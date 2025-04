11 najlepszych kreatorów CV AI w 2025 roku, aby zoptymalizować aplikacje o pracę

Wiem z pierwszej ręki, jak frustrujące może być tworzenie atrakcyjnego CV. Jest to czasochłonne i często wydaje się czarną dziurą formatu i zawartości.

Ale co jeśli powiem ci, że istnieje lepszy sposób? Sposób na stworzenie profesjonalnego, angażującego i zoptymalizowanego pod kątem ATS CV w ułamku czasu?

Wejdź do kreatorów CV AI. Te potężne narzędzia przekształcają proces poszukiwania pracy. Upraszczają one proces tworzenia CV, oferują szablony dostosowane do indywidualnych potrzeb, optymalizują CV pod kątem konkretnych opisów stanowisk, a nawet zapewniają, że jest ono przyjazne dla ATS.

W tym wpisie na blogu przedstawię 11 najlepszych, zautomatyzowanych kreatorów CV. Zaczynajmy!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

**Czego należy szukać w AI Resume Builder?

Szukając najlepszego narzędzia AI do tworzenia CV, nie można pominąć kilku niezbędnych funkcji. Oto kluczowe funkcje, którym nadałem priorytet:

Przyjazne dla AI szablony : Upewnij się, że narzędzie zapewnia profesjonalne Szablony CV przyjazne dla ATS, które zwiększają szanse na pomyślne przejście testów

: Upewnij się, że narzędzie zapewnia profesjonalne Szablony CV przyjazne dla ATS, które zwiększają szanse na pomyślne przejście testów Dostosowane dane powstania : Wybierz kreator CV AI, który dostosowuje zawartość CV do opisów stanowisk i pożądanych tytułów bez wysiłku

: Wybierz kreator CV AI, który dostosowuje zawartość CV do opisów stanowisk i pożądanych tytułów bez wysiłku Generator listów motywacyjnych : Wybierz kreator listów motywacyjnych do tworzenia spersonalizowanych listów motywacyjnych wraz z CV

: Wybierz kreator listów motywacyjnych do tworzenia spersonalizowanych listów motywacyjnych wraz z CV Opcje niestandardowe : Poszukaj funkcji, które pozwolą ci dostosować układ, czcionki i sekcje do twojego osobistego stylu i celu pracy

: Poszukaj funkcji, które pozwolą ci dostosować układ, czcionki i sekcje do twojego osobistego stylu i celu pracy Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym : Wybierz kreator CV, który daje wskazówki i sugestie dotyczące optymalizacji życiorysów, wypunktowań i profesjonalnych podsumowań

: Wybierz kreator CV, który daje wskazówki i sugestie dotyczące optymalizacji życiorysów, wypunktowań i profesjonalnych podsumowań Wiele wersji CV : Upewnij się, że kreator umożliwia tworzenie i zapisywanie różnych życiorysów dostosowanych do różnych ofert pracy lub branż

: Upewnij się, że kreator umożliwia tworzenie i zapisywanie różnych życiorysów dostosowanych do różnych ofert pracy lub branż Opcje eksportu i formatu: Poszukaj narzędzi do tworzenia CV, które umożliwiają eksport plików PDF i innych formatów w celu bezproblemowego ubiegania się o pracę

11 najlepszych kreatorów CV AI

Oto najlepsze narzędzia do pisania AI które uważam za najlepsze do tworzenia dopasowanych CV:

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia CV i śledzenia aplikacji) Think ClickUp służy tylko do zarządzania projektami?

To kompleksowe narzędzie dla osób poszukujących pracy, oferujące narzędzia do tworzenia, organizowania i optymalizacji CV.

ClickUp jako narzędzie do tworzenia CV z wykorzystaniem AI

Niezależnie od tego, czy tworzysz profesjonalne CV, czy niestandardowy list motywacyjny dla wybranego tytułu zawodowego, ClickUp może ułatwić każdy krok.

Z ClickUp Brain odkryłem, że zarządzanie wieloma wersjami mojego CV dla różnych tytułów było łatwe. Potrzebujesz dopasować CV do swojej wymarzonej pracy? ClickUp AI Writer sugeruje odpowiednie słowa i zwroty, aby Twoje CV lub list motywacyjny idealnie pasowały do pożądanej pozycji.

Kreator CV ClickUp Brain AI

Możesz użyć ClickUp Brain do śledzenia swoich aplikacji. Narzędzie to automatyzuje zarządzanie zadaniami dzięki przypomnieniom o konieczności skontaktowania się z menedżerami ds. rekrutacji lub dotrzymania terminów - koniec z niewykorzystanymi szansami!

Kreator CV ClickUp Docs AI

Dokumenty ClickUp jest przełomowym narzędziem do pisania i edycji dokumentów i organizowanie ich. CV i listy motywacyjne tworzyłem w Dokumentach. Łatwo jest zmienić sekcję w zadanie, takie jak dopracowanie podsumowania życiorysu lub dostosowanie jego wyglądu.

Jeśli aplikujesz na kilka ról, Docs pomaga ci bezproblemowo śledzić wszystkie wersje robocze, edycje i szablony. Łatwo jest również współpracować w Docs, więc jeśli chcesz uzyskać opinię znajomego lub mentora na temat dowolnej sekcji, możesz łatwo ich oznaczyć!

Szablon do poszukiwania pracy ClickUp

Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp pomaga zorganizować i usprawnić proces ubiegania się o pracę.

Wstępnie ustawione statusy w szablonie, takie jak Applied lub Interview Scheduled, pozwalają na bieżąco śledzić informacje, a etykiety i notatki umożliwiają ocenę firm, rejestrowanie dodatków i śledzenie wynagrodzeń.

Przykładowo, jeśli ubiegasz się o rolę Marketing Managera, utwórz zadania dla każdej aplikacji, załącz CV lub listy motywacyjne i ustaw przypomnienia - wszystko w ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Tworzenie i przypisywanie zadań za pomocą Zadania ClickUp do śledzenia postępów w poszukiwaniu pracy

Monitoruj czas spędzony na składaniu podań o pracę, rozmowach kwalifikacyjnych i innych czynnościach związanych z poszukiwaniem pracy za pomocą Śledzenie czasu ClickUp Użyj Tablice ClickUp aby wizualizować swoją ścieżkę kariery i współpracować z mentorami i trenerami kariery w celu uzyskania informacji zwrotnej

Ustawienie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie (SMART) celów w poszukiwaniu pracy za pomocą Cele ClickUp limity ClickUp

Podczas gdy wiele funkcji narzędzia może być potężnych, mają one również krzywą uczenia się. Rozbudowana biblioteka samouczków ClickUp może jednak ułatwić to przejście

Aplikacja mobilna, choć wygodna, może nie mieć niektórych funkcji w porównaniu z wersją na pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Resume Worded (najlepszy do poprawy optymalizacji profilu LinkedIn)

via Resume Worded Resume Worded może pomóc Ci wyróżnić się dzięki dostosowanym opiniom na temat życiorysów i profili LinkedIn. Jeśli zmagasz się z widocznością na LinkedIn, narzędzie oferuje praktyczne sugestie dotyczące optymalizacji słów kluczowych, podkreślenia osiągnięć i przyciągnięcia rekruterów.

Platforma jest łatwa w użyciu i skupia się na praktycznych, wymiernych ulepszeniach.

Możesz przesłać swoje CV i otrzymać wynik oraz praktyczne porady dotyczące poprawy kompatybilności z ATS, podkreślenia kluczowych osiągnięć i dopracowania gramatyki. Funkcja ukierunkowanego CV jest przydatna do dostosowywania aplikacji do konkretnych ofert pracy.

Sformułowane funkcje CV

Uzyskaj natychmiastowe wyniki CV, aby ocenić skuteczność i odkryć możliwe do wprowadzenia ulepszenia

Otrzymuj spersonalizowane opinie na LinkedIn dla lepszej widoczności dla rekruterów

Dostosuj CV do opisów stanowisk, aby poprawić kompatybilność z ATS

Resume Worded Limits

Opinie AI tego narzędzia do tworzenia CV często nie uwzględniają kontekstowych preferencji rekruterów

Zawiera limit profesjonalnych szablonów dla kreatywnych lub niszowych branż

Resume Worded pricing

Free forever

Miesięcznie: $12.25/miesiąc na użytkownika

$12.25/miesiąc na użytkownika Kwartalnie: $33/miesiąc na użytkownika

$33/miesiąc na użytkownika Roczny: $19/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. Kickresume (najlepszy do tworzenia CV wspomaganych przez AI)

via Kickresume Kickresume zawiera Narzędzia AI które upraszczają proces pisania CV i listów motywacyjnych. AI Resume Writer przygotowuje dopracowane CV w kilka sekund, podczas gdy AI Cover Letter Builder zapewnia zgodność tonu i zawartości z opisem stanowiska.

Kickresume oferuje również szablony przyjazne dla ATS dla bardzo konkurencyjnych ról. Narzędzie Resume Checker analizuje życiorys i wskazuje obszary wymagające poprawy.

Funkcje Kickresume

Tworzenie profesjonalnego CV generowanego przez AI w kilka sekund, oszczędzając czas i wysiłek

Bezpośredni import danych z LinkedIn w celu szybszego tworzenia CV

Tworzenie osobistej strony internetowej z CV za pomocą jednego kliknięcia dla lepszej widoczności online

Kickresume limit

Free Plan zawiera tylko cztery podstawowe szablony CV i listu motywacyjnego

Aplikacja mobilna nie posiada zaawansowanych funkcji pulpitu

Ceny Kickresume

Free forever

Miesięcznie: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Kwartalnie: $13/miesiąc na użytkownika

$13/miesiąc na użytkownika Roczny: $7/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Kickresume

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

4. Enhancv (najlepszy do tworzenia CV przyjaznych dla ATS)

Enhancv Enhancv to intuicyjny kreator CV zaprojektowany do łatwego tworzenia CV zoptymalizowanych pod kątem ATS. Dzięki temu narzędziu możesz wybrać szablony przyjazne dla ATS, niestandardowe dla Twojego stylu.

Kreator CV online zawiera dodatki wizualne, takie jak wykresy lub osie czasu, które w wyjątkowy sposób podkreślają osiągnięcia.

Kiedy przesłałem stare CV do przetestowania, AI automatycznie wygenerowało sekcje CV i zasugerowało poprawki, oszczędzając czas.

Dodatkowe funkcje

Możliwość wgrania profilu LinkedIn w celu automatycznego wypełnienia szablonu CV

Dostosowywanie zawartości CV za pomocą AI do podań o pracę z efektownymi słowami i zwrotami akcji

Sprawdzanie błędów gramatycznych i strukturalnych w zawartości CV generowanej przez AI

Aktualne limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne nieścisłości w sugestiach AI

Model subskrypcji nie jest przystępny cenowo dla jednorazowych użytkowników

Cennik HP

Free forever

Pro Monthly Plan: $29.99/miesiąc

Oceny i recenzje HP

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

5. Kolor turkusowy (najlepszy do dostosowywania życiorysów do konkretnych opisów stanowisk)

Teal Teal to kolejny przyjazny dla użytkownika kreator CV online do tworzenia dopasowanych życiorysów. Narzędzie Job Matching pomogło mi przeanalizować, jak dobrze moje CV pasuje do oferty pracy, podkreślając kluczowe umiejętności i słowa kluczowe do poprawy. Teal jest niezwykle skuteczny dla osób poszukujących pracy na każdej scenie. Dzięki funkcjom takim jak importowanie profili LinkedIn i śledzenie podań o pracę, oszczędza czas, zapewniając jednocześnie, że CV jest przyjazne dla ATS.

Funkcje Teal

Łatwe importowanie życiorysów lub profili LinkedIn do natychmiastowego wykorzystania w tworzeniu nowych życiorysów

Analiza CV pod kątem dopasowania słów kluczowych i umiejętności do opisów stanowisk

Niestandardowe wersje CV dla różnych ról bez konieczności rozpoczynania od zera

Teal limit

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że płatna wersja nie jest warta swojej ceny

Zawartość AI generowana przez darmowy kreator CV nie zawsze jest dokładna

Teal pricing

Free forever

Teal+: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Roczny: $14.9/miesiąc na użytkownika

Teal oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

6. ResumeGenius (najlepszy do tworzenia CV z gotową zawartością)

via ResumeGenius Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, czy początkującym profesjonalistą, ResumeGenius jest właściwym rozwiązaniem dla twoich potrzeb w zakresie CV. Uważam, że proces tworzenia CV krok po kroku w AI jest prosty dzięki takim funkcjom jak szablony przyjazne dla ATS i opcje automatycznego formatowania.

Z pewnością docenisz obszerną bazę wypunktowań ResumeGenius, idealną do podkreślenia swoich umiejętności i osiągnięć. Należy jednak pamiętać, że pobieranie CV wymaga subskrypcji.

Funkcje ResumeGenius

Usprawnienie procesu tworzenia życiorysu dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi krok po kroku dla początkujących

Korzystanie z gotowej zawartości dostosowanej do podkreślenia typowych umiejętności i osiągnięć

Oszczędność czasu dzięki ATS-friendly formaty CV dla lepszego powodzenia w ubieganiu się o pracę

ResumeGenius limit

Napotkanie paywalla w celu pobrania CV po skorzystaniu z darmowego kreatora

Brak możliwości niestandardowego dostosowania czcionek i elementów projektu

Ceny ResumeGenius

Free forever

14-dniowa wersja próbna: $2.95 za użytkownika

$2.95 za użytkownika Płatny plan: $7.95/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ResumeGenius

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Rezi (najlepszy do poprawy wykorzystania słów kluczowych w CV)

via Rezi Rezi to potężny kreator CV AI, który upraszcza tworzenie wyróżniających się życiorysów. Bardzo podobał mi się intuicyjny proces - jesteś prowadzony krok po kroku przez sekcje, a AI sugeruje zawartość, gdy utkniesz.

Funkcja Target Your Resume jest korzystna - skanuje opisy stanowisk i dostarcza rekomendacje słów kluczowych, aby zwiększyć szanse na przejście przez systemy śledzenia kandydatów (ATS).

Rezi funkcje

Zwiększ skuteczność dzięki informacjom zwrotnym z Rezi Score

Otrzymuj oparte na AI sugestie dotyczące umiejętności i doświadczenia, aby dopasować je do poszukiwanej pracy i opisów ról

Zbuduj dostosowany list motywacyjny za pomocą AI, aby uzupełnić swoje CV

Rezi limit

Tworzenie listów motywacyjnych nie jest dostępne w planie Free

Opcje niestandardowe są mniej kreatywne niż w przypadku konkurentów skoncentrowanych na projektowaniu

Ceny Rezi

Free forever

Pro: 29 USD miesięcznie za użytkownika

29 USD miesięcznie za użytkownika Dożywotni: 129 USD jednorazowo

Rezi oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Resume.io (najlepszy dostęp do szablonów CV dla początkujących)

via Resume.io Aby stworzyć wyróżniające się CV i listy motywacyjne, warto sprawdzić Resume.io. Jego Szablony przyjazne dla ATS ułatwiają spełnianie wymagań pracodawców, a funkcja śledzenia ofert pracy pozwala organizować aplikacje, rozmowy kwalifikacyjne i oferty pracy w jednym miejscu.

AI Resume Builder oferuje profesjonalnie zaprojektowane szablony i zautomatyzowane sugestie dotyczące opisów i podsumowań ról zawodowych. Mogłem szybko dostosować CV, dostosowując frazy wygenerowane przez AI, upewniając się, że idealnie pasuje do oferty pracy.

Funkcje Resume.io

Niestandardowe szablony z gotowymi, przetestowanymi przez rekruterów formatami dla dowolnego zawodu lub branży

Generowanie fraz specyficznych dla danego stanowiska za pomocą AI w celu szybkiego dostosowania CV i listów motywacyjnych

Śledzenie aplikacji o pracę za pomocą narzędzi do monitorowania aplikacji, rozmów kwalifikacyjnych lub odrzuconych pozycji

Limity Resume.io

Śledzenie ofert pracy nie posiada zaawansowanej analityki dla lepszego wglądu w aplikacje

Użytkownicy raportowali sporadyczne błędy w zapisywaniu zmian online

Ceny Resume.io

Free forever

7-dniowa wersja próbna: $3.95 za użytkownika

$3.95 za użytkownika 6 miesięcy: $9.99/miesiąc na użytkownika

$9.99/miesiąc na użytkownika 1 rok: 6,25 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Resume.io

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Zety (najlepsze do tworzenia dopasowanych listów motywacyjnych i życiorysów)

via Zety Zety, narzędzie do tworzenia CV oparte na AI, upraszcza tworzenie dostosowanych do potrzeb cV techniczne i listów motywacyjnych. Niezależnie od tego, czy aktualizujesz istniejące CV, czy zaczynasz od nowa, Zety poprowadzi Cię krok po kroku z poradami ekspertów, aby stworzyć wyróżniające się CV.

Znalazłem wiele szablonów, które można dostosować do mojego stylu i celów zawodowych. Pozwoliło mi to bez wysiłku dostosować kolory, czcionki i układy. Zintegrowana funkcja sprawdzania CV zapewnia, że CV jest przyjazne dla ATS, zwiększając szanse na dotarcie do rekruterów.

Funkcje Zety

Dostosowane sugestie dla każdej sekcji, od nagłówków po umiejętności, w celu dopasowania do opisu stanowiska

Generowanie dopasowanych listów motywacyjnych uzupełniających CV w celu stworzenia spójnej aplikacji

Natychmiastowa informacja zwrotna dzięki narzędziu do sprawdzania CV pod kątem czytelności, gęstości słów kluczowych i zgodności z ATS

Zestawy limitów

Wymaga subskrypcji do pobierania, co ogranicza dostępność dla użytkowników Free

Niektórzy użytkownicy raportowali, że Zety ma ograniczone opcje niestandardowe i funkcje AI

Ceny Zety

Free forever

14-dniowa wersja próbna: $1.95 za użytkownika

$1.95 za użytkownika Pakiet miesięczny: $25.95/miesiąc na użytkownika

Zestawy ocen i recenzji

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

10. MyPerfectResume (najlepsze do tworzenia CV zgodnych z ATS dla różnych ról)

via MyPerfectResume MyPerfectResume to narzędzie AI do tworzenia życiorysów, które tworzy profesjonalne CV od podstaw lub aktualizuje bieżące CV w ciągu kilku minut.

Używałem go do tworzenia wielu wersji CV dla różnych ról, a potężny redaktor CV sprawił, że było to szybkie i łatwe.

MyPerfectResume pomaga uporządkować CV, zapewniając, że spełnia ono standardy systemu śledzenia kandydatów (ATS). Narzędzie oferuje nawet porady ekspertów, które pozwalają ulepszyć każdą sekcję CV.

Funkcje MyPerfectResume

Dostosuj swoje CV za pomocą sugestii dotyczących umiejętności i osiągnięć

Poprawa czytelności za pomocą narzędzi do sprawdzania błędów, takich jak sprawdzanie pisowni

Dostęp do wielu życiorysów dla różnych stanowisk bez konieczności odtwarzania zawartości

MyPerfectResume limit

Brak próbnej wersji Free dla usług pisania CV

Kreator CV skupia się na tekście i oferuje minimalne wsparcie dla kreatywnych portfolio

Ceny MyPerfectResume

14-dniowa wersja próbna: $1.45

$1.45 Pakiet miesięczny: $24.95/miesiąc na użytkownika

$24.95/miesiąc na użytkownika Pakiet roczny: $5.95/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje MyPerfectResume

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

11. Resumaker.ai (najlepszy do tworzenia CV dostosowanego do następnej pracy)

via Resumaker.ai Resumaker.ai łączy wydajność opartą na AI z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami, aby pomóc Ci zaprojektować nieograniczone CV, które przyciągną uwagę rekruterów.

Usprawniło to cały mój proces pisania CV, ułatwiając tworzenie nowych życiorysów lub udoskonalanie ich w celu dopasowania do konkretnych ról zawodowych.

Kreator CV AI oferuje szeroki zakres wzorów życiorysów z gotowymi szablonami. Pomogło mi to stworzyć CV dostosowane do różnych branż (kreatywnej, korporacyjnej lub technologicznej).

Funkcje Resumaker.ai

Optymalizacja podsumowania CV w celu przyciągnięcia uwagi w kilka sekund

Podkreślanie umiejętności i osiągnięć dzięki wyczyszczonym, nowoczesnym układom

Dodaj elementy wizualne, takie jak ikony, aby wyróżnić swoje CV

Resumaker.ai limit

Użytkownicy raportowali, że nie wszystkie szablony są równie przyjazne dla ATS

Narzędzie do tworzenia CV nie oferuje integracji z LinkedIn do zrobienia aktualizacji profilu

Ceny Resumaker.ai

Standard: $0.99/14 dni wersji próbnej

$0.99/14 dni wersji próbnej Pakiet miesięczny: $29.70/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Resumaker.ai

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Zoptymalizuj proces pisania CV dzięki ClickUp!

Wybór odpowiedniego narzędzia AI do tworzenia profesjonalnych CV i dopasowanych listów motywacyjnych może wydawać się przytłaczający. Jednak ta wyselekcjonowana lista 11 najlepszych narzędzi gwarantuje, że z pewnością wybierzesz idealną opcję do napisania CV z AI.

Nadal masz wątpliwości lub brakuje Ci czasu? ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem!

Jego wszechstronna platforma umożliwia zarządzanie różnymi wersjami CV, śledzenie aplikacji, ustawienie terminów i efektywną współpracę. Dodatkowo, narzędzia AI pomagają w tworzeniu wyróżniających się CV i listów motywacyjnych.

Gotowy, aby przyspieszyć planowanie kariery i zaprezentować odpowiednie umiejętności? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przejmij kontrolę nad swoimi poszukiwaniami pracy!