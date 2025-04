Jak utworzyć diagram powiązań encji (+ przykłady)

Pierwszym prawem ekologii i nauki o środowisku jest: Wszystko jest połączone ze wszystkim innym. Pod wieloma względami dotyczy to również systemów Business.

Ludzie są połączeni ze sobą jako członkowie zespołu, menedżerowie, pracownicy wsparcia itp. Dane każdego członka zespołu, takie jak imię i nazwisko, e-mail, numer ubezpieczenia społecznego, pakiet wynagrodzeń itp. są połączone z jego profilem. W nowoczesnym oprogramowaniu mikrousługi są ze sobą połączone.

Skuteczne zarządzanie tymi połączeniami wymaga wizualnego i kompleksowego modelowania - struktury zwanej diagramem powiązań encji.

W tym wpisie na blogu zobaczymy, co to jest, jak działa i jak można wykorzystać diagramy powiązań encji w codziennej pracy.

Czym jest Diagram Powiązań Podmiotów?

Diagram powiązań encji (ERD) to wizualna reprezentacja wzajemnie powiązanych elementów w określonej dziedzinie wiedzy. Zaprojektowany przez informatyka i profesora Carnegie-Mellon Petera Chena w latach 70. model powiązań encji wykorzystuje zestaw symboli do reprezentowania wzajemnych powiązań różnych podmiotów.

Typowy ERD składa się z dwóch elementów:

Podmioty : Osoby, obiekty, koncepcje, lokalizacje lub zasoby reprezentowane jako Boxy

Relacje: Połączenia między encjami, narysowane jako linie

Prosty przykład diagramu powiązań encji (Źródło: Peter Chen )

Teoretycznie diagramu powiązań encji można użyć do wizualizacji czegokolwiek. Można na przykład stworzyć hierarchię organizacyjną jako ERD. W praktyce jest on jednak najczęściej wykorzystywany w projektowaniu relacyjnych baz danych w oprogramowaniu, gdzie kluczowe są następujące komponenty.

Składniki diagramów ER

Typowy diagram ER zawiera tylko dwa komponenty, tj. encje i powiązania. Jednak ich charakter może się różnić, tworząc więcej komponentów. Przyjrzyjmy się im wszystkim.

Przykład diagramu powiązań encji z różnymi komponentami (Źródło: Wikimedia Commons )

Podmioty

Podmioty to definiowalne elementy, takie jak osoba, przedmiot, wydarzenie, lokalizacja itp. Istnieją niezależnie, mają unikalny identyfikator, a przechowywane informacje dotyczą ich samych. Zazwyczaj są reprezentowane jako prostokąty.

Na przykład, jeśli tworzysz witrynę e-commerce, każdy produkt, niestandardowy klient lub zamówienie jest encją.

Typy jednostek: Podmioty są pogrupowane w typy, takie jak produkty, niestandardowi klienci lub sprzedawcy. Każdy z tych typów będzie miał pod sobą wiele jednostek.

Kategorie encji: W ramach każdego typu encji mogą istnieć kategorie. Elektronika, karma dla zwierząt, artykuły papiernicze itp. to kategorie w ramach produktów.

Silne i słabe encje: Silne encje to niezależne encje z wystarczającą ilością dostępnych informacji na ich temat. Słabe encje to te, które występują jako konsekwencja innej encji. W przykładzie e-commerce, zamówienie byłoby silną jednostką. Jednak rabat mający zastosowanie do tego zamówienia byłby słabą jednostką.

Jednostki asocjacyjne: Encja asocjacyjna to element połączony między dwiema encjami z własnymi danymi.

Na przykład koszyk może być encją asocjacyjną między zakupami a kasą.

Atrybuty

Atrybuty to punkty danych lub właściwości związane z jednostką, przedstawione jako owale lub okręgi. Atrybuty mogą być proste, złożone, pochodne lub wielowartościowe.

Atrybuty proste : Pojedynczy fragment prostej informacji, który nie może być dalej podzielony. Na przykład: Data zamówienia

Atrybuty złożone : Zbiór atrybutów tworzących spójny formularz danych. Np. adres jako zbiór numeru drzwi, nazwy ulicy, miasta i kodu PIN

Atrybuty pochodne : Obliczane na podstawie istniejących informacji lub innych atrybutów. Np. wartość koszyka

Atrybuty wielowartościowe: Wiele wartości na encję. Na przykład: kilka adresów dostawy

Każdy z tych atrybutów posiada również klucz główny i obcy, które je definiują. Numer zamówienia, ID produktu, numer telefonu komórkowego klienta itp. mogą być kluczami.

Relacje

Relacje to połączenia między jednostkami na diagramie. Pokazują, w jaki sposób są one ze sobą powiązane, zazwyczaj w obrębie rombu. Istnieją przede wszystkim trzy rodzaje powiązań.

Jeden do jednego: Bezpośrednie powiązanie rekordów jednej encji z inną. Na przykład ID produktu jest połączone z odpowiadającą mu ceną.

Jeden do wielu: Relacje między jednym rekordem w jednej encji i wieloma rekordami w innej. Na przykład, produkt może mieć wiele wariantów rozmiaru.

Wiele do wielu: Relacje między wieloma rekordami w dwóch encjach. Na przykład wielopoziomowe koszty wysyłki mające zastosowanie do wielu produktów.

W zależności od rodzaju potrzebnego modelu ERD, używane komponenty mogą się różnić. Oto jak to zrobić.

Rodzaje modeli ERD

Typ diagramu powiązań encji zależy od poziomu szczegółowości lub abstrakcji, który wizualizuje. Zazwyczaj należą one do trzech kategorii.

Koncepcyjny model danych

Koncepcyjny model danych jest najwyższym poziomem zawierającym minimum szczegółów. Odnosi się do głównych jednostek danych w całej organizacji. Teams używają koncepcyjnych modeli danych do definiowania architektury danych firmy, wsparcia integracji modeli i ustawienia fundamentów dla mniejszych modeli logicznych.

Logiczny model danych

Logiczny model danych zawiera więcej szczegółów niż model koncepcyjny, w tym jednostki operacyjne i transakcje. Służy do projektowania projektów danych na małą skalę w organizacji.

Fizyczne modele danych

Fizyczny model danych jest planem struktury bazy danych. Zawiera szczegółowe informacje, takie jak atrybuty, klucze podstawowe, klucze obce, kardynalność itp. Pochodzą one z modeli logicznych lub koncepcyjnych opracowanych przez analityków biznesowych.

Niezależnie od typu modelu, wszystkie ERD wykorzystują prostokąty, owale, romby i linie; notacje mogą się różnić w zależności od używanego stylu. Zrozummy je szczegółowo.

Notacje diagramów ERD

Od czasu rekomendacji Chena wiele księżyców temu, pojawiło się i ewoluowało wiele Notion. Oto kilka powszechnie używanych.

Styl notacji Chen

Oryginalny styl zalecany przez Petera Chena nadal jest powszechnie stosowany. W tej notacji używane są następujące kształty.

Rectangle : Entity

Prostokąt z podwójnym obramowaniem : Słaba encja

Prostokąt z rombem w środku : Jednostka asocjacyjna

Oval : Atrybut

Owal z podwójnym obramowaniem : Atrybut wielowartościowy

Owal z przerywaną linią : Atrybut pochodny

Rhombus : Relacje

Rhombus z podwójnym obramowaniem : Słabe powiązanie

Prosta linia : Obowiązkowe powiązanie

Kropkowana linia : Opcjonalne powiązanie

Znaki 1, N, M: Kardynalność relacji jeden-do-jednego, jeden-do-wielu i wiele-do-wielu

Podobnie jak notacja Chena, styl kurzej łapki reprezentuje encje i powiązania jako boxy i linie. Różni się on poprzez dodanie różnych kształtów na końcu linii dla kardynalności powiązania.

Przykład notacji kurzych łapek (Źródło: Wikimedia Commons )

Używane kształty to pierścień (oznaczający zero), kreska (jeden) i kurza łapka (wiele). Użytkownicy łączą te kształty, aby wyrazić kardynalność powiązania.

Na przykład dwie kreski oznaczają minimum jeden, maksimum jeden. Myślnik i kurze łapki oznaczają minimum jeden i maksimum nieskończoność.

Notacja Bachmana

Styl Bachmana, powszechnie używany diagram struktury danych, wykorzystuje prostokąty do reprezentowania relacji (zbioru atrybutów) i linie do połączeń. Na końcu każdej linii znajduje się jedna strzałka oznaczająca relację jeden-do-jednego lub dwie strzałki dla relacji jeden-do-wielu.

Notacja Bachmana (Źródło: Wikipedia Commons )

Notacja IDEF1X

Integration DEFinition do modelowania informacji (IDEF1X) wykorzystuje prostokąty dla niezależnych podmiotów i zaokrąglone prostokąty dla podmiotów zależnych. Domeny są ustawione w owale.

Relacje są reprezentowane za pomocą linii, jednak koniec linii z okręgiem i literami wskazuje na kardynalność.

Składnia kardynalności relacji w notacji IDEF1X (Źródło: Wikimedia Commons )

Styl Barkera

Styl Barkera jest adaptacją modelu kurzych łapek spopularyzowanego, gdy twórca dołączył do Oracle i zintegrował go z narzędziami do modelowania CASE. Notacja ta wykorzystuje następujące symbole:

Linia prosta : Obowiązkowe powiązanie (jeden-do-jednego)

Kropkowana linia : Opcjonalne powiązanie

Crow's feet: Relacje jeden-do-wielu, wiele-do-jednego lub wiele-do-wielu

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Przykłady diagramów ERD

Diagram powiązań encji może być tak prosty, jak wizualna reprezentacja małżeństwa lub tak złożony, jak architektura danych Enterprise. Oto przekrój przykładów diagramów, aby uzyskać lepszy pomysł.

1. Diagram przepływu

Diagram przepływu jest najprostszą formą diagramu powiązań encji. Stanowi on połączenie różnych elementów (encji) w celu wizualizacji logicznego przepływu procesu decyzyjnego. Poniższy diagram zadaje serię pytań, aby zdecydować, czy organizm jest autotrofem czy heterotrofem.

Czy jest to autotrof, heterotrof czy podtyp? (Źródło: Wikimedia Commons )

2. Mapa procesów

Mapa procesu to wizualna reprezentacja podróży, wydarzeń i kamieni milowych w dowolnym procesie. Mapa pokazuje, kto i co musi zrobić na każdym kroku. Poniższy przykład diagramu cyklu pracy przedstawia proces pisania dla angielskiej Wikipedii.

Cykl pracy przy tworzeniu artykułu (Źródło: Wikimedia Commons *)

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z diagramami przepływów i mapami procesów, wypróbuj szablon Process Flow Chart od ClickUp. Ten przyjazny dla początkujących, konfigurowalny szablon umożliwia graficzne przedstawienie dowolnego procesu w organizacji, zakończone wstępnie zaprojektowanymi kształtami, liniami i legendą.

Bonus: Więcej szablonów diagramów kontekstowych

3. Diagram przepływu danych

Diagram przepływu danych pokazuje przepływ informacji przez dowolny proces lub system. Pomaga on zespołom zajmującym się danymi i inżynierią zobaczyć, w jaki sposób dane są udostępniane między różnymi podmiotami, dzięki czemu mogą zidentyfikować ewentualne luki.

Pobierz ten szablon Szablon diagramu przepływu danych ClickUp

Powiel tę prostą, ale potężną wizualizację dzięki szablonowi diagramu przepływu danych ClickUp. Użyj tego szablonu ClickUp Tablica, aby wskazać źródła danych i miejsca docelowe, śledzić encje i rozwiązywać błędy/problemy.

Bonus: Więcej szablonów diagramów przepływu danych

4. Diagram klas UML

Diagram klas Unified Modeling Language to wizualna reprezentacja struktury i powiązań klas w systemach obiektowych. Zazwyczaj zawiera on:

Klasy : Schemat lub framework dla obiektu

Atrybuty : Właściwości obiektów

Operacje/metody : Usługi dostarczane przez klasy

Powiązania: Połączenia, takie jak asocjacja, dziedziczenie, zależność itp.

Przykład diagramu klas (Źródło: Visual Paradigm )

Dostępne jest specjalnie zaprojektowane oprogramowanie do tworzenia diagramów UML. Aby jednak szybko i łatwo narysować te wizualizacje, wypróbuj szablony diagramów UML. W szczególności szablon Class Diagram firmy ClickUp umożliwia organizowanie klas w logiczne grupy, tworzenie map powiązań oraz wspólne zwiększanie ich dokładności i efektywności.

Co więcej? Możesz połączyć je ze swoimi zadaniami ClickUp, aby później mieć do nich łatwy dostęp.

5. Diagram sieciowy

Diagram sieci to ERD komputerów i urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak modemy, routery, zapora sieciowa, pamięć masowa w chmurze itp. Poniższy diagram przedstawia bezprzewodową sieć kratową połączoną w górę przez łącze VSAT.

Schemat bezprzewodowej sieci kratowej (Źródło: Wikimedia Commons )

Stwórz własną mapę za pomocą szablonu diagramu sieci projektu ClickUp. Szablon ten zawiera wstępnie załadowane podstawowe kształty dla komputerów, drukarek, telefonów, zapory sieciowej, routerów i innych podmiotów na diagramie sieci. Przeciągaj, upuszczaj i przesuwaj te elementy, aby niestandardowo dostosować je do swoich potrzeb.

6. Odnośnik do pliku bazy danych

ERD odniesienia do pliku bazy danych jest prostą wizualną mapą części schematu bazy danych, która zajmuje się plikami w systemie. Poniższy przykład ilustruje, jak to działa w WordPress.

Plik referencyjny ERD (Źródło: Wikimedia Commons )

Teraz, gdy widziałeś już kilka przykładów, nadszedł czas, aby narysować własne. Zobaczmy jak to zrobić.

Jak utworzyć diagram ER

Do stworzenia diagramu ER wystarczy długopis i papier lub tablica i marker. Jednak bardziej zaawansowane narzędzia mogą ułatwić i przyspieszyć rysowanie diagramów powiązań encji. Zacznij więc od tego.

Istnieje wiele narzędzi ERD, z których można korzystać, takich jak:

Narzędzia zwiększające wydajność: Arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie do prezentacji i dokumenty są świetne, jeśli potrzebujesz prostego sposobu rysowania kształtów i dodawania tekstu. Można je łatwo udostępniać i są łatwo dostępne. Jednak ich funkcje i elastyczność są ograniczone.

Narzędzia do projektowania: Photoshop, Figma lub Canva są niezwykle elastyczne i dają niemal nieograniczoną kontrolę nad projektem. Z drugiej strony, mogą być trudne w użyciu dla osób nie zajmujących się projektowaniem.

Narzędzia do diagramowania: Draw. io, Microsoft Visio lub Lucidchart są idealne do rysowania ERD. Są one wyposażone w funkcje, które zapewniają wsparcie dla różnych kształtów, notacji itp. Mogą jednak istnieć w silosie, bez możliwości połączenia z projektami i zadaniami.

Konfigurowalne tablice: Kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami z tablicami takimi jak ClickUp umożliwiają wspólne rysowanie diagramów i połączenie ich z codzienną pracą bez wysiłku.

Oto jak możesz użyć ClickUp do rysowania i używania ERD.

2. Połącz elementy

Po wybraniu narzędzia należy zebrać wszystkie elementy zawarte w ERD. Na tej scenie zdefiniuj również cel swojego ERD. Określ, dlaczego i dla kogo tworzysz diagram.

Następnie narysuj kształty dla jednostek i ich atrybutów. Połącz je za pomocą linii i innych notacji. W ClickUp Tablica możesz wstawiać kształty, dodawać notatki, dołączać obrazy i pisać teksty! Jeśli to nie wystarczy, możesz również ręcznie narysować niestandardowe kształty na swojej Tablicy.

Tablica ClickUp do wspólnego projektowania ERD

3. Użyj szablonu

Jeśli dodawanie wszystkich elementów jeden po drugim wydaje się żmudne, nie przejmuj się. Wybierz jeden z wielu darmowych, konfigurowalnych szablonów ERD, które ClickUp ma do zaoferowania.

Wypróbuj szablon Entity Relationship Diagram firmy ClickUp, aby uzyskać strukturę do tworzenia relacyjnej bazy danych. Wizualizuj złożone struktury danych za pomocą prostego przeciągania, upuszczania i edycji elementów - bez użycia kodu.

Pobierz ten szablon Szablon diagramu powiązań jednostek ClickUp

Niestandardowe kształty, łączniki, czcionki, kolory i wszystko, czego potrzebujesz, aby uczynić ten ERD swoim własnym. Bezpieczne udostępnianie go kluczowym interesariuszom w celu uzyskania opinii i komentarzy. Aktualizuj go w miarę ewolucji powiązań encji.

4. Zintegruj wszystkie istotne dane

Po przygotowaniu diagramu upewnij się, że zintegrowałeś z nim wszystkie istotne dane. Na przykład, jeśli posiadasz dokumentację dotyczącą encji w ClickUp Docs lub bazie danych Excel, połącz je. Jeśli ERD odnosi się do konkretnych zadań, również je połącz.

Możesz także zintegrować czaty z tablicą, aby prowadzić rozmowy asynchroniczne i współpracować kontekstowo.

Po stworzeniu wspaniałego ERD, nadszedł czas, aby go użyć. Czyżby?

Zastosowania diagramów ER

Jak sugeruje Peter Chen, za pomocą diagramu ER można mapować dowolne powiązania - nawet domowe. Jednak niektóre z najczęstszych zastosowań diagramu powiązań encji znajdują się w inżynierii oprogramowania.

Projektowanie baz danych

Dla zespołów programistycznych ERD są ważnymi narzędziami do projektowania baz danych używanymi do modelowania relacyjnych baz danych, które wizualizują logikę biznesową. Dodają one wszystkie encje i powiązania, aby stworzyć całościowy widok bazy danych.

Projektowanie procesów

Wiele organizacyjnych cykli pracy wykorzystuje ERD jako podstawową strukturę. Pomagają one mapować każdy krok w procesie biznesowym lub technologicznym, zaznaczając zależności, połączenia, granice i ścieżki.

Kontrola jakości

Diagramy relacji jednostek przyspieszają rozwiązywanie problemów, dając jasny i kompleksowy widok całego krajobrazu. Ułatwia to śledzenie błędów z powrotem do ich pierwotnej przyczyny.

Dokumentacja

ERD są również sposobem archiwizacji projektu systemu. Są wizualnym, dostępnym i adaptowalnym formularzem, w którym można przechowywać, odwoływać się, wykorzystywać i aktualizować duże ilości informacji.

Pomimo wielu zalet, ERD nie są idealne dla każdej potrzeby.

Limity i wyzwania związane z diagramami ER

Diagramy powiązań jednostek są specyficznymi wizualizacjami zaprojektowanymi do wąskiego celu. Oznacza to, że mają one również swoje limity.

Ograniczone do danych relacyjnych: Ponieważ celem diagramu ER jest pokazanie powiązań, jest on bezużyteczny, gdy dane nie mają struktury relacyjnej.

Limit dla danych strukturalnych: Odpowiedni dla relacyjnych baz danych, diagram ER nie ma zastosowania do danych nieustrukturyzowanych lub częściowo ustrukturyzowanych.

Złożone symbole: Pomiędzy kurzymi łapkami a Bachmanem i IDEF1X istnieją różne formaty notacji, które mogą stać się mylące, jeśli wszyscy nie używają tego samego stylu.

Brakujące kardynalności: Linie mogą sprawiać wrażenie, że wszystkie są powiązaniami jeden-do-jednego, co rzadko ma miejsce.

Przy prawidłowym użyciu wyzwania te można łatwo pokonać.

Wskazówki i zasoby dotyczące tworzenia diagramów ER

Zanim zakończymy, oto kilka najlepszych praktyk, które można wykorzystać podczas tworzenia i używania ERD.

Wybierz najpierw swój poziom

Przed narysowaniem diagramu zdecyduj, czy chcesz, aby był on na poziomie koncepcyjnym, logicznym czy fizycznym. Zaoszczędzi to wielu kłopotów przy podejmowaniu decyzji dotyczących poziomu szczegółowości informacji.

Postępuj zgodnie z konwencją nazewnictwa

Upewnij się, że nazwy jednostek i atrybutów są spójne. Na przykład używaj wszystkich nazw w liczbie pojedynczej, takich jak klient, sprzedawca, partner logistyczny i dostawca. Używaj tej samej pisowni dla każdej cykliczności.

Dodaj trochę koloru

Nie unikaj kodowania kolorami. Możesz sprawić, że nieużywane tabele będą czerwone lub atrybuty pochodne fioletowe, aby ułatwić czytanie.

Dodaj notatki

Nie musisz mówić wszystkiego na diagramie. Aby uzyskać wyjaśnienia, skorzystaj z ClickUp Docs i zapisz swoje notatki. Połącz ten dokument z powrotem z diagramem, aby każdy miał do niego łatwy dostęp. W rzeczywistości utworzenie dokumentu z notatkami może być świetnym sposobem na uniknięcie nieporozumień.

Ustawienie kontroli wersji

Chociaż dobrze jest aktualizować ERD, konieczne jest również upewnienie się, że masz pod ręką stare wersje. Włącz kontrolę wersji lub zachowaj kopie poprzednich wersji.

Wizualne zarządzanie projektami z ClickUp

Business to coś więcej niż suma jego części. W rzeczywistości przewagą konkurencyjną biznesu są powiązania między jego częściami, czy to ludźmi, technologią, systemami czy danymi.

Dobry diagram powiązań encji tworzy mapę tych połączeń i zapewnia przejrzysty widok z lotu ptaka. Można go używać do dodawania połączeń, usuwania wąskich gardeł, śledzenia przyczyn źródłowych lub zwiększania wartości.

ClickUp zapewni Ci wsparcie w tym wszystkim i nie tylko. Twórz ERD bez ograniczeń dzięki Tablicom ClickUp. Konwertuj elementy na zadania do natychmiastowego działania. Przypisuj użytkowników, szukaj informacji zwrotnych, dodawaj adnotacje, komentarze i podnoś swoje ERD. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.