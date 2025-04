Jak utworzyć ankietę w Slack

Jakiego narzędzia używasz do komunikacji wewnętrznej w swojej organizacji?

Jeśli odpowiedziałeś Slack, jesteś jednym z szacunkowo 38,8 miliona innych użytkowników którzy codziennie korzystają z platformy. To godny konkurent!

Slack zmienił sposób, w jaki Teams współpracują, oferując dynamiczną przestrzeń, w której kanały, wiadomości błyskawiczne i integracje innych firm upraszczają komunikację. Ale czy wiesz, że możesz go również użyć do zrobienia decyzji?

W jaki sposób? Odpowiedzią są ankiety Slack.

Dobrze zaplanowana ankieta na Slacku może uprościć podejmowanie decyzji, zebrać opinie i aktywnie zaangażować członków zespołu.

Przyjrzyjmy się, jak tworzyć takie ankiety w Slack.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Ankiety Slack pomagają Teams zbierać opinie i podejmować szybkie decyzje, wykorzystując funkcje takie jak reakcje emoji lub integrując aplikacje innych firm w celu uzyskania bardziej rozszerzonych opcji

Simple Poll pozwala tworzyć szybkie, konfigurowalne ankiety w Slack przy użyciu /poll. Opcje obejmują anonimowe głosowanie, powtarzające się ankiety i odpowiedzi wielokrotnego wyboru

Polly to bardziej zaawansowana opcja, oferująca funkcje takie jak zaplanowane ankiety, anonimowe odpowiedzi i szczegółowe analizy

SurveyMonkey świetnie sprawdza się w przypadku szczegółowych ankiet. Twórz formularze na ich platformie i udostępniaj połączone linki w Slack, aby uzyskać odpowiedzi

ClickUp integruje się ze Slack, dzięki czemu ankietowanie i podejmowanie decyzji jest wydajne i łatwe

Formularze ClickUp stanowią solidną alternatywę dla ankiet Slack, umożliwiając niestandardowe formularze, zbieranie szczegółowych informacji i analizowanie odpowiedzi za pomocą pulpitów ClickUp

Najlepsze praktyki w zakresie ankietowania obejmują utrzymywanie prostych pytań, ustawienie jasnych terminów i korzystanie z narzędzi takich jak ClickUp do śledzenia i analizowania wyników w czasie rzeczywistym

Różne metody tworzenia ankiet w Slack

Tworzenie ankiet w Slack jest łatwiejszy niż myślisz . Chociaż Slack nie ma wbudowanego kreatora ankiet, istnieje wiele sposobów na stworzenie szybkiej ankiety.

Od szybkich reakcji emoji po dedykowane aplikacje do ankietowania w celu uzyskania bardziej szczegółowych odpowiedzi, Slack ma narzędzia ułatwiające ankietowanie.

1. Ankieta emoji w wiadomości Slack

Reakcje emoji to szybki i nieformalny sposób na przeprowadzenie prostej ankiety na kanale Slack. Oto jak można to zrobić:

Kliknij przycisk Compose (Utwórz), aby opublikować wiadomość na kanale Slack zawierającą pytanie i opcje ankiety (np. "Która godzina jest najlepsza na spotkanie? Opcja pierwsza: 10 rano, opcja druga: 14:00")

Dodaj odpowiednie emotikony do wiadomości dla każdej opcji odpowiedzi

Poproś członków Teams o głosowanie, reagując za pomocą emoji, które odpowiadają ich wyborowi

przez Slack Wystarczy rzut oka, by dostrzec najpopularniejszy wybór.

Jest to idealne rozwiązanie do szybkich ankiet lub ankiet z jednym pytaniem, ale nie do wielu pytań lub anonimowych odpowiedzi.

🧠Fun Fact: Slack spopularyzował użycie niestandardowych emotikonów w komunikacji w miejscu pracy, umożliwiając Teams przesyłanie własnych emotikonów, aby odzwierciedlić ich wewnętrzne żarty, kulturę firmy lub po prostu dla śmiechu.

2. Prosta ankieta

Simple Poll to znana aplikacja ankietowa używana do tworzenia ankiet Slack. Jest idealna do szybkiego zbierania opinii od zespołu.

Przejdź do witryny Simple Poll lub katalogu aplikacji Slack, kliknij Dodaj do Slack i autoryzuj aplikację dla swojego obszaru roboczego Slack. Należy pamiętać, że Simple Poll to platforma innej firmy, którą należy dodać do obszaru roboczego Slack, zanim będzie można z niej korzystać.

przez ProsteSonda Istnieją dwa sposoby na utworzenie ankiety w Simple Poll.

A) Używając skrótu klawiszowego

W oknie czatu, w lewym dolnym rogu, znajduje się przydatny przycisk Attachments & shortcuts (mały symbol plusa). Kliknij go, aby rozpocząć.

Jeśli "Utwórz ankietę za pomocą Simple Poll" nie pojawi się od razu, po prostu wpisz "ankieta" w pasku wyszukiwania, a powinna się pojawić.

Po kliknięciu skrótu Simple Poll pojawi się okno. Można w nim dodawać pytania, konfigurować opcje i dostosowywać ustawienia do własnych upodobań.

Gdy ankieta będzie gotowa, kliknij przycisk Podgląd. Pokaże on, jak ankieta będzie wyglądać po uruchomieniu.

B) Używanie komendy /poll

Przejdź do kanału Slack lub bezpośredniej wiadomości, w której chcesz utworzyć ankietę i wpisz komendę /poll, a następnie pytanie i opcje odpowiedzi. Na przykład:

Naciśnij enter lub wyślij, a ankieta zostanie uruchomiona.

Pro Tip: Możesz jeszcze bardziej niestandardowo dostosować ankietę, dodając zaawansowane słowa kluczowe do poleceń / slash, takich jak:

"anonymous", aby odpowiedzi pozostały prywatne

"recurring", aby tworzyć powtarzające się ankiety w regularnych odstępach czasu

"limit głosów", aby ograniczyć liczbę głosów, które każdy uczestnik może oddać

"allow-options", aby umożliwić członkom Teams dodawanie opcji

Na przykład: /poll "Co chcesz, abyśmy omówili później na spotkaniu firmowym?" "Postępy w zatrudnianiu" "Aktualizacja imprez" "Finanse" allow-options anonymous

Naciśnij Enter, a Simple Poll utworzy ankietę na kanale lub w wiadomości. Teams może od razu rozpocząć głosowanie!

3. Polly

Polly to kolejne fantastyczne narzędzie do tworzenia ankiet Slack, oferujące zaawansowane funkcje, takie jak planowanie ankiet i anonimowe głosowanie.

1. Odwiedź katalog aplikacji Slack i dodaj Polly do obszaru roboczego Slack

2. W preferowanym kanale wpisz /polly, a następnie pytanie i opcje

3. Pojawi się wyskakujący ekran, który pozwoli ci wybrać spośród różnych typów pytań:

Wybór wielokrotny

Skale numeryczne (1-5, 1-10)

Zgadzam się/Nie zgadzam się

NPS (Net Promoter Score)

Otwarte

przez Polly 4. Podobnie jak Simple Poll, możesz dodać dodatkowe opcje, takie jak anonimowe ankiety, wielokrotne głosowanie i powtarzające się ankiety

5. Gdy ankieta jest gotowa, można ją uruchomić natychmiast lub zaplanować dla uczestników

6. Polly zapewnia wyniki i aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można monitorować wyniki ankiet w miarę reagowania zespołu.

czy wiesz, że w Polly po utworzeniu anonimowej ankiety nie można jej później uczynić nieanonimową. Można to jednak zmienić.

4. SurveyMonkey

SurveyMonkey to oprogramowanie do tworzenia formularzy online jest doskonałym wyborem do tworzenia szczegółowych ankiet lub ankiet z zaawansowanymi typami pytań. Chociaż nie jest on wbudowany bezpośrednio w Slack, możesz łatwo udostępniać ankiety SurveyMonkey swojemu zespołowi.

Przez integracja Slack i SurveyMonkey, można używać poleceń / slash do zadawania prostych pytań i udostępniania ankiet i wyników uczestnikom w Slack. Na przykład: /poll "O czym powinniśmy przeprowadzić burzę mózgów podczas naszej następnej sesji?"

Jeśli zbudowałeś już bardziej dogłębną ankietę w SurveyMonkey, możesz łatwo udostępniać ją w swoim kanale Slack za pomocą innej prostej komendy: /survey.

przez SurveyMonkey

Limity korzystania z Slack do tworzenia ankiet

Ankietom Slack często brakuje elastyczności w niestandardowych typach pytań lub projektach, co ogranicza ich możliwości

Jak zbierać opinie

Ankiety mogą czasami być rozproszone po różnych kanałach, co utrudnia zarządzanie odpowiedziami lub śledzenie wyników w jednym miejscu

Tworzenie zaawansowanych ankiet Slack (np. ankiet składających się z wielu pytań) często wymaga zainstalowania aplikacji innych firm, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami lub limitami

Tworzenie ankiet za pomocą ClickUp

Jeśli chodzi o płynne ankietowanie i współpracę,

ClickUp

-wszystko aplikacja do pracy-oferuje potężny

alternatywa dla Slack

sondaże.

Podczas gdy Slack dostarcza doskonałe opcje dla podstawowych sondaży i szybkich ankiet, ClickUp idzie o krok dalej dzięki funkcji Widok formularza ClickUp eliminując limity, takie jak niestandardowe ograniczenia i brak możliwości gromadzenia szczegółowych danych.

🧠Fun Fact: Koncepcja badania opinii publicznej sięga XIX wieku. George Gallup przeprowadził pierwsze naukowe badanie opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych w 1935 roku, które położyło podwaliny pod nowoczesne techniki sondażowe.

Dlaczego ClickUp Formularze?

Wyobraź sobie, że planujesz spotkanie firmowe i chcesz zebrać preferencje wszystkich dotyczące aktywności... lub lunchu. Podczas gdy szybka ankieta Slack może zadziałać, prawdopodobnie będziesz potrzebować większej elastyczności, aby uchwycić wiele preferencji, komentarzy, a nawet rankingów.

Podnieś poziom swojej gry ankietowej dzięki ClickUp Form View

Dzięki ClickUp Forms możesz:

Projektować w pełni konfigurowalne ankiety dostosowane do Twoich potrzeb

Zbierać szczegółowe odpowiedzi, w tym otwarte opinie

Udostępnianie połączonego linku poprzez ClickUp Chat (lub Slack) dla łatwego dostępu. ClickUp Chat pozwala wyróżnić połączenie jako "Ogłoszenie", aby nie zostało przeoczone. Możesz również wysłać respondentom wiadomość o treści Przypomnienie za pośrednictwem ClickUp aby przesłali swoje odpowiedzi na czas!

Użyj ogłoszeń na czacie ClickUp, aby wyróżnić udostępnianą ankietę

Dzięki ClickUp każdy krok ankiety odbywa się w tej samej aplikacji, eliminując potrzebę przełączania się między aplikacjami lub instalowania narzędzi innych firm. Zaczynasz od utworzenia ankiety w formularzu ClickUp, udostępniania jej za pośrednictwem wbudowanego czatu ClickUp i analizowania odpowiedzi w ClickUp za pomocą niestandardowych raportów i pulpitów. Czy może być coś bardziej wydajnego niż to?

Jak utworzyć ankietę za pomocą widoku formularza ClickUp?

Tworzenie ankiety w widoku formularza ClickUp jest równie szybkie, co intuicyjne. Oto jak to zrobić:

1. Ustawienie formularza

Przejdź do obszaru roboczego ClickUp, w którym chcesz zarządzać ankietą

Przejdź do widoku formularza i wybierz odpowiednią opcję. Możesz wybrać istniejący szablon formularza lub utworzyć nowy formularz od podstaw (szablony będą oczywiście znacznie szybsze!)

Zbuduj ankietę, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania, aby dodać pytania/kategorie. Możesz użyć opcji wielokrotnego wyboru, listy rozwijanej, a nawet pól tekstowych dla odpowiedzi otwartych

Odblokuj prosty, ale skuteczny feedback dzięki ClickUp's Form View

To musi być najłatwiejszy sposób tworzenia ankiet. Zgadzasz się?

2. Niestandardowa ankieta

Skorzystaj z Domyślne pola niestandardowe ClickUp takich jak "Imię", "E-mail" lub "Priorytet" dla ankiet. Możesz je niestandardowo dostosować do swoich potrzeb

Użyj logiki warunkowej, aby kierować respondentów na podstawie ich poprzednich odpowiedzi. Na przykład, jeśli ktoś wybierze "Tak" dla uczestnictwa w rekolekcjach, może zostać podpowiedziany do wyboru preferowanych dat lub aktywności

Generuj szczegółowe spostrzeżenia i odpowiedzi za pomocą logiki warunkowej w widoku formularza ClickUp

Skorzystaj z szablonów ClickUp, aby zainspirować się i szybko śledzić ustawienia ankiety. Na przykład Szablon formularza ClickUp umożliwia ustawienie ogólnego formularza rejestracyjnego w celu zebrania danych od respondentów w ciągu kilku minut

3. Udostępnianie ankiety

Gdy formularz jest gotowy i opublikowany, skopiuj link jednym kliknięciem

Udostępnianie formularzy utworzonych w ClickUp Form View w kilka sekund

Publikuj je na czacie ClickUp lub kanale Slack, aby ułatwić zespołowi dostęp i umożliwić uczestnikom bezpośrednią odpowiedź

4. Śledzenie odpowiedzi

Widok odpowiedzi w czasie rzeczywistym z poziomu widoku formularza w ClickUp

Gdy przychodzą odpowiedzi, są one bezpośrednio synchronizowane z Zadania w ClickUp . Dzięki temu możesz natychmiast reagować na informacje zwrotne

Integracja z Slack

Ale to nie wszystko! Z

Integracja ClickUp ze Slackiem

możesz wysyłać powiadomienia o ankietach lub przypomnienia bezpośrednio do Slack. Gwarantuje to, że każdy ma szansę wziąć udział w badaniu, niwelując wszelkie luki między platformami.

Najlepsze praktyki dla skutecznego ankietowania

Chcesz, aby więcej osób odpowiadało na Twoje ankiety? Musisz zacząć od tworzenia lepszych ankiet!

Oto kilka wskazówek, jak zmaksymalizować udział i zaangażowanie w ankietach:

Ustaw jasne cele: Zacznij od dobrze zdefiniowanego celu ankiety, aby upewnić się, że pytania są zwięzłe, istotne i łatwe do zrozumienia

Zacznij od dobrze zdefiniowanego celu ankiety, aby upewnić się, że pytania są zwięzłe, istotne i łatwe do zrozumienia Zachowaj prostotę: Używaj prostego języka i zapewnij wiele opcji odpowiedzi, aby uwzględnić różne perspektywy

Używaj prostego języka i zapewnij wiele opcji odpowiedzi, aby uwzględnić różne perspektywy Szeroka promocja: Udostępnianie ankiety za pośrednictwem poczty e-mail, platform czatu lub pulpitów, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Powiadomienia ClickUp pomogą Ci przypomnieć ludziom o przesłaniu odpowiedzi

Udostępnianie ankiety za pośrednictwem poczty e-mail, platform czatu lub pulpitów, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Powiadomienia ClickUp pomogą Ci przypomnieć ludziom o przesłaniu odpowiedzi Oferuj zachęty: Zachęcaj do udziału, wyjaśniając, w jaki sposób wyniki zostaną wykorzystane lub oferując drobne nagrody

Zachęcaj do udziału, wyjaśniając, w jaki sposób wyniki zostaną wykorzystane lub oferując drobne nagrody Stwórz poczucie pilności: Wyznacz jasny termin, aby zmotywować uczestników do podpowiedzi

Po uzyskaniu wyników ankiety równie ważne jest wyciągnięcie wniosków, które mogą pomóc w podejmowaniu skutecznych decyzji:

Identyfikacja trendów: Agregacja danych w celu odkrycia wzorców lub trendów w odpowiedziach. Użyj filtrów demograficznych, jeśli ma to zastosowanie, aby zrozumieć perspektywy różnych grup

Agregacja danych w celu odkrycia wzorców lub trendów w odpowiedziach. Użyj filtrów demograficznych, jeśli ma to zastosowanie, aby zrozumieć perspektywy różnych grup Wizualizacja danych: Przedstaw wyniki za pomocą wykresów lub grafów, aby wyniki były bardziej dostępne i możliwe do zastosowania

Przedstaw wyniki za pomocą wykresów lub grafów, aby wyniki były bardziej dostępne i możliwe do zastosowania Podkreślanie kluczowych wniosków: Skoncentruj się na spostrzeżeniach, które są zgodne z celami projektu lub organizacyjnymi wskaźnikami KPI i nie pomijaj wartości odstających lub nieoczekiwanych odpowiedzi, które mogą zapewnić unikalną perspektywę

Skoncentruj się na spostrzeżeniach, które są zgodne z celami projektu lub organizacyjnymi wskaźnikami KPI i nie pomijaj wartości odstających lub nieoczekiwanych odpowiedzi, które mogą zapewnić unikalną perspektywę Przejrzysta komunikacja: Udostępnianie wyników uczestnikom i interesariuszom w celu zwiększenia zaufania i zachęcenia do przyszłego zaangażowania

Wdrażaj te najlepsze praktyki z ClickUp

ClickUp oferuje solidne narzędzia, dzięki którym ankietowanie i analiza są niezwykle skuteczne. Stwórz niestandardowy pulpit wyników ankiet za pomocą Pulpity ClickUp za pomocą widżetów, takich jak wykresy kołowe lub słupkowe, do wizualizacji danych odpowiedzi na pierwszy rzut oka.

Wizualizuj i analizuj wyniki ankiet bezpośrednio w ClickUp za pomocą pulpitów ClickUp

Możesz nawet monitorować wskaźniki uczestnictwa za pomocą widżetów śledzenia postępów lub widoków aktywności, aby określić poziomy zaangażowania. Korzystaj z narzędzi ClickUp do raportowania, aby generować podsumowania i łączyć wyniki ankiet z konkretnymi celami za pomocą

Cele ClickUp

Wreszcie, nie zapomnij dodać komentarzy do pulpitów lub raportowania i podsumować wyniki w Dokumenty ClickUp dla łatwego udostępniania zespołowi.

Projektując ankiety z jasno określonymi celami, strategicznie analizując wyniki i wykorzystując potężne funkcje ClickUp, możesz przekształcić ankiety w strategiczny atut, który usprawnia współpracę w zespole i napędza decyzje oparte na danych.

Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas tworzenia ankiety obok opcji wielokrotnego wyboru uwzględnij opcjonalne pytanie otwarte. Pozwala to respondentom na dzielenie się spostrzeżeniami, sugestiami lub unikalnymi perspektywami, których predefiniowane odpowiedzi mogą nie uchwycić.

Wydobądź swój najlepszy formularz (gra słów zamierzona) dzięki ClickUp

Ankiety to jedno z tych niedocenianych narzędzi, które mogą znacznie ułatwić życie zawodowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybką ankietę dotyczącą reakcji na emoji w Slack, czy też bardziej szczegółową za pomocą Simple Poll lub Polly, chodzi o zbieranie opinii i podejmowanie demokratycznych decyzji.

Czasami jednak potrzeba czegoś więcej niż tylko prostego głosowania.

Gdy masz terminy, preferencje i dane wejściowe napływające ze wszystkich stron, szybka ankieta Slack pomaga, ale ClickUp zbiera szczegółowe odpowiedzi, filtruje je według priorytetów zespołu i widzi to wszystko w raportach w czasie rzeczywistym.

Dzięki ClickUp tworzenie ankiet jest funkcjonalne, wnikliwe i - ośmielamy się powiedzieć - zabawne.

Nie zadowalaj się tylko "wystarczająco dobrym" Zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś i spraw, aby Twoja następna ankieta zmieniła zasady gry!