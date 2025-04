Najlepsze platformy UCaaS do płynnej komunikacji i współpracy w Teams

Wyobraź sobie taką sytuację: Twój zespół zbliża się do deadline'u projektu. Menedżer wysyła e-maila z prośbą o szczegóły zadania, ale połowa zespołu przegapia go wśród zalewu wiadomości błyskawicznych.

Wynik? Zamieszanie, opóźnienia i sfrustrowani pracownicy, którzy mają trudności z utrzymaniem zgodności, co prowadzi do nieefektywności. W tym momencie do akcji wkracza platforma UCaaS.

Zunifikowana komunikacja jako usługa (UCaaS) łączy wideokonferencje, wiadomości błyskawiczne, udostępnianie plików i wiele więcej w jednym, usprawnionym rozwiązaniu. Systemy te, zaprojektowane z myślą o skalowalności i integracji, pomagają menedżerom IT i zespołom ds. komunikacji uprościć cykl pracy i obniżyć koszty.

Poznajmy najlepsze oprogramowanie UCaaS, które zmienia dzisiejszą komunikację w Business.

Co to jest platforma UCaaS?

Unified Communications as a Service (UCaaS) to model oparty na chmurze, który integruje różne narzędzia komunikacji i współpracy w jedną platformę ujednoliconej komunikacji.

Usługa ujednoliconej platformy komunikacyjnej obejmuje takie funkcje jak połączenia głosowe, wideokonferencje, wiadomości błyskawiczne, udostępnianie plików i zarządzanie centrum kontaktowym. UCaaS wykorzystuje chmurę obliczeniową do hostowania narzędzi komunikacyjnych w zdalnych centrach danych.

Oto prosty podział:

Infrastruktura w chmurze: Wszystkie usługi komunikacyjne są hostowane na bezpiecznych serwerach w chmurze zarządzanych przez dostawcę UCaaS

Wszystkie usługi komunikacyjne są hostowane na bezpiecznych serwerach w chmurze zarządzanych przez dostawcę UCaaS Integracja z urządzeniami: Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do platformy z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym, takiego jak pulpit, smartfon lub tablet

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do platformy z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym, takiego jak pulpit, smartfon lub tablet Ujednolicony interfejs: Platforma konsoliduje narzędzia takie jak spotkania wideo, połączenia głosowe i wiadomości w jednym pulpicie dla łatwego dostępu

Platforma konsoliduje narzędzia takie jak spotkania wideo, połączenia głosowe i wiadomości w jednym pulpicie dla łatwego dostępu Synchronizacja w czasie rzeczywistym: Dane i narzędzia komunikacyjne są synchronizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy zawsze mają dostęp do aktualnych informacji

Korzyści z UCaaS

UCAaaS pomaga organizacjom

Obniżyć koszty poprzez zastąpienie lokalnego sprzętu rozwiązaniami w chmurze

Usprawnić współpracę dzięki zintegrowanym połączeniom wideo, przesyłaniu wiadomości i udostępnianiu plików

Wsparcie zespołów zdalnych i hybrydowych za pomocą spójnych, dostępnych narzędzi

Zapewnić niezawodność dzięki redundancji opartej na chmurze i minimalnym przestojom

Uproszczenie ITzarządzanie zespołem poprzez konsolidację systemów komunikacji

Rodzaje platform ujednoliconej komunikacji

Rozwiązania UCaaS zasadniczo dzielą się na dwie kategorie:

Platformy dla wielu dzierżawców: W tym modelu wiele organizacji udostępnia tę samą infrastrukturę UCaaS. Jest to opłacalne rozwiązanie dla małych i średnich Businessów, które poszukują skalowalności bez konieczności zarządzania infrastrukturą

W tym modelu wiele organizacji udostępnia tę samą infrastrukturę UCaaS. Jest to opłacalne rozwiązanie dla małych i średnich Businessów, które poszukują skalowalności bez konieczności zarządzania infrastrukturą Platformy dla pojedynczego dzierżawcy: Są one niestandardowe dla konkretnej organizacji, oferując większą kontrolę, dostosowane funkcje i zwiększone bezpieczeństwo danych. Są idealne dla większych Businessów o złożonych potrzebach

**Czego należy szukać u dostawcy UCaaS?

Wybór odpowiedniej platformy UCaaS oznacza skupienie się na funkcjach, które pomagają zamknąć lukę komunikacyjną w miejscu pracy .

Oto kluczowe funkcje UCaaS, którym należy nadać priorytet:

Połączenia wideo z udostępnianiem ekranu: Wysokiej jakości spotkania wideo i możliwość udostępniania ekranów do prezentacji lub współpracy

Wysokiej jakości spotkania wideo i możliwość udostępniania ekranów do prezentacji lub współpracy Zintegrowane wiadomości i obecność: Wiadomości ze wskaźnikami statusu pokazującymi dostępność, poprawiające komunikację w czasie rzeczywistym

Wiadomości ze wskaźnikami statusu pokazującymi dostępność, poprawiające komunikację w czasie rzeczywistym VoIP i telefonia: Połączenia głosowe w chmurze z funkcjami takimi jak przekierowywanie połączeń, transkrypcja poczty głosowej i nagrywanie rozmów

Połączenia głosowe w chmurze z funkcjami takimi jak przekierowywanie połączeń, transkrypcja poczty głosowej i nagrywanie rozmów Udostępnianie plików i współpraca: bezproblemowe udostępnianie i współedytowanie dokumentów bezpośrednio na platformie

bezproblemowe udostępnianie i współedytowanie dokumentów bezpośrednio na platformie Integracja z contact center: Wbudowane funkcje contact center, takie jak automatyzacja dystrybucji połączeń, IVR i śledzenie interakcji z klientem

Wbudowane funkcje contact center, takie jak automatyzacja dystrybucji połączeń, IVR i śledzenie interakcji z klientem Bezproblemowa integracja głosowa: Połączenie z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN), zapewniające niezawodną komunikację między tradycyjnymi i internetowymi systemami telefonicznymi

Połączenie z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN), zapewniające niezawodną komunikację między tradycyjnymi i internetowymi systemami telefonicznymi Kompatybilność z różnymi urządzeniami: Dostęp z pulpitów, urządzeń mobilnych i tabletów, zapewniający nieprzerwaną pracękomunikację opartą na współpracy Ujednolicony pulpit: Scentralizowany interfejs do zarządzania wszystkimi danyminarzędziami komunikacji Businessredukując czas spędzony na przełączaniu się między aplikacjami

Dostęp z pulpitów, urządzeń mobilnych i tabletów, zapewniający nieprzerwaną pracękomunikację opartą na współpracy

10 najlepszych programów UCaaS, które musisz znać

Znalezienie odpowiedniej platformy UCaaS może zmienić sposób komunikacji i współpracy zespołu, zwiększając wydajność cyklu pracy. Poniżej znajduje się dziesięć najlepszych platform UCaaS, z których każda oferuje unikalne funkcje dla wsparcia Business.

1. ClickUp (najlepsza do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy) ClickUp to scentralizowany hub do komunikacji i współpracy w zespole. Ta aplikacja Wszystko do pracy łączy zarządzanie cyklem pracy, komunikację i analitykę w jednej platformie.

Oto kilka próbek z jej bogatego zestawu funkcji.

ClickUp Chat

ClickUp Chat

ClickUp Chat zapewnia, że wszystkie rozmowy związane z zadaniami są zorganizowane na platformie. Tak więc, zamiast tracić cenny czas na przeszukiwanie e-maili lub rozproszonych czatów, Twój zespół może odnieść się do dyskusji połączonej z zadaniem, upewniając się, że nic nie zostanie przeoczone.

ClickUp Docs

Dokumenty ClickUp

Plus, Dokumenty ClickUp i Tablice ClickUp pomagają wzmocnić współpracę, dzięki czemu Teams mogą przeprowadzać burze mózgów, dokumentować i planować w czasie rzeczywistym.

Na przykład, jeśli Twój zespół marketingowy planuje kampanię, może opracować strategię w Docs, korzystając z Tablic, aby wizualnie planować pomysły, oś czasu i obowiązki zespołu.

Przypisane komentarze ClickUp zapewnia, że przydatne informacje zwrotne nigdy nie zostaną przeoczone poprzez przypisanie ich do członków zespołu. Umożliwia ona łatwe śledzenie, rozwiązywanie lub ponowne przypisywanie komentarzy, zapewniając przejrzystość i organizację zadań przy jednoczesnym unikaniu nieporozumień.

Wykrywanie współpracy w ClickUp

ClickUp posiada również zaawansowane funkcje, takie jak Wykrywanie współpracy ClickUp które pomagają zapobiegać powielaniu wysiłków.

Na przykład, jeśli członek zespołu jednocześnie wpisuje komentarz lub edytuje opis zadania, zobaczysz aktualizacje na żywo, zmniejszając ryzyko wystąpienia sprzecznych zmian. Aktualizacje, komentarze i zmiany synchronizują się natychmiast na wszystkich platformach, zapewniając, że każdy członek zespołu pracuje z najbardziej aktualną wersją zadań i dokumentów.

ClickUp Clip

A jeśli uważasz, że pisanie długiego łańcucha e-maili lub wątków komentarzy jest nieskutecznym sposobem na wyjaśnienie czegoś, po prostu nagraj to za pomocą ClickUp Clip . Umożliwia natychmiastowe nagrywanie i udostępnianie ekranu z objaśnieniami głosowymi. Ponadto pozwala na wizualne i werbalne omówienie aktualizacji, nie pozostawiając miejsca na błędną interpretację.

Wreszcie, funkcja transkrypcji AI w ClickUp Brain automatycznie tworzy tekst z klipu, który można przeszukiwać, zakończony znacznikami czasu, dzięki czemu zespół może ponownie odwiedzić kluczowe punkty odniesienia bez konieczności ponownego odtwarzania całego wideo.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj rozmowy związane z zadaniami za pomocą ClickUp Chat

Burza mózgów i udostępnianie pomysłów wizualnie za pomocą Tablic

Współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym z wieloma użytkownikami

Etykiety dla członków Teams w zadaniach za pomocą @wzmianek dla szybkiej komunikacji

Niestandardowe zarządzanie zadaniami z wieloma widokami, takimi jak Lista, Tablica i Gantt

limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy zgłaszają trudności w nauce ze względu na ogromną liczbę oferowanych funkcji

Limit funkcji offline

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Nextiva (najlepsza do zaawansowanej komunikacji z klientem opartej na AI)

via Nextiva Nextiva została zaprojektowana, aby zoptymalizować niestandardowe interakcje z klientami kanałach komunikacji takich jak głos, wideo, e-mail, SMS i media społecznościowe. Jego funkcje oparte na AI poprawiają doświadczenia klientów dzięki inteligentnemu routingowi, wglądowi w czasie rzeczywistym i automatyzacji cyklu pracy.

Business może skonsolidować narzędzia komunikacyjne, usprawnić wewnętrzną współpracę i płynnie zarządzać interakcjami z klientami.

Najlepsze funkcje Nextiva

Korzystaj z inteligentnego routingu opartego na AI, aby połączyć niestandardowych klientów z odpowiednimi agentami

Wdrażanie automatyzacji w celu usprawnienia cykli pracy i ograniczenia ręcznej interwencji

Optymalizacja podróży klienta za pomocą AI w celu spersonalizowanych, kontekstowych doświadczeń

Nextiva limit

Aplikacja telefoniczna czasami zawiesza się i ponownie wybiera numer podczas połączeń

Krzywa uczenia się zaawansowanych funkcji może być stroma dla nowych użytkowników

Ceny Nextiva

Digital: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Core: $36/miesiąc za użytkownika

$36/miesiąc za użytkownika Angażowanie: 50 USD/miesiąc na użytkownika

50 USD/miesiąc na użytkownika Power Suite: $75/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Nextiva

G2: 4,5/5 (ponad 3 230 opinii)

4,5/5 (ponad 3 230 opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 900 recenzji)

**Globalny rynek Unified Communication as a Service (UCaaS) jest bardzo duży, do zrobienia projekt wzrośnie z 36,33 mld USD w 2024 r. do 107,51 mld USD do 2032 r., rosnąc w imponującym tempie 14,5% CAGR. Odzwierciedla to rosnące zapotrzebowanie na usprawnione rozwiązania komunikacyjne w firmach na całym świecie!

3. RingCentral (najlepszy dla płynnej komunikacji opartej na AI)

via RingCentral RingSense jest ujednoliconym oprogramowanie do współpracy z AI, które zmienia sposób interakcji między firmami, dostarczając notatki z rozmów na żywo, inteligentne spostrzeżenia i płynne tłumaczenia. Funkcje te usprawniają komunikację wewnętrzną i zapewniają płynniejszą obsługę klienta.

Najlepsze funkcje RingCentral

Korzystaj z podsumowań rozmów opartych na AI, aby śledzić dyskusje bez konieczności ręcznego sporządzania notatek

Wykorzystanie tłumaczeń na żywo do skutecznej komunikacji między globalnymi Teams

Optymalizacja cykli pracy dzięki ponad 300 integracjom aplikacji dla wydajności Business

RingCentral limit

Problemy z integracją mogą wymagać ponownej instalacji lub korzystania z platformy internetowej

Interfejs użytkownika może wydawać się przytłaczający dla początkujących użytkowników

Ceny RingCentral

Core: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Advanced: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Ultra: $45/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4.0/5 (140+ opinii)

4.0/5 (140+ opinii) Capterra: 4.3/5 (210+ opinii)

4. GoTo Connect (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowego angażowania klientów)

via GoTo Connect Szukasz platformy UCaaS, która łączy system telefoniczny w chmurze z narzędziami wielokanałowymi? Wypróbuj GoTo Connect, aby stworzyć scentralizowaną komunikację hub zapewniający płynną komunikację Business.

GoTo Connect to połączenie opartego na chmurze systemu telefonicznego z wielokanałowymi narzędziami komunikacyjnymi w celu stworzenia scentralizowaną komunikację hub dla płynnych interakcji biznesowych. Jego wyróżniająca się funkcja, GoTo Connect CX, integruje kanały cyfrowe, takie jak WhatsApp, media społecznościowe i SMS-y, ze spostrzeżeniami opartymi na AI w celu zwiększenia zaangażowania klientów.

Najlepsze funkcje GoTo Connect

Korzystaj z wizualnego edytora planów połączeń, aby niestandardowo dostosowywać przepływy połączeń w celu poprawy obsługi klienta

Angażowanie klientów w wielu kanałach cyfrowych, takich jak WhatsApp, media społecznościowe i SMS-y

Wdrażanie podsumowań połączeń AI w celu usprawnienia działań następczych i elementów działań

ograniczenia połączenia GoTo Connect

Sporadyczne awarie systemu mogą zakłócać działalność Business

Obsługa klienta może wolno reagować i rozwiązywać problemy

Ceny GoTo Connect

System telefoniczny: 29 USD/miesiąc za użytkownika

29 USD/miesiąc za użytkownika Połączenie CX: $37/miesiąc za użytkownika

$37/miesiąc za użytkownika Contact Center: $86/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GoTo Connect

G2: 4,4/5 (ponad 1 200 opinii)

4,4/5 (ponad 1 200 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 opinii)

5. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie do komunikacji i współpracy biznesowej typu "wszystko w jednym ".)

via Teams Microsoft Teams wyróżnia się płynną integracją z ekosystemem Microsoft 365, dzięki czemu stanowi potęgę w zakresie wydajności i współpracy.

Wyjątkowa Funkcje usługi Microsoft Teams , takie jak Copilot AI, wzbogacają spotkania o notatki i elementy akcji generowane przez AI. Mesh for Teams wprowadza również wciągające doświadczenia 3D i awatary w celu zwiększenia zaangażowania.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Używaj "kanałów" Teams do organizowania rozmów i plików według projektów lub tematów w celu skoncentrowanej współpracy

Usprawnienie współpracy hybrydowej dzięki Teams Rooms dla zoptymalizowanych spotkań

Ustaw i połącz swoje ulubione narzędzia (np. Trello, SharePoint) jako zakładki w obszarze roboczym Teams, aby mieć do nich łatwy dostęp

Limity Microsoft Teams

Sporadyczne problemy z synchronizacją między pulpitem a urządzeniami mobilnymi

Brak powiadomień na urządzeniach mobilnych w niektórych scenariuszach

Ceny Microsoft Teams

Teams Essentials: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Basics: 6 USD/miesiąc za użytkownika

6 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

6. Webex (najlepszy do pracy hybrydowej opartej na AI i angażowania klientów)

via WebEx Webex wyróżnia się jako wszechstronna platforma komunikacyjna, oferująca narzędzia AI dla hybrydowych środowisk pracy i zaangażowania klientów. Pakiet Webex Suite integruje połączenia telefoniczne, wiadomości, webinaria i spotkania wideo, tworząc płynny obszar roboczy do wewnętrznej współpracy i interakcji z klientami.

Najlepsze funkcje Webex

Wykorzystanie podsumowań spotkań z wykorzystaniem AI w celu usprawnienia elementów działań i kontynuacji

Integracja z Webex Suite w celu ujednolicenia połączeń, wiadomości i wydarzeń

Wykorzystaj zaawansowane funkcje ankiet i pytań i odpowiedzi, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników webinaru

Limity Webex

Ograniczone opcje niestandardowe dla określonych funkcji wydarzenia

Ceny mogą wzrosnąć wraz z dodatkami, takimi jak tłumaczenie w czasie rzeczywistym

Ceny Webex

Webex Free

Webex Meet: $14.50/miesiąc za użytkownika

$14.50/miesiąc za użytkownika Webex Suite: 25 USD/miesiąc za użytkownika

25 USD/miesiąc za użytkownika Webex Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Webex

G2: 4,3/5 (ponad 19 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 19 000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 7,300 recenzji)

7. Vonage (najlepszy do komunikacji opartej na API i niestandardowego zaangażowania klientów)

via Vonage Kolejna platforma UCaaS, Vonage, wyróżnia się platformą opartą na API, płynnie integrując głos, wideo i wiadomości w cyklach pracy. Jest to najlepszy wybór dla firm, które chcą niestandardowo obsługiwać klientów za pomocą narzędzi takich jak handel konwersacyjny i centra kontaktowe w chmurze.

Vonage umożliwia wielofunkcyjne Teams do efektywnej współpracy i zaangażowania dzięki niezawodnemu czasowi pracy i zaawansowanym funkcjom, takim jak nagrywanie rozmów, wiadomości zespołowe i spostrzeżenia oparte na AI.

Najlepsze funkcje Vonage

Korzystaj z interfejsów API do komunikacji, aby zintegrować wiadomości, głos i wideo z niestandardowymi cyklami pracy

Wdrażanie narzędzi handlu konwersacyjnego w celu angażowania klientów w preferowanych przez nich kanałach

Umożliwienie współpracy zespołowej dzięki spotkaniom wideo, wiadomościom SMS/MMS i narzędziom do udostępniania plików

Vonage limit

Problemy ze zgodnością systemu SMS mogą czasami zakłócać działanie usług przesyłania wiadomości

Zaawansowane funkcje wymagają wyższych planów, co zwiększa koszty dla małych firm

Ceny abonamentu

Mobile: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Premium: $29.99/miesiąc na użytkownika

$29.99/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $39.99/miesiąc na użytkownika

Vonage oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (460+ recenzji)

4.3/5 (460+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 300 recenzji)

8. 8×8 Work (najlepsza do płynnej globalnej komunikacji i zarządzania CX)

via 8×8 Work 8×8 zapewnia kompleksową platformę komunikacyjną, która łączy funkcje głosowe, wideo, wiadomości i centrum kontaktowe pod jednym dachem.

8×8 Work for Web umożliwia natychmiastową komunikację opartą na przeglądarce bez konieczności pobierania plików, co czyni ją idealną dla zespołów w podróży. Dzięki funkcjom takim jak globalne połączenia, routing wielokanałowy i analityka oparta na AI, 8×8 usprawnia wewnętrzną współpracę i zaangażowanie klientów.

8×8 najlepsze funkcje

Korzystaj z opartej na przeglądarce aplikacji 8×8 Work for Web, aby uzyskać łatwy dostęp do połączeń, czatów i spotkań

Zastosowanie wielokanałowego routingu w centrum kontaktowym dla niestandardowej obsługi klienta

Wykorzystanie SMS-ów o dużej objętości i połączeń globalnych do skutecznego docierania do klientów

8×8 limit

Wybór strefy czasowej dla zgłoszeń wsparcia może być uciążliwy

Zaawansowane funkcje mogą wymagać dodatkowej konfiguracji w celu optymalnego wykorzystania

8×8 ceny

Niestandardowy cennik

8×8 ocen i recenzji

G2: 4.2/5 (ponad 700 recenzji)

4.2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 300 opinii)

9. Dialpad (najlepszy dla wydajności i komunikacji opartej na AI)

via Dialpad Dialpad łączy wiedzę opartą na AI z płynną platformą ujednoliconej komunikacji, dzięki czemu jest potężnym narzędziem do sprzedaży, wsparcia i współpracy zespołowej. Funkcje AI, takie jak transkrypcja w czasie rzeczywistym, coaching na żywo i automatyczne sporządzanie notatek, udoskonalają cykle pracy i ograniczają liczbę zadań wykonywanych ręcznie.

Najlepsze funkcje Dialpad

Korzystaj z transkrypcji AI do natychmiastowych notatek ze spotkań i działań następczych

Automatyzacja cykli pracy dzięki integracji z CRM i narzędziami zwiększającymi wydajność

Tworzenie niestandardowych playbooków w celu poprawy wyników połączeń i szkoleń Teams

Limity klawiatury

Sporadyczne błędy transkrypcji w przypadku złożonej terminologii

Jakość dźwięku może zależeć od stabilności sieci

Ceny dialpadów

Standard: $27/miesiąc na użytkownika

$27/miesiąc na użytkownika Pro: 35 USD/miesiąc za użytkownika

35 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Dialpad

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 530 recenzji)

10. Zoom (najlepszy do wszechstronnych wideokonferencji i współpracy)

via Zoom Ostatnią platformą UCaaS na liście jest Zoom.

Jej możliwości UCaaS wykraczają poza zwykłe konferencje, oferując narzędzia takie jak Zoom Phone i Zoom Team Chat, które łączą wiadomości, głos i wideo na jednej platformie. Ponadto Zoom dobrze sprawdza się w tworzeniu angażujących wirtualnych doświadczeń dzięki takim funkcjom, jak wciągające widoki, pokoje konferencyjne i transkrypcja w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Zoom

Używaj podpokoi do skoncentrowanych dyskusji w ramach większych spotkań

Wykorzystaj Zoom Phone do płynnej komunikacji głosowej i zarządzania połączeniami

Integracja Zoom z narzędziami CRM w celu scentralizowania danych dotyczących interakcji z klientami

Limity Zoom

Funkcje wymagające dużej przepustowości mogą obciążać połączenia internetowe

Ustawienia zabezpieczeń spotkań mogą wymagać częstych aktualizacji, aby zapobiec zakłóceniom

Ceny Zoom

Basic: Free

Free Pro: $15.99/miesiąc za użytkownika

$15.99/miesiąc za użytkownika Business: $21.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,6/5 (ponad 54 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 54 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

