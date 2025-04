Zarządzanie projektami Jira: Przewodnik 2025

Zastanawiasz się, czy Jira jest dobrym narzędziem do zarządzania projektami _?

Jira to narzędzie do zarządzania projektami oferowane przez Atlassian, które pomaga planować, śledzić i zarządzać ogromną liczbą projektów.

Jira jest jak Godzilla wśród narzędzi do zarządzania projektami.

Jest gigantyczna, rzekomo wszechmocna i niezwyciężona, a także nieco onieśmielająca.

ale czy to do zrobienia z Jiry właściwego narzędzia do zarządzania projektami?

to zależy

W tym poście opiszemy, jak wygląda zarządzanie projektami za pomocą Jiry i jak pasuje ona do metodologii Agile. Natkniesz się również na kilka istotnych limitów Jiry i jak można je przezwyciężyć. Przejdźmy od razu do rzeczy!

Co to jest Jira?

Jira została stworzona jako oprogramowanie do zarządzania projektami które początkowo koncentrowało się na śledzeniu błędów, ale obecnie może pomóc firmom w obsłudze większości innych projektów.

Ciekawostka:

słowo Godzilla pochodzi od japońskiego słowa "Go-jira", co czyni z Jiry prawdziwą Godzillę wśród narzędzi do zarządzania projektami!

Firmy używają obecnie oprogramowania Jira do:

Śledzenia błędów, problemów, funkcji, zadań itp.

Jego zdolność do integracji z wieloma zewnętrznymiaplikacjami, takimi jak Salesforce, Git i tak dalej

Możliwości projektowe, takie jak tworzenie niestandardowego cyklu pracy, elastyczne bilety i zarządzanie kosztami

Ich Scrum i Kanban tablice

Narzędzie do zarządzania projektami Jira stara się spełnić wiele z tych wymagań użytkowników, choć czasami wydaje się nieco przytłaczające i przynoszące efekt przeciwny do zamierzonego. Sprawdź naszą recenzję Jira, aby uzyskać więcej informacji. nikt nie powiedział, że poskromienie Godzilli będzie łatwe!

Wykorzystanie Jira do zwinnego zarządzania projektami

Atlassian Jira traktuje praktyki Agile całkiem poważnie.

W Metodologia Agile polega na podzieleniu projektu lub wymagań na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania części lub podzadania .

Następnie zespół Agile rozpoczyna wspólną pracę nad tymi zadaniami, realizując je po kolei, zanim otrzyma informacje zwrotne od klientów na temat każdej fazy.

Jak widać, Agile polega na ciągłym współpraca i poprawa.

Podczas zarządzania projektami w sposób Agile, narzędzie Jira pomaga w:

Ustawienie planu projektu Przypisywanie ról i uprawnień zespołu projektowego Śledzenie postępu projektu Każdy z tych szerokich kroków ma kluczowe znaczenie dla zarządzania projektami i zaraz zobaczymy dlaczego:

1. Ustawienie planu projektu

Na początku każdego projektu Agile należy najpierw zbudować backlog projektu (serię zadań) i zorganizować je w sprinty.

Zadania w Jira nazywane są problemami i są reprezentowane za pomocą cyfrowych kart.

Oto jak dodać zadanie w oprogramowaniu Jira:

Utwórz problem Jira z pulpitu nawigacyjnego Jira i wybierz Zadanie jako typ problemu

jako typ problemu Opisz szczegóły zadania lub wszelkie wymagania na karcie

Dodaj wszelkie dokumenty wsparcia lub obrazy w razie potrzeby

Przypisz terminy zakończenia zadania

W razie potrzeby podziel zadania Jira na jeszcze mniejsze części

Po utworzeniu problemu lub zadania w systemie Jira można dodać je do konta planu projektu .

_To jak budowanie rzeźby z klocków LEGO

bloki o różnych kolorach i kształtach składają się na formularz

2. Przypisywanie ról i uprawnień zespołowi projektowemu

Po utworzeniu zadania, następnym krokiem będzie przypisanie kogoś do tego zadania. W oparciu o swoją wiedzę wybierzesz odpowiedniego członka zespołu projektowego i przypiszesz mu zadanie.

Zanim to jednak nastąpi, należy ustalić role członków zespołu w narzędziu do zarządzania projektami Jira i zdecydować, kto ma do czego dostęp.

3. Śledzenie postępów projektu

Masz teraz szczegółowy plan projektu i przypisałeś odpowiednich członków zespołu do każdego z zadań.

możesz teraz położyć się na leżaku i zrelaksować, prawda? 😴

może wybrać się na brunch, obejrzeć nowy film o potworach?

Niestety, rzadko się to zdarza.

Sprawy nie zawsze idą zgodnie z planem, a następną rzeczą, jaką wiesz, jest to, że termin realizacji projektu mija w przyszłym tygodniu, a ty jesteś dopiero w połowie.

Możesz skorzystać z tych funkcji narzędzia Jira, aby dotrzymać terminów:

Raporty śledzenia czasu: poustawienie śledzenia czasu w narzędziu Jiradostarczają one informacji w czasie rzeczywistym o tym, ile czasu poświęcono na każdy projekt lub zadanie

poustawienie śledzenia czasu w narzędziu Jiradostarczają one informacji w czasie rzeczywistym o tym, ile czasu poświęcono na każdy projekt lub zadanie Wykresy spalania: wizualna reprezentacja tego, ile już osiągnąłeś

wizualna reprezentacja tego, ile już osiągnąłeś Pie Chart Reports: wykres kołowy z podziałem na zadania Jira w ramach projektu

wykres kołowy z podziałem na zadania Jira w ramach projektu Raporty średniego wieku: wyświetlają średni czas, przez jaki problem Jira pozostawał nierozwiązany

wyświetlają średni czas, przez jaki problem Jira pozostawał nierozwiązany Wykres przepływu (Cumulative Flow Diagram): przedstawia statusy zadań w projekcie na przestrzeni czasu

W ten sposób można zidentyfikować wszelkie potencjalne wąskie gardła, poszukać możliwości ulepszeń i upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu Agile pracują z optymalnym obciążeniem.

Bonus:_ undefined & undefined

Czy Jira jest dobra do zarządzania projektami?

Zanim podejmiesz decyzję i wybierzesz Jira jako narzędzie do oprogramowanie do zarządzania projektami należy wziąć pod uwagę te limity:

Skomplikowane w użyciu Brak funkcji zarządzania zasobami Nie można przypisać zadań do wielu osób przypisanych Nie można utworzyć szablonów zadań Brak natywnej funkcji śledzenia celów Brak funkcji profili Brak funkcji czatu Przyjrzymy się bliżej każdemu z tych limitów i zbadamy, jak można je przezwyciężyć zarządzanie zadaniami wady innego narzędzia do zarządzania projektami, ClickUp .

1. Skomplikowany w użyciu

Użytkownicy często raportują, że Atlassian Jira jest trudna do ustawienia, a interfejs jest mylący podczas zarządzania projektami.

W końcu Jira rozpoczęła swoją działalność jako narzędzie do śledzenia błędów dla zespołu tworzącego oprogramowanie i nadal jest tym, czym jest w swojej istocie.

Chociaż dodano kilka modyfikacji i funkcji, Jira nadal jest tylko śledzenie problemów narzędzie opakowane tak, by wyglądało jak oprogramowanie do zarządzania projektami.

to jak założenie kostiumu T-Rexa i myślenie, że jest się wystarczająco dobrym, by dostać epizod w nowym filmie o Godzilli!

Narzędzie Jira może być bardzo skomplikowane dla członków, którzy nie należą do zespołu programistycznego, ze względu na skomplikowany interfejs użytkownika i stromą krzywą uczenia się wymaganą do opanowania jego funkcji.

Rozwiązanie ClickUp: Łatwe wdrożenie, intuicyjny interfejs użytkownika ClickUp jest narzędziem nr 1 na świecie do zarządzania projektami i

Alternatywa dla Jira ponieważ jego funkcje zostały zaprojektowane z myślą o użytkowniku końcowym.

Oto jak ClickUp radzi sobie ze skomplikowanym interfejsem użytkownika Jira:

Łatwo go ustawić i uzyskać na Tablicy z oprogramowaniem do zarządzania projektami

Intuicyjny interfejs użytkownika jest bardzo łatwy do opanowania

Polecenia / slash pomagają wykonywać czynności związane z projektem bezpośrednio z klawiatury

Proste zadanie hierarchie do szybkiej nawigacji i organizowania działań zespołu

Compare Jira vs Trello !

2. Brak funkcji zarządzania zasobami

Jasne, Godzilla sam zajmował się swoimi sprawami.

Ale ty nie możesz.

Dlatego masz zespół z mnóstwem innych zasobów do zarządzania!

Niestety, zarządzanie zasobami w Jira jest trudniejsze niż powinno. Brakuje w nim wielu podstawowych funkcji zarządzania zespołem i zasobami, takich jak OKR i funkcje zarządzania czasem.

Rozwiązanie ClickUp: Mnóstwo funkcji zarządzania zasobami i obciążeniem pracą

Dzięki ClickUp nie będziesz miał żadnych problemów z zarządzaniem zasobami, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, aby utrzymać optymalizację.

Oto kilka funkcji, które mogą Ci w tym pomóc:

Widok obciążenia pracą : Łatwa wizualizacja obciążenia zespołu w celu efektywnego zarządzania zasobami

Widok Box : sortuje zadania według osoby przypisanej, aby szybko zobaczyć, nad czym wszyscy pracują

Cele : dzieli cele (zadania) na mniejsze cele (kluczowe wyniki), które można śledzić w następujący sposób Podejście OKR Native Time Tracker : śledzenie jak długo ty i twój zespół pracujecie nad zadaniami

Widżety sprintu : śledzenie postępów w realizacji projektów z Burn Ups , Burndowns oraz Wykresy prędkości

3. Nie można przypisać zadań do wielu osób przypisanych

Złożony projekt często zawiera wiele skomplikowanych zadań, które wymagają więcej niż jednej osoby do pracy nad nim.

Niestety, Jira wspiera przypisywanie zadań tylko do jednej osoby, niezależnie od tego, jak skomplikowane lub wymagające może być to zadanie.

Czasami po prostu potrzeba więcej niż jednego mózgu pracującego nad problemem, a uniemożliwienie użytkownikom dodawania wielu osób przypisanych do zadania nie jest mądrym wyborem.

Rozwiązanie ClickUp: Dodawanie wielu osób przypisanych

ClickUp rozumie, że czasami jedna osoba nie wystarczy, aby zakończyć zadanie.

Właśnie dlatego ClickUp pozwala na dodanie Wiele osób przypisanych do zadania, które wymaga więcej niż jednej osoby. A jeśli potrzebujesz całej grupy osób, możesz po prostu przypisać zadania do grupy Teams (Grupa użytkowników).

pamiętaj, że jedna osoba nie jest w stanie pokonać Godzilli. Potrzebujesz do tego zgranego teamu

Możesz także sortować i filtrować swoje zadania według wielu osób przypisanych i Teams w swoim Kalendarz , Lista lub Tablica widoki.

4. Nie można utworzyć szablonów zadań

Prawdopodobnie w pewnym momencie będziesz pracować nad wieloma projektami. Niektóre z tych projektów prawdopodobnie będą miały podobne zadania.

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł po prostu skopiować podobne zadania z jednego projektu i wkleić je do innego?

Niestety, nie jest to takie proste.

Jira nie ma wbudowanych możliwości tworzenia szablonów zadań, a następnie ponownego wykorzystywania ich w innych projektach.

Aby korzystać z szablonów zadań w Jira, należy odwiedzić Atlassian Marketplace i zakupić odpowiedni dodatek.

Cała ta dodatkowa praca tylko dla szablonu!

Czujemy to samo.

Rozwiązanie ClickUp: Szablony zadań

Na szczęście ClickUp oferuje sprytne rozwiązanie tego problemu.

Dzięki ClickUp's Szablony zadań ponowne użycie szablonów jest łatwe. Można ich używać do wydarzeń, procesów lub czegokolwiek innego, co będzie potrzebne w przyszłości.

ClickUp oferuje również mnóstwo gotowych szablonów, dzięki czemu nie musisz martwić się o tworzenie szablonów od podstaw. Wystarczy wybrać jeden z nich, aby rozpocząć pracę.

W ten sposób można bez wysiłku tworzyć rozbudowane i konfigurowalne szablony zadań. Można również szybko edytować, nadpisywać i wczytywać szablony.

5. Brak natywnego śledzenia celów

Kiedy niestrudzenie pracujesz nad wieloma zadaniami, łatwo jest stracić z oczu szerszy obraz.

Jak zadanie, nad którym pracujesz, wpływa na projekt jako całość?

Czy uda nam się osiągnąć oczekiwany postęp w projekcie przed ustawionym terminem?

Ustawienie celów daje zespołowi jasność i kierunek oraz pomaga połączyć je z większym celem.

W Jira nie ma jednak wbudowanej funkcji wyznaczania celów.

A jeśli chcesz śledzić swoje planowanie sprintów cele, będziesz musiał zakupić oddzielną aplikację dodatkową z Atlassian Marketplace.

przypomnienie iPhone'a 12._

zasilacz nie wchodzi w skład zestawu. Obowiązują dodatkowe opłaty_ 😐

Rozwiązanie ClickUp: Wbudowana funkcja celów

ClickUp zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne dla Teams jest ustawienie i śledzenie celów i zadań. Właśnie dlatego Cele funkcja jest wbudowana. Bez dodatkowych opłat.

Dzięki ClickUp możesz podzielić swoje cele na mniejsze cele. Po zakończeniu każdego celu, zbliżasz się do osiągnięcia swoich celów!

Masz również zakończoną kontrolę nad celami. Mogą to być:

Liczby: Śledzenie przyrostów i spadków w różnych zakresach liczb

Śledzenie przyrostów i spadków w różnych zakresach liczb Prawda/Fałsz: Kiedy zadanie jest "zrobione" lub "nie zrobione"

Kiedy zadanie jest "zrobione" lub "nie zrobione" Waluta: Aby pozostać na szczycie swoich możliwości zarządzanie finansami Zadania: Śledzenie swoich zadań lub listy zadań

Aby pozostać na szczycie swoich możliwości zarządzanie finansami

6. Brak profili

Jeśli jesteś kierownikiem projektu, będziesz chciał wiedzieć, nad czym pracuje Twój zespół, czy ktoś jest przepracowany i jakie zadania zostały zakończone.

Bez tych informacji trudno będzie ci umożliwić swojemu zespołowi pracę z optymalnym obciążeniem i osiągnięcie krytycznych rezultatów na czas.

Nie jest to jednak możliwe w przypadku Jira.

Dzięki rozwiązaniu Jira masz do dyspozycji Tablica Kanban i Tablica Scrum oferująca widok zadań projektu z lotu ptaka.

Ale to wszystko.

Otrzymujesz przegląd wysokiego poziomu, ale nic szczegółowego na temat obciążenia pracą członka zespołu.

Jasne, istnieje raport obciążenia pracą użytkowników, ale nie zawiera on szczegółowych informacji na temat tego, kto wykonuje najwięcej pracy, jakie są ostatnio zakończone zadania i czy na liście zaległości znajdują się jakieś niezaplanowane zadania.

Rozwiązanie ClickUp: Profile

Profile Profile funkcja w ClickUp jest jak okno na obowiązki poszczególnych osób. Pomaga Tobie i zespołowi zachować odpowiedzialność.

Za pomocą profili można

Uzyskać dostęp do opisu osoby, jej roli, lokalizacji itp.

Widok ich zadań LineUp lub indywidualne listy do zrobienia

Uzyskaj wgląd w listę Działania ludzie wykonywali w miejscu pracy

Utwórz Przypomnienia dla członków Teams o terminach wykonania zadań

Identyfikacja zadań, które nie zostały jeszcze zaplanowane, ale zostały przydzielone

Wyświetlanie trendów zadań dla osób wraz z wartościami procentowymi opartymi na aktywności zadań

Ponadto, korzystając z ClickUp's Teams Insights i raportowanie można analizować, czy ktoś ma zaległości w pracy, kto wykonuje najwięcej pracy i ile czasu zajmuje każde zadanie.

Dodatkowo, używając opcji Widok Box , można dowiedzieć się dokładnie, nad czym ludzie pracują, co jest zrobione, kto potrzebuje więcej zadań, a kto ma ich za dużo.

A to jeszcze nie wszystko. Puls w ClickUp pozwala analizować aktywność w Twoim Obszary robocze w danym dniu, w oparciu o liczbę aktywnych użytkowników na godzinę. Otrzymasz również wgląd w to, jakie zadania ludzie komentują lub oglądają w danym momencie, dzięki czemu możesz od razu wskoczyć i współpracować.

Wszystkie te funkcje współpracują ze sobą, aby zapewnić Ci bezprecedensowy dostęp do wydajności Twojego zespołu, pomagając Ci wykorzystać tę wiedzę do efektywnego zarządzania projektami.

7. Brak funkcji czatu

Zwinne zarządzanie projektami opiera się na ciągłej współpracy z członkami zespołu i interesariuszami.

Jasne, możesz użyć e-maila.

Jednak w szybko zmieniającym się środowisku, po co decydować się na pocztę tradycyjną, skoro zamiast tego można korzystać z komunikatorów internetowych?

Jest to spontaniczne, wygodne i łatwe do śledzenia.

Niestety, Jira nie oferuje funkcji czatu na żywo do współpracy z zespołem. Aby uzyskać dostęp do czatu na żywo, należy zakupić osobny dodatek w Atlassian Marketplace.

Rozwiązanie ClickUp: Czaty

ClickUp's Czat widok wspiera szybkie rozmowy w czasie rzeczywistym z członkami zespołu lub innymi interesariuszami.

A najlepsze jest to, że nie trzeba nawet opuszczać obszaru roboczego, aby rozpocząć czat. Możesz po prostu zdecydować się na prowadzenie rozmów podczas swojej pracy!

To nie wszystko. Możesz także dodawać załączniki, wysyłać powiadomienia, udostępniać kody, a nawet dołączać osadzone treści do czatu.

Dodatkowo, każde zadanie ClickUp posiada własną sekcję komentarzy. Możesz jej użyć do łatwego prowadzenia dyskusji związanych z zadaniem.

A jeśli coś jest zbyt skomplikowane na tekst, możesz zamiast tego nagrać szybkie wideo za pomocą Clip aby zademonstrować swój punkt widzenia. Pomaga to uniknąć nieporozumień i ułatwia współpracę członkom zespołu.

Ale to nie wszystko.

To

zawiera mnóstwo innych funkcji, które pomogą Ci wyprzedzić Jira, takich jak:

Przypisane komentarze : konwertuje komentarze na elementy akcji aby upewnić się, że są pod opieką

konwertuje komentarze na elementy akcji aby upewnić się, że są pod opieką Niestandardowe statusy : niestandardowe statusy, aby wyróżnić różne sceny cyklu pracy zadania

Wiele widoków : wybieranie z widoków takich jak Lista , Box , Tablica i Kalendarz aby uzyskać unikalne spojrzenie na moją pracę

wybieranie z widoków takich jak Lista , Box , Tablica i Kalendarz aby uzyskać unikalne spojrzenie na moją pracę Automatyzacja **Automatyzacja powtarzalnych czynności w projekcie poprzez ustawienie kombinacji niestandardowych wyzwalaczy i akcji

Tablica Agile : wyprzedzaj swoje terminy, używając Velocity , Burndown , Burnup oraz Skumulowany przepływ wykresy z pulpitu Agile

wyprzedzaj swoje terminy, używając Velocity , Burndown , Burnup oraz Skumulowany przepływ wykresy z pulpitu Agile Widoki wykresów Gantta : planowanie zadań, zarządzanie zależności i monitorować postęp projektu z jednego miejsca

planowanie zadań, zarządzanie zależności i monitorować postęp projektu z jednego miejsca Uprawnienia **Decyduj, co członkowie Twojego zespołu i goście mogą (a czego nie mogą) zrobić w ClickUp

Niestandardowe typy pól : dodawaj bogate informacje do swoich widoków, takie jak etykiety, pola wyboru, daty, pliki itp

dodawaj bogate informacje do swoich widoków, takie jak etykiety, pola wyboru, daty, pliki itp Aplikacje mobilne : Pobierz aplikację ClickUp na Androida lub iOS, aby zachować wydajność w podróży

Stop Letting Jira Take a Bite out of Your Productivity 🐲

Jasne, Jira to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga w obsłudze zadań, problemów, błędów i funkcji.

Jednakże, ponieważ pierwotnie została zaprojektowana, aby pomóc typowemu programiście w śledzeniu błędów i problemów, brakuje jej kilku krytycznych funkcji zarządzania projektami.

Na szczęście ClickUp może z nawiązką nadrobić te wady.

Jest łatwy w użyciu, ma wsparcie dla Wiele osób przypisanych może obsługiwać Cele i daje Szablony zadań , wśród innych niesamowitych funkcje .

Więc dlaczego nie przejść na ClickUp z Jira i upewnij się, że zawsze dotrzymujesz terminów!