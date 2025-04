Lark vs. ClickUp: Które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Arkusze kalkulacyjne, e-maile i dokumenty. Czy nadal używasz ich do synchronizacji swojego zespołu? To właśnie one są przyczyną niedotrzymywania terminów, braku komunikacji i spadku wydajności.

Nadszedł czas na nowe podejście i tu właśnie wkraczają nowoczesne narzędzia do współpracy.

Narzędzia te nie tylko usprawniają komunikację; centralizują wszystko. Wiadomości, e-maile, dokumenty, a nawet

śledzenie projektów

-wszystko w jednym zorganizowanym hubie!

W tym wpisie na blogu porównamy dwa wiodące rozwiązania w przestrzeni współpracy - ClickUp i Lark. Od kluczowych funkcji po integracje, pomożemy Ci określić, który z nich najlepiej sprawdzi się w Twoim cyklu pracy nad projektem.

Uwaga spoiler: Nowe ulubione narzędzie Twojego Teamu znajdziesz właśnie tutaj!

Czym jest ClickUp?

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, startupem, czy pełnoprawnym przedsiębiorstwem,

ClickUp

pełni rolę zaufanego pomocnika w zakresie wydajności. To aplikacja do wszystkiego w pracy, która organizuje zadania do wykonania, usprawnia cykl pracy, śledzi terminy, upraszcza współpracę w zespole i nie tylko. Dzięki ClickUp możesz zrobić wszystko, co do zrobienia, bez przełączania się między wieloma narzędziami lub aplikacjami.

Funkcje ClickUp

ClickUp oferuje wiele funkcji, które zmieniają sposób pracy. Oto krótki przegląd:

1. Funkcja #1: Zarządzanie projektami ClickUp

Szczegółowo planuj każdy projekt i śledź postępy w realizacji poszczególnych elementów

Rozwiązania ClickUp do zarządzania projektami

.

Uprość złożone projekty dzięki narzędziu do zarządzania projektami ClickUp

Wizualizuj moją pracę tak, jak chcesz, za pomocą list i tablic Kanban lub wybierz inne spośród

Ponad 15 niestandardowych widoków ClickUp

. Pomaga to skupić się na szczegółach i upewnić się, że nic nie zostanie przeoczone.

Chcesz zapisać szczegóły projektu? Użyj

Dokumenty ClickUp

aby utworzyć dokument i zaprosić interesariuszy i członków zespołu do współpracy, pozostawienia opinii i przypisania elementów działań. Możesz scentralizować krytyczne informacje w jednym miejscu, aby każdy miał dostęp do tego, co ważne.

Włącz wspólne tworzenie zawartości za pomocą ClickUp Docs

Aby jeszcze bardziej usprawnić współpracę,

Tablice ClickUp

pomagają w burzy mózgów i omawianiu pomysłów z zespołem na cyfrowym płótnie. Pozwól swoim pomysłom na przepływ - szkicuj lub rysuj swoje myśli, używaj łączników do łączenia połączonych koncepcji i wykorzystuj generowanie obrazów AI, aby przekształcić tekst w wizualizacje.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Pro Tip: Wybieraj spośród ogromnej biblioteki ClickUp

szablonów planów komunikacji

aby przyspieszyć współpracę i mieć wszystkie szczegóły projektu w jednym centralnym dokumencie.

2. Funkcja #2: Zadania ClickUp

Organizuj szczegółowe aspekty projektu i obowiązki za pomocą Zadania ClickUp . Wykracza poza podstawowe zarządzanie zadaniami, umożliwiając użytkownikom tworzenie typów zadań, ustawienie poziomów priorytetów i łączenie zależnych lub powiązanych zadań.

Organizuj swoje zadania do wykonania i śledź ich postęp dzięki ClickUp Tasks

Zadania można podzielić na wiele list, aby zoptymalizować cykl pracy i łatwo dostosować je do różnych typów projektów - czy to w marketingu, HR, finansach, prawie czy inżynierii. Dla każdego zadania można użyć Niestandardowe statusy ClickUp do monitorowania postępów i dodawania pól niestandardowych w celu zapewnienia dodatkowych warstw informacji, takich jak osoby przypisane, terminy, blokady itp.

💡 Pro Tip: Bądź zorganizowany i systematycznie zajmuj się zadaniami za pomocą wstępnie zbudowanych szablonów list zadań . Pomaga to koordynować duże projekty i zapewnia, że złożone zadania zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem.

3. Funkcja #3: Współpraca ClickUp

Zapewnij swoim Teams połączenie i koordynację dzięki rozbudowanym funkcjom współpracy ClickUp.

Dzięki wbudowany czat ClickUp , udostępnianie szybkich aktualizacji i nadrabianie zaległości w czasie rzeczywistym. Oto jak usprawnia komunikację:

Wyciąganie informacji z obszaru roboczego w celu sformułowania sugerowanych odpowiedzi za każdym razem, gdy współpracownik zada Ci pytanie

Podsumuj wątki konwersacji, aby uzyskać ogólny obraz tego, co jest omawiane

Ocenianie komentarzy i automatyczne przekształcanie ich w zadania w celu ułatwienia dalszych działań

Połącz zadania, dokumenty i konwersacje z wiadomościami w celu uzyskania kontekstu

Usprawnij współpracę w zespole dzięki ClickUp Chat

Dodatkowo, Spotkania ClickUp pomaga usprawnić spotkania. Pozwala zaplanować agendę i utworzyć listę kontrolną dla wszystkich elementów, które chcesz omówić, aby zawsze mieć gotowe punkty do omówienia podczas spotkań. Dzięki funkcjom takim jak wspólne sporządzanie notatek, śledzenie czasu i integracja z ulubionymi narzędziami do wideokonferencji - przydatnymi do generowania transkrypcji - ClickUp zapewnia wydajność i możliwość działania podczas każdego spotkania.

4. Funkcja nr 4: ClickUp Clips

Wyjaśniaj złożone koncepcje z łatwością dzięki ClickUp Clip . Są to krótkie klipy wideo, które można udostępniać swojemu zespołowi, unikając konieczności długich spotkań lub niekończących się instrukcji. Nagrane klipy zostaną zapisane w ClickUp i można je pobrać lub utworzyć publiczny link do udostępniania nagrania.

Nagrywaj wideo, aby przeprowadzić swój zespół przez ważne koncepcje dzięki ClickUp Clips

Członkowie zespołu mogą oglądać Clip w dogodnym dla siebie czasie, dzięki czemu asynchroniczną komunikację wideo a breeze.

👀 Czy wiesz, że Możesz korzystać z ClickUp Brain , natywna AI ClickUp, do transkrypcji Twoich Clipów i notatek głosowych. Może również podsumowywać dyskusje na spotkaniach i wątki rozmów na czacie ClickUp. Może również służyć jako asystent pisania i sparing partner dla Twoich pomysłów!

Czytaj więcej: 10 najlepszych programów do udostępniania ekranu podczas zdalnych spotkań

5. Funkcja #5: widok kalendarza ClickUp

Bądź na bieżąco z harmonogramem, zakończ zadania na czas i zarządzaj osiami czasu za pomocą Widok kalendarza ClickUp .

Użyj widoku dziennego, tygodniowego lub miesięcznego, aby uzyskać szybki przegląd swoich zadań, spotkań i nadchodzących wydarzeń. Przeciągaj i upuszczaj zadania do kalendarza, aby zaplanować ważne zadania i dostosować czas ich trwania. Możesz również wyświetlić kalendarz swojego zespołu w ClickUp, aby zaplanować wspólne zadania i spotkania bez konieczności przełączania się na inne narzędzie kalendarzowe!

Zaplanuj wydarzenia i zaplanuj zadania za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Pro Tip: Zawsze przygotowuj agendę spotkania i udostępniaj ją uczestnikom przed spotkaniem. W ten sposób uczestnicy wiedzą dokładnie, co będzie omawiane i mogą proaktywnie oferować sugestie lub rekomendacje, co prowadzi do większej liczby dyskusji wydajności dyskusji .

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Czym jest Lark?

przez Skowronek Lark to aplikacja zapewniająca wydajność dla organizacji z funkcjami usprawniającymi komunikację w zespole, współpracę nad dokumentami i zarządzanie zadaniami. Oprócz wiadomości błyskawicznych, wideokonferencji i wspólnej edycji, narzędzie umożliwia planowanie i zarządzanie kalendarzami, tworzenie cykli pracy i integrację z systemami innych firm.

To platforma do zarządzania projektami oferuje również przechowywanie w chmurze do przesyłania, przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików z dowolnego urządzenia lub lokalizacji.

Funkcje Lark

Lark oferuje kilka skutecznych funkcji dla Teams szukających prostego i spójnego narzędzia do utrzymania połączenia i zarządzania zadaniami. Oto niektóre z nich:

1. Funkcja #1: Meegle

Pakiet narzędzi stworzonych do zarządzania projektami, Meegle pozwala na zarządzanie zadaniami , tworzyć niestandardowe cykle pracy i organizować kluczowe szczegóły projektu. Dodaj kontekst do każdego zadania za pomocą pól i szczegółów, takich jak osoby przypisane, terminy i wskaźniki postępu.

Zadania są reprezentowane za pomocą tablic Kanban lub drzew (w celu pokazania zależności i powiązanych zadań), a ich postęp można oglądać za pomocą wykresów Gantta i pulpitów nawigacyjnych.

Czytaj więcej: 20 Free szablonów do zarządzania projektami

2. Funkcja #2: OKRs

Utrzymuj skupienie swoich teamów poprzez ustawienie OKR i indywidualnych celów, aby każdy pracował nad realistycznymi i wpływowymi celami. Członkowie teamów mają zakończoną widoczność tego, nad czym pracują inni, co poprawia współpracę między zespołami i kontekst.

Aktualizacje OKR są dokonywane w dokumentach Lark, a pulpity pozwalają śledzić postępy zespołu w trakcie realizacji celów i zarządzać nimi.

3. Funkcja #3: Spotkania i Messenger

Współpracuj z członkami Teams w czasie rzeczywistym za pomocą Lark Messenger. Dodawaj emotikony, aby wyrazić swój ton i ograniczyć nieporozumienia podczas komunikacji przez tekst. Możesz nawet automatycznie tłumaczyć wiadomości na różne języki, aby łatwiej było zrozumieć konwersacje.

Z pomocą dokumentów w trakcie rozmowy możesz ułatwić szybkie sporządzanie notatek i wspólną edycję bez opuszczania okna rozmowy wideo.

4. Funkcja #4: Protokoły

Lark Minutes umożliwia automatyczne generowanie transkrypcji spotkań, które można wyświetlać, przeszukiwać i nad którymi można współpracować. Zostawiaj komentarze, aby uzyskać opinie i emotikony do reakcji, a także ułatwiaj komunikację między globalnymi Teams dzięki automatycznemu tłumaczeniu Lark. Ułatwia to asynchroniczne nadrabianie zaległości, nawet jeśli przegapisz spotkanie.

5. Funkcja #5: Kalendarze

Kalendarz Lark ułatwia przeglądanie dostępności zespołu i planowanie rozmów lub spotkań. Porównuj kalendarze swojego zespołu obok siebie, aby rezerwować miejsca bez niekończących się podróży w tę i z powrotem, i twórz osobne kalendarze dla ratuszy, premier produktów, publikacji redakcyjnych i nie tylko.

Cennik Lark

Free forever

Pro : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp vs Lark: Porównanie funkcji

Porównajmy Lark i ClickUp i zobaczmy, jak wypadają na tle konkurencji. 💪🏻

1. Zarządzanie projektami

W tej pierwszej rundzie zobaczymy, która platforma jest najlepsza do zarządzania projektami i zadaniami.

Kluczowe funkcje ClickUp do zarządzania projektami

Ponad 15 konfigurowalnych widoków, w tym widok wykresu Gantta do zarządzania osią czasu, widok zespołu do zarządzania zasobami, widok obciążenia pracą do wizualizacji przepustowości itp.

Zarządzanie zadaniami z typami zadań, poziomami priorytetów, polami niestandardowymi i opisami zadań

Formularze do zarządzania wnioskami, zmianami i opiniami dotyczącymi projektów

Tablice i listy Kanban do organizowania zadań i tworzenia elastycznych cykli pracy nad projektem

Intuicyjne pulpity do widoku postępu projektu i wydajności zespołu

Wizualizacja projektów w ClickUp

Wyróżniającą się funkcją ClickUp jest to, że pozwala on na widok i zarządzanie pracą na wiele sposobów. Wybierz perspektywę, która najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy, aby zwiększyć wydajność i uzyskać przejrzystość różnych aspektów projektu.

Masz:

Widoki oparte na czasie do planowania zadań, ustawienia terminów i identyfikacji nakładających się działań

Widoki zarządzania zasobami do monitorowania obciążenia zespołu pracą

Widoki współpracy do burzy mózgów i organizowania pomysłów

Zaawansowane widoki do sortowania zadań, oznaczania wąskich gardeł i zarządzania zależnościami

Wybierz spośród ponad 15 widoków niestandardowych w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Zarządzanie zadaniami w ClickUp

Dzięki ClickUp Tasks można kategoryzować elementy działań według typu zadania, statusu i terminów, a także dodawać podzadania dla złożonych, wieloetapowych projektów, aby uprościć śledzenie. Zależności mogą być ustalane między zadaniami, aby ułatwić ich śledzenie zarządzanie harmonogramami projektów .

Można jeszcze bardziej zwiększyć odpowiedzialność, tworząc plik lista kontrolna zadań dla każdego zadania. A jeśli musisz edytować wiele zadań, użyj opcji Pasek narzędzi działań zbiorczych ClickUp aby wprowadzić zmiany jednocześnie.

Edytuj wiele zadań jednocześnie za pomocą paska działań zbiorczych ClickUp

Kluczowe funkcje Lark do zarządzania projektami

Wyczyszczone role i obowiązki dla każdego członka zespołu w celu usprawnienia współpracy międzyfunkcyjnej

Tablice Kanban i drzewa do organizacji zadań

Widok wykresu Gantta do wizualizacji osi czasu i kamieni milowych projektu

Szczegóły i pola do przechwytywania informacji o projekcie

Wizualizacja projektów w Lark

Organizuj swoje zadania za pomocą tablic Kanban, aby wyświetlić postęp zadania w trakcie różnych scen, ułatwiając śledzenie i skupienie się na aktywnych elementach działań.

Możesz także użyć struktury drzewa, aby zorganizować zadania w sposób hierarchiczny. Upraszcza to wizualizację zależności między zadaniami i zapewnia przejrzystość złożonych projektów.

Można również wyświetlić oś czasu zadania i krytyczne kamienie milowe za pomocą widoku wykresu Gantta w Lark.

Zarządzanie zadaniami w Lark

Twórz zadania bezpośrednio z dokumentów lub komunikatora Lark Messenger i przypisuj je członkom zespołu. Użyj pól, aby uchwycić szczegółowe informacje, takie jak priorytet, złożoność, ważne połączenia, typ problemu i inne. Kataloguj opisy zadań, kroki, załączniki, komentarze i prośby o zmianę za pomocą pól niestandardowych.

Czy ClickUp lub Lark jest lepszy jeśli chodzi o zarządzanie projektami i zadaniami?

Dzięki wielu opcjom wizualizacji projektów, zaawansowanym zarządzanie zasobami narzędzia do współpracy i zarządzania zależnościami zadań, ClickUp zdecydowanie ma przewagę nad Lark, jeśli chodzi o zarządzanie projektami i zadaniami. Korzystając z ClickUp, zespoły mogą scentralizować wszystko, od przydzielania zadań po śledzenie postępów w jednym miejscu, zapewniając, że projekty pozostaną na właściwym torze. Dodatkowo, jego rozszerzone integracje, zaawansowane raportowanie i szablony sprawiają, że jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami o dowolnej skali.

2. Współpraca i komunikacja w Teams

Czas na drugą rundę debaty ClickUp vs Lark. Tym razem przyjrzymy się, które narzędzie jest lepsze do współpracy przy projektach.

Kluczowe funkcje ClickUp dla współpracy i komunikacji

Czat wzbogacony o AI do udostępniania aktualizacji w czasie rzeczywistym

Tablice ClickUp do burzy mózgów i tworzenia pomysłów

ClickUp Dokumenty do wspólnej edycji

Wspólna edycja i burza mózgów

ClickUp oferuje kilka super odsetkowych funkcji dla współpraca w czasie rzeczywistym .

Wirtualna burza mózgów z zespołem, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki ClickUp Whiteboards. Po sfinalizowaniu pomysłów możesz połączyć je z innymi dokumentami, czatami lub zadaniami w obszarze roboczym, aby zapewnić ich dokładne wykonanie.

Dokumenty ClickUp to kolejny sposób, w jaki Twój zespół może współpracować nad aktualizacjami projektu i informacjami. Możesz tworzyć pomocne zasoby informacyjne lub wiki za pomocą dokumentów i centralnie nimi zarządzać, aby Twój zespół miał do nich dostęp w razie potrzeby.

Porada dla profesjonalistów: Połącz dokumenty z określonymi zadaniami, aby wszystkie istotne informacje były dostępne w jednym miejscu, co pozwoli ograniczyć komunikację zwrotną podczas pracy nad projektami.

Komunikacja w Teams

ClickUp Chat otwiera się bezpośrednio w obszarze roboczym, dzięki czemu komunikacja w miejscu pracy jest zawsze powiązana z zadaniami.

Dodatkowo posiada SyncUps, który ułatwia połączenie z zespołem podczas rozmów głosowych i wideo! ClickUp Brain podsumuje wszystko, co zostało omówione podczas rozmowy, a nawet wyciągnie elementy działań z protokołów spotkań, dzięki czemu o wiele łatwiej będzie Ci być na bieżąco z krytycznymi dyskusjami.

Czytaj więcej: 20 najlepszych aplikacji do komunikacji w Teams

Kluczowe funkcje Lark do współpracy i komunikacji

Messenger do połączenia z Teams w celu szybkich dyskusji i aktualizacji

Dokumenty do współpracy

Wiki do zarządzania wiedzą

Wspólna edycja

Lark Docs usprawnia współpracę nad zawartością dla Teams. Aplikacja jest połączona z czatem, dzięki czemu użytkownik jest natychmiast powiadamiany, gdy ktoś skomentuje jego dokument. Dokumenty można uczynić bardziej interaktywnymi, dodając elementy formatu, ankiety, diagramy i wykresy.

Komunikacja Teams

Lark Messenger zapewnia wsparcie dla bezpośredniej komunikacji z członkami zespołu. Integruje się z e-mailami, kalendarzami i zadaniami w celu wsparcia udostępniania plików, planowania spotkań i przydzielania zadań. Ponadto istnieje możliwość wysyłania i odbierania wiadomości w języku ojczystym za pomocą funkcji automatycznego tłumaczenia na czacie, co eliminuje bariery językowe.

Czy ClickUp lub Lark wypadają lepiej pod względem poprawy współpracy między zespołami?

Podczas gdy obie platformy oferują możliwości współpracy zespołowej, funkcje takie jak Tablice, Dokumenty i Czat oznaczają, że ClickUp integruje kreatywną burzę mózgów, wspólną edycję i komunikację opartą na AI w ramach jednej platformy. To sprawia, że ClickUp jest lepszym wyborem dla wydajnej i praktycznej komunikacji w porównaniu do solidnej, ale podstawowej funkcji czatu Lark.

3. AI i automatyzacja cyklu pracy

Następnie przyjrzymy się, jak AI i automatyzacja ClickUp i Lark porównują się ze sobą.

Kluczowe funkcje ClickUp dla AI i automatyzacji

ponad 100 gotowych automatyzacji do wyboru

Kreator automatyzacji AI dla niestandardowych cykli pracy automatyzacji

ClickUp Brain do zarządzania wiedzą, aktualizacji projektów i tworzenia kopii

Automatyzacja

ClickUp pomaga skupić się na skomplikowanych zadaniach przy jednoczesnej automatyzacji pracy. Wybieraj spośród ponad 100 gotowych Automatyzacja ClickUp aby usprawnić swój cykl pracy lub zbudować własny za pomocą NLP (Natural Language Processing) Automation Builder.

Możesz tworzyć automatyzacje dla wielu przypadków użycia, takich jak przypisywanie zadań, publikowanie komentarzy, aktualizowanie statusów i wysyłanie e-maili. Oszczędza to czas, zmniejsza liczbę błędów i pomaga zespołom zachować wydajność i koncentrację.

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki ClickUp Automations

AI ClickUp Brain działa jak Twój osobisty asystent, abyś zawsze był skupiony i na bieżąco z zadaniami.

Masz zapytanie związane z pracą? Brain wyświetla spostrzeżenia z obszaru roboczego. Potrzebujesz aktualizacji postępu lub raportowania statusu? Brain automatycznie generuje podsumowania i spostrzeżenia na podstawie czatu, zadań i dokumentów. Szukasz lepszego sposobu na napisanie e-maila? Poproś Brain o sugestie i sprawdzenie pisowni.

Generuj podsumowania spotkań jednym kliknięciem za pomocą ClickUp Brain

💡 Porada dla profesjonalistów: Usprawnij swoje cykl pracy związany z zarządzaniem dokumentami poprzez ustawienie automatyzacji w celu powiadamiania odpowiednich członków zespołu za każdym razem, gdy dokument jest tworzony, aktualizowany lub zatwierdzany. Zapewnia to płynne i niezawodne przekazywanie informacji.

Kluczowe funkcje Lark dla AI i automatyzacji

Lark Base do tworzenia niestandardowych cykli pracy w celu automatyzacji zadań

Base x OpenAI do generowania zawartości na dużą skalę

Szablony do projektowania procesów i przepływów zatwierdzania

Automatyzacja

Base to rozwiązanie Lark bez kodu automatyzacja cyklu pracy konstruktor odpowiedni do obsługi pracy grupowej. Optymalizuje komunikację w zespole, zarządzanie zadaniami i zarządzanie wiedzą w celu poprawy ogólnej wydajności. Base umożliwia również importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych i formularzy w celu uzyskania wglądu w biznes i podejmowania świadomych decyzji.

AI

Lark nie posiada wbudowanej funkcji AI. Zamiast tego oferuje integrację z OpenAI. Możesz użyć tej kombinacji do generowania zawartości na dużą skalę przy użyciu różnych podpowiedzi AI.

Które narzędzie wybrać do automatyzacji cykli pracy?

Bezapelacyjnie, ClickUp zdobywa tutaj koronę, oferując natywne możliwości AI i konfigurowalną automatyzację. Z drugiej strony Lark nie ma wbudowanych funkcji AI i oferuje ograniczone możliwości automatyzacji. Chociaż wystarcza to do podstawowej optymalizacji procesów, trudno jest zautomatyzować złożone zadania bez integracji z innymi firmami.

4. Ceny

W ostatniej rundzie zobaczymy, która z dwóch platform wygrywa pod względem cen.

Plany cenowe ClickUp

Free Forever: Bogaty w funkcje darmowy plan

Bogaty w funkcje darmowy plan Unlimited: $7 za członka/miesiąc

$7 za członka/miesiąc Business: $12 za członka/miesiąc

$12 za członka/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUpAI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

Plany cenowe Lark

Free Forever

Pro : 12 USD/miesiąc za użytkownika

: 12 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Które narzędzie do współpracy jest najbardziej przystępne cenowo dla użytkowników?

Zarówno ClickUp, jak i Lark oferują konkurencyjne opcje cenowe dla użytkowników. Jednakże, w porównaniu do Lark, ClickUp oferuje rozszerzone funkcje, takie jak nielimitowane zadania, wspólne dokumenty, sprint manager, czat w czasie rzeczywistym i wiele więcej, tylko w ramach planu Free Plan.

Poza tym, plan Unlimited firmy ClickUp jest również świetną opcją dla małych Teams, aby skorzystać z krytycznych funkcji zarządzania projektami w cenie 7 USD miesięcznie za użytkownika w porównaniu do planu średniego poziomu firmy Lark, który kosztuje 12 USD miesięcznie za użytkownika.

ClickUp vs Lark na Reddicie

Jeśli nadal próbujesz zdecydować między ClickUp i Lark, Reddit jest doskonałym miejscem, aby dowiedzieć się, co prawdziwi użytkownicy myślą o tych narzędziach.

Poszperaliśmy trochę i oto jak użytkownicy opisują swoje doświadczenia z obiema platformami.

Jeden Redditor poleca Lark dla osobistej wydajności, szczególnie ze względu na jego możliwości integracji.

Używam larksuite do moich osobistych rzeczy. Bardzo polecam pakiet Lark dla wydajności ze względu na ilość dostępnych osadzeń i integracji

Jednakże, inny Redditor uważa platformę za mniej intuicyjną, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie kalendarzami lub zadaniami.

Klient e-mail wymaga dużo pracy, możliwość dodania elementu do kalendarza lub zadań, a nawet przeniesienia rzeczy z e-maila do dowolnej innej aplikacji, którą trzeba skopiować. Również bezpieczeństwo jest dobre tylko z płatnym planem 12 $, gdzie wszystkie inne zaczynają się od 6 $. Można by pomyśleć, że bezpieczeństwo będzie najwyższym priorytetem

Z drugiej strony, Użytkownicy ClickUp uważają, że platforma jest warta swojej ceny.

Używamy ClickUp od co najmniej 4 lat i szczerze mówiąc jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Najlepszy wybór w historii! Nigdy nie miałem większych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna. Korzystam z płatnej subskrypcji, a wraz z nową wersją jest coraz lepiej. Ogólnie rzecz biorąc, w stosunku do ceny i ogromnej ilości narzędzi, ClickUp zdecydowanie przewyższył wszystkie moje oczekiwania

Jeszcze jeden wyróżnienia użytkownika dokładnie dlaczego kochają ClickUp.

ClickUp jest tego wart, ponieważ otrzymujesz prawdziwy cykl pracy do zarządzania projektami z automatyzacją, przeglądem wszystkich projektów i postępów. Podoba mi się również funkcja nagrywania wideo na platformie

Chociaż Lark ma kilka dobrych możliwości integracji, może być mniej intuicyjny i kosztowny dla wielu użytkowników. Ponadto, funkcje bezpieczeństwa Lark są dostępne tylko w wyższych planach cenowych, co może stanowić problem dla małych i średnich firm poszukujących przystępnego cenowo, a jednocześnie bezpiecznego rozwiązania bezpiecznego narzędzia do współpracy .

ClickUp otrzymuje pochwały od większości użytkowników ze względu na wszechstronne możliwości zarządzania projektami. W połączeniu z niezawodną obsługą klienta, większość użytkowników uważa, że platforma przekracza ich oczekiwania.

Które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Postawiliśmy więc ClickUp i Lark w bezpośrednim starciu i oto moment, na który czekaliście..

*Przewiń proszę...* 🥁

Zwycięzcą jest... ClickUp!

ClickUp oferuje zaawansowaną automatyzację AI, konfigurowalne pulpity i funkcje takie jak Chat, Tablica i Dokumenty do współpracy w jednej aplikacji. Ponadto elastyczny cennik zapewnia większy zwrot z inwestycji!

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp to wszechstronne narzędzie, które wnosi wartość dodaną, zapewnia płynną współpracę i zwiększa wydajność. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i dowiedz się, dlaczego jest to jedyne narzędzie do współpracy, jakiego Twój zespół będzie kiedykolwiek potrzebował!