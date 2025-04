Jak używać diagramu przyczynowo-skutkowego do rozwiązywania problemów?

Od teorii chaosu po analitykę marketingową, wrodzone ludzkie poszukiwanie znaczenia często opiera się na przyczynie i skutku. Dla każdego doświadczenia staramy się poznać przyczynę. Dla każdego działania chcemy przewidzieć konsekwencje lub skutki

Jest to szczególnie powszechne w świecie biznesu, gdzie cała praca jest serią sprzężonych ze sobą zadań, co oznacza, że gdy jedno z nich pójdzie nie tak, wszystko rozsypie się jak talia kart.

Aby temu zapobiec, liderzy biznesu i kierownicy projektów używają narzędzia zwanego diagramem przyczyn i skutków, który tworzy mapę wyzwalaczy i przyczyn określonych wydarzeń.

W tym wpisie na blogu zbadamy, w jaki sposób można wykorzystać te diagramy przyczynowo-skutkowe w organizacji do rozwiązywania złożonych problemów.

Co to jest diagram przyczynowo-skutkowy?

Diagram przyczynowo-skutkowy jest wizualną reprezentacją potencjalnych przyczyn danego wydarzenia. Diagram zakłada, że każda przyczyna (tj. odchylenie, niedoskonałość lub błąd) jest źródłem zmienności końcowego wyniku.

Mówiąc najprościej, jeśli dodasz do kawy dwie filiżanki cukru zamiast zalecanych dwóch łyżeczek (błąd), otrzymasz zbyt słodki napój! Jeśli dodasz zbyt dużo mleka (odchylenie), otrzymasz zbyt słabą kawę.

Zaprojektowane przez znanego teoretyka organizacji Kaoru Ishikawę w latach dwudziestych XX wieku, diagramy przyczynowo-skutkowe, zwane również diagramami rybiej ości lub diagramami Ishikawy, są potężnymi narzędziami do myślenia systemowego . Pomagają zrozumieć i skutecznie zarządzać złożonymi procesami przemysłowymi.

przykładowy diagram Ishikawy (Źródło: Wikimedia Commons )_

Ważność diagramów przyczynowo-skutkowych

U podstaw dobrego diagramu przyczynowo-skutkowego leży oddzielenie ziarna od plew. Wyraźnie identyfikuje on czynniki przyczyniające się do powstania problemu, odstawiając na bok wszystko inne. Może to być świetne narzędzie do rozwiązywania problemów w różnych branżach.

W biznesie, szczególnie w rozwoju produktu, Teams używają diagramu rybiej ości do zbadania przyczyn źródłowych nieoczekiwanego wydarzenia.

Na przykład, jeśli wystąpi nieplanowana awaria, zespół IT Ops może użyć diagramu rybiej ości, aby zrozumieć wszystkie czynniki, które się na nią złożyły, zanim zidentyfikuje rzeczywistą przyczynę.

W zarządzaniu projektami diagram rybiej ości jest często wykorzystywany w planowaniu zasobów. Kierownicy projektów symulują wersje oczekiwanego wyniku w oparciu o kombinację czynników przyczynowych, takich jak ludzie, procesy i technologia.

W kontroli jakości, zgodnie z założeniami Ishikawy, Teams określają czynniki przyczyniające się, takie jak pomiary, materiały, ludzie, procesy, maszyny itp. w celu zidentyfikowania tego, co spowodowało wadliwą produkcję.

We wszystkich branżach korzyści płynące z diagramów przyczynowo-skutkowych są bezdyskusyjne.

Przejrzystość : Zrozumienie różnych przecinających się czynników, które powodują wystąpienie wady lub wydarzenia

: Zrozumienie różnych przecinających się czynników, które powodują wystąpienie wady lub wydarzenia Szybkość : Przyspieszenie rozwiązywania problemów w oparciu o kompleksową mapę wszystkich powiązanych elementów w procesie

: Przyspieszenie rozwiązywania problemów w oparciu o kompleksową mapę wszystkich powiązanych elementów w procesie Wydajność : Zdolność do symulacji potencjalnych wyników zmian wprowadzonych w procesie i odpowiedniego dostosowania się do nich

: Zdolność do symulacji potencjalnych wyników zmian wprowadzonych w procesie i odpowiedniego dostosowania się do nich Efektywność: Określenie przyczyn i symptomów w celu zrozumienia, co tak naprawdę się dzieje

Zobaczmy, jak działałoby to w praktyce.

Komponenty diagramu przyczynowo-skutkowego

Choć niezwykle prosty, diagram przyczynowo-skutkowy zawiera szereg komponentów, takich jak:

Panele: Diagram przyczynowo-skutkowy jest wizualizowany w dwóch częściach. Po lewej stronie znajdują się wszystkie potencjalne przyczyny lub czynniki, takie jak materiał, praca, środowisko itp. Po prawej stronie znajduje się skutek lub problem.

Centralny kręgosłup: Centralny kręgosłup łączy dwie strony, idąc od lewej do prawej, a następnie jest połączony z różnymi głównymi i drugorzędnymi czynnikami przyczyniającymi się.

Przyczyny pierwotne: Każdy przyczyniający się czynnik ma zazwyczaj swoją główną przyczynę. Na przykład, niska jakość materiału może być główną przyczyną usterki, która jest wizualizowana na diagramie jako taka.

Przyczyny wtórne: Wada może mieć również przyczyny wtórne, które uwypuklają przyczynę pierwotną. Na przykład, przechowywanie niskiej jakości materiału w wilgotnym magazynie mogło mieć wpływ na produkcję.

Zależnie od struktury organizacji i procesu, może istnieć dowolna liczba czynników, które są wizualizowane w postaci rybich ości.

Teraz, gdy dowiedziałeś się, co oznaczają poszczególne kształty na diagramie, przejdźmy do ich tworzenia.

Jak stworzyć diagram przyczynowo-skutkowy

Tworzenie diagramu przyczynowo-skutkowego jest również sposobem na zrozumienie procesów w szczegółach. Zwróć więc uwagę i przeanalizuj każdy krok.

1. Zidentyfikuj efekt

Diagram przyczynowo-skutkowy najlepiej jest rysować od prawej strony. Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, zidentyfikuj skutek, błąd, problem lub zagadnienie. Definicja skutku powinna być konkretna i zrozumiała dla każdego interesariusza.

Na przykład, zamiast mówić "Jakość spadła", możesz zdefiniować efekt jako "Liczba błędów w kodzie produkcyjnym wzrosła o 20% w ciągu ostatnich trzech miesięcy"

Oto kilka szablony zestawień problemów dla inspiracji.

Teraz narysuj cienki środkowy kręgosłup ze strzałką wskazującą na efekt.

2. Zidentyfikuj czynniki wpływające na efekt

Pamiętaj, że może istnieć dowolna liczba czynników, które w taki czy inny sposób wpływają na wynik. Najlepiej jest umieścić listę wszystkich z nich na diagramie. Aby zidentyfikować te główne kategorie czynników, możesz użyć dowolnego z poniższych podejść.

Burza mózgów: Zbierz zespół, aby wyrzucić pomysły na tablicę. Zadaj odpowiednim członkom zespołu pytania dotyczące tego, co robią, jak to robią i dlaczego.

Na przykład, możesz zaprosić analityków biznesowych, programistów i testerów na spotkanie, aby zbadać, dlaczego wzrosła liczba błędów. Tablice ClickUp to świetny sposób na dodawanie notatek, tekstu, komentarzy i nie tylko.

Efektywna burza mózgów z ClickUp Whiteboards

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z wirtualną współpracą lub korzystaniem z diagramu Ishikawy, wypróbuj Szablon diagramu przyczynowo-skutkowego ClickUp . Ten w pełni konfigurowalny, przyjazny dla początkujących szablon tablicy pomaga tworzyć mapy powiązań przyczynowo-skutkowych i skutecznie identyfikować przyczyny źródłowe.

Pobierz szablon

Pobierz ten szablon

Jeśli dopiero zaczynasz, możesz również narysować szablon diagram rybiej ości w Excelu .

Mapowanie procesu: Przejdź krok po kroku do mapy całego procesu, który prowadzi do efektu. Na przykład, w przypadku błędów w oprogramowaniu, może to obejmować kroki takie jak:

Kodowanie

Przegląd kodu

Testowanie

Śledzenie błędów

Wdrożenie produkcyjne

Czytanie bonusowe: Użyj dowolnego szablon schematu blokowego aby przyspieszyć ten krok.

Użycie frameworka: Jako bardzo popularne narzędzie, istnieje wiele frameworków i szablonów, które stanowią wsparcie dla diagramu przyczynowo-skutkowego.

Na przykład, w produkcji, pięć M - siła robocza, materiał, metody, maszyny i pomiary - są identyfikowane jako czynniki przyczyniające się.

Podobnie możesz znaleźć taki, który działa w Twojej branży. Umieść czynniki w poszczególnych prostokątach po lewej stronie. Narysuj strzałki połączenia do centralnego kręgosłupa.

3. Zidentyfikuj główne przyczyny

Pod każdym czynnikiem przyczyniającym się do powstania błędu należy umieścić listę głównych przyczyn. Na przykład, możliwe przyczyny wzrostu liczby błędów w oprogramowaniu mogą być następujące.

Kodowanie : Błędy programistyczne, błędy logiczne

: Błędy programistyczne, błędy logiczne Przegląd kodu : Luka w procesie, ograniczenia czasowe dla starszych programistów

: Luka w procesie, ograniczenia czasowe dla starszych programistów Testowanie : Nieodpowiednie testowanie, niekompletne przypadki użycia

: Nieodpowiednie testowanie, niekompletne przypadki użycia Śledzenie błędów: Śledzenie ręczne, niekompletne opisy błędów

Narysuj łączniki od każdej głównej przyczyny do centralnego kręgosłupa, aby oznaczyć powiązanie przyczynowe.

4. Zidentyfikuj przyczyny drugorzędne (jeśli istnieją)

Czasami może istnieć powód, dla którego wystąpiła którakolwiek z przyczyn pierwotnych.

Na przykład może wystąpić wzrost liczby błędów programistycznych z powodu braku ogólnoorganizacyjnych standardów pisania wysokiej jakości kodu.

Poza domeną inżynieryjną, błędy logiczne mogą wystąpić z powodu zatrudniania nieodpowiednich lub niedoświadczonych kandydatów.

Narysuj łączniki ze źródła wtórnego do źródła pierwotnego, aby pokazać rozszerzone relacje. Po zrobieniu diagram będzie wyglądał podobnie do tego poniżej.

struktura diagramu Ishikawy (Źródło: Wikimedia Commons )_

5. Potwierdź dokładność i ważność

Po narysowaniu całego diagramu przyczynowo-skutkowego nadszedł czas, aby jeszcze raz wszystko zweryfikować. Upewnij się, że:

Każda przyczyna podąża logicznym łańcuchem do skutku

Każdy krok mieści się w ramach operacyjnych badanego skutku

Wszelkie przyczyny trzeciego lub czwartego rzędu są dokładnie zintegrowane

Wszystkie czynniki przyczyniające się zostały zbadane w szczegółach, obejmujących wszystkie przyczyny

To są podstawy. Dzięki kilku wskazówkom i sztuczkom możesz lepiej wykorzystać swoje diagramy przyczynowo-skutkowe. Oto jak to zrobić.

Wskazówki dotyczące skutecznych diagramów przyczynowo-skutkowych

Gdy skutek jest prosty, jak na przykład oszałamiająco słodka filiżanka kawy, przyczyny są łatwe do przedstawienia na mapie. Jednak problemy biznesowe rzadko są proste. Coś pozornie oczywistego, jak błąd w kodzie, może mieć wiele przyczyn. Aby skutecznie rysować i wykorzystywać diagramy przyczynowo-skutkowe, należy postępować zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami.

Użyj go jako ramy (nie dowodu)

Diagram przyczynowo-skutkowy nie jest dowodem na istnienie problemu. Jest to po prostu narzędzie pomagające w opracowaniu teorii. Wizualizuje on wszystkie czynniki, które mogą powodować problem. Najlepszym zastosowaniem diagramu rybiej ości jest użycie go jako ramy do zbadania rzeczywistej przyczyny problemu.

⚡️Archiwum szablonów: Szablony diagramów rybiej ości

Niech będzie wszechstronny (nie skomplikowany)

Dobre diagramy przyczynowo-skutkowe muszą dawać badaczowi wyczerpującą listę wszystkiego, na co należy zwrócić uwagę. Upewnij się więc, że nie pominąłeś czegoś, ponieważ zakładasz, że jest to trywialne lub niezwiązane z efektem.

Należy jednak przy tym uważać, aby nie dodać zbyt wielu nieistotnych elementów. Może to sprawić, że diagram będzie zawiły i trudny do zinterpretowania.

Stosuj powtórzenia (nie redundancję)

Ta sama pierwotna lub wtórna przyczyna może mieć dwa czynniki. W przykładzie z błędami w oprogramowaniu, brak umiejętności może być główną przyczyną zarówno kodowania, jak i testowania. Nie krępuj się dodać obu, ponieważ są one odrębne.

Upewnij się jednak, że nie powtarzasz się niepotrzebnie. Na przykład, brak umiejętności i brak doświadczenia mogą oznaczać to samo w tym kontekście i nie muszą być powtarzane.

Używaj proaktywnie (nie tylko reaktywnie)

Teams często używają diagramu przyczynowo-skutkowego, aby prześledzić korzenie problemu. Nie jest to jednak jedyny sposób. Można go również użyć do symulacji potencjalnych problemów związanych z dokonanym wyborem.

Na przykład, w przypadku kodowania, załóżmy, że główną przyczyną jest błąd programistyczny. Można założyć, że zmiana języka programowania może mieć wpływ na wynik. Na tej podstawie można symulować, w jakim stopniu rozwiąże to problem i odpowiednio podejmować decyzje.

Zilustrujmy to kilkoma przykładami.

Przykłady diagramów przyczynowo-skutkowych

Diagram przyczynowo-skutkowy jest prostą wizualizacją powiązania przyczyn i skutków. Możesz wybrać mapę w dowolnym formularzu, który będzie dla Ciebie najlepszy. Oto kilka przykładów przykłady diagramów dla inspiracji.

Analiza procesu

diagram analizy procesu (Źródło: TIBCO )_

Zacznijmy od jednego z najprostszych przykładów diagramów cyklu pracy . Ten diagram od TIBCO uwzględnia cały proces zasilania lampy w celu zidentyfikowania możliwych przyczyn jej nieprawidłowego działania.

Zarządzanie jakością

przewodnik po kontroli jakości (Źródło: University of Alberta )_

Następny przykład pochodzi z oryginalnej książki twórcy, Kauro Ishikawy, Guide to Quality Control. Ten diagram ilustruje wszystko, co jest potrzebne do zrobienia "pysznego ryżu"

Analiza przyczyn źródłowych

analiza przyczyn reklamacji usług (Źródło:) Six Sigma Study Guide )_

Jak sama nazwa wskazuje, diagram rybiej ości łączy różne możliwe przyczyny za pomocą ości ryby. W tym przykładzie z podręcznika Six Sigma diagram przyczynowo-skutkowy jest wykorzystywany do badania przyczyn reklamacji serwisowych z powodu niedokładnej średnicy uszczelnienia.

⚡️Centrum szablonów: Inne szablony analizy przyczyn źródłowych do wyboru.

Kontrola problemów

Pobierz szablon

W zarządzaniu projektami, gdy napotkasz problem, diagram rybiej ości jest doskonałym narzędziem diagnostycznym. Oto jak przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych za pomocą szablonu. Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp to średnio zaawansowany, w pełni konfigurowalny framework, który umożliwia analizę danych, identyfikację sedna problemu oraz znalezienie skutecznych i trwałych rozwiązań.

Niezależnie od tego, czy śledzisz źródło błędu w oprogramowaniu, czy identyfikujesz problemy na linii montażowej, szablon ten ułatwia rozwiązywanie problemów.

Pobierz ten szablon

Analiza zachowania i przewidywania

diagram przewidywalności modelu dla inżynierów niezawodności systemów (Źródło: Research Gate )_

Ten rysunek z badania pokazuje wszystkie potencjalne przyczyny i pod-przyczyny problemów z niezawodnością systemu. Wykorzystuje on diagram rybiej ości do stworzenia narzędzia dla inżynierów niezawodności do modelowania, analizowania i przewidywania zachowań systemów przemysłowych.

Zarządzanie informacjami

bariery w skutecznym wdrażaniu zasobów informacyjnych (Źródło: Liderzy danych )_

Ten diagram przyczynowo-skutkowy podsumowuje wszystkie bariery, które utrudniają organizacjom zarządzanie danymi jako zasobem biznesowym. Wykorzystuje on wkład naukowców i liderów biznesu z Australii, RPA i USA, aby zainspirować rozmowy na temat skutecznego zarządzania informacjami.

Konfigurowalny diagram rybiej ości

Pobierz szablon

Jeśli tworzysz mapę tak złożonego procesu jak ten, szablon Szablon diagramu rybiej ości ClickUp to świetny punkt wyjścia. Ten szablon na średnim poziomie pomaga podzielić wszystkie przyczyny na środowisko, maszynę, człowieka, materiał i metodę, aby zdefiniować połączenia między problemem a czynnikami, które mają na niego wpływ.

Pobierz ten szablon

Powiązane przyczyny i skutki

diagram przyczyn i skutków wzrostu kosztów (Źródło: Paradygmat wizualny )_

Odchodząc od tradycyjnego stylu rybiej ości, diagram ten pomaga zademonstrować, w jaki sposób efekt jednego procesu może stać się przyczyną kolejnego. Jest to przydatny zestaw narzędzi jakościowych do wizualizacji wzajemnie powiązanych przyczyn i skutków dowolnego procesu.

Jak widać na powyższych przykładach, nie ma jednego właściwego sposobu tworzenia diagramu przyczynowo-skutkowego. Istnieje kilka narzędzi do analizy przyczyn źródłowych dla różnych potrzeb. Istnieją jednak błędy, których można uniknąć.

Wspólne błędy, których należy unikać

Prawidłowo użyty diagram przyczynowo-skutkowy jest potężnym narzędziem. Jednakże, gdy jest używany nieprawidłowo, może mieć negatywne skutki. Oto kilka błędów, których należy unikać podczas tworzenia i korzystania z diagramu rybiej ości.

Pośpiech w podejmowaniu decyzji

Dobry diagram przyczynowo-skutkowy musi być dokładny i kompleksowy. Często zdarza się, że Teams rysują podstawowy diagram i w pośpiechu wykorzystują go do podejmowania decyzji, co wpływa na użyteczność diagramu.

Narysuj diagram starannie i w sposób zakończony. Do zrobienia dokładnych badań nad całym procesem i upewnienia się, że wszystko zostało uwzględnione. Po zrobieniu, sprawdź jeszcze raz.

Niedokładne definiowanie problemów

Diagram przyczynowo-skutkowy jest tylko na tyle użyteczny, na ile jest dokładny. Czasami Teams popełniają błąd, dodając do diagramu niedokładne lub niepowiązane przyczyny. Mogą również tworzyć nieprawidłowe relacje przyczynowo-skutkowe.

Uzyskaj wsparcie ekspertów podczas rysowania diagramu. Przejrzyj diagram z wieloma ekspertami w danej dziedzinie, aby zapewnić dokładność.

Mylenie potencjalnych przyczyn z danymi

Diagram Ishikawy jedynie wizualizuje każdą możliwą przyczynę skutku/wydarzenia. Niekoniecznie jest dostawcą danych na temat tego, który element jest przyczyną wydarzenia.

Użyj diagramu przyczynowo-skutkowego do sformułowania teorii. Następnie niezależnie przetestuj logiczną spójność teorii i każdej relacji przyczynowej przed wyciągnięciem wniosków.

Zachowanie statyczności diagramu

Diagram Ishikawy jest dokładny tylko w momencie jego powstania. Procesy ewoluują i zmieniają się w czasie. Utrzymywanie go w stanie statycznym pomija ostatnie zmiany, czyniąc go nieskutecznym w rozwiązywaniu problemów.

Diagram przyczynowo-skutkowy należy aktualizować w regularnych odstępach czasu. Zanim użyjesz go do analizy przyczyn źródłowych, upewnij się, że jest zaktualizowany.

Stwórz pozytywny efekt z ClickUp

Nowoczesne procesy biznesowe są złożone i często niewidoczne. Weźmy przykład oprogramowania. Obecnie Teams dzielą duże oprogramowanie na małe funkcje i wdrażają je jako niezależne, ale połączone ze sobą jednostki. Oznacza to, że jeśli jedna funkcja działa nieprawidłowo, może to być spowodowane niezliczonymi innymi funkcjami, z którymi jest połączona.

W takich scenariuszach, dobry diagram przyczynowo-skutkowy może być potężnym narzędziem wizualnym do śledzenia problemów i ich rozwiązań. Pomaga on jasno zrozumieć krajobraz problemu. W wyniku tego można również modelować i symulować rozwiązania, aby sprawdzić, czy nie doprowadzą one do niezamierzonych konsekwencji.

Niezależnie od tego, czy rysujesz złożony diagram architektury w formacie przyczynowo-skutkowym, czy po prostu mapujesz swoje procesy, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby tym zarządzać. Tablice ClickUp to elastyczny, konfigurowalny i powtarzalny sposób zarządzania przyczynami i skutkami. Skuteczne rozwiązywanie problemów. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .