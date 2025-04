10 najlepszych aplikacji do planowania estetycznego, dzięki którym osiągniesz swoje cele

Tworzenie list do zrobienia za pomocą cyfrowych planerów zapewnia przejrzystość i strukturę dnia, ułatwiając skupienie się na tym, co naprawdę ważne.

A estetyczna aplikacja do codziennego planowania jest jak wisienka na torcie. Sprawia, że chce się z niej korzystać i usprawnia pracę.

W tym artykule omówię dziesięć popularnych estetycznych aplikacji do planowania. czytaj dalej

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

ClickUp: Najlepszy do cyfrowego planowania opartego na AI Sunsama: Najlepsza dla osobistej wydajności Todoist: Najlepszy do grywalizacji planów Notion: Najlepszy do tworzenia niestandardowych cykli pracy Trello: Najlepsze do wizualizacji codziennych zadań Dobre Notatki: Najlepsze do tworzenia cyfrowych notatek Ellie Planner: Najlepszy do prostego i intuicyjnego planowania Cute Calendar Schedule Planner: Najlepszy do kolorowego planowania dnia Fantastical: Najlepszy do integracji z iCloud Structured: Najlepszy do tworzenia codziennego harmonogramu

Czego szukać w estetycznych aplikacjach do planowania?

Wybierając estetyczny codzienny planer aplikacji, ważne jest, aby szukać zarówno funkcji, jak i atrakcyjnego wizualnie projektu. Oto kilka kluczowych rzeczy do rozważenia:

🧩 Interaktywne widżety

Widżety ułatwiają sprawdzanie zadań, dodawanie wydarzeń lub śledzenie nawyków z ekranu głównego, jednocześnie dodając odrobinę elegancji do cyfrowej przestrzeni. Estetyczne planery często oferują pięknie zaprojektowane widżety z dostosowywanymi kolorami, układami i ikonami, które sprawiają, że śledzenie postępów jest przyjemne wizualnie. Widżety te pomagają również w układanie nawyków poprzez utrzymywanie rutynowych czynności na pierwszym planie.

📋 Zarządzanie zadaniami metodą przeciągnij i upuść

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" reorganizacja zadań staje się wizualnie satysfakcjonującym doświadczeniem. Poszukaj narzędzi do zarządzania zadaniami, które umożliwiają płynne przenoszenie zadań między kategoriami, osiami czasu lub poziomami priorytetów, ciesząc się płynnymi animacjami i przejrzystymi układami.

📅 Inteligentne przypomnienia

Przypomnienia nie tylko pozwalają ci śledzić zadania - mogą być estetycznie zintegrowane z twoim plannerem dzięki eleganckim wzorom, uspokajającym dźwiękom i niestandardowym powiadomieniom. Inteligentne przypomnienia pomagają budować spójność w zadaniach i rutynowych czynnościach, przy jednoczesnym wsparciu w budowaniu nawyków. Pięknie zaprojektowane przypomnienia zapewniają wydajność bez poczucia przytłoczenia, tworząc poczucie spokoju i skupienia.

📝 Wolna przestrzeń na pomysły

Swobodna przestrzeń pozwala na burzę mózgów i tworzenie map pomysłów w kreatywny, atrakcyjny wizualnie sposób. Dzięki opcjom kolorowych szkiców, eleganckich układów i niestandardowych opcji, funkcja ta przekształca planner w piękne płótno dla twoich myśli.

10 najlepszych estetycznych aplikacji do planowania

Oto krótki przegląd najlepszych aplikacji do planowania estetycznego:

AI Aesthetic Planner Najlepszy dla Kluczowe funkcje Cena **Apps ClickUp Planowanie cyfrowe oparte na AI Planowanie wspomagane przez AI, śledzenie celów, pulpity do śledzenia Free Plan dostępny i zaczyna się od 7 USD za użytkownika Sunsama Osobista wydajność Przeciąganie i upuszczanie zadań, automatyczne aktualizacje, tryb skupienia 20 USD miesięcznie Todoist Gamified planning Wbudowane przypomnienia, niestandardowe powiadomienia, wspólne projekty, przydzielanie zadań Dostępna darmowa wersja i zaczyna się od 5 USD za użytkownika miesięcznie Notion Tworzenie niestandardowych cykli pracy Pełna personalizacja, strukturyzacja zadań, tablice kanban Free Plan dostępny i zaczyna się od $12 za licencję na miesiąc Trello Prosta aplikacja do planowania Przydzielanie zadań, komentowanie kart, udostępnianie plików, integracje aplikacji Dostępny darmowy plan i zaczyna się od 6 USD za użytkownika miesięcznie Good Notes Cyfrowe tworzenie notatek Łatwe importowanie, edycja dokumentów, materiały do nauki, synchronizacja iCloud Niestandardowy cennik

Ellie Planner (najlepszy do prostego i intuicyjnego planowania)

Cute Calendar Schedule Planner (najlepszy do kolorowego planowania dnia)

| Fantastical | Integracja z iCloud | Ujednolicony interfejs, zadania i przypomnienia, integracja z Zoom, integracja z Teams, dostosowanie strefy czasowej | Od 4,75 USD miesięcznie rozliczane rocznie |

| Aplikacja na oś czasu | Zadania i przypomnienia, integracja z Zoom, integracja z zespołami | Niestandardowy cennik |

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo tym aplikacjom.

1. ClickUp (najlepszy do cyfrowego planowania opartego na AI)

bądź na bieżąco z wydarzeniami i osią czasu projektów dzięki ClickUp Calendar View_

W estetycznych planerach nie chodzi o fantazyjnie wyglądające aplikacje, ale raczej o narzędzia, które mają piękno prostoty i oferują satysfakcję z osiągania celów. Purpose-driven design, jak lubię to mówić.

To jest powód, dla którego lubię ClickUp jako cyfrowy planer . To połączenie wszystkiego w jednym miejscu, od zadań po cele i pomysły. Ponadto ma odpowiednią ilość elementów, aby był estetyczny, ale nie przytłaczający. Widok kalendarza ClickUp pomaga mi wizualizować mój harmonogram i być na bieżąco z wydarzeniami i osią czasu projektów, zapewniając, że żadne terminy nie zostaną pominięte. Mogę również synchronizować zewnętrzne kalendarze, przeciągać i upuszczać zadania oraz filtrować mój kalendarz według projektu, osoby przypisanej do zadania lub priorytetu, aby skupić się na tym, co najważniejsze.

ClickUp ma odpowiedni szablon codziennego planowania, aby zacząć. Możesz uprościć proces planowania dzięki gotowym szablonom, takim jak Szablon dziennego planera ClickUp . Pomaga organizować wszystkie zadania w różnych kategoriach, takich jak praca i osobiste, priorytetyzować zadania i wizualizować postęp zadań.

Szablon dziennego planu wydajności ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Uzyskaj widok z lotu ptaka na swoje postępy, terminy i zadania dzięki w pełni konfigurowalnym funkcjom Pulpity ClickUp Zarządzaj swoimi codziennymi zadaniami bez wysiłku dzięki przejrzystej strukturze, podzadaniom i priorytetom za pomocą Zadania ClickUp Śledzenie czasu spędzonego na wykonywaniu zadań za pomocą aplikacji Time tracker ClickUp'a aby efektywnie zarządzać swoim harmonogramem i zwiększyć wydajność

Stwórz tablicę wizji, dodawaj notatki i przydzielaj zadania za pomocą Tablice ClickUp Bądź na bieżąco i wykonuj zadania bez wysiłku dzięki przypomnieniom o zadaniach na czas za pomocą Przypomnienia ClickUp Zdefiniuj i śledź cele projektu, dzieląc je na możliwe do wykonania kroki za pomocą Cele ClickUp Otrzymuj codzienne aktualizacje swoich zadań i projektów dzięki ClickUp Brain potężny asystent AI ClickUp



Limity ClickUp

Ma niewielką krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Myślę, że ClickUp jest genialny. Dlaczego? To proste. Mogę zaplanować tydzień dla 4 osób za pomocą kilku kliknięć, a wszyscy, w tym nasi niestandardowi klienci, mają przegląd. Jest wydajny, logiczny i łatwy do zrozumienia. Co więcej, każdy może zaprojektować własne widoki, pulpity itp., co czyni go bardzo indywidualnym.

Daniela, kierownik projektu w Peritus Webdesign

2. Sunsama (najlepsza wydajność osobista)

via Sunsama Sunsama to pomocna aplikacja do zarządzania równowagą między pracą a życiem prywatnym. Widok dzienny daje jasny obraz harmonogramu, w tym zadań, spotkań i wydarzeń, co znacznie ułatwia planowanie. Jedną z funkcji, która okazała się szczególnie przydatna, jest dodawanie e-maili wymagających skupienia i ustawienie czasu na ich obsługę.

Możesz także planować zadania w kalendarzu lub zamieniać wydarzenia z kalendarza w zadania, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane. Jeśli korzystasz z narzędzi takich jak Asana, GitHub lub Jira, możesz płynnie importować zadania. To, co mnie wyróżniło, to opcja przekształcania rozmów na Slacku w zadania - dzięki temu nic ważnego nie zostanie przeoczone, czy to w pracy, czy w życiu osobistym.

Najlepsze funkcje Sunsama

Przeciąganie i upuszczanie ważnych zadań z różnych aplikacji do zarządzania projektami, takich jak Trello, Asana, Jira i inne

Uzyskiwanie automatycznych aktualizacji zaimportowanych zadań, co pomaga w utrzymaniu synchronizacji

Tworzenie zadań na podstawie e-maili, wiadomości Slack iwydarzenia z kalendarza Korzystaj z trybu skupienia, który pomoże Cipozostać skupionym na najważniejszych zadaniach



Limity Sunsama

Ta aplikacja oferuje ograniczone integracje i nie działa z iCal, Confluence ani Google Drive

Cennik Sunsama

20 USD miesięcznie

Sunsama oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

4.7/5 (20+ recenzji) G2: Za mało recenzji

3. Todoist (najlepszy do grywalizacji planów)

via Todoist Todoist to wyrafinowany, ale estetyczny planer, który organizuje dni w schludny sposób listy do zrobienia . Pomaga filtrować zadania na podstawie dni, kategorii i priorytetów. Zakończone zadania przynoszą punkty Karmy, co dodaje zabawny element motywacyjny i zachęca do utrzymywania stałej serii zadań.

W Todoist można tworzyć powtarzające się zadania, co ułatwia śledzenie nawyków lub planowanie zadań, które powtarzają się codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Co więcej, dodawanie zadań jest szybkie i intuicyjne. Na przykład, wpisanie "Prześlij raport do piątku o 14:00" automatycznie zaplanuje zadanie z odpowiednią godziną.

Najlepsze funkcje Todoist

Ustawienie wbudowanych przypomnień, aby nie przegapić terminów i być na bieżąco

Tworzenie niestandardowych powiadomień dla ważnych zadań, aby skutecznie ustalać priorytety

Udostępnianie projektów innym osobom w celu płynnej współpracy i zachowania spójności

Przypisywanie zadań i wspólne śledzenie postępów, idealne do projektów zespołowych lub planowania rodzinnego

Limity Todoist

Wymaga lepszej funkcji offline i większej liczby integracji z aplikacjami innych firm

Cennik Todoist

**Początkujący

Pro: $5 za użytkownika miesięcznie

$5 za użytkownika miesięcznie Business: $8 za użytkownika miesięcznie

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (800 recenzji)

4.4/5 (800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Todoist?

Dla mnie Todoist jest jak ratunek. Łatwo go skonfigurować i naprawdę pomaga w ustawieniu wszystkiego na wyczyszczonych listach rzeczy do zrobienia, nawet w przypadku dużych projektów z moim zespołem. Dodatkowo, zmiana terminów jest bardzo łatwa. Recenzent G2 4. Notion (najlepszy do tworzenia niestandardowych cykli pracy)

via Notion Notion to atrakcyjne wizualnie narzędzie do planowania, które łączy listy rzeczy do zrobienia, notatki i zarządzanie projektami w jednej aplikacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych planerów, Notion zapewnia elastyczność tworzenia niestandardowych cykli pracy, organizowania informacji w bazach danych i widoku zadań lub projektów w wielu formatach, takich jak listy, tablice lub kalendarze.

Wspaniałą cechą Notion jest jego niestandardowy charakter. Możesz zaprojektować szablony i układy, które pasują do twoich unikalnych potrzeb. Jeśli chcesz mieć tygodniowy planer, możesz go ustawić, a jeśli potrzebujesz bazy danych do śledzenia zadań roboczych, możesz ją również zbudować. Notion umożliwia również tworzenie przestrzeni do współpracy, ułatwiając udostępnianie projektów i notatek zespołowi.

Najlepsze funkcje Notion

Niestandardowe zadania, projekty i notatki, aby zorganizować je w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

Korzystanie z narzędzi takich jak tablice Kanban, kalendarze i bazy danych w celu wszechstronnej organizacji

Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwiająca członkom zespołu płynną współpracę

Udostępnianie dokumentów i projektów w celu usprawnienia pracy zespołowej i zwiększenia wydajności

Notion limity

Początkowa krzywa uczenia się może być stroma ze względu na rozległe opcje niestandardowe

Notion ceny

**Free

Plus: 12 USD za licencję miesięcznie

12 USD za licencję miesięcznie Business: 18 USD za licencję miesięcznie

18 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 5000 recenzji)

4.7/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (8000+ recenzji)

5. Trello (najlepsze do wizualizacji codziennych zadań)

via Trello Interfejs Trello typu "przeciągnij i upuść" ułatwia przenoszenie zadań pomiędzy różnymi scenami ich zakończenia. Świetnie nadaje się do śledzenia cyklu pracy, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektem zespołowym, czy planujesz swoje osobiste cele.

Najlepszą cechą Trello jest jego prostota. Możesz tworzyć estetyczne tablice z dostosowywanymi motywami dla różnych projektów, dodawać wizualnie różne listy dla określonych scen (np. "Do zrobienia", "W trakcie", "Zrobione") i używać kolorowych kart dla zadań. Aplikacja obsługuje również etykiety, terminy i załączniki, ułatwiając dodawanie kontekstu do pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Organizowanie zadań w konfigurowalnych cyklach pracy za pomocą intuicyjnego interfejsu

Umożliwienie współpracy zespołowej dzięki opcjom przydzielania zadań, komentowania kart i udostępniania plików

Integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, Dysk Google, Kalendarz Google i nie tylko, w celu zwiększenia funkcji

Limity Trello

Free Forever Plan ma ograniczenia dotyczące dodatków (integracji) i korzystania z tablicy, co może ograniczać intensywnych użytkowników

Cennik Trello

**Free

Standardowy: $6 za użytkownika miesięcznie

$6 za użytkownika miesięcznie Premium: $12.50 za użytkownika miesięcznie

$12.50 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 210 USD za użytkownika, rozliczane rocznie

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (13000+ recenzji)

4.4/5 (13000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 23000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Wizualna prostota i elastyczność Trello są tym, co lubię najbardziej. Łatwo jest organizować zadania, przenosić je między scenami i współpracować z moim zespołem. Niezależnie od tego, czy pracuję nad zawartością bloga, materiałami wideo na YouTube czy innymi projektami marketingowymi, intuicyjny interfejs Trello typu "przeciągnij i upuść" pozwala na sprawne zarządzanie. Recenzent G2 📖 Czytaj więcej: Free szablony blokujące czas 6. Dobre notatki (najlepsze do tworzenia notatek cyfrowych)

Via GoodNotes GoodNotes to cyfrowa aplikacja do robienia notatek zaprojektowana dla tych, którzy chcą organizować odręczne lub pisane na maszynie notatki w intuicyjny i wydajny sposób. Naśladuje ona doświadczenie pisania w notatniku, ale dodaje potężne funkcje cyfrowe, takie jak wyszukiwanie, organizacja i niestandardowe. GoodNotes doskonale nadaje się do rejestrowania pomysłów, dodawania adnotacji do dokumentów do celów zawodowych i osobistych, a nawet szkicowania.

Wyróżniającą się funkcją GoodNotes jest możliwość pisania odręcznego. Możesz pisać za pomocą rysika, a aplikacja dokładnie oddaje wrażenie pisania na papierze. Aplikacja umożliwia również organizowanie notatek w cyfrowych folderach i notatnikach (jak w narzędziu do zarządzania projektami), dzięki czemu wszystko można łatwo znaleźć.

Najlepsze funkcje GoodNotes

Realistyczne pismo odręczne, idealne dla tych, którzy wolą pisać ręcznie

Łatwe importowanie i dodawanie adnotacji do plików PDF, idealne do edycji dokumentów lub materiałów do nauki

Synchronizacja notatek na różnych urządzeniach za pomocą iCloud, zapewniająca dostępność w dowolnym miejscu

Uprość tworzenie cyfrowych notatek dziękiSzablony GoodNotes Limity GoodNotes

Nie wspiera współpracy w czasie rzeczywistym, co może ograniczać przypadki użycia oparte na pracy zespołowej

Ceny GoodNotes

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje GoodNotes

G2: 4.8/5 (60+ recenzji)

4.8/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o GoodNotes?

Aplikacja Goodnotes jest zarówno łatwa w użyciu, jak i elastyczna, i oferuje najlepsze wrażenia z pisania odręcznego, jakie znalazłem dla Apple iPad i Apple Pencil. Używam tej aplikacji codziennie, zarówno do pracy, jak i do celów osobistych. Recenzent G2 7. Ellie Planner (najlepszy do prostego i intuicyjnego planowania)

via Ellie Planner Ellie Planner to minimalistyczna, ale urocza aplikacja kalendarza do organizowania zadań, wydarzeń i rutynowych czynności w czystym i wolnym od rozpraszaczy środowisku. Skupienie się na prostocie sprawia, że Ellie jest idealna dla tych, którzy preferują proste podejście do planowania bez zbędnych funkcji.

Ellie koncentruje się na tworzeniu równowagi, łącząc najlepsze aplikacje do codziennego planowania do zarządzania zadaniami ze śledzeniem nawyków. Aplikacja umożliwia ustawienie codziennych priorytetów, planowanie rutynowych czynności i śledzenie długoterminowych celów.

Najlepsze funkcje Ellie Planner

Kategoryzowanie zadań za pomocą etykiet w celu ich szybkiej identyfikacji i filtrowania

Dzielenie złożonych zadań na łatwe do zarządzania podzadania w celu usprawnienia cyklu pracy

Przypisywanie szacowanego czasu trwania do zadań i monitorowanie rzeczywistego czasu spędzonego w celu poprawy zarządzania czasem

Dodawanie obrazów i innych plików do zadań w celu kompleksowego zarządzania informacjami

Ograniczenia Ellie Planner

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak filtrowanie zadań i niestandardowe pulpity nawigacyjne do widoku ogólnego postępu

Ceny Ellie Planner

Free

Ellie Pro: $9.99 miesięcznie

Ellie Planner oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Śliczny planer z kalendarzem (najlepszy do kolorowego planowania dnia)

via Uroczy planer kalendarzy Cute Calendar Schedule Planner to przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna zaprojektowana, aby pomóc ci efektywnie zarządzać czasem, jednocześnie dodając uroku codziennym planom. Integruje funkcje takie jak lista rzeczy do zrobienia, notatki, dziennik, przypomnienia, śledzenie nawyków i aktualizacje pogody, umożliwiając obsługę wszystkich potrzeb związanych z planowaniem w ramach jednej platformy.

Najlepsze funkcje Cute Calendar

Synchronizacja z istniejącym systemem kalendarzy, w tymKalendarz Googledostarczając widoki wydarzeń w postaci dnia, tygodnia, miesiąca i listy

Twórz kolorowe notatki i prowadź dziennik nastrojów, aby dokumentować swoje codzienne doświadczenia i refleksje

Spersonalizuj swój planner za pomocą różnych naklejek, schematów kolorów i motywów, aby odzwierciedlić swój styl

Ustanowienie nowych nawyków i monitorowanie codziennych postępów w celu wspierania rozwoju osobistego

Urocze limity kalendarza

Tylko aplikacja mobilna, brak wersji internetowej

Ceny Cute Calendar

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Cute Calendar

Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Dodaj sekcję do wpisywania 3-wierszowych refleksji dziennie w dzienniku online. Uwzględnij podpowiedzi, takie jak "Co sprawiło, że się dziś uśmiechnąłem?" lub "Co było dla mnie wyzwaniem?" Pomaga to dostrzec pozytywne aspekty dnia, nawet gdy jest on zajęty lub stresujący.

9. Fantastical (najlepsza do integracji z iCloud)

via Fantastyczny Fantastical to świetna aplikacja do zarządzania kalendarzem. Jedną z moich ulubionych funkcji jest wprowadzanie tekstu w języku naturalnym - dzięki temu tworzenie wydarzeń i przypomnień jest szybkie i proste.

Fantastical pozwala tworzyć szablony powtarzających się zadań i wydarzeń, a także bezproblemowo załączać pliki do Google lub iCloud, dzięki czemu wszystkie istotne informacje dotyczące zadań i wydarzeń znajdują się w jednym miejscu. Wbudowane aktualizacje pogody i narzędzia do współpracy, takie jak integracja z Zoom, są również bardzo pomocne.

Najlepsze funkcje Fantastical

Szybkie planowanie wydarzeń i przypomnień poprzez wpisywanie lub wypowiadanie prostych fraz

Łączenie zadań, przypomnień i wydarzeń w przyjaznym dla użytkownika interfejsie

Integracja z Zoom i Microsoft Teams w celu płynnego zarządzania wirtualnymi spotkaniami

Automatyczne dostosowywanie wydarzeń dla użytkowników pracujących w różnych strefach czasowych

Fantastyczne limity

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko z subskrypcją premium

Cennik Fantastical

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Indywidualnie: 4,75 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

4,75 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Rodziny: 7,50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

7,50 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Teams: $4.75 za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Fantastyczne oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (20 recenzji)

4.8/5 (20 recenzji) G2: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fantastical?

Fantastical jest bardzo łatwy w użyciu. Ma przyjemny interfejs użytkownika z elastycznymi widokami. Dodawanie wydarzeń jest łatwe i posiada funkcję inteligentnego tekstu. Recenzent Capterra 10. Uporządkowany (najlepszy do tworzenia codziennego harmonogramu)

via Struktura Structured to pięknie zaprojektowana aplikacja do planowania dnia, która pomaga zorganizować swój harmonogram, dzieląc go na przejrzystą oś czasu, godzina po godzinie. Dzięki atrakcyjnemu wizualnie i prostemu interfejsowi, Structured jest idealny dla tych, którzy chcą planować swój dzień bez bycia przytłoczonym zbyt wieloma funkcjami.

Pozwala dodawać swoje przemyślenia, śledzić nawyki i integrować spotkania, dzięki czemu wszystkie zadania osobiste i służbowe znajdują się w jednym miejscu. Structured to świetne rozwiązanie dla studentów, profesjonalistów i każdego, kto lubi ściśle planować swój dzień.

Najlepsze funkcje Structured

Plan na cały tydzień przypisując konkretne godziny do każdego zadania

Ustawienie codziennych, tygodniowych lub miesięcznych powtarzających się zadań dla rutynowych czynności lub nawyków, które chcesz utrzymać

Działa płynnie na różnych urządzeniach, zapewniając, że plany są zawsze aktualne

Ograniczenia strukturalne

Aplikacja jest przeznaczona do użytku osobistego i nie posiada funkcji pracy zespołowej ani współpracy

Strukturyzowane ceny

Niestandardowy cennik

Strukturyzowane oceny i recenzje

Za mało recenzji

Profesjonalna porada: Przeznacz sekcję w swojej estetycznej aplikacji do planowania na zbieranie losowych fragmentów inspiracji, takich jak cytaty, odcinki biletów lub migawki. Potraktuj to jak cyfrową szufladę kreatywności, aby zmotywować się do działania.

Użyj ClickUp jako swojego cyfrowego planera

Urocze aplikacje do planowania ułatwiają organizowanie zadań i śledzenie wydajności dzięki pięknym wzorom, jasnym kolorom i inspirującym układom. Przekształcają planowanie w przyjemne doświadczenie, pomagając ci pozostać zaangażowanym w realizację zadań i celów. Jednak wiele z tych estetycznych planerów nie posiada możliwości współpracy w czasie rzeczywistym lub śledzenia postępów.

Jeśli szukasz wszechstronnego planera online, który wykracza poza estetykę, wypróbuj ClickUp. Dzięki potężnej funkcji AI, ClickUp usprawnia planowanie zadań, planowanie projektów, śledzenie postępów i współpracę w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy planujesz swój dzień, śledzisz cele, czy zarządzasz projektami, ClickUp dostarcza narzędzia, które pasują do twoich potrzeb i utrzymują wszystko w porządku, dzięki czemu jest to najlepsza aplikacja do codziennego planowania.

