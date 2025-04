12 najlepszych programów i platform SaaS z białą etykietą

Zmęczony technologiczną harówką? Chcesz oferować rozwiązania programistyczne bez chaosu związanego z kodowaniem? SaaS z białą etykietą to Twoja odpowiedź!

Wyobraź sobie uruchomienie własnego markowego oprogramowania bez bólu głowy związanego z jego tworzeniem. To jest właśnie moc platform SaaS z białą etykietą. Platformy te umożliwiają rebranding i odsprzedaż gotowego oprogramowania, oszczędzając czas, pieniądze i niezliczone nieprzespane noce

Wszyscy wskakują na modłę SaaS z białą etykietą, od specjalistów od marketingu e-mailowego po media społecznościowe i specjalistów od zarządzania projektami do twórców stron internetowych.

Przygotowaliśmy listę 12 najlepszych platform SaaS z białą etykietą, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie. Zaczynajmy!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

white-label SaaS odnosi się do oprogramowania lub usługi opracowanej i będącej własnością jednej firmy, ale przemianowanej i odsprzedawanej przez inną firmę pod jej własną etykietą.

saaS z białą etykietą oferuje szereg korzyści, w tym krótszy czas i koszty rozwoju, skalowalność, krótszy czas wprowadzenia na rynek i skupienie się na kluczowych kompetencjach.

oto zestawienie 12 najlepszych narzędzi SaaS typu white-label:

ClickUp: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami z możliwością dostosowania do własnych potrzeb i białą etykietą ActiveCampaign: Najlepsze do automatyzacji marketingu i zarządzania powiązaniami z klientami AgencyAnalytics: Najlepszy dla agencji marketingu cyfrowego poszukujących usprawnionego raportowania i analityki Simvoly: Najlepszy do tworzenia konfigurowalnych stron internetowych i lejków sprzedażowych SocialPilot: Najlepszy do efektywnego zarządzania wieloma kontami w mediach społecznościowych Weblium: Najlepsze do szybkiego i łatwego tworzenia stron internetowych z białą etykietą Akkio: Najlepsze rozwiązanie do analizy predykcyjnej opartej na AI Clinked: Najlepszy do bezpiecznej współpracy z klientami i udostępniania dokumentów PandaHR: Najlepsze rozwiązanie do usprawniania procesów HR dzięki niestandardowej etykiecie Mautic: Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji marketingu typu open-source z możliwościami białej etykiety Invoice Ninja: Najlepsze rozwiązanie do prostego i konfigurowalnego fakturowania Landingi: Najlepszy kreator stron docelowych z niestandardowymi funkcjami

Co to jest oprogramowanie SaaS z białą etykietą?

Oprogramowanie SaaS z białą etykietą to gotowe oprogramowanie opracowane przez jedną firmę i przemianowane przez inną, aby sprzedawać je jako własne. Jest przeznaczone dla firm, które chcą dostarczać rozwiązania programowe pod własną marką bez inwestowania dużych środków w rozwój.

Narzędzia te zazwyczaj pozwalają na zmiany marki, takie jak niestandardowe logo, kolory i domeny, umożliwiając firmom zachowanie unikalnej tożsamości przy jednoczesnym szybkim skalowaniu.

Decydując się na rozwiązania SaaS z białą etykietą, biznesy mogą rozwiązać krytyczne problemy, takie jak skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, zminimalizowanie kosztów rozwoju i spotkanie się z zapotrzebowaniem klientów dzięki gotowym do wprowadzenia na rynek, niestandardowym rozwiązaniom

Przeczytaj również: 9 najlepszych programów marketingowych White Label dla agencji w 2024 roku

Kluczowe zalety platform SaaS White Label

Niektóre z zalet oprogramowania z białą etykietą obejmują:

Obniżone koszty rozwoju : Oszczędność zasobów dzięki wykorzystaniu gotowych rozwiązań z białą etykietą zamiast tworzenia oprogramowania od podstaw

: Oszczędność zasobów dzięki wykorzystaniu gotowych rozwiązań z białą etykietą zamiast tworzenia oprogramowania od podstaw Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek : Szybkie uruchamianie produktów SaaS z białą etykietą, aby sprostać wymaganiom klientów

: Szybkie uruchamianie produktów SaaS z białą etykietą, aby sprostać wymaganiom klientów Możliwość dostosowania marki : Personalizacja za pomocą logo, niestandardowych domen i unikalnych motywów odzwierciedlających tożsamość marki

: Personalizacja za pomocą logo, niestandardowych domen i unikalnych motywów odzwierciedlających tożsamość marki Dostęp do zaawansowanych funkcji : Oferuj najnowocześniejsze narzędzia, takie jak funkcje analityczne, e-mail marketing i funkcje współpracy

: Oferuj najnowocześniejsze narzędzia, takie jak funkcje analityczne, e-mail marketing i funkcje współpracy Skalowalne rozwiązania : Spotkaj się z rosnącymi potrzebami Businessu, nie martwiąc się o infrastrukturę czy obciążenie

: Spotkaj się z rosnącymi potrzebami Businessu, nie martwiąc się o infrastrukturę czy obciążenie Koncentracja na kluczowych kompetencjach : Oddelegowane zarządzanie technologią do dostawców przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu swoich niestandardowych klientów i usług

: Oddelegowane zarządzanie technologią do dostawców przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu swoich niestandardowych klientów i usług Zwiększony potencjał przychodów: Wprowadzaj nowe usługi pod własną etykietą lub rozszerzaj obecną ofertę, aby zwiększyć zyski

Korzyści te umożliwiają agencjom marketingu cyfrowego, dostawcom SaaS i przedsiębiorcom ustanowienie silnej pozycji rynkowej przy minimalnym ryzyku operacyjnym.

Jak działa White Label SaaS

White Label SaaS daje firmom dostęp do w pełni opracowanych rozwiązań programowych, które mogą zmienić markę i oferować jako własne. **Dostawca tworzy oprogramowanie, a Ty skupiasz się na niestandardowym dopasowaniu go do tożsamości marki, od logo po motywy, dzięki czemu jest ono całkowicie Twoje

Na przykład agencja marketingu cyfrowego może skorzystać z narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi typu white-label. Zamiast tworzyć oprogramowanie, rebranduje je, oferuje klientom i zarządza ich kontami w mediach społecznościowych pod logo agencji.

Pozwala to agencji skupić się na tworzeniu strategii i zawartości, pozostawiając dostawcy zarządzanie oprogramowaniem.

SaaS z białą etykietą pozwala firmom na szybkie skalowanie, dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań i wzmacnianie relacji z klientami bez konieczności odkrywania koła na nowo

Czego należy szukać w oprogramowaniu White Label SaaS?

Szukając idealnego oprogramowania SaaS z białą etykietą, skup się na kilku kluczowych funkcjach, które będą pasować do potrzeb Twojego biznesu i ułatwią klientom skalowanie i rebranding.

Oto, co powinno być priorytetem:

Niestandardowe : Upewnij się, że platforma pozwala ci w pełni oznakować oprogramowanie - logo, kolory i układy - abyś czuł się jak u siebie. Poszukaj interfejsów typu "przeciągnij i upuść", aby łatwo spersonalizować doświadczenie

: Upewnij się, że platforma pozwala ci w pełni oznakować oprogramowanie - logo, kolory i układy - abyś czuł się jak u siebie. Poszukaj interfejsów typu "przeciągnij i upuść", aby łatwo spersonalizować doświadczenie Skalowalność : Rozwiązanie oparte na białej etykiecie powinno rosnąć wraz z Tobą. Wybierz platformy wspierające większą liczbę użytkowników i funkcji w miarę powiększania się bazy klientów

: Rozwiązanie oparte na białej etykiecie powinno rosnąć wraz z Tobą. Wybierz platformy wspierające większą liczbę użytkowników i funkcji w miarę powiększania się bazy klientów Bezpieczeństwo : W przypadku wrażliwych danych klientów bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom. Wybierz rozwiązania z najwyższej klasy szyfrowaniem i solidnymi funkcjami uwierzytelniania

: W przypadku wrażliwych danych klientów bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom. Wybierz rozwiązania z najwyższej klasy szyfrowaniem i solidnymi funkcjami uwierzytelniania Możliwości integracji : Upewnij się, że oprogramowanie dobrze współgra z obecnymi narzędziami, takimi jak CRM, marketing i platformy do zarządzania projektami

: Upewnij się, że oprogramowanie dobrze współgra z obecnymi narzędziami, takimi jak CRM, marketing i platformy do zarządzania projektami Obsługa klienta: Poszukaj responsywnych zespołów wsparcia, które pomogą ci szybko rozwiązać wszelkie problemy, zwłaszcza jeśli prowadzisz wiele kont z białą etykietą

Skupiając się na tych czynnikach, możesz wybrać platformę SaaS typu white-label, która zapewni wsparcie dla Twojego biznesu i klientów.

12 najlepszych platform White Label do wykorzystania

Oto najlepsze opcje, które warto rozważyć dla swojego Businessu:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami z możliwością personalizacji i białą etykietą) ClickUp szybko stał się popularnym wyborem dla firm każdej wielkości, dzięki solidnemu ustawieniu funkcji i niezrównanym opcjom niestandardowym.

To wszechstronne narzędzie jest naprawdę najlepszą aplikacją do pracy i oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zadaniami, współpracy nad dokumentami, śledzenia czasu i nie tylko.

ClickUp Zarządzanie projektami

Przyspiesz planowanie i realizację projektów white label za pomocą ClickUp Project Management Zarządzanie projektami ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla Teams pracujących nad projektami SaaS z białą etykietą, umożliwiając Business efektywne dostarczanie markowych rozwiązań.

Jego konfigurowalne funkcje pozwalają dostosować platformę do konkretnych potrzeb związanych z brandingiem i cyklem pracy, zapewniając klientom płynną obsługę.

ClickUp umożliwia tworzenie dedykowanych obszarów roboczych dla każdego projektu, przypisywanie zadań członkom zespołu, śledzenie postępów i efektywne zarządzanie terminami.

ClickUp White Etykieta

Dostosuj etykietę narzędzia do wytycznych swojej marki, korzystając z White-Labeling ClickUp Biała etykieta ClickUp możliwości pozwalają obszarom roboczym przedsiębiorstwa stworzyć w pełni markowe doświadczenie dla wewnętrznych teamów i klientów zewnętrznych

Funkcja ta umożliwia niestandardowe dostosowanie kluczowych elementów brandingu, takich jak logo obszaru roboczego, kolory i adresy URL.

Niezależnie od tego, czy hostujesz pulpity dla klientów, czy wewnętrzne projekty, biała etykieta doskonale pasuje do tożsamości Twojej marki, oferując dopracowany, profesjonalny wygląd, który rezonuje z użytkownikami.

ClickUp oferuje skalowalne rozwiązanie dla Businessu każdej wielkości. Wraz ze wzrostem zespołu i złożoności projektu, ClickUp może łatwo dostosować się do zwiększonego obciążenia pracą. Jego elastyczna infrastruktura pozwala na płynne skalowanie, zapewniając, że organizacja poradzi sobie ze zwiększonym obciążeniem użytkowników i ilością danych bez uszczerbku dla wydajności.

Bezpieczeństwo ClickUp

Zapewnij maksymalną ochronę danych dzięki ClickUp Security

Dodatkowo, bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem dla ClickUp. Z Bezpieczeństwo ClickUp wrażliwe dane są szyfrowane w spoczynku i podczas przesyłania, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem. **Platforma jest zgodna ze standardami branżowymi i przepisami zapewniającymi prywatność i bezpieczeństwo danych, takimi jak GDPR i SOC 2 Type II

ClickUp najlepsze funkcje

Efektywna organizacja i priorytetyzacja obciążenia pracą dzięki Zadania ClickUp . Funkcje takie jak podzadania, zależności i terminy pozwalają podzielić złożone projekty na łatwe do zarządzania części

Wykorzystaj efektywną współpracę nad dokumentami w scentralizowanej platformie do przechowywania i udostępniania plików z ClickUp Dokumenty Dokładnie monitoruj czas spędzony na zadaniach dzięki wbudowanej funkcji ClickUp Funkcja śledzenia czasu . Dane te mogą być wykorzystywane do generowania szczegółowych raportów czasu pracy, zapewniając cenny wgląd w wydajność zespołu i alokację zasobów

Wizualizacja kluczowych wskaźników i postępów w projektach za pomocą Pulpity ClickUp . Wybierając odpowiednie widżety i wykresy, Teams mogą śledzić zakończenie zadania, poświęcony czas i inne istotne dane w czasie rzeczywistym

Bezproblemowa integracja z szerokim zakresem popularnych narzędzi, w tym Kalendarzem Google, Slackiem, Zoomem i innymi, dzięki ClickUp Integrations

Limity ClickUp

Ze względu na rozszerzenie funkcji i możliwości dostosowywania, nowi użytkownicy mogą uznać wdrożenie i ustawienia za nieco czasochłonne

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

ClickUp pomaga nam zakończyć i dostarczyć projekty na czas z dużą dokładnością. Jesteśmy teraz bardziej zorganizowani i gotowi do dodawania kolejnych projektów do naszej osi czasu, ponieważ zarządzanie projektami jest teraz płynnym procesem

Sarah Mckinney, starszy główny inżynier w SkylineWeb Solutions

2. ActiveCampaign (najlepszy do automatyzacji marketingu i zarządzania niestandardowymi relacjami z klientami)

przez ActiveCampaign ActiveCampaign zwiększa zaangażowanie Businessu poprzez strategie oparte na danych. Płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy, dzięki czemu jest dobrym wyborem dla agencji i przedsiębiorców, którzy potrzebują skalowalnych, markowych rozwiązań.

Jego elastyczność pozwala organizacjom szybko dostosowywać się do zmieniających się trendów marketingowych, jednocześnie koncentrując się na relacjach z klientami. ActiveCampaign upraszcza dostarczanie spójnej, zgodnej z marką komunikacji we wszystkich punktach styku, pomagając firmom w tworzeniu skutecznych rozwiązań marketingowych

niestandardowe doświadczenia klientów

.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Automatyzacja cykli pracy dzięki wyzwalaczom, akcjom i warunkom ułatwiającym wysiłki marketingowe i zapewniającym niestandardowe interakcje z klientami na czas

Projektowanie responsywnych e-maili za pomocą kreatorów i szablonów typu "przeciągnij i upuść", oferujących personalizację i opcje dynamicznej zawartości

Tworzenie niestandardowych ścieżek klienta przy użyciu szczegółowych danych dotyczących śledzenia zachowań i zaangażowania

Synchronizacja ActiveCampaign z systemami CRM w celu zarządzania potencjalnymi klientami, śledzenia interakcji i skutecznego usprawniania procesów sprzedaży

Limity ActiveCampaign

Mnogość funkcji może przytłoczyć początkujących użytkowników lub firmy z limitem wiedzy technicznej

Użytkownicy często zgłaszają wyzwania związane z opanowaniem zaawansowanych narzędzi automatyzacji lub segmentacji

Ceny ActiveCampaign

Starter: Zaczyna się od 15 USD/miesiąc za maksymalnie 1000 kontaktów

Zaczyna się od 15 USD/miesiąc za maksymalnie 1000 kontaktów Plus: Od 49 USD/miesiąc za maksymalnie 1 000 kontaktów

Od 49 USD/miesiąc za maksymalnie 1 000 kontaktów Pro: Od $79/miesiąc za maksymalnie 1,000 kontaktów

Od $79/miesiąc za maksymalnie 1,000 kontaktów Enterprise: Zaczyna się od $145

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (13,000+ recenzji)

4.5/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,400 recenzji)

Przeczytaj również: 10 przykładów zestawów marki, które zainspirują do stworzenia własnego

3. AgencyAnalytics (najlepsze dla agencji marketingu cyfrowego poszukujących usprawnionego raportowania i analityki)

przez AgencyAnalytics Dostosowane do potrzeb agencji marketingu cyfrowego, AgencyAnalytics to narzędzie do raportowania, które dostarcza klientom precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym.

Płynnie integruje się z różnymi platformami marketingowymi, zapewniając scentralizowany dostęp do najważniejszych danych kampanii. Niezależnie od tego, czy śledzisz

Wskaźniki SEO

, wydajność PPC lub zaangażowanie w mediach społecznościowych, AgencyAnalytics upraszcza wizualizację danych dzięki intuicyjnym pulpitom, pozwalając Teamsom skupić się bardziej na strategii, a mniej na ręcznym raportowaniu.

Najlepsze funkcje AgencyAnalytics

Tworzenie profesjonalnych raportów z niestandardowym brandingiem w celu uzyskania dopracowanego, agencyjnego charakteru

Połączenie z ponad 60 platformami, w tym Google Analytics, Facebook Ads i Mailchimp, aby zebrać wszystkie dane w jednym miejscu

Zaplanuj cykliczne raportowanie, aby zaoszczędzić czas i zapewnić klientom terminowe aktualizacje

Ograniczenia AgencyAnalytics

Limit zaawansowanych możliwości manipulacji danymi w porównaniu do narzędzi analitycznych

Ograniczone możliwości niestandardowego raportowania, szczególnie w elementach takich jak projekt strony tytułowej

Ceny AgencyAnalytics

Launch : 79 USD/miesiąc

: 79 USD/miesiąc Wzrost : $239/miesiąc

: $239/miesiąc Perform: $479/miesiąc

AgencyAnalytics oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (100+ recenzji)

4. Simvoly (najlepszy do tworzenia konfigurowalnych stron internetowych i lejków sprzedażowych)

przez Simvoly Simvoly umożliwia firmom i agencjom oferowanie w pełni markowej platformy do tworzenia stron internetowych i lejków sprzedażowych. Intuicyjny interfejs zapewnia, że każdy - od początkujących po doświadczonych programistów - może budować responsywne strony internetowe i skuteczne lejki sprzedażowe przy minimalnych kosztach tworzenia stron internetowych.

Platforma umożliwia również firmom odsprzedaż tych rozwiązań pod własną marką, zakończoną niestandardowymi domenami i opcjami brandingu, co czyni ją silnym konkurentem na rynku SaaS z białą etykietą.

Najlepsze funkcje Simvoly

Tworzenie, testowanie i optymalizacja lejków sprzedażowych z funkcjami upselling i downselling

Sprzedaż produktów cyfrowych i fizycznych bez dodatkowych opłat za transakcje

Tworzenie stron internetowych i lejków za pomocą wstępnie zaprojektowanych elementów i szablonów

Limity Simvoly

Ograniczone wsparcie dla aplikacji innych firm w porównaniu do większych konkurentów

Mniej rozszerzone fora i zasoby wsparcia

Ceny Simvoly

Osobisty : 18 USD/miesiąc

: 18 USD/miesiąc Business : $36/miesiąc

: $36/miesiąc Growth : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Pro: $179/miesiąc

Simvoly oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (70+ recenzji)

Przeczytaj również: Jak stworzyć przewodnik po stylach dla swojej marki?

5. SocialPilot (najlepszy do efektywnego zarządzania wieloma kontami w mediach społecznościowych)

przez SocialPilot Jeśli jesteś agencją cyfrową, marketerem lub małym biznesem, który chce scentralizować swoje wysiłki w mediach społecznościowych pod jednym dachem, możesz wypróbować SocialPilot. Zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem wieloma kontami klientów, upraszcza koordynację kampanii i pomaga w budowaniu marki na różnych platformach.

Dzięki skalowalnym rozwiązaniom, SocialPilot pozwala Teams zarządzać złożonymi projektami bez uszczerbku dla szybkości i jakości, co czyni go zaufanym wyborem dla rozwijających się agencji.

Najlepsze funkcje SocialPilot

Zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia poprzez oznakowanie pulpitu klienta swoim logo i projektem

Uzyskiwanie praktycznych informacji w celu pomiaru i poprawy wydajności na różnych platformach

Przypisywanie ról, śledzenie zadań i utrzymywanie wydajności przepływu pracy w zespole

Limity SocialPilot

Zaawansowanej analityce brakuje głębi w porównaniu do droższych narzędzi

Interfejs wydaje się nieco przestarzały dla niektórych użytkowników

Ceny SocialPilot

Essential : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Standard : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Premium : $100/miesiąc

: $100/miesiąc Ultimate : $200/miesiąc

: $200/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

SocialPilot oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (800+ recenzji)

: 4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (300+ recenzji)

6. Weblium (najlepsze do szybkiego i łatwego tworzenia stron internetowych z białą etykietą)

przez Weblium Najnowocześniejszy kreator stron internetowych, Weblium został zaprojektowany do tworzenia profesjonalnych stron internetowych z białą etykietą przy minimalnych kosztach tworzenia stron internetowych. Oferuje szybki i przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza proces tworzenia stron internetowych.

Dzięki narzędziom AI i konfigurowalnym szablonom, Weblium pozwala swoim klientom tworzyć prywatne etykiety przy jednoczesnym zachowaniu ich etykiety. Jest to dobry wybór dla tych, którzy potrzebują wydajnych i skalowalnych rozwiązań do projektowania stron internetowych.

Najlepsze funkcje Weblium

Dostarcza klientom oszałamiające, markowe strony internetowe bez wyświetlania nazwy Weblium

Uproszczenie i automatyzacja procesu tworzenia i projektowania stron internetowych w oparciu o preferencje użytkowników

Tworzenie spersonalizowanych adresów internetowych w celu zwiększenia tożsamości marki

Tworzenie responsywnych stron internetowych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych

Limity Weblium

Brak zaawansowanych opcji niestandardowych SEO w porównaniu do dedykowanych narzędzi SEO

Biblioteka szablonów, choć elegancka, może nie być wystarczająco rozszerzona dla niszowych Businessów

Ceny Weblium

Free Plan

Pro Plan: $15/miesiąc

Weblium oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

7. Akkio (najlepsze rozwiązanie do analityki predykcyjnej opartej na AI)

przez Akkio Intuicyjna platforma AI, Akkio upraszcza analitykę predykcyjną dla Business bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych.

Idealna dla agencji marketingowych, dostawców SaaS i właścicieli firm, Akkio płynnie integruje się z różnymi zbiorami danych, dostarczając użytecznych informacji. Jego możliwości białej etykiety pozwalają organizacjom oferować analizy oparte na AI pod ich marką.

Najlepsze funkcje Akkio

Tworzenie i wdrażanie modeli AI bez specjalistycznej wiedzy programistycznej za pomocą platformy bez kodu

Połączenie z popularnymi narzędziami, takimi jak Salesforce, HubSpot i Arkusze Google

Wykorzystanie AI do prognozy trendów, zachowań niestandardowych klientów i wyników biznesowych

Limity Akkio

Ograniczone funkcje zaawansowanej analizy danych w porównaniu do tradycyjnych platform analitycznych

Może nie zaspokajać potrzeb firm wymagających dogłębnej niestandardowej analizy danych

Ceny Akkio

Widok: Free

Free Podstawowy : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Profesjonalny : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Build-on-package : $999/miesiąc

: $999/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Akkio oceny i recenzje

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

8. Clinked (najlepszy do bezpiecznej współpracy z klientami i udostępniania dokumentów)

za pośrednictwem Clinked Clinked to platforma współpracy dostosowana do potrzeb firm, które potrzebują bezpiecznych portali dla klientów i rozwiązań opartych na białej etykiecie. Może przynieść korzyści agencjom, firmom prawniczym i dostawcom usług finansowych, którzy priorytetowo traktują poufność i budowanie marki zorientowanej na klienta.

Clinked umożliwia organizacjom tworzenie spersonalizowanych portali z niestandardowym brandingiem, usprawniając komunikację z klientem i zarządzanie dokumentami w bezpiecznym środowisku.

Najlepsze funkcje Clinked

Bezpieczne udostępnianie, przechowywanie i zarządzanie plikami z szyfrowaniem

Ułatwianie dyskusji, czatów grupowych i zadań bezpośrednio na platformie

Korzystanie z aplikacji mobilnych Clinked do komunikacji i aktualizacji w podróży

Limity Clinked

Niestandardowe opcje interfejsu są ograniczone w porównaniu do konkurencji

Zaawansowane integracje z narzędziami innych firm są stosunkowo rzadkie

Ceny Clinked

Lite : 119 USD/miesiąc

: 119 USD/miesiąc Standard : $299/miesiąc

: $299/miesiąc Premium : $599/miesiąc

: $599/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Clinked

G2 : 4.8/5 (100+ recenzji)

: 4.8/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (90+ recenzji)

9. PandaHR (najlepsza do usprawniania procesów HR dzięki niestandardowej etykiecie)

przez PandaHR PandaHR to platforma do zarządzania zasobami ludzkimi zaprojektowana w celu uproszczenia operacji HR dla firm każdej wielkości.

Dostosowane do potrzeb konsultantów HR, dostawców SaaS i agencji rekrutacyjnych, możliwości białej etykiety PandaHR pozwalają Enterprise na zmianę marki platformy i oferowanie rozwiązań HR pod własną nazwą.

Najlepsze funkcje PandaHR

Łatwe śledzenie onboardingu, wydajności i offboardingu

Uproszczenie publikowania ofert pracy, sprawdzania kandydatów i komunikacji

Monitorowanie WOM, nieobecności i zarejestrowanych czasów pracy dzięki zintegrowanemu śledzeniu czasu pracy

Limity PandaHR

Funkcje raportowania są podstawowe i mogą wymagać ręcznej pracy w przypadku złożonych analiz

Mniejsza baza wiedzy do szkolenia użytkowników i rozwiązywania problemów

Ceny PandaHR

Pay-as-you-go: $1.03 za pracownika miesięcznie

Oceny i recenzje PandaHR

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Mautic (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji marketingu typu open source z możliwościami białej etykiety)

przez Mautic Jako solidny open-source automatyzacja marketingu platforma Mautic jest odpowiednia dla firm i agencji poszukujących skalowalnego, konfigurowalnego rozwiązania. Możliwości białej etykiety umożliwiają firmom oferowanie dostosowanych usług automatyzacji marketingu pod ich marką.

Dzięki Mautic użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe podróże klientów, automatyzować kampanie e-mail i analizować wyniki marketingowe, korzystając z zakończonej kontroli nad brandingiem i wdrożeniem.

Najlepsze funkcje Mautic

Zmiana marki za pomocą logo, kolorów i niestandardowych domen w celu oferowania markowych rozwiązań

Wykorzystanie narzędzi opartych na danych do grupowania klientów w celu prowadzenia celowych kampanii

Przeprowadzanie testów A/B w kampaniach w celu optymalizacji wydajności na podstawie danych w czasie rzeczywistym

Limity Mautic

Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do początkowego ustawienia i konserwacji

Dostępne jest ograniczone wsparcie w porównaniu z platformami zastrzeżonymi, chyba że jest to strona trzecia

Ceny Mautic

Free Forever

Mautic oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (20+ recenzji)

: 4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

11. Invoice Ninja (najlepsze dla prostych i konfigurowalnych rozwiązań do fakturowania)

przez Faktura Ninja Jeśli jesteś biznesmenem lub freelancerem, który potrzebuje wszechstronnego, przyjaznego dla użytkownika oprogramowania do fakturowania, Invoice Ninja będzie świetnym wyborem. Dostarcza ono konfigurowalne szablony faktur, zintegrowane przetwarzanie płatności i uproszczony cykl pracy do śledzenia czasu, zarządzania projektami i wydatkami.

Wielofunkcyjna platforma Invoice Ninja upraszcza fakturowanie dla małych firm i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając monitorowanie płatności i poprawiając przepływ gotówki.

Najlepsze funkcje Invoice Ninja

Tworzenie faktur w ponad 100 walutach, co ułatwia międzynarodowe transakcje biznesowe

Wsparcie dla wielu opcji płatności, w tym PayPal, ACH i kart kredytowych

Integracja z ponad 40 aplikacjami, w tym Zapier i narzędziami księgowymi

Limity Invoice Ninja

Ograniczone funkcje raportowania w niższych planach

Sporadyczne błędy lub usterki notowane przez niektórych użytkowników

Ceny Invoice Ninja

Free Forever

Ninja Pro : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Enterprise: $16/miesiąc i więcej

Invoice Ninja oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (20+ recenzji)

: 4.3/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

12. Landingi (najlepszy kreator landing page'y z białą etykietą i niestandardowymi funkcjami)

przez Landingi Niezależnie od tego, czy budujesz strony generujące leady, czy lejki marketingowe, Landingi umożliwia zakończoną kontrolę nad projektem, brandingiem i funkcjami. Jest to potężna platforma do tworzenia

strony docelowe

.

Dzięki łatwym funkcjom "przeciągnij i upuść" oraz szerokiemu wyborowi szablonów, firmy mogą dostarczać wysokowydajne strony docelowe, które odzwierciedlają marki ich klientów, bez konieczności opracowywania technologii od podstaw.

Landingi - najlepsze funkcje

Projektowanie i niestandardowe strony docelowe bez znajomości kodowania

Przeprowadzanie eksperymentów dotyczących wydajności stron docelowych w celu optymalizacji ocen konwersji

Połączenie zSystemy CRM, narzędzia do e-mail marketingui innymi aplikacjami w celu usprawnienia cyklu pracy

Landingi limitów

Limit zaawansowanych opcji niestandardowych w porównaniu do innych platform dla doświadczonych użytkowników

Niektóre integracje są dostępne tylko w planach wyższego poziomu

Ceny Landingi

Free

Lite : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Professional : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Unlimited: $990/miesiąc

Landingi oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (100+ recenzji)

Wybierz odpowiednie rozwiązanie White Label SaaS dla swoich potrzeb

Platformy SaaS z białą etykietą to przełomowe rozwiązanie dla firm, które chcą rozszerzyć ofertę usług przy jednoczesnym zachowaniu unikalnej tożsamości marki.

Wśród nich ClickUp jest najlepszym wyborem dla organizacji poszukujących wszechstronnego i konfigurowalnego rozwiązania.

Dzięki solidnemu

narzędzia do zarządzania projektami

clickUp umożliwia firmom dostarczanie rozwiązań opartych na białej etykiecie, które są zarówno wydajne, jak i skuteczne.

Wykorzystanie ClickUp oznacza pominięcie długiego procesu tworzenia oprogramowania, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z wysoce skalowalnego i zorientowanego na klienta narzędzia. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i wykorzystaj pełen potencjał rozwiązań white label, które wyniosą Twoją markę na nowe wyżyny!