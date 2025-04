Oprogramowanie Jira a zarządzanie pracą: Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Zastrzeżenie: Jira Work Management i Jira Software zostały połączone we wspólną platformę w maju 2024 r . Ten artykuł analizuje różne funkcje każdego narzędzia, które istniały przed fuzją i nową połączoną ofertę, aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących funkcji platformy.

Czy często czujesz się przytłoczony próbami do zrobienia wszystkiego na czas? Zarządzanie należnymi zadaniami, spotkanie terminów i zapewnienie spójności zespołu może być wyzwaniem.

Ale z odpowiednim oprogramowaniem u boku, nie musi tak być! Na początku tego roku firma Atlassian połączyła dwie kluczowe oferty - Jira Work Management i Jira Software - w jedną.

W tym wpisie na blogu porównano dawne rozwiązania Jira Work Management i Jira Software, wyjaśniając, dlaczego się od siebie różniły i jakie korzyści przynosi nowo połączona Jira.

👀 Czy wiesz, że Jira została pierwotnie wprowadzona na rynek w 2002 roku wyłącznie jako oprogramowanie do śledzenia błędów skierowane do twórców oprogramowania. Z czasem Atlassian rozszerzył swoje możliwości, aby zaspokoić potrzeby różnych Teams z różnych branż.

Czym jest Jira Work Management?

Jira Work Management była odpowiedzią Atlassian na potrzeby zespołów biznesowych. Oferowała ona kompleksową platformę do synchronicznego planowania, współpracy, dostarczania i raportowania - wszystko w jednym miejscu.

przez Zarządzanie pracą w Jira Jira Work Management została zaprojektowana w celu wsparcia codziennej pracy różnych zespołów. Zawiera wstępnie skonfigurowane szablony, kalendarze, osie czasu i tablice Kanban do widoku zadań, terminów i postępów.

Korzystając z tej platformy, Teams HR mogły z łatwością zarządzać procesami onboardingu, zespoły marketingowe mogły efektywnie planować swoje kampanie, a działy finansowe mogły bez przeszkód śledzić zatwierdzenia.

Funkcje Jira Work Management

Jira Work Management posiada wiele unikalnych funkcji, które pozycjonują ją wśród najlepszych narzędzi do zarządzania projektami:

Funkcja #1: Konfigurowalne szablony

Jira Work Management oferuje konfigurowalne szablony dla różnych funkcji biznesowych, takich jak HR, marketing i finanse.

Niezależnie od tego, czy chodziło o planowanie procesu wdrażania, uruchomienie pierwszego projektu czy stworzenie kampanii marketingowej, szablony te pomagały szybko rozpocząć pracę i zapewniały, że nie pominięto żadnych ważnych kroków.

Możesz nawet dostosować je do potrzeb swojego zespołu, aby były odpowiednie dla twojego cyklu pracy.

Funkcja #2: Wizualne śledzenie za pomocą tablic Kanban

Śledzenie wszystkich zadań jednocześnie może być trudne.

Zarządzanie projektami w Jira

śledzenie wizualne mające na celu uproszczenie życia poprzez pomoc w wizualizacji cykli pracy.

Można było po prostu zarządzać zadaniami i przenosić je z jednej sceny do drugiej - od "Do zrobienia" do "W toku" do "Zrobione" - poprzez przeciąganie i upuszczanie.

W ten sposób każdy w zespole znał status zadań na pierwszy rzut oka, dzięki czemu wszystko przebiegało sprawnie.

Funkcja #3: Raportowanie i wgląd w dane

Narzędzia do raportowania pozwoliły wygenerować oś czasu projektu biznesowego, śledzić wskaźniki ukończenia zadań i zrozumieć obciążenie pracą zespołu - pomagając szybko dostrzec obszary poprawy i zoptymalizować wydajność zespołu.

Wgląd w Jira Work Management został zaprojektowany, aby pomóc menedżerom biznesowym w podejmowaniu świadomych decyzji i zapewnić efektywną alokację zasobów.

Czym jest oprogramowanie Jira?

Jira Software została zaprojektowana dla teamów programistycznych działających zgodnie z metodologią Agile. Był to centralny hub dla programistów, testerów i kierowników projektów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie sprintami, czy błędami, Jira Software stworzyła ujednolicony cykl pracy.

przez Oprogramowanie Jira Jira Software od dawna jest faworyzowana przez zespoły techniczne ze względu na swoje solidne możliwości zarządzania całym cyklem życia oprogramowania. Dostarcza ono zespołom Agile idealne środowisko do wydajnej pracy, od planowania sprintów po śledzenie błędów i wydawanie produktów.

Funkcje oprogramowania Jira

Jira Software oferowała szeroki zakres funkcji dostosowanych specjalnie dla deweloperów, dzięki czemu wszyscy byli na tej samej stronie od planu do wdrożenia:

Funkcja #1: Tablice Agile (Scrum i Kanban)

Jira Software dostarczyła tablice Scrum i Kanban, aby pomóc zespołom w wizualnym zarządzaniu projektami. Tablice Scrum są idealne dla projektów opartych na sprintach, podczas gdy tablice Kanban stanowią wsparcie dla zarządzania ciągłym przepływem pracy.

Tablice Jira Software pozwoliły zespołom zobaczyć, co jest w trakcie postępu, co jest zablokowane, a co zrobione, ułatwiając efektywne spotkania stand-up i sesje planowania.

Funkcja #2: Integracja z narzędziami deweloperskimi

Jira Software łatwo integrowała się z narzędziami takimi jak GitHub i Bitbucket, umożliwiając programistom bezpośrednie połączenie ich kodu z zadaniami. Dzięki temu cały proces rozwoju stał się bardziej przejrzysty i połączony.

Integracja między kodem i zadaniami zapewniła, że wszyscy interesariusze, w tym programiści, testerzy i menedżerowie, byli na tej samej stronie w całym procesie rozwoju.

Funkcja #3: Niestandardowe cykle pracy

Teams mogli tworzyć cykle pracy dostosowane do ich potrzeb rozwojowych - śledzenie błędów, przeglądy kodu lub zarządzanie wydaniami - zapewniając, że oprogramowanie idealnie pasuje do ich procesu pracy.

To niestandardowe rozwiązanie pozwoliło zespołom deweloperskim dostosować Jira do swoich procesów, niezależnie od tego, czy pracują nad złożonymi wersjami produktów, czy szybkimi iteracjami.

Jira Work Management vs. Jira Software

Tak więc, choć na pierwszy rzut oka wydają się one bardzo podobne, czym dokładnie różniły się od siebie te dwa narzędzia? Cóż, każde z nich miało kilka charakterystycznych cech.

Funkcja Jira Work Management Jira Software Grupa docelowa Teams biznesowe, takie jak HR, marketing i finanse Agile development teams, takie jak programiści i testerzy Możliwości integracji Zintegrowany z narzędziami Business, takimi jak Slack i Google Workspace Zintegrowany z narzędziami deweloperskimi, takimi jak GitHub i GitLab Złożoność Idealny do prostego śledzenia projektów bez zawiłości technicznych Przeznaczony do zarządzania złożonym rozwojem oprogramowania i śledzenia błędów typy widoków zadań Kalendarz, Lista, Tablica i Oś czasu Tablice Scrum i Kanban Dostępność Zaprojektowany dla nietechnicznych użytkowników Dostępność Zaprojektowany dla użytkowników nietechnicznych Dostosowany do zarządzania projektami Agile Przypadki użycia Wizualizacja kalendarzy kampanii lub procesów onboardingu Zarządzanie sprintami i przepływami pracy ciągłego dostarczania Typy raportów Podstawowe raporty do śledzenia osi czasu i postępów Zaawansowane wglądy, takie jak wykresy prędkości i diagramy burndown Wgląd menedżera Zapewnia przegląd dla menedżerów, aby zobaczyć, co jest na śledzenie, zaległe lub wąskie gardło Niezbędne do oceny wydajności sprintu i wprowadzania zmian

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo niektórym z tych kluczowych różnic:

Funkcja #1: Cel użytkownicy i Teams

Jira Work Management była skierowana do zespołów biznesowych, oferując przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do zarządzania codziennymi operacjami, takimi jak procesy marketingowe i HR.

Integrowała się ona z często używanymi narzędziami, takimi jak Slack i obszar roboczy Google. Z kolei Jira Software była przeznaczona dla zwinnych zespołów programistycznych, integrując się z narzędziami deweloperskimi, takimi jak GitHub i GitLab, i koncentrując się na technicznych cyklach pracy.

Jira Work Management została stworzona dla tych, którzy potrzebują prostego śledzenia projektów i zarządzania projektami bez technicznych zawiłości. Była idealna dla użytkowników biznesowych, którzy mogą nie być zaznajomieni z tworzeniem oprogramowania.

Z kolei Jira Software została zaprojektowana z myślą o teamach pracujących według metodologii Agile, skupiając się na tworzeniu oprogramowania, śledzeniu błędów i planowaniu iteracji.

Funkcja #2: Tworzenie i widok zadań

Projekt Jira Work Management oferował elastyczne widoki zadań, takie jak widok kalendarza, listy, tablicy i osi czasu, dzięki czemu był dostępny dla użytkowników nietechnicznych.

Te różne widoki pozwalały zespołom organizować pracę w sposób, który najlepiej odpowiadał ich potrzebom, czy to wizualizując nadchodzące wydarzenia w kalendarzu kampanii, czy też widząc szczegółową listę zadań onboardingowych.

Projekt Jira Software dostarczył tablice Kanban i Scrum zaprojektowane specjalnie do zarządzania projektami Agile. Widoki te są dostosowane do pomocy zespołom technicznym w efektywnym zarządzaniu ich cyklami pracy.

Tablice Scrum doskonale sprawdzają się na przykład w projektach opartych na sprintach, w których zadania podzielone są na okresy czasowe, podczas gdy tablice Kanban wykorzystywane są do ciągłego dostarczania i wizualizacji postępów.

Funkcja #3: Raportowanie i generowanie wniosków

Jira Work Management udostępnia podstawowe raporty do śledzenia oś czasu i postępu projektów biznesowych, które są kluczowe dla teamów biznesowych, które muszą zrozumieć, jak dobrze postępują ich projekty JWM.

Te przyjazne dla użytkownika raporty Jira Work Management dawały menedżerom przegląd tego, co było w trakcie śledzenia, co było zaległe i gdzie mogą występować wąskie gardła.

Z drugiej strony, Jira Software oferowała zaawansowany wgląd, w tym wykresy prędkości, diagramy burndown i raporty sprintów. Narzędzia te są niezbędne dla zespołów Agile, które muszą oceniać swoją wydajność podczas sprintów, dostosowywać plany w połowie ich trwania i upewniać się, że są na dobrej drodze do spotkania swoich celów.

To sprawia, że Jira Software jest idealna dla zespołów technicznych, które chcą dopracować swoje procesy i stale je ulepszać.

Funkcja #4: Struktura i niestandardowa struktura cyklu pracy

Jira Work Management zapewniała wstępnie skonfigurowane cykle pracy zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby teamów biznesowych bez konieczności rozszerzenia ustawień. Narzędzie to posiadało wszystko, co było potrzebne do rozpoczęcia pracy.

Umożliwiało automatyzację rutynowych zadań, a nawet korzystanie ze wstępnie zdefiniowanych cykli pracy przy minimalnych wymaganiach niestandardowych. Celem była pomoc w zakończeniu zadań zamiast zarządzania oprogramowaniem.

Z kolei Jira Software oferowała zaawansowane i wysoce konfigurowalne cykle pracy. Teams mogli zdefiniować dowolną liczbę etapów pracy, a każda scena mogła mieć określone warunki, zatwierdzenia i wyzwalacze.

Można było również korzystać z wielu cykli pracy na projekt, aby łatwiej obsługiwać skomplikowane projekty.

🏆Zwycięzca: Chociaż Jira Work Management i Jira Software były skierowane do różnych użytkowników i przypadków użycia, wiele się pokrywało.

Wyłonienie jednoznacznego zwycięzcy pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami jest trudne, ale ich następca zdecydowanie spełnia wszystkie wymagania, łącząc w sobie najlepsze funkcje obu rozwiązań.

Jira - połączenie Jira Work Management i Jira Software

Łącząc te dwa narzędzia, Atlassian stworzył potężniejszą platformę typu "wszystko w jednym", która ułatwia współpracę przy różnych cyklach pracy i typach problemów.

Ujednolicona Jira jest dostosowana do różnych cykli pracy w organizacji, w tym zespołów technicznych i nietechnicznych. Oferuje większą wartość dzięki zintegrowanej komunikacji, udostępnianiu wspólnych celów i lepszym spostrzeżeniom.

Funkcje Jira

Jira wprowadza kilka nowych funkcji współpracy i komunikacji dla użytkowników Jira Software i Jira Work Management w uzupełnieniu do funkcji istniejących wcześniej u poprzedników:

Śledzenie celów

przez Oprogramowanie Jira Nowa platforma Jira umożliwia ustawienie celów bezpośrednio w widokach zadań Jiry, ułatwiając koordynację codziennej pracy z szerszymi celami.

Funkcja ta pomaga zespołom zobaczyć szerszy obraz, zapewniając, że każde zadanie przyczynia się do ogólnego powodzenia projektu lub celu biznesowego.

Skróty oparte na AI

Funkcja podziału pracy Jira oparta na AI pomaga dzielić problemy wysokiego szczebla (nazywane w Jira "epic") na mniejsze, umożliwiając Teams skupienie się bardziej na postępie niż na ustawieniach.

Obejmuje to automatyzację opartą na AI i tłumaczenie języka naturalnego na Jira Query Language (JQL) w celu zwiększenia wydajności. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, Teams mogą poświęcić więcej czasu na kreatywną i strategiczną pracę, zwiększając wydajność.

Widok listy

przez Atlassian Oprócz znanych widoków tablicy i osi czasu, widok listy jest idealny dla tych, którzy rozwijają się w zarządzaniu w stylu arkusza kalkulacyjnego, zwłaszcza w zespołach marketingowych i operacyjnych.

Obsługa dużych zaległości, dokonywanie zbiorczych aktualizacji, przypisywanie zadań i łączenie tych samych elementów projektu z celami staje się łatwe dzięki edycji in-line.

Potrzebujesz niestandardowego pola? Możesz je skonfigurować i dodać bezpośrednio w widoku listy, aby płynnie zarządzać projektami.

Integracja z Confluence i Loom

Integracje Jira z Confluence i Loom promują efektywną współpracę asynchroniczną, umożliwiając przekształcanie pomysłów z tablicy w wykonalne zadania za pomocą jednego kliknięcia.

Integracja ta pozwala Teamsom na efektywną burzę mózgów, nawet jeśli pracują zdalnie, i zapewnia, że cenne pomysły nie giną w notatkach ze spotkań.

Dzięki tej fuzji użytkownicy Jira Work Management i Jira Software zyskują ujednolicone doświadczenie, zachowując istniejące cykle pracy, a jednocześnie dodając więcej narzędzi do współpracy.

Oznacza to, że zespoły biznesowe mogą korzystać z funkcji Agile, a zespoły techniczne mogą używać szablonów biznesowych, wszystko w tym samym środowisku, zapewniając płynniejszą komunikację i cykl pracy.

Ceny Jira

Free Forever dla 10 użytkowników

dla 10 użytkowników Standard: Od 8,60 USD za użytkownika/miesiąc

Od 8,60 USD za użytkownika/miesiąc Premium: Zaczyna się od $17 za użytkownika/miesiąc

Zaczyna się od $17 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Cennik niestandardowy

Jira Work Management vs. Jira Software na Reddit

W serwisie Reddit Debata Jira Work Management vs. Jira Software dzieli użytkowników w dużej mierze w oparciu o ich indywidualne przypadki użycia i wymagania.

Na przykład, Redditor @TechnicalBid1811 uważa, że Oprogramowanie Jira to właściwy wybór, jeśli chodzi o konkretne potrzeby, takie jak umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA):

_Jeśli wszyscy twoi użytkownicy są użytkownikami JWM, to JWM może wystarczyć. JSM daje niestandardowych klientów. Z JWM nie korzystasz z wewnętrznych komentarzy przeciwko klientom ani umów SLA. Ponadto, z JSM premium otrzymujesz Opsgenie, Assets lub szablony projektów JSM. Zależy to więc od aktualnych i rosnących potrzeb

Panuje również zgoda co do tego, że fuzja sprawia, że platforma Jira jest bardziej wszechstronna i wartościowa, szczególnie jeśli chodzi o współpracę między użytkownikami technicznymi i nietechnicznymi.

Jak zauważył użytkownik Reddit @christophersonne ujął to następująco :

_No catch, this is just combining two very related products and adding Atlas, which is going to be great for some teams (And adds some new function to Jira) into one product that covers much more use cases for teams To tylko jedna z wielu nowych funkcji i nadchodzących produktów, co jest dobrym posunięciem ze strony Atlassian

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Jira Work Management vs. Jira Software

Chociaż Jira oferuje wiele funkcji, co by było, gdyby istniało jedno rozwiązanie, które wykraczałoby poza połączone możliwości Jira Work Management i Jira Software?

Spotkanie ClickUp -Aplikacja do wszystkiego w pracy. Tak, nie żartujemy.

ClickUp to jedyna aplikacja do zarządzania pracą, która jest przeznaczona zarówno dla programistów, jak i zespołów nietechnicznych, bez konieczności posiadania wielu subskrypcji na aplikacje do zarządzania zadaniami, narzędzia do zarządzania wiedzą i dokumentami, aplikacje komunikacyjne i asystentów AI

Dlaczego?

Ponieważ łączy pracę i rozmowy w jedną potężną platformę. W porównaniu do Jira clickUp oferuje kilka zaawansowanych funkcji, w tym ponad 1000 konfigurowalnych szablonów, kontekstowe i natywne AI, wbudowany czat, a nawet kreator automatyzacji w języku naturalnym, aby zaoszczędzić czas, organizować zadania i pracować w synchronizacji z zespołem.

ClickUp's One-Up #1: Zarządzanie projektami "wszystko w jednym

Platforma ClickUp do zarządzania projektami

integruje śledzenie projektów, współpracę nad dokumentami, śledzenie czasu, pulpity w czasie rzeczywistym i automatyzację w ramach jednej, intuicyjnej platformy. Kontrastuje to z Jira, która koncentruje się głównie na śledzeniu problemów i zwinnym zarządzaniu projektami.

Co więcej, ClickUp pozwala użytkownikom na niestandardowe rozszerzenie cyklu pracy nad projektem, dostosowując się do różnych potrzeb zespołu bez złożoności często związanej z konfiguracjami Jira.

ClickUp kładzie również nacisk na współpracę zespołową dzięki funkcjom takim jak przypisywanie komentarzy, przydzielanie zadań i udostępnianie dokumentów, ułatwiając lepszą komunikację między członkami zespołu.

Łatwe zarządzanie złożonymi projektami oprogramowania poprzez dzielenie ich na mniejsze, możliwe do śledzenia zadania dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp ClickUp Brain , świadoma kontekstu AI ClickUp, przyspiesza planowanie i realizację projektów. AI Project Manager automatycznie generuje podzadania na podstawie opisów zadań, skutecznie dzieląc większe zadania na łatwe do zarządzania komponenty.

Pozwala również na automatyzację tworzenia podsumowań projektów, aktualizacji postępów i elementów działań. Funkcja ta zmniejsza ręczny wysiłek wymagany do rutynowych aktualizacji, umożliwiając Teams skupienie się na bardziej strategicznych zadaniach przy jednoczesnym zachowaniu widoczności i dostosowania projektu.

Zapytanie ClickUp Brain w języku naturalnym, aby odkryć odpowiedzi na podstawie zadań, dokumentów i ludzi

Dodatkowo, dzięki menedżerowi wiedzy AI, możesz uzyskać szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące zadań, dokumentów i członków zespołu - bez przeszukiwania wielu dokumentów lub list zadań, oszczędzając w ten sposób czas i usprawniając podejmowanie decyzji. Wynik? Ty i Twój Teams zachowujecie wydajność i efektywność w każdej sytuacji.

Konfiguruj zautomatyzowane cykle pracy za pomocą ClickUp Brain i ClickUp Automations

Z Automatyzacja ClickUp , można tworzyć dostosowane sekwencje automatyzacji z akcjami, wyzwalaczami i warunkami zaprojektowanymi w celu ograniczenia powtarzalnych zadań i zminimalizowania błędów poprzez automatyzację rutynowych procesów.

Dla tych, którzy wolą gotowe rozwiązania, ClickUp oferuje bibliotekę gotowych receptur automatyzacji, które można szybko wdrożyć w celu zwiększenia wydajności bez rozszerzenia ustawień.

Pozwala to zespołowi skupić się na pracy o dużym znaczeniu, zamiast grzęznąć w zadaniach wykonywanych ręcznie.

ClickUp's One-Up #2: Lepsza współpraca i widoczność

ClickUp wspiera kompleksowe cykle rozwoju oprogramowania z wysoce konfigurowalnymi widokami projektów, takimi jak tablice Kanban, osie czasu, wykresy Gantta i pulpity zarządzania obciążeniem pracą.

Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym i zarządzanie zadaniami funkcje, ClickUp ułatwia pracę zespołom programistycznym pozostać w synchronizacji, nawet podczas pracy w różnych działach.

Dostarcza również natywne integracje z narzędziami takimi jak GitHub, Slack i Zoom, oferując łatwe połączenie między różnymi kanałami komunikacji i sieciami.

Działaj szybciej dzięki elastycznym cyklom pracy i połącz się w jednym miejscu dzięki ClickUp

Podczas gdy ClickUp Sprinty ułatwiają rozwój Agile, Pulpity ClickUp zapewniają konfigurowalną, wizualną współpracę w czasie rzeczywistym, pomagając Teams śledzić postępy, dostrzegać trendy i efektywnie zarządzać obciążeniami pracą.

Nasi inżynierowie i menadżerowie produktu utknęli w martwym punkcie z ręcznymi aktualizacjami statusu pomiędzy Jira i innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny zmarnowanego czasu na powielanie zadań. Co więcej, przyspieszyliśmy wydawanie produktów, usprawniając przekazywanie pracy między działem QA, działem technicznym i marketingiem

Nick Foster, dyrektor ds. wydajności w Lulu Press

ClickUp's One Up #3: Zaawansowane zarządzanie zadaniami

ClickUp oferuje elastyczny i bogaty w funkcje system zarządzania zadaniami, który pozycjonuje go jako solidne narzędzie do zarządzania zadaniami alternatywę dla Jira . Dzięki ClickUp zadania stają się czymś więcej niż tylko zadaniami do wykonania - ewoluują w pełni konfigurowalne cykle pracy.

Płynna współpraca i usprawnienie zarządzania zadaniami dzięki ClickUp Tasks

Zadania ClickUp

pozwala planować, organizować i współpracować nad dowolnym cyklem pracy w projekcie. Możesz łatwo dostosować statusy postępu, ustawić poziomy priorytetów, dodać niestandardowe pola dla kontekstu i połączyć zależności, aby uzyskać widok z lotu ptaka na swoje plany.

Dodatkowo, współpraca staje się płynna, ponieważ członkowie zespołu mogą bezpośrednio komentować zadania, udostępniać aktualizacje i załączać pliki, aktualizując wszystkie zainteresowane strony w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, Formularze ClickUp umożliwiają zespołom usprawnienie gromadzenia danych poprzez przekształcanie przesłanych zgłoszeń w zadania, ułatwiając przechwytywanie żądań, opinii lub danych wejściowych do projektu bezpośrednio w cyklu pracy.

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika/miesiąc

: $7 za użytkownika/miesiąc Business : $12 za użytkownika/miesiąc

: $12 za użytkownika/miesiąc Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka za obszar roboczy

Zoptymalizuj swój cykl pracy z ClickUp

ClickUp nie tylko nadąża za Jira ; na nowo definiuje zarządzanie projektami, łącząc wszystkie nowoczesne narzędzia do pracy w jednym interfejsie.

Wypełnia lukę między różnymi cyklami pracy, oferując ujednoliconą platformę, która skaluje się wraz z Twoimi potrzebami. Dlaczego więc ograniczać się do Jira? Dzięki ClickUp zawsze będziesz mieć odpowiednie narzędzie na wyciągnięcie ręki, które pomoże Ci z łatwością zrealizować każdy projekt.

Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami, gotowym do użycia szablony do zarządzania projektami oraz zaawansowane funkcje raportowania i analizy, ClickUp pomaga firmom i osobom prywatnym w zarządzaniu projektami usprawnić procesy jak nigdy dotąd.

