35 zabawnych lodołamaczy Zoom, które ożywią wirtualne spotkania

Wirtualne spotkania mogą często przypominać grę w "Kto mówi pierwszy?" - wypełnioną niezręcznymi przerwami, pustymi spojrzeniami i sztywnymi wprowadzeniami. Ale nie muszą takie być.

Odpowiedni lodołamacz może zamienić kilka pierwszych minut w energetyzujące, pełne śmiechu chwile, które pobudzają rozmowy i zbliżają ludzi.

Niezależnie od tego, czy zbierasz zdalny zespół, prowadzisz rozmowę z klientem, czy planujesz wirtualną sesję budowania zespołu, lodołamacze są sekretnym składnikiem przekształcającym spotkanie z przyziemnego w niezapomniane.

W tym artykule odkryjesz kreatywne, szybkie i angażujące wirtualne lodołamacze, które rozgrzeją twoje spotkania na Zoomie i nadadzą idealny ton powodzeniu. Czytaj dalej! 🚀

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto, co musisz wiedzieć o lodołamaczach, których możesz użyć podczas następnego spotkania Zoom, aby zachęcić ludzi do rozmowy i przepływu pomysłów:

Lodołamacze Zoom eliminują niezręczną ciszę, zachęcają do uczestnictwa i budują silniejsze połączenia podczas wirtualnych spotkań 🤝

Od Two Truths and a Lie do Would You Rather? lodołamacze pobudzają rozmowy, śmiech i kreatywność 🎤

Niezależnie od tego, czy jest to małe wprowadzenie do Teams, czy duże wirtualne spotkanie, omawiamy 35 opcji, które można dostosować do każdego odbiorcy 🧩

Pro tip: Wykorzystaj ciekawostki, wirtualne tablice lub tła, aby zaangażować uczestników i ożywić spotkania dzięki narzędziom ułatwiającym współpracę, takim jak ClickUp 🎯

Moc lodołamaczy w wirtualnych spotkaniach

W spotkaniach Zoom, gdzie język ciała i interakcje chłodnicy wody często brakuje, lodołamacze odgrywają kluczową rolę we wspieraniu połączenia i tworzeniu poczucia koleżeństwa.

Oto kilka powodów, dla których lodołamacze są niezbędne podczas spotkań Zoom:

💜 Przerwij ciszę : Lodołamacze zastępują niezręczne przerwy energią i swobodą, ustawiając pozytywny ton spotkania. Pomagają uczestnikom czuć się bardziej komfortowo i są gotowi do zaangażowania się od samego początku 💜 Zachęcają do uczestnictwa : Lodołamacze Zoom zapraszają wszystkich do udziału, dzięki czemu nawet najspokojniejsi uczestnicy czują się włączeni. Zapewnia to bardziej zrównoważoną i interaktywną rozmowę podczas całego spotkania

: Lodołamacze zastępują niezręczne przerwy energią i swobodą, ustawiając pozytywny ton spotkania. Pomagają uczestnikom czuć się bardziej komfortowo i są gotowi do zaangażowania się od samego początku : Lodołamacze Zoom zapraszają wszystkich do udziału, dzięki czemu nawet najspokojniejsi uczestnicy czują się włączeni. Zapewnia to bardziej zrównoważoną i interaktywną rozmowę podczas całego spotkania 💜 Buduj połączenia : Lodołamacze tworzą momenty interakcji, które pomagają uczestnikom nawiązać więzi, nawet w odległych ustawieniach. Te połączenia mogą wzmocnić relacje w zespole i z czasem poprawić współpracę

: Lodołamacze tworzą momenty interakcji, które pomagają uczestnikom nawiązać więzi, nawet w odległych ustawieniach. Te połączenia mogą wzmocnić relacje w zespole i z czasem poprawić współpracę 💜 Zwiększ kreatywność i współpracę: Zrelaksowana atmosfera zachęca do otwartej komunikacji i udostępniania pomysłów. Gdy uczestnicy czują się swobodnie, są bardziej skłonni do nieszablonowego myślenia i wnoszenia innowacyjnych pomysłów 💜 Łagodzenie wirtualnego zmęczenia: Zabawne zajęcia lub lekkie rozmowy sprawiają, że spotkania online są mniej wyczerpujące. Te chwile zabawy pomagają przywrócić energię uczestnikom i utrzymać ich zaangażowanie, zwłaszcza podczas dłuższych sesji

35 Lodołamaczy Zoom na każde wirtualne spotkanie

Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkanie w dużym Teams, czy też lodołamacze dla małych grup , mamy dla Ciebie wszystko.

Oto 35 zabawnych Zoomów gry lodołamacze, które działają :

1. Krótkie wprowadzenie

Poproś wszystkich o przedstawienie się w dziesięciu słowach lub mniej. Haczyk? Te 10 słów musi być unikalne i odzwierciedlać ich osobowość, hobby lub aktualny nastrój. Pozwala to na szybkie przedstawienie się i uniknięcie niezręczności. 👋

2. Wolałbyś?

Rzucaj zabawne dylematy, takie jak "Wolałbyś teleportować się gdziekolwiek czy być niewidzialnym? " i obserwuj, jak grupa się ożywia. Członkowie Teams muszą wyjaśnić swoje wybory, co często prowadzi do zabawnych historii lub zaskakujących rewelacji. 🤨

Ten lodołamacz pobudza rozmowę i dodaje energii do sennego spotkania. To świetny sposób na zachęcenie do interakcji i śmiechu przy jednoczesnym utrzymaniu lekkiego i wciągającego nastroju.

3. To lub tamto

Pose this or that pytania, takie jak "Kawa czy herbata?" lub "Lato czy zima?" Uczestnicy wybierają stronę i wyjaśniają swój wybór. ➡️⬅️

Ten lodołamacz wywołuje przyjazne debaty i pomaga wszystkim zacieśnić więzi na temat udostępniania (lub przeciwstawiania!) preferencji.

Przez Kraftylab

4. Dwie prawdy i jedno kłamstwo

Kolejna klasyczna gra w poznawanie się, Two Truths and a Lie polega na udostępnianiu przez każdą osobę trzech stwierdzeń: dwóch prawdziwych i jednego fałszywego. Grupa musi odgadnąć, które z nich jest kłamstwem.

Ta gra komunikacyjna jest łatwym sposobem na odkrycie odsetków o swoim zespole, jednocześnie wywołując śmiech.

Przyjazny Hack: Zastanawiasz się, jak najlepiej wykorzystać gry komunikacyjne dla teamów ?

Oto kilka wskazówek, których należy przestrzegać:

Zachowaj prostotę i zabawę, aby każdy czuł się komfortowo uczestnicząc 🎉

Ustaw jasne cele gry, aby upewnić się, że są one zgodne z celami spotkania 🎯

Zachęcaj członków Teams do udostępniania swoich przemyśleń i opinii, aby wspierać otwartą komunikację 💬

5. Udostępnianie mało znanych faktów

Poproś wszystkich o podzielenie się czymś zaskakującym o sobie, czego inni mogą nie wiedzieć. Może to być ukryty talent, dziwaczny nawyk lub nietypowe hobby. Dzięki temu ćwiczeniu twój team połączy się na głębszym poziomie, a każdy będzie miał coś nowego do omówienia.

Na przykład, jeden członek zespołu może ujawnić, że potrafi żonglować, podczas gdy inny ma imponującą kolekcję starych pocztówek. Te nieoczekiwane fakty sprawiają, że spotkanie jest bardziej zabawne i daje każdemu coś nowego i odsetki do rozmowy.

Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje w tym samym biurze, czy w wielu strefach czasowych, ClickUp to wszechstronne narzędzie zwiększające wydajność, wzmacniające więzi w zespole, poprawiające komunikację i usprawniające cykl pracy.

Na przykład, możesz kompilować zabawne fakty w Dokumenty ClickUp jako część dokumentu "Get to Know Your Team" dla nowych pracowników.

Twórz i zapamiętuj zabawne fakty o współpracownikach w ClickUp Docs

Oto, co możesz zrobić z Docs:

Przechowywać wszystkie dokumenty Teams w jednym miejscu

Edytować i współtworzyć dokumenty jednocześnie z członkami Teams

Korzystaj z gotowych szablonów lub twórz własne, aby ustrukturyzować działania, takie jak "Poznaj swój Teams"

Podziel dokument na sekcje według zespołu lub działu za pomocą zagnieżdżonych stron, aby nowi pracownicy mogli łatwo znaleźć zabawne fakty o swoich kolegach

Udostępnianie połączonego dokumentu zespołowi, aby każdy mógł uzyskać do niego dostęp i lepiej się poznać

6. Nigdy wcześniej

Każda osoba udostępnia coś, czego nigdy nie zrobiła, zaczynając od "Nigdy nie zrobiłem..." Jeśli inni to zrobili, podnoszą rękę lub reagują

To świetny sposób na znalezienie podobieństw i udostępnianie śmiechu z nieoczekiwanych rewelacji.

7. Szpieguję

Opisz coś widocznego w tle swojego Zooma, a inni muszą zgadnąć, co to jest. Ta zabawna gra zachęca do kreatywności i jest świetnym sposobem, aby wszyscy uważniej przyjrzeli się swojemu otoczeniu.

8. Quizy z ciekawostkami

Zorganizuj tematyczną sesję ciekawostek z kategoriami takimi jak popkultura, historia lub pytania związane z branżą. Uczestnicy będą odpowiadać na czacie, a najszybsza poprawna odpowiedź wygrywa. Quizy z ciekawostkami dodają rywalizacji i dobrze sprawdzają się w budowaniu zespołu.

zoom icebreakers: Generuj pomysły z ClickUp Brain

Możesz użyć ClickUp Brain aby uczynić tę grę bezwysiłkową. Pomoże ci ona wygenerować listę pytań opartych na temacie lub losowych z wyprzedzeniem, aby utrzymać tempo gry.

dzięki Brain możesz:

Szybko przygotowywać pytania dla zróżnicowanych grup

Utrzymać przepływ rozmowy dzięki nieoczekiwanym podpowiedziom

Zachęcać do kreatywnych reakcji i zaskakujących odpowiedzi

Niestandardowe lodołamacze dopasowane do nastroju spotkania

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji procesu generowania pytań

9. Pokaż i powiedz

Poproś uczestników, aby wzięli do ręki jakiś odsetkowy element i udostępniali jego historię. Od dziwacznych pamiątek po sentymentalne pamiątki , to ćwiczenie zachęca do opowiadania historii i zachęca do znaczących rozmów.

Możesz na przykład poprosić kogoś o pokazanie pamiątki z ostatnich wakacji lub prezentu, który ma wartość sentymentalną. Ten prosty, ale skuteczny lodołamacz pomaga członkom zespołu dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem i wspiera poczucie połączenia.

10. Kalambury

Odgrywaj filmy, książki lub frazy, podczas gdy inni zgadują. To klasyczna gra, która świetnie sprawdza się na Zoomie. Użyj funkcji reflektora Zoom, aby podświetlić wykonawcę dla dodatkowej zabawy.

Utwórz listę podpowiedzi w aplikacji Notatnik ClickUp aby gra była zorganizowana i miała płynny przepływ.

Funkcja Notatnika w ClickUp jest prosta i intuicyjna do robienia szybkich notatek

Oto jak Notatnik pomoże 🗒️:

Natychmiast generuje kreatywne początki rozmowy ✨

Utrzymuje aktywność płynną i wydajną ⏱

Pomaga śledzić, kto co udostępniał do późniejszych dyskusji 📝

Utrzymuje zaangażowanie wszystkich dzięki różnym podpowiedziom 🎉

Ułatwia przeskakiwanie do następnej osoby 🔄

11. Zagadki

Zadaj grupie zabawną lub podchwytliwą zagadkę i pozwól im ją wspólnie rozwiązać. Na przykład: Co ma klucze, ale nie ma zamków? (Odpowiedź: Fortepian🎹).

Zagadki stymulują krytyczne myślenie i zachęcają do współpracy, jednocześnie utrzymując lekką atmosferę. Zdziwisz się, jak bardzo ludzie rywalizują o to, kto pierwszy je rozwiąże!

12. Jaka jest twoja ulubiona?

Zapytaj uczestników o ich ulubione rzeczy: książki, filmy, miejsca na wakacje lub przekąski. Dzięki temu lodołamaczowi każdy odkrywa wspólne odsetki lub unikalne preferencje. Jest lekka, łatwa i sprawdzi się w każdej grupie.

➡️ Czytaj więcej: 10 pytań lodołamaczy, które spodobają się teamom

13. Zgadnij akronim

Przedstaw losowy akronim (prawdziwy lub wymyślony) i pozwól uczestnikom odgadnąć jego znaczenie.

**Na przykład B.E.A.R. może oznaczać Big Energy And Resilience. Można również użyć akronimów używanych w miejscu pracy, takich jak OOO, COB itp

To zabawny sposób na pobudzenie kreatywności i śmiechu. Możesz nawet natknąć się na zabawne pomysły na motta Teams!

14. Czego nauczyłeś się w tym tygodniu?

Każda osoba udostępnia jedną odsetkową rzecz, której nauczyła się w ciągu tygodnia, związaną z pracą lub osobistą. Może to być fakt lub cokolwiek losowego, czego się dowiedzieli. Ten lodołamacz pobudza ciekawość i pokazuje, jak ludzie rozwijają się w różnych obszarach. Ponadto jest to świetny sposób na rozpoczęcie dyskusji i wymianę wskazówek.

15. Zakończona historia

Ten lodołamacz zaczyna się od prostego zdania: "Pewnego dnia nasz zespół znalazł tajemniczą mapę..." Każdy uczestnik musi dodać zdanie, aby kontynuować historię

Często wynikają z tego zabawne i nieoczekiwane zwroty akcji, dzięki czemu jest to kreatywne i oparte na współpracy ćwiczenie.

16. Narysuj swój nastrój

Źródło Poproś uczestników, aby narysowali, jak się czują, używając narzędzia do rysowania lub udostępnianej tablicy. Niezależnie od tego, czy jest to szczęśliwa twarz, burzowa chmura czy zdezorientowany bazgroł, ten lodołamacz to kreatywny sposób na sprawdzenie nastroju wszystkich uczestników.

Tutaj możesz użyć Tablice ClickUp do tworzenia pomysłów i rysowania swoich uczuć i emocji wraz z upływem czasu. W ten sposób wszyscy zdalni członkowie Teams mogą dzielić się swoim nastrojem, pomagając w ustawieniu tonu spotkania.

17. Zgadnij biuro

Udostępnij anonimowo zdjęcie lub wideo z wirtualną wycieczką po biurach zdalnych członków zespołu. Reszta grupy będzie zgadywać, czyj to obszar roboczy.

Teams będzie się dobrze bawić, zgadując, do kogo należą biura na podstawie osobowości innych osób.

18. Wspólna płaszczyzna

Jeśli chcesz szybko zbudować dobre relacje, zagraj we wspólną płaszczyznę. Podziel się na grupy i poproś każdą z nich o znalezienie pięciu rzeczy, które mają ze sobą wspólnego. Mogą to być rzeczy z zakresu od ulubionych programów telewizyjnych do udostępniania hobby, a nawet tego samego rodzaju kubka do kawy

19. Szybki ogień

**Zadawaj uczestnikom szybkie pytania, takie jak: "Jaki jest twój ulubiony emoji?" lub "Wymień piosenkę, którą teraz kochasz"

Kluczem jest utrzymanie szybkiego tempa, aby nikt nie zastanawiał się nad odpowiedziami. Ten lodołamacz dodaje grupie energii i zachęca do spontaniczności.

20. Memory lane

Poproś uczestników o podzielenie się ulubionym wspomnieniem z pracy, dzieciństwa lub ostatnich wakacji. Wysłuchanie osobistych historii pomaga budować poczucie połączenia i pozwala wszystkim wspólnie przeżyć pozytywne chwile.

Na przykład, poproś członków teamu o opisanie ulubionej gry z dzieciństwa lub najbardziej pamiętnego wydarzenia z ostatniej podróży. Wywołuje to nostalgię i śmiech, pogłębiając więzi w grupie.

21. Wirtualny konkurs w tle

Zachęć wszystkich do zmiany tła w Zoomie na najzabawniejszy, najbardziej kreatywny lub najpiękniejszy obraz, jaki znaleźli.

Użyj narzędzi do głosowania, takich jak ankiety, aby pozwolić grupie zdecydować o zwycięzcy. Aby dodać więcej struktury i emocji, udostępniaj tematy, takie jak "wymarzone wakacje" lub "najzabawniejszy mem", aby ustawić tło.

22. Spotkanie z kosmitami

Poproś każdą osobę, aby wyobraziła sobie, że właśnie spotkała kosmitę i musi opisać swoją pracę bez używania żargonu branżowego. Wyniki są często zabawne i wnikliwe, gdy uczestnicy próbują przetłumaczyć swoją pracę na język przyjazny kosmitom.👽

23. Róża i cierń

W tym ćwiczeniu każdy uczestnik musi podzielić się jedną "różą🌹" (najważniejsze wydarzenie lub powodzenie) i jednym "cierniem🌵" (wyzwanie) ze swojego tygodnia. Równoważy to pozytywne nastawienie ze szczerością, dając zespołowi chwilę na refleksję i wzajemne wsparcie.

Źródło

24. Opisz swój dzień w tytule piosenki

Poproś wszystkich o wybranie tytułu piosenki, który odzwierciedla ich dzisiejsze samopoczucie. 🎶

Punkty bonusowe, jeśli nucą wers lub dwa! Ten lodołamacz to świetny sposób na kreatywne wyrażanie emocji i odkrywanie wspólnych gustów muzycznych.

🔍 Czy wiesz, że Muzyka może wyzwalacz emocji i wspomnień przywołując wydarzenia, ludzi i miejsca z naszej przeszłości. Zjawisko to, znane jako pamięć autobiograficzna wywołana muzyką, jest czymś, czego wszyscy doświadczamy. 🎶

25. Zgadnij dźwięk

Jest to odmiana poprzedniej gry. W tym przypadku musisz poprosić członka zespołu o wyłączenie wideo, a następnie użyć losowego obiektu, aby wydać dźwięk.

Pozostali członkowie muszą odgadnąć, czego członek zespołu użył do wydania dźwięku.

26. Pictionary

Klasyczny Pictionary w wirtualnym wydaniu! Użyj Tablica ClickUp lub dowolnej aplikacji do rysowania, aby naszkicować swoją wskazówkę, podczas gdy inni zgadują. Możesz użyć aplikacji do generowania losowych słów, aby natychmiast uzyskać podpowiedzi do rysowania.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze pomysły na tablice biurowe do mojej pracy

27. Kto to powiedział?

Udostępnianie zabawnego lub inspirującego cytatu kogoś z zespołu (zebranego wcześniej) i zachęcanie innych do odgadnięcia, kto to powiedział. Ta aktywność tworzy poczucie koleżeństwa, jednocześnie podkreślając wyjątkowe osobowości.

28. Roztańcz swoje serce

Podkręć muzykę i poproś wszystkich, aby przez 30 sekund lub minutę popisywali się przed kamerą swoimi najlepszymi (lub najgłupszymi) ruchami tanecznymi. 💃

Utrzymaj sesję w lekkim nastroju, wybierając optymistyczne utwory i zachęcając uczestników do rozluźnienia się.

Pro Tip: Stwórz zespołową playlistę, na której każdy będzie mógł dodać swoje ulubione utwory. Udostępnianie biblioteki muzycznej to świetny sposób na utrzymanie przepływu energii!

29. Pokaz talentów

Daj każdemu szansę na zaprezentowanie ukrytego talentu, od żonglerki i magicznych sztuczek po recytację poezji lub szkicowanie. To doskonały sposób, aby docenić wyjątkowe umiejętności w zespole i dowiedzieć się czegoś nowego o sobie nawzajem.

30. Wyraź wdzięczność

Zaproś uczestników do udostępniania czegoś, za co są wdzięczni - związanego z pracą lub osobistego. Ta prosta, ale znacząca czynność pomaga budować pozytywną atmosferę, wspierać połączenie i zachęcać do uważności. Możesz także poprosić wszystkich o anonimowe udostępnianie notatek.

31. Escape room

Zorganizuj wirtualny escape room, w którym uczestnicy wspólnie rozwiązują zagadki i łamigłówki. **Platformy online, takie jak Enchambered lub Escape Live, dobrze się do tego nadają. Jest to wspólne działanie, które sprawdza umiejętności rozwiązywania problemów i wzmacnia pracę zespołową.

32. Kogo zabierzesz?

Zadaj hipotetyczne scenariusze przetrwania, takie jak: "Jesteś uwięziony na bezludnej wyspie. Których dwóch członków drużyny byś zabrał i dlaczego?" To mieszanka kreatywności, humoru i szczerych chwil, gdy ludzie wyjaśniają swoje wybory.

33. Tabu

Przygotuj się na zabawną, szybką grę w zgadywanie słów! W tym klasycznym ćwiczeniu uczestnicy na zmianę opisują słowo swojej drużynie, nie korzystając z listy słów "tabu" związanych z tym terminem.

Na przykład, aby opisać "plażę", gracze nie mogą używać słów takich jak "piasek", "woda" czy "ocean" To wyścig z czasem, w którym członkowie Teams próbują odgadnąć słowo na podstawie kreatywnych i często zabawnych opisów!

Ta gra zachęca do szybkiego myślenia, umiejętności komunikacyjnych i dobrego śmiechu, dzięki czemu jest idealna do rozluźnienia się Spotkania na Zoomie .

34. Testy osobowości

Poproś wszystkich o wykonanie lekkiego testu osobowości online i udostępnianie wyników w grupie. Pomoże to odkryć preferencje i odsetki członków zespołu.

Źródło Korzystaj z zabawnych quizów osobowości, takich jak ' Którą postacią z Harry'ego Pottera jesteś? ' przez Brainfall lub quizy ze stron takich jak 16 Personalities.

35. Sprzedaj coś

Daj uczestnikom losowy element (prawdziwy lub wymyślony) i 60 sekund na "sprzedanie" go grupie. Niezależnie od tego, czy jest to "poduszka, która śpiewa kołysanki", czy długopis, którego używają, to ćwiczenie wydobywa z każdego kreatywność i humor.

Najlepsze praktyki dla lodołamaczy Zoom

Zabawne gry lodołamacze Zoom mogą ożywić spotkania zespołu i zwiększyć zaangażowanie.

Oto kilka najlepszych praktyk, które pomogą Ci w pełni je wykorzystać:

🎤 Wcześnie ustaw ton

Rozpocznij spotkanie z Zoomem od angażującego icebreakera, który może zmienić całą atmosferę. Celem jest przełamanie ciszy, rozładowanie napięcia i stworzenie przyjaznego środowiska.

Ustawienie pozytywnego tonu na początku zasygnalizuje Twojemu Teamsowi, że spotkanie będzie oparte na współpracy i zrelaksowane. Ten wczesny impuls zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa i mentalnego przygotowania się do wydajnej sesji.

Bądź inkluzywny

Upewnij się, że lodołamacze są atrakcyjne dla wszystkich uczestników. W przypadku wirtualnych teamów z ograniczoną przestrzenią unikaj gier, które wymagają fizycznego ruchu i upewnij się, że wszyscy uczestniczą niezależnie od lokalizacji lub wiedzy technicznej.

Śledzenie czasu trwania

Powodzenie icebreakera powinno być krótkie i skuteczne, a nie przytłaczające. Utrzymanie go w oknie od 5 do 10 minut zapewnia, że spełnia on swój cel bez przyćmiewania głównego programu spotkania. Jeśli lodołamacze przeciągają się zbyt długo, mogą powodować brak zaangażowania i zmniejszać koncentrację na pozostałej części sesji.

Osiągnięcie właściwej równowagi między zabawą a efektywnością pozwala pobudzić zespół bez marnowania cennego czasu.

Stwórz bezpieczną przestrzeń

Czasami ludzie są nieśmiali lub niechętni do wypowiadania się w wirtualnych ustawieniach. Aby ich wesprzeć, stwórz bezpieczną i nieoceniającą przestrzeń.

Upewnij się, że Twoje lodołamacze umożliwiają każdemu dzielenie się bez poczucia presji. Jeśli ktoś wydaje się niezdecydowany, zaproponuj niskociśnieniowy lodołamacz, taki jak jednowyrazowa odprawa lub ulubiony kolor, aby zachęcić go do rozmowy.

Zachowaj lekkość i zabawę

Lodołamacze mają być przyjemne i beztroskie, więc unikaj tematów, które mogą sprawić, że ludzie poczują się niekomfortowo. Trzymaj się zabawnych, niekontrowersyjnych pytań lub aktywności. Humor ma ogromny wpływ na zaangażowanie zespołu!

➡️Czytaj Więcej: 20 wskazówek i trików Zoom dla lepszych spotkań wideo

Jak ClickUp pomaga w budowaniu Teams

Skuteczne budowanie zespołu opiera się na płynnej współpracy, kreatywnych narzędziach i funkcjach, które pomagają zdalnym zespołom czuć się bardziej połączonymi.

Oto kilka wyróżniających się funkcji, które sprawiają, że ClickUp jest idealny do budowania silniejszych teamów:

Dowiedz się więcej

Spotkania często odbywają się w szybkim tempie, a nowe pomysły pojawiają się szybko. Aby utrzymać sprawy w ruchu, zamień te dyskusje w jasne elementy działań dla swojego zespołu.

Z Spotkania ClickUp , można łatwo tworzyć zadania z tych spotkań. Możesz dokumentować spotkania, dodawać komentarze, tworzyć listy kontrolne, ustawiać powtarzające się zadania i wiele więcej, aby utrzymać spotkania na właściwym torze.

Dodatkowo, po utworzeniu zadań, można przypisać je do członków teamu za pomocą opcji ClickUp Assign Comments ułatwiając oddelegowanie obowiązków bezpośrednio w komentarzach do zadania.

Plus, Integracja z Zoomem w ClickUp pozwala zespołowi korzystać z narzędzi do współpracy, takich jak Tablica i Dokumenty, podczas spotkania w celu zapewnienia płynnej pracy zespołowej. W ten sposób usprawnia współpracę i utrzymuje wszystko zorganizowane w jednym miejscu.

Przyjrzyjmy się funkcjom współpracy ClickUp:

ClickUp Docs

Dowiedz się więcej

Dokumenty ClickUp

Skorzystaj z ClickUp Docs, aby skompilować działania budujące zespół, podpowiedzi do przełamania lodów lub najważniejsze informacje po spotkaniu. Bogate opcje formatu umożliwiają tworzenie atrakcyjnych wizualnie szablonów lub przewodników dla zespołu. Możesz także przypisywać komentarze lub elementy działań bezpośrednio w Dokumentach.

Dokumenty pomagają:

Przechowywać wszystkie materiały do budowania zespołu i notatki ze spotkań w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp

Tworzyć angażujące, dobrze zorganizowane dokumenty, które usprawniają współpracę w zespole

Przypisywać zadania i śledzić elementy działań bezpośrednio w Dokumentach, aby zwiększyć odpowiedzialność

➡️Czytaj więcej: 10 pomysłów na ciekawe, wydajne i angażujące spotkania Teams

Tablice ClickUp

Dowiedz się więcej

Tablice ClickUp

Tablice ClickUp to wirtualne płótno Twojego zespołu do burzy mózgów, tworzenia pomysłów i kreatywnej współpracy. Idealna do przełamywania lodów, takich jak Pictionary lub grupowych sesji burzy mózgów, Tablica pozwala wszystkim dodawać notatki, rysować lub tworzyć cykle pracy w czasie rzeczywistym.

Pomaga również:

Zwiększyć kreatywność i współpracę, umożliwiając członkom Teams natychmiastowe zgłaszanie pomysłów

Z łatwością wizualizować cykle pracy i koncepcje, zwiększając zrozumienie w zespole

Zaangażować wszystkich podczas sesji burzy mózgów dzięki interaktywnym funkcjom, takim jak rysowanie i robienie notatek

ClickUp Chat

Dowiedz się więcej

ClickUp Chat

Użycie ClickUp Chat aby rozpocząć spotkania szybkimi lodołamaczami, udostępniać codzienne aktualizacje, a nawet uruchamiać mini-wyzwania zespołowe. Czat płynnie integruje się z zadaniami i projektami, pomagając w skutecznej komunikacji bez konieczności przełączania się między platformami.

Szablony ClickUp

ClickUp oferuje również szeroką gamę konfigurowalnych szablonów szablonów lodołamaczy, ułatwiając ustawienie zabawnych, angażujących aktywności dla zespołu.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUps-Ice-Breaker-Tablica-Template.png lodołamacze Zoom: Szablon Tablicy Lodołamaczy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-176200736&department=other Pobierz szablon /%cta/

Szablon Szablon do tablicy ClickUp Ice Breaker pomaga rozpocząć rozmowy i zachęcić do przyjaznej rywalizacji. Zadawaj prowokujące do myślenia pytania, wizualizuj swoje odpowiedzi i upewnij się, że wszyscy członkowie mogą w nich uczestniczyć.

Szablon oferuje dwa niestandardowe widoki - Zacznij tutaj i Widok tablicy. Użyj widoku Tablicy, aby dodać pytania lub podpowiedzi i udostępnij połączony link na spotkaniu, aby wszyscy mieli do niego dostęp.

Idealny dla: Liderów Teams, specjalistów HR lub menedżerów, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie i zachęcić do współpracy podczas wirtualnych spotkań lub sesji burzy mózgów.

Pobierz szablon

Innym świetnym szablonem, którego możesz użyć jest Zabawna agenda spotkania ClickUp . Daje łatwą w użyciu strukturę do planowania i organizowania spotkań.

Szablon zapewnia, że spotkania pozostają na temat i są zgodne z celami, jednocześnie motywując wszystkich do udziału. Jeśli chodzi o lodołamacze, szablon pomaga planować angażujące aktywności, utrzymywać koncentrację zespołu i efektywnie zarządzać osią czasu spotkania dzięki niestandardowym polom i wielu widokom.

Idealny dla: Specjalistów HR i menedżerów, którzy chcą zorganizować spotkania, które zwiększą zaangażowanie i dostosowanie celów.

➡️ Czytaj więcej: 10 aplikacji i oprogramowania do team buildingu dla zdalnych teamów

Prowadź niezapomniane spotkania przez Zoom z ClickUp

Lodołamacze, czy to poprzez szybki śmiech, udostępnianie historii, czy wspólną aktywność, nadają ton wydajnym i angażującym spotkaniom.

ClickUp przenosi lodołamacze na wyższy poziom. ClickUp to wszechstronne narzędzie do zwiększania wydajności i współpracy, zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i połączenia zespołów.

Dzięki narzędziom takim jak ClickUp Docs do organizowania działań, ClickUp Chat do nieformalnego nawiązywania więzi, Brain do nowych pomysłów i Tablica do kreatywności w czasie rzeczywistym, Twoje wirtualne spotkania są ustawione na powodzenie.

Po co więc czekać? Zarejestruj się na ClickUp i już dziś spraw, aby Twoje spotkania były bardziej angażujące i efektywne!