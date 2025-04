11 najlepszych narzędzi AI do generowania skryptów JavaScript

Spędziłeś godziny debugując JavaScript tylko po to, by znaleźć pojedynczą literówkę, która psuje cały kod. To znana frustracja dla twórców stron internetowych.

Pisanie czystego, wydajnego kodu może być satysfakcjonujące, ale powtarzalne zadania, problemy ze składnią i optymalizacją często przeszkadzają.

Generator kodu AI JavaScript sprawia, że te chwile są mniej stresujące. Narzędzia te mogą pomóc w szybszym pisaniu, debugowaniu i udoskonalaniu kodu, pozwalając skupić się na rozwiązywaniu większych problemów i wpływowych projektach.

Na tym blogu omówimy 11 najlepszych generatorów kodu AI JavaScript, które przyspieszą i usprawnią tworzenie aplikacji.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

W oparciu o nasze badania, oto najlepsze generatory AI JavaScript dostępne obecnie na rynku:

ClickUp (Najlepszy do generowania fragmentów kodu i zarządzania cyklem życia oprogramowania) Tabnine (najlepszy do integracji kontekstowej pomocy AI w kodowaniu) CodeT5 (najlepszy do poprawiania, podsumowywania lub generowania szybkich kodów) AskCodi (najlepszy do pełnej automatyzacji, w tym generowania kodu i naprawiania błędów) GitHub Copilot (najlepszy do nauki nowych języków programowania i frameworków) SourceAI (najlepsze do generowania precyzyjnego kodu JavaScript na podstawie danych wejściowych w ludzkim języku) DeepCode by Snyk (najlepsze do wykrywania luk w zabezpieczeniach i stosowania bezpiecznych poprawek) Mutable AI (najlepsze do tworzenia artykułów w stylu Wikipedii na podstawie napisanego kodu) Replit Ghostwriter (najlepszy do debugowania JavaScript w czasie rzeczywistym i pomocy w kodzie) Codeium (najlepsze do szybkiej, lekkiej pomocy w kodzie JavaScript i współpracy) Claude AI (najlepsze do generowania wyczyszczonych i konwersacyjnych fragmentów JavaScript)

Narzędzia AI mogą generować złożone frameworki JavaScript, takie jak komponenty React, za pomocą zaledwie kilku podpowiedzi.

Czego należy szukać w generatorze JavaScript AI?

Szukając w Internecie generatorów AI JavaScript, znajdziesz wiele opcji. Aby zidentyfikować ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, zwróć uwagę na następujące kluczowe funkcje:

Jakość kodu: Generuje czysty, łatwy w utrzymaniu i wolny od błędów kod JavaScript odpowiedni dla projektów każdej skali

Generuje czysty, łatwy w utrzymaniu i wolny od błędów kod JavaScript odpowiedni dla projektów każdej skali Łatwość użycia: Akceptuje instrukcje w języku naturalnym i płynnie integruje się z popularnymi redaktorami kodu

Akceptuje instrukcje w języku naturalnym i płynnie integruje się z popularnymi redaktorami kodu Wsparcie frameworków: Kompatybilność z głównymi frameworkami, takimi jak React, Angular i Vue.js, wraz z niezbędnymi bibliotekami

Kompatybilność z głównymi frameworkami, takimi jak React, Angular i Vue.js, wraz z niezbędnymi bibliotekami Obsługa skrajnych przypadków: Skutecznie zarządza zarówno standardowymi zadaniami, jak i złożonymi lub mniej powszechnymi scenariuszami

Skutecznie zarządza zarówno standardowymi zadaniami, jak i złożonymi lub mniej powszechnymi scenariuszami Narzędzia do debugowania: Wykrywa błędy, sugeruje poprawki i optymalizuje kod dla lepszej wydajności

Wykrywa błędy, sugeruje poprawki i optymalizuje kod dla lepszej wydajności Wsparcie w nauce: Zawiera wyczyszczone komentarze i wyjaśnienia, aby pomóc użytkownikom zrozumieć wygenerowany kod

Zawiera wyczyszczone komentarze i wyjaśnienia, aby pomóc użytkownikom zrozumieć wygenerowany kod Funkcje współpracy: Ułatwia udostępnianie zespołowe i przeglądy kodu oraz dobrze współpracuje z systemami kontroli wersji, takimi jak Git

Ułatwia udostępnianie zespołowe i przeglądy kodu oraz dobrze współpracuje z systemami kontroli wersji, takimi jak Git Społeczność i wsparcie: Wspierane przez aktywną społeczność użytkowników i responsywne wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów

Wspierane przez aktywną społeczność użytkowników i responsywne wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów Opcje niestandardowe: Zapewnia dostęp do API i opcje dostosowywania modeli do konkretnych potrzeb programistycznych

Ciekawostka: JavaScript początkowo nazywał się Mocha, a następnie LiveScript, zanim ze względów marketingowych został przemianowany na JavaScript.

10 najlepszych generatorów AI JavaScript Narzędzia

Według najnowszych badań,

86.5% pracowników

korzysta z AI w miejscu pracy do zrobienia czegoś szybciej. Przyjęcie AI to nie tylko trend - to konieczność.

Oto lista najlepszych narzędzi AI do generowania kodu JavaScript, które usprawnią cykl pracy i sprawią, że kodowanie będzie szybsze, inteligentniejsze i przyjemniejsze.

1. ClickUp (najlepsze do generowania fragmentów kodu i ogólnego zarządzania cyklem życia oprogramowania)

ClickUp

nie służy tylko do kodowania - to aplikacja do wszystkiego w pracy, która usprawnia zarządzanie projektami i proces tworzenia oprogramowania.

Użyj ClickUp for Software Teams, aby bez wysiłku śledzić postępy w projekcie

Dla programistów JavaScript,

ClickUp dla Software Teams

oferuje narzędzia, które usprawniają każdy aspekt rozwoju, od pisania kodu ES6 do zarządzania integracjami API i debugowania funkcji asynchronicznych.

ClickUp Brain

Automatyzacja kodowania i generowanie podpowiedzi z ClickUp Brain

ClickUp Brain

dostawca inteligentnych rozwiązań opartych na AI do generowania fragmentów kodu JavaScript, debugowania kodu i automatyzacji powtarzalnych zadań.

Dzięki bezproblemowej integracji z GitHub i GitLab możesz śledzić commity, zarządzać pull requestami i synchronizować branchy bezpośrednio w swoich zadaniach, usprawniając proces rozwoju

Ponadto można korzystać z funkcji takich jak

Tablice ClickUp

do planowania złożonych architektur JavaScript,

Automatyzacja ClickUp

do automatyzacji cykli pracy i solidne szablony do śledzenia błędów, przeglądów kodu i zwinnego rozwoju.

Równie ważne są

Formatowanie bloków kodu w ClickUp

funkcja, która upraszcza udostępnianie fragmentów kodu poprzez podświetlanie składni. Zapewnia to, że kod jest łatwy do odczytania i zrozumienia, co ułatwia współpracę i pomaga dostawcom pracować wydajniej na platformie.

Utrzymanie uporządkowanej dokumentacji JavaScript z ClickUp Docs

Korzystając z ClickUp Docs, możesz

pisać dokumentację dla kodu

udostępnianie jej zespołowi i bezpośrednie przekazywanie lub otrzymywanie informacji zwrotnych.

ClickUp Chat

Organizuj zawartość w ClickUp Chat za pomocą etykiet takich jak Aktualizacje, Ogłoszenia lub Pomysły

Dodatkowo,

ClickUp Chat

udoskonala rozwój JavaScript, umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym, pozwalając programistom na udostępnianie fragmentów kodu, omawianie strategii i rozwiązywanie problemów w ramach ich cyklu pracy.

Nie ma potrzeby przełączania aplikacji, nigdy! Teraz możesz zarządzać dokumentacją techniczną, rozwiązywać błędy i czatować w ramach tej samej platformy.

Funkcja AI Answers zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na podstawie historii czatu i danych z połączonych aplikacji, takich jak Google Drive, GitHub i Salesforce, zapewniając szybkie rozwiązania i płynny przepływ pracy.

Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp

Szablon rozwoju oprogramowania

Aby uprościć zarządzanie projektami dla programistów JavaScript, zastosuj szablon

Szablon rozwoju oprogramowania ClickUp

. Został zaprojektowany tak, aby wspierać dynamiczne cykle pracy, dzięki czemu jest idealny dla zespołów korzystających z frameworków takich jak React lub Node.js, i ułatwia współpracę dzięki aktualizacjom i integracjom w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje ClickUp

Oszczędność czasu na powtarzalnych zadaniach: Automatyzacja zadań, takich jak aktualizacja zależności, zarządzanie skryptami kompilacji i konfigurowanie cykli pracy testowania

Automatyzacja zadań, takich jak aktualizacja zależności, zarządzanie skryptami kompilacji i konfigurowanie cykli pracy testowania Usprawnienie współpracy nad kodem: Udostępnianie bloków kodu JavaScript w formacie z podświetlaniem składni dla lepszej czytelności i współpracy

Udostępnianie bloków kodu JavaScript w formacie z podświetlaniem składni dla lepszej czytelności i współpracy Efektywna organizacja projektów: Wykorzystaj szablony do tworzenia oprogramowania i szczegółowe formularze raportowania błędów dostosowane do projektów programistycznych JavaScript

Wykorzystaj szablony do tworzenia oprogramowania i szczegółowe formularze raportowania błędów dostosowane do projektów programistycznych JavaScript Pozostań skupiony na kodowaniu: Uzyskaj dostęp do narzędzi ClickUp bezpośrednio w przeglądarce, aby usprawnić cykl pracy nad kodowaniem bez konieczności przełączania platform za pomocą rozszerzenia Chrome

Uzyskaj dostęp do narzędzi ClickUp bezpośrednio w przeglądarce, aby usprawnić cykl pracy nad kodowaniem bez konieczności przełączania platform za pomocą rozszerzenia Chrome Połącz wszystkie swoje narzędzia: Połącz ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami, takimi jak narzędziami do tworzenia aplikacji takimi jak Visual Studio Code, Jenkins i ponad 1000 innych integracji

limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji i niestandardowe ustawienia ClickUp mogą wymagać czasu, aby nowi użytkownicy mogli je w pełni opanować

Aplikacja mobilna ClickUp, choć wygodna, jest mniej odpowiednia do zaawansowanych niestandardowych ustawień

Ceny ClickUp

Free na zawsze

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Tabnine (najlepszy do integracji pomocy w kodowaniu z wykorzystaniem kontekstowej sztucznej inteligencji)

przez Eclipse Marketplace Tabnine to asystent kodowania AI, który sprawdza się w niestandardowym generowaniu kodu, testowaniu i przeglądach kodu. To Narzędzie AIpomaga programistom szybciej generować wysokiej jakości kod w ich ulubionym IDE. Obejmuje wszystkie aspekty pomocy w kodowaniu - dane powstania kodu, wyjaśnienia, poprawki błędów i bezpieczeństwo.

Najlepsze funkcje

Generowanie inteligentniejszych sugestii kodu z kontekstem na podstawie wcześniej używanych kodów i powtarzających się wzorców

Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii dzięki najnowszym programom LLM, w tym Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, Command R+ i Codestral

Płynna integracja z cyklem pracy dzięki możliwości połączenia Tabnine z prywatnymi punktami końcowymi modelu

Upewnij się, że Twój kod pozostaje bezpieczny, ponieważ Tabnine nie przechowuje go ani nie używa do trenowania swojego modelu

Limity Tabnine

Może wymagać dużej ilości zasobów, powodując problemy z wydajnością i pamięcią w przypadku większych baz kodu

Narzędzie sugeruje niepotrzebnie długie, wieloliniowe kody, o które użytkownicy nie prosili

Ceny Tabnine

Basic: Free

Free Dev: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: $39/miesiąc za użytkownika

Tabnine oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 40 recenzji)

4.2/5 (ponad 40 recenzji) Caterra: Za mało recenzji

3. CodeT5 (najlepszy do poprawiania, podsumowywania lub generowania szybkich kodów)

przez Salesforce CodeT5, wstępnie wytrenowany, świadomy kodu model kodera-dekodera Salesforce, jest szczególnie wydajny dla programistów JavaScript. Dzięki opartemu na AI rozumieniu kodu i przetwarzaniu języka naturalnego, CodeT5 pomaga w pracy nad poprawą ogólnej jakości aplikacji JavaScript.

Upraszcza złożone zadania, takie jak generowanie kodu, zakończone, wykrywanie defektów, wyjaśnianie i podsumowywanie.

Najlepsze funkcje CodeT5

Wykorzystanie wstępnego szkolenia na dużą skalę w celu zapewnienia bardzo dokładnych sugestii i zakończonych specyficznych dla składni i wzorców JavaScript

Uproszczenie objaśniania i debugowania funkcji JavaScript przy użyciu intuicyjnych danych wejściowych języka

Wykrywanie typowych problemów JavaScript, takich jak błędy zakresu lub nieprawidłowe zarządzanie async/await

limity CodeT5

Wymaga znacznego dostrojenia, aby osiągnąć optymalną wydajność w określonych domenach i konkretnych zadaniach

Choć CodeT5 dobrze radzi sobie ze zrozumieniem struktury kodu, może zmagać się ze złożoną logiką lub problemami zależnymi od kontekstu

Ceny CodeT5

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje CodeT5

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. AskCodi (najlepszy do pełnej automatyzacji, w tym generowania kodu i naprawiania błędów)

przez AskCodi AskCodi to kolejny asystent kodowania oparty na AI, który jest pomocny w rozwoju JavaScript. Umożliwia szybsze tworzenie dokumentacji i debugowanie dzięki specjalistycznym spostrzeżeniom.

Codi Sandbox oferuje sugestie dotyczące kodowania w czasie rzeczywistym, podczas gdy zorientowane na przypadki użycia aplikacje Codi Apps zapewniają dostosowane doświadczenie do konkretnych zadań programistycznych, takich jak wyjaśnianie błędów, refaktoryzacja kodu i analiza Big-O.

Najlepsze funkcje AskCodi

Otrzymuj w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące składni, logiki i kodu specyficznego dla frameworka

Wykorzystanie kilku aplikacji Codi Apps do konkretnych przypadków użycia związanych z kodowaniem

Wsparcie dla wielu IDES, w tym VSCode, JetBrains, Sublime Text i innych

AskCodi limit

Czasami, jeśli odpowiedź jest zbyt długa, AI nagle przestaje generować kod

Użytkownicy narzekali na strukturę kredytów, ponieważ aplikacja staje się po prostu bezużyteczna, gdy skończą się kredyty

Ceny AskCodi

Premium: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Ultimate: $34.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje AskCodi

G2: 4.8/5 (40+ recenzji)

4.8/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. GitHub Copilot (najlepszy do nauki nowych języków programowania i frameworków)

przez GitHub GitHub Copilot automatycznie uzupełnia kod i wspiera wspólne kodowanie z AI, oferując płynną integrację z różnymi IDE, takimi jak Visual Studio, JetBrains i środowiska terminalowe.

Będąc narzędzie do tworzenia oprogramowania gitHub Copilot wykorzystuje kontekst z bazy kodu użytkownika do generowania odpowiednich sugestii. Dzięki temu idealnie nadaje się do przyspieszenia rozwoju przy jednoczesnym dopasowaniu do stylu kodowania. Możesz tworzyć prywatne rozszerzenia, aby niestandardowo dostosować Copilot do swoich wewnętrznych narzędzi i cykli pracy.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Generowanie precyzyjnych automatycznych zakończeń i sugestii na podstawie istniejącego kodu i kontekstu projektu w trakcie pisania

Uzyskiwanie wygenerowanych przez AI opisów i podsumowań zmian kodu w celu zrozumienia zakresu aktualizacji

Ustawienie niestandardowych instrukcji w VS Code lub Visual Studio w celu dostosowania odpowiedzi na czacie w oparciu o ulubione narzędzia, praktyki organizacyjne i standardy kodowania

Integracja prywatnych rozszerzeń i integracji innych firm, takich jak GitHub Actions

limity GitHub Copilot

Trafność i skuteczność sugestii Copilot może się czasami różnić

Nauczenie się, jak skutecznie korzystać z sugestii GitHub Copilot i integrować je z projektem, może zająć trochę czasu

Ceny GitHub Copilot

Free

Teams: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $21/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

4,5/5 (ponad 140 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

6. SourceAI (najlepszy do generowania precyzyjnego kodu JavaScript na podstawie danych wejściowych w ludzkim języku)

przez SourceAI Jeśli chcesz zmienić swoje podejście do kodowania JavaScript, umożliwiając udział zarówno programistom, jak i osobom niebędącym programistami, SourceAI jest najlepszym rozwiązaniem. Wykorzystuje najnowocześniejsze modele AI, takie jak GPT-3 i Codex, do generowania wysokiej jakości kodu wykonywalnego na podstawie zwykłych tekstów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, SourceAI wyróżnia się wielojęzycznym wsparciem i prostą konstrukcją.

Najlepsze funkcje SourceAI

Tłumaczenie zwykłych opisów tekstowych na kod w wielu językach, takich jak Python, JavaScript, C++ i inne

Tworzenie funkcjonalnego oprogramowania bez wysiłku dzięki zakończonemu procesowi rozwoju bez użycia kodu

Automatyzacja danych powstania zoptymalizowanych komponentów kodu wielokrotnego użytku w celu przyspieszenia cyklu rozwoju przy użyciu fragmentów kodu wielokrotnego użytku

SourceAI limit

Czasami ładowanie odpowiedzi może trwać dłużej, a dane wyjściowe mogą być niekompletne, jeśli nie zostaną dostarczone wystarczające szczegóły dotyczące problemu

Szkolenie wymaga rozszerzenia zbiorów danych, co może być trudne do uzyskania w przypadku specjalistycznych pól lub niedostatecznie reprezentowanych języków i kultur

Ceny SourceAI

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SourceAI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (25+ recenzji)

Przyjazne przypomnienie: Zawsze sprawdzaj kod wygenerowany przez AI, aby upewnić się, że jest on zgodny z logiką i standardami twojego projektu.

7. DeepCode by Snyk (najlepszy do wykrywania luk w zabezpieczeniach i stosowania bezpiecznych poprawek)

przez DeepCode W przeciwieństwie do jednomodelowych narzędzi AI, takich jak GPT-4, które mogą borykać się z problemami prywatności i losowymi "halucynacjami", DeepCode jest samoobsługowy, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Wykorzystuje wiele modeli i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, aby skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa aplikacji.

Ustawienie DeepCode wyróżnia się tym, że łączy w sobie AI dla teamów programistycznych z symboliczną i generatywną AI, uczeniem maszynowym i spostrzeżeniami ekspertów z zespołu bezpieczeństwa Snyk. Wynikiem jest większa dokładność w wykrywaniu problemów i oferowaniu poprawek - bez zgadywania.

Najlepsze funkcje DeepCode

Natychmiastowe stosowanie poprawek bezpieczeństwa bezpośrednio w IDE, redukując ręczną interwencję i przyspieszając bezpieczne kodowanie dzięki funkcji DeepCode AI Fix

Identyfikacja wzorców kodu i luk w zabezpieczeniach na podstawie logiki i przepływu w celu tworzenia niestandardowych reguł wielokrotnego użytku wykraczających poza składnię

Oznaczanie luk w zabezpieczeniach podczas generowania kodu, zapewniając poprawki jednym kliknięciem dzięki skanowaniu w czasie rzeczywistym

Oferowanie kompleksowej widoczności dzięki zaawansowanemu monitorowaniu i raportowaniu w celu skalowania praktyk bezpieczeństwa

Limity DeepCode

Może generować fałszywie pozytywne wyniki w kodzie, gdy ma do czynienia ze złożonymi kodami

Jakość danych wyjściowych jest w dużym stopniu zależna od jakości danych szkoleniowych

Ceny DeepCodeAI

Free

Teams: $25/miesiąc za produkt

$25/miesiąc za produkt Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje DeepCodeAI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

8. Mutable AI (najlepsze do tworzenia artykułów w stylu Wikipedii z napisanego kodu)

przez YouTube Funkcja Auto Wiki Mutable.ai przekształca bazę kodu w dynamiczną, interaktywną dokumentację, taką jak strona Wikipedii. Usprawnia zrozumienie złożonych projektów, organizując kod w uporządkowaną, łatwą w nawigacji zawartość.

Dzięki temu samemu kodowi, narzędzie to zapewnia aktualność dokumentacji i upraszcza proces kodowania, pomagając w zarządzaniu dużymi bazami kodów i stać się lepszym programistą .

Mutable AI najlepsze funkcje

Automatyczne połączenie dokumentacji z określonymi liniami kodu, zapewniające przejrzystość i eliminujące niejednoznaczne odniesienia

Wykorzystaj Mermaid.js do generowania wizualizacji architektonicznych, pomagając Teamsom w szybkim zrozumieniu złożonych projektów systemów

Wypróbuj wspomaganą przez AI edycję i udoskonalanie wiki, aby dokumentacja była dokładna i wnikliwa

Synchronizacja z repozytoriami co miesiąc lub z każdym commitem za pośrednictwem bota pull request

Mutowalne limity AI

Osiągnięcie zakończonej dokładności może być wyzwaniem, szczególnie w przypadku złożonego kodu

Brakuje funkcji API i integracji z innymi firmami

Ceny zmiennej AI

Niestandardowy cennik

Mutowalne oceny i recenzje AI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Replit Ghostwriter (najlepszy do debugowania i pomocy w kodzie JavaScript w czasie rzeczywistym)

przez Replit Ghostwriter Replit to aplikacja internetowa i kreator stron internetowych, który wykorzystuje AI do zrobienia rzeczy w mgnieniu oka. Ghostwriter jest narzędziem Replit opartym na AI, które integruje się z aplikacją Replit redaktor kodu aby zwiększyć doświadczenie programistów w kodowaniu.

Wykorzystuje zaawansowane duże modele językowe (LLM), aby pomóc w zadaniach programistycznych, takich jak zakończenie kodu, debugowanie i generowanie.

Replit Ghostwriter najlepsze funkcje

Otrzymuj w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące kodu w edytorze, które dostosowują się do konkretnych plików i struktury kodu, z którym pracujesz

Identyfikuj problemy w kodzie, sugeruj rozwiązania i automatycznie je naprawiaj, a wszystko to w środowisku Replit

Ghostwriter płynnie refaktoryzuje kod, zastępując pętle rekurencją lub odwrotnie, dostosowując się do preferencji użytkownika

Replit Ghostwriter ograniczenia

Może generować niepoprawny lub nieoptymalny kod w zależności od złożoności zadania i podpowiedzi

Może być używany tylko na platformie Replit, co ogranicza integrację z innymi środowiskami programistycznymi

Ceny Replit Ghostwriter

Starter: Free

Free Replit Core: $25/miesiąc

$25/miesiąc Teams: $40/miesiąc za użytkownika

Replit Ghostwriter oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Codeium (najlepsze do szybkiej, lekkiej pomocy i współpracy nad kodem JavaScript)

przez JetBrains Codeium to potężny zestaw narzędzi do kodowania AI, który oferuje zakres inteligentnych funkcji, w tym generowanie kodu oparte na AI, kontekstowe autouzupełnianie i narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, a wszystko to zintegrowane z popularnymi środowiskami programistycznymi.

Codeium zapewnia narzędzia do inteligentniejszego kodowania, szybszego debugowania i lepszej współpracy w zespole, poprawiając wydajność programistów i skupienie.

Najlepsze funkcje Codeium

Zintegruj generowanie kodu i autouzupełnianie oparte na AI ze współpracą w czasie rzeczywistym i kontrolą wersji za pomocą edytora Codeium Windsurf

Używaj Codeium ze wszystkich swoich ulubionych edytorów kodu, takich jak VS Code, JetBrains, Neovim i innych

Zintegruj Codeium Forge z zaawansowanymiNarzędzia do generowania kodu AI do współpracy i kontroli wersji w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj sugestie kodu oparte na AI bezpośrednio w interfejsie czatu, zwiększając wydajność i efektywność kodowania dzięki Codeium Live

Limity Codeum

Nie działa dobrze z dużymi bazami kodu

Nie może pracować w trybie offline z modelami lokalnymi

Ceny Codeum:

Free

Pro: $15/miesiąc

$15/miesiąc Pro Ultimate: $60/miesiąc

oceny i recenzje kodeksu:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

11. AI (najlepsze do generowania przejrzystych i konwersacyjnych snippetów JavaScript)

przez Medium Claude.ai, opracowany przez Anthropic, to asystent AI przeznaczony do szerokiego zakresu zadań, w tym generowania, analizowania i udoskonalania zawartości opartej na tekście.

Podczas gdy jego główne zalety leżą w zrozumieniu języka naturalnego i pomocy w konwersacji, jego możliwości zostały niedawno rozszerzone o wykonywanie kodu JavaScript za pomocą narzędzia Analysis Tool, funkcji wydanej w 2024 roku.

Najlepsze funkcje Claude.ai

Generowanie i udoskonalanie standardowego kodu lub określonych funkcji JavaScript bez wysiłku

Wskazywanie błędów w kodzie JavaScript i otrzymywanie praktycznych sugestii lub poprawek bezpośrednio w interfejsie

Pisanie i wykonywanie kodu w Claude.ai w celu wsparcia szerokiego zakresu zadań analitycznych

Tworzenie jasnej, zwięzłej dokumentacji wyjaśniającej złożone struktury kodu

limity Claude.ai

Może nie integrować się płynnie z niektórymi środowiskami programistycznymi

Chociaż Claude może obsługiwać duże ilości kontekstu, jego wydajność może ulec pogorszeniu, gdy ma do czynienia z niezwykle złożonymi lub wysoce współzależnymi bazami kodu JavaScript

Cena Claude.ai

Free

Pro: $20/miesiąc

$20/miesiąc Teams: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Claude.ai

G2: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

4.3/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Generuj doskonałe kody JavaScript z ClickUp

JavaScript pozostaje kluczowym językiem dla nowoczesnego tworzenia stron internetowych.

Ogromna część stron internetowych, twórców aplikacji i innych zespołów zajmujących się treścią jest od niego zależna, jeśli chodzi o stabilną wydajność. Właśnie dlatego potrzebujesz narzędzi generatora AI JavaScript, które pomogą Ci tworzyć kody w kilka sekund.

ClickUp stosuje kompleksowe podejście, łącząc niezrównane możliwości ClickUp Brain, szczegółową dokumentację ClickUp Docs i wiele więcej, aby zapewnić Ci wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś!