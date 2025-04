Jak stosować style negocjacyjne w celu osiągnięcia powodzenia w życiu zawodowym?

Jesteś o krok od sfinalizowania umowy ze swoim wymarzonym klientem. Warunki partnerstwa są już prawie ustalone, ale wtedy dostajesz podkręconą piłkę: "Potrzebujemy wyłącznych praw do twojego produktu na następne dwa lata"

Chwila, co? Tego nie było w tabeli. Teraz utknąłeś w klasycznym dylemacie "co mam zrobić teraz". Odeprzeć? Złożyć kontrofertę? A może zgodzić się - ale tylko wtedy, gdy cena będzie odpowiednia?

Chwile takie jak te przypomną nam, co powiedział Sun Tzu: "Ten, kto wie, kiedy może walczyć, a kiedy nie, odniesie zwycięstwo." "Wszystko zależy od odczytania sytuacji. Wiedza o tym, kiedy zachować pozycję, a kiedy się ugiąć, może zawrzeć lub zerwać umowę.

Wielcy negocjatorzy nie trzymają się jednego uniwersalnego podręcznika. Dostosowują się, adaptują i dokładnie wiedzą, kiedy się pochylić lub wycofać. Na tym blogu omówimy pięć rodzajów stylów negocjacyjnych wraz ze wskazówkami, które pomogą ci opanować je jak profesjonalista. Zaczynajmy!

Czym jest styl negocjacyjny?

Styl negocjacyjny to podejście do prowadzenia dyskusji i osiągania porozumień. Niezależnie od tego, czy chodzi o przypieczętowanie transakcji Business, renegocjowanie umów z dostawcami, czy też rozmowy z kadrą kierowniczą wyższego szczebla twój styl negocjacyjny nadaje ton temu, w jaki sposób poruszasz się w tych krytycznych interakcjach biznesowych.

Style negocjacyjne różnią się znacznie w zależności od takich czynników jak osobowość, pochodzenie kulturowe, stawka i kontekst negocjacji. Niektórzy ludzie przyjmują bardziej asertywny lub konkurencyjny styl, aby chronić swoje odsetki, podczas gdy inni skłaniają się ku współpracy lub kompromisowi, aby zbudować długoterminowe, oparte na zaufaniu powiązania.

Znaczenie zrozumienia różnych stylów negocjacji

Poznanie stylów negocjacyjnych jest kluczem do odniesienia sukcesu w każdym scenariuszu zawodowym. Oto dlaczego ma to znaczenie:

Możesz dostosować się do każdej sytuacji: Prowadzenie negocjacji w sprawie umowy z dostawcą o wysokiej stawce irozwiązywanie konfliktów w zespole nie są takie same. Znając różne style, łatwiej jest odczytać pomieszczenie i dostosować swoje podejście do tego, co się dzieje

Prowadzenie negocjacji w sprawie umowy z dostawcą o wysokiej stawce irozwiązywanie konfliktów w zespole nie są takie same. Znając różne style, łatwiej jest odczytać pomieszczenie i dostosować swoje podejście do tego, co się dzieje Możesz budować silniejsze relacje: W negocjacjach nie chodzi tylko o umowę - chodzi o połączenie. Kiedy zrozumiesz styl drugiej osoby, możesz podejść do rozmowy w sposób, który będzie odpowiedni dla obu stron

W negocjacjach nie chodzi tylko o umowę - chodzi o połączenie. Kiedy zrozumiesz styl drugiej osoby, możesz podejść do rozmowy w sposób, który będzie odpowiedni dla obu stron Uzyskasz lepsze wyniki: Niektóre sytuacje wymagają kompromisu, a w innych trzeba być stanowczym. Odpowiedni styl gwarantuje, że nie przegapisz żadnej okazji

Niektóre sytuacje wymagają kompromisu, a w innych trzeba być stanowczym. Odpowiedni styl gwarantuje, że nie przegapisz żadnej okazji Potrafisz radzić sobie z trudnymi negocjatorami: Nie z każdym łatwo się współpracuje. Zrozumienie czyjegoś stylu negocjacyjnego ułatwia zachowanie spokoju, zmianę biegów i zachowanie kontroli nad rozmową

5 rodzajów stylów negocjacyjnych

Istnieje pięć strategii negocjacyjnych, z których każda doskonale sprawdza się w różnych sytuacjach. Kiedy już je poznasz, możesz podejść do negocjacji z odpowiednim planem.

Każdy styl negocjacji ma podstawowe kompetencje które sprawiają, że to działa. Styl rywalizacji polega na byciu asertywnym i pewnym siebie, podczas gdy styl współpracy wykorzystuje rozwiązywanie problemów i empatię, aby znaleźć zwycięskie rozwiązania dla obu stron negocjacji.

1. Rywalizacja (ja wygrywam - ty przegrywasz)

Rywalizacyjny styl negocjacji jest jak pójście na całość podczas gry w pokera - jest odważny, asertywny i skoncentrowany na wygranej. Podejście to, zwane również negocjacjami dystrybucyjnymi, polega na zabezpieczeniu swoich celów, nawet jeśli oznacza to, że druga osoba odchodzi z pustymi rękami.

Kiedy stosować: Idealny w sytuacjach, w których stawka jest wysoka, a ty masz przewagę, jak np. zdobycie zabójczej oferty w jednorazowej transakcji.

Konkurencyjni negocjatorzy wyróżniają się takimi cechami jak:

niezachwiana pewność siebie i determinacja, aby zdominować pomieszczenie

komunikacja tak wyczyszczona i bezpośrednia, że nie ma miejsca na pomyłki

Aby osiągnąć sukces w tym stylu:

Bądź przygotowany: Poznaj cele, mocne strony i powszechnie stosowane strategie drugiej strony

📌 Stosuj strategie twardej piłki: Używaj ruchów takich jak śmiałe oferty lub odrobina blefu, aby uzyskać przewagę

przykład: Negocjujesz z dostawcą na hurtowe ilości surowców. Podają oni kwotę 100 000 $, ale masz już ofertę 90 000 $ od innego dostawcy, więc zaczynasz śmiało - 80 000 $.

Kiedy odmawiają, mówisz: "Pójdziemy na ofertę 90 000 $, chyba że zaoferujecie lepszą ofertę" W ten sposób skupiasz się na swoich potrzebach i przekonujesz ich do spełnienia twoich warunków lub ryzykujesz utratę biznesu.

2. Dostosuj się (ja przegrywam - ty wygrywasz)

Styl akomodacyjny to styl dogadzania ludziom. Polega on na stawianiu powiązań na pierwszym miejscu, nawet jeśli oznacza to poświęcenie własnych odsetek. Kiedy używasz tego stylu, nie tylko grasz miłego - aktywnie starasz się zachować spokój, łagodzić konflikty i budować relacje .

Nie należy jednak mylić uległości ze słabością. Wiedząc, kiedy pozwolić drugiej stronie "wygrać", możesz zdobyć ważne punkty i otworzyć drzwi do przyszłych możliwości.

Kiedy stosować: Gdy jesteś w trudnej sytuacji i musisz skupić się na budowaniu relacji, a nie na szybkich zwycięstwach.

Cechy charakterystyczne ugodowych negocjatorów:

są elastyczni i otwarci na pomysły w miarę przepływu rozmowy

są gotowi do małych poświęceń, aby uszczęśliwić drugą stronę

Oto jak skutecznie stosować ten styl:

📌 Poznaj swoje must-haves: Jasno określ, co jest nienegocjowalne, a gdzie możesz się ugiąć

Ustępstwa strategiczne: Zaoferuj ustępstwa, które mają dla nich znaczenie, ale nie uderzają w ciebie zbyt mocno

Przykład: Twoja firma jest gotowa na odnowienie umowy z kluczowym dostawcą, ale jego nowe ceny nie pasują do Twojego budżetu.

Zamiast ostro odpierać zarzuty, uznaj pozycję dostawcy. Następnie proponujesz rozwiązanie pośrednie - mniejszy wolumen zakupów lub dłuższy okres obowiązywania umowy w celu uzyskania lepszych ocen. W ten sposób chronisz powiązania, jednocześnie pracując w ramach swojego budżetu.

3. Unikanie (przegrywam - przegrywasz)

W tym przypadku, zamiast stawić czoła problemowi, unikasz go - być może zmieniając temat, opóźniając decyzję lub po prostu całkowicie się wycofując.

Dlaczego? Czasami ma to na celu uniknięcie niepotrzebnych dramatów, a innym razem jest to czysty instynkt przetrwania: "Jeśli po prostu to zignoruję, może to zniknie"

Kiedy stosować: Gdy stawka jest niska, problem jest trywialny lub kupujesz czas na znalezienie lepszego podejścia.

Cechy niechętnych negocjatorów (styl pasywno-agresywny):

unika konfliktów, nawet jeśli oznacza to mniej niż idealne wyniki

niechęć do konfrontacji trudne rozmowy czasami pozostawiając problemy nierozwiązane

Jak mądrze korzystać z tego stylu:

📌 Ustawienie dalszych planów: Unikanie nie oznacza wiecznego ignorowania. Zaplanuj czas, aby powrócić do tematu, gdy będzie to bardziej wykonalne

📌 Stwórz alternatywy korzystne dla obu stron: Zaproponuj tymczasowe rozwiązania, które będą korzystne dla obu stron, dopóki nie będziesz gotowy, by zająć się głównym problemem

przykład: Członkowie Twojego teamu chcą negocjować opcje pracy hybrydowej lub zdalnej . Zamiast od razu przechodzić do potencjalnie trudnej rozmowy, potwierdź ich prośbę i powiedz:

"Odłóżmy to na razie, a ja wrócę do ciebie z decyzją po zapoznaniu się z polityką firmy i konsultacjach z kierownictwem." To daje ci czas na ocenę sytuacji bez zamykania ich.

4. Kompromis (ja tracę/wygrywam część - ty tracisz/wygrywasz część)

Kompromis to podejście do negocjacji typu "spotkajmy się w połowie drogi", w którym żadna ze stron nie otrzymuje wszystkiego, czego chce, ale każda odchodzi z poczuciem, że coś zyskała.

Kiedy stosować: Idealny, gdy trzeba znaleźć szybkie, praktyczne rozwiązanie, z którym obie strony mogą się pogodzić.

Co wyróżnia kompromisowego negocjatora:

silne poczucie sprawiedliwości i równości w podejmowaniu decyzji

zdolność do skutecznego równoważenia sprzecznych odsetków

Aby wzmocnić kompromisowe negocjacje:

📌 Dostrzeganie tego, co najważniejsze: Wiedz, z których punktów jesteś w stanie zrezygnować, a które nie podlegają negocjacjom

Tworzenie opcji: Przedstaw wiele rozwiązań, które zaspokoją potrzeby obu stron, ułatwiając znalezienie wspólnej płaszczyzny

Przykład: Zespół sprzedaży chce 10% wzrostu budżetu, aby sfinansować nowe kampanie. Jednak dział finansowy może zaoferować tylko 4%. Po krótkich negocjacjach dochodzi do spotkania na poziomie 6%, a dział sprzedaży dokłada krok po kroku, aby pokryć resztę. Nie jest to wszystko, czego chcieli, ale obie strony odchodzą z wygraną.

5. Współpraca (ja wygrywam - ty wygrywasz)

Negocjatorzy nastawieni na współpracę rozwijają się dzięki pracy zespołowej na rzecz wspólnego zwycięstwa. Zamiast postrzegać drugą stronę jako przeciwnika, pracujesz razem, aby znaleźć rozwiązanie, które przyniesie korzyści wszystkim. Chodzi o kreatywne rozwiązywanie problemów, w którym obie strony odchodzą z poczuciem wygranej.

Kiedy stosować: Idealny, gdy obu stronom zależy na problemie, chcą wygrać i mają czas, by to przedyskutować

Co wyróżnia negocjatora opartego na współpracy:

szukają innowacyjnych rozwiązań problemów

✅ Mają cierpliwość, by drążyć i przepracowywać problemy

Jak pokonać styl negocjacji oparty na współpracy:

📌 Korzystaj z sesji burzy mózgów: Burza mózgów jak zespół, aby wymyślić pomysły, które działają dla wszystkich

Tworzenie umów o współpracy: Przygotuj pisemną umowę, aby wszyscy byli zgodni. Jeśli masz tendencję do pomijania kluczowych szczegółów, użyj szablony umów o współpracy aby pracować z łatwością

Przykład: Firma technologiczna i sprzedawca detaliczny negocjują partnerstwo dla nowej linii produktów. Firma technologiczna proponuje podział przychodów 70-30. Detalista chce większego udziału, ale zgadza się przeznaczyć 10% swojego budżetu marketingowego na produkt

Po negocjacjach uzgadniają podział 60-40, przy czym sprzedawca detaliczny zwiększa swój wkład marketingowy do 15%. Ta korzystna dla obu stron umowa zwiększa widoczność firmy technologicznej i daje detaliście nowy, gorący produkt, który napędza sprzedaż.

Dostosowywanie stylów negocjacji w zależności od kontekstu

**Różnica między wygraną a straconą szansą polega na adaptacyjnym sposobie myślenia.

Pomaga on przekształcać wyzwania w szanse, budować silniejsze partnerstwa i zapewniać wyniki, które służą zarówno bieżącym potrzebom, jak i długoterminowym celom.

Oto jak to osiągnąć:

Kontekst Styl negocjacji Kluczowe techniki Ustalanie warunków fuzji dwóch firm Współpraca Identyfikacja wspólnych korzyści i scenariuszy win-win Wspieranie otwartego dialogu w celu znalezienia kreatywnych rozwiązań Praca nad planem działania, który uwzględnia odsetki obu stron Prośba o wyższe wynagrodzenie w ofercie pracy Konkurencyjność Zaprezentuj swoje kwalifikacje i osiągnięciaPozycjonuj się jako najlepszy kandydatBądź pewny siebie i stanowczy w swoich żądaniach Rozpoczynanie kontraktu z międzynarodowym klientem Współpraca Badanie norm kulturowychDostosowanie tempa negocjacjiUwaga na sygnały niewerbalne Drobne nieporozumienia między pracownikami a klientem Drobne nieporozumienia między członkami zespołu Unikaj Zdecyduj się nie angażować w dyskusję, jeśli nie jest ona kluczowaZachowaj neutralność i pozwól innym ją rozwiązaćPrzekieruj uwagę na ważniejsze problemy Podejmowanie decyzji o wykorzystaniu zasobów projektu Kompromis Proponowanie rozwiązań polegających na udostępnianiu zasobówPriorytetyzowanie istotnych potrzebOferowanie zrównoważonego przydziału Dostawca żądający podwyżki cen za swoje usługi Dostosuj się Zgódź się na ich nowe ceny, jeśli jest to uzasadnioneNegocjuj usługi o wartości dodanej w zamian za zaakceptowanie wyższych cen Partnerstwo z inną organizacją w zakresie Partnerstwo z inną organizacją przy wspólnym wydarzeniu Kompromis Podział obowiązków związanych z wydarzeniem w oparciu o mocne strony każdej organizacjiPodział wysiłków marketingowych w celu równomiernego rozłożenia obciążeńZgoda na wspólne zyski ze sprzedaży biletów i sponsoringu

Kluczowe techniki dla różnych stylów negocjacji

Wskazówki dotyczące opanowania wszystkich stylów negocjacji

Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć wielomilionową fuzję korporacyjną, czy zamknąć transakcję nieruchomości o wysokiej stawce, sekret tkwi w opanowaniu pięciu stylów.

Negocjacje mogą być jednak nieporadne i stresujące. Potrzebujesz sprzymierzeńca, który wykona ciężką pracę podczas prowadzenia trudnych negocjacji.

