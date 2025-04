15 najlepszych platform oprogramowania do ujednoliconej komunikacji w 2025 r

Skuteczna komunikacja zależy od indywidualnych umiejętności i sposobu, w jaki wszyscy współpracują, nawet w zdalnym lub rozproszonym środowisku zespołu. Odpowiednia platforma ujednoliconej komunikacji pomaga wypełnić tę lukę, łącząc wiadomości, wideokonferencje i inne funkcje w jednym interfejsie.

Przy tak wielu dostępnych opcjach, znalezienie idealnego rozwiązania może być przytłaczające. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie listę 15 najlepszych platform oprogramowania do ujednoliconej komunikacji! 💬

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Usprawnij komunikację i współpracę dzięki 15 najlepszym platformom ujednoliconej komunikacji.

ClickUp : Najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy

: Najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy Nextiva : Najlepsza dla biznesowych systemów telefonicznych i rozwiązań VoIP

: Najlepsza dla biznesowych systemów telefonicznych i rozwiązań VoIP RingEX : Najlepsze skalowalne rozwiązania komunikacyjne

: Najlepsze skalowalne rozwiązania komunikacyjne Avaya : Najlepsze dla systemów komunikacyjnych klasy Enterprise

: Najlepsze dla systemów komunikacyjnych klasy Enterprise Dialpad : Najlepszy do komunikacji i współpracy opartej na AI

: Najlepszy do komunikacji i współpracy opartej na AI Zoom : Najlepsze do wideokonferencji i webinarów

: Najlepsze do wideokonferencji i webinarów 8×8 : Najlepsze dla zintegrowanej komunikacji w chmurze i rozwiązań contact center

: Najlepsze dla zintegrowanej komunikacji w chmurze i rozwiązań contact center Cisco : Najlepsze platformy ujednoliconej komunikacji dla dużych Enterprise

: Najlepsze platformy ujednoliconej komunikacji dla dużych Enterprise GoToConnect : Najlepsze rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji i pracy zdalnej

: Najlepsze rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji i pracy zdalnej Mitel : Najlepsze dla potrzeb komunikacji w małych firmach

: Najlepsze dla potrzeb komunikacji w małych firmach Vonage : Najlepszy dla elastycznych rozwiązań VoIP i przesyłania wiadomości

: Najlepszy dla elastycznych rozwiązań VoIP i przesyłania wiadomości Zoho Meeting: Najlepsze rozwiązanie do przyjaznych dla użytkownika wideokonferencji

Najlepsze rozwiązanie do przyjaznych dla użytkownika wideokonferencji Microsoft Teams : Najlepsze do płynnej integracji z Microsoft 365

: Najlepsze do płynnej integracji z Microsoft 365 Intermedia Unite : Najlepszy pakiet do komunikacji i współpracy typu "wszystko w jednym

: Najlepszy pakiet do komunikacji i współpracy typu "wszystko w jednym 3CX: Najlepszy pod względem opłacalności połączeń głosowych

**Co to jest Unified Communications?

Jeśli spojrzysz pobieżnie na wszystkie kanały komunikacji w swojej organizacji, zauważysz, że jest ich z łatwością więcej niż jeden.

Będziesz mieć jeden platforma komunikacji biznesowej do wideokonferencji i spotkań, inna do zarządzania systemem telefonicznym w firmie, jeszcze inna do obsługi wiadomości błyskawicznych i narzędzie do współpracy zespołowej do udostępniania plików.

Żonglowanie tymi narzędziami w celu zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną może być kłopotliwe. Ujednolicona komunikacja pomaga rozwiązać ten dylemat. Łączy różne narzędzia komunikacyjne w jedną platformę, w tym połączenia głosowe, udostępnianie plików i inne narzędzia do współpracy.

Oferując scentralizowany hub dla całej komunikacji, rozwijasz lepszą współpracę, zwiększasz wydajność i pomagasz swoim cross-functional teams upraszczają dyskusje związane z pracą.

💡 Pro Tip: Chcesz usprawnić komunikację, ale nie wiesz od czego zacząć? Zidentyfikuj luki komunikacyjne w miejscu pracy , napraw luki, z którymi boryka się Twój zespół i dowiedz się, jak je naprawić! 📈

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do ujednoliconej komunikacji?

Wybierając oprogramowanie do narzędzie do komunikacji opartej na współpracy oto czynniki, które należy traktować priorytetowo:

Kanały komunikacji : Upewnij się, że platforma integruje wiele kanałów, w tym wideokonferencje, połączenia audio, wiadomości błyskawiczne, e-mail i udostępnianie ekranu w jednym miejscu

: Upewnij się, że platforma integruje wiele kanałów, w tym wideokonferencje, połączenia audio, wiadomości błyskawiczne, e-mail i udostępnianie ekranu w jednym miejscu Funkcje współpracy : Wybierz ujednoliconą platformę komunikacyjną, która może obsłużyć podstawowe potrzeby w zakresie współpracy, takie jak udostępnianie plików, ujednolicone wiadomości i zarządzanie zadaniami w celu współpracy w czasie rzeczywistym

: Wybierz ujednoliconą platformę komunikacyjną, która może obsłużyć podstawowe potrzeby w zakresie współpracy, takie jak udostępnianie plików, ujednolicone wiadomości i zarządzanie zadaniami w celu współpracy w czasie rzeczywistym Łatwość użytkowania : Intuicyjny interfejs ma kluczowe znaczenie dla szybkiego wdrożenia i minimalnego szkolenia

: Intuicyjny interfejs ma kluczowe znaczenie dla szybkiego wdrożenia i minimalnego szkolenia Możliwości integracji : Powinien idealnie łączyć się z istniejącymi narzędziami biznesowymi, takimi jak CRM, oprogramowanie do zarządzania projektami lub platformy e-mail, w celu usprawnienia cyklu pracy

: Powinien idealnie łączyć się z istniejącymi narzędziami biznesowymi, takimi jak CRM, oprogramowanie do zarządzania projektami lub platformy e-mail, w celu usprawnienia cyklu pracy Wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodności : Platformy ujednoliconej komunikacji często obsługują poufne informacje. Powinny one posiadać mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie end-to-end i zgodność z normami branżowymi, takimi jak RODO, HIPAA lub certyfikaty ISO

: Platformy ujednoliconej komunikacji często obsługują poufne informacje. Powinny one posiadać mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie end-to-end i zgodność z normami branżowymi, takimi jak RODO, HIPAA lub certyfikaty ISO Skalowalność: Wybrana platforma powinna być w stanie skalować się, aby sprostać spotkaniom z klientamicele komunikacyjne. Wybierz rozwiązania z wielopoziomowymi cenami lub opcjami niestandardowymi, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby

**Czy wiesz, że rynek ujednoliconej komunikacji i współpracy (UC&C) ma do zrobienia 222,61 miliardów dolarów do 2030 roku co pokazuje, jak ważne są scentralizowane, ujednolicone platformy komunikacyjne dla Twojej organizacji!

15 najlepszych platform ujednoliconej komunikacji

Przygotowaliśmy listę 15 najlepszych platform ujednoliconej komunikacji, które zostały wybrane w celu uproszczenia komunikacji biznesowej, usprawnienia współpracy i usprawnienia cyklu pracy dla nowoczesnych firm.

Przejdźmy do szczegółów!

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy)

Nasz pierwszy wybór to ClickUp

pierwsza na świecie aplikacja do zarządzania projektami, która ujednolica komunikację i zarządzanie pracą oraz zasila ją AI, aby odblokować niezrównaną wydajność.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, oddelegowujesz zadania, czy ułatwiasz dyskusje w zespole, platforma ta pozwala na zrobienie wszystkiego, zmniejszając nieefektywność i usprawniając współpracę.

Komunikacja między klientami, kadrą kierowniczą i menedżerami jest usprawniona dzięki formularzom oraz przypisywaniu zadań i list. ClickUp jest idealny do pracy z dużymi teamami i zarządzania nimi wszystkimi za pomocą funkcji zespołów.

Christian Gonzalez, Cámara Nacional de Comercio

dowiedz się, jak aplikacja Wszystko do pracy łączy Twoje rozmowy z zadaniami ClickUp Chat przenosi wszystkie dyskusje i zadania na jedną ujednoliconą platformę, zapewniając, że wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji i współpracy, jest płynnie zintegrowane. Ciesz się indywidualnymi dyskusjami, żywymi wiadomościami grupowymi i wnikliwymi komentarzami do zadań lub dokumentów - a wszystko to bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Udostępnianie szczegółowych dyskusji poprzez nagrywanie ekranu za pomocą ClickUp Clips . To przełomowe rozwiązanie dla zespołów zdalnych lub komunikacji asynchronicznej pozwala uniknąć nieporozumień i promuje przejrzystość.

Chcesz usprawnić swoje dyskusje? Płynnie współpracuj z innymi członkami zespołu i prowadź praktyczne sesje burzy mózgów przy użyciu Tablica ClickUp dla efektywnego planowania! Intuicyjny interfejs oferuje gesty dotykowe do szkicowania i rysowania wizji w podróży, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu mogą wprowadzać zmiany w miarę możliwości.

A co najlepsze? Aby wyeliminować bałagan, Tablica integruje się z innymi funkcjami, takimi jak Dokumenty ClickUp oraz ClickUp Chat.

Dowiedz się więcej

Połączenie ClickUp Docs z cyklem pracy i udostępnienie informacji każdemu członkowi zespołu

Dzięki ClickUp Docs możesz szybko przydzielać zadania i łączyć je z cyklami pracy, aby każdy członek Twojego zespołu był na bieżąco z każdą decyzją. Edytuj swoje dokumenty z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz śledzić zadania i szybko do zrobienia.

Oprócz komunikacji wewnętrznej, to samo narzędzie zarządza wszystkimi zadaniami, śledzeniem projektów i wizualizacją przepływu pracy. Z Widoki ClickUp , uzyskaj ponad 15 w pełni konfigurowalnych widoków, w tym Gantt, Tabela, Oś czasu, Kanban, Mapa myśli i inne.

Pozwala to na szybkie udostępnianie szczegółowego widoku projektu lub zadania i przypisywanie zadań lub własności członkom zespołu. Użyj ClickUp Assign Comments aby zapewnić członkom zespołu natychmiastowe działanie w określonych punktach.

Najlepsze funkcje ClickUp

Połącz całą swoją pracę i komunikację na jednej platformie za pomocą funkcji ClickUp Chat platforma

Łatwe udostępnianie dokumentów innym członkom zespołu za pomocą ClickUp Dokumenty do zarządzania całą dokumentacją projektu i bazą wiedzy

Dowiedz się, kto edytuje lub pracuje nad tym samym zadaniem lub dokumentem co Ty dzięki Wykrywanie współpracy ClickUp zapewniając, że praca nie jest powielana

Wykorzystaj moc AI dzięki ClickUp Brain aby pomóc Ci streszczać teksty, pisać skuteczne e-maile i poprawić ogólną komunikację za pomocą wbudowanego sprawdzania pisowni i szablonów

limity ClickUp

Platforma oferuje szeroki zakres funkcji, co może być przytłaczające dla nowych użytkowników

Funkcja aplikacji mobilnej ma pewne limity w porównaniu do wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z ClickUp są bardzo pozytywne. Usprawnił on zadania związane z zarządzaniem projektami i znacznie poprawił współpracę w zespole. Naprawdę doceniam wszechstronny zestaw funkcji ClickUp, który obejmuje zarządzanie zadaniami, przypomnienia i śledzenie celów Recenzja Capterra ➡️ Czytaj więcej: Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word i ClickUp 2. Nextiva (najlepsze systemy telefoniczne dla firm i rozwiązania VoIP)

via NextivaNextiva to najwyższej klasy ujednolicona platforma komunikacyjna znana z usług VoIP (Voice over Internet Protocol).

Oferuje ona zakończony pakiet narzędzi komunikacyjnych dla firm każdej wielkości, w tym połączenia głosowe i wideokonferencje, wiadomości błyskawiczne i współpracę zespołową.

System VoIP platformy jest szczególnie chwalony za doskonałą jakość połączeń. Dzięki aplikacji mobilnej pracownicy mogą dołączać do spotkań wideo, wykonywać połączenia VoIP i wysyłać wiadomości błyskawiczne bez konieczności przywiązywania się do biurka.

Najlepsze funkcje Nextiva

Wykonywanie wysokiej jakości połączeń głosowych przez Internet, z funkcjami takimi jak przekierowanie połączeń i wirtualni recepcjoniści

Prowadzenie wysokiej jakości spotkań wideo i webinarów z udostępnianiem ekranu i wirtualnym tłem

Raportowanie w czasie rzeczywistym połączeń i wskaźników komunikacji, zwiększające wydajność

Nextiva limit

Ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą być skomplikowane dla mniejszych Business lub osób niezaznajomionych z systemami VoIP

Ceny Nextiva

Digital : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Core : $36/miesiąc na użytkownika

: $36/miesiąc na użytkownika Engage : $50/miesiąc na użytkownika

: $50/miesiąc na użytkownika Power Suite: $75/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Nextiva:

G2 : 4.5/5 (3,000+ recenzji)

: 4.5/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (900+ recenzji)

_Nextiva jest łatwa w użyciu, łatwa w ustawieniu i świetnie integruje się z różnymi głównymi dostawcami CRM. Jeśli potrzebujesz bardziej skomplikowanego ustawienia niż tylko jeden użytkownik, zespół obsługi klienta szybko pomaga i jest łatwy we współpracy Recenzja G2 3. RingEX (najlepsze skalowalne rozwiązania komunikacyjne)

via RingEXRingEX jest idealnym wyborem dla organizacji, które potrzebują systemów komunikacyjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb ich zespołów i klientów.

Ta ujednolicona platforma komunikacyjna integruje szeroki zakres kanałów komunikacji, głównie połączenia głosowe, wideokonferencje i wiadomości, w jednym interfejsie, umożliwiając płynną współpracę.

Oparta na chmurze infrastruktura platformy zapewnia pracownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu współpracy, zarówno w biurze, jak i zdalnie.

Najlepsze funkcje RingEX

Wykonuj połączenia z dowolnego miejsca dzięki systemowi telefonicznemu RingCentral opartemu na chmurze

Prowadzenie wysokiej jakości spotkań wideo z udostępnianiem ekranu, nagrywaniem i wirtualnym tłem

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych, udostępnianie plików i współpraca na scentralizowanej platformie

RingEX limit

RingEX nie integruje się z tak wieloma aplikacjami innych firm, co może być ograniczeniem dla specjalistycznych potrzeb

Ceny RingEX

Essentials : 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $27.99/miesiąc na użytkownika

: $27.99/miesiąc na użytkownika Premium : $34.99/miesiąc na użytkownika

: $34.99/miesiąc na użytkownika Ultimate: $49.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje RingEX

G2 : 4/5 (900+recenzji)

: 4/5 (900+recenzji) Capterra: 4.2/5 (1,000+recenzji)

Ogólnie rzecz biorąc, nasze doświadczenia były dobre i będziemy nadal korzystać z RingCentral w przyszłości. Portal online jest fantastyczny. Pozwala bardzo łatwo przekierowywać połączenia na telefon, a nawet odbierać je na komputerze zamiast na telefonie stacjonarnym Recenzja Capterra 4. Avaya (najlepsze systemy komunikacyjne klasy Enterprise)

via AvayaAvaya jest znaną marką w dziedzinie ujednoliconej komunikacji, oferującą doskonałe rozwiązania dla potrzeb dużych Business.

Z naciskiem na skalowalność i niezawodność, jest to platforma na poziomie Enterprise, która obsługuje dużą ilość komunikacji w różnych kanałach. Wspiera wdrażanie w chmurze, umożliwiając Business skalowanie platformy bez martwienia się o limity infrastruktury.

Dzięki analityce opartej na AI, Avaya zapewnia wgląd w cykl pracy komunikacji, optymalizując zarządzanie zespołem i poprawa jakości obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Avaya

Uzyskaj zaawansowane funkcje zarządzania połączeniami, takie jak IVR, przekierowywanie połączeń i poczta głosowa na pocztę e-mail, aby zapewnić wydajność komunikacji

Nawiązywanie i odbieranie połączeń za pomocą wideo HD w celu zapewnienia wyraźnych wirtualnych spotkań i współpracy

Skalowanie i zarządzanie systemami komunikacyjnymi bez dużych inwestycji w infrastrukturę

Limity Avaya

Początkowe ustawienia mogą być bardziej złożone i czasochłonne, wymagając dedykowanego zespołu IT

Ceny Avaya

Digital : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Głos : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Wszystkie media : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Stwórz własny: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Avaya

G2 : 4.1/5 (170+ recenzji)

: 4.1/5 (170+ recenzji) Capterra: NA

Podoba mi się, jak kompaktowe i proste jest korzystanie z Avaya. Aplikacja nie rzuca się w oczy i nie zajmuje dużej części ekranu, co pozwala na łatwiejszą wielozadaniowość Recenzja G2 5. Dialpad (najlepszy do komunikacji i współpracy opartej na AI)

via DialpadDialpad to kompleksowa, oparta na chmurze platforma ujednoliconej komunikacji usprawniająca współpracę w zespole, zaangażowanie klientów i komunikację wewnętrzną.

Dzięki Dialpad skup się na tym, co ważne, dzięki AI Recaps, pozwalając zespołowi skupić się na rozmowach, a nie na notatkach.

Inteligencja głosowa oparta na AI transkrybuje rozmowy w czasie rzeczywistym i dostarcza analizy połączeń, pomagając zespołom zidentyfikować trendy i obszary wymagające poprawy.

Najlepsze funkcje Dialpad

Wykorzystanie inteligencji głosowej opartej na AI do transkrypcji i analizy rozmów w czasie rzeczywistym, co pomaga Teams analizować połączenia

Śledzenie wskaźników wydajności, trendów połączeń i poziomów zaangażowania w celu ulepszenia strategii komunikacji

Umożliwienie zespołowi przekazywania rozmów i przenoszenia połączeń na preferowane urządzenia w celu zwiększenia wydajności

Limity klawiatury

Ceny mogą być wyższe dla mniejszych firm

Ceny dialpadów

Standard: $27/miesiąc za użytkownika

$27/miesiąc za użytkownika Pro : $35/miesiąc za użytkownika

: $35/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dialpad

G2 : 4.3/5 (250+ recenzji)

: 4.3/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (500+ recenzji)

W Dialpad Meetings najbardziej podoba mi się łatwość obsługi połączona z wysoką jakością audio i wideo. Dostęp do platformy za pomocą jednego kliknięcia eliminuje potrzebę skomplikowanych ustawień, a funkcja transkrypcji oparta na AI jest przełomem w przechwytywaniu notatek ze spotkań w czasie rzeczywistym Recenzja G2 6. Zoom (najlepszy do wideokonferencji i webinarów)

via Zoom Jeśli potrzebujesz ujednoliconej platformy komunikacyjnej do zarządzania całą komunikacją biznesową, spotkaniami z klientami, wideokonferencjami, a nawet webinarami, nie oprogramowanie do współpracy wizualnej zbliża się do Zooma.

Zoom, powszechnie uznana platforma, która zrewolucjonizowała komunikację w biznesie, oferuje szeroki zestaw funkcji, które sprawiają, że praca zdalna jest bezproblemowa.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wewnętrzne spotkania Teams, rozmowy z klientami czy webinary na dużą skalę, wszechstronność Zoom sprawia, że jest to niezastąpione narzędzie w ujednoliconej komunikacji.

Najlepsze funkcje Zoom

Dzielenie spotkań na mniejsze grupy w celu prowadzenia bardziej skoncentrowanych dyskusji, idealne do sesji burzy mózgów lub spotkań zespołowych

Transkrypcja spotkań z wykorzystaniem AI, ułatwiająca przeglądanie dyskusji i udostępnianie kluczowych wniosków

Połączenie Zoom z Kalendarzem Google, Microsoft Outlook, Slack i innymi aplikacjami w celu płynnego planowania i zarządzania cyklem pracy

Limity Zoom

Ogranicza spotkania grupowe do 40 minut, co może nie być wystarczające jako długoterminowa platforma komunikacyjna

Ceny Zoom

Basic: $0

$0 Pro: $14.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

$14.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Business: $21.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

$21.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Business Plus: $26.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

$26.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4.5/5 (55,000+ recenzji)

: 4.5/5 (55,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (14,000+ recenzji)

_Najbardziej preferowaną i lubianą funkcją są połączenia wideo i ich stabilność w połączeniach podczas rozmowy, poprawa funkcji, aby konkurować z konkurencją, która jest integracją narzędzi opartych na AI, łatwa w użyciu, bardzo przyjazna dla użytkownika i nawet niski absolwent może z niej korzystać Recenzja G2 💡 Pro Tip: Zoom może być ograniczający dla długich połączeń i może mieć powolny czas ładowania. Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji z szybszym ładowaniem i udostępnianiem plików, zapoznaj się z alternatywami Zoom jest warte rozważenia. ⏰

via 8×88×8 to potężna platforma ujednoliconej komunikacji oferująca narzędzia dla firm, które chcą usprawnić komunikację w wielu kanałach.

Koncentrując się na rozwiązaniach głosowych, wideo i contact center, ta platforma komunikacyjna spełnia potrzeby globalnych teamów, zapewniając płynną komunikację i współpracę między regionami.

Jest ona szczególnie odpowiednia dla firm z różnymi Teams pracującymi zdalnie lub w różnych strefach czasowych, oferując elastyczne rozwiązanie do połączenia pracowników, niestandardowych klientów i interesariuszy.

8 x 8 najlepsze funkcje

Uzyskaj wgląd w wydajność zespołu dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, które optymalizująstrategie komunikacji Usprawnij interakcje z klientami dzięki zautomatyzowanemu przekierowywaniu połączeń i wirtualnym asystentom, którzy kierują klientów do właściwego agenta wsparcia



8 x 8 limit

Nowi użytkownicy mogą uznać interfejs za nieco skomplikowany ze względu na szeroki zakres dostępnych funkcji

Podstawowe plany obejmują ograniczoną przestrzeń dyskową w chmurze, co może nie być wystarczające dla firm wymagających przechowywania dużych ilości danych na potrzeby spotkań i rozmów

8 x 8 ceny

Ceny niestandardowe

8 x 8 ocen i recenzji

G2 : 4.2/5 (700+ recenzji)

: 4.2/5 (700+ recenzji) Capterra: 4/5 (300+ recenzji)

Podczas gdy 8×8 początkowo oferowało nam to, czego potrzebowaliśmy do działania, w trakcie naszego powiązania zostały wprowadzone nowe rozwiązania, które pomogły nam lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów i dostosowywać się do nowych wyzwań, takich jak praca zdalna Raportowanie może być uproszczone, a także prezentowane w postaci surowych danych, co pozwala osobom o różnym poziomie umiejętności na podział informacji zgodnie z ich umiejętnościami Przegląd G2 8. Cisco (Najlepsza platforma ujednoliconej komunikacji dla dużych Enterprise)

via Cisco WebexCisco Webex jest jednym z najbardziej preferowanych narzędzi komunikacyjnych przez Enterprise i duże organizacje.

Znana ze swojej niezawodności i rozbudowanych funkcji bezpieczeństwa, platforma ta jest dostawcą kompleksowego pakietu narzędzi z silnym naciskiem na spotkanie potrzeb globalnych Enterprise.

Cisco oferuje takie funkcje jak WebEx do wideokonferencji, Jabber do wiadomości błyskawicznych oraz Cisco BroadCloud do komunikacji w chmurze. Te narzędzia komunikacyjne bezproblemowo ze sobą współpracują, zapewniając płynną współpracę zespołową.

Najlepsze funkcje Cisco

Ochrona danych dzięki szyfrowaniu i funkcjom bezpieczeństwa, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branż wymagających rygorystycznej ochrony danych

Uzyskaj nieograniczone połączenia krajowe z routingiem połączeń, pocztą głosową i połączeniami konferencyjnymi, pomagając zespołowi sprzedaży efektywnie zarządzać komunikacją

Skaluj swój biznes dzięki systemowi telefonii w chmurze Cisco, zmniejszając zapotrzebowanie na infrastrukturę lokalną

Limity Cisco

Rozwiązania Cisco są przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw, więc małe i średnie firmy mogą uznać proces ustawienia za wymagający dużych zasobów

Pomimo posiadania Free Planu, jest on ograniczony, jeśli chodzi o liczbę uczestników i zaawansowane funkcje

Ceny Cisco

Webex Free

Webex Starter : 17 USD/miesiąc za licencję

: 17 USD/miesiąc za licencję Webex Business : $25/miesiąc za licencję

: $25/miesiąc za licencję Webex Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Cisco

G2 : 4.3/5 (24,000+recenzji)

: 4.3/5 (24,000+recenzji) Capterra: 4.4/5 (7,300+ recenzji)

Jest łatwy i praktyczny. Uwielbiam filtry głosowe. Po pandemii 2020 pracujemy głównie w domu, gdzie są normalne domowe hałasy, a dzięki tym filtrom możemy prowadzić rozmowy wysokiej jakości.

Wiele razy domowy internet nie jest najlepszy, ale dzięki kodekowi i AI komunikacja jest świetna. Recenzja G2 9. GoToConnect (najlepsze rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji i pracy zdalnej)

via GoToConnectGoToConnect goToConnect, wcześniej znany jako Jive, jest jedną z najlepszych platform ujednoliconej komunikacji dla małych firm. Oferuje kompleksowe usługi głosowe, wideo i wiadomości w jednym pakiecie.

Jest to intuicyjne i opłacalne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb komunikacyjnych, łączące w sobie moc systemów telefonicznych VoIP, wideokonferencji i wiadomości zespołowych.

GoToConnect wyróżnia się w dostarczaniu technologii ujednoliconej komunikacji, w tym spotkań wideo HD, połączeń audio w chmurze i komunikatorów internetowych, a wszystko to wspierane przez łatwy w użyciu interfejs.

Najlepsze funkcje GoToConnect

Organizowanie spotkań wideo za pomocą narzędzia do konferencji internetowych wraz z funkcjami takimi jak udostępnianie ekranu, nagrywanie spotkań, pokoje konferencyjne i wiele innych

Bezproblemowa integracja z popularnymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Google Workspace, Microsoft 365 i Salesforce, zapewniająca płynną współpracę

Uzyskaj szczegółowe raportowanie i analizy połączeń, umożliwiając menedżerom śledzenie wydajności zespołu i podejmowanie decyzji opartych na danych

GoToConnect limit

Większe organizacje mogą uznać funkcje za niewystarczające w porównaniu z platformami bardziej zorientowanymi na Enterprise

CenyGoToConnect

System telefoniczny : 26 USD/miesiąc

: 26 USD/miesiąc Connect CX : $34/miesiąc

: $34/miesiąc Contact Center: $80/miesiąc

GoToConnect oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1200+recenzji)

4.4/5 (1200+recenzji) Capterra: 4.5/5 (600+recenzji)

Łatwy do wdrożenia dla pracowników w wielu lokalizacjach. Ustawienie drzewa połączeń i planów wybierania jest szybkie i łatwe do zmiany w razie potrzeby. Bezproblemowa integracja aplikacji komputerowej i mobilnej. Szybkie i łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników oraz nowych numerów telefonów i rozszerzeń Recenzja G2 10. Mitel (najlepsze rozwiązanie dla małych firm)

via MitelMitel to oparta na chmurze platforma ujednoliconej komunikacji znana z zaawansowanych funkcji zarządzania połączeniami, płynnego przesyłania wiadomości zespołowych i spotkań wideo.

Dzięki rozwiązaniom Unified Communications as a Service (UCAAS) dostęp do wszystkich form komunikacji z jednej skrzynki odbiorczej jest ulepszony, co usprawnia wyszukiwanie informacji i skraca czas reakcji.

Mitel zapewnia wsparcie dla rozwijających się firm, dostosowując się do rosnących wymagań komunikacyjnych bez obniżania jakości usług.

Najlepsze funkcje Mitel

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi do współpracy, takich jak konferencje internetowe HD, udostępnianie ekranu i wiadomości błyskawiczne do płynnej współpracy zespołowej

Uzyskaj zaawansowane funkcje komunikacyjne, takie jak przekierowywanie połączeń, automatyczna obsługa i analityka do śledzenia wydajności połączeń

Zainstaluj narzędzie zarówno z rozwiązaniami opartymi na chmurze, jak i lokalnymi, zapewniając Business elastyczność w ustawieniach komunikacji

Mitel limit

Interfejs użytkownika może być skomplikowany i wymagać czasu na naukę

Ceny Mitel

Niestandardowe ceny dla wszystkich rozwiązań UCAAS

Oceny i recenzje Mitel

G2 : 3.8/5 (200+ recenzji)

: 3.8/5 (200+ recenzji) Capterra: NA

11. Vonage (najlepszy dla elastycznych rozwiązań VoIP i przesyłania wiadomości)

via VonageVonage jest jedną z najlepszych platform ujednoliconej komunikacji znaną z rozwiązań VoIP i głębokiej integracji z różnymi aplikacjami Business.

Jej architektura oparta na chmurze pozwala na utrzymanie elastycznych, niezawodnych i bezpiecznych kanałów komunikacji, zapewniając członkom zespołu połączenie niezależnie od lokalizacji.

Vonage integruje się z innymi kanałami komunikacji , takich jak Salesforce i Microsoft Teams, umożliwiając usprawnienie cyklu pracy i poprawę interakcji z klientami.

Najlepsze funkcje Vonage

Połączenie wiadomości głosowych, wideo i tekstowych w jednym interfejsie dla łatwiejszej komunikacji

Skalowalne rozwiązanie do zarządzania połączeniami telefonicznymi z obsługą połączeń HD, nagrywaniem rozmów i przekierowywaniem połączeń

Korzystaj z potężnej aplikacji mobilnej Vonage, aby pozostać w połączeniu ze swoimi zespołami i niestandardowymi klientami, przy wsparciu urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android

Limity Vonage

Niektórzy użytkownicy zgłaszali opóźnienia w otrzymywaniu terminowego wsparcia z działu pomocy Vonage, co prowadziło do niższego zadowolenia klientów

Proces ustawienia i niestandardowej konfiguracji może być nieco skomplikowany

Ceny Vonage

Mobile: $19.99/miesiąc za rozszerzenie

$19.99/miesiąc za rozszerzenie Premium : $29.99/miesiąc za rozszerzenie

: $29.99/miesiąc za rozszerzenie Zaawansowany: $39.99/miesiąc za rozszerzenie

Vonage oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (450+recenzji)

: 4.4/5 (450+recenzji) Capterra: 4.1/5 (300+recenzji)

12. Zoho Meeting (najlepszy do przyjaznych dla użytkownika wideokonferencji)

Zoho Meeting to kompleksowa platforma do wideokonferencji i webinarów zaprojektowana w celu uproszczenia wirtualnych spotkań i usprawnienia współpracy zespołowej. Oferuje zakres funkcji ułatwiających płynną komunikację, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

najlepsze funkcje Zoho Meeting

Wysokiej jakości dźwięk i wideo dla wyczyszczonej, wyraźnej komunikacji podczas spotkań

Łatwe udostępnianie ekranu, współpraca nad dokumentami i aktywne angażowanie uczestników

Planuj spotkania bezpośrednio z kalendarza, upraszczając planowanie i organizację

Nagrywanie spotkań w celu ich późniejszego przejrzenia lub udostępniania osobom, które nie mogły w nich uczestniczyć

Organizowanie angażujących webinarów z zaawansowanymi funkcjami dla większej liczby odbiorców

Dołączanie do spotkań i uczestniczenie w nich z urządzenia mobilnego, zapewniając elastyczność

Dodawanie marki firmy w celu nadania profesjonalnego charakteru

Zoho Meeting limit

Free Plan może mieć limity dotyczące liczby uczestników, czasu trwania spotkania lub dostępnych funkcji

Integracja Zoho Meeting z innymi platformami spoza ekosystemu Zoho może wymagać pewnych ustawień

Cennik Spotkań Zoho

Free Plan

Standardowe spotkanie: 0,75 USD za hosta/miesiąc

0,75 USD za hosta/miesiąc Profesjonalne spotkanie: 1,83 USD za hosta/miesiąc

_Ceny webinarów Zoho różnią się_s

Oceny i recenzje Spotkań Zoho

G2 : 4.4/5 (1100+recenzji)

: 4.4/5 (1100+recenzji) Capterra: 4.6/5 (800+recenzji)

13. Microsoft Teams (najlepsza pod względem płynnej integracji z Microsoft 365)

via MicrosoftMicrosoft Teams to naturalny wybór dla organizacji, które już korzystają z Microsoft 365 jako platformy ujednoliconej komunikacji.

Ułatwia komunikację wewnątrz i między organizacjami, dzięki czemu jest szczególnie skuteczna dla dużych przedsiębiorstw, które potrzebują technologii UC do scentralizowanej komunikacji i zarządzanie niestandardowym zaangażowaniem klientów.

Microsoft Teams oferuje wysoce bezpieczną opcję udostępniania plików i współpracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadaje się do współpracy nad dokumentami bezpośrednio w Teams.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Płynna integracja wszystkich spotkań i dyskusji z OneDrive i SharePoint, umożliwiająca udostępnianie plików i współpracę nad nimi w czasie rzeczywistym

Zarządzanie zadaniami w Teams za pomocą aplikacji Planner i Do zrobienia, umożliwiających przypisywanie zadań i śledzenie postępów

Używaj aplikacji komputerowych i mobilnych do szybkiej i skutecznej komunikacji między członkami zespołu i zewnętrznymi interesariuszami

Limity Microsoft Teams

W planie Free brakuje niektórych zaawansowanych funkcji wideokonferencji, takich jak nagrywanie spotkań i większe limity uczestników

Bardzo ścisła integracja z ekosystemem Microsoft, tworząca limity dla tych, którzy chcą używać go z innymi aplikacjami Business

Ceny Microsoft Teams

Microsoft Teams : Free

: Free Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/miesiąc

: 6,99 USD/miesiąc Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (9000+recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Podstawowe funkcje Microsoft Teams zwiększające wydajność zespołu

14. Intermedia Unite (najlepszy pakiet do komunikacji i współpracy typu "wszystko w jednym ".)

via Intermedia UniteIntermedia Unite to ujednolicona platforma komunikacyjna, która usprawnia konferencje audio, połączenia wideo i inne technologie komunikacyjne w ramach jednej platformy.

Oferuje funkcje, które pomagają Business scentralizować komunikację między działami, poprawić współpracę i zwiększyć wydajność.

Oparty na chmurze system telefoniczny pozwala zarządzać połączeniami i komunikacją między zespołami w ujednolicony sposób. Jest wyposażony w zaawansowaną kontrolę administracyjną dla menedżerów IT, umożliwiając efektywne monitorowanie i zarządzanie komunikacją w całej organizacji.

Najlepsze funkcje Intermedia Unite

Uproszczenie komunikacji dzięki niezawodnemu, łatwemu w obsłudze systemowi telefonicznemu, który integruje się z innymi narzędziami

Nawiązywanie wysokiej jakości połączeń wideo i głosowych dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak udostępnianie ekranu, nagrywanie i niestandardowy cykl pracy

Korzystaj z tej samej platformy do przesyłania wiadomości, śledzenia zadań i wykonywania połączeń z urządzeń mobilnych

Limity Intermedia Unite

Chociaż dobrze współpracuje z usługami opartymi na chmurze, integracja z aplikacjami spoza chmury może stanowić wyzwanie

Chociaż integruje podstawowe kanały komunikacji, brakuje mu szczegółowych narzędzi analitycznych i narzędzi do współpracy obecnych w innych platformach ujednoliconej komunikacji

Ceny Intermedia Unite

Pro: 27,99 USD/miesiąc za użytkownika

27,99 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise : 32,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 32,99 USD/miesiąc za użytkownika Zintegrowane rozwiązanie Microsoft Teams: 22,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Intermedia Unite:

G2 : 4.5/5 (350+recenzji)

: 4.5/5 (350+recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+recenzji)

15. 3CX (najlepszy do opłacalnych połączeń głosowych)

via 3CX3CX to platforma ujednoliconej komunikacji, która oferuje kompleksowy zestaw funkcji w przystępnej cenie.

Koncentrując się na konferencjach audio, wiadomościach błyskawicznych i udostępnianiu plików, 3CX jest opłacalnym i wydajnym rozwiązaniem ujednoliconej komunikacji. Korzystaj z platformy jako systemu hostowanego w chmurze lub lokalnego, aby uzyskać większą elastyczność w zarządzaniu komunikacją.

Pomaga wyjść poza ceny za użytkownika, pomagając zespołom korzystać z rozwiązań UC bez ponoszenia dodatkowych opłat za dodawanie nowych użytkowników.

3CX najlepsze funkcje

Wysyłanie bezpośrednich wiadomości i czatów grupowych w ramach tej samej platformy, z opcjami wysyłania plików i zarządzania różnymi konwersacjami w dogodnym dla siebie czasie

Zarządzanie całą komunikacją, w tym pocztą głosową, e-mailami i czatami, w scentralizowanej skrzynce odbiorczej dla łatwiejszego zarządzania

Zaawansowane zarządzanie połączeniami i funkcje oparte na AI, które pomagają w kolejkowaniu i monitorowaniu połączeń, idealne do obsługi dużej liczby połączeń

3CX limit

Korzystanie wymaga zaawansowanych konfiguracji, zwłaszcza w przypadku wersji lokalnej, co może być trudne dla personelu nietechnicznego

Chociaż dobrze integruje się z większymi systemami CRM, małe firmy mogą znaleźć mniej gotowych integracji

3CX ceny

3CX PRO : 695 USD/rok

: 695 USD/rok 3CX ENT: $870/rok

Brak opcji cen miesięcznych. Hosting, wsparcie i integracje z AI są dostępne jako dodatek

3CX oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (450+recenzji)

: 4.4/5 (450+recenzji) Capterra: 4.4/5 (400+recenzji)

Poprawa komunikacji wewnętrznej i współpracy dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do komunikacji w biznesie pomaga stworzyć środowisko, w którym pracownicy czują się zaangażowani, wydajni i mają ze sobą połączenie. W miarę jak Business stale się dostosowuje i ewoluuje, potrzeba płynnej komunikacji i współpracy nigdy nie była bardziej krytyczna.

Oceń więc unikalne potrzeby swojego zespołu i wybierz narzędzie do ujednoliconej komunikacji, które spełni Twoje wymagania.

Dzięki wydajnym narzędziom, takim jak ClickUp, można zarządzać zadaniami i śledzić postępy, skutecznie komunikować się, udostępniać pliki i tworzyć ujednolicony cykl pracy bez konieczności przełączania się między platformami. Platforma umożliwia wszystko - od przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym i wideokonferencji po zaawansowane zarządzanie projektami i automatyzację przepływu pracy!

Gotowy zrewolucjonizować komunikację w swoim Teams? Zarejestruj się, aby otrzymać Free i poznaj przyszłość pracy.