10 najlepszych narzędzi organizacyjnych dla studentów zapewniających wydajność

Życie studenckie może być naprawdę przytłaczające.

Pomiędzy niekończącymi się zadaniami, terminami, które zbliżają się szybciej niż oczekiwano, projektami grupowymi, które zawsze wymagają pełnej uwagi i harmonogramami nauki, których nie sposób się trzymać, jest wiele do zrobienia.

Ale mamy dobrą wiadomość: nie musisz do zrobienia tego sam.

Odpowiednie narzędzia organizacyjne mogą zdjąć z twoich barków ogromny ciężar. Nie są to tylko fantazyjne listy do zrobienia lub planery.

Pomogą ci one utrzymać wysoki GPA i wyróżnić się na początku kariery.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto 10 najlepszych narzędzi, które pomogą Ci zapanować nad chaosem studenckiego życia:

ClickUp: Najlepsze rozwiązanie dla studentów z wydajnością opartą na AI Todoist: Najlepszy do minimalistycznego zarządzania zadaniami Notion: Najlepsze dla wysoce konfigurowalnych cykli pracy Google Keep: najlepszy do prostych notatek i list Microsoft OneNote: Najlepszy do szczegółowej organizacji notatek Trello: najlepsze do wizualnego zarządzania projektami Evernote: Najlepszy dla solidnych funkcji tworzenia notatek myHomework Student Planner: Najlepszy do prostego planowania akademickiego MyStudyLife: Najlepsze do zarządzania harmonogramami i egzaminami Any.do: Najlepszy do synchronizacji zadań osobistych i akademickich ## Czego należy szukać w narzędziach organizacyjnych dla studentów?

Co sprawia, że dane narzędzie idealnie nadaje się do utrzymania organizacji jako student? Weź pod uwagę te kluczowe funkcje:

Łatwość obsługi: Wybierz narzędzie z intuicyjnym interfejsem, które jest szybkie w ustawieniu i łatwe w nawigacji. Nie chcesz spędzać godzin na nauce narzędzia (i wracać do swoich zadań do wykonania)

Wybierz narzędzie z intuicyjnym interfejsem, które jest szybkie w ustawieniu i łatwe w nawigacji. Nie chcesz spędzać godzin na nauce narzędzia (i wracać do swoich zadań do wykonania) Zarządzanie zadaniami i terminami: Poszukaj list zadań do zrobienia, przypomnień i widoków kalendarza, aby skutecznie śledzić zadania i egzaminy - i nigdy nie przegapić ważnego terminu

Poszukaj list zadań do zrobienia, przypomnień i widoków kalendarza, aby skutecznie śledzić zadania i egzaminy - i nigdy nie przegapić ważnego terminu Funkcje współpracy: Priorytetowe narzędzia z udostępnianiem w czasie rzeczywistym, komentowaniem i oddelegowanymi zadaniami dla projektów grupowych

Priorytetowe narzędzia z udostępnianiem w czasie rzeczywistym, komentowaniem i oddelegowanymi zadaniami dla projektów grupowych Planowanie nauki: Wybierz narzędzia, które oferują szablony, organizację notatek i funkcje ułatwiające planowanie i optymalizację sesji nauki

Wybierz narzędzia, które oferują szablony, organizację notatek i funkcje ułatwiające planowanie i optymalizację sesji nauki Opcje integracji: Upewnij się, że narzędzie płynnie współpracuje z platformami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak Google Drive czy Microsoft Office

Upewnij się, że narzędzie płynnie współpracuje z platformami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak Google Drive czy Microsoft Office Przystępność cenowa: Poszukaj darmowych planów lub niedrogich opcji, które pasują do twojego budżetu jako studenta

Pro Tip: Skorzystaj z darmowych wersji próbnych lub demonstracyjnych, zanim zdecydujesz się na zakup danego narzędzia narzędzie do nauki . Pozwala to przetestować, jak dobrze funkcje są zgodne z potrzebami użytkownika.

10 najlepszych narzędzi organizacyjnych dla studentów

Rozumiemy to - życie studenckie jest już wypełnione po brzegi, a ty wolałbyś spędzać swój wolny czas realizując swoje pasje, nurkując w zajęciach pozalekcyjnych lub po prostu spędzając czas z przyjaciółmi. Dlatego zrobiliśmy to za ciebie i zebraliśmy dziesięć najlepszych narzędzi, które pomogą ci utrzymać porządek bez wysiłku.

1. ClickUp (najlepszy do zapewnienia studentom wydajności opartej na AI)

Zarządzaj zadaniami domowymi, projektami badawczymi i innymi zadaniami na jednej platformie za pomocą Listy kontrolne zadań ClickUp Niezależnie od tego, czy żonglujesz zadaniami domowymi, projektami badawczymi, przesłanymi terminami, czy milionem innych rzeczy, ClickUp to jedyne narzędzie, które może to wszystko ułatwić.

To wszystko aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

To sprawia, że jest to jedna z najlepszych narzędzi organizacyjnych do planowania pracy, łatwej komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami oraz poprawy wydajności.

As Paola Landaeta Saldías , doktorantka, TIM Research Group - TU Berlin, mówi:

Łatwe i przejrzyste zarządzanie projektami lub zadaniami jest głównym atrybutem tego oprogramowania. Używam go na wiele sposobów, ale najcenniejsze dla naszego zespołu było obciążenie umożliwiające prawidłowe śledzenie każdego projektu i wyskakujące alarmy, gdy coś idzie nie tak. Obciążenie komunikacją nawet przy użyciu przechowywania plików i komentarzy w celu wzbogacenia każdego zadania/projektu było bardzo przydatne, aby wszyscy byli na bieżąco, ponieważ dzięki uporządkowanym informacjom można było również wykorzystać czas na innowacje, po prostu tworząc specjalną tablicę dla nowych pomysłów/projektów do opracowania Paola Landaeta Saldías doktorantka, Grupa Badawcza TIM - TU Berlin

Zorganizuj swój dzień za pomocą zadań ClickUp, aby podzielić cele na możliwe do wykonania kroki.

Zacznijmy od Zadania ClickUp -kręgosłup akademickiego cyklu pracy. Funkcja ta sprawia, że nie musisz się spieszyć w ostatniej chwili, ponieważ zapomniałeś o terminie lub przeoczyłeś ważny szczegół.

Za jej pomocą możesz podzielić swoje zadania na łatwe do zarządzania kroki za pomocą list kontrolnych zadań, ustawić priorytety i śledzić postępy wizualnie, zarówno w prostym formacie listy, jak i na tablicy Kanban (lub dziesiątkach innych) Widoki ClickUp ).

Przeczytaj również: Przewodnik edukatora po formularzach ClickUp

Wizualizuj swój harmonogram w czasie rzeczywistym za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Następnie jest Widok kalendarza ClickUp , dzięki któremu cały harmonogram akademicki, terminy i wydarzenia są zawsze przed Tobą, co pozwala Ci być na bieżąco i mieć kontrolę.

Niezależnie od tego, czy musisz planować sesje nauki, czy koordynować spotkania grupowe, ClickUp Calendar View może śledzić wszystko.

Mądrzejsza współpraca dzięki ClickUp Docs jako hubowi dla notatek, planów i pomysłów

Teraz, jeśli uwielbiasz pracować nad projektami grupowymi (lub, bądźmy szczerzy, próbujesz je przetrwać), Dokumenty ClickUp znacznie ułatwi ci życie.

Koniec z niekończącymi się łańcuchami e-maili lub nieodebranymi załącznikami. Dzięki Docs możesz tworzyć, udostępniać i edytować dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoją grupą.

To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do współpracy nad dokumentami, burzy mózgów, a nawet po prostu utrzymywania wszystkich na tej samej stronie.

🧠 Fun Fact: ClickUp oferuje ponad 35 aplikacji ClickApp, które pozwalają niestandardowo dostosować obszar roboczy dzięki funkcjom takim jak śledzenie czasu, mapy myśli, a nawet sprinty.

Użyj ClickUp Brain jako osobistego skarbca pomysłów, aby zadawać pytania, podsumowywać spostrzeżenia, a nawet tworzyć zawartość od zera

Porozmawiajmy teraz o ClickUp Brain asystent AI, który pracuje przez całą dobę, aby pomóc zoptymalizować sesje nauki.

Może zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak ustawienie przypomnień i podsumowanie notatek z wykładów, oszczędzając czas. Jednak idzie dalej, oferując spersonalizowane wskazówki dotyczące nauki w oparciu o twoje nawyki i obciążenie pracą.

A jeśli potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu obszaru roboczego, ClickUp ma gotowe szablony.

The Szablon listy kontrolnej dla studentów ClickUp pomaga być na bieżąco ze wszystkim w ciągu tygodnia, podczas gdy szablon Szablon budżetu na studia ClickUp gwarantuje, że nie splajtujesz w połowie semestru.

A jeśli potrzebujesz czegoś bardziej szczegółowego, zajrzyj na stronę Szablon dla studentów ClickUp aby zorganizować się od samego początku.

Szablon dla studentów ClickUp

Szablon upraszcza naukę i zapewnia, że jesteś na bieżąco ze wszystkimi ważnymi rzeczami, takimi jak organizowanie zajęć i wykładów, zarządzanie projektami, zadaniami i egzaminami oraz śledzenie postępów i terminów realizacji wszystkich celów.

Przeczytaj również: Najważniejsze wskazówki dotyczące zarządzania projektami dla studentów

ClickUp najlepsze funkcje

Konsolidacja zarządzania zadaniami, notatek, kalendarzy i przypomnień na jednej platformie, eliminująca konieczność korzystania z wielu aplikacji

Organizuj swoje zadania w sposób, który Ci odpowiada. Na przykład, użyj widoku Kalendarza do wizualizacji terminów zadań lub widoku Tablicy do śledzenia postępów projektu

Przydzielaj czas na zadania i monitoruj czas potrzebny na ich zakończenie za pomocą aplikacji Wbudowane w ClickUp śledzenie czasu i funkcji szacowanego czasu

Pracuj razem nad projektami grupowymi, udostępniaj notatki i utrzymuj wszystkich na tej samej stronie dzięki narzędziom do współpracy w czasie rzeczywistym w ClickUp w tym intuicyjny system folderów, komentarze do zadań, wzmianki i udostępnianie dokumentów

Ustaw cele akademickie, takie jak zakończenie modułu nauki lub uzyskanie określonej oceny, i śledź swoje postępy w czasie dzięki ClickUp Cele Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się z wieloma funkcjami platformy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,300+ recenzji)

2. Todoist (najlepszy do minimalistycznego zarządzania zadaniami)

przez TodoistTodoist to eleganckie i proste narzędzie do zarządzania zadaniami, idealne dla studentów, którzy chcą intuicyjnego sposobu na utrzymanie organizacji bez dzwonków i gwizdków bardziej złożonych narzędzi.

Jego minimalistyczny design skupia się na podstawowych funkcjach, takich jak tworzenie zadań, ustawienie priorytetów i śledzenie terminów.

Użyj etykiet i filtrów, aby spersonalizować listę zadań i skupić się na elementach o wysokim priorytecie lub określonych kategoriach. Połączenie Todoist z Kalendarzem Google, Dropbox i innymi aplikacjami oprogramowanie do zarządzania uczelnią w celu zwiększenia jego użyteczności.

Zabawny bonus? Grywalizowany system Karma w Todoist motywuje do utrzymywania wysokiej wydajności.

Najlepsze funkcje Todoist

Łatwe organizowanie zadań dzięki intuicyjnej hierarchii projektów i podzadań

Ustawienie priorytetów i terminów dzięki konfigurowalnym etykietom i przypomnieniom

Współpraca z członkami zespołu lub rodziną poprzez udostępnianie projektów

Śledzenie wydajności za pomocą wbudowanych celów i punktów Karma

Limity Todoist

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta

Brak trybu offline dla urządzeń mobilnych, chyba że zadania są wstępnie załadowane

Cennik Todoist

Początkujący: Free

Free Pro: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $8/miesiąc za użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 800 recenzji)

4.4/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2500 recenzji)

3. Notion (najlepszy do wysoce konfigurowalnych cykli pracy)

przez Nietjon Życie studenckie może często wydawać się ograniczone i restrykcyjne, ze zdefiniowanymi strukturami dla prawie wszystkiego - od formatów zadań po cykle pracy nad projektami. Notion to dobre rozwiązanie dla studentów, którzy pragną elastyczności i kontroli nad swoimi cyfrowymi plikami. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostej listy rzeczy do zrobienia, czy szczegółowego systemu zarządzania wiedzą, Notion pozwala zaprojektować cykl pracy dostosowany do Twoich potrzeb. Możesz tworzyć lub korzystać z gotowych szablonów do notatek z zajęć, zadań lub śledzenia projektów i synchronizować Notion z aplikacjami takimi jak Google Drive lub Trello, aby uzyskać scentralizowany dostęp do zasobów do nauki i badań.

Najlepsze funkcje Notion

Tworzenie niestandardowych baz danych, wiki i dokumentów w jednym obszarze roboczym

Połączenie cykli pracy poprzez płynne łączenie stron, zadań i projektów

Wizualizacja danych za pomocą tabel, tablic, osi czasu i kalendarzy

Udostępnianie obszaru roboczego rówieśnikom, nauczycielom lub publicznie za pomocą stron na żywo

Notion limity

Brakuje funkcji zarządzania zadaniami, przypomnień i zaawansowanej automatyzacji

Problemy z wydajnością w przypadku dużych baz danych na starszych urządzeniach

Notion ceny

**Free

Plus: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,400+ recenzji)

4. Google Keep (najlepszy do prostych notatek i list)

przez Google Keep Google Keep to najlepsza lekka aplikacja do przechwytywania pomysłów i szybkich notatek w podróży. Zapewnia zapracowanym studentom interfejs notatek samoprzylepnych do tworzenia kolorowych notatek dla lepszej organizacji wizualnej, notatek głosowych do szybkiego przechwytywania myśli lub pomysłów i konwertowania mowy na tekst oraz list kontrolnych, które pozwalają im łatwo zarządzać zadaniami.

Najlepsze funkcje Google Keep

Współpraca w czasie rzeczywistym poprzez udostępnianie notatek innym osobom

Ustawienie przypomnień opartych na lokalizacji lub czasie dla zadań

Automatyczna synchronizacja między urządzeniami za pomocą konta Google

Limity Google Keep

Ograniczone opcje formatu w porównaniu do zaawansowanych aplikacji do notatek

Brak funkcji zarządzania zadaniami do obsługi większych projektów

Brak integracji z innymi narzędziami poza obszarem roboczym Google

Minimalna struktura organizacyjna dla osób intensywnie sporządzających notatki

Ceny Google Keep

Free

Business Starter: $7.20/miesiąc za użytkownika

$7.20/miesiąc za użytkownika Business Standard: $14.40/miesiąc na użytkownika

$14.40/miesiąc na użytkownika Business Plus: 21,60 USD/miesiąc za użytkownika

21,60 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

uwaga: Google Keep jest dostępny za darmo dla użytkowników indywidualnych i jako część obszaru roboczego Google dla zespołów. Podane na liście ceny dotyczą obszaru roboczego Google

Oceny i recenzje Google Keep

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

5. Microsoft OneNote (najlepszy do szczegółowej organizacji notatek)

przez Microsoft OneNote Digital Jeśli kiedykolwiek chciałeś udostępniać notatki i współpracować nad nimi z przyjaciółmi i kolegami z klasy, Microsoft OneNote to narzędzie dla Ciebie.

Jest to bogaty w funkcje cyfrowy notatnik, który obsługuje dogłębnie, wspólne tworzenie notatek i organizacja. Idealny dla studentów, którzy zarządzają gęstymi informacjami, OneNote oferuje wszechstronny i dobrze zorganizowany system notatników. Pozwala dzielić notatki na notatniki, sekcje i strony, ułatwiając nawigację.

Dzięki wsparciu dla pisma odręcznego można sporządzać notatki za pomocą rysika lub rysować diagramy bezpośrednio na urządzeniu. A w przeciwieństwie do fizycznych notatek, nigdy nie musisz się martwić o zgubienie cennych informacji lub pozostawienie ich, gdy ich potrzebujesz - możesz uzyskać dostęp do swoich notatek z telefonu, tabletu lub komputera za pośrednictwem OneDrive.

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote

Clipowanie zawartości stron internetowych i zapisywanie jej bezpośrednio w notatnikach

Organizowanie notesów za pomocą sekcji, etykiet, podsekcji iSzablony programu OneNote Współpraca nad udostępnianymi notatnikami w czasie rzeczywistym

Szybkie wyszukiwanie notatek przy użyciu słów kluczowych i funkcji rozpoznawania pisma odręcznego

Limity programu Microsoft OneNote

Interfejs może wydawać się zagracony i przytłaczający dla nowych użytkowników

Brak narzędzi kanban lub zarządzania projektami

Ceny Microsoft OneNote

Osobisty: 6,99 USD/miesiąc za użytkownika

6,99 USD/miesiąc za użytkownika Apps for Business: 9,90 USD/miesiąc za użytkownika

9,90 USD/miesiąc za użytkownika Rodzinny : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika Business Basic : 7,20 USD/miesiąc na użytkownika

: 7,20 USD/miesiąc na użytkownika Business Standard: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Business Premium: 26,40 USD/miesiąc na użytkownika

uwaga: Microsoft OneNote jest dostępny jako część pakietu Microsoft 365. Podane ceny dotyczą usługi Microsoft 365._

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

4,5/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 700 recenzji)

6. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania projektami)

przez TrelloTrello's system kart i tablic zapewnia intuicyjny sposób wizualnego organizowania zadań, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektów grupowych lub planowania semestru. Tablice reprezentują różne scena zadań, takie jak do zrobienia, zrobione lub gotowe. Karty reprezentują poszczególne zadania na każdej scenie.

Dodawaj szczegółowe opisy, listy kontrolne, terminy i załączniki do poszczególnych zadań, aby zawsze mieć pełny kontekst. Możesz przydzielać zadania członkom grupy podczas pracy nad udostępnianymi projektami, a nawet zostawiać komentarze na ich temat, aby uprościć współpracę.

Ulepszenia Trello pozwalają zwiększyć jego funkcję dzięki niestandardowym integracjom z narzędziami takimi jak Google Drive, Slack i kalendarz.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualizacja cykli pracy za pomocą elastycznych tablic w stylu Kanban

Przeciąganie i upuszczanie zadań między listami w celu łatwej organizacji

Załączanie plików, obrazów i połączonych plików bezpośrednio do kart

Automatyzacja powtarzalnych procesów dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji Butler

Używaj niestandardowych etykiet do kategoryzowania zadań na podstawie priorytetu, tematu lub typu

Limity Trello

Brakuje funkcji zarządzania zależnościami i łączenia zadań

Niestandardowe opcje dla Tablic mogą wydawać się ograniczone

Cennik Trello

**Free

Standardowy: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Premium: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Zaczyna się od $17.50/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 300 opinii)

7. Evernote (najlepszy pod względem funkcji tworzenia notatek)

przez Evernote Jeśli szukasz oprogramowania, które pomoże Ci szybko robić notatki, a następnie łatwo je organizować, potrzebujesz Evernote . Oferuje zaawansowane narzędzia dla studentów, którzy muszą przechwytywać, organizować i wyszukiwać różne informacje.

Wyróżniające się funkcje organizacyjne Evernote obejmują wydajne wyszukiwanie w celu szybkiego znajdowania notatek, nawet z odręczną zawartością, możliwość przekształcenia notatek w listy rzeczy do zrobienia poprzez dodanie pól wyboru i przypomnień, a także utworzenie notatek multimedialnych poprzez dodanie do informacji materiałów cyfrowych, takich jak nagrania głosowe, zdjęcia, pliki PDF i szkice.

Najlepsze funkcje Evernote

Zbieranie informacji z dowolnego miejsca dzięki szybkiemu wycinaniu z Internetu i skanowaniu OCR

Płynna synchronizacja notatek na wszystkich urządzeniach

Porządkowanie pomysłów za pomocą notatników, etykiet i niestandardowych ustawieńSzablony Evernote Współpracuj, udostępniając notatki lub edytując je z członkami zespołu



Limity Evernote

Niezgrabny interfejs w porównaniu do nowszych alternatyw

Dostęp offline jest ograniczony do płatnych planów

Ceny Evernote

Free

Personal: $14,99/miesiąc

$14,99/miesiąc Profesjonalny: 17,99 USD/miesiąc

17,99 USD/miesiąc Teams: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

24,99 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 200 recenzji)

myHomework Student Planner (najlepszy do prostego planowania akademickiego)

przez myHomework Student PlannermyHomework Student Planner upraszcza planowanie akademickie dzięki przejrzystemu, łatwemu w użyciu interfejsowi. Pozwala zsynchronizować szkolny plan zajęć z aplikacją, aby zarządzać godzinami zajęć i zadaniami oraz uzyskać ich przegląd z lotu ptaka.

Aplikacja oferuje również doskonałą dostępność - można z niej korzystać na różnych urządzeniach, od smartfona po laptopa.

myHomework Student Planner najlepsze funkcje

Śledzenie zadań, testów i terminów w jednym miejscu

Niestandardowe harmonogramy zajęć z kolorowymi kodami i przedziałami czasowymi

Otrzymywanie powiadomień o zbliżających się terminach

Dostęp do narzędzi offline, aby zachować wydajność bez Internetu

myHomework Student Planner ograniczenia

Przestarzały wygląd w porównaniu do bardziej nowoczesnych planerów

Wersja Free zawiera reklamy, które mogą rozpraszać

myHomework Student Planner ceny

Basic: Free (z reklamami)

Free (z reklamami) Premium: $4.99/rok

myHomework Student Planner oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

9. MyStudyLife (najlepsze do zarządzania harmonogramami i egzaminami)

przez MyStudyLife Jak sama nazwa wskazuje, MyStudyLife ma na celu maksymalne wykorzystanie życia studenckiego. Wykracza poza podstawowe planowanie, oferując narzędzia dostosowane specjalnie do powodzenia w nauce.

Umożliwia planowanie czasu nauki i śledzenie terminów egzaminów wraz z przypomnieniami. Umożliwia również śledzenie prac domowych i zadań połączonych z konkretnymi zajęciami. Aha, i czy wspomnieliśmy, że jest Free? Wygrana, wygrana, wygrana!

Najlepsze funkcje MyStudyLife

Zorganizuj swoje szkolne życie dzięki harmonogramom dla poszczególnych przedmiotów

Przypomnienia o terminach, egzaminach i planach zajęć

Śledzenie postępów w nauce dzięki przeglądom przedmiotów i zadań

Limity MyStudyLife

Ograniczone opcje niestandardowe dla zadań lub klas

Brak bezpośredniegonarzędzia do współpracydla projektów grupowych

Cennik MyStudyLife

Free

MyStudyLife oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Any.do (Najlepsza do synchronizacji zadań osobistych i akademickich)

przez Any.do zrobieniaAny.do zrobienia łączy zarządzanie zadaniami z integracją kalendarza, oferując studentom łatwy sposób zarządzania życiem osobistym i akademickim. Widok zadań wraz z planem dnia pozwala na lepsze planowanie, minimalizowanie rozpraszania uwagi dzięki narzędziom takim jak timer Pomodoro, a nawet automatyzację przypomnień o zadaniach, takich jak zadania lub przygotowanie do zajęć.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Organizowanie zadań za pomocą inteligentnych list i skategoryzowanych folderów

Współpraca z udostępnianymi listami zadań dla projektów grupowych

Synchronizacja między urządzeniami, aby wszystko było w jednym miejscu

Integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Alexa

Limity Any.do zrobienia

Ograniczone funkcje w planie Free

Możliwości zarządzania projektami są mniej zaawansowane w przypadku złożonych projektów

Ceny premium mogą nie uzasadniać ustawienia funkcji

Sporadyczne opóźnienia synchronizacji między urządzeniami

Cennik Any.do zrobienia

Personal: Free

Free Premium: $7.99/miesiąc

$7.99/miesiąc Rodzina: $9.99/miesiąc (dla czterech użytkowników)

$9.99/miesiąc (dla czterech użytkowników) Teams: $7.99/miesiąc za użytkownika

Any.do zrobienia oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 190 recenzji)

4.2/5 (ponad 190 recenzji) Capterra: 4.4/5 (170+ recenzji)

Ucz się dobrze, osiągaj dobre wyniki i odnieś sukces z ClickUp

Utrzymanie się na szczycie zadań jako student to nie lada wyczyn, ale z odpowiednimi narzędziami organizacyjnymi w swoim kącie, nie tylko przetrwasz - będziesz prosperować.

Gdybyśmy mieli wybrać jedną wyróżniającą się opcję, ClickUp zgarnąłby koronę. Od kolorowych kalendarzy i szczegółowych list zadań po funkcje współpracy, które sprawiają, że projekty grupowe są mniej bolesne, ClickUp ma to wszystko.

Czy jesteś przytłoczony napiętym harmonogramem? Skorzystaj z flag priorytetów i przypomnień ClickUp, aby skupić się na tym, co naprawdę ważne. Chcesz stworzyć projekt badawczy? Przeprowadź burzę mózgów z ClickUp Brain i zapisuj pomysły w bogato sformatowanych dokumentach ClickUp Docs.

Nie zapominajmy też o ponad 1000 integracji z aplikacjami takimi jak Google Drive, Zoom i Outlook, które utrzymują wszystko w jednym miejscu, pomagając uczniom zachować porządek.

A co najlepsze? Jest Free dla studentów, więc możesz odblokować funkcje na poziomie premium bez wydawania ani grosza. Po co więc zadowalać się chaosem, skoro można mieć przejrzystość? Zarejestruj się teraz za Free i wypróbuj ClickUp. Twoje przyszłe ja (i być może Twój GPA) będzie Ci wdzięczne!