Jak zwiększyć doświadczenie pracowników i poprawić kulturę organizacyjną w miejscu pracy?

Chcesz zrealizować swoje cele biznesowe, ale czy jest to możliwe bez ludzi?

Odpowiedź brzmi: nie!

Zaangażowani pracownicy budują dobrze prosperującą organizację. 41% pracowników odchodzi z organizacji, powołując się na problemy związane z kulturą organizacyjną i brakiem rozwoju zawodowego.

Statystyki takie jak ta podkreślają kluczową prawdę: inwestowanie w strategie dobrego samopoczucia pracowników jest nie tylko korzystne - jest niezbędne.

W tym wpisie na blogu zbadamy strategie mające na celu poprawę doświadczenia ludzi (px) w miejscu pracy, poprawę wskaźników retencji pracowników i spełnienie obietnic dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Promowanie pozytywnej kultury: Stwórz wspierające, integracyjne i angażujące środowisko pracy

Niższej rotacji, lepszych rekrutacji, wyższego zaangażowania, lepszej obsługi klienta, innowacji 7 filarów strategii PX: Zrozumienie pracowników, dostosowanie kulturowe, zaangażowanie liderów, personalizacja, mechanizmy informacji zwrotnej, uczenie się i rozwój, inicjatywy związane z dobrym samopoczuciem

Zrozumienie pracowników, dostosowanie kulturowe, zaangażowanie liderów, personalizacja, mechanizmy informacji zwrotnej, uczenie się i rozwój, inicjatywy związane z dobrym samopoczuciem Mierzenie PX: Korzystanie z ankiet, analizowanie informacji zwrotnych na temat wydajności, śledzenie retencji i rotacji

Korzystanie z ankiet, analizowanie informacji zwrotnych na temat wydajności, śledzenie retencji i rotacji radzenie sobie z wyzwaniami: wrogie środowisko pracy, niedoceniani pracownicy i praca zdalna

wrogie środowisko pracy, niedoceniani pracownicy i praca zdalna Wykorzystanie technologii: Wykorzystanie oprogramowania HR, takiego jak ClickUp, w celu usprawnienia procesów, automatyzacji zadań i śledzenia danych pracowników

Wykorzystanie oprogramowania HR, takiego jak ClickUp, w celu usprawnienia procesów, automatyzacji zadań i śledzenia danych pracowników Priorytetyzuj informacje zwrotne: Wdrażaj regularne pętle informacji zwrotnych i działaj na podstawie spostrzeżeń

Zrozumienie doświadczenia ludzi

Załóżmy, że właśnie dołączyłeś do nowego zespołu marketingowego. Doświadczenie ludzi dotyczy tego, jak się czujesz podczas pracy z tą kohortą - nie tylko w zakresie planowania kampanii, ale także tego, jak traktuje cię lider zespołu, jak przyjaźni są twoi koledzy, a nawet jak wygodne są czasy logowania i wylogowania.

Chodzi o:

Czucie się mile widzianym: Czy zespół docenia twoje osiągnięcia i to, co wnosisz do tabeli?

Czy zespół docenia twoje osiągnięcia i to, co wnosisz do tabeli? Poczucie szczęścia: Czy lubisz sesje burzy mózgów i spędzanie czasu ze wszystkimi?

Czy lubisz sesje burzy mózgów i spędzanie czasu ze wszystkimi? Poczucie bycia wysłuchanym: Jeśli czujesz się niepewnie lub utknąłeś w martwym punkcie, czy ktoś to zauważa i pomaga ci?

Gdy wszystko jest w porządku, chcesz pozostać w zespole, starać się bardziej i dobrze się bawić. Jeśli jednak czujesz się niesprawiedliwy lub samotny, możesz chcieć odejść.

Różnice między doświadczeniem ludzi a doświadczeniem pracowników

Pozostańmy przy przykładzie zespołu marketingowego. Doświadczenie pracownika to suma wszystkich kroków i momentów, przez które przechodzi członek zespołu. Chodzi o twoją podróż z organizacją. Firmy starają się ustawić tę podróż w taki sposób, aby doświadczenie związane z pracą dla nich było płynniejsze i lepsze.

Podróż ta obejmuje:

Dołączenie do zespołu: Sposób, w jaki jesteś witany w środowisku pracy

Sposób, w jaki jesteś witany w środowisku pracy Angażowanie się w pracę zespołu: Jak zorganizowany jest harmonogram, aby pomóc ci w doskonaleniu się i skupieniu się na rozwoju osobistym

Jak zorganizowany jest harmonogram, aby pomóc ci w doskonaleniu się i skupieniu się na rozwoju osobistym Rozwiązanie: Co dzieje się po złożeniu wypowiedzenia - w jaki sposób ułatwiają ci przejście na emeryturę?

Doświadczenie pracownika koncentruje się na konkretnych krokach w całym cyklu życia zawodowego, sprawdzając, czy wszystko jest dobrze zorganizowane. Chodzi bardziej o uproszczenie procesu, podczas gdy doświadczenie ludzi dotyczy tego, jak wszystkie te momenty sprawiają, że się czujesz.

Poniżej znajduje się tabela ułatwiająca porównanie:

People experience (px) Employee experience Koncentruje się na emocjach, relacjach i ogólnym doświadczeniu: jak pracownicy czują się w swoim środowisku pracy, celu i połączeniach z innymi. Koncentruje się na procesach i systemach, w tym na konkretnych punktach styku, takich jak zatrudnianie, wdrażanie i opuszczanie organizacji. Przykład: Czy czułeś, że należysz do zespołu? Czy lider zespołu wspierał Cię i motywował? Przykład: Czy lider zespołu organizował spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem? Czy wszystkie punkty widzenia zostały wysłuchane? Cele: Stworzenie poczucia przynależności, szczęścia i zaufania. Cel: Sprawić, aby podróż każdego pracownika była płynna, wydajna i spójna.

**Mówiąc najprościej, doświadczenie pracownika to "co" w miejscu pracy, a doświadczenie ludzi to "jak to jest" być częścią tej podróży

Korzyści z silnego doświadczenia pracowników

Jeśli chcemy wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, my również musimy zasiać ziarno zachęty

Joel Osteen, amerykański pastor i telewizyjny ewangelista

Kiedy organizacje zachęcają swoich ludzi, zwiększa to zaangażowanie, morale i wydajność - kluczowe składniki pozytywnego zaangażowania pracowników.

Drobne gesty, takie jak organizowanie programów edukacyjnych i rozwojowych lub działania angażujące pracowników mogą przyczynić się do ich holistycznego dobrostanu, co dodatkowo wpływa na reputację organizacji.

Oto pięć wymiernych korzyści płynących z inwestowania w programy dobrego samopoczucia pracowników:

Niższe wskaźniki rotacji: Nadanie priorytetu doświadczeniu ludzi i zaobserwowanie zmniejszonej rotacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z zatrudnianiem i szkoleniem nowych pracowników.

czy wiesz, że firmy mogą poświęcić do zrobienia nawet sześć miesięcy lub dłużej, aby osiągnąć próg rentowności z inwestycji w nowego pracownika.

Wysokiej jakości pracownicy: Przed złożeniem aplikacji, zbadaj firmy i nawiąż kontakt z byłymi pracownikami - jakość kultury Twojej firmy jest wprost proporcjonalna do aplikacji, które otrzymasz

Przed złożeniem aplikacji, zbadaj firmy i nawiąż kontakt z byłymi pracownikami - jakość kultury Twojej firmy jest wprost proporcjonalna do aplikacji, które otrzymasz Większe zaangażowanie: Doceniaj swoich pracowników, uczyń rozwój ich kariery priorytetem, a zaczną aktywnie przyczyniać się do rozwoju biznesu

Doceniaj swoich pracowników, uczyń rozwój ich kariery priorytetem, a zaczną aktywnie przyczyniać się do rozwoju biznesu Lepsze doświadczenia klientów: Szczęśliwi pracownicy są wystarczająco zaangażowani w produkty i usługi firmy, aby dostarczać spersonalizowane doświadczenia i przyczyniać się do zadowolenia klientów

Szczęśliwi pracownicy są wystarczająco zaangażowani w produkty i usługi firmy, aby dostarczać spersonalizowane doświadczenia i przyczyniać się do zadowolenia klientów Pozytywne ankiety pracownicze: Obiecywanie i dostarczanie pozytywnych doświadczeń pracowniczych (px) znajdzie odzwierciedlenie w wewnętrznych ankietach firmy, ostatecznie przyciągając największe talenty

Obiecywanie i dostarczanie pozytywnych doświadczeń pracowniczych (px) znajdzie odzwierciedlenie w wewnętrznych ankietach firmy, ostatecznie przyciągając największe talenty Innowacyjny sposób myślenia: Szczęśliwi pracownicy myślą nieszablonowo, próbują nowych podejść i przesuwają granice. Jest to niezbędne do opracowywania nowych usług/produktów i podnoszenia kwalifikacji na konkurencyjnym rynku

Czy te korzyści nie wydają się genialne dla podniesienia poziomu Twojej organizacji? Czytaj dalej, aby mieć ustrukturyzowany i szczegółowy plan PX na następny kwartał Cele HR .

Strategie People Experience

Fun Fact: Inicjatywy angażujące pracowników mogą zwiększyć rentowność o 23% .

Wzrost ten wynika z prostej korelacji między doświadczeniem pracowników a ich zaangażowaniem. Im szczęśliwsi i bardziej entuzjastyczni pracownicy są w Twojej firmie, tym lepsze będą ich doświadczenia zawodowe.

Rozważ Spotify Słynna hiper-spersonalizowana platforma muzyczna

przez Spotify Spotify zbudowało swoją strategię doświadczenia ludzi poprzez zachęcanie do kultury nastawionej na wzrost, kładącej nacisk na ciągły awans, rozwój i wzrost kariery.

The Manifest zespołu Spotify przedstawia commit firmy do wyciągania wniosków z porażek, podejmowania wyzwań i zachęcania pracowników do podejmowania ryzyka.

Pracownicy przejmują odpowiedzialność za zarządzanie swoją wydajnością, tworząc osobisty plan rozwoju, który określa ich aspiracje i możliwe do podjęcia kroki. Menedżerowie weryfikują te plany, regularnie je aktualizują i pomagają pracownikom wspinać się po szczeblach kariery.

aby wesprzeć rozwój kariery, Spotify oferuje pracownikom możliwości odkrywania nowych ról w firmie poprzez Echo, wewnętrzny rynek talentów zasilany przez AI .

Dlatego też podejście Spotify do myślenia o wzroście pokazuje, w jaki sposób zarządzanie wydajnością i mobilność kariery mogą być zintegrowane ze strategią doświadczenia ludzi, tworząc kulturę, w której pracownicy czują się zmotywowani, mają wartość i są wspierani w osiąganiu pełnego potencjału.

Ty również możesz zaprojektować strategię taką jak Spotify i wiele innych marek, które odniosły powodzenie. Wystarczy zaadaptować lub zmodyfikować te siedem filarów do stworzenia skutecznej strategii employee experience, aby poprawić satysfakcję pracowników z pracy i wyniki biznesowe.

1. Zrozumienie swoich pracowników

Wiedza o tym, kto dla ciebie pracuje, jest niezbędna do stworzenia strategii People Experience (px). Możesz zacząć od dogłębnego, zniuansowanego zrozumienia swojej siły roboczej, aby poznać nastroje pracowników.

Wykracza to poza dane demograficzne i obejmuje:

Przeprowadzanie kompleksowych ankiet i ocen w celu zidentyfikowania ogólnych i osobistych wyzwań

Tworzenie szczegółowych person pracowników w celu oceny ich zgodności z kulturą organizacyjną

Mapowanie podróży pracowników i identyfikowanie kluczowych punktów styku i krytycznych momentów

Rozpoznanie różnorodnych potrzeb, motywacji i oczekiwań poszczególnych pracowników w celu niestandardowego dostosowania doświadczeń

Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj informacje zwrotne otrzymane w ankietach dotyczących person pracowników i stwórz fikcyjne profile podobne do cech, zachowań, motywacji itp. istniejących pracowników. Po zrobieniu tego, nakreśl fikcyjne podróże pracowników tych person i porównaj je z istniejącymi danymi.

2. Dostosowanie kulturowe

Kultura organizacyjna i dostosowanie pracowników mają kluczowe znaczenie dla długoterminowej współpracy. Umożliwiają one połączenie członków zespołu, wpływają na zachowanie, ustawienie realistycznych oczekiwań i zwiększają satysfakcję z pracy.

Silna strategia people experience (px) musi:

Wyczyszczone i zakomunikowane podstawowe wartości organizacyjne i postrzeganie marki

Upewnić się, że wewnętrzne zasady odzwierciedlają te wartości

Tworzyć możliwości dla pracowników, aby żyli i oddychali zasadami kulturowymi organizacji

Promować integracyjne środowisko, które celebruje różnorodność i promuje przynależność

Dostosowanie kulturowe zapewnia pracownikom poczucie połączenia z czymś większym niż ich role, zwiększając lojalność i tworząc emocjonalne załączniki. To z kolei przyczynia się do powodzenia organizacji.

3. Zaangażowanie liderów

Organizacje mogą stworzyć kulturę, w której pracownicy czują się bezpiecznie, czyniąc liderów aktywnymi uczestnikami i rzecznikami doświadczeń ludzi. Silne przywództwo zapewnia również, że inicjatywy te nie są tylko polityką na papierze, ale poważnymi praktykami włączonymi do organizacji.

Liderzy ds. zasobów ludzkich i biznesu powinni zacząć od następujących kwestii:

Modelowanie pożądanych zachowań organizacyjnych, więc jeśli innowacyjność ma wartość, powinni oni wykazywać otwartość na nowe pomysły i mieć gotowość do podejmowania ryzyka

Przydzielanie znacznych zasobów i budżetu na programy związane z doświadczeniem pracowników

Skupienie się na empatycznym słuchaniu wykraczającym poza tradycyjną komunikację

Dyskutowanie i ustalanie priorytetówwskaźniki zaangażowania pracowników na forach i spotkaniach przeglądowych

Prawdziwe zaangażowanie ze strony kierownictwa, niezależnie od statusu zatrudnienia, sygnalizuje przyjazną i integracyjną kulturę pracy.

Studium przypadku: Transformacja firmy Microsoft pod kierownictwem Satyi Nadelli

Pod kierownictwem Satyi Nadelli, Microsoft przeszedł znaczącą zmianę kulturową, przyjmując "nastawienie na rozwój" Nadella wzorował się na pożądanych zachowaniach, zachęcając do otwartości na innowacje i podejmowania ryzyka - przede wszystkim poprzez przyjęcie przez firmę chmury obliczeniowej (Azure) i przejęcia, takie jak LinkedIn i GitHub.

Aktywny udział Nadelli we wspieraniu innowacji i empatii przełożył się również na pracowników. Podkreślał bezpieczeństwo psychologiczne, w którym pracownicy czuli się bezpiecznie, proponując śmiałe pomysły bez obawy o porażkę. Oczekiwano, że liderzy będą to odzwierciedlać poprzez wsparcie eksperymentów, nawet jeśli niektóre inicjatywy nie odniosły natychmiastowego sukcesu.

To zaangażowanie nie kończyło się na słowach - stało się częścią praktyki, a liderzy regularnie angażowali się w pętle informacji zwrotnych, celebrując innowacyjne pomysły i nadając priorytet doświadczeniom pracowników.

4. Spersonalizowane podejście

Era uniwersalnych doświadczeń pracowników dobiegła końca. Nowoczesne strategie kładą nacisk na personalizację poprzez:

Elastyczne ustalenia dotyczące pracy, takie jak skompresowane tygodnie pracy, ustawienia zdalne lub różne godziny pracy

Fun Fact: Jedną z zalet pracy w ClickUp jest praca zdalna i hybrydowa. Nasz zespół jest rozproszony po całym świecie, od siedziby głównej w San Diego w Stanach Zjednoczonych po Irlandię, Wielką Brytanię, Australię, Indie, Filipiny i nie tylko.

Niestandardowe ścieżki nauki i rozwoju, takie jak analiza luk w umiejętnościach i celowe szkolenia

Zindywidualizowane plany postępu kariery, takie jak wewnętrzne programy mobilności lub międzyfunkcyjna ekspozycja

Dostosowane programy nagród i uznania, takie jak członkostwo w klubie fitness lub indywidualne projekty premii za wyniki

Technologie wspierające spersonalizowane podróże pracowników, takie jak mechanizm ciągłej informacji zwrotnej, śledzenie postępów lub spersonalizowane rekomendacje dotyczące nauki

Hiperpersonalizacja pozwala pracownikom czuć się komfortowo i pokazuje, że organizacja widzi i ceni ich jako wyjątkowe osoby, a nie tylko zasoby.

5. Mechanizmy informacji zwrotnej

Ciągłe, przejrzyste i możliwe do wykorzystania informacje zwrotne są niezbędne dla powodzenia organizacji i zadowolenia pracowników.

Do zrobienia są następujące rzeczy:

Wdrażaj regularne ankiety Puls

Stwórz wiele kanałów zbierania opinii pracowników

Opracowanie przejrzystych procesów działania na podstawie informacji zwrotnych

Korzystaj z zaawansowanej analityki, aby zrozumieć nastroje i trendy

Zamknięcie pętli informacji zwrotnej poprzez informowanie o podjętych działaniach

Ciągły awans jest atrakcyjnym powodem, aby wnieść swój wkład do organizacji.

6. Nauka i rozwój

Inwestowanie w rozwój pracowników jest kluczowym elementem doświadczenia ludzi.

Zaczyna się to od opracowania kompleksowych programów rozwoju umiejętności, które wyposażają pracowników w narzędzia pozwalające im doskonalić się w swojej roli i dostosowywać się do zmian w branży. Oferowanie możliwości mentoringu i coachingu dodaje osobistego charakteru, wspierając relacje jeden na jeden, w których pracownicy mogą uzyskać cenne spostrzeżenia i wskazówki od bardziej doświadczonych kolegów.

Wsparcie ciągłego uczenia się za pośrednictwem platform cyfrowych - takich jak kursy e-learningowe, certyfikaty i wirtualne warsztaty - zapewnia pracownikom elastyczność w podnoszeniu kwalifikacji we własnym tempie. Dodatkowo, tworzenie międzyfunkcyjnych i międzywydziałowych doświadczeń edukacyjnych zachęca do współpracy, poszerza perspektywy i pomaga pracownikom zrozumieć, w jaki sposób ich wkład jest zgodny z szerszymi celami organizacyjnymi.

Wskazówka dla profesjonalistów: Grywalizuj swoje programy edukacyjne i rozwojowe, aby uczynić je bardziej angażującymi i zabawnymi. Używaj quizów, wyzwań i nagród, aby motywować pracowników do uczestnictwa i nauki.

7. Inicjatywy na rzecz dobrego samopoczucia

Istnieje ogromna różnica między obiecywaniem równowagi między pracą a życiem prywatnym a jej realizacją. Większość firm robi to pierwsze i zapomina o jego wdrożeniu.

SHRM's Employee Mental Health Research Series opublikował raport pokazujący, że 44% z 1,405 ankietowanych pracowników w USA czuje się wypalonych w pracy, 45% czuje się "emocjonalnie wyczerpanych", a 51% kończy dzień czując się "zużytymi"

Właśnie dlatego holistyczny dobrostan staje się coraz ważniejszy w nowoczesnych strategiach dotyczących miejsca pracy.

Postępuj zgodnie z tym podejściem:

Stwórz kompleksowe programy wsparcia zdrowia psychicznego

Wsparcie inicjatyw związanych z dobrym samopoczuciem fizycznym

Pomoc w zakresie zasobów finansowych

Zachęcanie do zarządzania stresem i szkolenia w zakresie odporności

Wdrażanie polityk wsparcia dla wyzwań rodzinnych i osobistych

👉🏼 **Możesz wziąć przykład z ClickUp

Wychodzimy poza powierzchowne inicjatywy, włączając dobre samopoczucie do naszych strategii w miejscu pracy.

W celu wsparcia zdrowia psychicznego, pracownicy ClickUp mają dostęp do zasobów zdrowia psychicznego, takich jak sesje terapeutyczne w ramach naszego Programu Pomocy Pracownikom (EAP). Oferujemy również nielimitowany WOM, umożliwiając pracownikom wzięcie wolnego w razie potrzeby dla zdrowia psychicznego lub osobistego.

Jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, ClickUp oferuje korzyści, takie jak stypendia na ustawienia biura domowego, zapewniając pracownikom komfortowe i zdrowe środowisko pracy, a także zapewnia zwroty kosztów odnowy biologicznej, które można wykorzystać na członkostwo w klubach fitness lub inne wydatki związane ze zdrowiem.

Chociaż te siedem filarów stanowi solidną podstawę pozytywnej kultury miejsca pracy, ich projektowanie i wdrażanie może utrudniać wykonywanie codziennych zadań - jeśli zostaną zrobione ręcznie!

Dlaczego więc nie wykorzystujemy technologii? Zorganizowanie i niestandardowe dostosowanie strategii do potrzeb organizacji w zakresie doświadczeń pracowników może zwiększyć jej wpływ. W końcu nowoczesne miejsca pracy wspierają wydajność, personalizację i wiedzę opartą na danych - wszystko to umożliwia technologia.

Decydując się na oprogramowanie angażujące pracowników w celu wygładzenia pętli informacji zwrotnych i śledzenia rozwoju pracowników brzmi sprawiedliwie. Przyjrzyjmy się temu!

ClickUp dla poprawy doświadczenia pracowników

Nasze ulubione rozwiązanie HRM, ClickUp może być również odpowiedzią na złożoną siłę roboczą.

Poza tym, że jest aplikacją do wszystkiego w pracy, pełni również funkcję konfigurowalnego oprogramowania do angażowania pracowników.

Zarządzaj wdrażaniem pracowników, ich wydajnością i doświadczeniem dzięki ClickUp HR Management Platform

Oto wszystkie sposoby, w jakie Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp może pomóc w poprawie doświadczenia pracowników:

1. Ułatw zarządzanie pracownikami

ClickUp centralizuje wszystkie zadania HR - zatrudnianie, wdrażanie, oceny wyników i rozwój - na jednej platformie. Umożliwiając konfigurowalne cykle pracy, zespoły HR mogą płynnie śledzić kandydatów, wdrażać nowych pracowników i zarządzać rozwojem pracowników.

Twórz niestandardowe statusy w ClickUp HR Management Platform, aby ustawić cykl pracy, który dostosowuje się do Twoich procesów Niestandardowe pola w ClickUp mogą pomóc w śledzeniu kluczowych danych pracowników, takich jak certyfikaty, postępy w szkoleniach i wskaźniki wydajności. Oraz Zależności od zadań ClickUp automatycznie zapewnia, że zadania, takie jak kroki onboardingu, są wykonywane we właściwej kolejności, aby uniknąć opóźnień.

2. Lepszy proces wdrażania nowych pracowników

Połącz ClickUp Docs ze swoimi cyklami pracy i scentralizuj kluczowe informacje

Platforma HR ClickUp sprawia, że onboarding jest szybki, skuteczny i bezstresowy, zapewniając:

Listy kontrolne: Zapewnij nowym pracownikom przewodniki krok po kroku, aby mogli zakończyć zadania, takie jak składanie dokumentów lub ustawienie kont

Zapewnij nowym pracownikom przewodniki krok po kroku, aby mogli zakończyć zadania, takie jak składanie dokumentów lub ustawienie kont Dokumenty i wiki: Przechowuj wszystkie materiały szkoleniowe w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp poprzez Dokumenty ClickUp z możliwością aktualizacji w czasie rzeczywistym

Przechowuj wszystkie materiały szkoleniowe w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp poprzez Dokumenty ClickUp z możliwością aktualizacji w czasie rzeczywistym Szablony: Użyj gotowych szablonów onboardingowych, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność

3. Wyczyszczona i otwarta komunikacja

ClickUp zachęca do otwartego dialogu między pracownikami, menedżerami i kierownictwem poprzez ClickUp Chat .

Użyj ClickUp Chat, aby połączyć się z całą organizacją i mieć wszystkich na tej samej stronie

Oto jak to pomaga:

Zapewnia centralną lokalizację dla pracowników i menedżerów do komunikowania się ze sobą. Może to pomóc poprawić pracę zespołową i współpracę oraz utrzymać wszystkich na tej samej stronie

Umożliwia przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, co może być pomocne zarówno dla pracowników, jak i menedżerów. Pracownicy mogą uzyskać natychmiastową informację zwrotną na temat swojej pracy, a menedżerowie mogą przekazywać informacje zwrotne w odpowiednim czasie

Może być zintegrowany z Zadania ClickUp co pozwala na lepsze zarządzanie zadaniami. Menedżerowie mogą przydzielać zadania i śledzić ich realizację za pośrednictwem ClickUp Chat, a pracownicy mogą zadawać pytania i uzyskiwać wyjaśnienia dotyczące zadań na tej samej platformie, na której odbywa się praca

Pomaga poprawić morale pracowników, zapewniając bardziej społeczne i oparte na współpracy środowisko pracy. Pracownicy mogą rozmawiać o swojej pracy i wydarzeniach z życia osobistego, co może pomóc w budowaniu relacji i poprawić ducha zespołu

4. Śledzenie wydajności, aby pomóc pracownikom w rozwoju

Narzędzia ClickUp do śledzenia wydajności pomagają menedżerom wyznaczać cele, monitorować postępy i przekazywać informacje zwrotne na czas.

Użyj pulpitów ClickUp do monitorowania kluczowych wskaźników zaangażowania pracowników Pulpity ClickUp pozwalają na przykład na wizualizację trendów wydajności i identyfikację obszarów wymagających poprawy poprzez konsolidację informacji zwrotnych z ankiet, przeglądów wydajności i formularzy zaangażowania w jednym, konfigurowalnym interfejsie.

Jako analityk biznesowy, funkcja pulpitu nawigacyjnego znacznie ułatwia przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Funkcja porównywania ma niestandardowe ustawienia, dzięki którym dane mogą być wyświetlane w sposób zakończony i bardzo łatwy do zrozumienia Shikha Chaturvedi , Business Analyst w Cedcoss Technologies Private Limited

5. Użyj gotowego szablonu

Poza tymi narzędziami, jeśli chcesz skorzystać z ustrukturyzowanego szablonu procesu HR, to Szablon ClickUp People Operations jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby zarządzać wszystkim.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-221.png Szablon ClickUp People Operations https://app.clickup.com/signup?template=t-90060308031&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon centralizuje wszystkie funkcje HR, od rekrutacji i onboardingu po przeglądy wydajności i ankiety zaangażowania. Dzięki temu idealnie nadaje się do poprawy doświadczenia pracowników i efektywnego zarządzania ich działaniami.

Za pomocą tego szablonu można:

Planować spotkania kontrolne, śledzić punkty dyskusji i rejestrować przydatne spostrzeżenia, tworząc spójną pętlę informacji zwrotnej za pomocą wbudowanych funkcji do organizowania i dokumentowania spotkań 1:1

Reagować na wyzwania i dostarczać aktualizacje na miejscu dzięki dostosowywanym polom i statusom

Użyj Automatyzacja ClickUp aby wysyłać przypomnienia o sesjach informacji zwrotnych, podpowiedź do przeglądu zadań lub powiadomienie menedżerów o osiągnięciu kamieni milowych

Pomiar doświadczenia pracowników

Doświadczenie pracowników to wszystko, co dzieje się podczas cyklu życia pracownika - od procesu wdrażania do rozmowy kwalifikacyjnej. Aby zapewnić dobre samopoczucie na wszystkich tych scenach, organizacje muszą regularnie mierzyć i analizować kluczowe czynniki, które wpływają na to, jak pracownicy czują się i radzą sobie w pracy.

Oto lista trzech metod, które można zastosować, aby zapewnić płynną podróż pracowników i poprawić kulturę organizacyjną:

1. Rodzaje osób, które doświadczają ankiet

Ankiety są potężnym narzędziem do oceny tego, jak pracownicy postrzegają swoje miejsce pracy i identyfikowania obszarów wymagających poprawy. Oto kilka rodzajów ankiet dla pracowników:

Ankiety zaangażowania: Ocena ogólnej satysfakcji z pracy, motywacji i połączenia z organizacją

Ocena ogólnej satysfakcji z pracy, motywacji i połączenia z organizacją Ankiety Puls: Krótkie, częste ankiety w celu zebrania szybkich informacji zwrotnych na temat konkretnych problemów, takich jak dynamika zespołu lub obciążenie pracą

Krótkie, częste ankiety w celu zebrania szybkich informacji zwrotnych na temat konkretnych problemów, takich jak dynamika zespołu lub obciążenie pracą Ankiety onboardingowe i exitowe: Mierzą jakość procesów onboardingowych i odkrywają przyczyny odejść pracowników

Ocena i zrozumienie doświadczeń użytkowników dzięki dynamicznym formularzom ClickUp Formularze ClickUp pomagają zbierać opinie pracowników i skutecznie mierzyć ich doświadczenia. Formularze te są łatwe w użyciu, konfigurowalne i dynamiczne. Dzięki nim informacje zwrotne docierają do właściwych Teams, a odpowiedzi są przekształcane w zadania, które można śledzić, umożliwiając terminowe rozwiązywanie różnych problemów.

2. Analiza informacji zwrotnych na temat wydajności pracowników

Informacje zwrotne na temat wydajności są bogatym źródłem informacji pozwalających zrozumieć potrzeby pracowników i możliwości rozwoju. Oto jak można to zrobić:

Przeglądy 360 stopni: Zbieraj informacje zwrotne od rówieśników, menedżerów i bezpośrednich podwładnych, aby uzyskać całościowy widok wydajności i dynamiki interpersonalnej

Zbieraj informacje zwrotne od rówieśników, menedżerów i bezpośrednich podwładnych, aby uzyskać całościowy widok wydajności i dynamiki interpersonalnej Dane dotyczące realizacji celów: Monitoruj postępy w realizacji celów indywidualnych i zespołowych, aby zidentyfikować wzorce zaangażowania i motywacji

Monitoruj postępy w realizacji celów indywidualnych i zespołowych, aby zidentyfikować wzorce zaangażowania i motywacji Motywy informacji zwrotnych: Szukaj powtarzających się motywów w recenzjach wydajności, takich jak wyzwania związane z zasobami lub komunikacją

3. Rola wskaźników utrzymania i rotacji pracowników

Wskaźniki retencji i rotacji są krytycznymi wskaźnikami doświadczenia pracowników:

Metryki retencji: Wysoka retencja często sygnalizuje pozytywne środowisko, w którym pracownicy czują się docenieni i wspierani. Zmierz odsetek pracowników pozostających w firmie z roku na rok i porównaj go w poszczególnych działach lub rolach

Wysoka retencja często sygnalizuje pozytywne środowisko, w którym pracownicy czują się docenieni i wspierani. Zmierz odsetek pracowników pozostających w firmie z roku na rok i porównaj go w poszczególnych działach lub rolach Wskaźniki rotacji: Analizuj dane dotyczące odejść, aby zidentyfikować trendy, takie jak powody odejścia pracowników i to, czy rotacja jest dobrowolna czy mimowolna. Wysoka rotacja może wskazywać na problemy takie jak złe zarządzanie, brak możliwości rozwoju kariery lub nierozwiązane problemy w miejscu pracy

Analizuj dane dotyczące odejść, aby zidentyfikować trendy, takie jak powody odejścia pracowników i to, czy rotacja jest dobrowolna czy mimowolna. Wysoka rotacja może wskazywać na problemy takie jak złe zarządzanie, brak możliwości rozwoju kariery lub nierozwiązane problemy w miejscu pracy Wpływ na koszty: Użyj tych wskaźników, aby obliczyć finansowy wpływ rotacji, wzmacniając znaczenie inwestowania w silną strategię doświadczeń pracowników

Proces wygląda następująco:

**Zbieranie informacji zwrotnych ➡ Analiza słabych i mocnych stron ➡ Wprowadzanie zmian w celu zwiększenia satysfakcji z pracy

Rozwiązywanie wyzwań związanych z doświadczeniem pracowników

Trudno powiedzieć, że w zarządzaniu doświadczeniami pracowników nie ma żadnych wyzwań. Oto trzy najbardziej palące z nich wraz ze sposobami skutecznego radzenia sobie z nimi:

1. Radzenie sobie z wrogim środowiskiem pracy

Toksyczne miejsce pracy może wpływać na morale pracowników, zaufanie i komunikację, negatywnie wpływając na doświadczenia ludzi. Oto jak można sobie z tym poradzić:

Zidentyfikuj problemy: Użyj anonimowegonarzędzia opinii pracowników i ankiet, aby odkryć problematyczne zachowania lub praktyki

Użyj anonimowegonarzędzia opinii pracowników i ankiet, aby odkryć problematyczne zachowania lub praktyki Ustalenie jasnych oczekiwań: Ustanowienie i zakomunikowanie polityki zerowej tolerancji dla mobbingu, dyskryminacji i molestowania

Ustanowienie i zakomunikowanie polityki zerowej tolerancji dla mobbingu, dyskryminacji i molestowania Wspieranie odpowiedzialności: Przeszkolenie liderów biznesu w zakresie rozpoznawania i reagowania na wrogość oraz budowania kultury szacunku poprzez warsztaty i otwartą komunikację

2. Strategie angażowania niedocenianych pracowników

Pracownicy, którzy czują się niedoceniani, wykazują niższą wydajność i wyższą rotację. Aby temu zaradzić, można

Uznawać wkład: Wdrażać regularne programy uznaniowe, aby świętować osiągnięcia indywidualne i zespołowe

Wdrażać regularne programy uznaniowe, aby świętować osiągnięcia indywidualne i zespołowe Zachęcać pracowników do rozwoju: Oferować mentoring, programy szkoleniowe i możliwości rozwoju kariery w celu promowania ciągłego uczenia się

Oferować mentoring, programy szkoleniowe i możliwości rozwoju kariery w celu promowania ciągłego uczenia się Aktywnie słuchać: Tworzyć pętle informacji zwrotnej, w których pracownicy mogą wyrażać swoje obawy i sugestie, wzmacniając ich znaczenie i wykorzystując sugestie do ciągłego doskonalenia

3. Zarządzanie pracą zdalną i elastyczne zasady

Rozwój pracy hybrydowej i zdalnej stanowi wyzwanie w utrzymaniu połączenia i wydajności. Oto do zrobienia:

Promocja połączenia: Korzystaj z wirtualnych działań budujących zespół i regularnych odpraw, aby utrzymać relacje i współpracę

Korzystaj z wirtualnych działań budujących zespół i regularnych odpraw, aby utrzymać relacje i współpracę Zapewnienie jasności: Ustawienie jasnych oczekiwań dotyczących zarządzania wydajnością i komunikowanie celów biznesowych, aby wyjaśnić ich role

Ustawienie jasnych oczekiwań dotyczących zarządzania wydajnością i komunikowanie celów biznesowych, aby wyjaśnić ich role Wspieraj dobre samopoczucie: Zapewnij zasoby, takie jak ergonomiczne narzędzia, wsparcie dla zdrowia psychicznego i elastyczny harmonogram, aby pomóc pracownikom zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Tworzenie wartości i dostarczanie walidacji za pomocą ClickUp

Budowanie przyjaznego doświadczenia obejmuje tworzenie pozytywnego obszaru roboczego, płynnych kanałów komunikacji i możliwości rozwoju. Specjaliści HR i kadra zarządzająca powinni pozostawać w kontakcie ze swoimi pracownikami, aby rozpoznawać problemy i znajdować rozwiązania.

Nie jest to zadanie dla jednej osoby lub jednego działu. Cała organizacja musi współpracować w celu poprawy doświadczeń pracowników - jednak nie może to być zrobione ręcznie. Niemożliwe jest naprawienie dziesięcioleci luk w ciągu kilku miesięcy, aby poprawić wskaźniki retencji i rotacji.

Potrzebny jest przyjazny dla użytkownika interfejs, który integruje się z obszarem roboczym, poznaje pracowników, rozumie zasady i automatyzuje powtarzalne zadania, jednocześnie wykorzystując szablony i narzędzia w celu poprawy doświadczenia ludzi (px).

Potrzebujesz ClickUp i jego konfigurowalnych funkcji, takich jak kompleksowa platforma HR i gotowe szablony! Zarejestruj się w ClickUp free i zapoznaj się z nieskończonymi możliwościami poprawy integracji życia zawodowego i prywatnego pracowników.