Najlepsze agencje marketingowe w Los Angeles, które wzmocnią Twój marketing w 2025 roku

Czy wiesz, że istnieje ponadr 30 000 agencji marketingowych w USA. ?

W szczególności Los Angeles jest domem dla kilku niesamowitych, wyposażonych w najnowocześniejszą technologię, która przeniesie Twoją markę na wyższy poziom.

Jeśli szukasz idealnej agencji z siedzibą w Los Angeles, która przekształci Twoją markę, zrobiliśmy za Ciebie pracę domową i zebraliśmy 30 najlepszych agencji marketingowych w Los Angeles.

Jeśli pominiesz tę listę, możesz stracić szansę na znalezienie agencji, która idealnie odpowiada Twoim potrzebom. Zostań z nami do końca, aby zwiększyć swoje wysiłki marketingowe! 🤝

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Odkryj to, co najlepsze w LA: Poznaj 30 najwyżej ocenianych agencji marketingowych z Los Angeles, które łączą kreatywność, technologię i strategię, aby przekształcić Twoją markę

Poznaj 30 najwyżej ocenianych agencji marketingowych z Los Angeles, które łączą kreatywność, technologię i strategię, aby przekształcić Twoją markę Niezrównana lokalna ekspertyza: Agencje z Los Angeles przodują w kampaniach ukierunkowanych na konkretne cele, marketingu rozrywkowym i partnerstwach z influencerami

Agencje z Los Angeles przodują w kampaniach ukierunkowanych na konkretne cele, marketingu rozrywkowym i partnerstwach z influencerami Nadchodzące trendy, które warto obserwować: Projektowanie mobile-first, personalizacja oparta na AI i handel społecznościowy zmieniają krajobraz marketingowy

Projektowanie mobile-first, personalizacja oparta na AI i handel społecznościowy zmieniają krajobraz marketingowy Usprawnij zarządzanie projektami dzięki ClickUp: Płynnie zarządzaj kampaniami reklamowymi za pomocą narzędzi do burzy mózgów, śledzenia i dostosowywania zespołu, zapewniając powodzenie marketingu

Płynnie zarządzaj kampaniami reklamowymi za pomocą narzędzi do burzy mózgów, śledzenia i dostosowywania zespołu, zapewniając powodzenie marketingu Oto krótki przegląd naszej listy:

Krajobraz agencji marketingowych w Los Angeles

Los Angeles to miejsce, w którym kreatywność i technologia łączą się, tworząc jedne z najbardziej wpływowych kampanii marketingowych.

Od kultowych billboardów na Sunset Boulevard po cyfrowe reklamy na globalnych ekranach, agencje marketingowe z Los Angeles wiedzą, jak sprawić, by marki błyszczały. Ale to, co je wyróżnia, to umiejętność łączenia śmiałych pomysłów z kulturą miasta.

Kluczowe cechy agencji marketingowych z Los Angeles

Oto niektóre z ich kluczowych cech 👇

Lokalne kampanie, które są ukierunkowane na konkretne cele: Agencje z LA wykorzystują zróżnicowaną kulturę miasta, aby móc tworzyć kampanie, które są zarówno globalnie skalowalne, jak i bliskie lokalnym społecznościom

Agencje z LA wykorzystują zróżnicowaną kulturę miasta, aby móc tworzyć kampanie, które są zarówno globalnie skalowalne, jak i bliskie lokalnym społecznościom Marketing rozrywkowy: Dzięki przyczółkowi w Hollywood, wiele agencji z LA integruje marki z filmami, programami telewizyjnymi i wydarzeniami, które zapewniają wysoką ekspozycję

Dzięki przyczółkowi w Hollywood, wiele agencji z LA integruje marki z filmami, programami telewizyjnymi i wydarzeniami, które zapewniają wysoką ekspozycję Integracja z influencerami: Dzięki dostępowi do rozległej sieci influencerów, agencje marketingowe w Los Angeles tworzą partnerstwa, które budują wiarygodność

Nowe trendy w marketingu w Los Angeles

Koncentracja na urządzeniach mobilnych: Ponieważ wszyscy używają swoich telefonów w podróży, Business nadaje priorytet doświadczeniom przyjaznym dla urządzeń mobilnych. Oznacza to upewnienie się, że strony internetowe wyglądają świetnie i działają dobrze na smartfonach

Ponieważ wszyscy używają swoich telefonów w podróży, Business nadaje priorytet doświadczeniom przyjaznym dla urządzeń mobilnych. Oznacza to upewnienie się, że strony internetowe wyglądają świetnie i działają dobrze na smartfonach Sztuczna inteligencja: AI również staje się ważnym graczem. Firmy wykorzystują ją do personalizacji interakcji z klientami, dzięki czemu wszystko jest bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb

AI również staje się ważnym graczem. Firmy wykorzystują ją do personalizacji interakcji z klientami, dzięki czemu wszystko jest bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb Zakupy w mediach społecznościowych: Platformy mediów społecznościowych, takie jak Instagram i Facebook, stają się hotspotami zakupowymi. Marki z Los Angeles wyświetlają teraz swoje produkty bezpośrednio w kanale użytkownika, dzięki czemu bardzo łatwo jest kupić to, co widzisz

👀 Czy wiesz, że słynny znak Hollywood ma zabawną plotkę, że część "HOLLY" została celowo błędnie napisana jako sprytny chwyt marketingowy.

Korzyści z zatrudnienia agencji marketingowej w Los Angeles

Zatrudnienie agencji marketingowej w Los Angeles ma trzy główne zalety w porównaniu do pracy z wewnętrzną agencją marketingową zespół marketingowy :

1. Szeroki zakres usług w przystępnej cenie

W Los Angeles większość agencji marketingowych ma w swojej ofercie wszystko, czego potrzebuje Twoja marka, i to do zrobienia w całkiem przystępnych ocenach. Budowanie własnego zespołu z tymi samymi umiejętnościami? To może kosztować znacznie więcej.

2. Wiedza specjalistyczna i lokalna

Ze względu na swoją lokalizację, agencje marketingowe w Los Angeles mają bezpośredni dostęp do influencerów, celebrytów i partnerstw marek, co daje im znaczną przewagę w tworzeniu zwycięskich kampanii strategie i szablony marketingowe dla Twojej marki. Agencje z siedzibą w innym miejscu mogą nie mieć takiego samego dostępu.

3. Nowe perspektywy i dostosowane strategie marketingowe

Czasami wszystko, czego potrzebujesz, to świeża para oczu! Agencja marketingowa może wnieść nowe pomysły, które mogą przenieść Twoje strategie marketingowe na wyższy poziom. Spojrzą na Twój biznes z zewnątrz, dostrzegając możliwości lub wyzwania, które mogłeś przegapić.

30 najlepszych agencji marketingowych w Los Angeles w 2024 roku

1. Ogilvy

przez Ogilvy Założona w 1948 roku przez Davida Ogilvy'ego, ta kreatywna potęga mocno wierzy w kreatywność bez granic

Każdy projekt łączy ekspertów w dziedzinie reklamy, brandingu, doświadczenia klienta, PR i transformacji cyfrowej, aby stworzyć skuteczne rozwiązanie.

⛳ Obszar specjalizacji

Głównym obszarem działalności Ogilvy jest reklama. Jako kreatywna agencja cyfrowa tworzy kampanie reklamowe, które mają połączenie z celami na poziomie emocjonalnym. Koncentrując się na globalnych markach i gigantach branżowych, Ogilvy zajmuje się marketingiem dla przedsiębiorstw.

💪 Specjalizacja

Kampanie reklamowe

Budowanie marki

PR i komunikacja

🛍️ Klienci

McDonald's, Samsung, Supercell

📍Lokalizacja w Los Angeles: Wilshire Boulevard

Sektor docelowy: Tworzenie zintegrowanych kampanii marketingowych dla branży spożywczej, gier i innowatorów technologicznych

2. Saatchi & Saatchi

przez Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi, część Publicis Groupe z siedzibą we Francji, jest dobrze znana z kreatywnej komunikacji oraz planów marketingowych .

Oparte na zasadzie "Nic nie jest niemożliwe", obejmują wszystko, od kreatywnego planu i pozycji marki po organiczne i płatne strategie marketingowe. Ponadto zajmują się nawet tworzeniem stron internetowych. Mówiąc o "wszechstronnych"

⛳ Obszar specjalizacji

Saatchi & Saatchi jest liderem w opracowywaniu zintegrowanych kampanii reklamowych dla TV, digital, social media, experiential i nie tylko. Ich holistyczne podejście zapewnia połączenie i spójność każdego punktu styku.

💪 Specjalizacja

Płatna reklama

Usługi tworzenia stron internetowych

Marketing oparty na danych i zautomatyzowany

🛍️ Klienci

Toyota, Procter & Gamble, Visa

📍Lokalizacja w Los Angeles: Aviation Boulevard

Sektor docelowy: Tworzenie zakorzenionych kulturowo kampanii dla globalnych marek konsumenckich, motoryzacyjnych i kilku grup MŚP

3. Agencja Public Haus

przez Agencja Public Haus Public Haus to agencja PR w Los Angeles, która współpracuje z konsumenckimi markami lifestylowymi i ambitnymi startupami. To, co czyni ją wyjątkową, to jej słodkie miejsce w komunikacji marki. W Public Haus chodzi o to, by pomóc klientom "myśleć na wielką skalę, wyróżniać się i szybko rozwijać".

⛳ Obszar specjalizacji

Agencja Public Haus specjalizuje się w reklamie medialnej, kampaniach influencerów z oszałamiającym ROI i systemach dystrybucji wideo

💪 Specjalizacja

PR

Influencer marketing

Wydajność i dystrybucja wideo

🛍️ Klienci

Auto Supply, Beast Health, Chevron

Lokalizacja w Los Angeles: Ventura Boulevard

Sektor docelowy: Tworzenie wartych uwagi kampanii PR, influencerskich i cyfrowych dla marek z branży aktywnego stylu życia, motoryzacyjnej, wellness, spożywczej, winiarskiej i spirytusowej oraz popkulturowej

4. M&C Saatchi Performance

przez M&C Saatchi Performance Grupa M&C Saatchi przeszła długą drogę od momentu powstania w 1995 roku. Dziś jest to firma oferująca kompleksowe rozwiązania kreatywne z ramieniem marketingu cyfrowego. Obejmują one wszystkie podstawy marketingu cyfrowego i usługi oparte na danych, takie jak segmentacja klientów i modelowanie wartości życiowej (LTV).

⛳ Obszar specjalizacji

M&C Saatchi Performance zajmuje się marketingiem efektywnościowym, ze szczególnym naciskiem na marketing aplikacji. Od 2006 roku pomaga markom rozwijać niektóre z największych aplikacji - zwiększając ich bazę użytkowników i sprawiając, że stają się one powszechnie znane na rynkach globalnych.

💪 Specjalizacja

Marketing aplikacji

Optymalizacja sklepu z aplikacjami

Analityka danych

🛍️ Klienci

Amazon, Soundcloud, Canva

Lokalizacja w Los Angeles: Beverly Hills

Sektor docelowy: Wspieranie rozwoju marek technologicznych, rozrywkowych i mobilnych poprzez marketing efektywnościowy i marketing aplikacji

5. Antonio & Paris

przez Antonio i Paryż Antonio & Paris oferuje swoje usługi w zakresie 'Igniting the love affair between brands and consumers.' Ich usługi są podzielone na trzy kluczowe obszary: strategia marki, tożsamość marki i doświadczenie marki. W ramach tych trzech pionów, zajmują się wszystkim, od planu strategii marketingowych do zrobienia prototypów i brandingu sensorycznego (dźwięk i zapach).

⛳ Obszar specjalizacji

A&P ma zespół ekspertów od brandingu i robi wszystko, koncentrując się na brandingu, UI/UX, strategii zawartości i animacjach. Po drodze zdobyli poważne uznanie dzięki nagrodom takim jak Webby, IDA i Addy za wyróżniające się kampanie brandingowe.

💪 Specjalizacja

Animacja i motion graphics

Produkcje filmowe

Branding sensoryczny

🛍️ Klienci

Instytut Franklina, Microsoft, American Express

Lokalizacja w Los Angeles: West 5th Street

🎯 Sektor docelowy: Kreowanie emocji kampanie marketingowe dla rynków B2B/B2C z rozwiązaniami takimi jak branding sensoryczny i rozwój zawartości

6. inBeat

przez inBeat.co inBeat to agencja influencer marketingu i płatnej reklamy z siedzibą w Montrealu w Kanadzie. Jednak w Los Angeles koncentrują się wyłącznie na influencer marketingu. Mają największą bazę danych influencerów TikTok i Instagram, z ponad 25 000 twórców.

⛳ Obszar specjalizacji

inBeat specjalizuje się w łączeniu płatnych mediów i marketingu mikroinfluencerów w celu tworzenia mierzalnych kampanii. Dzięki największej sieci influencerów w Los Angeles, inBeat dopasowuje idealnych twórców do Twojego budżetu i branży.

💪 Specjalizacja

Marketing w mediach społecznościowych

Próbki produktów

🛍️ Klienci

Bumble, New Balance, Native

Lokalizacja w Los Angeles: Flower Street

Sektor docelowy: Dostarczanie modnych kampanii UGC poprzez marketing mikroinfluencerów dla marek D2C, szkół średnich, opieki zdrowotnej i aplikacji mobilnych

7. Salted Stone

przez Solony kamień Salted Stone pomaga rozwijać się biznesom B2B, a jako oficjalny partner agencji HubSpot posiada narzędzia i know-how, aby to osiągnąć. Koncentrują się na wykorzystaniu HubSpot do maksymalizacji generowania leadów i konwersji, szczególnie w świecie B2B.

⛳ Obszar specjalizacji

Salted Stone specjalizuje się w **integracji HubSpot z procesem sprzedaży. Ustawiają w pełni zautomatyzowane lejki sprzedażowe i szkolą zespół, aby efektywnie z nich korzystał

💪 Specjalizacja

Integracja i wdrażanie HubSpot

Sprzedaż, CRM i projektowanie stron internetowych

🛍️ Klienci

Centrix, Brugal Rum, Barlean's

Lokalizacja w Los Angeles: Monrovia

🎯 Sektor docelowy: Optymalizacja sprzedaży i marketingu B2B dzięki integracji HubSpot, RevOps i strategiom skoncentrowanym na konwersji w celu rozwoju marki

8. The Bruxton Group

przez Grupa Bruxton The Bruxton Group w Los Angeles tworzy wyróżniające się opakowania produktów, jednocześnie dbając o pozycję marki i strategię kampanii. A jeśli nie masz tożsamości marki, zaprojektują ją od podstaw, a nawet zintegrują ją płynnie z interfejsem użytkownika/UX Twojej witryny lub aplikacji.

⛳ Obszar specjalizacji

Bruxton Group specjalizuje się w copywritingu, projektowaniu graficznym i projektowaniu tożsamości marki. Opracowuje również etykiety produktów dla butelek, puszek, tubek i wszelkich innych potrzebnych opakowań.

💪 Specjalizacja

Projektowanie opakowań

Projektowanie UI i UX

🛍️ Klienci

Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds

Lokalizacja w Los Angeles: Santa Monica

Sektor docelowy: Projektowanie opakowań premium dla marek napojów, środków higieny osobistej oraz zdrowia i dobrego samopoczucia

9. 2 Punkt

przez agencja 2POINT 2 Point działa na rynku od 2006 roku, stając się agencją marketingową oferującą pełen zakres usług w całych Stanach Zjednoczonych. Są znani z tworzenia oszałamiających animowanych stron internetowych, zarządzania kampaniami reklamowymi PPC, SEO, e-mail marketingu i praktycznie wszystkiego, co cyfrowe.

⛳ Obszar specjalizacji

specjalizacją 2 Point jest projektowanie stron internetowych - projektują oszałamiające animowane strony internetowe, które nie każdemu przypadną do gustu. Jest to widoczne w ich portfolio projektowania stron internetowych, obejmującym kilka przyciągających wzrok projektów.

💪 Specjalizacja

Projektowanie stron internetowych

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek

Zarządzanie mediami społecznościowymi

🛍️ Klienci

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

📍Lokalizacja w Los Angeles: South Alameda Street

Sektor docelowy: Dostarczanie wielokanałowego marketingu i animowanych stron internetowych w służbie zdrowia, handlu detalicznym, rolnictwie i hotelarstwie

10. UMBRELLA

przez UMBRELLA UMBRELLA to butikowa agencja marketingu cyfrowego z siedzibą w Los Angeles, która znacznie przewyższa swoją wagę. Chociaż specjalizuje się w danych powstania i marketingu w mediach społecznościowych, oferuje pełen zakres usług marketingu cyfrowego, których potrzebuje Twoja marka.

Założona w 2016 roku, UMBRELLA wyróżnia się talentem do tworzenia zawartości w formie wideo, projektów graficznych lub profesjonalnej fotografii

⛳ Obszar specjalizacji

To, co wyróżnia UMBRELLA, to dane powstania - coś, co z dumą prezentuje na swojej stronie głównej. Specjalizują się w tworzeniu wysokiej jakości zawartości foto i wideo, w tym kreatywnej reżyserii, fotografii, projektowania graficznego, produkcji wideo i postprodukcji

💪 Specjalizacja

Projektowanie produktów/opakowań

Dane powstania zawartości (wideo + fotografia)

Projektowanie logo

🛍️ Klientela

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

Lokalizacja w Los Angeles: West Hollywood

Sektor docelowy: Tworzenie wysokiej jakości kreatywnej zawartości (foto/wideo) dla e-commerce, mody i startupów technologicznych

11. SeedX

przez SeedX Inc Założona w 2015 roku firma SeedX przewiduje redefinicję usług agencji rozwoju. Oferuje SEO, PPC, marketing w mediach społecznościowych, branding, content marketing, projektowanie stron internetowych i rozwój.

Ponadto, jeśli jesteś przytłoczony narzędziami takimi jak CRM, CDP lub platformy CMS, SeedX obiecuje pomóc Ci dowiedzieć się, które narzędzia mar-tech najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i dostosować je do Twoich danych i zespołu.

⛳ Obszar specjalizacji

SeedX specjalizuje się w rozwiązaniach HubSpot i transformacji cyfrowej. Z silnym naciskiem na B2B i e-commerce, oferuje również inbound marketing, operacje przychodowe, marketing w wyszukiwarkach (SEM), PR, e-mail marketing i wiele innych.

💪 Specjalizacja

Integracja z HubSpot

SEM i SEO

Generowanie leadów

🛍️ Klienci

Google, Uniwersytet Harvarda, AARP

Lokalizacja w Los Angeles: South Figueroa Street

Sektor docelowy: Wspieranie rozwoju B2B i e-commerce poprzez integrację z HubSpot, zakup mediów i generowanie leadów

12. NoGood

przez NoGood NoGood, założona w 2017 roku, jest agencją marketingu cyfrowego, która nazywa Nowy Jork domem, z drugą bazą w słonecznym Los Angeles. To, co ich wyróżnia, to ich talent do budowania skalowalnych struktur generowania leadów, aby połączyć Cię z wysokiej jakości leadami AI

⛳ Obszar specjalizacji

NoGood przoduje w pełnej strategii marketingu cyfrowego, specjalizując się w reklamach społecznościowych, performance brandingu i CRO w celu stymulowania wymiernego wzrostu. Są mistrzami w wykorzystywaniu analityki marketingowej do optymalizacji strategii i maksymalizacji ROI.

💪 Specjalizacja

Marketing w cyklu życia produktu

Ułamkowy CMO

Generowanie leadów z wykorzystaniem AI

🛍️ Klienci

TikTok, Nike, Amazon

Lokalizacja w Los Angeles: West Hollywood

Sektor docelowy: Napędzanie wzrostu marek SaaS, opieki zdrowotnej, fintech, B2B, konsumenckich i AI poprzez strategie marketingowe typu full-funnel

👀Czy wiesz, że gdyby Los Angeles było krajem, to jego gospodarka wyprzedziłaby Arabię Saudyjską, Szwajcarię i Szwecję !

13. Reklama Eclipse

przez Reklama Eclipse Eclipse jest agencją marketingu rozrywkowego. Rzut oka na ich listę klientów powie ci dlaczego! Oferują różne usługi, w tym reklamę drukowaną, cyfrową i out-of-home (OOH). Z niektórymi z najbardziej znanych hollywoodzkich producentów jako klientami, Eclipse jest celem dla każdego, kto w branży rozrywkowej szuka najwyższej klasy wiedzy marketingowej.

⛳ Obszar specjalizacji

Eclipse jest ekspertem w marketingu filmów, seriali internetowych i programów telewizyjnych, z silnym naciskiem na cyfrową dystrybucję reklam. Są najbardziej znani w mieście ze swojego podejścia do rozrywki, połączonego z wizualnym opowiadaniem historii.

💪 Specjalizacja

Tworzenie zawartości wideo

Opowiadanie historii wizualnych i projektowanie

🛍️ Klienci

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

Lokalizacja w Los Angeles: Burbank

Sektor docelowy: Tworzenie materiałów marketingowych OOH i rozrywkowych dla marek z branży gier i mediów wizualnych

14. RPA

przez RPA Założona w 1986 roku RPA to kolejna agencja reklamowa oferująca pełen zakres usług, której motto brzmi: "Ludzie. Relacje. Wyniki RPA ma do zrobienia wszystko - od strategiczne plany marketingowe i reklamy drukowanej do innych audiowizualnych form reklamy. To, co ich wyróżnia, to gotowość do podjęcia pracy w mniej znanych segmentach, takich jak sektor energetyczny.

⛳ Obszar specjalizacji

RPA ma duże doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym. Chociaż stworzyli godne uwagi kampanie dla kilku marek z branży opieki zdrowotnej i energetycznej, nie ma ich tak wiele, jak w przypadku samochodów. Wyraźnie widać, jak głęboko siedzą po szyję w tej przestrzeni!

💪 Specjalizacja

Marketing sportowy

Kreatywna automatyzacja

🛍️ Klienci

Honda, Marathon, strona główna

Lokalizacja w Los Angeles: Colorado Avenue, Santa Monica

Sektor docelowy: Tworzenie wciągających reklam w branży sportowej, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej, podróżniczej i energetycznej

15. Zbra Studios

przez Zbra Studios Zbra Studios utrzymuje prostotę dzięki trzem podstawowym usługom: projektowanie stron internetowych, SEO i optymalizacja konwersji. Podczas gdy zajmują się tożsamością marki i marketingiem cyfrowym dla istniejących klientów, ich głównym celem jest opanowanie tych trzech obszarów.

⛳ Obszar specjalizacji

Zbra Studios jest ekspertem w projektowaniu stron internetowych, który opracował ponad 490 stron internetowych od momentu powstania w 2004 roku. Zdobyli również nagrodę "Best Art Direction for A Website" na Vega Awards oraz nagrodę "Best Sports Website" na NYX Awards w 2024 roku.

💪 Specjalizacja

Projektowanie stron internetowych opartych na danych

Mapy cieplne i integracja z CRM

🛍️ Klienci

FirstLight Strona główna, Wymarzone wakacje, Mój super prawnik

Lokalizacja w Los Angeles: Silver Lake Boulevard

Sektor docelowy: Projektowanie wysokowydajnych stron internetowych dla firm franczyzowych i marek z listy Fortune 500

16. Ayzenberg Group

przez Grupa Ayzenberg Ayzenberg to agencja marketingu społecznościowego z ponad 30-letnim doświadczeniem w udostępnianiu przyszłościowych historii marek. Obecnie, jako agencja marketingu zintegrowanego AI i social-first, oferuje pełen zakres usług, w tym zarządzanie kampaniami, strategię marki i badania rynku.

⛳ Obszar specjalizacji

Ayzenberg jest liderem w marketingu gier. Zaprojektował kampanie marketingowe dla wielu gier, w tym konsoli Xbox i niektórych jej akcesoriów.

💪 Specjalizacja

Marketing w mediach społecznościowych

Tworzenie zawartości

Broadcast marketing

🛍️ Klienci

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

Lokalizacja w Los Angeles: Walnut Street

Sektor docelowy: Tworzenie innowacyjnych kampanii medialnych, społecznościowych i influencer marketingowych dla branży gier, rozrywki i elektroniki użytkowej

17. Brenton Way

przez Brenton Way Brenton Way to kolejna agencja marketingowa w Los Angeles, która dostarcza prawie wszystko, czego można oczekiwać od agencji marketingu wzrostu. Teams do zrobienia reklamy PPC, branding, social media marketing, e-mail marketing i SEO. Oferują również dedykowany pulpit do raportowania dla klientów, w którym można śledzić wyniki ich pracy do zrobienia dla ciebie.

⛳ Obszar specjalizacji

Brenton Way specjalizuje się w optymalizacji konwersji. Firma opracowała kilka własnych narzędzi do śledzenia działań użytkowników w witrynie, wykorzystując te dane do zwiększenia liczby rejestracji lub sprzedaży. Teams firmy ma również doświadczenie w zwiększaniu przychodów z istniejącego ruchu.

💪 Specjalizacja

SEO

PR

Optymalizacja współczynnika konwersji

🛍️ Klienci

T-Mobile, Adidas, Foreo

Lokalizacja w Los Angeles: Wilshire Boulevard

Sektor docelowy: Dostarczanie cyfrowych strategii marketingowych i kampanii dostosowanych do branż takich jak motoryzacja, uroda, gry, SaaS i zdrowie

18. Optimist Inc.

przez Optimist Inc. Optimist to założona w 2009 roku agencja z siedzibą w Los Angeles. Koncentruje się na dwóch głównych obszarach marketingu: brandingu i doświadczeniu. W ramach tych dwóch obszarów Optimist dostarcza dane dotyczące powstania zawartości, projektowania, opakowań, produkcji wydarzeń i innych usług.

⛳ Obszar specjalizacji

Optimist Inc. wyróżnia się tworzeniem niezapomnianych projektów przestrzennych i rozwiązań AR/VR. Są ekspertami w przekształcaniu przestrzeni i wykorzystywaniu wciągającej technologii do ożywiania marek.

💪 Specjalizacja

Tworzenie zawartości wideo

Wydajność wydarzeń

🛍️ Klienci

Red Bull, Nike, Uber Eats

Lokalizacja w Los Angeles: West 104th Street

Sektor docelowy: Tworzenie wciągających doświadczeń dla branż takich jak moda, B2B i styl życia

19. Intrepid Digital

przez Intrepid Digital Intrepid Digital to agencja oferująca pełen zakres usług w Los Angeles, której celem jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom zorientowanym na wzrost, inwestorom PE i organizacjom pierwszego poziomu w osiągnięciu sukcesu. Ich kluczowe usługi obejmują SEO, PPC, CRO, marketing zawartości, optymalizację profilu Google Business i zarządzanie mediami społecznościowymi.

To, co ich wyróżnia, to wykorzystanie najnowocześniejszych technologii marketingowych w audytach zawartości, analizach luk i zaawansowanym zarządzaniu danymi

⛳ Obszar specjalizacji

Specjalizacja Intrepid leży w usługach marketingowych Ad Hoc i SEO. Agencja współpracowała z wieloma klientami z każdej z tych branż i zdobyła znaczące doświadczenie, aby kierować ich strategiami. Wśród platform są ekspertami w pracy z Shopify, WordPress i Salesforce

💪 Specjalizacja

Marketing zawartości

Usługi marketingowe ad hoc

Optymalizacja GMB

🛍️ Klienci

Expedia, Amazon, Compass

📍Lokalizacja w Los Angeles: South Flower Street

Sektor docelowy: Dostarczanie strategii i kampanii marketingu cyfrowego dla branż takich jak prawnicza, turystyczna, spożywcza, blockchain i SaaS

👀Do zrobienia: 80% marketerów uważa dane powstania zawartości za swój najwyższy priorytet. Dlaczego? Ponieważ wysokiej jakości zawartość buduje zaufanie i angażuje odbiorców jak nic innego.

20. Designory

przez Designory Nazwa może sugerować, że to tylko agencja projektowa, ale Designory to znacznie więcej. To kreatywna potęga oferująca pełen zakres usług, zajmująca się wszystkim, od mediów społecznościowych i marketingu zawartości po strategię cyfrową, SEO, płatne reklamy i zintegrowane kampanie wielokanałowe.

⛳ Obszar specjalizacji

Designory specjalizuje się w tworzeniu zawartości na platformach cyfrowych, drukowanych i wideo. Ich prawdziwą siłą jest zintegrowany marketing, w którym łączą opowiadanie historii ze strategią, aby realizować kampanie wielokanałowe

💪 Specjalizacja

Zarządzanie reklamami i kampaniami

Strategia marketingowa i planowanie

Projektowanie stron internetowych i aplikacji

🛍️ Klienci

Nissan, HP, Audi

📍Lokalizacja w Los Angeles: Long Beach

Sektor docelowy: Dostarczanie zintegrowanych rozwiązań marketingowych dla branż takich jak motoryzacja i technologia

21. Straight North

przez Prosto na północ Misją Straight North jest "Zwiększanie przychodów naszych klientów." Firma została założona w 1997 roku, na długo zanim Internet zyskał popularność. Dziś koncentruje się wyłącznie na marketingu cyfrowym, oferując usługi takie jak SEO, płatna reklama, projektowanie/rozwój stron internetowych i kreatywne projektowanie

Ich doświadczenie jest idealne dla małych firm, które chcą wzmocnić marketing marki i napędzać rozwój biznesu.

⛳ Obszar specjalizacji

Straight North jest ekspertem w pozyskiwaniu linków i copywritingu. Oznacza to, że mogą oni wykonać doskonałą pracę w zakresie SEO, projektowania stron internetowych, tekstów reklamowych i ogólnej zawartości powstania.

💪 Specjalizacja

Usługi wideo

SEO

Fotografia, broszury i projektowanie zabezpieczeń

🛍️ Klienci

Uniwersytet Wisconsin, DFin, Clover

Sektor docelowy: Dostawca usług marketingu cyfrowego i projektowania stron internetowych dla organizacji B2B i B2C każdej wielkości

22. Bird Marketing

przez Bird Marketing Bird Marketing, agencja marketingowa oferująca pełen zakres usług z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zaznaczyła swoją obecność również w Stanach Zjednoczonych. Działając od 2010 roku, specjalizuje się w marketingu cyfrowym opartym na ROI, który buduje lojalność wobec marki. Od tworzenia stron internetowych po SEO, marketing w mediach społecznościowych i projektowanie tożsamości marki, oferuje wszystko, czego można oczekiwać od najwyższej klasy kreatywnej agencji cyfrowej.

⛳ Obszar specjalizacji

Bliższe spojrzenie na portfolio Bird ujawnia, że jej główną kompetencją jest projektowanie stron internetowych . Zakończyli setki projektów projektowania i rozwoju stron internetowych dla firm na całym świecie.

💪 Specjalizacja

Projektowanie i rozwój stron internetowych

Marketing w mediach społecznościowych

🛍️ Klienci

Arab Bank, Huawei, Aramex

Lokalizacja w Los Angeles: Century Park

Sektor docelowy: Dostarczanie rozwiązań marketingowych i internetowych dla branż takich jak produkcja, e-commerce, finanse i technologia

23. Deviate Labs

przez Deviate Labs Założona przez naukowca zajmującego się rakietami i bankiera inwestycyjnego firma Deviate Labs współpracowała z biznesami różnej wielkości, od startupów po renomowanych gigantów branżowych. Jej usługi obejmują marketing wzrostu, marketing zawartości i automatyzację procesów sprzedaży.

⛳ Obszar specjalizacji

Deviate Labs jest ekspertem w growth i stunt marketingu ze swojej listy usług. Do tej pory współpracowali z kilkoma markami, koncentrując się na tych usługach.

💪 Specjalizacja

Branding dźwiękowy

Marketing kaskaderski

Reklama zautomatyzowana

🛍️ Klienci

Michael Marquart, chmura HR, Radix

📍Lokalizacja w Los Angeles: Santa Monica Boulevard

Sektor docelowy: Wspieranie firm B2B SaaS poprzez marketing skoncentrowany na wzroście, strategie dotyczące zawartości, marketing kaskaderski i branding dźwiękowy

24. Hawthorne Advertising

przez Reklama Hawthorne Hawthorne Advertising specjalizuje się w tworzeniu w pełni zintegrowanych rozwiązań marketingowych koncentrujących się na analityce danych, strategii i wielokanałowej płatnej reklamie, a także oferuje dedykowane pulpity raportowania z niestandardowymi wskaźnikami KPI dla klientów, aby śledzić ich pracę.

Jeśli jednak szukasz SEO lub marketingu organicznego, to nie jest to, co oferują.

⛳ Obszar specjalizacji

Portfolio Hawthorne odzwierciedla duże doświadczenie w strategii medialnej i pozyskiwaniu mediów. Prawie wszyscy ich klienci w pewnym stopniu wykorzystali ich usługi medialne do działań PR i brandingowych, więc muszą wiedzieć, co robią!

💪 Specjalizacja

Copywriting / Pisanie scenariuszy / Storyboarding

Grafika ruchowa i animacja

🛍️ Klienci

Dyson, Los Angeles Times, L'Oréal

Lokalizacja w Los Angeles: West 5th Street

Sektor docelowy: Dostarczanie dopasowanych, wielokanałowych rozwiązań marketingowych dla branży technologicznej, kosmetycznej i zdrowotnej w celu zwiększenia zasięgu w wielu kanałach

25. Pulsar Advertising

przez Reklama Pulsar Pulsar to wszystko, co mówi ich slogan: "Jak dobrzy możemy być?" Krótko mówiąc, jest to agencja reklamowa i marketingowa oferująca pakiet usług. Oprócz usług ogólnych (SEO/SEM, marketing w mediach społecznościowych i PR), Pulsar oferuje audyty doświadczeń klientów, analizę trendów i projekty aplikacji/gier.

⛳ Obszar specjalizacji

Kluczowym obszarem działalności Pulsar Advertising jest reklama, z ogromnym portfolio cyfrowych i społecznościowych kampanii reklamowych. Są szczególnie dobrzy w tworzeniu emocjonalnych reklam wideo, które trafiają do odbiorców

💪 Specjalizacja

Audyt i mapa CX

Opakowania i etykiety

Kontakt ze społecznością i biznesem

🛍️ Klienci

Departament Podatkowy Wirginii, EZ Pass, Agencja Opieki Zdrowotnej OC

Lokalizacja w Los Angeles: Bulwar Wilshire

Sektor docelowy: Dostawca rozwiązań marketingowych i reklamowych dla branż takich jak transport, opieka zdrowotna, sektor publiczny i produkty konsumenckie

26. Media społecznościowe 55

przez Media społecznościowe 55 Nie daj się zwieść nazwie - Social Media 55 to znacznie więcej niż tylko agencja marketingu w mediach społecznościowych. Od 2014 roku dostarczają szeroki zakres usług, w tym produkcję wideo, projektowanie aplikacji mobilnych, projektowanie UI/UX, SEO, e-mail marketing i branding. Dzięki takiemu składowi z łatwością można ich postawić obok agencji marketingu cyfrowego oferujących pełen zakres usług.

⛳ Obszar specjalizacji

Teams w Social Media 55 naprawdę zasługuje na swoją nazwę - jest absolutnym ekspertem w mediach społecznościowych. Jego portfolio jest pełne historii powodzenia kampanii, które przynoszą wyniki.

💪 Specjalizacja

Usługi WordPress

Influencer marketing

E-mail marketing

🛍️ Klienci

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

📍Lokalizacja w Los Angeles: Wilshire Boulevard

Sektor docelowy: Dostarczanie rozwiązań w zakresie zarządzania mediami społecznościowymi i marketingu w różnych sektorach, w tym CBD, branży ślubnej i hydraulicznej, a także e-commerce, nieruchomości i prawa

27. Kastner

przez Agencja Kastner Kastner, wcześniej znana jako Kastner & Partners, jest globalną agencją marketingową z ośmioma biurami w USA i Europie. Oferuje strategię marki, strategię społeczną, storytelling, reklamę, tworzenie stron internetowych/aplikacji i inne usługi marketingu cyfrowego.

⛳ Obszar specjalizacji

Kastner specjalizuje się w tworzeniu globalnych kampanii marek poprzez siłę storytellingu i wyróżniających się doświadczeń klientów.

💪 Specjalizacja

Marketing sportowy

Marketing doświadczeń

Zarządzanie społecznością

🛍️ Klienci

Red Bull, Jockey, Adidas

Lokalizacja w Los Angeles: La Cienega Boulevard

Sektor docelowy: Specjalizuje się w kreatywnej reklamie i strategii marki, głównie dla marek lifestylowych i sportowych

28. Quigley-Simpson

przez Quigley-Simpson Firma Quigley-Simpson, założona w 2002 roku, oferuje usługi w zakresie brandingu, reklamy i zarządzania projektami. Jest znana z unikalnego podejścia do reklamy opartego na reakcji na markę, przynoszącego realne wyniki.

⛳ Obszar specjalizacji

Quigley-Simpson jest ekspertem w strategii medialnej i pozyskiwaniu mediów. Prawie wszystkie studia przypadków na jej stronie internetowej pokazują, że klienci korzystają z jej usług zarządzania mediami oprócz innych dodatków.

💪 Specjalizacja

Planowanie scenariuszy w oparciu o AI

Obsługa kont i marketing

🛍️ Klienci

Hotele Marriott, Straż Pożarna LA, United Explorer

Lokalizacja w Los Angeles: Bulwar Wilshire

Sektor docelowy: Tworzenie ukierunkowanych kampanii marketingowych dla dóbr konsumpcyjnych, usług finansowych, organizacji non-profit i marek wellness

29. TrixMedia

przez TRIXMEDIA TrixMedia to agencja reklamowa i digital brandingowa działająca od 2003 roku. Zajmuje się projektowaniem tożsamości marki, logotypów, materiałów opakowaniowych, a także branding i marketingowa mapa drogowa i stron internetowych. Zarządza również SEO i marketingiem w mediach społecznościowych dla swoich klientów.

⛳ Obszar specjalizacji

Portfolio TrixMedia jest wypełnione identyfikacją marki i projektami opakowań, co pokazuje ich doświadczenie w tej dziedzinie. Mają nawet kilka projektów produktów, więc są profesjonalistami we wszystkim, co związane z projektowaniem!

💪 Specjalizacja

Projektowanie graficzne

Nazewnictwo, logo i projektowanie marki

🛍️ Klienci

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

Lokalizacja w Los Angeles: Beverly Hills

Sektor docelowy: Dostawca kreatywnych rozwiązań projektowych i marketingowych dla branż takich jak moda, uroda i dobra konsumpcyjne

30. NITRO PLUG

przez Marketing cyfrowy NITRO PLUG NITRO PLUG, ostatnia agencja na naszej liście, koncentruje się przede wszystkim na zwiększeniu ruchu i przychodów dla swoich klientów, w przeciwieństwie do innych agencji, które zajmują się bardziej brandingiem.

Wszystkie usługi NITRO PLUG, w tym lokalne SEO, krajowe SEO, reklama PPC, e-mail marketing, marketing w mediach społecznościowych i zarządzanie PR, koncentrują się na generowaniu ruchu na stronie internetowej i generowaniu potencjalnych klientów.

⛳ Obszar specjalizacji

NITRO PLUG posiada szerokie doświadczenie w generowaniu leadów. Wykorzystują zaawansowane strategie i narzędzia, w tym PPC i SEO, aby tworzyć kampanie, które przynoszą wymierne wyniki.

💪 Specjalizacja

SEO

E-mail marketing

Generowanie leadów

🛍️ Klienci

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

Lokalizacja w Los Angeles: Bulwar Wilshire

Sektor docelowy: Specjalizuje się w generowaniu leadów i rozwiązaniach marketingowych dla branży budowlanej i prawnej

Kluczowe czynniki przy wyborze agencji marketingowej w Los Angeles

Wiesz już, że w Los Angeles nie brakuje świetnych agencji marketingowych. Jest jednak jeszcze jeden problem, o którym należy pomyśleć: "Wybór!"

Z opcjami wiąże się zamieszanie. 😵‍💫

Ale wybór odpowiedniej agencji marketingowej nie musi być skomplikowany. Pamiętaj o tych trzech czynnikach przy wyborze; Twoja praca będzie w połowie zrobiona.

🔦 Ocena potrzeb i celów marketingowych

Pierwszym krokiem jest określenie celów marketingowych. Oceń swoje cele, aby zrozumieć, co chcesz osiągnąć dzięki swoim kampaniom.

Zadaj sobie następujące pytania, aby zawęzić cele marketingowe :

✅ Jakie konkretne problemy próbujesz rozwiązać za pomocą marketingu (np. niski ruch na stronie, słaba widoczność marki, niskie współczynniki konwersji)?

✅ Na jakich platformach cele są najbardziej aktywne - media społecznościowe, wyszukiwarki czy e-mail? ✅ Czy potrzebujesz krótkoterminowych wyników, takich jak wydajność kampanii, czy długoterminowych strategii budowania marki?

jak zmierzyć powodzenie - większy ruch, lepsze zaangażowanie czy zwiększone przychody?

ocena doświadczenia i reputacji agencji

Po nakreśleniu ścisłej odpowiedzi, wyszukaj agencje, które pasują do twoich potrzeb. Gdy masz już na myśli kilka agencji, przefiltruj swoją krótką listę. Zbadaj agencje, sprawdź kampanie, nad którymi pracowały i zobacz, czy coś przykuje Twoją uwagę.

Miej na uwadze następujące pytania podczas omawiania zakresu prac:

✅ Skąd czerpią kreatywną inspirację?

✅ Czy zajmowali się podobnymi projektami w przeszłości?

✅ Czy rozumieją twoje cele biznesowe?

zrozumienie modeli cenowych i budżetowania

Jak mówi przysłowie: "Jest dobrze, tanio i szybko. Można wybrać tylko dwa

Wyczyszczone ceny są kluczowe przy wyborze agencji. Bądź bezpośredni ze swoim partnerem agencyjnym w kwestii priorytetów (jakość, budżet lub szybkość). Pomoże to ustawić cele dla wszystkich zaangażowanych i rozwinąć powodzenie partnerstwa.

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

✅ Czy ich model cenowy jest stały, zmienny czy mieszany?

czy istnieją ukryte opłaty? Poproś o przejrzystość z góry

✅ Poproś o zestawienie kosztów, aby uniknąć niespodzianek w przyszłości

ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi i współpracy

Wybór agencji marketingowej to jedno, ale współpraca z nią to drugie. Potrzebujesz kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp aby zapewnić najwyższej jakości komunikację i przejrzystość.

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp zapewnia współpracę zespołową i przejrzystość zarządzanie projektami marketingowymi narzędzia centralizują wszystko, więc nic nie ginie w chaosie. Odkryjmy, jak ClickUp upraszcza "wszystko, co działa" dla Ciebie👇

🚀 Bezproblemowe zbieranie wymagań

Rozpocznij swoje kampanie z jasnością, korzystając z Tablice ClickUp .

W skrócie:

Szkicuj i ożywiaj myśli swojego zespołu za pomocą intuicyjnych gestów. To tak proste, jak korzystanie z długopisu i papieru (ale bardziej inteligentne)

Połącz swoje tablice bezpośrednio z Zadania ClickUp . Jednym kliknięciem przekształć swoje burze mózgów w projekty, które każdy może śledzić

Zamień każdy pomysł w mierzalne, możliwe do śledzenia zadanie dzięki ClickUp Whiteboards

Dodawaj aktualizacje na żywo do swoich Tablic, dzięki czemu Twój zespół lub agencja może natychmiast dostosować się do zmian - bez konieczności niekończących się rozmów

Udostępniaj swoje Tablice, osadzaj je w obszarze roboczym ClickUp lub eksportuj jako pliki PDF, aby nikt ich nie przegapił

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i uwielbiamy to, że pomaga nam utrzymać połączenie z innymi działami. Używamy ClickUp dosłownie codziennie, do wszystkiego. Było to bardzo pomocne dla naszego kreatywnego zespołu i sprawiło, że ich przepływ pracy stał się lepszy i bardziej wydajny."_

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager, Lulu Press

🚀 Zarządzanie wieloma kampaniami z dedykowanymi projektami

Wyobraź sobie: każda kampania staje się własnym projektem na stacji roboczej. Wewnątrz tych projektów można podzielić zadania i przypisać je członkom zespołu lub agencjom.

Gdy zadania są sprawdzane, ogólny projekt jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. Koniec ze zgadywaniem, kto co zrobił - wszystko jest uporządkowane i aktualne.

Uzyskaj szybki przegląd wszystkich swoich zadań marketingowych posortowanych według ich statusu w oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

To właśnie Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp do zrobienia, niezależnie od tego, czy zarządzasz kampaniami związanymi z PPC, SEO, mediami społecznościowymi, czy czymkolwiek innym w dziedzinie marketingu.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Automatyzacja ClickUp do obsługi powtarzających się zadań bez wysiłku. Pozwoli to Twojemu zespołowi skupić się na kreatywności i strategii zamiast na ręcznych działaniach następczych.

🚀 Usprawnienie dokumentacji kampanii

Jeśli istnieje jedno rozwiązanie, które pozwala wszystkim być na tej samej stronie, to jest to Dokumenty ClickUp . Oto jak👇

Użyj ClickUp Docs do współpracy, przypisywania elementów działań i śledzenia aktualizacji w czasie rzeczywistym

Twórz briefy kampanii kreatywnych lub raportowania i udostępniaj je natychmiast swojemu zespołowi i agencjom. Możesz nawet ustawić uprawnienia, aby kontrolować, kto może wyświetlać lub edytować

Dokumenty umożliwiają wszystkim jednoczesny udział, niezależnie od tego, czy przygotowujesz pomysły, czy sprawdzasz postępy. Dodawaj komentarze, przypisuj elementy działań i śledź aktualizacje bez przełączania aplikacji

Użyj Docs Hub, aby przechowywać wszystko, od wiki po briefy kreatywne, w jednym miejscu z możliwością wyszukiwania. Wewnętrzne Teams i agencje mogą znaleźć to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują

Oszczędność czasu: Korzystaj z szablon briefu kreatywnego do szybszego przygotowywania briefów ze wszystkimi wstępnie zdefiniowanymi parametrami, takimi jak grupa docelowa, rezultaty, budżet, oś czasu, kamienie milowe itp. To ułatwia pracę!

🚀 Kontroluj postęp prac

Użyj Kreatywne rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami aby przechowywać wszystkie kampanie i pomysły w jednym miejscu. Co więcej, przydzielaj zadania bardziej efektywnie, aby nikt nie czuł się przytłoczony, podczas gdy inni kręcą kciukami.

Co więcej, dzięki temu kompleksowemu rozwiązaniu dla zespołów możesz szybko dzielić się opiniami na temat kreatywnej pracy lub prosić o zmiany, nie gubiąc się w łańcuchach e-maili.

Stwórz potęgę z ClickUp Teams dla agencji kreatywnych, aby planować, tworzyć i prezentować swoje najlepsze prace - wszystko w jednym miejscu

Połącz to jeszcze bardziej z Pulpity ClickUp a Twój zespół marketingowy może poczuć się niezwyciężony!

Oto krótki podgląd:

Zastanawiasz się, jak przebiegają Twoje kampanie marketingowe? Pulpity pokazują wszystko - współczynniki konwersji, zaangażowanie w mediach społecznościowych i nie tylko - dzięki czemu wiesz, co działa, a co nie

Użyj pulpitów ClickUp, aby uzyskać widok z góry na oś czasu i postępy w projekcie

Od projektów reklam po aktualizacje zawartości, pulpity pozwalają dokładnie zobaczyć, gdzie agencja koncentruje swoje wysiłki

Dowiedz się, ile czasu Twoja agencja poświęca na realizację zadań, dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu. Pomaga to w utrzymaniu budżetu i zapewnia, że czas nie jest marnowany

I właśnie wtedy, gdy myślałeś, że nie może być lepiej, Szablon do zarządzania agencją ClickUp rozpoczął usprawnianie projektów dla Ciebie.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Agency-Management-Template.png Szablon do zarządzania agencją ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90100000747&department=marketing Pobierz szablon /%cta/

Dzięki temu szablonowi możesz:

Widok wszystkich trwających projektów na pierwszy rzut oka

wszystkich trwających projektów na pierwszy rzut oka Współpracować i przeprowadzać burze mózgów nad kreatywnymi pomysłami na kampanię

nad kreatywnymi pomysłami na kampanię automatyzację zadań na podstawie statusu, priorytetu i terminów realizacji

zadań na podstawie statusu, priorytetu i terminów realizacji monitorować i dostosowywać strategie kampanii w oparciu o wskaźniki wydajności

Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp?

Wpływ eksperckiej agencji marketingowej na branding

1. Reklama komputerów Macintosh firmy Apple z 1984 roku

Firma: Apple

Kampania: Kampania reklamowa Super Bowl 1984 z okazji premiery komputerów Macintosh

Agencja marketingowa: Chiat/Day 🍎 Historia: W 1984 roku firma Apple wstrząsnęła światem odważnym Reklama Super Bowl aby ogłosić swój komputer Macintosh, bezpośrednią odpowiedź na dominację IBM PC.

Stworzona przez Chiat/Day reklama wyróżniała się tym, że nie przestrzegała typowych zasad reklamy produktu - nie pokazywała nawet samego komputera.

To niekonwencjonalne podejście wywołało zaniepokojenie wśród Tablicy Dyrektorów Apple, którzy nie byli pewni, czy tak dramatyczna, pozbawiona produktu reklama może skutecznie promować ich najnowszą innowację.

Wyniki: Ryzyko się opłaciło, a reklama zyskała uznanie krytyków, generując szum na kilka tygodni.

Lekcje ⬇️

odważne, niekonwencjonalne pomysły mogą pozostawić trwałe wrażenie emocjonalne, oparte na narracji kampanie rezonują bardziej niż szczegóły produktu ✅ Skalkulowane ryzyko, nawet w przypadku wewnętrznego sprzeciwu, może przynieść przełomowe wyniki

Najlepsze praktyki ⬇️

zaangażuj odbiorców, sprawiając, że coś poczują wykorzystaj wydarzenia o dużej widoczności, aby zmaksymalizować zasięg kampanii

2. Kampania Coca-Coli "Nadchodzą święta

firma: Coca-Cola

🥤 Kampania: Nadchodzą Święta

Agencja marketingowa: WB Zrobione

Historia: Coca-Cola wcześniej próbowała marketingu świątecznego prawie co roku w okolicach Bożego Narodzenia, ale w 1995 roku nie była nawet blisko tej kampanii.

W tym roku rozpoczęto nową kampanię reklamową, w której duże procesje udekorowanych ciężarówek Coca-Coli można było zobaczyć przejeżdżające przez oblodzone drogi.

Z muzyką "Holidays Are Coming" grającą w tle, ciężarówki rozświetlały atmosferę, gdy przez nią przejeżdżały.

Wyniki: Reklama była takim hitem, że uczyniła z Coca-Coli kulturowy symbol połączony ze świętami Bożego Narodzenia. Do dziś świąteczne ciężarówki Coca-Coli są uważane za znak nadejścia sezonu świątecznego.

Lekcje ⬇️

ikoniczne elementy wizualne, takie jak ciężarówki Coca-Coli, mogą tworzyć trwałe skojarzenia kulturowe muzyka i atmosfera odgrywają ogromną rolę w tworzeniu emocjonalnych połączeń z publicznością

Najlepsze praktyki ⬇️

używaj silnych, powiązanych symboli, aby połączyć swoją markę z tradycjami sezonowymi twórz kampanie, które wywołują radość i nostalgię, aby połączyć się z odbiorcami wykorzystanie elementów multisensorycznych, takich jak muzyka i elementy wizualne, aby wzmocnić wpływ emocjonalny

3. Kampania Nike "Równość

firma: Nike

kampania: Równość

Agencja marketingowa: Wieden+Kennedy 👟 Historia: W 2017 roku, pośród politycznie naładowanego sezonu Grammy skupionego na rasizmie, Nike wykorzystało ten moment z jego Równość . Reklama, w której funkcje pełnią takie gwiazdy jak LeBron James, Serena Williams i Megan Rapinoe, zadebiutowała z ogromnym entuzjazmem.

Przed rozdaniem nagród Grammy, zespół PR Nike strategicznie zaangażował lewicowe media, influencerów i sportowców, aby zbudować szum. Po rozpoczęciu kampanii, Nike wzmocniło ją, aktualizując swoje media społecznościowe o zdjęcia przedstawiające "równość", przypinając reklamę na górze, a nawet uruchamiając stronę dla fanów, aby mogli tworzyć własne zdjęcia profilowe o tematyce równości.

Wyniki: Reklama odniosła powodzenie, uzyskując ponad 800 odpowiedzi i ponad 19 000 retweetów w dniu poprzedzającym rozdanie nagród Grammy. Dynamika utrzymywała się przez kilka tygodni po wydarzeniu, ponieważ ludzie wciąż zmieniali zdjęcia na wyświetlaczu.

Lekcje ⬇️

terminowe kampanie dostosowane do bieżących wydarzeń mogą wzmocnić ich wpływ wykorzystanie influencerów i mediów pomaga stworzyć szum przed uruchomieniem kampanii elementy interaktywne, takie jak zawartość generowana przez użytkowników, podtrzymują dynamikę kampanii

Najlepsze praktyki ⬇️

współpracuj z influencerami i platformami, które współgrają z twoimi celami uwzględnienie funkcji interaktywnych w celu zaangażowania odbiorców i zwiększenia zasięgu kampanii

Czytaj więcej: 12 najlepszych programów dla agencji marketingowych

Łatwe zarządzanie agencją z ClickUp

Chociaż znalezienie agencji marketingowej w Los Angeles nie jest trudne, współpraca z nimi wymaga planu.

Współpracując z agencją marketingową, potrzebujesz połączonego narzędzia do zarządzania projektami, aby zapewnić zachowanie wartości swojej marki.

ClickUp to aplikacja Wszystko do pracy, która pozwala śledzić wszystkie kreatywne projekty.

Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania zadaniami i współpracy, możesz łatwo przeprowadzać burze mózgów ze swoim teamem, organizować kampanie i komunikować się z interesariuszami, aby tworzyć nieszablonowe kampanie, które przyciągną uwagę odbiorców. Zarejestruj się w ClickUp za darmo .