Jak identyfikować i analizować pośrednich konkurentów w biznesie

Wyobraź sobie taką sytuację: Spędzasz czas z rodziną, próbując zdecydować między streamowaniem nowego filmu w domu a wyjściem na pizzę. Chociaż restauracja i serwis streamingowy mogą nie wydawać się rywalami, obie rywalizują o to samo: rozporządzalny dochód rodziny i czas wolny.

Każdy biznes ma konkurencję - ale nie zawsze jest to tylko kilka pierwszych nazw, które przychodzą na myśl.

Na tym polega istota konkurencji pośredniej. Ale czym dokładnie są konkurenci pośredni? Są to firmy oferujące różne produkty lub usługi, ale konkurujące o podobne potrzeby klientów, cele lub zasoby

Czy chcesz zobaczyć, jak konkurencja pośrednia może wpłynąć na Twoją następną dużą strategię? Zagłębmy się w ten temat. 📝

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto kroki do identyfikacji pośrednich konkurentów:

Zrozum swój rynek: Rozszerz swoją wizję. Spójrz poza bezpośrednią konkurencję i zbadaj podobne i sąsiednie branże. Pośredni konkurenci mogą wyłonić się właśnie stamtąd

Dostrzegaj trendy: Miej oko na zmiany rynkowe i pojawiające się możliwości

Miej oko na zmiany rynkowe i pojawiające się możliwości Śledzenie potrzeb klientów: Zwracaj uwagę na to, jak zmieniają się preferencje twoich klientów

Zwracaj uwagę na to, jak zmieniają się preferencje twoich klientów Analizuj dane konkurencji: Wykorzystuj spostrzeżenia do wizualizacji trendów i identyfikowania luk

Wykorzystuj spostrzeżenia do wizualizacji trendów i identyfikowania luk Pozostań elastyczny: Bądź gotowy na dostosowanie swoich strategii marketingowych w miarę pojawiania się nowych konkurentów

Bądź gotowy na dostosowanie swoich strategii marketingowych w miarę pojawiania się nowych konkurentów Współpracuj i planuj: Pracuj ze swoim zespołem nad sposobami przechytrzenia bezpośredniej i pośredniej konkurencji

Pracuj ze swoim zespołem nad sposobami przechytrzenia bezpośredniej i pośredniej konkurencji Korzystaj z narzędzi badawczych: Korzystaj z bogatych funkcji ClickUp, takich jak Tablice, Dokumenty i Pulpity, aby identyfikować, badać i budować strategie przeciwko pośrednim konkurentom

Co to są pośredni konkurenci?

**Pośredni konkurenci to firmy, które nie oferują tego samego produktu lub usługi, co Twoja, ale nadal mają na celu podobną grupę odbiorców lub zaspokajają porównywalne potrzeby

Na przykład, kawiarnie mogą pośrednio konkurować z przestrzeniami coworkingowymi, ponieważ obie firmy zapewniają środowisko do pracy i spotkań towarzyskich.

Rozpoznanie pośrednich konkurentów pomaga firmom uzyskać głębsze zrozumienie szerszego rynku. Ujawnia, gdzie potencjalni klienci mogą alokować swoje zasoby i oferuje wgląd w to, jak skuteczniej pozycjonować swoją ofertę.

Pośredni konkurenci mają następujące cechy:

Obsługują różne branże lub rynki

Zaspokajają podobne niestandardowe potrzeby lub pragnienia klientów

Celują w tę samą grupę odbiorców, ale za pomocą różnych produktów lub usług

Konkurują o udostępniane zasoby, takie jak czas, pieniądze lub uwaga

**Na rynkach o zbyt wielu podobnych produktach, nadmierny wybór może przytłoczyć klientów. Według badania przeprowadzone przez Columbia Business School kiedy konsumenci mają do wyboru zbyt wiele opcji, jest mniej prawdopodobne, że zdecydują się na cokolwiek.

Bezpośredni kontra pośredni konkurenci: Porównanie

Zrozumienie różnic między bezpośrednimi i pośrednimi konkurentami jest niezbędne do opracowania skutecznych strategii. Oto krótkie porównanie:

Aspekt Bezpośredni konkurenci Pośredni konkurenci Oferują takie same lub podobne produkty/usługi Dostarczają różne produkty/usługi, ale ich celem jest ta sama grupa odbiorców Nakładanie się branż_ Funkcja w tej samej branży Działanie w różnych branżach Potrzeby klientów_ Zaspokajanie identycznych lub ściśle powiązanych potrzeb Zaspokajanie podobnych potrzeb na różne sposoby Dwie marki odzieżowe konkurujące o kupujących świadomych stylu Marka odzieżowa i sklep z elektroniką konkurujące o dochód rozporządzalny

Jak zidentyfikować pośrednich konkurentów

Konkurencja w biznesie często przychodzi z nieoczekiwanych miejsc. Wyzwanie polega na odkryciu tych ukrytych graczy i zrozumieniu, w jaki sposób przecinają się z wyborami odbiorców. Bez jasnego procesu łatwo jest przegapić ważne spostrzeżenia. ClickUp , aplikacja Wszystko do pracy, pomaga podejść do tego zadania z jasnością i wydajnością. Od organizowania badań po wizualizację połączeń, ClickUp oferuje narzędzia do skutecznego radzenia sobie z każdym krokiem.

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. 👇

Krok #1: Zdefiniuj potrzeby i preferencje odbiorców

Pierwszym krokiem w identyfikacji pośrednich konkurentów jest dogłębne zrozumienie swoich odbiorców. Jaką wartość mają? Jakie problemy próbują rozwiązać? Pomyśl o ich celach, bolączkach i nawykach

Na przykład butikowe studio fitness może przyciągać osoby, dla których wartością jest zdrowie, wygoda i społeczność.

Kiedy przeanalizujesz te szczegóły, możesz zdać sobie sprawę, że konkurencja obejmuje inne studia fitness, aplikacje wellness, platformy medytacyjne, a nawet lokalne kawiarnie oferujące doświadczenia społeczne. Celem jest stworzenie mapy szerszego ekosystemu, w który angażują się odbiorcy.

Dokumenty ClickUp

Twórz szczegółowe profile odbiorców i współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs Dokumenty ClickUp działa jak cyfrowy notatnik, umożliwiając uporządkowanie wszystkich spostrzeżeń dotyczących odbiorców w jednym miejscu. **Twórz szczegółowe persony odbiorców, nakreślaj ich preferencje i sporządzaj listy wszelkich zaobserwowanych wzorców

Funkcje współpracy pozwalają Twojemu zespołowi współtworzyć te profile w czasie rzeczywistym, zapewniając, że spostrzeżenia wszystkich zostaną uchwycone. Jeśli analizujesz entuzjastów fitnessu, stwórz ClickUp Doc, aby stworzyć listę ich preferencji, takich jak rodzaje treningów, preferowane godziny i zwyczaje związane z wydatkami.

Etykietuj członków zespołu za pomocą @ wzmianek, aby dodawać spostrzeżenia lub podkreślać pojawiające się trendy.

Pro Tip: Pięć sił Portera do analizy dynamiki konkurencji w Twojej branży. Ta struktura pomaga ocenić czynniki takie jak zagrożenie nowymi podmiotami, siła przetargowa dostawców i nabywców, zagrożenie substytutami i rywalizacja w branży w celu ukształtowania strategii biznesowej.

Krok #2: Zbadaj swoją branżę i trendy rynkowe

Gdy już zrozumiesz swoich odbiorców, zbadaj swoją branżę i aktualne trendy rynkowe. Zidentyfikuj firmy, które wpływają na decyzje odbiorców, nawet jeśli należą one do różnych branż. Ten krok pomoże ci rozpoznać wzorce i dostosować strategię do zmieniających się zachowań konsumentów

Na przykład, jeśli jesteś dostawcą posiłków, możesz zauważyć pośrednią konkurencję ze strony aplikacji dostarczających artykuły spożywcze, restauracji z opcjami na wynos, a nawet blogów kulinarnych oferujących pomysły na samodzielne przygotowanie posiłków.

Tablice ClickUp

Wizualizacja trendów rynkowych i konkurencji dzięki ClickUp Whiteboards Tablice ClickUp ułatwiają burzę mózgów i wizualizację danych.

**Tablice oferują funkcję przeciągania i upuszczania, umożliwiając tworzenie dynamicznych i edytowalnych wizualizacji badań.

Na przykład, możesz utworzyć tablicę Tablica, aby stworzyć schemat blokowy pokazujący, jak preferencje konsumentów zmieniają się między dostawą posiłków, usługami spożywczymi i posiłkami przygotowywanymi w domu. Dodaj notatki dla trendów, strzałki, aby pokazać połączenia i etykiety, aby skategoryzować pośrednią i bezpośrednią konkurencję.

Ponadto Szablon analizy rynku ClickUp może pomóc w uporządkowaniu badań. Oferuje on gotowe sekcje do rejestrowania danych demograficznych, celów i zachowań odbiorców, oszczędzając czas i zapewniając spójność.

Krok #3: Identyfikacja potencjalnych konkurentów

Po zebraniu informacji o odbiorcach i danych rynkowych, zrób listę potencjalnych pośrednich konkurentów. Pomyśl nie tylko o oczywistych wyborach, ale także o firmach, które zaspokajają podobne potrzeby na różne sposoby

Na przykład przestrzeń coworkingowa może pośrednio konkurować z bibliotekami, wirtualnymi platformami spotkań lub arenami konferencyjnymi, w zależności od tego, co odbiorcy cenią najbardziej - koszty, atmosferę lub możliwości nawiązywania kontaktów.

ClickUp Dashboards

Skuteczne śledzenie danych konkurencji dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp Pulpity ClickUp pomagają śledzić, porównywać i analizować konkurentów efektywnie. Niestandardowe karty umożliwiają porządkowanie danych, monitorowanie kluczowych wskaźników i wizualizację trendów w czasie rzeczywistym.

Na przykład, możesz skonfigurować pulpit do śledzenia danych, takich jak recenzje klientów, struktury cenowe lub kampanie promocyjne dla potencjalnych konkurentów. Pomoże to szybko dostrzec wzorce i luki.

🧠 Ciekawostka: Podczas gdy Airbnb i hotele oferują zakwaterowanie, Airbnb jest często postrzegane jako alternatywa dla tradycyjnych hoteli, koncentrując się bardziej na unikalnych, spersonalizowanych i często niedrogich pobytach. Ta pośrednia konkurencja spowodowała, że sieci hotelowe ponownie przemyślały swoje strategie, a niektóre z nich przyjęły nowe koncepcje "hoteli butikowych", aby przyciągnąć bardziej zróżnicowanych podróżnych.

Szablon Analizy Konkurencji ClickUp

The Szablon analizy konkurencji ClickUp umożliwia systematyczne organizowanie i porównywanie danych pochodzących od wielu konkurentów. Pozwala również analizować mocne i słabe strony konkurencji, szanse i zagrożenia, pomagając w analizie SWOT.

Wyróżnia się tym, że można wizualizować dane za pomocą wykresów i grafów, co ułatwia dostrzeżenie trendów. Szablony analizy konkurencji takie jak te nie tylko zbierają dane, ale także pomagają przekształcić je w przydatne informacje. Na podstawie uzyskanych wyników można tworzyć plany strategiczne, które wykorzystują mocne strony firmy i uwzględniają obszary wymagające poprawy.

Krok #4: Burza mózgów strategii konkurencyjnych

Gdy już dobrze zrozumiesz swoich odbiorców i potencjalnych konkurentów, rozpocznij burzę mózgów, aby skutecznie pozycjonować swój biznes. Skup się na tym, co sprawia, że twoja oferta jest wyjątkowa i w jaki sposób możesz odwołać się do priorytetów swoich odbiorców

Aby uzyskać dobry start, skorzystaj z Punkty różnicowe (POD) rama pozwalająca zrozumieć, co czyni Twoją markę wyjątkową i daje jej przewagę konkurencyjną

ClickUp Brain ClickUp Brain

usprawnia sesje burzy mózgów dzięki sugestiom opartym na AI. Podczas dokumentowania strategii, narzędzie dostarcza dane w czasie rzeczywistym, aby udoskonalić pomysły, poprawić język i zidentyfikować potencjalne możliwości.

Generowanie użytecznych informacji i udoskonalanie strategii dzięki ClickUp Brain

Pomaga uprościć złożone informacje, sprawiając, że plany stają się praktyczne i przejrzyste.

Załóżmy, że używasz tego Narzędzie AI do analizy konkurencji aby nakreślić strategie dla przestrzeni coworkingowej. Podczas pisania, AI może zasugerować sposoby na podkreślenie możliwości nawiązywania kontaktów lub podkreślenie opłacalnych planów członkostwa.

Pro Tip: Opracowanie strategii wejścia na rynek aby wprowadzić i promować produkt, jednocześnie wyprzedzając pośrednią i bezpośrednią konkurencję. Obejmuje to zrozumienie grupy docelowej, zdefiniowanie unikalnej wartości, wybór odpowiednich kanałów sprzedaży i tworzenie kampanii marketingowych, które wyróżnią Cię na rynku.

Krok #5: Automatyzacja śledzenia konkurencji

Analiza konkurencji nie jest zadaniem jednorazowym. Wymaga ciągłego monitorowania, aby nadążyć za zmianami na rynku.

Ustaw wyzwalacze do automatyzacji powtarzalnych zadań i bądź na bieżąco dzięki ClickUp Automations Automatyzacja ClickUp pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Możesz automatyzować powiadomienia o **aktualnościach konkurencji, takich jak zmiany cen lub nowe kampanie. Łatwo jest również ustawić wyzwalacze, aby przypisywać zadania, aktualizować cykle pracy lub powiadamiać zespół o krytycznych spostrzeżeniach

Można na przykład utworzyć automatyzację, która oznacza aktualizacje w działaniach promocyjnych konkurencji i przypisuje zadanie do zespołu marketingowego w celu przeanalizowania ich wpływu.

Ciekawostka: Wiele wysiłków związanych z analizą konkurencji jest zgodnych z zasadą 80/20 (zasada Pareto), w której Business koncentruje się na 20% konkurentów, którzy stanowią 80% aktywności rynkowej.

Strategie radzenia sobie z pośrednią konkurencją

Radzenie sobie z pośrednią konkurencją wymaga czegoś więcej niż tylko obserwowania bezpośrednich rywali. Musisz proaktywnie dostosowywać się do zmieniającej się dynamiki rynku, rozumieć zachowania klientów i różnicować swoją ofertę.

Oto cztery strategie, które pomogą ci pozostać na czele. ✅

1. Zrozum swoją unikalną propozycję sprzedaży (USP)

**Twoja USP jest tym, co odróżnia cię od konkurencji. Ważne jest, aby podkreślić, co sprawia, że twój produkt lub usługa są wyjątkowe, zwłaszcza w obliczu konkurencji pośredniej

Niezależnie od tego, czy chodzi o jakość, wygodę czy obsługę klienta, odbiorcy powinni wiedzieć, dlaczego twoja oferta jest najlepszym wyborem. Regularnie weryfikuj swoje USP, aby upewnić się, że pozostaje ono istotne i silne na zmieniającym się rynku.

Ciekawostka: Rozwój platform streamingowych takich jak Netflix, Hulu i Disney+ pośrednio wpłynął na dostawców telewizji kablowej. Mimo że platformy te nie konkurują bezpośrednio z telewizją kablową (jako że telewizja kablowa zapewnia programy na żywo), to znacząco osłabiły one tradycyjny model telewizyjny, oferując elastyczną rozrywkę na żądanie.

2. Dostosowanie się do niestandardowych potrzeb klientów

Pośredni konkurenci często pojawiają się wraz z ewolucją preferencji klientów. **Na przykład, wzrost odsetków w zakresie zrównoważonego rozwoju może stworzyć pośrednią konkurencję dla biznesu, który wcześniej nie brał pod uwagę świadomości ekologicznej podczas opracowywania swojej oferty

Ciągłe monitorowanie opinii klientów i badanie trendów rynkowych aby zidentyfikować zachodzące zmiany. Bądź elastyczny i gotowy do zmiany strategii, aby sprostać tym potrzebom.

3. Rozszerzanie partnerstw i współpracy

Współpraca z innymi Businessami może pomóc ci wzmocnić pozycję wobec pośredniej konkurencji. Partnerstwa mogą zapewnić obopólne korzyści, takie jak zwiększony zasięg, zwiększona wiarygodność i udostępnianie zasobów

Poszukaj możliwości współpracy z firmami, które uzupełniają twoją ofertę lub udostępniają twoją grupę docelową.

**Wojny cenowe między konkurującymi ze sobą firmami mogą być zaciekłe. Dobrze znanym przykładem jest branża lotnicza, gdzie firmy często drastycznie obniżają ceny, aby przyciągnąć klientów, gdy nowy konkurent wchodzi na rynek. Niektóre firmy oferują nawet "liderów strat", czyli produkty sprzedawane ze stratą, aby przyciągnąć klientów.

4. Poprawa doświadczeń niestandardowych

W obliczu pośredniej konkurencji, doświadczenie klienta staje się jeszcze ważniejsze.

Ulepsz każdy punkt kontaktu z klientem, od łatwości użytkowania po niestandardową obsługę. Inwestowanie w płynne, pozytywne doświadczenia może zmienić klientów w lojalnych zwolenników, utrudniając pośrednim konkurentom zwabienie ich

Ciekawostka: Firmy takie jak Blue Apron i HelloFresh dostarczają zestawy posiłków, które pośrednio konkurują z sieciami fast food. Podczas gdy fast foody są szybkie i wygodne, zestawy posiłków oferują nieco zdrowszą alternatywę z bardziej niestandardowymi rozwiązaniami, zmuszając fast foody do ponownego przemyślenia swojej oferty produktowej.

Dlaczego Business powinien monitorować pośrednich konkurentów Monitorowanie pośrednich konkurentów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi na rynku.

Oto dlaczego:

Trendspotting: Obserwowanie pośredniej konkurencji pomaga dostrzec pojawiające się zmiany na rynku, zanim staną się one głównym nurtem. Wczesna identyfikacja nowych możliwości biznesowych pozwala na wykorzystanie trendów i utrzymanie pozycji na rynku

Obserwowanie pośredniej konkurencji pomaga dostrzec pojawiające się zmiany na rynku, zanim staną się one głównym nurtem. Wczesna identyfikacja nowych możliwości biznesowych pozwala na wykorzystanie trendów i utrzymanie pozycji na rynku Długoterminowa strategia: Regularne śledzenie pośrednich konkurentów pozwala przewidywać zmiany w zachowaniu i niestandardowych potrzebach klientów. Zmiany te pomagają dostosować długoterminową strategię i chronić pozycję rynkową przed potencjalnymi zagrożeniami

Regularne śledzenie pośrednich konkurentów pozwala przewidywać zmiany w zachowaniu i niestandardowych potrzebach klientów. Zmiany te pomagają dostosować długoterminową strategię i chronić pozycję rynkową przed potencjalnymi zagrożeniami Zdolność do adaptacji: Pośrednia konkurencja nie zawsze pojawia się jako bezpośrednie zagrożenie, ale może zmienić rynek w nieoczekiwany sposób. Świadomość tych zmian przygotowuje do szybkiej zmiany strategii

Poziom badań konkurencji z ClickUp

Śledzenie pośrednich konkurentów jest mądrym posunięciem, aby pozostać na czele. Pozwala dostrzec trendy, dostosować się do zmian zachodzących wśród klientów i dopracować strategię, zanim nastąpią zmiany. Regularne sprawdzanie tych konkurentów sprawia, że jesteś proaktywny i gotowy na wszystko.

ClickUp ułatwia organizowanie i śledzenie informacji o konkurencji. Użyj Dokumentów ClickUp, aby zebrać wszystko w jednym miejscu, Pulpitów do wizualizacji danych i Automatyzacji, aby zaoszczędzić czas.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby być na bieżąco, dzięki ClickUp, aplikacji do pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!