plan oferuje tylko 10 GB, co może być niewystarczające nawet do użytku osobistego

Aplikacja mobilna często się zawiesza i nie jest tak intuicyjna i responsywna jak wersja na pulpit

Cennik usługi Box

Starter : 7 USD/miesiąc

Personal Pro : 14 USD/miesiąc

Business: 20 USD/miesiąc

Business Plus: 33 USD/miesiąc

Enterprise: 47 USD/miesiąc

Enterprise Plus: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Box

G2: 4. 2/5 (ponad 4 900 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 5 500 opinii)

Recenzja G2 mówi:

Box to fantastyczna platforma; jest idealna do przechowywania danych w chmurze, ma łatwy do zrozumienia interfejs, jest czysta i wszystko, co muszę zrobić, to zalogować się, aby przechowywać to, czego potrzebuję. Świetnie nadaje się do tworzenia kopii zapasowych, jest łatwy w ustawieniu i obsłudze. W miarę rozwoju naszej firmy i przejmowania kolejnych klientów, projektów i członków zespołu, dostosowuje się do potrzeb związanych z dokumentami. Możliwość synchronizacji z poszczególnymi folderami usprawnia proces przechowywania, pobierania i udostępniania plików i dokumentów. Dobrze przygotowany i profesjonalny wygląd jest atutem każdego biznesu.

Box to fantastyczna platforma; jest idealna do przechowywania danych w chmurze, ma łatwy do zrozumienia interfejs, jest czysta i wszystko, co muszę zrobić, to zalogować się, aby przechowywać to, czego potrzebuję. Świetnie nadaje się do tworzenia kopii zapasowych, jest łatwy w ustawieniu i obsłudze. W miarę rozwoju naszej firmy i przejmowania kolejnych klientów, projektów i członków zespołu, dostosowuje się do potrzeb związanych z dokumentami. Możliwość synchronizacji z poszczególnymi folderami usprawnia proces przechowywania, pobierania i udostępniania plików i dokumentów. Dobrze przygotowany i profesjonalny wygląd jest atutem każdego biznesu.

9. ShareFile (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego udostępniania i przechowywania plików)

przez ShareFile

Nadaj priorytet ochronie danych i pracy zespołowej dzięki ShareFile. Bezpiecznie przesyłaj, przechowuj i udostępniaj pliki o dowolnym rozmiarze, z dostępem mobilnym i silnymi zabezpieczeniami zapewniającymi płynną współpracę.

Ponadto integracja ShareFile z narzędziami takimi jak Microsoft Outlook umożliwia wysyłanie dużych dokumentów i plików bezpośrednio przez e-mail. Pomaga to w udostępnianiu dużych dokumentów bez limitów związanych z tradycyjnymi załącznikami do wiadomości e-mail.

najlepsze funkcje ShareFile

Udostępnianie plików klientom lub współpracownikom za pomocą połączeń chronionych hasłem

Uzyskaj podpisy na umowach bezpośrednio na platformie, przyspieszając procesy zatwierdzania

Twórz markowe portale dla klientów, aby uzyskać łatwy dostęp do określonych plików

limity ShareFile

Wielu użytkowników raportowało opóźnienia w reakcjach obsługi klienta, co powodowało frustrację

ShareFile wymaga skompresowania dużych plików lub podzielenia ich na mniejsze części w celu przesłania

cennik ShareFile

Zaawansowane : $17. 60/miesiąc/3 użytkowników

Premium : $27. 50/miesiąc/3 użytkowników

Industry Advantage : $45. 83/miesiąc/3 użytkowników

Wirtualny pokój danych : 75 USD/miesiąc/5 użytkowników

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ShareFile

G2: 4. 2/5 (ponad 1400 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (400+ opinii)

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podoba mi się to, że z ShareFile korzysta tak wiele osób. Współpraca z innymi grupami i osobami w celu wysyłania i odbierania dokumentów jest dziecinnie prosta. Podczas zapisywania i pobierania danych ekrany główne i pamięć urządzenia nie zapełniają się. Dane są bezpiecznie przechowywane i tylko upoważnione przeze mnie osoby mogą zobaczyć dokumenty, które im udostępniam. Uwielbiam mieć wszystkie swoje dane w jednym miejscu, gdzie mogę mieć do nich widok, kiedy tylko chcę, z dowolnego urządzenia.

Bardzo podoba mi się to, że z ShareFile korzysta tak wiele osób. Współpraca z innymi grupami i osobami w celu wysyłania i odbierania dokumentów jest dziecinnie prosta. Podczas zapisywania i pobierania danych ekrany główne i pamięć urządzenia nie zapełniają się. Dane są bezpiecznie przechowywane i tylko upoważnione przeze mnie osoby mogą zobaczyć dokumenty, które im udostępniam. Uwielbiam mieć wszystkie swoje dane w jednym miejscu, gdzie mogę mieć do nich widok, kiedy tylko chcę, z dowolnego urządzenia.

10. iCloud Drive (najlepszy do przechowywania i synchronizacji plików osobistych)

przez iCloud Drive

Jeśli korzystasz z urządzeń Apple i potrzebujesz prostego sposobu na przechowywanie, synchronizowanie i udostępnianie plików, iCloud Drive jest świetną opcją. Umożliwia on udostępnianie plików poprzez wygenerowanie połączonego linku i udostępnianie go znajomym i współpracownikom.

Usługa iCloud Drive umożliwia zapisywanie plików takich jak dokumenty, zdjęcia i materiały wideo oraz uzyskiwanie do nich dostępu na telefonie iPhone, iPadzie, komputerze Mac, a nawet komputerze PC. Przykładowo, jeśli pracujesz nad prezentacją Keynote na komputerze Mac, możesz z łatwością pobrać ją na iPada.

najlepsze funkcje iCloud Drive

Integracja z aplikacjami Apple, takimi jak Zdjęcia i Notatki, usprawnia cykl pracy

Dostęp do plików z aplikacji Pliki na iOS, oferującej wygodę w podróży

Włącz zaawansowaną ochronę danych dla dodatkowego bezpieczeństwa, chroniąc poufne informacje

limity iCloud Drive

Nowi użytkownicy otrzymują tylko 5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w chmurze, co może nie wystarczyć do tworzenia kopii zapasowych więcej niż jednego urządzenia

w usłudze iCloud Drive brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak wersjonowanie, co utrudnia odzyskiwanie starych lub usuniętych wersji

Cennik usługi Dysk w chmurze

50 GB : 0,99 USD/miesiąc

200 GB : 2,99 USD/miesiąc

2 TB : 9,99 USD/miesiąc

6 TB : 29,99 USD miesięcznie

12 TB: 59,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji iCloud Drive

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Scentralizuj organizację dokumentów i usprawnij współpracę dzięki ClickUp!

Odpowiednia pamięć masowa w chmurze to klucz do zachowania porządku i wydajności w przypadku plików osobistych lub projektów zespołowych. Zapewnia bezpieczne przechowywanie, płynny cykl pracy i łatwe udostępnianie - niezbędne dla wydajności.

Alternatywy dla OneDrive z tej listy oferują takie funkcje, jak bezpieczne udostępnianie plików, integracja z popularnymi narzędziami, edycja oparta na współpracy i zaawansowane opcje wyszukiwania w celu uproszczenia pracy i zwiększenia wydajności.

Wśród nich ClickUp zdobywa koronę jako kompleksowa alternatywa dla Google Drive. Łączy w sobie zarządzanie dokumentami, współpracę zespołową i płynną integrację z aplikacjami w jedną elastyczną platformę, która dostosowuje się do cyklu pracy.

