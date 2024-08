9 Najlepsze oprogramowanie do zarządzania uniwersytetami dla szkolnictwa wyższego w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy prowadzisz szkołę dla dzieci i młodzieży, czy instytucję szkolnictwa wyższego, zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa, wydajności i wsparcia to nie lada wyczyn. Jako koordynator szkolny, zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z uczelnią może być trudne, zwłaszcza jeśli wszystko odbywa się za pomocą papierowego planera, tablicy lub listy mentalnej.

Wprowadźmy trochę rozsądku do procesu zarządzania uczelnią, dobrze?

Oprogramowanie to najprostszy sposób na zarządzanie studentami, operacjami w obiekcie, personelem i nie tylko. Przechowuj dane dotyczące wydajności w jednym miejscu, automatyzuj skomplikowane zlecenia pracy i twórz zoptymalizowane pod kątem wydajności cykle pracy dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania obiektami uniwersyteckimi. 🛠️

Na rynku dostępnych jest jednak wiele rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania uczelniami, a wybór odpowiedniej opcji nie jest łatwy. W tym przewodniku podzielimy się krótką listą kontrolną, która pomoże Ci znaleźć odpowiednie oprogramowanie do zarządzania uczelnią oraz naszymi dziewięcioma najlepszymi programami na 2024 rok.

### Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania obiektami uniwersyteckimi?

Każda instytucja ma inne potrzeby, ale te podstawowe funkcje znacznie ułatwiają pracę koordynatorom szkolnym:

Moduły dodatkowe: Uwielbiamy modułowe oprogramowanie do zarządzania uczelniami, ponieważ można je niestandardowo dostosować do zrobienia dokładnie tego, czego potrzebujesz. Poszukaj modułów, które zarządzają wszystkimi aspektami zarządzania szkołą, w tym zapisami, informacjami o studentach, zarządzaniem kursami i programami nauczania, zarządzaniem opłatami i frekwencją

Optymalizacja cyklu pracy: Masz wiele na głowie, więc pozwól systemowi zarządzania uczelnią do zrobienia części ciężkich zadań za ciebie. Wybierz narzędzia, które oferująautomatyzację cyklu pracy, AI lub inne formularze do praktycznego zarządzania edukacją

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Używasz tego systemu do procesów administracyjnych, ale możesz również potrzebować studentów, nadrzędnych i pracowników do korzystania z tego systemu. Łatwość obsługi jest zawsze ważna, ale jest szczególnie istotna, jeśli wymagasz, aby duża populacja korzystała z tego samego narzędzia. Wybierz oprogramowanie do zarządzania uczelnią, które ma bardzo niską krzywą uczenia się

9 najlepszych oprogramowań do zarządzania uczelnią do wykorzystania w 2024 roku

Oprogramowanie do zarządzania uczelnią obsługuje po trochu wszystko, od zarządzania przestrzenią w klasie po wybór harmonogramów na rok akademicki. Oczywiście wybór renomowanego narzędzia również ma duże znaczenie. Oto dziewięć najlepszych rozwiązań do zarządzania szkołami w 2024 roku.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

ClickUp jest najbardziej znany jako ulubione na świecie rozwiązanie do zarządzania projektami, ale robimy o wiele więcej. Edukatorzy ufają ClickUp do zarządzania zasobami akademickimi i administracyjnymi w jednym miejscu, tworząc najlepszy system zarządzania edukacją.

Zastosowanie Dokumenty ClickUp do tworzenia sylabusów, budowania baz wiedzy lub wiki i przechowywania szczegółów wykładów. Studenci mogą nie odrobić pracy domowej na czas, ale Zadania ClickUp znacznie ułatwiają studentom - i wykładowcom, jeśli o to chodzi - pamiętanie o terminach. 👀

Zamiast zamykać komunikację w e-mailach lub wiadomościach na Slacku, umieść wszystkie rozmowy w jednym miejscu ClickUp Chat aby rozmawiać z pojedynczymi osobami lub grupami. Możesz nawet połączyć swój e-mail z ClickUp i przekształcić wiadomości w zadania za pomocą jednego kliknięcia.

Na przykład, ClickUp sprawia, że przesyłanie zleceń do zespołów konserwacyjnych jest dziecinnie proste, co pozwala zatrzymać awarie HVAC w ich śledzeniu.

Nie musisz już spędzać godzin na projektowaniu i formatowaniu pulpitów, raportów i innych dokumentów. Szablony ClickUp umożliwiają błyskawiczne tworzenie przejrzystych, profesjonalnych dokumentów i pulpitów.

Użyj szablonu Szablon propozycji projektu systemu zarządzania projektami ClickUp University do śledzenia wszystkiego, od zapisów do ocen wydajności pracowników po śledzenie wydatków.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp oferuje akademickie rabaty dla studentów, administratorów i nauczycieli

Tworzenie niestandardowych formularzy na potrzeby procesu rekrutacji, przesłanych zajęć i nie tylko

UżycieClickUp AI tdo pisania ogłoszeń i podsumowywania notatek ze spotkań

Raporty ClickUp wizualizują obciążenie sal lekcyjnych, wskaźniki wydajności i zarządzanie zapasami za pomocą kilku kliknięć

limity ClickUp

ClickUp ma tak wiele funkcji, że nowi użytkownicy czasami uważają je za nieco przytłaczające - ale wiemy, że dasz sobie radę!

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Sweedu

przez Sweedu Sweedu reklamuje się jako zakończona platforma zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla edukacji. Firma z siedzibą w Indiach wspiera komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, zarządzanie frekwencją na zajęciach, a nawet rozwiązania do zarządzania obiektami uniwersyteckimi, takie jak śledzenie paczek.

Najlepsze funkcje Sweedu

Wsparcie dla funkcji bezpieczeństwa, takich jak skanery biometryczne, bramki, karty ID, skanery RFID i inne

Przesyłanie zleceń pracy IT, wniosków o konserwację obiektu i wszelkich innych problemów na jednej platformie

Wysyłanie wiadomości SMS lub WhatsApp do uczniów, pracowników i rodziców

Przyjmowanie płatności za obiady szkolne, opłaty pielęgniarskie i inne za pośrednictwem bramki płatności online Sweedu

Korzystanie z aplikacji mobilnej Sweedu na Androida lub iOS

Limity Sweedu

Sweedu ma siedzibę w Indiach, więc jeśli jesteś w USA, czas reakcji na wsparcie może nie być zbyt długi

Sweedu nie ma zbyt wielu recenzji w porównaniu z innymi systemami zarządzania uczelniami na tej liście

Sweedu cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sweedu

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. HDSchool

przez Hyper Drive Hyper Drive to firma technologiczna, która tworzy produkty dla salonów, restauracji, magazynów i oczywiście szkół. HDSchool pomaga zarządzać rekordami i danymi uczniów, wypożyczać książki w bibliotece, zarządzać frekwencją, śledzić zarejestrowany czas i wiele więcej. 📚

Najlepsze funkcje HDSchool

Zarządzanie opłatami za czesne, koszty stołówki i opłaty za mundurki

Przypisywanie zadań domowych i wysyłanie uczniom przypomnień SMS lub e-mail

Generowanie ogólnoszkolnych harmonogramów dla każdej klasy i łatwe zarządzanie przerwami obiadowymi w celu zapewnienia pokrycia kosztów

Przetwarzanie listy płac zarówno dla nauczycieli, jak i pracowników niebędących nauczycielami

Oprogramowanie do zarządzania biblioteką do łatwego śledzenia multimediów

HDSchool limit

HDSchool nie ma zbyt wielu recenzji

Tworzą oprogramowanie dla różnych branż, więc mogą nie być tak dobrze zorientowani w potrzebach K-12 lub uniwersyteckich procesów konserwacji

HDSchool cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje HDSchool

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Gibbon

przez Gibbon Być może nie jest to najbardziej wyszukane rozwiązanie w tym bloku, ale Gibbon to darmowa, otwarta platforma do zarządzania szkołą stworzona przez nauczycieli dla nauczycieli. Wykorzystaj Gibbon do gromadzenia danych na temat wyników uczniów, zapewnij wszystkim zainteresowanym dostęp do jednej platformy i przetłumacz zawartość na 22 różne języki.

Najlepsze funkcje Gibbon

Ponieważ jest to oprogramowanie typu open-source, można je dowolnie modyfikować

Rozszerzenie funkcji Gibbon o moduły open-source do odznak, zarządzania absolwentami, zapisów na zajęcia, planowania klinik, pomocy technicznej, zasad i innych

Wykorzystanie inteligentnych bloków do szybkiego planowania lekcji z wykorzystaniem źródeł multimedialnych

Widok harmonogramów dla wszystkich nauczycieli i uczniów jednocześnie

Dodaj moduły administracyjne do zarządzania zasobami, zleceniami pracy i zarządzania usługami dla wszystkich swoich nieruchomości

Gibbon limit

Recenzje Gibbon są mieszane

Użytkownicy twierdzą, że trudno jest uzyskać terminowe aktualizacje lub znaczące wsparcie techniczne

Gibbon cena

Free

Oceny i recenzje Gibbon

G2: 3.5/5 (1 recenzja)

3.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.5/5 (2 recenzje)

5. Infinite Campus

przez Infinite Campus Infinite Campus to rodzaj oprogramowania do zarządzania obiektami uniwersyteckimi do zarządzania analityką studentów, cyfrowym uczeniem się, zarządzaniem dostawcami, doskonalenie procesów i dane budżetowe.

Jeśli potrzebujesz większego wsparcia, Infinite Campus oferuje również szkolenia, dedykowane wsparcie, usługi techniczne i wdrożenie za dodatkową opłatą.

Najlepsze funkcje Infinite Campus

Ten system informacji o uczniach (SIS) obsługuje naukę online, usługi gastronomiczne, przetwarzanie płatności i komunikację okręgową

Infinite Campus wykorzystuje wyspecjalizowane algorytmy predykcyjne do identyfikacji uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły

Tworzenie webinariów online dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi zarządzania nauczaniem (LMS)

Eliminacja ręcznego zbierania obecności w celu zwiększenia dokładności

limity Infinite Campus

Infinite Campus nie ma najlepszych ocen

Nadal będziesz potrzebować osobnego plikuzarządzanie zadaniami aby być na bieżąco z codziennymi zadaniami do wykonania

Infinite Campus cena

Kontakt w sprawie cen

Infinite Campus oceny i recenzje

G2: 3.7/5 (ponad 200 recenzji)

3.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 120 recenzji)

6. openSIS

przez openSIS openSIS to hostowane w chmurze oprogramowanie do zarządzania uczelnią, które upraszcza proces wdrażania i przyspiesza czas uzyskania wartości. Platforma ta obsługuje wszystko, od interwencji studentów, przez bazy danych pracowników, po rozliczenia i zarządzanie dyscypliną.

Pracuj nad planami lekcji, bierz udział w zajęciach i zarządzaj wszystkimi potrzebami związanymi z obiektami szkolnymi w chmurze jedna zorganizowana platforma .

najlepsze funkcje OpenSIS

openSIS rzadko ma przestoje, z gwarancją dostępności na poziomie 99,99%

Zbuduj niestandardowy pulpit, który wyświetla kluczowe powiadomienia i metryki

Tworzenie przeszukiwalnego katalogu kursów

To oprogramowanie do zarządzania obiektami uniwersyteckimi upraszcza rejestrowanie danych w salach lekcyjnych, zakończone funkcjami zarządzania obciążeniem, planami pięter,dokumentację cyklu pracyi zadań konserwacyjnych

openSIS ma zgrabne integracje API z Stripe, HubSpot, obszarem roboczym Google i nie tylko

limity openSIS

openSIS nie ma najlepszych recenzji

Oprogramowanie jest aktualizowane tylko kilka razy w roku, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa

openSIS cena

Core / Startup: Free dla pięciu pracowników i 50 uczniów

Free dla pięciu pracowników i 50 uczniów Essential Annual: $8/miesiąc za użytkownika z minimum pięcioma użytkownikami, rozliczane rocznie

$8/miesiąc za użytkownika z minimum pięcioma użytkownikami, rozliczane rocznie Advanced Annual: $12/miesiąc za użytkownika z minimum 10 użytkownikami, rozliczane rocznie

oceny i recenzje OpenSIS

G2: 3.8/5 (3 recenzje)

3.8/5 (3 recenzje) Capterra: N/A

7. EduSys

przez EduSys EduSys zapewnia wsparcie dla prawie 1 miliona uczniów w 900 szkołach w 11 krajach. Jest to kompleksowe rozwiązanie ERP, CRM i LMS, który łączy zarządzanie zasobami, naukę online i zarządzanie danymi uczniów w jednym zgrabnym pakiecie.

Być może nie jest to najbardziej wyszukane rozwiązanie, ale EduSys upraszcza codzienne czynności, takie jak kasy biblioteczne, listy płac, zarządzanie absolwentami i inteligentne karty ID.

Najlepsze funkcje EduSys

Widok w czasie rzeczywistymdane dotyczące frekwencji* Integracja urządzeń biometrycznych i RFID z fizycznym budynkiem

Ocenianie prac domowych i wystawianie kart raportowania z tej samej platformy

Jeśli pracujesz w szkole z wieloma lokalizacjami lub franczyzami, użyj EduSys Multi-Branch Management do łatwiejszego zarządzania operacjami

EduSys limit

EduSys nie ma zbyt wielu recenzji

Ma wiele funkcji, ale nawet wtedy nie śledzi zadań administracyjnych, więc nadal będziesz potrzebować osobnego oprogramowaniarozwiązanie do zarządzania projektami EduSys wycena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje EduSys

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Edumarshal

przez Edumarshal Edumarshal to oparte na chmurze oprogramowanie ERP i do zarządzania uniwersytetami z prawie 50 modułami i wsparciem 24/7. W przypadku szkół wyższych i uniwersytetów, Edumarshal obsługuje zarządzanie rekrutacją, kadrę akademicką, a nawet zarządzanie egzaminami laboratoryjnymi.

Jego rozwiązanie do zarządzania szkołami K-12 ma takie funkcje, jak scentralizowany menedżer programu nauczania, zarządzanie klasami, zarządzanie harmonogramem, frekwencja i wiele innych. 🙌

Najlepsze funkcje Edumarshal

Rozszerz funkcje Edumarshal o moduły do zarządzania finansami, raportowania, komunikacji, zasobów ludzkich i zarządzania studentami

Szybki widok wyników uczniów na wysokim poziomie dzięki kolorowym raportom

Stwórz niestandardowy portal do szkolenia nauczycieli i pracowników

Edumarshal wspiera zarządzanie transportem i flotą, zakończone śledzeniem pojazdów w czasie rzeczywistym

Edumarshal limit

Posiada wiele funkcji, ale tej platformie wciąż brakuje spójnego sposobu zarządzania obciążeniami pracą przez administratorów

Edumarshal nie ma zbyt wielu recenzji

Edumarshal cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Edumarshal

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9 feKara

przez feKara feKara to darmowe oprogramowanie do zarządzania uczelnią, które zarządza wszystkim, od przyjęć po karty raportowania. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla administracji szkolnej, które może obsługiwać planowanie akademickie, planowanie finansowe oraz niestandardowe portale dla studentów i nadrzędne.

najlepsze funkcjefeKara

Rozszerzenie funkcji feKara o moduły frekwencji, przyjęć, zarządzania planem lekcji, transportu i zarządzania biblioteką

feKara jest dostępna za pośrednictwem Internetu oraz urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS

Chcesz obsługiwać zróżnicowaną populację studentów? feKara wspiera wiele języków i oferuje narzędzia do tłumaczenia

Łatwe przejście do wirtualnych zajęć dzięki integracji z Zoom i niestandardowym alertom feKara

limity feKara

Wielu użytkowników zgłasza powolną lub niestandardową obsługę klienta

Warstwa Free zapewnia wsparcie tylko dla 50 studentów

feKara cena

Free

Monthly Unlimited: $39.50/miesiąc dla 600 uczniów i nieograniczonej liczby nauczycieli

$39.50/miesiąc dla 600 uczniów i nieograniczonej liczby nauczycieli Yearly Unlimited: $100/rok dla 600 uczniów i nieograniczonej liczby nauczycieli, plus $295 opłaty za ustawienia

oceny i recenzje FeKara

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 4/5 (6 recenzji)

Usprawnij swoją placówkę edukacyjną: Przejdź na ClickUp

Zwiększ wydajność wśród administratorów i pracowników swojej szkoły poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać kontrolę nad kosztami operacyjnymi, czy też chcesz ponownie skupić się na powodzeniu uczniów, odpowiednie narzędzie do zarządzania miejscem pracy w szkole doprowadzi Cię do celu. Opcje wymienione na tej liście są dobre i dobre, ale jeśli potrzebujesz rozwiązania, które zrobi wszystko, a nawet więcej, wybierz ClickUp. ✨

Sprawiamy, że zarządzanie fizyczną nieruchomością szkoły, wirtualną nauką, codziennymi zadaniami, harmonogramami członków zespołu, programem nauczania i nie tylko na jednej platformie jest łatwe i, ośmielamy się powiedzieć, przyjemne.

Ale nie wierz nam na słowo: wypróbuj ClickUp, aby zobaczyć różnicę. Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz -karta kredytowa nie jest wymagana.