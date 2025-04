OneDrive vs. Dysk Google: Które narzędzie zwiększa wydajność?

pamiętasz czasy, gdy zdjęcia z wakacji wymagały nieporęcznego aparatu lub wycieczki do studia fotograficznego?

Dziś jednak smartfony w większości wyparły fizyczne aparaty fotograficzne, a teraz robienie zdjęć to tylko połowa sukcesu - potrzebują one cyfrowego domu. Z pomocą przychodzi chmura: Google Drive lub OneDrive.

Ta sama zasada dotyczy firm. Od umów po pliki projektów, firmy potrzebują bezpiecznych przestrzeni do przesyłania i ochrony swoich dokumentów.

Niestety, przechowywanie danych zawsze stanowi wyzwanie. I pomimo bycia "w chmurze", niebo nie jest tak naprawdę limitem. W tym momencie zaczynasz się zastanawiać: _Co jest lepszym wyborem dla wszystkich dokumentów i plików? Które z popularnych narzędzi zapewnia największy zwrot z inwestycji?

Niniejszy przewodnik analizuje debatę Google Drive vs. OneDrive, dostarczając wszystkich informacji potrzebnych do dokonania najlepszego wyboru dla swoich potrzeb.

Co to jest OneDrive?

OneDrive to usługa przechowywania danych w chmurze firmy Microsoft, która płynnie integruje się z systemem Windows 11. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Microsoft, staje się ono domyślnym miejscem zapisywania dokumentów.

Użytkownicy zaczynają od 5 GB darmowej przestrzeni dyskowej w Dropbox, co wystarczy, aby wzbudzić zainteresowanie, zanim Microsoft Office zachęci Cię do skorzystania z kuszących opcji aktualizacji.

OneDrive oferuje przestrzeń do przechowywania plików, zdjęć i dokumentów na wielu urządzeniach. Jego magia polega na automatycznej synchronizacji - zapisz coś na laptopie i voila, jest gotowe do udostępnienia na telefonie lub tablecie.

Fun Fact: OneDrive pozwala kontynuować pracę w miejscu, w którym ją przerwałeś, niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, na kanapie, czy ukradkiem pracujesz podczas meczu piłki nożnej swojego dziecka.

Według opinii, większość użytkowników OneDrive wydaje się być zadowolona z płynnej integracji z Microsoft 365. Oto samorodek z G2 :

Microsoft OneDrive for Business wyróżnia się płynną integracją z platformą Microsoft 365, dzięki czemu współpraca nad plikami w programach Word, Excel i innych aplikacjach pakietu Office jest bezproblemowa.

Przeczytaj również: Współpraca w chmurze: Korzyści i wyzwania

Funkcje OneDrive

OneDrive ma kilka całkiem fajnych funkcji, z których korzystają miliony użytkowników. Podzielmy się nimi:

Funkcja #1: Pliki na żądanie

Czy nie byłoby wspaniale mieć możliwość widoku plików bezpośrednio z Eksploratora plików bez konieczności ich pobierania?

Cóż, na szczęście Pliki na żądanie w usłudze OneDrive umożliwiają dostęp do wszystkich plików na wyciągnięcie ręki bez zapychania dysku twardego.

potrzebujesz dostępu offline? Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zawsze przechowuj na tym urządzeniu" Wolisz oszczędzać przestrzeń? Wybierz opcję "Free up space"

via Microsoft To ostateczny akt równoważenia pamięci masowej.

Przykład: Pracujesz nad projektem z ogromnym zbiorem danych przechowywanym w OneDrive. Podczas podróży potrzebujesz tylko jednego pliku z całego folderu. Żaden problem! Usługa Pliki na żądanie umożliwia pobranie tego konkretnego pliku bez konieczności przenoszenia całego zbioru danych na urządzenie.

Funkcja #2: Nowoczesne załączniki

Jeśli kiedykolwiek musiałeś przeglądać niekończące się załączniki w wątkach e-mail, aby znaleźć to, czego szukasz, ten jest dla Ciebie.

OneDrive integruje się z Microsoft Outlook, umożliwiając udostępnianie plików jako linków, a nie niekończących się załączników.

Możesz ustawić uprawnienia bezpośrednio w Outlooku, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie - dosłownie.

via Microsoft

Funkcja #3: Przywracanie plików

Wszyscy popełniamy błędy, ale OneDrive Cię wspiera. Dzięki funkcji przywracania plików możesz cofnąć się do dowolnego punktu w ciągu ostatnich 30 dni.

OneDrive udostępnia nawet histogram do śledzenia aktywności, dzięki czemu możesz dokładnie określić moment, w którym chcesz cofnąć. Pomyśl o tym jak o cyfrowej maszynie czasu.

via Microsoft

Funkcja #4: Kosz

Limit miejsca na dysku często oznacza konieczność usuwania plików. Czasami jednak są one później potrzebne.

Co więc się stanie, gdy przypadkowo usuniesz lub zepsujesz plik?

Usunięte pliki znajdują się w koszu usługi OneDrive przez maksymalnie 93 dni, zanim zostaną trwale usunięte. Jest to zabezpieczenie na wypadek "ups", gdy nie chciałeś usunąć pliku.

via Microsoft

Funkcja #5: Znane przenoszenie folderów

Chcesz utworzyć kopię zapasową pulpitu i folderu dokumentów bez kiwnięcia palcem?

Funkcja Przenoszenie znanych folderów synchronizuje często używane foldery bezpośrednio z usługą OneDrive.

Co najlepsze, jest ona dostępna zarówno dla użytkowników Windows, jak i Mac, dzięki czemu migracja jest dziecinnie prosta.

Przykład: Twój laptop niespodziewanie się zawiesił, ale dzięki funkcji Przenoszenie Znanych Folderów Twoje pliki na pulpicie są już zarchiwizowane w OneDrive. Wystarczy pobrać je na nowe urządzenie i kontynuować pracę w miejscu, w którym została ona przerwana.

Cennik usługi OneDrive

Microsoft 365 Family : 9,99 USD/miesiąc

: 9,99 USD/miesiąc Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/miesiąc

: 6,99 USD/miesiąc Microsoft 365 Basic : 1,99 USD/miesiąc

: 1,99 USD/miesiąc OneDrive for Business (Plan 1) : 5,00 USD/użytkownika/miesiąc

: 5,00 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD/użytkownika/miesiąc

: 6,00 USD/użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/użytkownika/miesiąc

Czym jest Dysk Google?

Dysk Google to jedno z najpopularniejszych rozwiązań do przechowywania danych w chmurze na rynku. Jest fabrycznie wyposażony w inne narzędzia Google i oferuje bezpłatną przestrzeń do przechowywania danych w chmurze, a dla wielu użytkowników jest podstawą do przechowywania osobistych danych i plików.

Dysk Google wykracza jednak poza sferę osobistą i oferuje różne opcje przechowywania danych do użytku Business. Jego synchronizacja z G-Suite sprawia, że jest to popularna opcja wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które korzystają z dołączonych funkcji Google.

🌟 Fun Fact: Tutaj jest Moc dyskowa Dysku Google przedstawiona w perspektywie : Możesz przechowywać 1,02 miliona znaków w dokumencie, 10 milionów komórek w arkuszu i do 100 MB w slajdzie. To dużo miejsca na pracę - lub wideo uroczego kota!

wisienka na torcie: aplikacja jest wyposażona w narzędzia AI zwiększające wydajność, od współpraca w czasie rzeczywistym do inteligentnych sugestii plików.

Według najnowszych recenzji, użytkownicy Dysku Google uwielbiają wszechstronność i bezpieczeństwo tego narzędzia, a także jego zdolność do zachowywania plików - takich jak wideo HD - w ich oryginalnej jakości. Weź to Recenzja Gartnera , instancja:

Dysk Google to bezpieczna opcja, z której warto korzystać. Możesz zapisywać duże pliki, takie jak wideo, zdjęcia, pliki PDF i inne pliki w chmurze Google Drive i mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca.

Przeczytaj także: 15 hacków na Dysku Google, aby się zorganizować

Funkcje Dysku Google

Dysk Google pozwala zarządzać plikami, współpracować z nimi i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca. Oto zestawienie jego najlepszych ofert:

Funkcja #1: Łatwe udostępnianie plików

Dysk Google upraszcza udostępnianie plików dzięki dostosowywanym uprawnieniom. Wybierz, czy inni mogą wyświetlać, komentować lub edytować i ustaw termin ważności udostępniania.

Przykład: Wyobraź sobie, że udostępniasz klientowi ofertę. Aby zapewnić bezpieczeństwo, możesz ustawić uprawnienia tak, aby mogli tylko widzieć dokument - bez przypadkowych edycji - i zapewnić, że dostęp wygaśnie po tygodniu.

via Google

Funkcja #2: Współpraca w czasie rzeczywistym

Pracuj jednocześnie z członkami zespołu w Dokumentach Google, Arkuszach Google lub Slajdach. Zmiany są widoczne na bieżąco, co eliminuje konieczność wysyłania zaktualizowanych wersji tam i z powrotem.

Oznacza to, że Twój zespół i Ty możecie zaktualizować raport sprzedaży do pilnej prezentacji bez marnowania czasu. Jedna osoba dostosowuje wykresy w Arkuszach, druga dopracowuje tekst w Dokumentach, a trzecia dopieszcza slajdy.

via Google Przeczytaj również: 10 najlepszych integracji z Dyskiem Google

Funkcja #3: Dostęp offline

Dysk Google pozwala włączyć tryb offline, aby edytować pliki bez połączenia z Internetem. Po ponownym połączeniu zmiany synchronizują się automatycznie.

Przykład: WiFi podczas lotu jest naprawdę drogie. Dzięki Google Drive możesz przygotować prezentację dla klienta w chmurze. Dzięki włączonemu dostępowi offline możesz edytować Slajdy Google i spokojnie wylądować, wiedząc, że Twoja praca jest gotowa do synchronizacji, gdy tylko ponownie połączysz się z Wi-Fi.

via Google

Funkcja #4: Historia wersji

Łatwy widok i przywracanie poprzednich wersji pliku, zapisywanie do 100 wersji lub 30 dni edycji.

Następnym razem, gdy ktoś przypadkowo usunie ważną część sesji burzy mózgów, wystarczy otworzyć historię wersji i cofnąć się do wersji sprzed godziny.

via Google Przeczytaj również: Jak wyczyścić Dysk Google (10 strategii i alternatywne usługi w chmurze)

Funkcja #5: Integracja z Gmailem i konwersja plików

Dysk płynnie integruje się z Gmailem, umożliwiając załączanie plików z Dysku do e-maili lub zapisywanie załączników z Gmaila bezpośrednio na Dysku.

Możesz także konwertować pliki Word, Excel lub PowerPoint do natywnych formatów Google (Dokumenty, Arkusze, Slajdy) w celu płynnej edycji i współpraca zespołowa .

Przykład: Wysyłasz duży plik wideo do klienta? Zamiast zmagać się z limitami rozmiaru załącznika w e-mailu, wystarczy załączyć link do Dysku Google. Klient może uzyskać do niego natychmiastowy dostęp; pobieranie nie jest wymagane.

Cennik Dysku Google

Free : 15 GB przestrzeni dyskowej

: 15 GB przestrzeni dyskowej Podstawowy : 1,99 USD miesięcznie, 100 GB przestrzeni dyskowej

: 1,99 USD miesięcznie, 100 GB przestrzeni dyskowej Standard : 12 USD na użytkownika/miesiąc, 2 TB przestrzeni dyskowej na użytkownika

: 12 USD na użytkownika/miesiąc, 2 TB przestrzeni dyskowej na użytkownika Business Plus: 18 USD za użytkownika/miesiąc; 5 TB przestrzeni dyskowej na użytkownika

Przeczytaj również: Jak zorganizować Dokumenty Google

OneDrive vs. Dysk Google: Porównanie funkcji

Wybór między OneDrive i Google Drive jest trochę jak decyzja między dwoma ulubionymi deserami - do zrobienia jest sernik czy lody?

Porównajmy szybko ich funkcje, aby zobaczyć, które narzędzie lepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Funkcja #1: Udostępnianie plików i współpraca

OneDrive: Wyobraź sobie, że pracujesz nad raportem, a twój szef chce go zobaczyć jak najszybciej. Dzięki integracji OneDrive z Microsoft 365 możesz szybko udostępniać połączony plik bezpośrednio z Worda lub Excela, ustawić uprawnienia i wysłać go przez Outlook. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy chcą mieć wszystko w jednym ekosystemie.

Dysk Google: Wyobraź sobie teraz swój zespół skupiony wokół laptopów - oczywiście wirtualnie - aktualizujący udostępniany dokument w czasie rzeczywistym. Jeden członek zespołu edytuje wykresy w Arkuszach, podczas gdy inny dopracowuje tekst w Dokumentach, a Ty dopieszczasz slajdy. Dzięki Dyskowi Google zmiany wprowadzane przez wszystkich użytkowników pojawiają się natychmiast, co sprawia, że jest to wymarzone rozwiązanie dla projektów zespołowych.

🏆 Zwycięzca: Google Drive wysuwa się na prowadzenie dzięki narzędziom do współpracy w czasie rzeczywistym, idealnym do burzy mózgów i pracy zespołowej.

Przeczytaj także: 10 najlepszych narzędzi do współpracy w chmurze dla Teamsów

Funkcja #2: Dostęp offline

OneDrive: Wchodzisz na pokład samolotu i nagle przypominasz sobie o ważnej prezentacji. Bez obaw - funkcja Pliki na żądanie w OneDrive umożliwia pobranie potrzebnych slajdów, dzięki czemu laptop jest wolny od bałaganu. Gdy jesteś offline, pliki te są nadal dostępne i możesz je oznaczyć do użytku offline w dowolnym momencie.

Dysk Google: Tymczasem tryb offline Dysku Google to ratunek dla podróżników i osób przesiadujących w kawiarniach. Pracujesz nad propozycją popijając latte w strefie bez Wi-Fi? Żaden problem. Wystarczy włączyć dostęp offline przed wyjściem, a zmiany zostaną zsynchronizowane jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po powrocie do trybu online.

🏆 Zwycięzca: Remis! Oba narzędzia są bardzo przydatne, gdy jesteś poza siecią, pozwalając ci pracować bez stresu bez względu na to, gdzie jesteś.

Funkcja #3: Zarządzanie pamięcią masową

OneDrive: Pomyśl o OneDrive jako o perfekcjoniście w swojej grupie. Funkcja przenoszenia znanych folderów automatycznie tworzy kopie zapasowe pulpitu i dokumentów, więc nawet jeśli laptop przestanie działać, pliki będą bezpieczne w chmurze. To jak posiadanie osobistego asystenta, który dba o to, by wszystko było na swoim miejscu.

Dysk Google: Dysk Google jest równie imponujący, szczególnie dla tych, którzy mają tendencję do gromadzenia plików. Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i sortowania, Dysk ułatwia znajdowanie danych i zarządzanie nimi. Chcesz zlokalizować ogromny plik wideo zajmujący cenną przestrzeń? Dysk może sortować pliki według rozmiaru, pomagając w szybkim uporządkowaniu.

🏆 Zwycięzca: Google Drive. Podczas gdy OneDrive świetnie nadaje się do proaktywnego tworzenia kopii zapasowych, intuicyjne narzędzia do zarządzania pamięcią masową i możliwości wyszukiwania na Dysku Google sprawiają, że porządkowanie i odzyskiwanie przestrzeni jest dziecinnie proste. To wygrana dla każdego, kto potrzebuje uporządkowanego cyfrowego życia.

Przeczytaj również: Connecting the Dots: How Connected AI Eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę

Funkcja #4: Bezpieczeństwo

OneDrive: Bezpieczeństwo to ważna sprawa, szczególnie w przypadku wrażliwych rzeczy, takich jak formularze podatkowe lub umowy biznesowe. Skarbiec osobisty OneDrive jest jak cyfrowy sejf - dodaje dodatkowe warstwy ochrony dla najważniejszych plików. Ponadto wszystko jest szyfrowane i zgodne z surowymi przepisami dotyczącymi danych.

Dysk Google: Dysk Google również nie ma sobie równych, dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa opartym na AI. Uczy się, które pliki są wrażliwe i automatycznie nadaje im etykiety w celu ochrony. Konfigurowalne uprawnienia i terminy ważności połączonych plików zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

🏆 Zwycięzca: OneDrive wygrywa tę rundę dzięki Personal Vault, który jest jak ochroniarz dla twoich plików.

Przeczytaj także: Przewodnik po systemie zarządzania wiedzą [Rodzaje i przypadki użycia]

Funkcja #5: Integracja z innymi narzędziami

OneDrive: Jeśli żyjesz w uniwersum Microsoftu, ta funkcja jest oczywista. OneDrive płynnie współpracuje z Wordem, Excelem i Teams, co oznacza, że wszystko do zrobienia aktualizuje się natychmiast we wszystkich aplikacjach. Chcesz udostępniać plik w trakcie spotkania? To proste - wystarczy pobrać go z OneDrive.

Dysk Google: Integracja Dysku Google z Gmailem i Kalendarzem Google to ratunek dla osób pracujących wielozadaniowo. Załączaj pliki z Dysku bezpośrednio do e-maili lub zapisuj załączniki Gmaila jednym kliknięciem. Planujesz projekt w Kalendarzu Google? Połącz odpowiednie pliki z Dysku, aby mieć do nich łatwy dostęp.

🏆 Zwycięzca: Losowanie! Jeśli należysz do Teams Microsoft, OneDrive jest dla Ciebie jak strona główna. Jeśli jesteś zwolennikiem obszaru roboczego Google, Drive Cię wspiera.

OneDrive vs. Dysk Google na Reddit

Kiedy Redditowicze zagłębiają się w debatę na temat OneDrive vs. Google Drive, rozmowa nie jest nudna.

OneDrive jest często chwalony za płynną integrację z Microsoft 365. Użytkownicy uwielbiają to, jak bez wysiłku współpracuje z programami Word, Excel i PowerPoint, co czyni go doskonałym wyborem dla profesjonalistów już zanurzonych w ekosystemie Microsoft.

Na przykład jeden z Redditorów podkreślił :

OneDrive synchronizuje pliki z wersji lokalnej do chmury i między urządzeniami, jeśli chcesz. Świetnie nadaje się do przywracania wcześniejszych wersji plików i oferuje solidne opcje odzyskiwania, zwłaszcza z planem MS 365.

Mechanizm synchronizacji może jednak prowadzić do poważnych problemów. Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że OneDrive losowo nadpisuje dokumenty starszymi wersjami podczas przełączania się między urządzeniami, co prowadzi do utraty danych i wielu godzin pracy.

Wskazówka ta recenzja -

Zauważyłem, że OneDrive losowo nadpisuje dokumenty starymi wersjami i usuwa historie wersji. Ten błąd spowodował ogromny ból głowy dla mnie i mojego zespołu. To wystarczyło, abym odinstalował aplikację i wrócił do fizycznych kopii zapasowych.

Z drugiej strony, Dysk Google zdobywa wysokie oceny za narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym i intuicyjny wygląd. Wielu Redditorów docenia jego bezproblemową integrację z Gmailem, Zdjęciami Google i Dokumentami Google, co czyni go kompleksowym rozwiązaniem dla wydajności i użytku osobistego.

Google ma tendencję do posiadania wszystkiego w jednym miejscu. Można go używać do obsługi poczty e-mail (Gmail), zdjęć i wideo (Zdjęcia), jako drugiego numeru telefonu (Voice), arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów tekstowych (Dokumenty), do organizowania (Kalendarz) - do cholery, można go nawet używać do podstawowego notowania (Keep). Użytkownik Reddit Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że system zarządzania plikami może być nieuporządkowany ze względu na zależność od folderów głównych.

Dysk Google często przechodzi w "tryb wydajności" w systemie Windows, zakłócając jego funkcję. Muszę wymusić zamknięcie i ponowne uruchomienie go z Menedżera zadań, aby ponownie zaczął działać. To irytujące. Użytkownik Reddit Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla OneDrive i Google Drive

Podczas gdy OneDrive i Dysk Google walczą o dominację w chmurze, ClickUp staje się rozwiązaniem problemu.

Dlaczego? ClickUp to coś więcej niż przechowywanie plików - to znajdowanie tych plików, rozumienie ich, udostępnianie i wykorzystywanie do ułatwiania sobie pracy.

ClickUp's One Up #1: Połączone wyszukiwanie

Połączone AI to nie tylko wyszukiwanie plików; to odblokowanie nieskończonej inteligencji i umożliwienie Teams 10-krotnego zwiększenia wydajności poprzez automatyzację kompleksowych cykli pracy

W ten sposób założyciel ClickUp, Zeb Evans, opisuje Połączone wyszukiwanie ClickUp funkcja.

Rozszyfrujmy ją za pomocą historii z biura Hazel i Miya. Jak wielu, Hazel jest kierownikiem projektu z plikami rozproszonymi po Google Drive, OneDrive, Slack, a nawet jej lokalnym pulpicie.

Ma napięty termin dostarczenia Tablicy, ale nie może sobie przypomnieć, gdzie zapisała raport analityczny z zeszłego miesiąca lub kluczowy dokument strategii marketingowej. Powoduje to frustrację - i przerażający podatek od przełączania się między aplikacjami.

Teraz, z drugiej strony, Miya używa ClickUp do pracy. Dzięki połączeniu Connected Search, Miya nie traci czasu na przekopywanie się przez różne platformy.

Po prostu wpisuje słowo kluczowe, a ClickUp skanuje cały jej stos technologiczny - w tym Dysk Google, OneDrive, Slack, a nawet dysk lokalny - aby znaleźć dokładnie to, czego potrzebuje.

Co więcej, ClickUp dostarcza inteligentne podsumowania, dzięki czemu może skupić się na kluczowych spostrzeżeniach bez konieczności czytania całych dokumentów.

ClickUp's One Up #2: Dokumenty i AI

Historia toczy się dalej. Przyjaciółka Miyi, Ella, liderka działu produktowego, traciła sen z powodu niekończących się e-maili i zagubionych dokumentów.

Jest wyczerpana (co zrozumiałe) przekopywaniem się przez foldery w celu znalezienia najnowszych SOP lub dokumentu opinii zespołu. Właśnie wtedy Miya przedstawia jej Dokumenty ClickUp .

Dzięki ClickUp Docs Ella szybko centralizuje wiedzę swojego zespołu. Tworzy oszałamiające wizualnie dokumenty z bogatym formatem tekstu, osadzonymi obrazami i połączonymi zadaniami.

Bonus: Funkcja edycji w czasie rzeczywistym umożliwia jej zespołowi jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem - nie trzeba już czekać na "Wersja_15_Final_Finalnie.docx."

Kiedy jej stażysta przypadkowo usuwa kluczową sekcję, Ella spokojnie klika w Historię Wersji, przywraca oryginalną zawartość i ratuje sytuację.

Dzięki funkcji komentowania, grzecznie zostawia notatki dla stażysty, aby następnym razem był ostrożny (co jest o wiele mniej onieśmielające niż formalny e-mail).

Rozpocznij

ClickUp-Docs

Następnie jest magia ClickUp Brain . Kiedy Ella musi podsumować 50-stronicowy raport z projektu z ostatniego kwartału, asystent AI skraca go do dwóch akapitów.

ClickUp Brain przygotowuje nawet tekst do jej nadchodzącej prezentacji, oszczędzając jej godziny pracy.

Wypróbuj za Free

ClickUp Brain

Gdyby nadal korzystała z innych platform, tak wyglądałby jej cykl pracy:

Funkcja Dokumenty ClickUp OneDrive Dysk Google Edycja w czasie rzeczywistym Łatwa współpraca dla wszystkich użytkowników Ograniczona do aplikacji Office 365 Skuteczna, ale powiązana z obszarem roboczym Google Integracja zadań Bezpośrednie połączenie zadań z dokumentami Podstawowa integracja Wymaga narzędzi firm trzecich Pomoc AI Podsumowuje, generuje tekst i automatyzuje cykle pracy Ograniczone funkcje Ograniczone generowanie tekstu Opcje bezpieczeństwa Szczegółowe uprawnienia i ustawienia prywatności Przyzwoite, ale nie tak konfigurowalne Standardowe uprawnienia, brak powiązań z cyklem pracy

Przeczytaj także: Jak stworzyć cykl pracy nad dokumentacją produktu?

ClickUp's One Up #3: Zarządzanie zadaniami i ich automatyzacja

Niedziela przeszła w poniedziałek, a Ty próbujesz przypomnieć sobie 15 rzeczy, które obiecałeś wykonać w piątek. Zarządzanie zadaniami nie jest proste - dopóki nie spotkasz Zarządzanie zadaniami ClickUp i Automatyzacja ClickUp zarządzanie zadaniami nie jest proste.

ClickUp jest aplikacją "wszystko w jednym", jeśli chodzi o wydajność. Dzięki ClickUp możesz scentralizować wszystkie swoje zadania, niezależnie od tego, czy są powtarzające się, zależne od innych elementów działania, czy po prostu zwykłe "odesłanie klienta e-mail".

Zmień wydajność swojego zespołu dzięki konfigurowalnym obszarom roboczym ClickUp

Wszystko jest przechowywane w jednym intuicyjnym obszarze roboczym, dzięki czemu nigdy nie będziesz się zastanawiać, kto co robi - lub, co gorsza, czy to robi.

ClickUp wyróżnia się następującymi cechami:

Niestandardowe dane powstania zadania : Łatwe definiowanie zadań, podzadań i zależności

: Łatwe definiowanie zadań, podzadań i zależności Powtarzające się harmonogramy : Automatyzacja powtarzalnych zadańaby pojawiały się dokładnie wtedy, gdy są potrzebne

: Automatyzacja powtarzalnych zadańaby pojawiały się dokładnie wtedy, gdy są potrzebne Ustawienie priorytetów: Uszereguj zadania według pilności, zapewniając, że Twój Teams skupi się na tym, co najważniejsze

Przykład: Wyobraź sobie, że wprowadzasz na rynek produkt. Tworzysz zadanie polegające na napisaniu informacji prasowej, przypisujesz je autorowi i łączysz z podzadaniem dotyczącym projektu. Gdy autor zakończy swoją część, status zmienia się na "Gotowy do projektowania", automatycznie powiadamiając projektanta, aby wkroczył do akcji. Fajne, prawda?

Pro Tip: Jednym ze sposobów, aby upewnić się, że wszystko jest na dobrej drodze, jest śledzenie Pulpity ClickUp . Zamiast aktualizować tablicę lub udostępniać niekończące się arkusze kalkulacyjne, wystarczy spojrzeć na pulpit nawigacyjny.

Kolejną ogromną wskazówką, której nie powinieneś przegapić, jest automatyzacja ClickUp.

Twórz niestandardowe wyzwalacze i akcje, aby uprościć pracę z ClickUp Automation

Oto dlaczego: Możesz oficjalnie pożegnać się z godzinami ręcznej pracy, które Ty (i Twój zespół) poświęcacie na obsługę powtarzalnych działań:

Zmiany statusu : Kiedy zadanie przechodzi do "Zakończone", automatycznie powiadamia zespół i archiwizuje zadanie

: Kiedy zadanie przechodzi do "Zakończone", automatycznie powiadamia zespół i archiwizuje zadanie Zmiany osoby przypisanej : Zmiana właściciela zadania aktualizuje jego status do "W trakcie" i etykietuje nową osobę przypisaną

: Zmiana właściciela zadania aktualizuje jego status do "W trakcie" i etykietuje nową osobę przypisaną Przypomnienie terminu: W miarę zbliżania się terminu, ClickUp przesuwa zadanie na szczyt listy wszystkich i wysyła.. przypomnienia Załóżmy, że zarządzasz kalendarzem zawartości. Gdy status wpisu na blogu zmienia się na "Gotowy do przeglądu", ClickUp powiadamia redaktora, przydziela mu zadanie, a nawet ustawia nowy termin. Bez e-maili. Żadnych notatek. Po prostu czysta wydajność.

Innym dobrym przykładem, który łączy w sobie moc ClickUp Brain i automatyzacji, jest wprowadzenie podpowiedzi typu "Wyślij powitalny e-mail, gdy dołączy nowy członek", a ClickUp Brain ustawi dla Ciebie cykl pracy wyzwalacz-akcja. To jak posiadanie osobistego asystenta, który rozumie Twoje potrzeby lepiej niż Ty sam.

ClickUp's One Up #4: Integracja z Google Drive i OneDrive

ClickUp nie jest po to, by zmuszać Cię do wyboru stron - jest po to, by wszystko ze sobą dobrze współgrało.

Niezależnie od tego, czy jesteś w zespole Google Drive, czy OneDrive (lub utknąłeś gdzieś pomiędzy), ClickUp pozwala zintegrować oba narzędzia z obszarem roboczym, zapewniając niesamowitą współpracę i niezrównaną wydajność.

Bezproblemowa integracja z Dyskiem Google

Dzięki ClickUp Google Drive dzięki integracji z Google Drive możesz załączać pliki do zadań, uzyskiwać dostęp do dokumentów bez opuszczania ClickUp, a nawet tworzyć nowe Dokumenty Google, Arkusze Google lub Slajdy bezpośrednio z platformy.

Dlaczego to zmienia zasady gry:

Załącz z łatwością: Przeciągnij i upuść pliki z Dysku do komentarzy lub opisów zadań w kilka sekund

Przeciągnij i upuść pliki z Dysku do komentarzy lub opisów zadań w kilka sekund Przeglądaj z ClickUp: Nawiguj po osobistych lub udostępnianych folderach Dysku bezpośrednio w interfejsie ClickUp

Nawiguj po osobistych lub udostępnianych folderach Dysku bezpośrednio w interfejsie ClickUp Synchronizacja w czasie rzeczywistym: Wszelkie zmiany wprowadzone na Dysku Google są natychmiast odzwierciedlane w ClickUp

Przykład: Wyobraź sobie, że współpracujesz nad dokumentem marketingowym. Zamiast przełączać się między ClickUp i Dyskiem Google, po prostu otwórz prezentację w ClickUp, wprowadź zmiany w Prezentacjach Google i gotowe.

Integracja z OneDrive: Spotkanie chmury z organizacją

ClickUp wspiera Cię dzięki Integracja z OneDrive jeśli wolisz ekosystem Microsoft.

Możesz połączyć swoje pliki OneDrive z zadaniami, wyświetlić ich podgląd w ClickUp i mieć dostęp do wszystkiego bez konieczności przełączania się między platformami.

Oto dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Centralny dostęp: Załączanie plików bezpośrednio do zadań lub komentarzy z OneDrive

Załączanie plików bezpośrednio do zadań lub komentarzy z OneDrive Wygoda pracy na różnych platformach: Podgląd dokumentów, plików PDF lub obrazów z OneDrive bez opuszczania ClickUp

Podgląd dokumentów, plików PDF lub obrazów z OneDrive bez opuszczania ClickUp Tworzenie i załączanie: Generowanie nowych dokumentów Office (Word, Excel, PowerPoint) bezpośrednio z zadań ClickUp

Przykład: Powiedzmy, że Twój zespół finansowy potrzebuje arkusza kalkulacyjnego budżetu. Otwórz zadanie w ClickUp, utwórz arkusz Excel, a zostanie on automatycznie zapisany w OneDrive i połączony z zadaniem. Mówimy tu o wydajności.

Kiedy masz wątpliwości, użyj ClickUp

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć nieszablonowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści w sposób, jakiego nawet sobie nie wyobrażałem.

Dayana Mileva, Pontica Solutions

Sprawa wygląda następująco:

Nie potrzebujesz tylko narzędzia do organizowania plików rozproszonych na dyskach.

Potrzebujesz platformy do zarządzania projektami, która pobierze wszystkie te informacje, dostosuje je do twoich celów i przekształci je w tak intuicyjne cykle pracy, że praktycznie same się uruchamiają.

Gotowy, by doświadczyć magii? Załóż darmowe konto na ClickUp aby sprawdzić, jak działa z Twoimi ulubionymi narzędziami, takimi jak Google Drive i OneDrive!