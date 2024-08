ClickUp vs. Jira: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Szukam oprogramowanie do zarządzania projektami aby pomóc w zarządzaniu złożonymi projektami?

Dzisiejsze projekty mogą obejmować wielu interesariuszy i procesów, z których wszystkie wymagają starannej koordynacji. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami może oznaczać różnicę między powodzeniem a "prawie-tam".

Ale które z nich wybrać - ClickUp czy Jira?

Oba są potężnymi narzędziami, które obiecują usprawnić cykl pracy , zwiększają wydajność i pomagają w utrzymaniu porządku. Ale który z nich naprawdę króluje?

Oto spojrzenie na ClickUp vs. Jira, porównujące podstawowe funkcje, użyteczność, korzyści itp. aby pomóc Ci podjąć decyzję które narzędzie wybrać .

**Co to jest ClickUp?

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która zapewnia ujednoliconą przestrzeń do planowania, współpracy i realizacji projektów o różnych kształtach i rozmiarach.

uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0_

ClickUp pomaga zespołom pracować mądrzej. Jego intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia każdemu członkowi zespołu zarządzanie projektami rezultatami i przypisać im role.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się trzem podstawowym funkcjom ClickUp:

Funkcja #1 Funkcje zwinnego zarządzania projektami

ClickUp został stworzony z myślą o współpracy i elastyczności oraz posiada wiele funkcji wspierających zwinne zarządzanie projektami. Funkcje zarządzania projektami w ClickUp obejmują:

Tablice Kanban: Organizuj i ustalaj priorytety zadań na różnych scenach, takich jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zrobione" z prostotą przeciągania i upuszczania

przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku Tablicy Kanban

Planowanie i śledzenie sprintów: Wizualne planowanie sprintów, przypisywanie zadań do wielu członków zespołu i śledzenie postępów za pomocą wykresów Burndown

uzyskaj szybki wgląd w sprinty swoich teamów dzięki widokowi ClickUp Sprint List_

Śledzenie czasu i raportowanie: Łatwo rejestruj czas spędzony na zadaniach i generuj raporty, aby analizować wydajność zespołu, śledzić budżety projektów i identyfikować obszary wymagające poprawy

uproszczony widok w ClickUp pomaga w śledzeniu czasu i zarządzaniu zadaniami dla każdego członka zespołu

Funkcja #2 Funkcje Teams

Dostosowane do unikalnych wymagań zespołów programistycznych, funkcje Oprogramowanie ClickUp może płynnie zintegrować się z cyklem życia oprogramowania. Jest to w zasadzie kompleksowy hub roboczy do międzyfunkcyjnej pracy zespołowej z niestandardowymi cyklami pracy i funkcjami takimi jak:

Integracje Git: Bezpośrednie połączenie z repozytoriami GitHub i Bitbucket w celu śledzenia błędów, problemów i pull requestów w ClickUp

ClickUp pozwala na łatwe pull requesty z GitHub i innych platform za pomocą API i konektorów

Wsparcie dla fragmentów kodu i markdown: Bezproblemowe osadzanie fragmentów kodu i formatowanie dokumentów za pomocą markdown w celu uzyskania przejrzystej i opartej na współpracy dokumentacji kodowania

Bezproblemowe osadzanie fragmentów kodu i formatowanie dokumentów za pomocą markdown w celu uzyskania przejrzystej i opartej na współpracy dokumentacji kodowania Niestandardowe pola i statusy: Dostosuj ClickUp do swojego specyficznego procesu rozwoju, tworząc niestandardowe pola do śledzenia błędów, funkcji lub innych istotnych danych

Twórz, edytuj i organizuj pola niestandardowe w ClickUp i uprość logistykę wyszukiwania

Funkcja #3 Funkcja raportowania/śledzenie problemów

Każdy kierownik projektu wie, że często to właśnie drobne problemy lub zagrożenia stają się przeszkodą w realizacji projektu rezultatów projektu . Właśnie dlatego ClickUp wykracza poza podstawowe wymagania zarządzanie zadaniami aby pomóc Teams w nawigacji i sygnalizowaniu problemów, zanim będą one miały wpływ na projekt. Z funkcjami raportowania ClickUp, teams mają dostęp do solidnych możliwości raportowania i śledzenia problemów

uproszczony widok zadań w ClickUp umożliwia niestandardowe i kategoryzowanie zadań w celu lepszego rozróżnienia zadań, przejrzystości i lepszego zarządzania zadaniami

Konfigurowalne pulpity i widżety: Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w postęp projektu, wydajność zespołu i krytyczne wskaźniki dzięki konfigurowalnym pulpitom i widżetom

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w postęp projektu, wydajność zespołu i krytyczne wskaźniki dzięki konfigurowalnym pulpitom i widżetom Szczegółowe raportowanie: Generowanie szczegółowych raportów dotyczących takich wskaźników, jak czas spędzony, ukończenie zadania, obciążenie pracą zespołu i nie tylko, aby pomóc zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować cykl pracy

Generowanie szczegółowych raportów dotyczących takich wskaźników, jak czas spędzony, ukończenie zadania, obciążenie pracą zespołu i nie tylko, aby pomóc zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować cykl pracy Monitorowanie i rozwiązywanie błędów: Skuteczne monitorowanie i rozwiązywanie problemów, błędów i pomyłek dzięki niestandardowym polom, priorytetom, współpracy i zautomatyzowanym cyklom pracy

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które upraszcza współpracę, organizację i optymalizację pracy śledzenie postępu prac . Co więcej, jest wystarczająco elastyczny, aby zaspokoić potrzeby wszystkich, od zespołów marketingowych koordynujących kampanie po zespoły programistów zarządzające złożonymi projektami kodowania.

Ceny ClickUp Wielopoziomowa struktura cenowa ClickUp zapewnia, że Teams każdej wielkości i złożoności mogą znaleźć plan odpowiadający ich unikalnym potrzebom w zakresie zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem z ograniczonym budżetem, czy dużym przedsiębiorstwem poszukującym dopasowanego rozwiązania, ClickUp zapewnia elastyczność i skalowalność, aby sprostać różnorodnym wymaganiom.

W ClickUp dostępne są zarówno darmowe, jak i płatne plany. Poniżej znajduje się ich szczegółowy przegląd:

Free Forever: Idealny do użytku osobistego. Śledzenie nieograniczonej liczby zadań i dostęp do funkcji takich jak tablice Kanban, sprinty, wsparcie 24/7, dokumenty do współpracy, tablice i wiele innych

Idealny do użytku osobistego. Śledzenie nieograniczonej liczby zadań i dostęp do funkcji takich jak tablice Kanban, sprinty, wsparcie 24/7, dokumenty do współpracy, tablice i wiele innych Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika. Nieograniczona przestrzeń dyskowa, integracje i pulpity. Odblokowuje wszystkie niezbędne funkcje zarządzania projektami, takie jak wykresy Gantta, natywne śledzenie czasu,Raportowanie Agilezarządzanie zasobami i wiele więcej

: 7 USD/miesiąc za użytkownika. Nieograniczona przestrzeń dyskowa, integracje i pulpity. Odblokowuje wszystkie niezbędne funkcje zarządzania projektami, takie jak wykresy Gantta, natywne śledzenie czasu,Raportowanie Agilezarządzanie zasobami i wiele więcej Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika. Nieograniczona liczba użytkowników. Dodaje zaawansowane funkcje, takie jak pola niestandardowe, automatyzacja, cele i mapy myśli. Odpowiedni dla rozwijających się Teams, które chcą zwiększyć współpracę i kontrolę

: 12 USD/miesiąc za użytkownika. Nieograniczona liczba użytkowników. Dodaje zaawansowane funkcje, takie jak pola niestandardowe, automatyzacja, cele i mapy myśli. Odpowiedni dla rozwijających się Teams, które chcą zwiększyć współpracę i kontrolę Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen. Idealny dla dużych zespołów z wymaganiami dotyczącymi kompleksowego zestawu funkcji, takich jak białe etykiety, niestandardowe role, nieograniczona liczba użytkowników, interfejsy API Enterprise, zaawansowane uprawnienia i kompleksowemożliwości zarządzania projektami **Co to jest Jira?

Jira to nazwa znana większości kierowników projektów i programistów, ponieważ jest to jedna z najstarszych i najpotężniejszych aplikacji do zarządzania projektami narzędzi do zarządzania projektami skoncentrowane na zarządzaniu zespołami Agile. Opracowane przez Atlassian oprogramowanie Jira zaspokaja różnorodne potrzeby projektów, koncentrując się na elastyczności i skalowalności.

Widok projektów zespołów w Jira przez Jira Dzieli projekty na łatwe do zarządzania fragmenty, pomagając śledzić, planować, wydawać, raportować i automatyzować cykle pracy. Narzędzie zawiera również szablony dla Scrum , Kanban, śledzenie błędów, DevOps i innych zadań związanych z zarządzaniem projektami, dzięki czemu idealnie nadaje się do wielu wymagań.

Funkcje Jira

Podobne do ClickUp i innych Alternatywy dla Jira oferuje kilka doskonałych funkcji skoncentrowanych na Agile i rozwoju oprogramowania, takich jak:

Funkcja #1: Tablice Agile

Zarządzanie projektami: Zarządzanie sprintami, śledzenie postępów i wizualizacja cykli pracy w projekcie za pomocą tablic Scrum i Kanban

Zarządzanie sprintami, śledzenie postępów i wizualizacja cykli pracy w projekcie za pomocą tablic Scrum i Kanban Raporty i pulpity: Uzyskaj krytyczny wgląd w metryki zaległych projektów i monitoruj sprinty za pomocą gotowych raportów i pulpitów

Uzyskaj krytyczny wgląd w metryki zaległych projektów i monitoruj sprinty za pomocą gotowych raportów i pulpitów Konfigurowalne cykle pracy: Dostosuj Jira do swoich unikalnych wymagań, tworząc niestandardowe typy problemów, pola i przejścia

Funkcja #2: Elastyczność projektu

Różne typy projektów : Wybieraj spośród projektów zarządzanych przez zespół i projektów zarządzanych przez firmę, aby decydować o anatomii i strukturze cyklu pracy w projekcie

: Wybieraj spośród projektów zarządzanych przez zespół i projektów zarządzanych przez firmę, aby decydować o anatomii i strukturze cyklu pracy w projekcie Definiowanie niestandardowych reguł: Szybkie tworzenie złożonych cykli pracy i reguł dzięki automatyzacji typu "przeciągnij i upuść" oraz przyjaznemu interfejsowi

Szybkie tworzenie złożonych cykli pracy i reguł dzięki automatyzacji typu "przeciągnij i upuść" oraz przyjaznemu interfejsowi Wiele widoków: Przeglądaj repozytoria, zobacz status rozwoju i uzyskaj widoczność DevOps w jednym narzędziu

Funkcja #3: Głęboka integracja deweloperska

Połączenie z Git: Bezpośrednie połączenie z repozytoriami Git w celu śledzenia błędów, przeglądania zmian w kodzie i zarządzania potokami kompilacji w Jira

Bezpośrednie połączenie z repozytoriami Git w celu śledzenia błędów, przeglądania zmian w kodzie i zarządzania potokami kompilacji w Jira Integracje: Rozszerzenie cyklu pracy Jira na inne systemy w organizacji poprzez integracje i API z ponad 3000 aplikacji

Cena Jira

Jira oferuje darmowe i płatne plany, które są rozliczane rocznie lub miesięcznie. Obejmują one:

Free: Free do 10 użytkowników. Zapewnia nieograniczone tablice projektów, zaległości i oś czasu, raportowanie i wgląd oraz dostęp do wsparcia społeczności

Free do 10 użytkowników. Zapewnia nieograniczone tablice projektów, zaległości i oś czasu, raportowanie i wgląd oraz dostęp do wsparcia społeczności Standard: 8,15 USD za użytkownika miesięcznie. Może być używany przez maksymalnie 35 000 użytkowników. Zapewnia podstawowe funkcje, takie jak role i uprawnienia użytkowników, dzienniki audytu, przechowywanie danych, 250 GB przestrzeni dyskowej i wsparcie w godzinach pracy

8,15 USD za użytkownika miesięcznie. Może być używany przez maksymalnie 35 000 użytkowników. Zapewnia podstawowe funkcje, takie jak role i uprawnienia użytkowników, dzienniki audytu, przechowywanie danych, 250 GB przestrzeni dyskowej i wsparcie w godzinach pracy Premium: 16 USD za użytkownika miesięcznie. Ten plan biznesowy premium zapewnia wszystko to, co plan standardowy, a także zaawansowane funkcje planowania, piaskownicę i ścieżki wydań oraz nieograniczoną przestrzeń dyskową

16 USD za użytkownika miesięcznie. Ten plan biznesowy premium zapewnia wszystko to, co plan standardowy, a także zaawansowane funkcje planowania, piaskownicę i ścieżki wydań oraz nieograniczoną przestrzeń dyskową Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowych cen. Zapewnia wszystkie funkcje planu premium plus Atlassian Intelligence (silnik AI), wiele witryn (do 150), scentralizowane subskrypcje użytkowników, kontrolę bezpieczeństwa i wsparcie 24/7

ClickUp vs. Jira: Porównanie funkcji

Zarówno ClickUp, jak i Jira posiadają doskonałe funkcje, które koncentrują się głównie na zwinnym zarządzaniu projektami. Jednak każde z narzędzi ma znaczną przewagę w kilku obszarach. Zarządzanie projektami Jira istnieje od dziesięcioleci, dzięki czemu jest znanym narzędziem dla większości Enterprise. Ma jednak stromą krzywą uczenia się w porównaniu do intuicyjnego interfejsu użytkownika ClickUp.

Tak więc, jeśli masz wybór między ClickUp a Jira, co powinieneś wybrać? Przyjrzyjmy się porównaniu ich kluczowych funkcji i ocen klientów.

ClickUp jest najbardziej znany z:

Niezrównana elastyczność i personalizacja: W pełni konfigurowalna platforma do zarządzania projektami, która pozwala dostosować widoki, cykle pracy i automatyzację do unikalnych potrzeb projektu

W pełni konfigurowalna platforma do zarządzania projektami, która pozwala dostosować widoki, cykle pracy i automatyzację do unikalnych potrzeb projektu Intuicyjny interfejs i bezproblemowa obsługa: Łatwa nauka i nawigacja, nawet dla użytkowników nietechnicznych, dzięki łatwości obsługi

Łatwa nauka i nawigacja, nawet dla użytkowników nietechnicznych, dzięki łatwości obsługi Zaawansowane funkcje zarządzania projektami i pracą : Pomimo łatwości użytkowania, ClickUp oferuje zaawansowane funkcje, które stanowią wsparcie dla każdej metodologii projektu

: Pomimo łatwości użytkowania, ClickUp oferuje zaawansowane funkcje, które stanowią wsparcie dla każdej metodologii projektu Podejście all-in-one: Zastępuje wiele rozwiązań do zarządzania projektami jedną platformą do scentralizowanego zarządzania projektami

Zastępuje wiele rozwiązań do zarządzania projektami jedną platformą do scentralizowanego zarządzania projektami Raportowanie i analityka w czasie rzeczywistym: Niestandardowe pulpity, powiadomienia i zaawansowane widoki ułatwiają śledzenie i raportowanie każdego projektu

Niestandardowe pulpity, powiadomienia i zaawansowane widoki ułatwiają śledzenie i raportowanie każdego projektu Opłacalne ceny: Bogaty w funkcje plan Free i konkurencyjne cenowo plany płatne, zaczynające się od 7 USD/miesiąc za użytkownika.

Bogaty w funkcje plan Free i konkurencyjne cenowo plany płatne, zaczynające się od 7 USD/miesiąc za użytkownika. Aplikacja mobilna: Przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna, która umożliwia pracę z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu

Przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna, która umożliwia pracę z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu Koncentracja na współpracy: Funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym i udostępnianie narzędzi, takich jak tablice do burzy mózgów, udostępniania dokumentów i wspierania pracy zespołowej

Oceny ClickUp

G2: 4,7/5 (9200 + recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Ceny ClickUp

Free Forever: Bogaty w funkcje darmowy plan

Bogaty w funkcje darmowy plan Unlimited: $7 na członka/miesiąc (nieograniczona przestrzeń dyskowa)

$7 na członka/miesiąc (nieograniczona przestrzeń dyskowa) Business: 12$ na członka/miesiąc

12$ na członka/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowe ceny Jira jest najbardziej znana z:

Solidne możliwości Agile: Zbudowany specjalnie dla metodologii Agile z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak tablice scrum, wykresy burndown i analiza danych JQL

Zbudowany specjalnie dla metodologii Agile z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak tablice scrum, wykresy burndown i analiza danych JQL Konfigurowalne przepływy pracy dla wszechstronnego zarządzania projektami: Elastyczność wyboru i dostosowania przepływów pracy w oparciu o metodologie Agile, Scrum lub Kanban

Elastyczność wyboru i dostosowania przepływów pracy w oparciu o metodologie Agile, Scrum lub Kanban Głęboka integracja oprogramowania: Konektory z ponad 3000 aplikacji i platform oraz z repozytoriami Git.

Konektory z ponad 3000 aplikacji i platform oraz z repozytoriami Git. Skalowalność klasy Enterprise: Idealna dla dużych organizacji ze złożonymi projektami i wymaganiami dotyczącymi danych, z funkcjami takimi jak zarządzanie wieloma projektami i dedykowane wsparcie

Idealna dla dużych organizacji ze złożonymi projektami i wymaganiami dotyczącymi danych, z funkcjami takimi jak zarządzanie wieloma projektami i dedykowane wsparcie Dogłębne raportowanie i analiza danych: Zaawansowane pulpity i szczegółowe raporty z JQL dla wglądu w postęp projektu i wydajność zespołu

Zaawansowane pulpity i szczegółowe raporty z JQL dla wglądu w postęp projektu i wydajność zespołu Ugruntowana platforma i silna społeczność: Biorąc pod uwagę jej silną obecność w branży od dziesięcioleci, Jira oferuje dobrze udokumentowane przewodniki, aktywną społeczność i silny ekosystem

Oceny Jira

G2: 4,3 / 5 (5600+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (13900+ recenzji)

Ceny Jira

Free

Standard : $8.15 za użytkownika/miesiąc

: $8.15 za użytkownika/miesiąc Premium : $16 za użytkownika/miesiąc

: $16 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Ostateczny werdykt

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami i zarządzanie zadaniami oba narzędzia wypadają bardzo dobrze. Oferują platformę do zarządzania projektami, która jest łatwa w użyciu, oferuje listę mocnych funkcji i może być łatwo zintegrowana z innymi aplikacjami i platformami.

ClickUp jest jednak o poziom wyżej, jeśli chodzi o możliwości współpracy, zaawansowane funkcje zarządzania projektami i łatwość obsługi. Funkcje ClickUp sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm każdej wielkości. Zarówno Jira, jak i ClickUp mają swoje mocne strony; decyzja pomiędzy Jira i ClickUp ostatecznie zależy od konkretnych wymagań, preferencji i budżetu zespołu.

uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home_

ClickUp vs. Jira na Reddicie

Zajrzeliśmy również na Reddit, aby zobaczyć, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat debaty ClickUp vs. Jira. Po sprawdzeniu ClickUp vs. Jira na Reddit widać, że większość użytkowników uważa ClickUp za bardziej przyjazny dla użytkownika i idealnie nadający się dla zwinnych zespołów.

Użytkownicy szczególnie szybko oznaczyli Zarządzanie usługami Jira do korzystania z systemów biletowych w przeciwieństwie do czatu w czasie rzeczywistym ClickUp.

"ClickUp IMO jest o wiele lepszy dla małego zespołu. System biletowy JIRA pasuje do większych organizacji"

On inny wątek użytkownik wzmiankuje, że ClickUp oferuje niestandardowe opcje, które czynią go wszechstronnym narzędziem.

"Zaczynam nową rolę PM, w której będę mógł wybrać i wdrożyć oprogramowanie do zarządzania projektami. Dzisiaj pobawiłem się ClickUp i myślę, że to jest to, czego chcę używać"

ClickUp czy Jira: **Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze dla teamów programistycznych?

W tym ostatecznym starciu ClickUp vs. Jira o pierwsze miejsce w kategorii oprogramowania do zarządzania projektami, widzimy, że ClickUp wyłania się jako najlepszy wybór

Jira jest obecna na rynku od pokoleń, wyznaczając scenę we wczesnej erze zwinnego zarządzania projektami i rozwoju oprogramowania. Menedżerowie projektów używali zarządzania projektami Jira do zarządzania zespołami programistów i projektami. Jednak systemy zarządzania projektami i wymagania zmieniły się w ostatnich latach. W porównaniu do Jira, ClickUp jest lepiej dostosowany do dzisiejszej nowoczesnej i zróżnicowanej siły roboczej.

Głęboka integracja Jira, zaawansowane śledzenie problemów i analiza danych JQL zaspokajają potrzeby dużych organizacji i złożonych projektów. Jednak w przypadku większości teamów programistycznych poszukujących elastycznego, opartego na współpracy i opłacalnego rozwiązania, ClickUp przejmuje koronę.

W przeciwieństwie do innych programów do zarządzania projektami, przyjazny dla użytkownika interfejs i zaawansowane funkcje ClickUp pomagają zarządzać zespołami programistycznymi i projektowymi każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, większym przedsiębiorstwem, czy biznesem w fazie wzrostu, ClickUp oferuje idealną opcję dla Twoich potrzeb.

Dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji, integracji, szablonom i nie tylko, jest to rozwiązanie do zarządzania projektami, które skaluje się wraz z rozwojem firmy.

ClickUp 3.0 Widok listy z szczegółowym opisem każdego zadania w Gantt i AI Zapisz się na Forever Free Plan ClickUp już dziś i zobacz, jak może on zwiększyć Twoją wydajność i sprawić, że zarządzanie projektami stanie się dziecinnie proste.